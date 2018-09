Ada Colau: "A Xavier Domènech le hemos pedido demasiado"

Voz 1727 00:00 Ada Colau alcaldesa de Barcelona buenos días bon día

Voz 1 00:02 son muy buenos días bueno sabido

Voz 1727 00:05 Benedict decía en su comunicado de ayer que lo deja por agotamiento personal y político algo de lo que sabe mucho todos ustedes todos los políticos que tienen protagonismo en este tiempo apasionante pero convulso porque quiere que lo deja ahora precisamente ahora a ocho meses de unas elecciones municipales europeas

Voz 0008 00:25 bueno pues lo dices tú lo deja por lo que dice El agotamiento personal y político pero que evidentemente pues yo también lo decía ayer con la reflexión personal que nos interpela a todos porque evidentemente yo igual que el resto de gente no pues que que tuvo que tuvo la noticia ya me lo dijo hace unos días lo primero que pregunté es si podíamos hacer algo para que para que se quedara por que no que la decisión ha tenido nada hay un lo siguiente viendo pregunté es bueno pues que habíamos hecho mal no porque está claro que el siempre lo había dicho que quería eternizarse y que quería estar un periodo muy concreto porque además era un acuerdo que tenía con su familia y asesor así ya desde el principio pero es evidente que que irse ahora pues era era precipitado no ir antes de lo que tenía previsto olvida teniente yo creo que lo hemos cedido demasiado y que tenemos que hacer es autocrítica sin dramatismos de forma constructiva pero que hay que hacer es autocrítica no de de que en general la política institucional la política mediática ahí sí personalizar en nadie en el ningún partido pero en general tiene una dinámica que me mucho concentrar en pocas personas no que cuanto más visible y más de consenso eres pues más se concentra y eso es una sobrecarga que sencillamente es sostenible para una vida normal fuera una vida que no quiere renunciar a dado a una vida de conciliación familiar y también incluso en términos políticos no in entonces yo creo que a Xabi pues el claro es que ha tenido agua aparte de que un contexto histórico realmente que nos ha tocado no que quién nos lo iba a decir cuando los vecinos se política porque tanto

Voz 1727 01:59 si alguien dado pero partido

Voz 0008 02:01 Don Justo los hemos en época de excepción no de mucha intensidad como decía eh

Voz 1727 02:07 bueno atribuye la tensión catalana cuanto atribuye a la tensión de la crisis catalana en esta decisión de Domenech

Voz 0008 02:15 pues yo creo que no tanto eh yo creo que evidentemente es una confluencia de elementos pero sobre todo creo que tiene que ver esta es mi opinión pero creo que tiene que ver con las formas de hacer política osea a que hable paz que que bueno primero que es humano que nos una máquina en general los a todos es bueno recordarlo que en política lo estamos aún mandos no que inciten generan la política pues es bastante estresante y poco conciliar etc pues precisamente porque él es no sólo una persona muy válida inteligentes digo que es buena persona es la persona que genera confianza es una persona muy necesaria en la política abordaremos usted

Voz 1727 02:55 hemos de suponer que usted también es eso Hinault abandona a usted la la debilita políticamente la dimisión de de Domenech

Voz 0008 03:03 bueno porque yo no he dicho tanto yo como otras personas de mi entorno pues claro que en los últimos tiempos en que lo planteas y creo que de esto tenemos que coger a ver algo abiertamente porque creo que hay que manejar la política que nos tenemos que preguntar todos como no podemos mejorar para que la gente precisamente como Xavi que es una persona de algo que es una persona que es una persona que genera confianza os que realmente es sostenible que que personas así se pueda quedar más tiempo en política no hay lo que pasa es que insisto creo que lo hemos pedido mucho en muy poco tiempo se ha él encabezó dos elecciones estatales en Cataluña ITA no las dos no que Alejandro esa lista luego le pedimos que encabezarán las selecciones catalanas contextos muy difícil todos nosotros recibíamos de todos lados luego además que fuera la cara más visible de todo el proceso de confluencia de un espacio político en Cataluña que asumiera la Coordinación Nacional de pies espacio luego además también en nación general de en Cataluña para ayudar a esa confluencia claro es que hay mucha gente buena en nuestro espacio político municipal el Parlament de Cataluña estado en el Ayuntamiento pero tenemos que ser capaces de repartir más hoy en ese sentido pues yo estoy muy triste porque creo que todos perdemos mucho con el hecho de que se vayan antes de lo previsto

Voz 1727 04:20 sobre el agujero por el que les deja señora Colau usted está dispuesta a presentarse a la presidencia de la Generalitat

Voz 0008 04:27 yo no ha planteado nunca presentó a alguien a él pero no poquito a vice vaya siempre lo he dicho yo no soy alcaldesa de Barcelona para mí eso es un honor y es muchísimo trabajo pensando en presentarme ninguna otra lección If I bien es verdad que tiene la concesión a pérdida insisto no sólo para los Comunes yo creo que para toda la política catalana si bien es cierto que estamos tristes cómo va

Voz 2 04:50 venga ya antes de de Hora pero

Voz 0008 04:53 pero tampoco puede no folleto con otro tema muchísima gente va ligado en el Congreso términos a Lucía Martiño a todo el equipo del Congreso en el de Catalunya Estado diciéndoles que hay mucha más gente el Ayuntamiento de Barcelona no son sólo yo estarán Gerardo Pisarello muchísima más gente

Voz 1727 05:11 hay tensiones políticas dentro de de Cataluña han como de de Podemos que haya que expliquen que añadan añadan un elemento más a la decisión del señor Doménech

Voz 0008 05:21 no no se luto ser esté verdad es Le digo nuestro espacio es plural y estamos orgullosos de pluralidad siempre lo hemos dicho es una fortaleza a nuestros Pacific queremos dejar esos matices y esa pluralidad porque creemos que en un momento de tanta polarización y de bloques hacen falta espacios plurales todos estamos muy convencidos de eso claro que distintas visiones como un espacio muy amplio pues siempre hay distintas visiones pero todo eso una riqueza y no como un foco de tensión lo que sí que es cierto es que ha tenido una sobrecarga porque él era una persona de consenso se contempla para todo el mundo entonces no son las divisiones lo que presiona Chari es precisamente que todo el mundo le pedía que estuviera en primera línea porque él era un mide con Alfonso para todo yo creo que de tanto querer