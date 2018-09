¿Qué hacemos con los patinetes eléctricos?

Voz 0313 00:00 faltan diez minutos para las cinco de la tarde las cuatro en Canarias nos quedamos en Valencia

Voz 1 00:14 la polémica

Voz 0827 00:19 en Valencia hay polémica con los patinetes y los patinetes son hoy objeto de nuestra polémica porque los patinetes eléctricos están proliferando por las ciudades como florecitas en primavera son vehículos limpios relativamente asequibles se pueden aparcar a los pies de la mesa de trabajo y alcanzan velocidades que los hacen muy prácticos para la movilidad urbana el único problema ah es que por su naturaleza no encajan en la normativa aplicable a los otros vehículos y el vacíos está llenando de la peor forma posible cada uno hace lo que le da la gana en noviembre de dos mil dieciséis La Dirección General de Tráfico ya sacó una instrucción que dejaba patente la indefinición establecía que estos vehículos de movilidad personal al no serbia la Tones no deben circular por las aceras como son vehículos especiales pues deberían ir por la calzada sí pero en vías expresamente autorizadas en todo caso esa normativa imprecisa contemplaba la posibilidad de excepciones cuya regulación traspasaba a los ayuntamientos y así estamos la venta de patinetes y la implantación de empresas dedicadas a su alquiler han ido a más velocidad que estas regulaciones municipales convendría demorarse mucho porque como decía la propia instrucción de la Dirección General de Tráfico estos vehículos que pueden alcanzar

Voz 2 01:30 los treinta kilómetros por hora generan situaciones de riesgo al compartir el espacio urbano con el resto de los usuarios

Voz 0313 01:40 la concejala de Protección Ciudadana de Valencia buenas tardes suaves para hola buenas tardes qué tal haber lo primero así directamente cuantos patinetes han han requisado hoy que estuvieran ahí mal en la vía pública

Voz 3 01:52 bueno pues entorno a los cincuenta patinetes que había puesto una empresa de alquiler en nuestras aceras Santos que fue requisado hasta este momento

Voz 0313 02:00 ya donde se llevan los patinetes requisados

Voz 3 02:03 pues en ese momento a central de la de la propia Policía Local

Voz 0313 02:06 ya hice pueden recuperar no efectivamente

Voz 3 02:08 la empresa si quiere pagando la tasa correspondiente podrá recuperarlos

Voz 0313 02:12 en una pregunta concejala además de retirar los que están o de cualquier manera por ahí aparcados opuestos en la en la vía pública se van animar Osán ha indicado ya a regular por donde circulan es decir pueden ir por las aceras que creo que no deben ir por la calzada hay que llevar casco pueden ir dos personas yo por Madrid ha visto patinete ya con dos personas ya bastante velocidad cómo van a regular esto si es que se puede hacer

Voz 3 02:36 vamos a ver aquí yo creo que hay que diferenciar una cosa es el uso particular que se hacer de este nuevo modelo de movilidad que además tengo que decir que nos parece estupendo no porque parece ecológico la movilidad eléctrica es decir que yo creo que son avances que se producen en nuestra ciudad hay que nosotros aplaudimos el área de inmovilidad está desarrollando la ordenanza para decir el uso privado que se va a poder hacer es decir por dónde van a poder circo las sean de llevar casco y otra cosa es lo que ha sucedido nuestra ciudad estos diez que una empresa ha decidido comercializarlo los alquilarlos no encima de nuestras aceras lo que pasa es que creo que como cualquier ciudad de España pues para poder ocupar la vía pública ya hacer negocio de él pues hay que tener una Cienciano y esto es lo que nos ha pasado que al final independientemente de que pueda eléctricos o terrazas de bares hemos tenido que requerirá la empresa para decirle mire para hacer negocio en la vía pública en esta ciudad hay que tener una licencia en una autorización municipal que esta empresa no tiene les pedimos que lo retirasen de manera voluntaria durante el día de ayer porque entendimos que era la forma más amable de hacerlo pero bueno tener Aaron y por eso hoy la policía ha tenido que realizar

Voz 0827 03:39 no es un poquito alucinantes no que no empresa de este calibre que además hace un negocio que estaba perfectamente a los ojos de todos los ciudadanos también de la policía por ejemplo se haya permitido extender este negocio sin obtener la licencia correspondiente del Ayuntamiento

Voz 3 03:54 por si fuera de verdad es hacer lamentamos las decisión ya no sólo de haberse implantado sin requerir esa licencia que pide pues cualquier empresa que no han además en nuestras aceras porque al final las aceras es el espacio de todo no a la ciudad en la casa de todos las aceras también entonces bueno pues lo normal hubiera sido requiere que esa licencia pero además cuando no sea requerido en esa parte del Ayuntamiento bien allí y en la propia Policía Local nos hemos puesto en contacto con esta empresa para decirle oiga mire no retiren los hagan lo que tienen que hacer presenten su solicitud como cualquier otra empresa para ocupar la vía pública volverán a poner pero no se ha negado a retirar los voluntariamente y monóxido un poco la verdad es que insisto eh

Voz 0313 04:33 hablar por el carril bici

Voz 3 04:35 vamos a ver es verdad que en este momento en la ciudad como decías está desde el área de Movilidad se está desarrollando una nueva ordenanza quieren el uso de los patinetes aunque insisto que a nosotros nos parece pues estupendo no que se han instalado en un en estas ciudades pues estamos regular por decirlo de alguna manera Yemen es cierto que somos relativamente su uso mientras se utilizan en los carriles bici porque entendemos es que bueno es un espacio adecuado pero bueno el momento en el que ponen en peligro con su propia seguridad estamos diciendo cuando llevan a los niños que van dos por en medio de la calzada entre los coches cuál en esos casos en TS denuncia pero por una cuestión de seguridad

Voz 0976 05:13 llegan a la eso supongo que que que eres consciente de que ahora todo todos los ojos de todos los concejales de Movilidad es puesto hacen vosotros a ver cómo resolvemos esta

Voz 3 05:23 más Volvo

Voz 0976 05:25 esa insistir haber una empresa que está ya por diversas partes del mundo que pertenece a otra gran empresa participada por otra gran empresa como es Uber decida soltar doscientos patinetes en medio de una nazi deudas por mucho que Sergio localizados es impedir ningún tipo de permiso ni ni pregunta si hay alguna normativa por qué lo hacen por qué eligen Valencia

Voz 3 05:48 mira la verdad es que Ordenanza de Movilidad actualizada con el uso los es decir no me equivoco desmonte el España solamente tienen en Madrid Barcelona es decir que es algo que es verdad que yo creo que las administraciones tenemos que intentar ir un poco más rápido pero bueno es verdad que es todo tipo de movilidad más moderna bueno pues vemos como digamos cada mes o cada dos meses tenemos novedades no yo creo que bueno se implantaron estas licencias yo creo que cualquier empresa más una empresa como esta es conocedora más que de sobra ética todas la normativa de dominio público de todos los ayuntamientos de España te exigen una licencia para actividad las ninguna novedad en otro de nuestro Ayuntamiento ella ningún yo ya creo que les hemos hasta una gran campaña de difusión verdad a esta marca pero bueno sí que sí que lamentó esto porque en el fondo algo que nos parece que ojalá existieran implantar además empresas en nuestra ciudad que apuesten por el pasaporte ecológico que sea más verde más sostenible y que lo hagan de manera formal y entonces habría sido perfecto no incluso creo que en el momento ayer estuvimos en contacto con ellos desde la policía para reequilibrio es que bueno que de manera voluntaria hicieran esto no hay que no obligaran a la policía a retirar todo esto hubiera sido más amable porque al final lo que tratamos todos es de que bueno que la ciudad sea más sostenible y lo hacemos es la administración las empresas oye los ciudadanos que al final han acogido de manera estupenda este tipo de de de transporte no sé

Voz 0313 07:14 vamos vamos a hacer una cosa vamos a ser una cosa para cerrar el tema eh vamos a hacer minuto dejó el resultado con Nacho Monreal compañero de Radio Valencia que está en la calle a ver cuántos patinetes está viendo o ha localizado tiene por ahí controlados Nacho adelante por dónde estás por lo primero

Voz 4 07:31 estará estoy ahora mismo en la calle Colón aquí en una de sus principales vías de de Valencia llevamos un rato por aquí de de la empresa de de patinetes eléctricos con lo hemos visto he visto tres Bono e intentado hablar con con ellos dos no me han atendido hoy un chico me he intentado hablar con él está hablando con él sobre la polémica de de que el Ayuntamiento los quiere retirar y me ha dicho que el que el problema es del Ayuntamiento no de la empresa porque la hombres hace Suu su trabajo y claro que que no haya normativa no es culpa suya que exculpa el Ayuntamiento y se quejaba de eso de que él quería usarlos

Voz 0313 08:00 a estos días atrás has visto muchos usuarios mucho movimiento por ahí alguna alguna escena que quiere reproducir

Voz 4 08:06 no Si te espera ahora mismo estoy en la calle Colón no hay ningún ningún patinete de de la empresa por aquí aparcado está la aplicación tampoco visto ninguno pero los días atrás antes de que la isla podía empezar a retirarlos si que se verá que la boca de metro en la calle Colón se que siga habían estacionados en una zona con muchos centros comerciales sí que sí que había mucho estacionados y ahora mismo sólo está estacionado unas calles que atrás el patinete de chico con el que con el que hablado

Voz 0827 08:31 un trabajo complicado para hacer las ordenanzas es un vehículo que digo es nuevo hasta que de repente vayamos para horas y no somos conscientes cada día muy comunes