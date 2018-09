La exdirectora de Tráfico admite que "no existía voluntad política" para bajar la velocidad en carreteras convencionales

Voz 0027 00:00 María Seguí buenos días

Voz 1 00:02 muy buenos días María Seguí fue directora general de la eh

Voz 0027 00:05 este de dos mil doce a dos mil dieciséis señora seguí Pérez Navarro propone ahora y rebajar la edad máxima en la escala la edad máxima no la velocidad máxima en las carreteras convencionales de cien kilómetros por hora a noventa kilómetros por hora que es algo que ya se planteó cuando usted era directora de la DGT por qué no

Voz 1 00:23 bueno pues cuajar a ochenta kilómetros por hora en según qué días porque ver dos ejemplos acaba de citar si en este repaso que has hecho de Europa no se Suecia es el país con mayor seguridad al menos personas podría cafeteras y las velocidades máximas en Suecia setenta kilómetros por hora por lo tanto simplemente tal como apostilla él es quitar que la propuesta de Fava situación incluya reducción a noventa haya ochenta dependiendo del del trazado y mantenimiento de la carretera en cuestión no es cierto hablando de carreteras convencionales partieran una propuesta sustancial para reducir la velocidad máxima en zona urbana que se producen un número muy importante de nuestros muertos en estos momentos

Voz 2 01:08 por qué no se hizo

Voz 1 01:10 pues esa es una muy buena pregunta que me ha llevado a la frustración profesional y personal porque las explicaciones que yo recibí fueron todo menos lógica pasionales en cualquier caso lo que puedo decir es que hay que parar el concepto de la política de seguridad vial velocidad máxima de la política de vigilancia de esos límites de velocidad yo quiero concluir que no se hizo por miedo a que una política de seguimiento asociada a un lleva a bares de localizaciones irracionales bombardeando a los ciudadanos puedes tuviera suscitar una protesta no es la de Sahara de tráfico desafortunadamente sufre de un cierto descrédito ante la población por ciertas prácticas realizadas en el pasado el yeso sabe supera sabe tratar postura era que efectivamente había que tratarlo había que rehabilitar la credibilidad de la Dirección General de clásicos había que rehabilitar en da credibilidad ante el ciudadano de los límites de velocidad es que ponemos en las carreteras de manera que no exista esa percepción de que son arbitrarios en sino en todos es muchos puntos una vez rehabilitado este sentimiento hoy demostrado con datos empíricos Si objetivos que se estaban poniendo los límites adecuados en dos lugares adecuados aplicar una política de vigilancia razonable racional transparente y pública que desafortunadamente no existe buena voluntad política para hacerlo

Voz 0027 02:38 con el tiempo que ha pasado se lo voy a preguntar directamente usted se lo planteó a suministro Fernández Díaz y él le dijo que no por motivos electorales

Voz 1 02:47 en los motivos electorales no fueron explícitamente mencionados en sus palabras pero por supuesto que lo he planteado no sobran Benito sino al resto del Ministerio y la documentación lista ahí pueden ustedes retomar el borrador del reglamento de titulación que se quedó hasta las últimas instancias ahí ahí está recogido lo que se diciendo

Voz 0027 03:08 cuántas vidas se salvarían al año en España rebajando de cien a noventa y en algunos casos a ochenta la velocidad en las carreteras nacionales y secundarias

Voz 1 03:18 bueno pues con los cálculos le hicimos en el dos mil catorce con los volúmenes titulas de entonces estamos hablando ya de más de trescientas cincuenta vidas salvadas por año eso así ha sido en estos momentos España que estaba en la quinta posición como mejor país en el mundo y es de revisar

Voz 0027 03:39 podría haber sido

Voz 1 03:41 el año siguiente a la el verde de esta medida el país más poderoso mundo ya que ponen en España no sólo tenemos a dos coherente y seis millones de españoles que son el denominador poderes que que dividen los muertos para calcular las tasas se utilizas las comparaciones internacionales sino que en añadido tenemos los trágicamente a sesenta millones de turistas que nos visitan cada año y que circulan porque me faltara Tedax normalmente también tienen accidentes y también fallecen es decir el riesgo en España es enorme porque tenemos prácticamente tanta población turística flotante circulando como población nacional no de diferentes sitios al que me refiero dos cincuenta personas que no perderían su vida cada año dos eran con esas cifras de circulación que les nacido no de los intereses intactos

Voz 0027 04:36 señora seguí cree usted que Pere Navarro va a conseguir hacer en lo que a usted no le dejaron que es rebajar esa velocidad máxima de cien a noventa ochenta kilómetros por hora en las carreteras convencionales o teme que se vaya a encontrar las mismas resistencias que usted

Voz 1 04:53 por mi parte ocúpese de todo el apoyo conceptual es es moral emocional y físico que pueda aportarle todas las setas todos los estudios y todos los elementos de juicio de los que somos y lo que es muy defenderé como he dicho ya antes un uso racional de esos límites unos criterios objetivos público así transparentes una utilización del radar como medida de represión racional para optar a la bajada de velocidad si con inteligencia por favor

Voz 0027 05:29 María Seguí ex directora general de la DGT gracias buenos días