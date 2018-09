La etiqueta #mequeer se hace viral en España

Voz 0313 00:00 si alguien me preguntaran y cuáles son los problemas más gordos que veo yo le contestaría seguramente que por lo menos tres la desigualdad y la injusticia la solemnidad querremos más importantes de la cuenta que la nuestro pase por encima de todo lo demás y desde luego el sectarismo a todos los niveles la intolerancia la falta de empatía ayer les contamos el revuelo que se ha montado con la película Carmen y Lola una historia de amor entre dos lesbianas gitanas yo les decía es una historia de cine pero real como la vida misma ya no creo que real por desgracia no es la única

Voz 1 00:30 yo siempre he sabido que era bisexual desde muy pequeño si lo conté por primera vez ha con doce años viviendo el más entré me mudé a un pueblo ya desde que se que la gente se metía conmigo y tal entonces aprovecharon eso para machacar aún más empezaron pues bueno ya los insultos te maricón no sé que no sé cuánto y tenía un grupo entre ellos había aparece un chaval de dieciocho años yo como por probable por los problemas que tenía qué tal estaba como falto de cariño pues decidí a acceder a a a no sea mantener ese rollo de dos relación y nada por el estilo pero si te lo éramos amigos sólo hay empezó el el más que aún más grande muchos problemas me han llegado a a pillar en un callejón si me han llegado a pegar una paliza incluso puede comer durante una semana o me hacen mis cosas del colegio en mi etapa de instituto que

Voz 2 01:16 bueno básicamente sufría acoso durante

Voz 3 01:18 tres años en la clase de educación física pues me

Voz 2 01:21 encerraban en una en un cuarto donde se todos los balones porque porque bueno verdad sobre sobre todo lo hacían porque era cuando doy mis compañeros iban a cambiar yo la clase obviamente no podía cambiar la con ellos claro Si bueno en la profesora además un guarda silencio durante esos tres años ya era consciente no tenían ni claro ni que era en que me estaba pasando que me llamó a los que me llamaban tarde en mucho tiempo en saberlo

Voz 0313 01:45 bueno estos son sólo algunos de los testimonios recogidos en el hashtag Mikko ir una especie de mi tú pero destinado a recopilar episodios de rechazo de acoso de agresión incluso que han sufrido personas no por ser mujer como en el caso de mito sino simplemente por su orientación sexual y el resultado es abrumador

Voz 4 02:01 decenas centenares miles de denuncias en muy poquitos días da que pensar sin duda la que pensar mucho y comentarlo qué es lo que vamos a hacer en los próximos minutos como siempre bienvenidos a la venta

Voz 0313 04:36 de hecho esta canción que estamos escuchando no está decida el azar muchísimo menos se titula in the Street cuenta la historia

Voz 8 04:43 ya de de de un chaval Un joven gay que vive fui de quemar

Voz 0313 04:46 era el el rechazo de su padre cuando lo

Voz 9 04:49 preguntaran agregó Holden cantante que que se había inspirado dijo bueno que en de la Historia I feel las vivencias de de algunos amigos a unas personas que que tenía cerca

Voz 0313 04:59 bueno pues esto vamos a hablar en los próximos minutos aquí en La Ventana con Isaías Lafuente como todas las tardes qué tal Isaiah Thomas Jon Sistiaga bienvenidos John hola qué tal cómo estás amigo y escritor Andrés Pascual Andrés buenas tardes hola buenas que han venido a presentarnos su última novela que trataremos estos con detalle y que me ha gustado mucho ya lo dejó por ahí ante pero el te quiero sumar a la conversación porque esto es en fin un café de las cuatro de la tarde cualquier asunto que tratemos creo que merece la pena ser comentado con con esos invitados bienvenido Andrés muchísimas gracias por invitarme suena vamos a ver lo que igual Llona puesto cara de sorpresa no sabía si la existencia de este hashtag desde del me bueno es que hace poco fuera de las redes no hace estos últimos días hace poquitas semanas que que funciona aire hecho lo puso en marcha un un escritor un escritor alemán Harmon Schröder con un comentario que decía mi marido es mi marido no mi amigo y a partir de aquí empezó a generar muchas reacciones ya ir a recoger pues muchos episodios de de denuncia bueno en España el periodista Rubén Serrano se hizo eh lo también a raíz de un reportaje en el que recopilado a varias historias de De la Red se lanzó a compartir la suya bueno y ha generado otro hola donde Bono se han podido conocer historias como éstas

Voz 10 06:14 a un fondo de pequeña me regalara

Voz 11 06:17 una muñeca lo conté en el cole todos empezaron a llamarme Marica en vez de por mi nombre o cuando el momento preferido de muchos el recreo se convirtió en la peor pesadilla y el grupo de niñas ni el de los niños querían jugar con

Voz 12 06:30 porque siendo Trans el despertar de la operación de hoy

Voz 13 06:32 cogían superior estuviese cagado de miedo lo único que quisiera ver fue el rostro de mis padres y que no estuviesen allí por qué decidieron en los días

Voz 14 06:41 con el con quién son que la gente se ría de ti por decir que no tienes ni un pene en la vagina que te citen diciendo que sólo hay dos genes así que debes joderte

Voz 15 06:50 que sólo tu hermana comprenda tu

Voz 1787 06:52 la de género y aún así no sólo seis

Voz 14 06:55 es sólo le dices que soy conocimos imagináis empezar la carrera universitaria hacer muchos amigos los primeros días y que un mes más tarde Sempere importó Instagram de que eres gay ITA dejen de hablar todos Ésta es mi historia y a día de hoy tres años es más tarde sólo tengo amigas en la universidad cuando le dije a mi familia que era lesbiana mi madre se echó a llorar

Voz 16 07:16 me dijo cómo puedes hacerme esto si yo noté educado así esta noche me dijo que antes de pasar por la pena de tener una hija lesbiana se tiraba por el balcón decirle a mi padre que soy un psicotrópicos y que me conteste siempre serás mi hijo

Voz 17 07:30 sufrir Mis Gender diario que mejoren por el DNI tener miedo a ligar por si me agreden al saber que soy trans que me sigan llamando lesbiana confusa que niegan miden

Voz 0313 07:46 Rubén Serrano buenas tardes buenas tardes que dar compañeros como eso

Voz 18 07:50 muy bien al un poco abrumado por todo el efecto y el impacto que está teniendo el mismo

Voz 0313 07:55 Mir va a preguntárselo te ha desbordado un poco no

Voz 18 07:59 la verdad es que no no me esperaba que tuviese esta repercusión no cuando lo empecé hace casi dos semanas vi como momentáneamente no toda la gente lleva sumándose a estas historias sin parar en tan sólo un día se registraron cuarenta mil Tutti fue como verdaderamente había muchas ganas de hablar y de contar la violencia que que sufrimos casi a diario

Voz 0313 08:23 déjame que te pregunte una cosa no no no es no es asunto de matemáticas ni de porcentajes pero de todas las reacciones que que ha recibido cuánto ha habido de de denuncia de exposición sincera de de de problemas y cuánto

Voz 8 08:35 de cuánto de odio de malabares

Voz 1787 08:39 la verdad que por suerte de muy poca cosa que debían todo ha sido tan pueden partía como aún yo también yo también no o a mí también en plan de repente no se inició en las redes como una especie de de asamblea no o desistió colectivo donde nos encontramos muy seguros para compartido lo que no sucedía hay que bueno que él quizás no compartimos a diario o nunca hemos optado por miedo o no o por temor a afrontarlo por hasta vergüenza que nos produce red conocer que ya no que nos han pegado por la calle sino que nos han dicho maricón o bollera no

Voz 0313 09:13 qué te pasó día candados con tu madre por lo alcalde Rubén te lo pregunto porque tú has contado y quiero que lo compartes con los

Voz 1787 09:18 oyentes sí sí pues estos fue hace un par de años en mi pueblo en en Monóvar Alicante iba con con mi madre y de repente pasó un señor a nuestro lado y dijo maricón yo me quedé mudo no supe que había que vaciar no o cómo reaccionar pero verá mi madre sin decir nada no hizo totalmente muda fuego fue muy violento muy sentí una especie de pero venza hacia mí misma Un plan que está pasando en un plano porque me merezco yo esta reacción violenta yo no he hecho nada T

Voz 0313 09:55 tuviese una cosa fíjate yo el el el impacto y la repercusión de esta iniciativa que tiene una fractura doble la la mejor y la más positiva sin duda es que que las redes que tanto criticamos en ocasiones por su mal uso no proyectan un aspecto un instrumento tan positivo como este no que permita descubrir hacer visible una realidad joder pero la otra es la cantidad de casos de episodios que que que confirma no del rechazo los prejuicios y la Tom que sigue habiendo con todo esto

Voz 1787 10:23 yo creo que son un poco un falso espejismo nombran nos creemos que somos una sociedad muy moderados que hayamos avanzado a nivel de adopción matrimonio igualitario pero en la práctica no irá socialmente aún está es este odio y esta cultura de la homofobia muy interior la dentro de nosotros maquetas a lo mejor hace un comentario y no lo parece pero va cargado de de de este contenido homófobo que quizás a ti no te afecta parada pero a mí sí en no ir me afecta hecho de de contarlo hoy de explicarlo por fin tenemos mucho que ver con el uno cuando miento feministas un poco el el ya está bien no el basta ya no no nos merecemos este plan no Mercedes que juzgar diferente porque no siga la pero norma no la hora heterosexualidad un rol de género concreto quiero decir

Voz 0827 11:12 la paradoja desde luego porque es un gran éxito que en el fondo lo que documenta es un gran fracaso el problema es que este fracaso digamos no viene de aquellos españoles y españolas que se han criado en otro momento de una sociedad machista sino que muchos de los testimonios que recoges son de gente joven acosados por gente joven que no entiende y que los desplazando en este sentido digamos que la sociedad ha fracasado en ese falso espejismo no hemos educado a un agente en libertad en democracia en una sociedad abierta y sin embargo los prejuicios permanecen

Voz 1787 11:43 entonces yo lo que creo que ha puesto en evidencia el movimiento Mikko hubiera son aún nos falta muy buena Vance a nivel social no compran seguimos pensando que la diversidad es negativa que es mala no que que ser gay lesbiana os ser trans o no seguir unas determinadas a no ser un hombre no comportarse como nombras a una mujer no comportarse como una mujer pensamos que eso es malo pensamos que eso está mal no yo creo que lo que pone de en en evidencia son no es que Thomas la diversidad como algo bueno no sólo va a enriquecer a mí como gay como lesbiana o como lo que sea no sino al colectivo en sí de la sociedad no creo que es al es algo de lo que tonos todos tenemos que aprender porque empieza el este muy pequeño no como señalaba es no quizás desde casos de de la escuela de la infancia y adolescencia ya está eso ahí con poco grave no que lo bien como guau es que aún es tamos repitiendo unos patrones generacional generación que seguimos sin romper del todo

Voz 12 12:45 a mí yo a mí las redes sociales cojo hacia Carles es verdad que me da cierto miedo no porque siempre tendemos a darles demasiada visibilidad y no sabemos exactamente cuánta gente de verdad ahí detrás representa no pero sí que tiene esta iniciativa ha tenido ha tenido al menos un un éxito no sí es que que éste cuente que se que se diga que se hable de ello no yo creo que queda siempre visibilidad a situaciones insostenibles Si hay que tendremos en nuestra sociedad cien en casi todas a ocultar lo desagradable lo que no nos gusta lo vergonzoso lo que duele oír lo tendemos tendemos siempre a esconderlos no que haya gente que que cuarenta mil personas además al menos no

Voz 1787 13:32 si alguien que en poquitos días hayan dicho

Voz 12 13:34 a mí también me ha pasado en diferentes grados no desde que simplemente que te llamen maricón a que te hayan apaleado en en un callejón esto ya es un éxito de esta iniciativa horas yo no sé exactamente

Voz 1787 13:49 cuestión de a cuánta gente representa no pero es un poco represento a a muchas mujeres el el sexo gratis Sir Siria fue ella sin discutirán hoy yo creo que el mi va en ese sentido en plan todo tipo de de ha de agresión que sufrimos es constante y diaria desde eh a Bush en los pasillos del colegio que creo que es algo que hay que amenazar cuanto antes hasta bueno hasta que me rompa la nariz en en las fiestas de mi pueblo porque Le acabo de coge la mano a un chico no o a que mi familia me rechace porque sea Trans creo que hay una no que hay que hay que intentar solventar cuanto antes y que quizás no sea sólo una cosa de reformas yo le Gales lo dice haber sino más cultural

Voz 0313 14:37 perros decíamos no que la ley en España ajo está muy bien y hemos sido pioneros Si Fini avanzados pero luego la vida la calle a va a un ritmo diferente es otra cosa

Voz 12 14:44 como se ve en los en los testimonios usar toda la gente que que manda cosas acto en Twitter está en una franja determinada de datos son todos muy jóvenes que les esto Currin les haya ocurrido todo eso que haya existido ese ese bullying no en en en los colegios demuestra que queda mucho por hacer y que hay que educar no sólo a los chavales hay que educar a los padres de esos de esos chavales no a mí me gustaría saber Rubén si si os han entrado los tronos si eso había entrado esa ese mundo mofó Vico que que subyace también en la parte más oscura de las redes no

Voz 1787 15:16 yo creo que sí pero creo que nuestra representativa o no el día once de que creo que no es el momento de de de de hablar de ese odio no porque por supuesto que está ahí sinceramente hay que ver los comentarios que recibió la cola o no o si da sufrió es que estáis a prueba echando la mínima para soltarme más odio pero creo que lo lo importante no no no son esos Terol no creo que lo importante es que por una vez de Jiménez nuestras historias son importantes y nuestras voces cuenta ni inocuos que cuente más que la tuyas que es igual igual de legal toma

Voz 0827 15:48 además tampoco nos vamos a ocupar de lo a preocupar de los toros virtuales cuando los leales a son los que realmente insulto pero no son los que te hacen la vida imposible me gustaría preguntarte Rubén cuando has contado te anécdota eh

Voz 0313 16:01 en qué es lo que más te dolió la

Voz 0827 16:04 agresión de ese hombre que se cruzó contigo y te llamó maricón o el silencio que seguramente no fue un silencio aquiescencia sino un silencio de no saber reaccionar

Voz 1787 16:12 pero no saber qué decir no sabe cómo enfrente

Voz 0827 16:15 darte esas agresiones

Voz 1787 16:17 pues lo que más me dolió fue sentir vergüenza de mí mismo

Voz 0313 16:21 Vergüenza sentirse feliz por vergüenza

Voz 1787 16:23 no y hasta me dice ir muy humillado no era era como pero qué he hecho yo simplemente tener una pluma o no tenerla o no comportarme como tú que es que me tengo que comportar como un hombre no era como que que que te supone mi diferencia tiene que es lo que te molesta porque me merezco estar vejación pública delante de mi madre no es creo que eso me pasó no no lo sé con diecinueve años pero qué sucede cuando suele pasar un niño de siete años que alguien es maricón no y el chico no sabe lo que has pero ya empieza a interiorizar que hay algo en mí que la gente no le gusta mucho ya ocultarlo Boyacá hallarlo y ahí empieza todo el ciclo no de homofobia es de vergüenza de lo que interioriza vamos te ansiedad de baja autoestima entonces creo que fue una muestra más de que es la sociedad exterioriza la gente a la que hace que yo me sienta mal con mis no porque yo contenidos hoy no tengo ningún problema

Voz 0313 17:16 hoy el escritor alemán que puso en marcha a contactar contigo no

Voz 1787 17:20 sí ésa no sé no tengo ni idea

Voz 0313 17:23 yo no lo sé no lo sé es un

Voz 1787 17:25 un enigma que espero poder preguntarle al día pero sí empezó a medio dio la Exxon ella enseguida me yo por Twitter me escribió para comentar la sorprendido que estaba no recuerdo que me costó y en shock por qué el movimiento mi Quer se ha hecho más grande en España hispano la antes que en Alemania donde yo lo y creo que lo que más le impacte fue no lo puedo creer no que que figuras políticas públicas como Ada Colau y Z o incluso el propio Ministerio de El interior claro era como si es increíble que se hayan sumado a esta iniciativa ahí remar como suele valor que tiene a eso

Voz 0313 18:05 pues muchos ánimos Rubén Serrano gracias por estar en La Ventana para contarlo ello un abrazo muy grande amigo de placer venga hasta luego hasta luego