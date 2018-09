Manu Carreño: "¿Cómo sentará esto a los jugadores?

Voz 1375

esto que hay entrenadores que son más proclives a sentarse con los capitanes y decir oye venga a Mister negociamos un poco es total que tiene por no te has costumbre malo no no tiene porque ser malo malo no por eso digo que es una diferencia que ya a Luis Enrique que ya marca Terre terreno que que Luis Enrique ha dicho no aquí conmigo esto no se negocia mañana se desayuna a las ocho cuarenta y cinco y a las diez a entrenar saque no se ha sentado con ramos para decir oye mira os parece bien que hagamos esto y que luego tengamos sesión de vídeo por la tarde y que no vais a tener tardes libres y que va a ver doble sesión y que cuando volvamos de Inglaterra camino de Elche no vamos a parar en Madrid sino que vamos directos de Inglaterra a Elche este tipo de cosas que otros seleccionadores como dice Romero sin ser malo las han negociado sentándose cara a cara con los capitanes y peso pesado del vestuario aquí Luis Enrique que ni llama a los jugadores que vienen ni llama a los que no vienen ni les consultas y se les parece bien o les parece mal y no me parece mal simplemente digo como puede caer esto en en los jugadores no