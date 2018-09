Las Noches de Ortega: El espía tímido (08/09/2018)

Voz 2 00:00 no

Voz 1174 00:31 buenas noches oyentes de la Cadena SER

Voz 4 00:35 aquí estoy de nuevo iniciando esta quinta temporada madre mía cómo pasa el tiempo quinta temporada pero de verdad creo que este país que la inicio con

Voz 5 00:45 la misma ilusión con la que empecé la primera es decir

Voz 4 00:53 oye pensado que sería bonito que conociera is una historia real qué mejor forma de empezar una nueva temporada que ser sinceros y decir toda la verdad creo que conozca hizo una de esas historias que parecen propias del cine pero que por desgracia forman parte de la realidad cotidiana de un país vamos a levantar mucha mierda esta noche los espías son algo que asociamos a las películas hemos conocido fantásticas historias de espías en el cine y siempre pensamos que son algo exageradas que no representan al cien por cien la realidad hoy quiero demostrar los que el mundo real es más inquietante que el de las películas en este primer día de esta quinta temporada voy a tirar de la manta ahí voy a levantar como os decía mucha mierda esto va a salpicar a diestro y siniestro pero quiero arriesgarme quiero decir la verdad que alguien la diga hoy quiero que conozca is a fondo a un auténtico espía

Voz 1174 02:23 José María Aguado buenas noches buenas noches antes de conversar contigo creo que sería bueno que nuestros oyentes se conocieran mediante una introducción mediante un perfil

Voz 6 02:38 José María Aguado Calabria cincuenta y siete años casado y padre de cuatro hijos durante treinta y dos años fue espía asociado al servicio de inteligencia del Estado español en esa época operaba bajo el pseudónimo Monday

Voz 5 02:54 por cuestiones de alta seguridad no se le permitió comunicar su auténtica actividad

Voz 6 03:00 ni amigos ni a familiares hoy ya retirado del servicio de inteligencia ha decidido contar su historia en un libro titulado Yo el espía que esta noche presentamos en exclusiva en el programa es la primera vez que José María Aguado habla

Voz 7 03:18 en medio de comunicación es correcto el perfil

Voz 5 03:24 introductorio que hemos escuchado José María

Voz 1174 03:27 totalmente totalmente correctas como recuerda esos treinta y dos años como espía pues

Voz 5 03:33 tengo un recuerdo ambivalente en el libro hablo mucho deja sensación no polvo helado fue una época llena de peligros llena de emociones no necesariamente positivas pero también fue una época de mi vida que a nivel profesional me sentía realizado a nivel económico las cosas me iba muy bien y en definitiva no recuerdo cómo os como una época en la que ejercía la profesión que que me había tocado simplemente en los años noventa del Gobierno español se ponen en contacto con usted exactamente me llama Felipe González que le propone Felipe González Bono se va a poner en antecedentes en aquella época yo era policía nacional no estaba bien considerado los veces era simplemente Policía Nacional aquí me llamó Felipe González me sorprendió muchísimo que amada eh señor Gonzáles me citó en La Moncloa y me ofreció y eso también lo cuento en el libro me ofreció formar parte de los servicios de inteligencia españoles como espía de Francia tenía que espiar a Francia exacto tenías a Francia el motivo cualquiera porque tienes de Francia yo nunca me quedó claro del todo como Felipe Gonzáles me lo me lo contó bien lo que pasa es que no yo no lo entendí del todo luego me dio vergüenza preguntárselo no le preguntó porque sea nunca el no lo llegué a tener claro nunca Sor Carmen lo cuento en el libro acuse no no lo entendió y le dio corte preguntárselo a once él me lo contó o montó bien eh medios has entendido yo pero porque no les dijo no lo tendrán claro también tienda yo estaba con nervios no sé yo le dije que lo había entendió ya pero hombre es que me daba corte cine porno

Voz 8 05:20 no lo entendió no da de yo pues me me dieron un billete a Aparici yo fui allí una direcciones yo dije lo que buenamente pude

Voz 1174 05:32 pero casi no sabía muy bien lo que tenía que hacer que

Voz 8 05:35 bueno bueno pues con lo que me digo había entendido a medio había oído

Voz 9 05:40 no sí Coeli entonces José María llega

Voz 8 05:50 a París si allí intentó ejercer un oficio intento espiar provocaron no no sabía exactamente qué espiar pero Felipe González dio teléfonos dirección y medio yo tenía una dirección apuntadas pero como no había entendido bien lo que tenía que hacer tampoco sabía si hoy a esas direcciones que había apuntado a Ángel direcciones yo estuve en un hotel dos días bloqueado pensando sin llamar uno a Felipe González decirle la verdad decirle mire eso Gonzales que no lo entendí bien

Voz 5 06:24 claro me dio vergüenza preguntárselo través de pero bien esta llamada no lo no lo ahí no hay nada lo que hice fue mirar una una de las direcciones

Voz 8 06:36 sí ha apuntado que era del del ministro del Interior francés fui al Ministerio bueno himen me puse Aspiazu ya pero espiar sin saber que espiar no no no es espiar es eso claro Luther ha dicho espías y saber que no es espiar pero no no es piernas piernas pero bueno yo al menos intentaba sería no yo seguía al ministro de aquí para allá algún sitio a otro sin saber muy bien a qué alarmen ya pero

Voz 1174 07:04 que no llamó a Felipe González y lo dijo oiga que no me quedo

Voz 8 07:08 claro lo que tenía que expiar melón no ya ya se lo he dicho yo ya yo ya le dije que lo había entendido ya les he dicho me lo aleja era raro decir él en aquel momento no la entendí ya llegaba tarde

Voz 5 07:24 yo yo me veía muy raro pero bueno yo con cola habiendo anotado el nombre del ministro de Economía francés pues hubo más seguirle y luego les seguía apuntaba en unas libretista por donde iba a qué hora pero

Voz 8 07:40 pero claro tampoco sabía qué hacer con con esa información no muy bueno la verdad es que tampoco les pie bien porque

Voz 5 07:50 porque GMAC también vergüenza acercarme desactivaron que creció durante el día pues buena parte del día yo o la pasaba en la habitación del hotel diciéndome a mí mismo José María Nin tienes que saber a espiar claro es que salir a espiar porque te pagan por ello yo me decía hoy mismo levántate ponerse un traje vía no puedes estar aquí todo el día tumbado en la cama pero claro también me decía a mí mismo José María he espiar pues ya cuenta en su libro La visita de un hombre a su hotel de París una propuesta si un día me presentaba en el hotel un señor

Voz 8 08:36 que me ofrece la friolera de de ser espía doble espía doble espía doble es decir me ofrece es seguir haciendo creer a España que yo espiaba a Francia pero en realidad pues trabajar para los franceses que lo dijo usted poner dije que sí les dijo que si se pero dije que sí porque es que no sé es decir que no no sabría decir que entonces y sigo sin saber decir queremos ahora a mis cincuenta y siete años vamos a hacer un paréntesis suscite estaba casado en aquella época si recién casado yo no yo no podía decirle a mi mujer nada yo a ella le te decía que ese día siendo policía estaban Francia pues siguiendo un caso pero cada yo lo de no no lo dije lo que Felipe González Llamas lo dejó claro eso que

Voz 1174 09:20 no porque eso no no no eso de yo eso no se lo podía decir vamos a resumir un poco para los oyentes que acaba venden incorporarse a principios de los años noventa Felipe González presidente del Gobierno le propone ser miembro del servicio secreto ser miembro del servicio de inteligencia como espía para viajar a Francia a da unas indicaciones pero usted no las entiende exactamente Felipe González le pregunta si lo ha entendido usted usted le dice que si durante el día pero no lo ha entendido así porque le da corte a conocer Motherwell a Francia sin saber qué hacer un nombre el de propone ser espía doble exactamente usted dice que sí porque no sabe decir que no desde ese momento usted se convierte en un espía doble

Voz 8 10:01 una espía doble que no sabe qué coño llega algo en ese momento yo me digo esto estos no tuvo que decir a Felipe González o sea yo lo que yo no quiero es traicionar a mi país donde me me armó de valor

Voz 5 10:15 pido cita en La Moncloa indicó que quiero ver a a Felipe González que por fin se atreve a hablar con y sin una pero tenga que Felipe González estaba de viaje y me atiende a Alfonso Guerra que era el vicepresidente siempre yo

Voz 8 10:31 me puse muy nervioso porque a mí Alfonso Guerra me ponía de siempre muy nervioso no sé lo que le dice ni lo que deje de lo nervioso que estaba total que yo salí de allí sin saber si era espía español gira espía francés era espía doble que sin lo que era y entonces es cuando yo voy andando por la Gran Vía

Voz 5 10:53 suena el teléfono de una cabina de teléfonos que en aquella época había cabina telefónica era espía me digo lo mismo pues a lo mejor es para mí claro claro claro claro lo cojo el teléfono de la cabina hay al otro lado abusaba un señor con acento ruso sí que me cita en en Moscú al día siguiente Izquierda dice usted

Voz 8 11:14 que yo lo dije que que que porque yo no sé si imprime

Voz 10 11:19 no

Voz 1174 11:22 pero con con el lío que ya tenía guiados comprometerse a ir ya sí sí sí ya lo sé lo sé pero quiere dice esa persona ese ese ese Rufo

Voz 8 11:32 en una mesita ahí en un en un hotel ruso

Voz 5 11:36 si me pregunta cómo estoy en primer lugar eh cómo estás

Voz 8 11:40 vengo siguiendo se se de tus actividades que ofrece ser espía triple Madre de Dios se espera triple es decir que ni los franceses los españoles sepan qué

Voz 5 11:56 Pío en realidad Pablos ruso que cada uno crea que espió para ello exacto pero pero en realidad palos Rusia seres Piotr y tampoco pocos explicar muy bien pero yo sé que las cosas más Iquique que misión le encomienda estuvo

Voz 8 12:09 a mí me proponen una o un bueno me me hace un dossier con un seguimiento que yo tenía que hacer de unas autoridades que tenía que hacer que he detenido

Voz 5 12:22 no no sea que tampoco lo venden y aquí pero yo yo

Voz 8 12:25 me dije que lo había entendido pero si no entiende algo

Voz 1174 12:27 no lo entendido viaje podría ya está lo lo es

Voz 8 12:30 yo he hecho hasta entonces yo ya pues claro

Voz 5 12:33 avergonzado de todo he

Voz 8 12:36 dubitativo muerto de miedo yo decido llamara

Voz 5 12:40 Jamis posee contárselo todo pero no se puede hacer eso no podía si no podrá se que no se podía contar lo dijo Felipe González pero es que yo necesitaba desahogarme y que que le dijo a su esposa todo

Voz 8 12:52 le dije yo le dije que era espía no sabía muy bien lo que tenía que espía él les dio un resumen de todo de todo

Voz 1174 13:02 estoy hojeando ahora si tu libro Leo en el capítulo titulado después de Rusia que su mujer Pilar Aguado le ayudo si sigue

Voz 8 13:09 ella por suerte pues su tema You Pilar Aguado esposa de José María buenas noches buenas noches mírala

Voz 1174 13:16 imagino su estupor cuando su esposo le confesó que era que era espía José María

Voz 11 13:22 hola cariño o la canarinha

Voz 12 13:25 por me me con todo lo de Felipe González que no había entendido sus indicaciones no yo decido ir a hablar con Felipe González

Voz 11 13:35 no les recibe Felipe González si bien te lo digo todo lo vivido hace unos meses mi marido a

Voz 12 13:42 la tele propuso formar parte de los servicios de inteligencia de pescado en el apartado espía él le dijo que había entendido sus indicaciones pero no las entendió yo Tim vergüenza sí ha pedido

Voz 5 13:55 eso también lo que que se lo aclarara

Voz 12 13:57 tenemos dando tumbos por el mundo le conté lo del espía doble espía triples si te Gonzales se llevó las manos a la cabeza

Voz 11 14:05 cómo reaccionó Felipe González Mother adiós

Voz 12 14:09 Corea empezó a romper cosas de la Moncloa a romper el del del mismo el enfado que tenía empezaba a romper tapices de La Moncloa gritaban

Voz 11 14:18 a de miedo

Voz 12 14:21 sale totalmente ido

Voz 11 14:24 encima de lo que me mujer

Voz 12 14:29 en la mesa de escritorio empezar romper cristales de las ventanas a puñetazos

Voz 11 14:34 dónde estaba tratado mutis

Voz 1174 14:39 qué le dijo a parte del cabreo que le dijo Felipe

Voz 12 14:41 dijo que quiere dijera mi marido que fuera verlo inmediatamente

Voz 5 14:45 no hay que mi marido estaba en Rusia

Voz 12 14:47 sí lo podía Benigni y entonces el dijo bueno ya ya voy yo a Rusia ve a su marido

Voz 1174 14:53 he venido a ver me dijo que iba a Ruth y fue a Rusia a sin

Voz 5 14:57 sí vino a Rusia Adamo vino a Moscú estaba yo en en el hotel llaman a la puerta de la habitación yo pensaba que pues que venían a cambiar las toallas claro era Felipe González mueve mi hay que que hizo usted Messi el hola sangre a mí me me me pidió Felipe González que me sentara pero cada como era una habitación de hotel barato pues no tenía sofás y nos sentemos a Felipe yo en la cama

Voz 8 15:22 me dijo mí a José María

Voz 5 15:25 he venido porque como mujer con todo te voy a dar una segunda oportunidad dijo Felipe González bueno te voy a volver a explicar lo que tienes que hacer tiene alguna duda por favor te pido que no quede apuro preguntarme uno volvió a ha contado no me lo voy a contar

Voz 11 15:45 escupe ya puede colgar usted sí sí venga adiós adiós

Voz 5 15:50 buenas noches diga diga diga me dio a mí me exige vuelve a contar todo otra vez pero mientras me lo estaba contando yo estaba tan avergonzado que ni le escuchaba y al terminar de contarme lo me dice lo has entendido

Voz 8 16:02 dije que no pues de verdad que sí pero que si él me dijo José María seguro que lo entendió yo seguro

Voz 5 16:12 a ver a ver qué te he dicho

Voz 1174 16:14 Felipe le dice a ver qué te dicen que te ha dicho

Voz 5 16:16 cuéntame lo para asegurarse y todo lo que te he dicho a ver si los entendió entonces yo me quise morir me dio tanta vergüenza que salí corriendo de la habitación del hotel salí de la UTE pero corriendo corriendo empecé a deambular por Moscú madre Emir decidió

Voz 1174 16:33 volver a España a usted deja a Felipe González en la habitación del hotel hay colgados

Voz 5 16:37 es que no supe de qué otra manera racional Scott nación yo al día siguiente estaba yo en Moscú suena el teléfono de una cabina digo debe ser claro claro me pongo al teléfono era frívolos avale Felipe González que me dice textualmente me dice Felipe González hijo de puta aporte eso lo dijo Felipe González IMD hijo de puta voy a por ti no sólo yo voy a por ti vamos a Alfonso Guerra y yo juntos a por qué eres un hijo de puta me dijo y colgó el teléfono y que hizo usted porque ello también el teléfono de la cabina de Moscú me hundía Emilio norma me puse a llorar como un crío ciento llamé a mi hermano yo dije Julio que Felipe y Guerra vienen a por mí ayúdame Julio Aguado hermano de José María buenas noches como

Voz 1174 17:31 ese momento cuando su hermano le llamó para informarle de que Felipe González y Alfonso Guerra iban iban a por él

Voz 13 17:38 uno El día más espantoso de toda mi vida yo recuerdo que estaba borracho cuando me llamó hermano insultó Mejia fue el arco que fue todo todo todo todo bien contado yo le dije no te preocupes que hablo yo con Alfonso Guerra y compañero Zara ha aclaro fui a Moncloa

Voz 5 18:06 sí

Voz 13 18:07 pedir cita con ellos me recibieron yo dije bueno

Voz 14 18:14 me he enterado que que quieren ir

Voz 13 18:16 por mi hermano José María pero yo le juro que me bueno el les pido perdón todo lo que ha hecho y esto te Felipe González pido perdón por porque sé que lo dejó en la habitación del hotel pero mi hermano no lo tiene

Voz 11 18:33 a Ignacio cómo reaccionan los ellos

Voz 13 18:36 tras en cuanto yo le dije que era hermano de Jorge María pues Felipe González ya quería pegarme soberana lo sujetó y ha a Alfonso suelta que integre llegó la cala Alfonso Guerra que tenía imagen de ser el más echada p'alante agresivo pues exacto paradójicamente puso paz allí bien entonces empezaron y Alfonso Guerra pelearse entre ellos

Voz 11 19:09 aquello de Dios

Voz 13 19:12 por calmaron se abrazaron y Ogier una llorar perdóname al Paulson lo decía Felipe Felipe eso es lo que parece

Voz 1174 19:22 que qué es lo que Le le dijo cómo cómo cuyo

Voz 13 19:24 claro que Felipe me dice mira voy a dar a tu hermano la la última oportunidad y entonces es cuando se produjo el tercer encuentro

Voz 5 19:34 el de Felipe González de mi hermano

Voz 13 19:36 lo que es mejor que lo que lo que lo cuenta

Voz 1174 19:39 de acuerdo a Julio muchas gracias por su llamada un fuerte abrazo gracias

Voz 13 19:44 digo bueno José María

Voz 1174 19:47 en ese tercer encuentro entre Felipe González

Voz 5 19:50 Josep cómo se produce pues ese tercer en cuanto ya se produce en España yo ya había vuelto a casa vivía en casa ya si un día se presenta Felipe González en la casa aparentemente post tranquilo bien bien me tranquilizó también de algún modo claro

Voz 8 20:10 he aspirar el salón le dimos

Voz 5 20:16 lo viese unas pastas tuvimos hablando entonces vamos a me mira esto que voy contigo no creas que normal hacerlo no

Voz 15 20:25 no yo no tengo tanto aguante pero

Voz 5 20:28 ya contigo voy a hacer una excepción si te voy a dar otra oportunidad me dijo bueno bien muy posiblemente esté me esté equivocando dijo Felipe González posiblemente me esté equivocando en los servicios secretos me están diciendo que queremos ser más duro contigo pero bueno hay algo que me hace confiar en ti María bien bien bien bien bien pero antes me dice antes tengo que dar tú no hostia antes tengo que antes tengo que darle una hostia hijo fue no sale antes tengo que darte una hostia pero pero para que quería darnos una pregunta un poco va a quitarme yo te tensión también ya rodean tú me has hecho mucho claro claro que más me Mela Mela has jugado bien jugada más de una vez aquí yo necesito yo darte una obtiene la cara vendada y a partir de ese momento puede empezamos de cero madre ellos mi mujer se llevó las manos a la cabeza sin violencia aquí no quisieron Felipe dijo no bases una hostia clara en la cara simplemente una buena hostia ya está

Voz 8 21:27 no bueno yo dije bueno pues que Felipe ha de ser así

Voz 5 21:31 como tú lo ves cómo tu trabajo como todas las cosas por delante mío me dijo levántate levántate realmente tú sabes que tiene una mano

Voz 8 21:39 no

Voz 5 21:40 pues y sus Creative presente la manga si Pe en mano digo

Voz 1174 21:43 hombre sí sí es más ruda eh

Voz 8 21:46 mano grande Easy

Voz 5 21:48 a los ojos giré la cara un poco de miedo claro

Voz 8 21:55 a mi hijo ya está ya está

Voz 5 21:58 esta sentemos mono de nuevo ahora ya ahora ya estamos igual alguien podemos hablar sin ningún problema y que les dijo Felipe González dijo un cojo un lapicero un con un lapicero con un cuaderno iba apuntando a ahora ahora va yo quiero ver cómo vas apuntando todas las cosas que estoy diciendo no quiero nada de memoria que ya te conozco claro feria en la pila un cero La Vine a medio en unos papeles se Masaveu empezó a a fin a lo que yo tenía que hacer en Francia el ministro con la que el mes anterior frances en fin todo lo que eh yo tenía que haber hecho ya hace tiempo que lo que no hizo lo que en este momento yo fui yo fui apuntando las cosas y apuntaló do híbrido media y luego te lo voy a preguntar ajá luego te lo voy a preguntar si lo apunte todo con buena letra

Voz 8 22:56 o al acabar me dije inferior ahora

Voz 5 23:00 el primero con la ayuda del papel Cuéntame el voto primero con la ayuda de papeles de todo lo que tenía que lo que tenía que ver con el ministro quizás ahora sin papeles lloras sin lo Si lo conté todo también paga quedo satisfecho no bien se levantó yo Felipe Gonzáles me dio un abrazo mire de un abrazo a mi mujer un in quiso opera era tarde quiso ir a la habitación de los chiquillos pagarles un beso de buenas noches en fin que bien muy bien bueno vale vale vale Felipe González se va al esperaba bajó un chófer en fin se va P yo tengo ya mis papeles por popa a espiar ya había entendido por fin por fin entendido que tenía yo vale lo que tiene que tenía apunta Dico ahí perfecta me entonces que que hizo con con todo

Voz 8 23:46 eso es entonces yo eh

Voz 5 23:49 voy a Francia voy París

Voz 8 23:55 ayer en París que hace usted pues hayan Padilla es que pueden pues siguiendo indicaciones que tenía a cambio apuntó con el lapicero pues voy a ir leyó el primero de los misterios pero al ministro en fin

Voz 5 24:08 ya algún seguimiento y a profesional un seguimiento ya van que nada tenía que ver con con con lo que Dios lo que es lo con lo que hecho hasta ahora que exactos

Voz 8 24:19 exacto se dividía mi mi mi mi trayectoria profesional tenía una clara división de nunca yo había hecho hasta ese momento que era nada ir a partir de ahora ya digamos más profesionalmente fue un cambio de paradigma muy bien muy bien lo hice de verdad mal me está el decirlo a mí pero es pie de ultísima madres durante dos meses bien bien bien bien hasta que perdí el papel hasta perder papeles digo perdió el papel

Voz 5 24:49 pero más yo tenía apuntado

Voz 17 24:53 Madre de Dios se conoce que pues

Voz 8 24:55 yo lo voy habría dejado ayer el algas de One

Voz 5 24:58 abuela la gente de la limpieza

Voz 8 25:01 lo que se los yo no no sé ni lo supe entonces ni lo hicimos en mi madre pero Pelli el papel intenté

Voz 5 25:13 desde memoria de pero de memoria no recordaba me había acostumbrado a hacer mi espionaje enviando papel mira

Voz 1174 25:22 sillón me lo fuera vio memorizado mejor oye pero no me acostumbro

Voz 5 25:26 algo a papel espionaje qué papel espionaje papel espionaje ida y no me movía todas claro apela al papel perdí el espionaje hijo fue me a Felipe González llamó en otro momento de mi vida no me no me hubiera atrevido pero momento sí en La Moncloa cada temblando también tengo que decirlo no pido por Felipe González y me dice de parte de quién tocayo no podía decir mi nombre pero todo yo tenía un reloj de marca Mon Dane ni me ocurre decir de parte de de parte de Dane

Voz 8 26:04 qué quiere que le dijeron en allí me dijeron Monde en qué nombre jefe buena le dije mire Dane No en mi nombre auténtico confía en mí creyó que yo soy espía confía muy yo que no se sería me González Márquez está al corriente de operaciones en el extranjero pase

Voz 5 26:25 me con Felipe González o

Voz 15 26:28 o puede caer un puro bueno

Voz 5 26:30 sí bueno confiaron en mí me pasaron con Felipe González hable con Felipe Felipe José María me ha pasado esto perdió el papel que quiere dijo Felipe cuando lo dijo que había perdido

Voz 8 26:45 soy una

Voz 1174 26:46 se puso a llorar se busca ya tengo madre mía

Voz 8 26:49 era dijo mira no tengo ya José María

Voz 5 26:52 la ni fuerzas darme no me queda energía ni para cabrear me lo único que tengo es tristeza por mí por por haberme equivocado tanto contigo tristeza de la situación ya no sé qué hacer y se puso a llorar Feeri es como un chiquillo veinte minutos llorando al teléfono veinte normalmente Leo ya que Gemini fue de verdad de los momentos más tristes qué que en mi vida como español como todo porque yo me sentía haber algo muy español de haber traicionado a mi país a mi presidente claro de haber y de haberle hecho Yolanda

Voz 19 27:30 claro al presidente del Gobierno José María venga va va va no llore usted la verdad es que yo recuerdo bueno me decía romper bueno usted tenía que haber visto cómo cómo

Voz 20 27:46 bueno pues ya está

Voz 21 27:52 para abrir Bono

Voz 1174 27:57 José María Aguado ha presentado esta noche libro yo el espía

Voz 22 28:02 gracias a una voz no hubiera gustado final siento yo siento más alegre pero

Voz 1174 28:12 no siento hemos hecho un recorrido por su vida profesional con momentos buenos como los del final si bien si no fuera por por la pérdida de ese por haber pues claves pero el Papa intente recordar esos últimos buenos momentos de luz cuando cuando espiar está bien si recuerda el eso gracias José María a ustedes

Voz 22 28:33 por todo por haber elegido la Cadena SER para contarnos su historia gracias un abrazo grande ya vosotros deciros que los vemos el viernes que viene aquí en la Cadena Ser en este programa pasarlo bien

