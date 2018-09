"Si eres constante vas a mejorar tu tiempo de coito"

Voz 1 00:00 teniendo en Cannes

Voz 0401 00:16 creo que una de las ventajas de aprender y preguntar tantísimo sobre sexo es que cada noche aprendo algo nuevo para mejorar mi vida sexual Eder García Cruz urólogo especializado en sexualidad sabe mucho de esto cositas para mejora nuestra vida sexual en este caso de los caballeros buenas noches doctor García muchísimas gracias por estar aquí que gracias a vosotros lo primero que te tengo que decir es que hay que ver lo que mejora su propia vida sexual cuando se empiezan tener de cosas que ni siquiera imaginaba

Voz 0962 00:50 sí supongo que al final cuando sabes que tienes que hacer y que tienes que hacer pues sacas trucos sacas maneras de mejorar un poquito sí sí

Voz 0401 00:57 sí esto de ser la del sexo no me en al porque cada noche aprendo algo nuevo hay que ver que asigna Gando

Voz 3 01:05 el híper sintiéndote dice te persigo mucho

Voz 0401 01:07 por las redes sociales y por todo lo que escribes descubierto que existen ejercicios que repercuten directamente en la vida sexual de los hombres que los practican

Voz 0962 01:18 la soledad la maniobra de que gel que es una maniobra que se utilizaba sobre todo en mujeres preparado y pros posparto para evitar la incontinencia desde hace unos diez años más o menos se viene publicando se viene publicando artículos que demuestran que si lo hacemos los hombres eso mejora nuestra erección aumenta nuestro el control sobre el tiempo que tenemos hasta el orgasmo de manera que es una de las cosas que se lo dicen a los hombres que sufren eyaculación precoz o a los que sencillamente quieren aumentar a Azkena él de esa manera mejorará

Voz 0401 01:52 una de sus grandes especialidades precisamente es la disfunción eréctil es la eyaculación precoz ha distinguido que con estos ejercicios de verdad mejora el paciente como para decir oiga Caballero haga usted esto mucho mejor

Voz 0962 02:08 qué gel para ello a colación precoz funciona muy bien para hoy para disfunción eréctil también a día de hoy es el único problema que tienen es que a no es de hoy para mañana es decir hoy empiezas a hacer que heavy mañana no vas a ser Iron Man pero sí que si eres constante va a seguir mejorando el coito el control sobre el momento en el que llegas al orgasmo lo hay otra cosa que él habla con con Fito Florensa que es muy amigo mío y que es entrenador personal le he preguntado y algún ejercicio para fortalecer no sé él core la cintura y me decía que sobre todas las planchas hacer planchas para fortalecer toda la cintura iba a hacer lanchas a terminales si hacer abdominales pero hacerlas invertidas para no Cameron una espalda hacer muchas en taquillas para reforzar el glúteo en fin era algo que que él me comentaba que probablemente del punto de vista digamos físico haría que tuviéramos mejor control sobre nuestra cintura sobre nuestra faja abdominal y eso mejoraría nuestra relación

Voz 0401 03:11 le apetece que nos desnudemos empecemos a practicar esto es ejercicios IMI los va diciendo detalladamente qué es lo que mejora perfecto por dónde empiezo el que el gel que es es algo muy sencillo de de

Voz 0962 03:26 explicar también es muy sencillo de hacer a los hombres nos puede dar un poco de cosa algunos pacientes les da la risa cuando se lo cuentas pero básicamente es contraer la musculatura Delano aguantar esa contracción durante siete segundos luego relajar repetir eso veinticinco veces por la mañana veinticinco veces por la noche y eso hace que todo el suelo pélvico se fortalezca por un mecanismo no bien conocido eso mejora la la eyaculación precoz eso se puede hacer también tumbado con las piernas dobladas las rodillas dobladas apretando la musculatura del han y haciendo un abdominal Hypo preside intentando que el ombligo nos toque a la espalda lo podemos hacer de pie con las manos en las rodillas no no vamos hacia adelante y hacemos lo mismo contra traemos el el la musculatura el suelo pélvico hacemos con un hipocresía y eso es cuestiones repetirlo veinticinco aces por la mañana aguantando la contracción siete veces XXV es por la noche

Voz 0401 04:22 tan sencillo como es tan sencillo como voy a empezar a los caballeros que empiecen hacer esto van a empezar a notar me ha dicho que que es de largo recorrido es decir que no voy a empezar hoy y la semana que viene voy a ser folletín de los bosques

Voz 0962 04:35 exacto pero es verdad que voy a empezar a notarlo sí sí sí es algo que que funciona bien yo siempre pongo ejemplos con el fútbol es decir los futbolistas son muy buenos porque son muy bueno ya eran muy buenos de pequeños pero además porque entrenan mucho y el sexo como cualquier otra actividad se puede entrenar al final si haces esto practicas pues las el tiempo coito hoy probablemente de un mecanismo bien conoció pero la erección también algunos estudios se demuestra que mejoro por lo tanto mejoran también los síntomas urinarios que no es lo que me preguntas pero al final es algo que parece que va bien para todos

Voz 0401 05:10 a mí me interesa que síntomas de que de que enfermedades de qué dolencias

Voz 0962 05:13 para la para los síntomas de la próstata para la incontinencia urinaria tanto de esfuerzo como de urgencia mujeres el el que gel funciona muy bien

Voz 4 05:23 y por lo tanto es es algo que funciona

Voz 0962 05:25 muy bien para todo

Voz 0401 05:27 tengo localizado el bíceps de mi pareja me gusta no me gusta ese perfectamente donde esta IT cinco localizado hasta la aduptor que es ese músculo que todos los que juegan al al fútbol lo tienen recortado les duele muchísimo cuando intentas después es tirarlo pero como es el músculo que están entrenando estos caballeros desde donde hasta donde va se sitúa se localiza si ve el que está fortalecido

Voz 0962 05:53 no es un músculo sólo es toda la parte toda la musculatura que hay un montón de músculos que que cierra nuestra pelvis por abajo lo más fácil Gil para reconocer que estamos haciendo bien el que Ángel pero no es exactamente el músculo que queremos no es sólo vemos entrenar es haciendo un tacto rectal introduciendo el dedo en el ano notando si apretamos es decir si al hacer contracción del Inter Delano notan lo notamos unos todo significan lo estamos haciendo bien pero no notaremos como los futbolistas que tiene unas piernas tan no vamos a notar si hacemos mucho que gel no vamos a notar

Voz 0401 06:28 no hago ya que según lo vamos a notar nada

Voz 0962 06:31 frente a nuestro suelo pelea

Voz 0401 06:33 una frecuencia de entrenamiento que me ha dicho vamos a situarlo si para que nuestros oyentes tengan claro

Voz 0962 06:38 todo Nene estaba hablando de todos los días de un ejercicio diario o en general se recomienda especialmente después de cirugía para fortalecer el suelo pélvico tratar de acortar au hacer desaparecer la incontinencia Se recomienda diariamente al final si te funciona probablemente puedes ir a espacial dolor pero sí yo al principio como al final la gente con el sexo tiene prisa sino porque no quieres mejorar dentro de quince años quieres mejoras dentro de quince minutos a eso yo aconsejo hacerlo diariamente diariamente

Voz 0401 07:10 hasta donde podríamos llegar le pone en una de éstas

Voz 0962 07:13 en haciendo doctor no seis

Voz 0401 07:15 una vez lo que son capaces de hacer algunas mujeres orientales con con su ajena que tiene en muy entrenado Suu suelo pélvico pero yo quiero saber hasta dónde puede llegar un hombre entrenando su suelo pélvico va a poder lanzarme cosas con su pene aros

Voz 0962 07:32 similar una o no no va a poder lanzar de nada pero sí probablemente Bacon va conocerse mejor va a controlar mejor su acusación aguantará más en la cama probablemente se sentirá más seguro de sí mismo pero no creo que Lance aros a ningún sí

Voz 0401 07:46 yo vale no vamos a ir por este lado no ganó

Voz 5 07:49 qué tiene que ver en una cultura en una en una sociedad para darle importancia como le han dado

Voz 0401 07:58 oriente a los ejercicios de queje que nosotros hayamos pasado absolutamente del tema hasta ahora

Voz 0962 08:05 muy curioso que a uno de los de las eh de las tasas más bajas de incontinencia mujeres en todo el mundo está en el Caribe y la incontinencia mujeres básicamente se basa en la multiplicidad en el Caribe tienen muchos hijos la obesidad en el Caribe son muy obesas a muy curiosamente eso va completamente en contra de la del sentido común y qué es eso porque hacen ejercicios de suelo pélvico desde niñas sobre todo para mejorar la performance sexual así se eso es algo muy típico en el en el Caribe tengo amigos dominicanos que me que me explican que es algo que las niñas cierta les empiezan a explicar cómo hacerlo lo utilizan para mejorar en la cama pero al final el producto no no es buscado pero las mejora muchos otras cosas con lo cual por culpa de los prejuicios a la de cosa es que nos perdemos si al final es algo que no es malo para nada es un ejercicio que me como como te comentaba mejoró un montón de cosas

Voz 4 09:08 sí se puede hacernos

Voz 0962 09:10 civil nos mejorara si tenemos incontinencia si tenemos síntomas urinarios mejora la del control sobre el orgasmo algo que falta mucho como hemos dicho muchas ve falta mucho educación mucha cultura le esto porque nos da mucha cosa

Voz 0401 09:26 o por seguro que usted practica los ejercicios

Voz 7 09:31 de momento como no me toca por la próstata y ha

Voz 0962 09:35 de momento no tengo ningún problema así que de momento no los

Voz 0401 09:38 pero si si hago pero si los precios por la respaldo porque porque cree que es bueno hacerlo porque quiere porqué Veïns lado aquí en alguna ocasión Deep opresivo siempre decimos son ejercicios que simple que son muy sencillos si lo que me ha contado que el ombligo llegue a la columna por qué creías bueno de hacer este tipo de ejercicios no sé si como prevención pues no es mi campo pero sí

Voz 7 10:00 que tú un problema lumbar muy bueno me recomendaron hacerlo tener tratar de tener un un coro

Voz 0962 10:05 lo más en forma posible y es algo fácil de hacer el autobús trabajando así que intento hacerlo pero quejen no lo hago de momento no me hace falta toquemos madera así que de momento no lo hago

Voz 0401 10:18 está bien plantear si que hay ejercicios

Voz 0962 10:21 pueden mejorar nuestra vida sexual nuestra actividad claro yo creo que está bien conocer que existen el día que crees que lo necesitas hacerlo si pedir ayuda ahí me parece yo creo en la educación es siempre bueno hay saber que existen opciones siempre una buena acoso y una de las de las ideas que estoy intentando arrancar es el tema educación sexual en los coles y muchos de los problemas que nos encontramos sexuales en adultos son porque no tenemos la más mínima somos unos analfabetos en en educación sexual

Voz 0401 10:56 pues apunten ahora es de la educación sexual en los colegios porque también es una de mí de mis grandes fijaciones no los necesitamos aprender mucho pero muchísimas gracias sin duda García Cruz urólogo especializado en sexo

Voz 8 11:07 edad porvenir hablarnos de giro

Voz 0401 11:11 que mejora