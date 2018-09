Hora 25 Deportes: La Selección se escapa por Madrid (05/09/2018)

Voz 1 00:00 unos veinticinco Deportes

Voz 3 00:09 buenas tardes y tardes hablamos de Rafa Nadal que se ve que es un partidazo no no lo has visto está viéndose

Voz 0919 00:14 ha durado cinco horas ya eso que hoy es madrugado igual no hubiera insomnio en chufas a Rafa por la noche y cinco horas de tenis si se es un fenómeno ha perdido el primer set con el austriaco tiene seis cero y luego algo ha ganado el segundo y el tercero ha perdido el cuarto ya ha ganado el quinto siete seis en el extraíble quiera eso fenómenos acaban los calificativos Nadal está en semifinales del Open de los Estados Unidos va a jugar el próximo viernes ante el argentino Juan Martín del Potro Del Potro que ganó a Rafa en los Juegos Olímpicos de Río pero que después ha jugado tres veces con él en esas tres ocasiones ha vuelto a ganar Rafa Nadal bueno así estaba Rafa después de meterse de nuevo en semifinal Tales de un Gran Slam tras un partido de cinco horas

Voz 2 01:00 partido

Voz 3 01:04 para entonces el emocional para muchos en mi carrera pero siempre son especiales si se participa estos partidos por siempre te da una sensación en la satisfacción versar grande

Voz 0919 01:17 esta noche se va a intentar meterle semifinales Carla Suárez que va a jugar ante la norteamericana Madison Keys también otro gran deportista españoles protagonista del día Sergio García el golfista de Castellón que ha tenido un año que por ranking estaba fuera del equipo europeo de la Ryder Cup pero que hoy ha visto

Voz 4 01:35 como el capitán del equipo le invitaba así que Sergio García

Voz 0919 01:40 estará a finales de mes disputando la Ryder Cup en París con el equipo europeo donde también estaba otro español John Rambo en la Vuelta Ciclista España ha ganado de nuevo otro italiano de marcha la general sigue encabezada por Simon James el británico Valverde sigue segundo a sólo un segundo de distancia y enseguida contamos la última hora de la Selección española que tiene de todo un andamio en el campo de entrenamiento

Voz 4 02:06 o una visita a un skate Room

Voz 0919 02:09 los contamos lo que es eso porque Luis Enrique ha tenido una idea para que los internacionales tengan una tarde entretenida pero como siempre en el inicio del programa puesto de los mensajes de Whatsapp

Voz 5 02:21 qué pasa Gallego estoy por allí caminando dando un paseo por este mar de olivo en Jaén y admito me parece muy bien pero no hablamos de Quillo el Quillo se enfrenta mañana al Tour en las semifinales de la Copa de Diputación de Quillo un pueblo pequeñito aquí deja que ya no hablamos del Madrid me parece muy bien la selección también ahí con Luis Enrique que tienen una sonrisa mar farsa de ese tío y le pega y cabreado perdía pero bueno hay que hablar Quillo que estamos ahí en Primera Andaluza y con un equipazo Taño Caño

Voz 0919 03:05 efectivamente el Quillo juega a las nueve de la noche dentro de veintisiete minutos en el municipal de La Nava en un pueblo que se llama P al de Becerro un pueblo de la comarca de la Sierra de Cazorla en Jaén y se enfrenta al Deportivo tu gira que efectivamente también está en la primera andaluza vaya partidazo Deportivo tú Arkin ellos semifinal de la Copa Diputación de Jaén teníamos que hablar de la Arquillué deja vuestro mensaje

queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte Bale qué es lo que quieras mandando tu nota de voz en el guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 6 03:47 a Ander cuando terminé de hablar ya tiene una vez de Cristiano Ronaldo sois unos pesados hasta luego

el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 7 04:06 tiene usted razón pero cada vez hablamos menos ahora hablamos mucho de Luis Enrique

Voz 0919 04:23 el seleccionador nacional que esta tarde para que los internacionales estén entretenidos les ha propuesto venirse al centro de Madrid desde Las Rozas bueno pues de tener un rato de diversión en una skate Room para que no sepa lo que es esto es una casa donde hay una serie de pruebas que tienes que superando para pasar de una habitación a la otra pruebas de habilidad pruebas de conocimiento pruebas difíciles según vas pasando etapa pues al final terminas y sale Si no la supera pues te tiras un rato largo la pregunta es habrán salido ya los internacionales de la selección estarán en dificultades Uxue Caballero buenas tardes han salido

Voz 8 05:03 qué tal Gallego si han salido hace una media hora Luis Enrique ha optado por hacer grupos te a la concentración de Las Rozas donde llevaban concentrados desde el lunes algunos de los jugadores como Isco Ramos Asensio Nacho Thiago Busquets Kepa o Íñigo Marquínez se han desplazado al centro de Madrid para participar en ese es que un como decías donde realizado juegos de habilidades físicas mentales consiste encerrar a un grupo de personas en una habitación tienen que esperar pruebas y acertar pistas acertijos muchísima expectación a la salida de jugadores han estado una hora y media dentro y al salir se han dividido en cinco furgonetas el último en aparecer ha sido el seleccionador Luis Enrique que muy sonriente Gallego ha saludado a todos los aficionados

Voz 0919 05:36 la hora y media con pruebas de habilidades físicas y mentales la Jan superado está bien la selección porque además hoy se ha estrenado en Las Rozas el famoso andamio de Luis Enrique es andamio que el entrenador de la selección ya utilizó en el detalle en el Barça donde él se sube con sus gafas de sol a observar el entrenamiento que eso sí es a puerta cerrada y no lo pueden ver los periodista casi todo esa puerta cerrada ahora Javier Herráez bueno hola qué tal buenas tardes sí es casi todo a puerta cerrada menos lo del esquí Froome que ha sido a puerta abierta creo que todo el mundo salido de esa habitación famosa y veremos lo que pasa en los próximos días pero mañana también a puerta cerrada para rueda de prensa de Isco un poquito un poquito más atractivo porque la verdad es que el ambiente en Las Rozas después del fracaso del mundial que fue para mí la peor selección lo digo porque la calidad cabía lo que se consiguió se ve poco ambiente en la selección española de fútbol en Las Rozas los capitanes no hablan Luis Enrique tampoco Luis Enrique no concede ni una sola entrevista individual solamente va a hablar con los medios en rueda de prensa y bueno el que tenga que ser el entrenador de la historia de España que no concede ni una sola entrevista fuera de las ruedas de prensa si va a ser el primero sí bueno va a conceder a los que tiene derecho a hacer la entrevista ya pagado por ella pues la tiene pero el resto pues nada es tan sólo la rueda de prensa previa la de la SER pues el partido tras partido efectivamente así que sola sólo el métodos de Luis Enrique la clave lo que decíamos ayer que consiga ganar que será el mejor el mejor síntoma pero sí que noto yo que hay un poco de tristeza en la Ciudad Deportiva de Las Rozas a ver si se cambian los las tornas y España gana Inlaterra te digo rápidamente que la delantera va a ser Isco Morata Asensio en la portería De Gea está un poquito por delante de Kepa pero para mí todavía falta saber quién va a ser el titular frente al equipo inglés

Voz 9 07:17 eso sí en el centro el campo Busquets Saúl Sergi Roberto tienen más opciones que el resto

Voz 0919 07:23 Sergi Roberto que por cierto hoy ha sido protagonista en la sala de prensa con el astado Iván Álvarez Iván buenas tardes

Voz 10 07:28 qué tal Gallego buenas tardes y sois ha estrenado Sergi Roberto frente a los micrófonos frente a los medios de comunicación ya ha dejado tres mensajes muy claros el jugador del Fútbol Club Barcelona ha dicho que quería ir al Mundial que pensaba que iba a estar en esa concentración pero finalmente no los tuvo que las normas son cosas del Vestuario y atento a lo que dice Sergi Roberto sobre Luis Enrique le escuchaba

Voz 11 07:45 para mí siempre lo he dicho que lo es muy importante creo que es un el entrenador adecuado para estar aquí en la selección creo que criterio de juego que tiene pues ese adaptar mucho a a lo que viene siendo el estilo de juego de la selección en con los últimos seleccionadores Si bueno creo que en el tema del Vestuario también es un es un grandísimo entrenador motivador y bueno creo que entre todos la verdad es que están todos muy contentos y yo también

Voz 10 08:09 hoy se han hecho oficiales Gallego los dorsales de la selección Sergi Roberto llega llevará el diecinueve Raúl Albiol heredado el número tres que llevaba Gerard Pique Íñigo Martínez el seis que llevó Iniesta Ceballos el XXI de David

Voz 0919 08:20 el va el tiempo que evoluciona esos números algunos de los que no es ahora nuestro compañero son míticos el de Iniesta de Silva e incluso el de Gerard Piqué ocho y XXXVIII esto es Hora veinticinco Deportes en la SER seguimos

Voz 3 09:12 descuento en cupón canjeable parte

Voz 3 09:29 el país

Voz 0919 09:33 noticia de esta tarde el Comité de Competición le ha quitado a Roque Mesa la segunda tarjeta amarilla que vio en el partido ante el Betis y que ya sabéis pues supuso su expulsión y que el Sevilla jugase quince minutos con uno menos final perdiera el partido dice el Comité de Competición que tras el examen y consideración conjunta de las alegaciones formuladas de la prueba aportada el comité entiende que en efecto se deduce con evidencia la existencia de un error material del visionado de las imágenes se observa que el jugador amonestado Roque Mesa Si bien se desplaza en dirección del portero rival Pau López no lo hace con tal contundencia como para interpretar que se interpone en su avance más bien al contrario se concluye que es el portero adversario Pau López quién se echa encima del jugador amonestado Roque Mesa derribando le de acuerdo con lo anterior Se estima que existe un error manifiesto lo reflejado en el acta arbitral en consecuencias estima las alegaciones formuladas por el Sevilla se le deja sin efecto la segunda amonestación impuesta pero claro esto a Sevilla de que le vale ya bueno le vale para sacar un comunicado sacando pecho ante Ortega que eso sí lo han hecho esta misma tarde buenas

Voz 1870 10:47 qué tal buenas tardes y es que en esa esa información del Comité de Competición que tú reposaban exacta lo que insinúa que hubo penalti que les retira la cartulina amarilla Roque Mesa Ike además hay penalti la acción porque es más evidente se concluye que es el portero adversarios que se echa encima del jugador amonestado derribando le ya no sirve de nada no te puedes imaginar cómo son estos tres días poder bien esta ciudad con una jugada tan polémica pero Roque Mesa al menos como al menor podrá jugar el próximo partido

Voz 0919 11:13 el Sevilla con el eso sí pero bueno la gente del Betis y estaba feliz habrá ya con recochineo encima esto es lo que tiene esta ciudad Si además

Voz 1870 11:21 el el árbitro no le da la razón

Voz 0919 11:24 este caso el comité no será el árbitro hicieron Sevilla pues se ha ganado con gusto todavía el bar esto no lo va a solucionar Barcelona hoy tomaba la palabra el portavoz de Fútbol Club Barcelona después de una junta directiva no sé qué asuntos se habrán tratado en la misma ese partido en Estados Unidos demás Jordi Martí lo sabe hola Jordi

Voz 0985 11:43 buenas tardes Jesús pues sí sobre el partido en Estados Unidos ha dicho el portavoz Vives que la Liga ha hablado con el Barça para ofrecerle el encuentro y que los jugadores están en la tesitura de comprender y de escuchar Hinault tienen una posición cerrada ni plenamente opuesta para un desplazamiento ha dicho Vives que el Barça juzga escucha le estratégico

Voz 9 12:05 los Otazua de la postulación del Barça digamos que manifieste abiertamente su interés

Voz 14 12:12 no pero cuando lo preguntan pues claro existe este interés cuando el club los socios y socias del Fútbol Club Barcelona entienden que la proyección internacional del Barça es muy importante es lógico que cuando se nos plantea la posibilidad de jugar un partido fuera en este caso en Estados Unidos puede ser en otro mercado estratégico el club preste a favor de poderlo celebrar que lo contemple de manera abierta

Voz 0919 12:31 es decir que al club a los socios y a las socias de el Barça si les interesa

Voz 4 12:37 solamente a los jugadores de la fe

Voz 0919 12:40 me parece que es el único colectivo que se muestra ciertamente en contra de de ese partido

Voz 0985 12:47 algo más Jordi esos sí hombre sobre Piqué ha dicho que lo de Piqué es una cuestión privada y que no le va a sancionar el Fútbol Club Barcelona al tratarse insisto dice el club de una cuestión privada

Voz 0919 12:58 se refiere a la pérdida de puntos del carné y a la verde exactamente conducido su vehículo sabiendo que no tenía los puntos hoy en Radio Barcelona ha estado el entrenador del Girona Eusebio que también es el otro equipo que puede jugar ese partido en Estados Unidos no

Voz 0985 13:13 exactamente lo que he dicho Eusebio en el que te lluvias es que lo aceptan pero que cuenten por favor que cuenten con los entrenadores con los jugadores escucha Eusebio aceptar

Voz 0596 13:25 que si se entiende que los para los intereses de Girona o del Barça o de cualquier otro equipo es lo ideal y lo conveniente pues para para adelante todos o todos apoyar a partir de ahí pues a pedir que se cuente un poco con la opinión de los que formamos parte de pues de esta película

Voz 0919 13:44 el partido me parece a mí que se va a jugar y que al final todo el mundo va a estar feliz otras declaraciones del día la de Filipe Luis el lateral izquierdo del Atlético de Madrid concentrado con la selección brasileña

Voz 4 13:56 que hoy ha explicado así como pues supo

Voz 0919 14:01 su intento de salir del Atlético para irse al París Saint Germain

Voz 15 14:05 el club y miles verán la misma forma que nunca si con esa temporada sube intento que no eran misma exitoso ni un momento insistió está ahí es un local como Fable la muchas mujeres cero que visitó si suena el daño Chipre hasta ahí en Info insistí

Voz 0919 14:23 él pidió al club que liberase como se había hecho antes con Gabi y el Atlético hoy el Cholo Miguel Martín Talavera decidieron que no era el mismo caso

Voz 1576 14:35 tal cual como lo adelantamos en su día en Carrusel Gallego pidió salir queríais de París Anne Germaine pero evidentemente niveles Gabi porque tampoco lo ha demostrado ni mucho menos serán los tiempos de Gabi que ni siquiera había comenzado la pretemporada mientras que con Filipe quedaban muy pocos días para cerrar el mercado y ni siquiera se acercaba a una cifra algo digna por un lateral izquierdo internacional por lo tanto se tuvo que quedar no es verdad tampoco lo que dices Filipe como tampoco era verdad cuando lo dijo el otro día en Being que no insistió insistió y mucho e incluso con conversaciones con sus compañeros y con el propio Cholo intentando forzar la máquina para que le dejaran salir rumbo a París

Voz 0919 15:11 más declaraciones del día la del capitán del Levante que ha estado con nuestros compañeros de Radio Valencia bueno ya parte dejar alguna declaración altisonante sea vestido de comandante del Ejército de Tierra español

Voz 0962 15:23 lo habéis conseguido Chema mano buenas tardes hola muy buenas si lo hemos conseguido lo pueden ver en Cadena Ser punto com en Radio Valencia punto Es en nuestras redes sociales pueden ver vestido de comandante con la estrella de ocho puntas al comandante del Levante y al comandante de la Liga ya lleva tres goles en esta temporada José Luis Morales al que hay que preguntarle por la selección española por si Luis Enrique lo no el de momento no piensa en la selección a no ser que Luis Enrique quería encantado donde no iría tan encantado es al eterno rival y vecino al Valencia aunque juegue Champions aunque sea en teoría el equipo más grande de la ciudad más rico fíjate es inmoral es lo tiene claro a la pregunta de ficharía algún día por el Valencia

Voz 16 16:04 a ver no yo no soy ni anti Valencia ni nada yo por respeto al Levante no no podría jugar en el Valencia Poors simplemente por ser el equipo de la misma ciudad pero diría lo mismo si jugaran el Atlético de Madrid me preguntara por el Real Madrid con el Espanyol por el Barça quiere retirarse en el Levante

Voz 0919 16:22 trece claro bueno en esta semana que no hay competición los equipos de Primera División

Voz 7 16:27 han aprovechan para para jugar amistosos por eso

Voz 0919 16:30 ejemplo esta mañana han jugado el Leganés y el Rayo Vallecano Leganés dos Rayo Vallecano uno el Villarreal también ha jugado contra el Villarreal B dos cero ha ganado el primer equipo

Voz 4 16:41 aquí está en juego

Voz 0919 16:43 el trofeo puchero de Alcorcón el mítico trofeo puchero de Alcorcón donde se enfrentan el Alcorcón de Segunda División con el Getafe es un derbi regional de la zona sur de Madrid Andoni De la Torre como Estado buenas tardes

Voz 17 16:56 pues cuando hemos día es canto se lleva vale momento hasta luego al Getafe gracias a un gol del debutante cualquiera un centro de Rober Ibáñez también estaba debutando Cristòfol el día de hoy lo dicho derbi regional y de momento el acuerdo libres edición del Trofeo de la está llevando el Getafe cero uno en el tiempo de descanso

Voz 0919 17:13 también se está jugando un partido que conmemora el noventa aniversario del Alcoyano se enfrentan el Alcoyano y el Valencia de Marcelino Ismael mayor como está buenas tardes

Voz 18 17:23 hola Gallego buenas tardes es noventa años cumpla el equipo de la moral por ello partido amistoso entre el Goya no ya el Valencia Marcelino sólo tomando en serio Gameiro parejos han terminado en el once inicial Valencia de Champions Alcoyano de celebración ahora mismo diecisiete la como Gameiro en el IX Santi miran entonces al Valencia

Voz 0919 17:42 el otro partido que se está jugando en Extremadura en Mérida en Mérida ante el Real Betis Balompié de Setién Fran rojillo como esta ola

Voz 19 17:50 el gallego siglos internacional internacionales que andan con sus selecciones pero con Joaquín sin ley Tello Javi García Sergio León Barragán hizo Sanabria por ejemplo que ha marcado el gol del Betis en el cuatro marcó el Betis cero uno doce minutos de juego va ganando el Betis en Mérida

Voz 0919 18:05 mañana comienza la liga de las naciones ese partido que va a jugar España ante Inglaterra el sábado pertenece a esa Liga hemos los partidos de mañana importantes Palacio mañana en la primera división en el grupo uno Alemania Francia las nueve menos cuarto en la Liga ve tendremos un República Checa contra Ucrania hay un Gales

Voz 20 18:23 Irlanda también a nueve menos cuarto Gallego un apunte porque estamos pendiente del partido Eslovaquia Dinamarca Dinamarca está jugando acaba de comenzar el partido con un portero de fútbol sala por la negativa los internacionales han jugó

Voz 0919 18:34 por este parón internacional quedan doce minutos para las nueve seguimos

Voz 1 19:59 hora veinticinco Deportes

Voz 7 20:46 si esta noche aquí en el larguero incluido central de la Cadena SER Julen Lopetegui saldo que lo mismo hasta les sacamos una sonrisa que Lopetegui

Voz 0919 20:59 José Antonio Duro me dices que hoy además hay Copa del Rey de fútbol primera ronda si la dieciocho

Voz 23 21:05 de la Copa ha comenzado hoy modesto segunda B y tercera tenemos dos clasificados uno es el cómputo y otro el Onteniente y están jugando un montón de partidos por ejemplo al descanso equipos de capitales de provincia el rápido de gusta cero unionistas dos el Navalcarnero cero Cultural Leonesa dos en Langreo cero logroñés uno a cero Conquense cero veinte minutos jugados en Anduva Mirandés cero Racing de Santander cero y acaban de empezar por ejemplo en tu tierra el Don Benito Cartagena el Talavera Real Jaén

Voz 0919 21:32 el fútbol universal a todas horas en disputa bueno vamos a EEUU Nueva York Open USA de tenis que lección de Rafa Nadal la pasada madrugada ganando en cinco Setién y metiéndose en semifinales para jugar ante Juan Martín del Potro Miguel Ángel Zubiarrain ha sido impresionante que ese dice el día después buenas tardes

Voz 24 21:53 es bueno es bueno pues se dice que se vio el mejor partido de los últimos tiempos que lo de Nadal es increíble que no hay que no se puede pisar de ninguna manera parece que está todo perdido pero lo levanta todo imagen que tiene un partidazo espectacular no quiso quien fue increíble servicios de bebés es todo pero no pudo con una fase increíble increíble porque si analizamos el partido padecen creo que jugó maravillosamente bien digo que ganó fue fama que jugó maravillosamente bien también de otra forma si quieres pero eso es lo que dice la gente gente a quizás de tenis lo tanto valora de Rafa porque saben que jugó un partidazo de esos que juega para sacar adelante compromisos que parecen imposibles

Voz 0919 22:41 Del Potro Nadal el viernes las últimas tres veces que han jugado ha ganado Rafa pero Del Potro ya demostrado otros días que puede ganarle como por ejemplo en los Juegos Olímpicos de Río como llegan los dos ahora mismo

Voz 24 22:54 bueno pues llegan yo creo que parecidos quizá por eso parece está un poquito mejor de de tenis pero esto no significa nada porque si es la faz está un poquito mejor de cabeza pues las cosas se pueden igualar va a ser un partido muy duro hace mucho calor y hacia otro día inhumano Si el viernes está así pues tengo la impresión de que Del Potro va a sufrir más que que Rafa contraí tener lo pasó muy mal hubo momento que ninguno de los que tenía de pie y bueno vamos sabemos que soporta mejor estas cosas que va a ser un partido al cincuenta por ciento Si vamos a ver cómo se encuentra cada uno día para ver lo que ocurre es cierta el año pasado legal aquí después de en en este año por lo tanto bueno tiene tiene opciones también nos tiene el poder de nosotros vamos a apostar por vamos al porque ya sabes que nos jugamos a perder

Voz 0919 23:45 esta noche Carla Suárez Madison Keys por meterse en la semifinal Carla que sería histórico no

Voz 24 23:53 sí la verdad es que sí porque ella no ha pasado nunca de cuartos de final y por lo tanto pues no sé lo que quiere es un parte muy difícil Maison quien no es que sea una grandísima jugadora pero es fuerte pegada pero tan mucha potencia y esas cosas le hacen daño a Carles y Carla es capaz de hacer la jugar se varias bolas por por punto pues hay pueden venir desde Keith porque las mujeres no quedan todo pase lo que pase Carla es precisamente una de las que él más comedida y esa situación de juego le puede llevar a que que es cometa errores y los pague caros vamos a ver si es verdad que la hace un partidazo porque falta un partidazo cuidado con la que juega muy bien que pega muy fuerte que saca muy potente cuando Carla pues es lo contrario más pequeña más artista ah sí es espectacular el mejor dos veces del circuito femenino de la algo es otra de las clases e hice aquí voy que deja a todos alucinados y bueno pues yo creo que es tiene quizá aquí no voy a decir que es el delincuente cincuentón sentado para aquellos cuarenta para el tenis femenino es un mundo de sorpresa

Voz 0919 25:04 lo contaremos gracias Miguel Ángel Sergio García va a estar en la Ryder Cup en el equipo europeo su año ha sido malo estaba fuera por el Ranking pero el capitán del equipo

Voz 4 25:14 europeo de la Ryder Cup llama a Sergio García que estaba Side agradecido

Voz 0919 25:20 a dos meses

Voz 3 25:23 el cinco

Voz 25 25:23 a día mente esto es maravilloso estoy muy agradecido a Thomas por confiar en mí en un año difícil para mí Él sabe lo que puedo aportar al equipo tanto dentro como fuera del campo

Voz 0919 25:33 a finales de septiembre en París en el equipo europeo también estaba otro español home run Vuelta Ciclista España otro italiano que ha ganado hoy Íñigo Marquínez hola hola

Voz 0802 25:45 carta capas Alessandro Di marque ciclista de la BBC es la tercera victoria que consiguen la Vuelta Ciclista a España a lo largo de su carrera profesional han pasado gallego menos cosas de las que en un principio iban a pasar asume el tapón de todas forma sobre todo en la parte final Thibaut Pinot que ha sido hace unos añitos podio en el Tour de Francia ha estado hasta del líder virtual bueno al final los favoritos de la mano no ha cambiado nada con lo que Simon James continúa vestido con el jersey rojo que acredita el primero en la clasificación Valverde sigue

Voz 0919 26:11 tras a un segundo como Estado y Borja

Voz 26 26:14 bueno pues ha estado atento como siempre el corredor murciano pero luego línea de meta opinó que parece que se abren de forma suave una guerra dialéctica entre el equipo Movistar líder el Michel Thomas dicho Valverde que su equipo el equipo del líder no ha trabajado para nada para cazar esa fuga de pino y le ha devuelto la tostada el corredor Lloyds diciéndole que lógicamente ellos tienen el mejor equipo y que tienen que tirar bueno pues esto es lo que decía Alberte

Voz 27 26:36 los invitamos a que tiran una vez osea que si no es así

Voz 0919 26:42 le gusta de gratis

Voz 28 26:44 Emma esto mañana puede ser Marquínez que tenemos bueno una etapa que en principio tendría que ser al esprín vamos a ver si hay fuerzas o no en el pelotón para aguantar la es la duodécima jornada salimos de Mondoñedo llegamos Alfaro destaca de Bared ciento ochenta y uno kilómetros gracias compañeros esta semana cerramos el programa con Rosalía

Voz 0919 27:08 de que me están martirizado que debieran ser lo que le dijo

Voz 29 27:11 Rubiales a Lopetegui antes

Voz 0919 27:13 de destituirlo a dos días de que empezara el Mundial hoy en El Larguero Lopetegui no os lo perdáis nosotros volvemos mañana a las ocho y media y en Hora Veinticinco gracias por escucharnos Su Soledad Gallego

