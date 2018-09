Marta del Vado estrena los Trumpantojos en TodoPorLaRadio

Voz 1 00:00 Adrián una marca yo no veo rojos y azules sobre españoles el blanco y entonces sí Balbino por eso es el mercado válido lo abren ya así que que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno los bleus manos yo tu problema eres tú

Voz 2 00:27 sí

Voz 3 00:42 te quiero aclarar que apoyó plenamente el anuncio que ha hecho silente incorpora la fiscalidad de diesel en los presupuestos en dos mil diecinueve que estamos elaborando

Voz 1176 01:00 yo era realmente espectacular bueno tenemos ya las dice resueltas Antonio Martínez buenas tardes Especialistas secundarios Cano a la blanco bueno lo damos todo no ya está

Voz 4 01:15 temía la primera ministra británica Theresa May

Voz 0230 01:21 Mari Tere ha confirmado hoy que los sospechosos del intento de asesinato del exespía bueno exespía así Serguéi Scream Pal en Gran Bretaña son agentes son agentes de inteligencia rusos los sospechosos de asesinato son agentes de inteligencia rusos algo que va dimite Putin ha respondido diciendo hoy a Atón pocas

Voz 4 01:43 la ir hoy estrenamos

Voz 5 01:48 eh espacio con Marta del Vado desde Washington

Voz 4 01:53 bueno pero ahí

Voz 5 01:58 oye para esto Scottie

Voz 6 02:00 día buenos días haces tú tiene una dimensión hablamos de noticias de Londres

Voz 4 02:07 co saludamos

Voz 0230 02:13 luego tenemos Akin Torra que dice que está dispuesto a llegar tan lejos como Puigdemont frase equívoca porque al decir llegar lejos no se sale si se refiere a declarar la independencia o irse a Bélgica es un orgullo Jorge lo es son estas frases de político que lo mismo valen para una cosa que para otras que más más más cosas la Organización Mundial de la Salud nos presiona para hacer deporte dio noticia de hoy

Voz 7 02:36 es una de cada cuatro personas en el mundo no hace juicios suficiente según la OMS este veinticinco por ciento Se cumple también en España donde las mujeres son más sedentarias que los hombres en los países desarrollados el sedentarismo ha subido un cinco por ciento en lo que llevamos así

Voz 0230 02:48 sí bueno ahora el mes de septiembre cuando es posible que más de uno más de dos haya regresado de vacaciones con algo de sobrepeso difundir esas informaciones esconde un claro interés por hacernos sentir culpables justo Pedro Aznar y al final fue claro expuesto financiera por estadística siempre puede repartirse la vida sedentaria algún friqui del deporte no se decimos Francino hace deporte que estamos el amor poderes esto al final final esto no sale la gente se cansa porque para llegar a estadística hay gente que tiene que hacer deporte por murió con todo esto que hemos contado hasta ahora arcano con lo que hayamos contamos ahora mucho

Voz 1862 03:27 menos hace deporte sí sí sí te tienes que contar

Voz 8 03:30 eh bueno pues pues instrumental y a ver que qué puedo contar

Voz 4 03:33 sabes

Voz 0684 03:34 ya ya había alcanzado hasta que pasa el sincera puede servir un poco para asustar las sería maravilloso para aquellos que yo aquello que viene yo que es improvisar y lo hago es importe lo primero que me has dicho es que tenemos que hacer deporte entre Liga no me parece ninguna tontería yo aprendo de Willy Toledo que corre de la policía qué papel sobre el instrumental sin hablar deporte puesto me quedo un poco mal porque en realidad que conectó cualquier reto desafuero poco que los tercero Mario esta ejercicio fiscal bueno pero la uno a lo suyo yo por sólo en realidad ya lo verás los rusos son espías tenían un buen plan decía el único que hicimos fue cotillas Instagram por eso nos vamos a cambiar no hay tontería en realidad me ninguna poesía independentismo puesto me lo haces Jordi sospechoso que independentista por el color amarillo de los micrófonos de la SER vuelve a perder aparcado en realidad sabes que no lo puede perder pero bueno eres dependen pista esto Melicia digo no

Voz 1176 04:30 el dentista sólo tengo ictericia grande ha vuelto Gargano eh vamos a ir a tu nota porque eso es la hora de las twiterías

Voz 9 04:52 bueno pocas veces hemos encontrado una definición más certera que está que aborda Casino Royale

Voz 5 04:57 a durar es ir apagando las luces por casa diciendo madre mía esta gente

Voz 9 05:02 a veces es bueno muy a menudo las instruirá la crueldad van de la mano el Twitter desde el plan

Voz 1862 05:08 es difícil de explicar puede ser totalmente sincero conmigo eh de acuerdo es difícil

Voz 5 05:13 tú lo entienda nuestros tweets que te hacen pensar no mucho poquitito es de mercurio

Voz 1862 05:20 qué tal he hecho el examen de levitación está usted suspendido enhorabuena

Voz 9 05:26 ahora una conversación familiar a cargo del manjar de turno

Voz 5 05:29 Paco trae al niño tienes que esperar a que llore por qué porque no son de lo dejado

Voz 9 05:37 ya acabamos las librerías con un tuit de esto es que hay que imaginarlo con acento andaluz es de Manuel de Barcelona

Voz 5 05:42 en verbo más agua que Mick Jagger haciendo esquí acuático

Voz 2 05:53 pero pues sí claro soy

Voz 0230 06:20 vamos a tomarnos vive en los próximos meses vamos a tomarle

Voz 1862 06:26 eso sí en porque todos amagan con elecciones puede que haya elecciones en Andalucía puede que haya elecciones en Cataluña

Voz 5 06:35 puede que haya elecciones generales

Voz 0230 06:38 los gobernantes se toman las urnas como las máquinas tragaperras prueban fortuna a ver si salen los tres festones pueden gobernar y cada vez hecha moneda vuelve a salir son plátano Bonoloto y se vamos a hacer elecciones otra vez y otra vez Fredson

Voz 5 06:55 ah sí

Voz 0230 07:03 relájate relájate escuchamos una definición interesante que es que es la política lo dice Carmen Calvo y la política es

Voz 1862 07:13 a encontrarte con el otro

Voz 0230 07:17 político puedes encontrarte con el otro como entiendes más probando hasta que hace la moción de censura fue un macho pero no es tan fácil que los amores de Tinder fructifiquen en algo insólito la política es encontrarse con el otro dice la vicepresidenta del Gobierno dejando de lado la definición en sí la política es encontrarse con el otro que es algo que le dijo la mamá de Caperucita Caperucita vete a de bolita pero cuidado con la política te vas a encontrar con el otro vamos a prestar atención al chasquido de lenguas de la vicepresidenta De la Vega es un chasquido de lengua que ya hemos estudiado en otros líderes tales como

Voz 1862 07:53 Albert Rivera un buen Pedro Sánchez

Voz 4 08:00 vamos a recordar que el lunes consideró

Voz 0230 08:02 Busquets de Albert Rivera supo impaciente de ya está bien así se llama en gramática avanzado al ya está bien de que se puede sustituir por cualquiera de las dos locuciones no ya está bien

Voz 1862 08:18 lo está pidiendo la escuchamos que no defiendan sus libertades o que se conformen oiga mire pues aguanta usted es como eso se puede Pitt está bien

Voz 0230 08:27 es que no defiendan sus libertades en cambio escuchamos también al de Sánchez que son mucho más comprensivo de estar con el niño que no se come la verdura le dices sino es así es la mar cumplirá los parámetros de la OMS paternal es que en Catalunya hacen falta menos gasto y más responsabilidad tenemos de Carmen Calvo que acabamos de escuchar y que asunto de fantasía un poco de Mago de Oz y la política es

Voz 1862 08:57 encontrarte con el otro

Voz 12 09:07 no

Voz 4 09:09 su política es crítica

Voz 0230 09:16 hemos muchos llevamos dentro por ejemplo vamos a escuchar ahora vosotros lo califica como sería de Francis

Voz 13 09:24 no no no dar tanto la lata con los temas de siempre con la bronca política

Voz 14 09:28 Bruselas y todas esas cosas de las que hay que hablar

Voz 13 09:30 sin duda pero pero sin pasarnos ha sido así

Voz 0230 09:35 impaciencia impaciencia impaciencia cerebro castizo lo veo un poco entre entre me coches sin paciencia pues bueno en de Carmen Calvo parecía muy dulce pero Carmen Calvo ofrece también el aviso a entrevista un perfil más duro ella razona que el Gobierno español está obligado a dialogar con el Gobierno catalán y lo razona diciendo es que no hay alternativa dice porque sino estamos el diálogo hallada esta frase Se va creciendo va repitiendo el que prestamos atención a la administración de silencios crescendo del que

Voz 15 10:05 pero esto es bonito tiene la obligación de agotar todas las vías posibles porque sino la pregunta la hago yo

Voz 16 10:11 sino que que

Voz 1862 10:14 esta es la pregunta que este último que ya parece que está la cosa a punto de agotarse

Voz 0230 10:31 tú estás enfrente de la vicepresidenta del Gobierno como Silvia es la entrevista eh

Voz 1862 10:38 bueno vamos a llevarnos bien porque si no paga pero

Voz 0230 10:42 a finales es muy dificil vamos algo completamente diferente gobernar siempre es elegir entre opciones no siempre positivas a veces hay que elegir entre dos males a veces hay que elegir entre dos bienes incompatibles del Gobierno de Navarra pensado reintroducir en los suelos Pirineo pero los pastores protestan porque temen que el oso se les como las ovejas es el viejo dilema quién fue antes el oso la oveja Radio Pamplona Javier Lorente buenas tardes hola qué tal buenas obras

Voz 4 11:14 hola qué tal cómo va esto lo sé quién gana obvia

Voz 17 11:18 momento de momento Oso uno

Voz 14 11:21 dejas cero de Diego a aparte no hay hay que un detalle importante porque ha dimitido hace muy poquito el ministro francés Nicolas Hulot el visto de Ecología que es el que abogaba por introducir los osos porque los ojos

Voz 5 11:34 llegan de Francia pero claro no tienen pasaporte no

Voz 14 11:37 por encima de fronteras y lógicamente no distinguen entre las ovejas son francesas o españolas esto como decís bueno pues hemos quedado un poco al sector agrícola y al sector ganadero sobre todo de la zona del Pirineo porque hay un nombre que quizás se pueda sonar que es el nombre de Camil que es una oso el último oso pirenaico autóctono que murió en el año dos mil diez y que tenía en su haber diríamos un pues un amplio historial delictivo siga vivo de digamos de de de comida comida el caso es que el nombre de Camil sigue generando tensiones entre los ganaderos sobre todo en la zona del valle de Roncal de la zona también del del valle de Ansó en la zona de Aragón y por eso cuando han escuchado esto de que los franceses quieren traer a osos de nuevo no son autóctonos son de vida en Eslovenia pues se les ha puesto diríamos los pelos de punta como le ha ocurrido al pastor de José Manuel Marco escucha

Voz 18 12:34 es un problema que es que hay una eran una digamos una días que primen la despoblación del Pirineo no es que no no no no es que peligra su ponencia quieren que nos vayamos son pequeñas canalizadas cada uno de los que entran el Ministerio refiere estará bien con el sector de ecologistas que yo creo que eso está yo siempre lo he dicho a la es la el la ecológico el la ecología es una ciencia pero lo lógico es una religión incómodo con esos religioso no supone nada en un sitio

Voz 0230 13:01 pues venga convencido bueno yo sí

Voz 14 13:04 como veis contento no está con el asunto de de El Oso de momento hay veinte osos en el Pirineo todos ellos ya te digo son todos que han venido de reprobaciones mixtos con con osos pirenaicos y osos eslovenos ir de ellos pues muy poquitos en la zona del Pirineo occidental que es la zona en la que el Gobierno francés quiere hacer este esfuerzo para su ecología pero que como ya habéis no acaba de convencer mucho al sector ganadero de esta zona

Voz 4 13:31 claro cosas demás J más verdad que venga Susana espera espera

Voz 9 13:39 los Especialistas secundarios que pasa pero quiero daros desde el piropo callejero a si el piropo callejuelas una es una actividad que está al borde mismo de la desaparición y es una lástima porque

Voz 5 13:51 eh sí sí sí estoy mujeres a lo largo de la historia se han enamorado

Voz 9 13:57 el pavo este que le gritaba Rovira las moto todo es es verdad

Voz 5 14:01 la presión muy seductora que a todo el mundo enamora

Voz 9 14:04 pero esta energía garantía que tienen algunos tíos pues debe salir por algún lado por eso ha surgido con fuerza un colectivo masculino el de los Peer operadores de cosas y uno cosa es agustín agustín qué tal buenas tardes

Voz 5 14:16 hola muy buenas tardes agustín agustín agustín lo operador profesional verdad abuso profesionalmente yo me dedico a lo que la donación de esperma árboles tiró pues es más usted Agustín pero queda cosa usted jamás apropiado a una mujer si yo fuera trabajos hoy en SER a sexual no tiene ningún interés por lo humano yo adoro los objeto inanimado animados

Voz 9 14:40 por ejemplo está aquí en el estudio Radio Barcelona hay algo que te atraiga Agustín

Voz 5 14:44 entre las que ya quisiera tener la boca más grande va a comerte hasta las pupilla eso va a parar en el micro ese de ahí ese que te guste coches tres horas sin duda una entrevista te puedo decir con el me encontraba genial con luego lo vuelvo loco no nos está tu casa Agustín a qué se debe Geely habilidad mental que tienes para piropear son malos Ojeda no no te lo puedes pegar un señor no igual que que Messi quiero para explicar cómo jugó a fútbol tan no supo cómo hacer la declaración de las

Voz 9 15:19 les sale punto ya ya al ya tengo entendido que no sólo propios objetos también tiene eso sí

Voz 5 15:25 la lugares allí por ejemplo yo al lado de casa hay un cajero automático que quisiera que lo ir amigo Bush padre Dios bonito si cometer cómo está el cajero automático e en canto a no es clásico cajero que que que te hay que hacer una perder la cabeza desde luego

Voz 9 15:42 cada vez que pasas por ahí que les suelta algo manido no

Voz 19 15:44 veo algo si algún requiebro ahí no

Voz 5 15:47 que fuera libreta planteáis salir Portu ranura de objeto

Voz 19 15:50 pero bueno yo delicado

Voz 5 15:55 en este terreno

Voz 9 15:57 bueno su entonces doy por hecho que esta afición tu llegue tienen cuestión algún problemilla verdad

Voz 5 16:02 que bueno pues sí sin ir Mishima alejó vienen aquí he pasado a pasar una chica muy bonita en la bici más preciosa que ya había visto Jamal nunca

Voz 9 16:10 David Si interesaba la bici la dice vale has visto pasa que te encanta aquí que le ha soltado

Voz 5 16:16 Tao ni dio cerveza podría pillar un pedal como el tuyo le llevó el hecho Iker un fuera Rue Dine para sujetar te pueden detrás mareos a Iratxe

Voz 9 16:27 qué pensó que era para ella o no

Voz 5 16:30 de todo yo no sabía cómo hacerle entender que a mí no me interesa vaya choque lo lo lo que entra la pierna que la bicicleta pero no entendieron a lo dicho eso y nada bueno

Voz 9 16:40 contra todo pronóstico hay gente que no demencias de comportamiento Agustín lleva para pedir consejos para pedirte consejo así como por ejemplo

Voz 20 16:49 lo Teodoro hola Teodoro qué tal buenas tardes qué tal a ver ustedes qué piropos poco convencionales Krajina creo que piropeó objetos que también piropear a lugares e Pyro viarios lo que son funerales que decir piropeó haría usted a un a aún fallecido

Voz 5 17:06 bueno claro Si no te entra dentro de ella no todo lo que no tenga vida me va va no

Voz 20 17:11 el efecto Pérez porque a ver fuera el recientemente fallecido emitió Melitón y el pues era mucho mucho mucho de de piropos bueno gracias a ello fue soltero toda la vida eh a usted como experto se le ocurre algún incidente o para admitió Melitón que yo pudiera utilizar durante el sepelio

Voz 5 17:32 sí pido conocerlo es lo difícil no pero a ver me ocurren para el fuego de tu mirada

Voz 21 17:41 abrazó a mi corazón y ahora Arda yo ya el tío Melitón

Voz 5 17:47 eso sí sí sí sí el entierro y caso entierros no serían quién fuera fosa aquí me metieran tu ataúd qué espanto

Voz 19 17:59 yo no sé qué qué opinas tú

Voz 5 18:01 Teodoro I pues que ha sido un error

Voz 20 18:04 está llamada zona

Voz 19 18:06 eh

Voz 5 18:08 bueno gracias Teodoro gracias a Agustín por mostrar no estaba oscuro quisiera ser ondas de radio para meterme en tu aparato yo si ya te puedes

Voz 4 18:17 a ahora

Voz 1862 18:22 esto significa que te que improvisar sí señor

Voz 0684 18:28 el tío Melitón y me ponen este instrumental me ponen rompió que suelta piropos en un funeral de pones algo así dice quizá rollo me quedo en blanco esos piropo los podría usar para la momia de Franco ciento que neto porque estoy harto de la gente que hace tiró Poti sección por ahí prestado para entrar en tu ranura yo digo que fueron libro para darse algo de cultura el lehendakari ha porque arcano lo está haciendo no es ninguna tontería quiero escuchar piropos en las esquinas quiero escuchar sola grabaciones Llorente la Alcampo cuando rompe juegan otra liga yo no uso piropos para llevármelo a la más guapa que no en el programa

Voz 22 19:09 ah

Voz 2 19:14 la Ventana codificar las pero en fin

Voz 1176 19:29 veintitrés minutos para las seis de la tarde las cinco en Canarias aquí seguimos en Todo por la radio o teníamos invitada nueva

Voz 1862 19:34 de ahí porque mira que hablamos aquí a veces Trump que solemos hacerlo mediante dos procedimientos el método Morancos luego tenemos el método Mambo Pedro a nosotros hablamos aquí desde la distancia hay entre que ya somos superficiales de series y la superficialidad que da la distancia los queda todo como redundante mente superficial de manera que vamos a recurrir todos los miércoles a nuestra compañera Marta del Vado era para que desde Washington los cuente cosas de Donald Trump sin más criterio que el suyo lo que le guste lo le le parezca o que se le antoje en realidad podríamos llamar a esto trampantojo

Voz 5 20:19 lo que ocurre marco del bando cuéntanos lo que te parezca

Voz 1510 20:35 cuando quieras eh oye qué emoción de tenía solemne que solemne para este momento vamos a optar por un nuevo libro del que un nuevo libro sobre Donald Trump que del que no se habla más que de esto en las últimas horas Éste lo escrito Bob Woodward por quién no sepa es Bud Woodward es el periodista político en Washington uno de los que destapó el caso Watergate por ejemplo el libro se llama Theater todo en él describen a Casablanca desquiciada por un presidente paranoico por las formas en las que los asesores de Trump intentan controlar sus impulsos para evitar desastres dentro tanto dentro de Estados Unidos como en el panorama internacional Woodward asegura que el personal de El ala oeste está al borde del ataque de nervios conspirando para entrar en el Despacho Oval y quitar del escritorio papeles oficiales para que Trump no los pueda ver ni los pueda firmar entre ellos Os cuento y que estaba un documento para eliminar el NAFTA el Tratado de Libre el CEO de América del Norte vamos que no son temas menores ni mucho menos y además dice que son prácticas recurrentes para hacer este libro Woodward ha hablado con funcionarios asesores con congresistas contra ambos consiguió hablar en agosto pero el libro ya estaba escrito vamos a escuchar esa conversación

Voz 24 21:55 pronto debate

Voz 5 21:57 Koke y colaba cómo estás saluda Tram

Voz 1510 22:00 el presidente le dice que está el periodista le dice que está grabando la conversación y que lamenta que no pudieran hablar antes trampa asegura que nunca le comentaron que querían hablar con él Woodward dice que se lo pidió a seis personas de tu de su círculo más íntimo y que nunca se lo autorizara Anfi seguir escuchando

Voz 24 22:19 hay que que ese vicio y es

Voz 1510 22:24 dice que se toma su trabajo muy en serio que ha escrito libros sobre ocho presidentes desde Nixon hasta Obama y que ha aprendido algo de reporte en estos años dice que los libros una vida atadura del mundo de administración de Trump y el presidente contesta

Voz 24 22:40 si bien hay que

Voz 1510 22:43 bueno entonces supongo que eso significa que va a ser un libro negativo pero estoy acostumbrado a esto el cincuenta por ciento son buenos al cincuenta por ciento son libros malos bueno el del libro habla mucho de la desesperación de los altos mandos de inteligencia al ver a un presidente que no sólo no tiene conocimiento sobre los asuntos geoestratégicos internacionales sino que dice además que no le interesan pone el ejemplo de una reunión en la que Trump cuestiona que Estados Unidos está invirtiendo recursos en la península de Corea y el Secretario de Defensa general Matisse Le explica que no es un capricho que lo que intentan es evitar una tercera guerra mundial

Voz 1176 23:20 no está mal que los como claro

Voz 1510 23:21 la aplicación verdad matiz salió de esa reunión comentando con los otros oficiales que Trump tiene un nivel de comprensión de un niño de quinto de primaria cuenta también que es tu Chief of staff en las jefe de gabinete el general Kelly y dice que Trump es literalmente una idiota ahora claros tanto Kelly como Matisse han tenido que salir a desmentir que hayan hablado así del presidente imaginado Strand lleva Twitter dando como acostumbra sobre de esto desde ayer o incluso ha pedido al Capitolio que cambien las leyes de difamación porque dice que es una pena que alguien pueda inventarse cosas sobre otro sin que tengan ninguna consecuencia ir por cierto que en el libro cuenta que sus asesores hablan del dormitorio presidencial como del taller del diablo porque es donde Trump se pasa horas y horas viendo la Fox Twitter dando por las mañanas y por las noches para

Voz 0684 24:13 decir si estamos exagerando prima

Voz 6 24:16 más bonito un asesor del alto cargo entrando en el despacho oval escondiendo documento

Voz 1510 24:24 el diciendo cuál de los documentos robarle para que no lo firme no bueno otro de los temas que encienden a Trump es el himno y la bandera su guerra abierta contra los jugadores de fútbol americano que siguieron a Colin cada Pernet que arrodillados antes de los partidos como protesta por los asesinatos a los negros por parte de la policía

Voz 5 24:43 ah bueno

Voz 1510 24:46 sabéis que capear Nick que durante años fue el cuarto va qué estrella de los San Francisco fortín ahí Nurse desde que empezó de dos mil dieciséis no juega ningún equipo está vetado en la NFL en la en la Liga de fútbol nacional bueno pues ahora Nike Bausa era acá Pernía entre otros como imagen de la campaña para conmemorar los treinta años de la marca bajo el lema cree en algo incluso si eso significa sacrificarlo todo

Voz 0230 25:10 pero el tema de los símbolos nacionales

Voz 1510 25:12 es es un asunto muy sensible en este país y ha sido otro tema más que ha creado división y polémica mucho respaldan las protestas durante el himno lo que hacían era arrodillarse con la mano en el pecho hay muchos que no venga de respetuoso en este gesto pero hay otros muchos empezando por el presidente por el vicepresidente de Estados Unidos que lo critican no el caso es que desde ayer la gente ha empezado

Voz 0684 25:36 sedes sociales una campaña de boicot

Voz 1510 25:39 Puig contra Nike vamos a escuchar esta odio

Voz 25 25:42 que alguien ponga en hizo votase hoy ha sido el ánimo eso

Voz 1510 25:48 vídeo en el que se ve cómo queman en las zapatillas y el dueño dice lo siento en Iowa un estado comprando

Voz 15 25:54 pero verdura

Voz 4 25:56 pero yo no te deja compra

Voz 1510 25:59 bueno el primer impacto de la campaña de difamación lo sintió Nike ayer en la Bolsa que bajó más de un tres por ciento pero es que además mayor Nike es la la marca patrocinadora oficial de los en informes de la NFL que está a punto de comenzar la temporada y que todavía tiene que decidir sobre sobre la regulación sobre si los jugadores tienen que permanecer en el Vestuario mientras suena el himno para evitar polémicas como ésta

Voz 1176 26:25 estoy preparándolo estos hombres que está está en paro porque hubo una una directriz Marta o que ningún equipo lo ha contratado

Voz 1510 26:34 de momento ningún equipo lo ha contratado desde dos mil dieciséis con Nike tenía un contrato desde dos mil once Si bueno en estos dos años nunca han sido una de sus caras de publicidad y ahora aprovechando que van a lanzar la campaña por estos treinta años se suma a otros deportistas sea serena Lilian a Le Bron James pero bueno claro la el uso de su imagen se entiende como un un respaldo a la protesta por los abusos raciales de la policía

Voz 1176 27:05 la cita de los miércoles promete ve con Marta

Voz 0684 27:11 que da para muchas veces y bueno siempre vida trenes

Voz 0230 27:18 el futuro de su pero fáciles de lo que pasa en Estados Unidos sólo cinco años que dentro de cinco años Nos vemos quemando zapatilla

Voz 0684 27:25 pues en el que el director

Voz 1510 27:27 otro tema de la idiosincrasia de este país

Voz 15 27:30 es fascinante y es que por primera vez en cuarenta

Voz 1510 27:32 años ha aumentado el porcentaje de personas que apoyan la pena de muerte ya sabéis que este castigo es legal a nivel federal bueno los partidarios de la pena capital han resurgido ahora del cuarenta y nueve por ciento de por de aprobación que tenía el año pasado hay un cincuenta y cuatro por ciento que la respalde este año los hombres blancos de clase media adulto sin estudios son quienes más lo apoyan las mujeres con estudios universitarios y jóvenes quiénes más ponen así como la mayoría de negros de latinos y otras minorías

Voz 1176 28:04 por la cuenta que les une

Voz 1510 28:06 efectivamente tanto por otro lado hay Estados que no aplicaban la pena de muerte desde hacía años en los últimos meses la han reactivado un ejemplos Nebraska que llevaba más de veinte años sin ejecuciones ya hace unos meses bueno pues ejecutó a un reo hay quienes aseguran que la administración Trump influye en este aumento del apoyo a la pena capital en este momento de polarización y de radicalización de las posiciones la verdad es que el presidente no ha dado tanto la guerra con este tema comparado con otros como el pero por ejemplo que lo mencionan cada tres minutos pero sí ha dicho cosas como que los narcotraficantes por ejemplo merecen ser ejecutados porque a su entender son los principales responsables de la epidemia de opiáceos que vive este país Tram respalda sin duda la pena de muerte igual que muchos de sus votantes como los evangélicos que es uno de los sectores de la de la población

Voz 5 28:56 que que más aplaude está este castigo se queda aquí cinco años en España así todos políticos oye muchas gracias gracias

Voz 4 29:04 pues la verdad ha habido jugaba

Voz 5 29:08 series In your face bueno esto es una nueva sección Carlos Lage estrenamos que se llama series in your face ya eran las

Voz 9 29:19 es sabido que que que en el top Radio alguien extrajera las novedades en el proceloso mundo de la series antes con Toni estamos hablando de que hay muchas series sabes y no sabemos que elegí no es sólo necesitamos un guía ahí hemos contratado sin cobrar obviamente que es como para contratar a Giuly Foster Julie qué tal está les diecisiete años siete años ya te has visto todas las series que existe

Voz 5 29:42 a las que las que sale hecho si en la persona si la ahora voy viendo las que van saliendo la verdad es que es un placer estar con vosotros además mi mi mi abuelo mi abuela siempre escuchaba lamentará y me dicen que es un programa que está muy bien a la gente Soledad agentes y gracias por aquello y los dos

Voz 9 30:00 la semana pues las series Novés las novedades esta civiles de las que nadie habla las que no están en la grada contra formas más friki podríamos decir que está bien dicho eso se suicidó Kurt friki dormir

Voz 5 30:12 está mucho ver pues series no no no sé como otras chicas de mira que les gusta ser deporte o oiga el parque a yo que sé o comer cosas que no están en bolsas a yo soy así que bueno que vamos al tema hoy nuestros una serie que si si es decir que que acaban de de de presentar un festival ya sido muy aclamada bueno es no es un festival muy pequeñito más con festivalero nada era una cena de amigos gays en Toronto errores Paco mediática Mehsud tal even series pero a ellos les encantó y a mí la verdad que también también

Voz 9 30:45 pues vamos con el que va a servir para que no

Voz 5 30:48 sí tenga esa toda la Jerez la serie perdón gira en torno al personaje

Voz 21 30:53 eso pequeño Kim Ki que es un niño coreano que es un guión que que sí que existe

Voz 5 30:58 sueño coreano que bueno está buscándose la la serie comienza que está buscando su kimono por casa le pregunta a su madre dónde está dónde quimono y su madre le responde Fuck You rebosa males que ya entonces Lillo el seguirá sospecha que su madre no es coreana baja sino que es una perra Jean King filtrada bueno pero claro ella ella pide ayuda a los a sus superiores de la CIA a usar porque ño coreano ha descubierto la bailará la tarde pero la sí avisé a la madre le dice que debe dos mensualidades de socia de la CIA a Gay la rescatar su puta madre entonces se despide de su entonces ella decide hacerse guerrera coreana coreana tráiler a en la seré sincero escuchamos que se que esas en la radio vamos a escuchar

Voz 0230 31:44 increíble historia de un niño coreano que busca su kimono por casa al preguntarle a su madre dónde está su kimono su madre vive responde Fuck Guiu pedazo de bola se bossa

Voz 26 31:57 Eloy la enseguida sospecha que su madre no es coreana sin una perra Jean King filtrada ella pide ayuda a sus superiores de la CIA porque niño

Voz 5 32:06 Angola ha descubierto y la va a adelantar pero la

Voz 26 32:09 si el edificio a la madre que debe dos mensualidades de Sofía de la CIA que la va a rescatar su puta

Voz 4 32:14 Madrid decidí hacer se ha no lo dicho una cosa

Voz 5 32:21 Trailer dice exactamente lo que dice lo mismo que has dicho tú si es que el IVA de Kim Ki ese es la increíble historia de niño coreano pero sí sí sí pero me refiero

Voz 9 32:31 de nativos osea tú en la radio sea todas poquita información el Trailer aporta nueva información y luego otro completas con otro no la información le hacemos un pan con unas hostias es que el Liga radiofónico no no no la tengo ya si si quiere se quedará por aquí Francino ha de hacer las secciones hay alguna serie que quiere recomendar

Voz 5 32:52 buenos para nosotros es bueno pues gente sí yo recomendaría pues Curro Jiménez obrera habla de nuestra época Escurras Jiménez Jodie Foster muchísima cobrar sólo un poquito más gracias gracias esa es bueno cuando lo dice el jefe

Voz 1176 33:05 sí

Voz 0684 33:06 la antena parabólica futuro

Voz 16 33:12 no

Voz 1176 33:22 vivimos en Todo por la radio en La Ventana el retorno de Sheila Blanco

Voz 15 33:29 veamos como que sea así me gusta lo vio claro otra cosa no pero ya se nos quitará yo bien muy Francia habita también borrazos ya has echaba de menos tenía muchas ganas de volver bueno a otro perro con ese no es verdad que si tenía muchas ganas de de de de contaros que R cotizado mi sección como postes cruzadas queden voy a través como de Potes cruzadas Hofer trabajo sus cada voy a intentar especializar me cantar cosas imposibles venga por ejemplo imaginaros que los hermanos José María y Nacho Se juntan deciden sacar un grandes éxitos dos porque ya sacaron el uno pero con una cantante más internacional que Ana Torroja pues para darle un poquito más de de de proyección no pero que viva en España porque tienen que quedar para ensayar y demás entonces dicen por qué no contratamos a Shakira que viven Barcelona cogemos allá y entonces cómo sonaría por ejemplo ese hit de Cruz de navajas con la voz de Shakira cómo sonaría la

Voz 2 34:33 me lo amontona

Voz 27 34:40 tres

Voz 28 34:49 eh

Voz 27 34:55 al ser presume de pueda tener también en Colombia

Voz 15 35:25 bueno yo creo que les de un toque latino que puede funcionar no sé si os

Voz 4 35:30 claro que sí

Voz 15 35:32 todos los récord pero bueno la banda que batió todos los récords que en su día fue Queen con ese cantante absolutamente grande que diría Joaquín Luqui bueno pues hoy cinco de septiembre tenemos que recordar a Freddie Mercury porque cumpliría setenta y dos años setenta y dos que penitente ya no esté con nosotros y como la de homenajes la cosa quién mejor para cantar Somebody to love de Queen que la reina del soul que también los ha viajado a cenar al encomendarle Aretha Franklin o esa voz potente y nasal para darle su toque venga vamos a ver ese homenaje

Voz 1510 36:11 sí

Voz 30 36:20 tú

Voz 1 36:31 quién

Voz 15 36:36 sí

Voz 4 37:01 eh

Voz 15 37:08 y ahora que empieza el curso luego lo intenta y hay una especie de reconfortar a nuestro curso os cuento que también los en sus están empezando y que están en todas las cadenas y a los gays visto casa venga filas de gente cantando yo cotejado ediciones de años anteriores imponiendo poniendo un poco la lupa en nuestro país os puedo asegurar que jamás falta en un cásting de un talent show un tema de Rosario Flores nunca jamás una imitador de una folclórica siempre siempre siempre están estas dos esto es una una constante en en España así que por qué no tener un dos por uno que escuchar cómo sonaría por ejemplo el que bonito de Rosario Flores cantado por cuyos yo soy esto él Pantoja

Voz 32 37:58 que Juan que si tú por aquí TIC que aquí hay mi edad según

Voz 1510 38:20 venga

Voz 32 38:24 y como siempre Pérez aquí a los CD

Voz 23 38:30 sí sí

Voz 32 38:35 hay que no lo tuvo con bélicos

Voz 33 38:46 Bembibre sea padre era el líder

Voz 1176 38:55 te quiero mucho los todas las voces cruzadas bien también para mucho eh arcanos quieres cerrar todo por la radio sino por supuesto pero

Voz 8 39:07 yo quiero que me ayude es que me digan palabrotas que me vayan metiendo

Voz 5 39:10 cosas jugar bonito

Voz 4 39:13 es bonito

Voz 0684 39:17 la pala bonitos llevan bien bien bien bien empezamos la primera palabra que me ha dicho es bonito pero explícame porque si entro en la discoteca empiezan a dar gritos a lo mejor no soy tan bonitos son sólo una estafa Juanjo cuando me quita ser fotos su apoyo se tienen que poner capaz dime atrapan habrá realmente yo lo hago sin por vacaciones el pueblo están pescando y no tiene entre el norte realmente yo fue notan más mi problema no es la instrumental ese síndrome post vacacional bueno realmente no va a ser lo típico parece que las vacaciones están afectando al panorama político porque fan con una hora de retraso iban como con cara a marcar el tanto Calafate atasco a improvisar realmente calor pero lo dejo todo sin opciones porque dice hurona opciones siguiente palabra para arrimar carajo cara apague pero bueno pero que me quiere soltura eso realmente es que cuál es mi trabajo no es cambiar la sociedad recogerá Donald Trump y mandarlo al carajo porque para para en alteraban porque si tuviera una series favoritas sería House of cards realmente ha visto porque brillo porque manda todos al carajo a la par que me un carajillo a me la siguiente para arrimar pero rara ahí bronceado hay un bronce algo hay un bronceado hay un bronceado usted conectamos desde Radio Alicante allí en Madrid lo tenéis complicado germano si queréis visitarnos es la playa dotar un bronceado con un par de batalla áspero buenos los míos improvisado nunca se ensaya es ofrezca que se venga a ponerme cremita en las Playa Honda valora ella para terminar gracias por el gol parece que Messi máis para que yo tengo un poco tocado co allí chaval pero porque lo que tengo a mi alrededor últimamente huele muy mal Viera es opaco a mí no me dicen perdón porque se me va la cabeza la parque puesto polar con mi propio alerón golpe están diciendo perdón que yo lo machacó estos final queda bonito aunque suele sucio con mucho Paco

Voz 1862 41:07 a lo que haga mañana más eh