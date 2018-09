Agus García, jugador español en Dinamarca: "Todos los jugadores de Dinamarca apoyan a los internacionales"

Voz 1

00:00

pero yo creo que la la postura de los futbolistas yo creo que es bastante buena porque sobretodo la de los jugadores que no que no son internacionales porque se han apoyado en todo momento la decisión que han tomado los dos internacionales saben que no van todos a una es bueno va a ir a ningún puerto entonces ir todos a una yo creo que es bueno para la anécdota al portero eso lo hace muy grande la portería pues nivel que yo creo que será bastante bastante flojo no porque que no puede no puede plantarse con ese tipo de jugadores a jugar un par de internacional