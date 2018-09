De Buenas a Primeras (05/09/2018)

Voz 1860 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1491 00:48 empieza el miércoles cinco de septiembre con dieciocho grados en Santander y con algo más de fresco sobre todo allí en el Cantábrico y en la mitad norte de la península donde tienen por delante un día tormentoso igual que en Baleares y en los Pirineos por lo demás del centro para abajo vamos a seguir con sol y con calor aunque un poco más soportable trescientas mil personas trescientas mil perdieron su trabajo el pasado treinta y uno de agosto el peor treinta y uno de agosto de la serie histórica en el peor agosto también desde dos mil ocho

Voz 4 01:20 Son Sant Joan en Mallorca el recursos humanos un año y diez meses con contratos de interinidad por vacaciones con bajas y como eventual un total de once contratos tiene este dieron Poor por no querer hacer mi hija han queja cubrimos

Voz 0032 01:37 Carmen como a otras cuarenta y siete mil personas está desde agosto en el paro sin curro ella han después de once contratos en menos de dos años su caso que ha puesto en manos de los abogados de UGT no es ni mucho menos único

Voz 5 01:49 nunca he visto lo que está viendo lo que he estado viendo en estos últimos años jamás la mezquindad que actualmente hay en algunos sectores de de la actividad de me dejan sorprendido día a día es algo increíble sea llega al convencimiento por parte de algunas personas que se ha llegado a pensar que todo está permitido

Voz 0032 02:05 lo dice un inspector de trabajo Fermín Yébenes que hablaba así con nuestra compañera Marisol

Voz 1491 02:11 crece el paro Hinault Nos deshacernos de la precariedad los que tienen la suerte de tener trabajo tienen cada vez menos poder adquisitivo el sueldo cada vez nos da para menos desde el inicio de de la crisis los trabajadores españoles hemos perdido unos ciento cincuenta euros de poder de compra ciento cincuenta euros por lo que nos ha adelantado ya nuestro compañero de Economía Rafa Bernardo no parece que la situación vaya a mejorar a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias hablamos con él con Rafa Bernardo de sueldos y de poder adquisitivo para compensar os contamos la historia positiva del día

Voz 1871 02:42 hola qué tal sean término ya hace un año

Voz 6 02:44 son quince lo más importante que echan vivida donar médula ósea a una persona que no conocía de nada ahora el ochenta por ciento la gente va a hacer por la sangre y al final donar médula es casi casi igual que donar sangre este son un método muy perdido que ni Belén ni nada

Voz 1860 02:58 Antonio de veintiséis años de Madrid

Voz 0032 03:01 sí se ha propuesto acabar con su ejemplo con todos los mitos que existen en torno a la donación de médula y creemos que lo consigue con creces

Voz 6 03:08 ya me hace como cosa que dos meses hay me dijeron que sí que el trasplante había funcionado y que la persona que la había recibido está en proceso de curación que no lo haya rechazado así que fue la mejor noticia que hayan podían haber dado nunca

Voz 0032 03:21 miles de personas ya han leído el testimonio de Antonio en Twitter y nosotros vamos a escucharlo un poquito más a fondo aquí de buenas a primeras

Voz 1284 03:30 en Madrid hay que sacar a la calle Fuego los tratantes matecito ustedes y toda la mañana

Voz 1704 03:42 por primera vez una regalaba

Voz 1491 03:44 ayer esta bulería con una nota de voz un mensaje de audio al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro a nuestro Whatsapp que ya está teniendo Sergio Díez en la producción con una mano en el móvil y otra en el fijo novecientos cien ochocientos con las dos manos en el control está nuestro técnico Borja González

Voz 7 04:20 por otro sitio invirtió el subsuelo pero

Voz 7 04:45 en mucho sí

Voz 1491 05:57 con el final del verano llega ese momento a veces tan antipático de hacer balance de cómo nos ha ido estos últimos meses desde hace algunos años ya no lo hacemos sólo mirando la báscula o la cuenta la del banco ahora tenemos bueno algunas vías de escape como Trip Advisor para poder desplegar todo nuestro odio en el caso de que las vacaciones si las hemos tenido pues hayan ido mal si no habéis tenido vacaciones también tenemos fue es la forma de consolar Nos varios ejemplos de turistas que no quedaron demasiado contentos con los hoteles que visitaron el primero tuvo uno problema de contaminación ambiental y bueno para no

Voz 1871 06:30 Ariel muchas de ventas no voy a decir los nombres de los hoteles diré que es un hotel que hay en Bilbao y un tal Mir Cano describe así su experiencia dice fue entrar en la habitación y un error terrible invadió nuestras fosas nasales luz solicitamos el cambio de habitación pues en ese momento pensé que podía haber Un cadáver en privado su respuesta fue rotunda no lo curioso es que dice bueno ya cuando te encuentras con esto dice esto es terrible me lo hice una vez acostumbrados alrededor de la habitación una pieza que usted minúscula por cierto tuvimos que soportar durante toda la noche el ruido de una especie de extractores de aire o algo semejante vamos a ver Marcano estos precisamente para sacarle el olor del juicio por acabamos por suerte estábamos cansados pudimos dormir pese al estruendo la

Voz 0032 07:18 la segunda reseña de Xosé Castro es de un alojamiento de Nerja y empieza teniendo un aire nostálgico que es bonito pero bueno termina mezclándose con la insalubre que con lo insalubre de forma yo diría que un pelín peligrosa lo siguiente

Voz 0084 07:33 indica

Voz 1995 07:35 casi que toca con la infancia de muchos de nosotros en Nerja sí sí sí

Voz 1871 07:40 por qué una efectivamente unas villas residenciales que teóricamente son como para estar tranquilos el título de la de la reseña de Ali núcleos es Chanquete ha muerto a vivir el título que le da la reseña dice en la recepción fueron muy amables hasta ahí sacaba lo bueno sorpresa vino al entrar en el apartamento que era del año del rodaje de Verano azul no había espacio para guardar cosas olía a humedad el armario del salón estaba completamente ocupado con libros cintas de vídeo zapatistas del jefe de la cocina que no grande y números de la cocina tiene unos armarios con las puertas descolgadas y aunque en su origen eran blancos ahora tienen un tono amarillento la campana extractora no extrae número el pasado otoño del claro dicen las piscinas estupendas siempre que usa es bañadores de tirar la ropa de baño de tres personas a la basura por manchas amarillo verdoso por lo demás todo desencantados maravillas

Voz 1704 08:41 todo lo demás a parte de suelo

Voz 1871 08:43 pues estás de lo eh dice no hay wifi salvo en recepción supongo que Chanquete murió antes de que los realojar a anaquel también hay viajes

Voz 1491 08:51 eh convierten en verdaderas aventuras eh vamos propias del mismísimo Indiana Jones os voy a pedir que ponga es durante un minuto en la piel de Dennis el autor de de esta reseña

Voz 1871 09:01 te lo puedo decir porque queda lejos es del hotel lejía le Jean Paradiso en Bali en Bali destino ahí sí Akon Dennis dice reseña lagartos cucarachas insectos en la comida por las paredes el horror mientras dormíamos notamos un ruido de algo que le había caído del techo a mi hermana sobre el brazo hice mi novia empezó a gritar y encendió la luz pero no vimos que era obviamente no pegamos ojo cuando amanecía Nos encontramos una serpiente enroscada dentro de la maleta que debió de

Voz 3 09:36 he sufrido hoteles reales

Voz 1871 09:38 este verano totalmente Además hay una respuesta el director pidiéndole disculpas pero osea confirmando que era real ve una escala en la maleta en el paraíso siempre vi un serpiente efectivamente bases beso adiós esta serpiente de la tentación dice vinieron a buscarla de recepción dijeron que daba buena suerte tener una serpiente dice que no sea la cultura dice no era venenosa sí que lo era la encontré en internet cuando le pregunta el director donde estaba esa habitación que salía en las fotos de su web se tapó la boca con la mano mito

Voz 0032 10:09 tras reía bueno hay gente que es muy caradura me acuerdo de la turista británica que denunció a un hotel en Benidorm porque había demasiados españoles es que esta reseña confirma que algunos ingleses no llevan muy bien lo de viajar a destinos donde hay mayoría de otras nacionalidades

Voz 1871 10:26 esto es un hotel en la costa de Turquía que sea más sencillo Mar Science Resort y una pareja de ingleses viajaron con su hija de dieciocho años a modo de viaje para celebrar que la niña tenía dieciocho años índice está pensado para alemanes todo en alemán a las ocho y cuarto de la noche cierran el restaurante porque los alemanes tengan temprano y a las diez de la noche están todos en la cama claro porque a las seis están reservando tumbonas en la piscina que está prohibido un empleado le hizo insinuaciones a mi hija dice cuando nos enseñaron el spa la sauna baño turco nos dijeron que había que ir desnudos que así lo hacen los alemanes pero en mil coña mi preciosa niña de dieciocho años se va a sentar desnuda junto a un gordo alemán

Voz 1491 11:06 los de Aguirre línea telefónica de seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos no sólo es contar contarse alguna vez os sabéis sentado desnudos frente a un gordo alemán o mejor no nuestro contéis ahora que lo pienso Vitoria celebra estos días si hasta el fin de semana el festival de televisión con más prestigioso de España un certamen que sirve cada año para conocer lo nuevo de la ficción nacional y premiar lo mejor también de de la temporada uno de los clásicos de de la pequeña pantalla es la serie Velvet de de la productora Bambú que debe de llevar por lo menos doscientas portadas es lo bueno de de hacer series de época que nunca pasar el tiempo Andrés Velencoso uno dos tíos más guapos de la zona euro con Aitor Albizua es una de las nuevas incorporaciones de la serie y así intentar explicar cómo es su personaje hasta que Francino

Voz 9 12:04 fijado en un detalle de su pelo yo quiero saber en el en el personaje antes porque a mí me encantaba del personaje de personaje de Pedro que es entrañable sin ser sin ser cursi que es una cosa complicadísima en en televisión no en el de televisión lo entrañable al final lo magnifica convierten Corsi y Francino corrígeme si me equivoco

Voz 3 12:20 suele pasar a veces vale

Voz 1284 12:22 la elegancia puede pasar a ser de Marta no porque más allá tenía un

Voz 9 12:26 es más fuerte de más pero el tuyo Andrés evoluciona porque es el malo de ese que nunca va a dejar de ser malo que es fundamental en las series

Voz 3 12:34 te vistos repeinado las fotos como así como el pero yo yo yo se conoce lo de otra forma

Voz 1860 12:41 han hecho una transformación física decir es cubano

Voz 3 12:43 la cosa también

Voz 0105 12:44 que es un un

Voz 3 12:47 la viga en Velvet no no muy típica como lo podía decir mueve como una marca una marca en el vestuario como cuidan eh tras la estética y en este caso la misma bastante a eso vamos esto poquito sales no pero bueno poniendo de en Pozuelo fue la primera vez que tanto tiempo pues bueno otra facción una transformación física bastante importante no así que puede que ahora pregunta no no verán ahora era una constatación de que pena

Voz 0394 13:15 es la pregunta era si tu persona ellos

Voz 9 13:18 a sus personajes tienen unos trazos muy marcados el tuyo también me consta pero son malo que a veces es menos malo

Voz 0105 13:25 y no

Voz 1855 13:28 los metieron a medida que avance dos caerá simpático o a peor

Voz 3 13:32 no su dejan bastante oscuro

Voz 1871 13:35 yo creo que evolucionar ajenos

Voz 3 13:38 mejor va más un personaje no no tiene no tiene

Voz 0032 13:40 bueno ya sabéis hay que entrevistar a actores actrices cuando están presentando una nueva temporada de una serie de promo no siempre es sencillo porque al final los periodistas estamos para preguntar siempre queremos el mejor titular Mariola Cubells ha estado un rato mordiéndose las uñas pero al final no ha podido con la tentación Adrián Lastra ha intentado evitar el spoiler a todo

Voz 3 14:04 está hombre lo bonito que se va a haber de Pedro está claro que es una evolución de una forma un poco más heroica eh tomando las riendas de subida sabiendo lo que quiere hacer o lo que lo quiere hacer enamora otra vez hizo que déjame que te vamos a la pregunta y a ver si te la contexto destrozo la gente mayor les quieres que te conteste no no

Voz 1860 14:24 yo tengo la obligación de preguntarle de de ser un caballero y no contesta a ver yo siempre digo que pero sería bonito que asegura que hablar de la vida y que bonito esta frase tópica también te lo digo pero es verdad

Voz 1284 14:37 ah sí

Voz 1860 14:42 pero es cierto que ha dicho coño

Voz 1284 14:45 el te lo digo paliando las confiar en las confianzas no pero es verdad es el tipo que se enamoró de la vida quiero decir que vuelve a ver la luz

Voz 10 14:56 es un tipo que vuelve a poder amar pero ya no amar como todo el mundo piensa la mar amar de una forma de una pareja vuelva a a su primo vuelve a

Voz 3 15:05 a su vida Él mismo se mira en el espejo ya no tiene ya no ve los fantasmas que veía en la primera temporada no era ve otro

Voz 1284 15:14 sí pero

Voz 1860 15:17 no a ver por favor no sigáis no podéis decir nada no que el hall es parece

Voz 0678 15:23 los fantasmas del pasado en la primera temporada

Voz 1860 15:25 si en esta temporada sólo aparece otro Fontàs

Voz 3 15:29 más

Voz 1491 15:29 como otro fantasma como le complica la vida Marta Hazas Adrian cuando parecía que estaba todo bajo con pero la otra vertiente de este dentro del Festival de de Vitoria es la de los premios y hay uno muy especial porque el premio cima la igualdad se lo va a llevar la sección mujer tenías que ser de el programa El Intermedio de La Sexta Sandra Sabatés explica de qué va

Voz 3 15:51 eh pues hablado Sandra con un montón de gente con con la chef María Marte habla con Margarita Salas pionera de la de la investigación científica en España pero también han desfilado mujeres poco conocidas que viven no han vivir situaciones complejas complicadas por el simple hecho de ser mujer a mí esta mezcla me gusta mucho Sandra la verdad

Voz 0394 16:10 exactamente por qué lo que pretendíamos un poco visibilizar es que esta desigualdad eh nos afecta absolutamente a todas a gente que es más conocida tú lo decías no Margarita Salas que es una eminencia de la ciencia en la historia de España o vemos a grandes deportistas como la ya sabes que es la gran campeona del mundo de trial

Voz 1860 16:26 sí sí sí pero vemos también pues como una

Voz 0394 16:29 mojar que que su sueño era ser pastora todo la que he tenido que que que soportar la discriminación que ha sufrido todo el rechazo que que que ha tenido que que soportar simplemente pues por por querer ser Pastora no irá es una persona totalmente anónima pero que en el día a día también se encuentra esos obstáculos todas las que son más conocidas las que son menos conocidas que esto afecta todo independientemente a todas independientemente de la raza del trabajo que tengamos etcétera etcétera y luego también hemos podido comprobar a través de estas entrevistas que que si al hecho de ser mujer le añades o otras otros atributos otras características por ejemplo ser gitana pues esta desigualdad

Voz 11 17:07 ha dado mucho más si eres mujer pero enzimas

Voz 0394 17:09 eres inmigrante veraz negra pues también tienes otros obstáculos por delante no si tienes una talla XXL

Voz 3 17:15 como hay cerca pues bueno te encuentras

Voz 0394 17:18 la gordo fobia entonces tienes muchos más obstáculos que se iban añadiendo al hecho de ser mujer

Voz 0032 17:22 deportistas trabajadoras del campo agentes de policía en definitiva mujeres pioneras que rompen barreras Sandra es la presentadora pero es un contenido coordinado por Carmen Aguilera Bravo por ellas aplauso cerrado de nosotros y de todos los oyentes el próximo sábado van a recoger ese galardón vamos a seguir dentro de la tele os suena de algo si os digo Valentín Ferrero bueno puede que su nombre no diga nada pero probablemente conozcan su historia es un doctor en Bellas Artes que dejó su trabajo como profesor universitario por el que sólo le pagaban atención doscientos cincuenta euros al mes y lo hacía para dedicarse en exclusiva a boom el concurso de televisión en el que participa con su equipo Los lobos

Voz 7 18:12 cuando yo empecé este programa en que sabéis que la profesor asociado en la Universidad de Bellas Artes de tener el pelo negro y tenía el pelo negro sí sí metí ahora ya lo los oye dejado el trabajo para dedicarme al de lleno a al programa porque tenía un contrato muy muy bajo mensual tenía un contrato de asociados de tres más tres horas que son sólo doscientos cincuenta euros al mes

Voz 1995 18:36 la M quinientos cincuenta euros al mes Valentino contaba como su caso es muy común en la universidad española que las plazas de profesorado se cubren con asociados informados casi siempre doctores en su disciplina que cobran sueldos míseros

Voz 1491 18:48 el mundo de la Universidad sigue siendo igual de precario pero a Valentín no le ha ido nada mal antes de ayer Valentín y los nuevos celebrarán su programa número trescientos con Juanra Bonet

Voz 1231 18:59 los lodos cumplen trescientos programas con diez sí yo eso no lo ha conseguido nadie nadie aguanta aquí trescientos para yo llevo casi mil pero éste ya no es el programa de mi madre boom ni de Juanra este es el programa de los lobos durante este tiempo los lobos no solamente se han convertido en una máquina de responder personalmente han fortalecido su cerebro llenando lo de millones y millones de datos sino que también han fortalecido sus abdominales si amigos la tripa de los lobos ahora mismo podría puede escoger un queso parmesano las chocolatinas los lobos hacerla así sale queso rallado porque han puesto como espartanos que suban los trescientos lobos de Leónidas qué tal chicos como ésta es muy bien hombre fresquitos no sí si estamos roba carrera darnos el partido antes de enviar a nuestros a vuestro atril eh debajo de la túnica y hay más cosas hay ropa no

Voz 0032 20:15 el ex tienes que verá iban disfrazados como los espartanos de la película trescientos y aunque Leónidas fue valiente para defender las Termópilas no sé si se hubiera atrevido a pegar un giro tan radical a su vida como el que hizo vigente a toro pasado parece una buena opción la de dejar la única boom pero Valentín contaba a los oyentes de Hoy por hoy que no le fue fácil tomarla sobre todo por lo mucho que le gustaba ser profesor

Voz 0300 20:39 fue una buena decisión me costó trabajo tomarla él no te creas porque claro una incertidumbre y bueno mi profesión no he dicho siempre me

Voz 11 20:47 encantaba lo bueno me arrepiento nada

Voz 0300 20:50 estoy contentísimo este verano por cierto estético

Voz 1995 20:52 limeño quedabas hace algunos meses volvía a tomar actualidad ahí y lo hace porque la situación no mejora los profesores asociados viven con sueldos que no dan ni para pagar la gasolina que les cuesta como de unos contabas ir a la propia universidad

Voz 0300 21:05 pues sí la mente la situación no cambia porque no me imagino que es porque estaba muy solidifica muy asentada la mayoría la contratación de los asociados se basa precisamente en eso en que los sueldos son muy bajos y aunque el niño era especialmente vacuno en la mayoría de los profesores asociados cobran un poco más pero anda pueblos y quinientos cincuenta euros ochocientos máximo que claro lo que no les permite es dedicarse a tiempo completo pues a la investigación la docencia que sería lo deseable

Voz 1491 21:37 sería lo deseable desde luego como deseable sería también que los lobos llevarán el bote del concurso de tres millones de euros que con el acumulado del equipo superaría los cuatro millones menos lo que se quedara Hacienda claro yo no he podido verlo la verdad no sé qué ha pasado serán ricos ya los lobos

Voz 0032 21:56 el más rica una Hacienda pues pues no nada

Voz 1491 21:58 nada ni para ellos ni para Hacienda los lobos no han podido hacerlo

Voz 0032 22:03 en esta ocasión en su programa número trescientos uno y todo

Voz 0300 22:07 por culpa de George Harrison vamos mal reclaman Arnedo digo McCartney cuatro Paul McCartney parece que va a ser venía a la intuición que era uno de los otros seis sí

Voz 1231 22:27 uno de los Léonie McCartney no los otros de los ocho Jos Harris o el beatle que remite el primer concierto de rock benéfico de masas de la historia rara muy bien sigue

Voz 13 22:38 un millón quinientos treinta y dos mil novecientos euros

Voz 1231 22:41 mamá ya

Voz 13 22:42 el bote será mayor tres millones ciento quince mil

Voz 1491 23:05 George Harrison este envite tantas veces olvidado pero que para muchos es el el mejor su favorito Ike compuso temas como este Here comes the Sun que que estamos escuchando una pena pero los logos siguen adelante y mantienen su bote acumulado además ahora que ya sabemos lo que pasó es aún más admirable lo entero que estaba Valentín os recordamos que el concurso ya estaba grabado Ike Valentín sabía que no lo habían conseguido cuando le preguntaban si

Voz 1871 23:40 esta el problema Bioy Valentine tú

Voz 1995 23:42 hay una cláusula de millones de dólares si dices algo

Voz 0300 23:45 sí pero lo veo vista grabado ya sí sí sí estamos hablando con alguien que no puede decir nada ni lo Benitel lo vamos a preguntar pero eso es si no puedo decir ni medias palabras como se podrá comprender perfectamente pero claro el graba los programas Si bueno llevamos un un adelanto lo mío

Voz 1995 24:06 yo lo único que digo es que es muy difícil decir que sin reírte es difícil sí sin respeto muy bien ya estaba lo digan Valentín lo vemos esta noche no hay espera ahora que vayamos nosotros a meter la pata Valentín toda la suerte del mundo esta noche que vaya muy muy muy bien a a todos los profesores que están en la misma situación de Valentín por favor no tomen ustedes el mismo camino para Valentín leído bien pero lo que necesitamos es más profesores en la Universidad a más gente ayudando a que este país sea mejor y Valentín si llegarán a ganar o tinaja el premio en en eso ayudar a tus compañeros

Voz 0300 24:45 eso es más importante que es que nosotros ya veremos el premio que la situación mejore que es mucha gente que está implicada el país entero necesitamos una universidad potente y creativa

Voz 0032 24:56 tanto que razón Valentín llaves no se olvidaba de sus compañeros universitario ex seguro hay lobos para rato y que volveremos a hablar de ellos muy pronto

Voz 1269 26:01 ella es la primera cantante del siglo XXI que ha conseguido colarse que ha conseguido sentarse en el sofá Sonoro de Alfonso Cardenal es Amy Winehouse que aunque

Voz 17 26:10 sólo llegó a editar dos discos dejó muy claro desde su primera canción hasta la última

Voz 1491 26:15 que estábamos ante una artista irrepetible a través de sus canciones nos abrió las puertas de par en para un universo el suyo un universo emocional complejo dependiente adictivo y que acabaría por destrozar la a los Veintisiete

Voz 0084 26:29 sí el veintitrés de julio de dos mil once estaba tomando un café en una terraza al sol de Barcelona cuando sonó el móvil un mensaje un mensaje breve con cuatro palabras no hacían falta más ha muerto Amy Winehouse me escribía a un amigo así contó Sky News la muerte de la cantante a las cinco veinticinco de la tarde hora inglés

Voz 18 26:51 bueno hay quién ni nada o caminar es Amy Winehouse en al Nou saben Saud diseña has has

Voz 0084 27:04 el otros que la enseña excepto en que hay mi hija murió con veintisiete años los mismos que tenía yo entonces era un mes más pequeña que yo tenía la misma edad que Janis Joplin Jim Morrison Jimi Hendrix o Kurt Cobain aquella tarde si iba la primera gran estrella de la música del siglo XXI y la culpable del resurgir del soul que llevaba décadas más viviendo lejos de los focos

Voz 0032 27:38 a una personalidad incandescente en todo un caramelo para la prensa de su país para la peor prensa amarillista de Reino Unido que no la dejaban en paz ni a sol ni sombra

Voz 1491 27:49 podemos asistir prácticamente en directo a la caída de la primera gran estrella de la música de nuestro siglo a la primera víctima la primera incorporación al club de los Veintisiete de nuestra época la presión

Voz 1850 28:00 mediática sobre ella fue devastadora filmada y acosada a todas horas criticada expuesta pudimos ver a Amy Winehouse borracha supimos que drogas tomaba cuando se peleaba con su novio o cómo era su familia pudimos verla además cuando no debía debíamos cuando ella no quería la impotencia estaba desatada y al final aunque había anunciado poco antes su entrada en un centro de rehabilitación aparecían

Voz 1860 28:22 el grado tambaleándose borracha por un escenario

Voz 1850 28:24 al que sólo llegaban insultos y abucheos del público ella no quería estar esa noche allí pero su entorno se lo impidió una semana después de ese último concierto falleció en su casa de Londres a los veintisiete años por sobredosis de alcohol Amy Winehouse murió sola en medio de todos

Voz 14 28:42 en Ronda

Voz 1491 29:00 un drama retransmitido a tiempo real que acabó con esta muerte prematura los veintisiete años

Voz 0032 29:05 es un drama que han reconstruido a través de su música este verano en sofá Sonoro merece la pena escucharlo eh está en Cadena Ser punto com y en el podcast del programa

Voz 1 29:33 de esa primeras con Marina Fernández Aitor Albizua

Voz 19 29:53 en Internet

Voz 20 29:56 eh

Voz 1491 29:59 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0127 30:05 Ana corbatín buenos días qué tal buenos días el presidente del guber Quim Torra asegura que sólo aceptarán una sentencia absolutoria para los políticos independentistas en Cannes

Voz 21 30:13 helados ofrecemos hoy y lo haremos en el futuro una y otra vez diálogo y negociación se quieren parar los abusos y las arbitrariedades por si se quiere liberar a los presos políticos y aceptar el retorno de los exiliados

Voz 0127 30:25 la portavoz del Gobierno Isabel Celaá le ha respondido esta noche desde La Moncloa

Voz 22 30:29 pero ya luego si negociación también pero sobre aquello que una a todos los catalanes y las catalanas nacionalistas y no nacionalistas para ellos trabaja el Gobierno

Voz 0127 30:40 en Alicante la policía investiga la muerte de una mujer a la que según las

Voz 1491 30:43 primeras informaciones han asesinado en una peluca

Voz 0127 30:46 María del centro de la ciudad tenía marcas en el cuello así que a falta de que se practique la autopsia en las próximas horas la hipótesis que se baraja es que la hayan

Voz 0910 30:53 emulado Andrea Villoria el cadáver ha sido hallado por uno de los hermanos de la mujer en una academia de peluquería en la que esta limpiaba la víctima estaba tendida en el suelo desnuda cubierta sólo con un sujetador a pesar de que presentaba en el cuello marcas de estrangulamiento el forense no ha podido determinar la causa de la muerte los agentes tampoco han encontrado en el local símbolos de robo ni ninguna entrada forzada

Voz 0127 31:14 en Brasil la dirección del Museo Nacional de Río de Janeiro el museo que ha quedado calcinado por un incendio acaba de reconocer que el patrimonio que había dentro no estaba asegurado y que el Gobierno nunca les llegó a asignar una brigada de bomberos

Voz 0394 31:26 por el coste que tenía Victorio Moreno ha sido la subdirectora del museo quién ha admitido que el centro no contaban y con un seguro ni con un grupo de protección antiincendios porque suponían un coste que no se podía asumir sin embargo ya a pesar de reconocer la pérdida de un noventa por ciento el patrimonio asegura que el museo sigue vivo

Voz 22 31:42 los jóvenes sí de de Mein Viuda invade la hora

Voz 0394 31:48 por su parte el director del centro ha señalado al Gobierno como único responsable de la tragedia porque la falta de financiación ha dicho no ha permitido el correcto mantenimiento de las instalaciones esta pérdida incalculable ha provocado la protesta en las calles de miles de brasileños desde el pasado

Voz 0127 32:00 les y en los deportes Rafa Nadal se juega a esta hora en Estados Unidos el pase a la semifinal de youtubers Open y a pesar del mal comienzo que ha tenido frente al austríaco Dominic Thiem aquí

Voz 1491 32:09 va de ganar el segundo set de momento más

Voz 0127 32:11 formación dentro de una hora y en nuestra página web en Cadena Ser punto com

Voz 0032 32:15 cabe eh

Voz 1704 32:17 servicios informativos

Voz 1491 32:42 pues así viene este miércoles en lo informativo vamos a preguntarle a Jordi Carbó cómo se presenta contra el tiempo Jordi buenos días

Voz 3 32:49 buenos días vamos a empezar con un consejo sobre todo para los que vivís al norte de la península y en el Cantábrico hace días que la chaqueta es casi imprescindible pero y más incluso el ambiente fresco durante toda la jornada se extenderá gran parte de Castilla y León y con el paso de las horas

Voz 0678 33:03 el resto del evitan norte una chaqueta incluso un jersey no

Voz 3 33:06 estará además porque incluso tendremos chubascos y tormentas desde ahora hasta el final de la tarde puede ser fuertes en puertos de montaña también durante la tarde se extenderán a zonas de montaña cercanas al Mediterráneo también en Baleares ojo las tormentas en el Pirineo navarro aragonés y también catalán aquí ya se ha acumulado mucha agua los últimos días atención a los cursos fluviales en el resto del país sol

Voz 0032 33:27 el calor moderado durante la tarde Jordi si te parece vamos a escuchar un sonido de lo que está ocurriendo en las últimas horas en Japón esquiando

Voz 1491 33:35 Intxausti

Voz 17 33:41 y con qué que ha obligado a evacuar a cientos de miles de personas y que ha dejado varios muertos en Japón imágenes como ésta en la que

Voz 1491 33:48 Bono tumba un camión que pasaba por un por un puente Jordi aquí de momento de este tipo de fenómenos estamos a salvo de momento sí

Voz 3 33:56 pero hay que destacar que tampoco es un fenómeno extraño lo que en genéricos son tormentas tropicales que dependiendo de qué parte del mundo pues se llaman tifones como este que comentáis de Japón está por suerte ya desapareciendo hacia el norte del Japón en el Caribe se llaman huracanes pero los últimos años algunos se han acercado Europa no es una cosa excepcional tampoco es habitual pero las inmediatas horas la atención máxima tenemos que tenerla sobretodo en el Golfo de México es ahí donde el huracán gordo de hecho está entre tormenta tropical huracán ahora mismo ya está azotando gran parte de la costa sur de Estados Unidos y la alerta es máxima por rachas de viento que pueden superar los ciento ochenta kilómetros por hora en Estados como Luisiana Luisiana y Alabama o Mississippi tormentas huracanes que hasta el treinta de noviembre se considera que se pueden ni formato

Voz 1491 34:46 bueno pues los oyentes de Japón ya sabéis la cosa mejorar los oyentes de Louisiana Mississippi precaución con S

Voz 1860 34:53 huracán Gordon Gordon no Jordi

Voz 3 34:56 así es Gordon no han a vosotras

Voz 1491 34:58 dicha que teman alarga ahora ya empieza la sección de de moda con Jordi Carbó

Voz 1860 35:06 vamos a cambiar el tiempo gracias dio un abrazo adiós

Voz 1704 35:16 eh don que explica

Voz 1269 35:59 dos seis ocho tres tres dos tres siete cero

Voz 1491 36:04 cuatro de Daesh al botón de grabar himnos contáis cómo va la mañana o el final de la noche los más clásicos también puedes llamar al teléfono novecientos cien ochocientos dónde está atendiendo dos Sergio que por cierto ha contado que ésta adopte sea pegado una siesta después de cenar que casi tienen que levantarlo el sofá con una grúa para traerlo

Voz 1269 36:27 hasta aquí a la radio seguro que me he pasado muchos oyentes

Voz 0032 36:34 si hoy los escuchan Gabriel que nos hace mucha ilusión que no haya llamado ahora diremos porque buenos días Gabriel

Voz 1491 36:42 hola Gabriel tenemos que contarle a todo el mundo que que tú fuiste pues nuestro primer oyente el primero que se puso en contacto con nosotros nuestro oyente cero vamos que que detiene el contagio a todos los demás viva la epidemia desde dónde llamas Gabriel

Voz 11 36:59 ahora mismo Iker Bueno en cambio en aquí una leer en Guadalajara

Voz 1491 37:03 en Guadalajara en ruta hacia dónde

Voz 1963 37:06 no no llegué anoche y ahora

Voz 11 37:10 cinco minutos de descargas que tienen

Voz 0032 37:13 qué vas a descargarlo

Voz 1963 37:15 he hecho

Voz 0300 37:18 la esa

Voz 11 37:19 a todo acosado

Voz 1855 37:22 sí unos haces

Voz 3 37:24 esto juzgada

Voz 1704 37:27 el dulce de leche no lleva

Voz 1491 37:31 las

Voz 1855 37:32 lo ha dicho el de ha llegado realizó enredo sueles trabajar por la noche

Voz 11 37:38 sí el horas vio cuyo horario murciélago Iker ruta sueles hacer Alicia Guadalajara ahora esos nada más

Voz 1491 37:49 buenos sitios

Voz 11 37:51 bueno no mejor que mejor Galicia vamos

Voz 1855 37:54 claro que quería ver Gabriel

Voz 11 38:00 son dieciséis años viviendo

Voz 1491 38:02 sí qué tal llevas lo del horario nocturno del horario murciélago como dices tú

Voz 1963 38:07 Liam siguen no hemos me porque no sé si está aquí casi lo sacaron con una grúa bueno

Voz 1491 38:14 si Sergio Ramos que con el que acabas de hablar nuestro productor

Voz 0032 38:17 está bien que hoy ha dormido nadie está por la tarde

Voz 1491 38:19 noche que vamos que casi no llega a la radio

Voz 11 38:22 no claro bueno nosotros hemos lo mismo yo cuando caigo en la cama Lehtinen pero bueno

Voz 1855 38:29 pero con desfibrilador totalmente totalmente si tienes algún truco no se toma

Voz 1491 38:37 es algo no sé qué haces tú para mantenerte despierto cuando vas a un camión Gabriel

Voz 11 38:44 muy sencillo Mi no sé ya treinta años o más nada te te determinadas acostumbrados ya cuando el fin de semana te bien en caso Mi mujer mecha desde acá Carme directamente por decir que son cuatro horas cuatro sueño a la que estás acostumbrado Noema no no no no hay manera de dormir más no no no puedo no puedo

Voz 1491 39:07 fin de semana tampoco no no no no

Voz 11 39:09 de casualidad no hubo ni de casualidad es un nivel de estrés tan tan profundo que es el que lleva uno de durante tantos años que ya no hay manera de dormir más me da rabia porque bueno hay gente que la veo dormir me dan ganas de patear levanta temprano

Voz 1491 39:27 también en nuestro compañero de informativos de Pedro y Javier Alonso ha llegado esta noche y nos ha contado que ha dormido once horas

Voz 1855 39:35 Momo eso es Iberia

Voz 1860 39:38 la verdad es que te parece Gabriel once horas

Voz 1855 39:41 no para denunciarlo

Voz 1491 39:44 ahora menos de los de decirle vamos a agredir un poco un poco de de parte

Voz 11 39:49 pues yo no sé horas eso determina que España dicho

Voz 1491 39:55 entonces todo conduciendo no te quedas dormido

Voz 1963 39:58 no gracias durante esos días con maleza en todos los seres vivos nunca la verdad nunca

Voz 1491 40:05 no tienes Ray ninguna sensación no no tienes que hacer nada con ponerte la música muy alta o la radio muy hondo

Voz 11 40:11 no no no no no voy escuchando la radio o por no tensión no era noche bueno miras llorando que estaba por ejemplo alguien pensó de Guadarrama que daña de Galicia

Voz 1860 40:23 ah se me acuchillando cinco

Voz 11 40:26 Tour llevó prestar mucha atención a mí no me viene prestando atención al otro imanes

Voz 1855 40:33 oye Gabrielli pone el acento donde es Buenos Aires Argentina

Voz 1491 40:38 pues yo recuerdo por aquellas tierras tuyas cuando la cuando estaba cruzando el país en autobús que los conductores lo que hacían sobre todo para mantenerse despiertos era ir bebiéndose un buen matecito

Voz 11 40:53 pero el Betty Thomas ahora mismo hombre claro sí sí totalmente sí sí aparte que se consigue la las reservas sin problemas aquí fallen

Voz 1491 41:04 claro sobre todo ahora vamos que ya con la globalización tenemos de todo

Voz 11 41:08 no no son mucho eso amigo porque son dos buenos iba yo a mí me vine a vivir aquí bueno hay siete años en Italia si porque soy hijo italiano sí sí seis años en Holanda dieciséis en España en Galicia

Voz 1491 41:24 en Galicia en donde

Voz 1855 41:26 en Pontevedra Cambados que eso es arte

Voz 1491 41:29 buena tierra

Voz 1855 41:32 el gol gallego

Voz 11 41:34 con la depuradora Leone almeja bueno lo que quiere cariño al Albariño no yo tengo Barrantes

Voz 1855 41:44 a maravilloso también hombres se ha colado Carmen manchada con la baja por tanto con lo que quemara

Voz 1491 41:53 Villa Gabriel oye una pregunta más eh cuantas veces te llaman Grabriel guerra Villel

Voz 11 42:00 no no no no me no me digas eso fue me molesta muchísimo

Voz 1860 42:04 ah sí

Voz 11 42:06 es más con mira es más complicado decir Grabiel Gabriel Ares esas tierra sí sí sí es increíble cuando pasaba por el País Vasco él no mirando ni decía pero vamos a ver hombre Dios complicadísimo aquí pero que ha sido con lo fácil que decir Gabi es verdad de mujer Líbano diminutivo de hombre y dos de los mismos

Voz 1491 42:34 pues nos quedamos con eso Gabi directamente ya amigos

Voz 11 42:39 sí claro si bien

Voz 1860 42:42 a ver si te esperamos cualquier otro día nos llamas

Voz 1491 42:44 Nos cuentas cómo va si estas descargando y Si llevas chocolate y leche merengue nada

Voz 11 42:50 pues directamente puedes venía descargarla aquí

Voz 1491 42:53 harta de la radio

Voz 11 42:54 sin problema ninguno de día pasarle por ahí

Voz 1855 42:57 es tu adiós un abrazo muy fuerte aquí con un abrazo que vaya bien la noche

Voz 1491 43:04 el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro es nuestro número de Whatsapp en el novecientos cien ochocientos atiende Sergio Díez y así de buenas a primeras os escuchamos como a Gabriel

Voz 1860 43:17 a dos días de

Voz 1491 43:21 tentación lleva ya la nueva Selección Española de de Luis Enrique dos días de concentración en Las Rozas han cambiado varias cosas la primera es que los periodistas tienen más difícil ver los entrenamientos y la segunda es la presencia de Álvaro Morata el delantero del Chelsea fue posiblemente la gran ausencia del equipo español en el Mundial pasó de ser el delantero titular de España

Voz 0678 43:42 a ver el fútbol por la tele que leí en una entrevista creo que fue en el mismo si no me equivoco Álvaro que decías eh que tuviste esta temporada en la que no querías hablar con nadie quería escuchar a nadie sólo querías quedarte en casa que que no era depresión pero algo similar que le pasaba por la cabeza todos a Morata duda uno dudas sobre sí mismo que bueno es que

Voz 0105 44:00 eh no me gustan hablar de ello porque lo pasé muy mal no sabía lo que tenía hay email me tenía que ir alemana con el doctor volvió a Alemania donde tenía que estar un mes parado poder pelotón dijo que tenían que estar un mes parado de asiente pues pues estaba entre cuando no y al final cuando cuando tú tienes dolor y no no puedes ni mover esta vía a veces que me que me he dado el pinchazo que me daba ahí iba conduciendo de momento ya que quedarme de ahora en el coche porque mi mujer no conducen Londres sí menciona que quedas media hora hasta que pasará ahí bueno había personas que decían que era que eran problemas problemas mentales mío no que que estaba todo en mi cabeza entonces a partir de ahí entra en una dinámica que que al final pues yo quería quería entrenar quería jugar y y bueno al final fue muchas veces un juego muchas veces mal

Voz 0032 44:53 era muy duro eso de quedarse tieso en el coche la entrevista está en el podcast de Larguero y también en el canal de You Tube sorprende mucho porque es un relato impropio de de un futbolista con una autocrítica que casi casi nunca vemos

Voz 0105 45:06 el Chelsea hizo una una una un esfuerzo importante por mí eh no no fue correlativo no yo tendría que haber respondido el doble por un jugador que pagan eso no no puede acabar la temporada con quince goles eh es lo que hay yo lo asumo igual sí es verdad que al final no es lo mismo siempre lo he dicho hoy bueno la gente también pues no no no no lo al final es que la gente piensa que somos máquinas no yo si hubiera parado tres meses igual hubiera vuelto con mi cabeza fresca con un Roger fue profesional y quería quería darlo todo igual si volver atrás hubiera parado dos meses porque la gente pensaba que yo me estaba no me estás forzando que vi cuando yo he estado dando el máximo uno

Voz 1491 45:53 para que os hagáis una idea en los últimos tres meses de la pasada temporada Morata sólo pudo acabar

Voz 23 45:59 un partido completo y solo

Voz 1491 46:01 marcó un gol un partido y un gol con esos números cualquiera habría pensado en escapar

Voz 0678 46:07 planteaste llegar a salir del Chelsea a final de temporada Álvaro

Voz 0105 46:10 no nunca me lo he planteado en la verdad que que he tenido posibilidades pero pero creo que hubiera sido

Voz 24 46:17 no por mi personalidad no creo que podía haber

Voz 0105 46:21 a lo mejor ruido a otro sitio donde ha metido más goles au hubieran dejado no se tira el penalti So pero bueno al final creo que que la felicidad yo creo que no se encuentra escapando a la mínima que hay problemas no me me fui del Madrid para para ir al Mundial Mike sin mundial no debe ser eh

Voz 0032 46:42 es muy duro enfocar toda tu vida para poder ir a un Mundial y cuando lo tienes ahí casi en la mano perderlo pero la historia tiene final feliz porque como hemos contado Morata ha vuelto a la selección y lo mejor de todo es saber cómo se enteró

Voz 0105 46:56 estaba dándole me hubiera una niña muy sinceramente pensaba que era que era una hora más tarde con la hora no no hizo el cambio está un poco nervioso aquí con esto va a estar ahí con el con el con el niño si lo tuve que dejar

Voz 0678 47:10 con quién está en Alessandro goleó narró con Leonardo

Voz 0105 47:13 sí estaba dividido de Dido le debe una una una una señora que no salido biberón porque bueno volver pues no emociona un poco claro está bajo

Voz 0678 47:23 en el en brazos dirige este ostrás me llamó Luis Enrique

Voz 0105 47:26 juicio lo dijiste a Leonardo no bueno no era todavía pero pero bueno desbordar el a las la la primera camiseta

Voz 3 47:34 que notando porque sino menos mal

Voz 1491 47:44 sí nos estamos acercando a las cinco y dieciocho a las cuatro y dieciocho en Canarias así que nos estamos acercando a nuestro momento favorito por ahí

Voz 1860 47:53 ahora en de buenas a primeras nuestra conexión

Voz 1491 47:56 con la cara B del Festival de Venecia cara más dura del festival de del decía nuestra conexión con La Script María Guerra Pepa Laura conocía

Voz 1463 48:04 hola buenos días hola qué tal como está

Voz 1860 48:07 a mariguana no nos nuestra fan Lucinda es nuestra fan yo me debo a nuestros fan tenemos dos fans los

Voz 1491 48:14 lindas pero no no puedo decirlo no me dejaba hacer publicidad familia

Voz 1860 48:21 eso fue Chita Marina cuenta que un pequeño cohete sito un pequeño si no hay no aportan pasta no verlas todo se andará lo hablaremos después del programa

Voz 1491 48:31 que cómo estáis pues

Voz 1860 48:33 de cansadas pero con con ánimo no estábamos con mucho ánimo no la verdad es que hoy ha sido un día muy interesante hemos visto una película no sé por qué se ríe Pepa hemos visto una película de Natalie Portman en la que interpreta a una actriz a una estrella del pop como siempre suele pasar que están triturar las por por las drogas la industria la familia o sea una especie de Amy Winehouse

Voz 0032 48:57 en Holanda

Voz 1860 48:58 exactamente y por el pero

Voz 1463 49:01 es mucho peor trimestre Pedro porque ya roto

Voz 1860 49:04 nunca es una millennials osea es como vosotros entonces ya la historia que esta es una amalgama tiene treinta amarilla murió esta me ya me gustaría ya también con vuestras

Voz 25 49:14 el referencias osea que los oyentes no les importa hay que te caes una crisis de da por que tengáis treinta a los oyentes de todos tenemos nuestro nuestros pesos entonces esta historia de esta amalgama de pop star ahora el problema que tiene es que es una víctima una superviviente de los

Voz 1463 49:31 pido Theo de un instituto muy similar al que hubo en Columbine que retrató Michael Moore entonces es en el año noventa y nueve coincide un poco con los años entonces es un un niño de un instituto que llega hay mató a sus compañeros a la maestra murieron un montón ella es una de las supervivientes que se queda un poco tiene digamos que muchas secuelas físicas de un problema en la médula espinal pero consigue hablar consigue seguirán dando bailar entonces pues los padres la Familia un poco aprovechan para decir bueno esta es nuestra oportunidad de esta chica que canta y baila de conseguir hacerla una estrella del pop entonces es un poco cómo se fabrica este fenómeno pop incluso llegando banalizar un acto como como es una matanza en un instituto

Voz 1860 50:13 la verdad no no tenía ni idea del argumento y me estoy quedando poco no no no es muy bestia

Voz 1463 50:18 que claro la película acaba siendo un musical con canciones de Siria con Nadal y llena de púrpura

Voz 1860 50:24 he visto unas imágenes que que tenemos

Voz 1463 50:28 imitando la osea que queridos oyentes

Voz 1860 50:30 a ver no pueden ver lo que hemos alcanzado a hacer hombre Mario este horario es que me mantiene totalmente al margen de los vídeos de La Script claro puede ser puede pedir ya hubo en cambio no estoy perdiendo todo voy voy un paso por detrás

Voz 25 50:44 el sanciones están Veintisiete nos XXIV VII no que Vicente ahora los modernos

Voz 0032 50:50 se deben precisamente lo de la red

Voz 1463 50:53 es curioso que esta película y otra argentina que se ha presentado hoy que habla un poco de la exposición mediática un de esa fascinación de las redes sociales y de los medios de comunicación por la

Voz 1860 51:02 violencia importa analizar indies

Voz 1463 51:04 sacar un clic de todo coincido un poco con algo una reflexión que teníamos estos días sobre cómo las redes sociales de internet han cambiado el el diaria de los festivales yo sólo los he conocido con redes sociales así que dejó a porque es jovencísima en contra de lo que es lo que es lo que ha cambiado entonces

Voz 25 51:23 bueno yo vine a Venecia en el noventa

Voz 1860 51:26 aparte de que habrá podemos ver los vídeos de la crisis y podemos ver en pijama y estas cosas cosas

Voz 25 51:32 no yo se lo agradezco veintitrés noventa y tres sedes claro que ganó azul de esquí Vidas cruzadas de Robert Altman entonces yo me acuerdo que estaba Carlos Llamas Iñaki y Javier del Pino hacía Hora veinte yo entraba en unas cabinas que había en el casino en donde está el palacio entonces o en el hotel entraba por teléfono entonces si tardamos mucho en decir la crónica o incluso en directo metían pronto pronto y entonces tienes obligatoria Hora veinte de colgado que antes

Voz 1860 52:03 bueno todo era mucho más rudimentario

Voz 25 52:06 pero los periódicos no tenían ninguna premura osea la la radio siempre ha ido pues al pegada al minuto pero los periódicos esperaban al día siguiente tranquilamente y entonces lo que ha pasado ahora es que el al que lo que les ha sacado de quicio les ha dado una especie de psicosis colectiva a la los popes de los de los el festivales es que la gente sale de de la de la sala de prensa en vez de esperar a que los críticos de grandes periódicos digan si les gusta o no les gusta el día siguiente Boyero diga que esto siga esto no

Voz 1860 52:36 pues hombre a marchar no Navarro arriba me lo

Voz 25 52:41 claro entonces eso ha ofendido

Voz 1860 52:44 sí sí Moccia que la gente salga de la de la

Voz 25 52:46 en rueda de prensa por ejemplo de la de la sala de prensa hoy en la en la película de de ir por Man han abucheado sea Bush había abucheos

Voz 1463 52:55 aplausos y claro lo que eh esto ya pasó en Cannes no que en Cannes cambiaron el hecho de que llevará unos años que los

Voz 1860 53:02 críticos salían del pase de prensa que es muy temprano

Voz 1463 53:04 mañana y entonces ya es empezaba de pues que F y aún puede esquema al esta Natalie Portman y entonces claro luego la estrella llegaba la Premier había leído las críticas en Internet

Voz 1860 53:16 ahora con una cara de móvil China