El museo del arte perdido

Voz 1684 00:00 el devastador incendio de los últimos días en el Museo Nacional de Brasil de Río que ha convertido en ceniza siglos de historia es la enésima demostración de que el arte y la memoria son elementos tan valiosos como frágiles con catástrofes como esta vienen a recordarnos que debemos disfrutar de las obras de arte como si fuera la última vez que las veamos porque efectivamente podría ser la última vez que las veamos a lo largo de los años guerras incendios inundaciones cuando no la estupidez humana han acabado con algunos de los mayores tesoros artísticos de la historia por ejemplo Tom ya no tiene mucho sentido viajar hasta Rodas para visitar el coloso y creo que últimamente están poniendo muchas pegas para hacerse socio de la Biblioteca de Alejandría pero hay muchas otras obras de arte que han desaparecido de un día para otro tú te imaginas Tom que existiera un museo que almacenará todas esas obras que se han ido perdiendo a lo largo de la historia pues nosotros sí hemos imaginado ese museo y esta mañana hemos quedado con sí hemos quedado Javier trate justamente en la puerta de ese museo Javier tráete es historiador él nos acompaña durante el verano como experto digamos en el futuro pero durante el resto del año trabaja como conservador de una colección inexistente de las obras de arte que jamás veremos un espacio que alberga digamos los fantasmas de las obras maestras que han desaparecido para siempre tu te te apetece que lo visite no explicito obligatoria pues vamos a ver si a Javier Javier la verdad que suele ser puntual yo nunca he tenido problemas con él pero bueno buenas para voy buenas quedarme estabas bueno es es curioso Javi logra nos ha sorprendido cuando llegamos Tomillo aquí al a la puerta lo grandísimo que sexto eh

Voz 1804 01:40 es es enorme enorme además es que estamos trabajando en la ampliación porque bueno pues desafortunadamente esto pues no no deja de no deja de crecer

Voz 1684 01:47 entonces me contabas Javi que aquí en este Museo guarda is ponéis todas esas creaciones artísticas que por una u otra razón han desaparecido para sí

Voz 1804 01:56 correcto nosotros nos dedicamos a preservar lo que es la memoria cultural y artística de las catástrofes no de la avaricia torpeza pues bueno en fin aquí viene a parar pues toda obra importante que haya desaparecido por una razón u otra pues Javi imagino que

Voz 1684 02:08 estos días esta semana tiene que está siendo muy intensa

Voz 1804 02:11 a vosotros después el incendio Brasil no pues sí la verdad es que sí es lo que nosotros llamamos un mal buen día ya saben no porque para nosotros es bueno pues para vosotros es es malo pero bueno en fin así son las cosas si os parece vamos pasando

Voz 1684 02:22 dentro claro y bueno voy haciendo el recorrido

Voz 1804 02:25 así un poquito mientras mientras charlamos lo haremos un poquito exprés porque como es comentaba este museo pues cada día más grande fíjate que inauguró hace cuarenta y un mil setecientos treinta y dos años con nuestra primera obra perdida que lo tenemos aquí en el vestíbulo en el

Voz 1684 02:39 el simbólico como Javi que es bueno que hablemos bajón no te quiero hablando has dicho cuarenta y un mil setecientos veintidós años que es muchísimo tiempo a esto de la destrucción de obra

Voz 1804 02:48 de arte viene ya de lejos pues ya lo ves ya lo ves fíjate esto es una pintura rupestre encontraba en Gibraltar hecha por un neandertal que los con

Voz 1684 02:56 probadores llamamos el maestro grupo pues la verdad es que

Voz 1804 02:59 no fíjate yo no tenía ninguna noticia de que había arte rupestre desaparecido en Gibraltar bueno claro porque es que esto es sólo cargaron los Homo sapiens en cuanto llegaron no hace cuarenta mil años la península se comieron a los Neandertal entonces claro vosotros es que no sabéis ni que ni que existe por eso lo hemos puesto aquí en el vestíbulo de hecho Pablo Tom a saber ese luego os dais a una vuelta tranquila vais a encontrar miles de obras de obras de arte perdidas que no se sabe ni que estaban perdidas porque ni siquiera se sabe que existían que es que es un poco

Voz 1684 03:27 lo peor no porque no les queda todavía claro no les queda la nostalgia no me pues bueno vayamos vayamos vayamos tirando que hay muchas hay muchas que sí se sabe que es

Voz 1804 03:35 pérdida perdidas las vamos saber mirar

Voz 1684 03:38 esta primera sala vamos a tener que pasarlo un poco un poco de prisa claro que está está completamente atestada de gente

Voz 1804 03:44 claro porque esto es el es el es el gran salón de los incendios y acabamos de recibirla novedades de Brasil Desastre del noventa por ciento de los fondos de su museo nacional pues era una colección incomparable y además extensa y tremendamente variada había fósiles único amazónicos una colección más importantes de de culturas precolombinas y entonces bueno ya ves que está la sala llena de de brasileño

Voz 1684 04:06 los chinos bueno por el acento Javi yo diría que son japoneses y estos están en todos los museos también es también en este bueno muy Amir que siempre dan mejor las obras de arte que las personas las personas es que las personas son torpes son torpes y provocan incendios sin querer o algunos queriendo y luego pues fíjate todo lo que todo lo que te pierdes verdad porque bueno mirada que tenéis por ejemplo otras de las joyas de de nuestro de nuestro museo no podemos llegar porque está demasiados japoneses en medio pero bueno se trata de lo que es la colección de manuscritos egipcios que se quemaron en el Instituto egipcio en El Cairo

Voz 1804 04:37 durante los disturbios de dos mil once no sé si recordáis claro los manifestantes trataron de salvar algunos pero bueno el fuego se tragó claro el papel viejo y las ni te cuento se tragó más de ciento sesenta mil documentos con un valor incalculable piensa que algunos databan del mil quinientos y además estaban a también se guardaba ahí la edición original en veinticuatro volúmenes de la descripción de Egipto que encargó Napoleón III la invasión con todos los dibujos originales salvo si tienes que saberlo porque precioso

Voz 1684 05:05 bastó tomes que como nos vayamos a acercar a mirar con detalle todo lo que

Voz 1804 05:07 aquí no vamos a salir de aquí años bueno eso sigue FISA porque así empecé yo y luego vino me quedo aquí de de conserva mire he visto a la colección de pinturas ahí es en sí más todas ellas ahí tenéis obras de Tiziano de Tintoretto Leonardo de Jan Brueghel el Viejo que suele Mis favoritos incluso algunos Velázquez todas estas ardieron en el incendio del Real Alcázar de Madrid a la buena sí si en la noche que vuelen de cómo ha quedado en el olor a a Parrilla no algún ahumado bueno este esta casa se quemó en la Nochebuena de mil setecientos treinta y cuatro y arrasó con todo el palacio y con buena parte todas las colecciones de arte que había que había dentro Vicen que en los cuadros unos cuadros que es conservan ahora en el Prado aún se pueden apreciar las consecuencias del humo porque algunos ciclos pudieron hay cenizas por aquí por el suelo además mira si Carlos lo hemos dejado ahí ya han dado no exactamente parecer un poquito la experiencia del del visitante más fuertes por ejemplo Las Meninas claro que no están porque sí que las Albano pero claro tuvieron que abran

Voz 2 06:07 Carlas de la pared ahí por lo fuercen tirarla por la ventana

Voz 1804 06:09 el milagro que debería ser enorme las ventanas del Alcázar que hay que hacer es no fumar ponme normal pones tú sí claro eso es que alguien claro a quién echar un pitillo y acabó la cosa así ese es muy peligroso entonces claro pues Las Meninas la salvaron pero pueblo por ejemplo aquí tenéis este cuadro enorme la expulsión de los moriscos de Velázquez pues bueno éste no hubo tiempo ni forma de pasaran por el marco y ahora pues bueno pues aquí lo tenemos no

Voz 1684 06:29 entonces esto es lo que tú llamas en lo que llama el museo el gran salón de los incendios sí sí vamos tirando si le hemos puesto este este

Voz 1804 06:37 nombres bueno porque en este museo organizamos las salas no tanto por periodos culturas artistas sino más bien por la forma en que se perdieron las obras no que verás que hay mucha hay mucha Mariela por aquí pero vamos va sigamos avanzando

Voz 1684 06:49 vale que es ese salón que dejamos ahí a la izquierda

Voz 1804 06:52 mira yo ese me lo saltaría yo yo prefiero que estén lo sabemos porque es que es enorme mira por ahí se va al circo de la destrucción tiene las dimensiones de cómo veinte circos romanos ya en la puerta luego si vais alquilamos carritos de golf también porque es que sino sino más y es imposible entonces bueno aquí están todas las obras humanas movidas por la guerra no a la guerra Irán atentados explosiones en fin pues te imaginas el el pedazo de pabellón piensa que sólo los cuadros destruidos durante la segunda guerra mundial ocupa ya lo que es la mitad de la pared derecha luego en el en el centro pues ponemos lo que son esculturas pequeñas grandes ya los edificios yo les arquitectónicas destruidas no pues bueno pues claro marginados luego si va ya veréis tenemos las esculturas gigantes de Buda que que volaron los talibanes a principios de siglo en Afganistán tenemos los mejores edificios de Palmira templo de Arco de Triunfo o incluso parte del teatro que fueron dinamitado por el Days en dos mil quince y dos mil diecisiete que dicen por cierto y ahí por ahí que algunas quizás se podrían recuperar con impresión 3D yo estaría muy guay pero bueno ya se sabe no nunca lo mismo y el original pues nos lo quedamos nosotros

Voz 1684 07:58 hombre don pues será interesantes y luego tenemos tiempo cuando despidamos a Javier unos quedamos nosotros por aquí paseamos esto es gigantesco además se que en estos casos siempre pensamos primero obviamente de las víctimas de la guerra pero también es cierto que en un segundo nivel todos somos víctimas en las guerras de la destrucción cultural

Voz 1804 08:13 vamos es que es un disparate no pero claro si quedamos todos un poco un poco huérfanos bueno pues luego venís encontráis un montón de cosas interesantes aquí por ejemplo el capitán Joan Miró que es un ataque a las Torres Gemelas de hecho hemos reservado una parte del pabellón solamente para ese atentado porque vamos a una idea el informe de las obras León museos las Torres Gemelas y el informe de las obras de arte que se perdieron

Voz 1684 08:36 poco veintiséis para Aida

Voz 1804 08:38 todo aquí tenemos dibujos y esculturas de Rubén cuadros de Picasso de Liechtenstein tenemos cartas originales de activista Hellen Keller e incluso los restos de un cementerio indio te va a gustar a Tito a mí me da mal rollo pero bueno pero bueno sigamos quién esta sala que vamos a entrar ahora me salieron las piezas historias realmente curiosas Éste es el corredor de las ningunas personales el corredor de las negras personales y eso bueno pues se le pusimos este nombre porque estas obras llegaron aquí por la decisión caprichosa o incluso aleatoria de alguien no porque en algún Cachón le dio la gana o porque el ordenó Jesucristo también por ejemplo fijados en este en este Rembrandt Lorca conocéis sí claro me suena es la ronda nocturna no pero yo no sabía que estaba habían destruido hecho la hemos visto bueno no es que no han logrado pero lo han intentado innumerables veces que la gente muchas manías de cuadro Laurent tirado hasta ácido entonces claro lo Restaurant siempre de maravilla hay hay aguanta pero aquí es donde guardamos la versión auténticamente original a pensar que este pobre alguna vez un hombre incluso la cuchillos esos siete veces no y luego dijo que Jesucristo sólo había ordenado hombre pues la verdad es que no no sé pues no veo la razón por la que Jesucristo quisiera destruir la ronda nocturna bueno yo tampoco yo creo que es que a lo mejor esto tiene algún problema en general con el arte no porque por ejemplo fijaos que ahí tenemos también la versión auténticamente original de La Piedad de Miguel Ángel que en los años setenta se le tiró encima un hombre con un martillo y la emprendió ahí a golpes le rompió la nariz gritando que es el ordenaba a Jesucristo en fin no sé hay una historia un poco turbia ahí que que te habría que investigar pero bueno como os digo esta es al menos aún podéis verlas podéis a disfrutarlas en vuestro mundo pero por ejemplo este mural del mexicano Diego Rivera ya no tenéis exactamente la oportunidad no estés el hombre en el cruce de caminos fresco como veis espectacular precioso que se lo encargaron Rivera para recepción de uno de los rascacielos en el en el Rockefeller Center de Nueva York y bueno Rivera pintó este maravilloso cruce de caminos fijados en toda la figura veis es maravilloso es esa figura ese Lenin señalando es Lenin no exactamente el señor Lenin claro demasiado para el gusto de del señor Rockefeller y Familia no entonces ordenaron destruir completamente el mural

Voz 1684 10:40 pues vamos a tener que ir terminando la visita aquí tenéis tienda tenéis tienda de souvenirs sí si ya lo me de esa salida que hay

Voz 1804 10:47 es una una tienda hay unos imanes de nevera preciosos del coloso de Rodas son para nevera grandes pero bueno

Voz 1684 10:55 bueno pues todo nos quedamos tuyo pero aquí me encanta tienen unas los museos así quemamos los recuerdos visitamos algunos de los pabellones que no quedan el de los selfies creo que es interesante también verdad sí correcto porque la gente tiene manía de abrazarse mucho aquí las estatuas y luego se descargan todas es un desastre

Voz 1804 11:08 si la gente no hace falta ser ético con una obra de arte Javier deleite