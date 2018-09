Rubén Sánchez: "Hay mucha opacidad en cómo se calcula la tarifa"

Voz 1853

00:38

bueno yo entiendo que es un recibo donde podemos ver un concepto fijo que es el término de potencia otro variable que es la energía consumida los kilovatios hora esos que hoy tienen ese máximo de dieciocho céntimos por kilovatio impuestos incluidos eso es lo que podemos entender si traducimos no pero entendemos realmente los consumidores españoles que pagamos un disparate por el recibo de la luz que las eléctricas tengan miles de millones de euros de beneficio que crezcan además en muchos años y que no haya justificación eso no la entendemos no entendemos la política que hay detrás del recibo de la luz una política digamos que favorece que haya excesos y abusos