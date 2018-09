Escucha las noticias de las 18:00 (05/09/2018)

pues por unas declaraciones que acaba de hacer el presidente del Gobierno responde al president de la Generalitat hay que acatar las sentencias dice Pedro Sánchez después de que Torra dijera ayer que personalmente no aceptaría ninguna sentencia sobre el pluses que no fuera absolutoria insta a Torra que el diálogo entre todos sea la base del trabajo y en el Parlament resumimos con Adrián Prado buenas tardes

Voz 1722

00:53

lo que tiene que hacer el Gobierno de la Generalitat es abrir un gran debate una gran conversación entre los no nacionalistas y los nacionalistas en Cataluña porque esa es la cuestión la oferta que está haciendo el presidente Torra puede satisfacer a una mitad de catalanes pero a la otra mitad de catalanes no no no satisface no es su propuesta