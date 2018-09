Andres Pascual, presenta su ultima novela

Voz 1 00:00 es a menudo no hace falta

Voz 0313 00:03 ser muy religioso ni tener creencias determinadas como para pensar que hay algo por ahí por la vida en el destino nuestras propias raíces que nos condiciona ya lo creo que nos condiciona hoy quiero hablarles de una de una novela que le hace poco este este verano que a mi a mi personalmente me parece muy recomendable donde después de una serie de historias de tragedias de niños desaparecidos de tramas casaban enredando y enredando como en un juego infinito de espejos alguien dice al final todos estamos a merced de Un dios salvaje de los pecados de nuestros padres del peso de la religión y de las tradiciones de las jodidos enfermedades hasta del clima que destruye en una hora la cosecha de todo un año Se trata de sobrevivir yo creo que esta es una declaración de intenciones el resumen de de toda una filosofía de vida iba a flotando durante todo el libro que les comentaba un libro que se titula precisamente a merced de Un dios salvaje que discurre en los viñedos y las bodegas de La Rioja

Voz 0502 01:05 Raúl o yo algo así como el chasquido de la madera en una hoguera se incorporó de súbito y aguzar el oído con la mirada clavada en la puerta estado oscuro tras apartar la sábana el bosón ambos pies en la tarima respiro al comprobar que el suelo se allí unas noches atrás había soñado que su cama estaba rodeada por un acantilado que terminaba en el centro incandescente de la tierra ha sido sueño le calmó su padre besando en la aparente jamás podría ocurrir algo así pero no le yo también le había escuchado decir mientras hablaba en voz baja por teléfono que su hijo tenía once años pero una cabecita de seis qué quiso decir con eso se puso en pie estaba tan delgado que ni siquiera hacía crujir las tablas como uno aparecido eso murmuró dos ancianas cuando lo vieron jugar con la hija de la marquesina esa niña preciosa no debería pasar tanto tiempo con el aparecido el frío del suelo trepó por sus piernas como una etcétera Se le erizo la piel toda la bodega incluida la vivienda era una nevera de

Voz 0313 02:24 esto carreras compañero autor Andrés Pascual al que hemos saludado antes pero que quiere preguntar ya directamente tú tú crees en el destino y en Un dios salvaje o no yo creo que todavía seguimos mirando a ambos

Voz 3 02:39 lo realmente en el destino otra cosa es que queramos creer en ello para hacernos la vida más fácil pero no tenemos que revela

Voz 0313 02:46 hoy he leído en algunas entrevistas y en reseñas esto de las etiquetas con los libros que que a merced de lo salvaje es un thriller psicológico y seguramente lo es y es una novela de suspense pero yo creo que es básicamente una una historia un relato general sobre la culpa la la culpa que arrastramos todos o casi todos con razón no sin razón que nos pesa como una mochila en nuestro día a día e hay todos los personajes todos don Rodri

Voz 3 03:10 sí hubo ve a todos todos es que al desarrollarse en un un micro universos rural como son los pequeños pueblos de la de La Rioja Alta en todas las no sólo las familias sino toda la Comunidad está conectada por las raíces entonces lo que hacen unos afecta a todos los demás no íbamos acarreando no sólo nuestras propias miserias sino las de todos aquellos que nos acompañan en el camino y se trata de eso se trata de no dejar que la mochila llena de piedras y caminar hacia adelante siempre sobre todo fíjate antes hablábamos con el movimiento que ha surgido lo que no se puede desenterrar aquellas cosas de las que no queremos hablar por qué no acaban desvaneciéndose sino que acaban necrosis y el día que sale en la superficie está ya en esa llevan todo por delante que es más o menos lo que ocurre cuando llegan es extraño a salvo

Voz 0313 03:55 la galería de personajes le a merced de Un dios salvaje es un retrato muy completo del mundo de la vida Don Rodrigo Hugo Victoria Raúl Mario eh los niños hay perfiles para para todos los gustos pero yo creo que el propio Andrés Pascual que lo sepan los oyentes quienes le conocen tiene ya tiene hechuras de de personaje de protagonista de novela por su propia biografía estudió Derecho ha sido abogado de familia estudió piano llega a formar parte de alguna banda de rock aunque informaciones formaciones de pianista clásico es un viajero incansable que ha recorrido un montón de países y además ha cogido el gusto a eso de reflexionar sobre la vida en tiempo ya que se ha labrado una reputación como conferenciante así que la pregunta es describir cómo surge

Voz 3 04:37 lo de escribir yo creo que siempre ha estado ahí mi abuelo paterno escribió unos tratados los libros de ortografía que se llama Amis dictadas y entonces en casa jugaba con aquella unas estuvieron publicando durante muchos muchos años lo que pasa es que me lancé a la escritura de mi primera novela El guardián del cordero tarde como aquel que dice ya treinta de algún años no desde el momento en el que puse la primera línea dije agua sea aquí está la cosa no ha podido dejar de no ha podido salir de

Voz 0313 05:04 Yeste retornó al escenario este retorno al escenario vital de la de La Rioja después de haber escrito en fin novelas ambientadas en fin en en la India en en en Cachemira en Brasil porque este retorno a La Rioja el comienzo de algo esto de algo nuevo yo quiero que sea el comienzo

Voz 3 05:19 eso de la saga Rioja sea Mercedes más vida salvaje creo que sea el primero de muchos libros porque ha sido una experiencia tan bonita el escribí sobre mi tierra porque fíjate que a veces no te das cuenta de lo que tienes delante porque el caos vital pues te nubla o los prejuicios pero de repente cuando lo miras con ojos de niño con ojos de sorpresa algo con ojos de fascinación de repente llegó a San Vicente de la Sonsierra pues el pueblo donde llegan lo este padre vives con el niño con esta enfermedad y me encuentro pues hay Lagares milenarios estas viñas idílicas pero con tumbas antropomorfismos excavadas en la roca ahí ya está una iglesia una ermita que mandó construir un señor que vino de las cruzadas con cualquiera autor del mundo querer un escenario así no y entonces quise proponer al lector un thriller puro Sáenz estuviéramos dramatismo en un escenario idílico como son las las bodegas

Voz 0313 06:10 es decir las cosas más dramáticas que la desaparición de un niño y así son dos ni te cuento Laicos pocas cosas más dramáticas que es

Voz 3 06:16 efectivamente esto la novela comienza eso cuando se da cuenta este padre Éste dijo que veinte años atrás desapareció un tío del niño idéntico a él y que ninguno ningún miembro no sólo de la familia sino de toda la Comunidad ha sido capaz de de liberarse del peso de la culpa de la sospecha y sobre todo el temor a que esa desgracia vuelvo

Voz 0313 06:34 hoy el síndrome de Dret que es esa enfermedad rara que padece el el niño protagonista tú cómo tienes acceso a ese mundo porque eso no puede ser algo inventado

Voz 3 06:42 Israel al que has vivido que has conocido si el síndrome de otra vez desgracia

Voz 0313 06:45 decía una cosa para quien no lo conozca yo diría que es como una epilepsia lo bestia

Voz 3 06:50 sí es una hamaca los niños tienen un año de edad que les supone en muchas cosas muchas muchas crisis cada día cada noche no la Historia realmente bonita porque fíjate paradójicamente yo estaba en un viñedo de los que luego salen en la novela líder con unos amigos habían venido a a conocer La Rioja y entonces vi a un a un niño que estaba interactuando con su abuelo de una forma muy especial no sabía explicar porqué pero me quedé enganchado a ellos me quedé cautivado y observando les tener así que de repente la la que resultó ser la madre de líneas acercó a mi mujer porque habían sido compañeros de colegio anda entonces me enteré de que este crío con esa sensibilidad que destilaba con esa dulzura tenía esta terrible enfermedad no conocí la épica no sólo de él sino de toda la familia de vivir como ellos llaman en el reino de la tormenta sea porque dice pues quién puede vivir con algo así sea pues todos y cada uno de los padres de la fundación que en lugar de hincar la rodilla frente ese dios salvaje frente a ese destino que se les presupone pues sacan lo mejor de sí porque para que su hijo brille más que ningún otro

Voz 0313 07:52 tú hablas mucho de héroes cotidianos

Voz 3 07:55 de los amos dura la verdad claro salen o lo podemos ser todos y claro yo no hablo de estos héroes que sacan la espada frente al ejército no no hablo de los que llevan la pequeña navaja todo el día de ese enfundada para abrirte paso que al final bueno pero fíjate es que hasta el paralelismo se puede dar este con las cepas de La Rioja que tenemos uso

lo muy malo muy malo muy malo y hacemos un vino muy bueno muy buena muy buena

Voz 3 08:18 por qué nuestras plantas lanza las raíces hasta una profundidad era inimaginable para conseguir esas gotitas de mí

Voz 0313 08:26 hay que pasara últimamente que que los viñedos se han convertido en territorio de de novelas y de novela negra Dolores Redondo su último trabajo también y alguna otra no que pasara con la viña que empezará con el mundo del vídeo tuve cree yo no sé si es el mundo el de del del vino pero

me gusta la idea como han cómo empezó Dolores Redondo no con en la Trilogía del Baztán o o César Pérez gélida que citaba en Valladolid es su propia ciudad no que que autores españoles miren hacia dentro y como dice usted quiere de cosas tenemos aquí para construir una novela ese territorio e esas novelas de territorio no construir narrativas con gente de verdad que que que reconozcamos incluso no en ese padre coraje que sale la novela que saca adelante a su a su crío pese Seat todo no ese señor señorial casi podrido en su propia tradición y sus propios pesares no creo que podemos reconocer casi todos los personajes en gente que tenemos a nuestro alrededor y eso es lo que me gusta no hablabas antes de las espadas así

Voz 3 09:26 es realmente no se trata de una novela de la tierra en el más amplio sentido eso y se echa porque al fin y al cabo un pueblecito como los de La Rioja Alta tiene el mismo alma que uno de Jerez

Voz 4 09:38 a uno de los junto a A Coruña o uno junto a Barcelona

Voz 3 09:41 a todos tenemos los mismos anhelos los mismos miedos las mismas frustraciones la misma culpa en este caso por decisiones tomadas en el pasado cuando el mundo se pone cuesta arriba tenemos que de bregar con ellos

yo no lo que pasa es que antes estas cosas que ahora hacéis sonaban a castizo era mucho más interesante Duncan claro por ejemplo Nigris montar una trama interesante un thriller bueno es un espectáculo un paisaje diferente y alejado no yo creo que la gran maestría que estáis teniendo vosotros es acercar precisamente esas tramas

Voz 3 10:14 a nuestro pueblo claro es que como como decíamos antes es mirar las cosas sin velos y sin prejuicios fíjate una bodega de Rioja no sólo de de lo que es la frontera política a todos aquellos que nos acompaña en la denominación por arriba es idílica con estos campos que parecen viñedos plantados a raya el paisaje precioso por abajo tienen la red de Qal a dos misteriosos oscuros humedades en silencio total ahí caben un millón de novelas de misterio vendría cualquier escritor nórdico a situarla porque es verdad que están construidas para ellos

Voz 5 10:46 la Rosa yo creo que de aquí del territorio aquí

Voz 0313 10:49 lo que hay que que lo confirma Mercé dando salvaje pueblo pequeño infierno grande y en cierto modo que todos tenemos dentro un infierno deshielo

Voz 3 10:57 sabéis depende de cada uno de nosotros en cuál de ellos queremos habitar problemas habitar en el cielo cuando cuando las cosas se ponen feas no claro

Voz 5 11:05 yo creo que escribir de de nosotros se ha hecho toda la vida no Unamuno Galdós Pardo Bazán escribían sobre lo que tenían alrededor no no diseñado en este tipo de tramas no que siempre nos han parecido como hollywoodense los tenido quiera otras tradiciones literarias para Parallel atriles psicológicos no hacer épica con la Coti anida algo o literatura hay muy buena literatura con con la normalidad no con lo que te puedas encontrar a mi me me fascina yo leyendo leyendo el libro de Andrés joder qué cabrón que mirada fines de iglesia que ya la he visto no sé cuántas veces Dios el que hoy ahí de sales con mis amigos a la a la vendimia pero seguramente porque te has puesto nunca pensaba no claro claro voy de otra manera hay Tarver dijo que en este caso el trabajo sacando petróleo el tío no

Voz 0313 11:51 oye una curiosidad Itu tu experiencia como abogado de familia una parte de la novela donde el personaje del pica pleitos en fin no hagamos tampoco no desvelemos mucho te ha servido también para

Voz 3 12:04 debido mucho o sea yo he ejercido lugares cómodos

Voz 0313 12:06 en en conflictos de familia no como ejerció durante

Voz 3 12:09 de es un despacho de pueblo sea como era Nájera o cómo es incluso Logroño en el sentido de que es un una relación muy íntima con el cliente que aquel que se te sienta al otro lado de la mesa de cuenta las cosas como sabes contaría el cura o al psicólogo según la cual necesite en cada momento porque tienes una relación casi de amistad que no te que es fácil de llevar muchas veces porque te llevabas el asunto como si fuera propio no pero claro me han llenado la mochila pues mis queridos clientes durante veinte años

Voz 0313 12:34 qué es lo que le pasa Mencía claro

Voz 3 12:37 la zona de agotar a los personajes de esta profundidad que que que bueno pues que es lo que creo que también les sigue ejerciendo de abogado no hace cuatro años ya que que colocó

Voz 0313 12:46 paréntesis temporal como su propio nombre indica o no es un paréntesis una decisión de vida

Voz 3 12:52 es una decisión de vida sí porque a mí me encantaba ejercer yo he sido muy feliz ejerciendo y lo sabe la gente que con la que trabajaba pero llegó un momento en la vida que te miras al espejo dices no es que no me guste lo que veo es que ya no soy yo si tienes que ser honesto contigo mismo para que no te dé vergüenza no te Agazzi al pasar frente a ese espejo no son decisiones que no son sencillas pero por ejemplo yo para seguir creciendo como autor o como conferenciante necesitaba las veinticuatro horas del día y necesitaba poner toda mi alma en aquello en lo que creía que yo lo que amaba

Voz 0827 13:23 pregunta para la persona no para el escritor después de que la escritora a el escritor viajero después de ver todos los confines del mundo y escenarios descubrir que en tu mismo pueblo sería es un escenario extraordinario como viajante cada vez que te vas y vuelves a España España te gusta más te gusta menos

Voz 3 13:41 ni más ni menos yo me voy dando cuenta cada día más de que es única como lo son todos los localizaciones del mundo y como lo somos todos que esta a veces de lo que te olvidas cuando cuando estás en el laberinto de caos cotidiano no yo vivido cuatro años a caballo entre La Rioja y donde cada vez que volvía la verdad es que veía una cosa nueva fíjate Un día me quedé mirando a los estorninos no que además salen al principio las novelas que son misteriosos

Voz 0313 14:04 por las figuras que de repente se elevan en el cielo inmóvil

Voz 3 14:07 Ana conectarse dibujan con corazón pero de repente es una calavera no sea dices madre mía ves que ahí lo lo acabas considerando algo normal cuando te planteas que hay ahí detrás se ha que es una magia que parece sacada de una chistera con una varita se dices cómo es posible que haya diez mil pájaros volando al unísono hay dibujando en el cielo es cuando te das cuenta de que cada uno cada región su única La Rioja lo es por eso digo que era un amigo me decía vas a escribir entonces después de la Mercè de Un dios salvaje la trilogía de Nombela limites bueno ya vamos a llamar zaga arriesgó una saga que no quiere escribir tres quiero escribir XXX se que son lo que creo que va a dar de sí el escenario de las personas

de haber estado en un atardecer en La Rioja en en las viñas de de un amigo de de Vall de lana si decirle al final de la vendimia tal vez no olvida unas cuantas uvas por recoger no las dejamos para los estorninos aparecían hacían esas esas bandadas gigantescas que lo mismo te salía un corazón que que te salía un Pirulí de salía una no

Voz 3 15:09 María es una maravilla o las nubes por ejemplo en la parte de la Sonsierra donde se desarrolla gran parte de la trama ahí están hay un efecto directo Font que son las nubes que viene sea cornisa cantábrica dejan como no pueden pasar la montaña dejan la lluvia al otro lado pasan a mí sabe ya hace casi derramándose como si fuera espuma que cae de una bañera claro sólo has visto mil veces si un día te paras realmente a observarlo a contemplarlo a vivirlo dices

Voz 0313 15:38 oye Andrés yo debo ser muy muy maniático muy obsesivo pero a veces los libros en las historias veo películas

Voz 0313 15:47 viviendo ya la veo ahí a la vuelta de la esquina no sé si hay algún proyecto perspectiva o logra no tengo ni idea mira sino por por por un lado sería injusto

Voz 3 15:55 decirlo muy alto porque no hay nada firmado obviamente no sería una

Voz 3 15:59 pero el libro está despertando un interés es espectacular y así como hay mercados que se han interesado como el americano el de Estados Unidos del de Japón que son difíciles de acceder también hay una productora grande francesa de televisión y cine que está examinando el libro como oye salieran creo con mucho interés entre yo animo a las a adelante no vaya a ser que lo quieran cambiar por Burdeos algo el saque no vendo nada porque al final el libro es un libro La Rioja hizo tendría que situar hayamos pero esto estoy deseando que vengan porque ahí escenarios pues que que yo creo que pueden quedar fantásticamente bien en la pantalla y sobre todo el ritmo narrativo por el liderato

Voz 0313 16:38 curiosidad tonta también aparece una periodista en el periodista de prensa bueno también podía haber sido de radio no has tenido alguna relación con la radio o con la prensa o no

Voz 3 16:49 gusta mucho Remedios desde pequeño además tengo aquí este teléfono hoy este teléfono yo este micrófono amarillo con el logo de la SER y me acuerdo de cuando era un crío que iba con mi abuelo Gonzalo Carrillo que era crítico taurino en aquella época el abogado también Radio sí pero al hacer creer un programa llevada a la mares en aquella época qué pues Il y la verdad es que me encantaba sentarme delante del micrófono que no dijera nada yo creo que de ahí me viene ya verdad el micrófono y aparte como ves no pero sí que lo que es una maravilla pues es llegar pues con un libro bajo el brazo y encima recién nacido tener esta respuesta o vuestra con lo cual millón no sea mil millones de euros

Voz 0313 17:29 nosotros somos lectores se No somos otra cosa

Voz 0827 17:31 la verdad no no has nacido también en la cuna de la palabra porque uno de los lugares más emocionantes de La Rioja sí señor son los monasterios de Yuso y de sus son donde tú ves allí cómo de repente un monje hace mil años empezó a dejar de declinar gracias a eso ahora hablamos otra cosa diferente del latín no José

Voz 5 17:48 bueno en que ya le estás dando idea para otra novela

Voz 3 17:51 mira decía después de las también misteriosas de las bodegas tendrás que irte al monasterio de Yuso desuso porque además claro la cuna del castellano Cirilo tenemos ahí al alcance de la mano esto es muy emocionante

Voz 0313 18:02 Andrés Pascual felicidades por a merced de Un dios salvaje muchísima suerte amigo