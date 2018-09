Voz 0498 00:00 y tiempo para la cara B en Hora Veinticinco Sarabia

Voz 1880 00:20 tienes buenas noches qué tal buenas noches el ministro Marlaska ordenó la retirada del borrador que quería prohibir los tatuajes a los guardias civiles si esa va a ser nuestra excusa hoy para hablar de los tatuajes esa orden es la orden general sobre personal aspecto físico el trato con la ciudadanía con la que se regula la atuendo y el comportamiento de los guardias civiles hasta ahora se les exigía nota hacer tatuajes au taparse los la cubrirlos no donarlos no tenerlas o zonas de la cabeza restauradas y lo que ha hecho el ministro de Interior es acabar con esto hombre la decisión del ministro es comprensible por muchas razones por una de ellas porque él mismo lleva en su muñeca derecha un tatuaje visible muchas veces le obliga a estas figuras formas en el suelo con piedra rompe así el poeta chileno Raúl Zurita que dice mi pena ni miedo bueno el caso es que las asociaciones de la Guardia Civil ya habían amenazado con recurrir a la Justicia sino se hacía este cambio Juan Fernández es el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles ya hemos hablado con él esta tarde

Voz 2 01:14 valoramos positivamente la intervención del cine mudo otras sensible a las demandas de los guardias pero por otro lado preocupado también puesto que es la segunda B como ministro tiene tintes ceder porque la propia Guardia Civil pretenden sacar adelante una enorme sin el consenso de la de los representantes de las asociaciones ha vuelto a ningún cuerpo en ciertos aspectos anacrónico que le cuesta adaptarse a los tiempos modernos y fruto de esto es la polémica que ha desatado una norma que pretendía dar tres meses para eliminar del cuerpo un tatuaje o tener que realizar una declaración jurada de un tatuaje que tú tengas que Guardia Civil tenga en una zona de su cuerpo que no tan zona visible

Voz 1880 01:54 mira mojaron Juan Carlos tatuaje sí o no en las Fuerzas y Cuerpos en los cuerpos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Voz 0498 02:00 hay que el de Correos otra cosa que llevar un tatuaje es a estas alturas pues la verdad no me parece nada y sobre todo en este caso sin jefe de la Guardia Civil el tatuaje imagínate que una cosa muy rara pero sí Laure lo normal es que estamos acostumbrados a ver tu Gonzalo la verdad es que desconocía la existencia de esta norma me parece una verdadera barbaridad contra el derecho y sobre sobretodo de la autonomía con el propio cuerpo pero tú Villoro absolutamente de acuerdo con Marlaska sea qué es esto de hacerles borrar los tatuajes cada uno que se ponga en el cuerpo lo que quiera no depende de lo que se actúe a lo mejor pero así no se leve pero si no se le ve mal no

Voz 3 02:40 lo Tato

Voz 1880 02:49 la Bigger Sara se ya se que muy evidente recurrir a la estatua que para hablar de tatuajes pero es que es muy bonita y además refleja cómo ha evolucionado la moda de los tatuajes en el tiempo no porque antes lo llevaban los marineros como es este el de la canción de la Piquer o los presidiarios porque era algo muy minoritario no Nos vamos a otras en la historia antes de de la Piquer quiénes fueron los primeros que se tatuar hombre esto te va a gustar mira parece que el primer tatuado el historia es un tal que es el hombre de hielo un cazador del neolítico que vivió hace cinco mil doscientos años se descubrió su cuerpo los Alpes italianos en mil novecientos noventa y uno y parece que tenía y tatuajes en la espalda en las rodillas aquí también en Japón se descubrieron unas figuritas del tres mil antes de Cristo que tenían dibujos de tatuajes y el boom de oro el de ahora bueno para llegar hasta aquí hay tres momentos importantes en los años sesenta y setenta es cuando se ponen de moda entre los hippies luego en los ochenta el tatuaje llega más a la cultura Paul Anka el rock deja de convertirse en algo tan marginal para convertirse ya en un principio de arte a inicios del siglo XXI cuando cualquiera de cualquier edad y profesión y nivel social ya se hace cualquier tatuaje Alfonso Ramos lleva tatuando desde mil novecientos noventa y ocho y el pertenece a la Federación de tatuador es es el director además de la Escuela de tatuajes Campus campus él nos puede contar que es el tatuaje Alfonso Ramos muy buenas noches

Voz 0194 04:09 hola buenas noches en cierta actúa hoy en dos mil dieciocho quiénes son los clientes

Voz 5 04:14 pues de la verdad en todos los ámbitos últimamente ya se tatuar a doce personas de cualquier edad también sí sí sin bueno a de dieciocho años

Voz 0194 04:25 es estoy me estoy refiriendo alguien que debuten el tatuaje por ejemplo a los sesenta y cinco

Voz 5 04:30 sí se aunque la piel no es la idónea en muchos casos una puede tatuar desde luego que hoy en día ya la tatuaje no se ve como hace tiempo

Voz 0194 04:38 qué es lo que más te piden lo que más se pide ahora

Voz 5 04:41 pues hombre es verdad que para gustos los colores pero yo diría que sobre todo en España últimamente lo tenemos un momento y ha yo llamas como más de gusto ya la gente empieza a tenerlo como el culto y sigue que empiezan a pues a ver más yo creo que hoy en día el realismo pues no os Jun un poco que se está poniendo bastante de moda es lo que más se suele Peridis que requisito exigido que concreto tatuador pues de términos legales Nos sacar tu matriculaciones higiénico sanitario tener vacunas al día que pero sobre todo una formación académica biología ya empieza a ser bastante necesario porque hay muchísima calidad de muchísimas personas que que saben todos los que tienen el arte en el cuerpo

Voz 0194 05:22 y es verdad que desde la Guardia Civil se pusieron en contacto con vosotros con la federación

Voz 5 05:26 bueno hubo una hubo comunicaciones baje el sindicato de la Guardia Civil porque bueno ellos a hasta un poco el problema sí hombre tuvimos una una conversación bastante amplia con el departamento de de comunicación un poco pues por por imponerle un poco el número de tantos detractores como simpatizantes en España que hay a día de hoy

Voz 0194 05:50 tú has tatuador Guardia Civil miembro del Ejército seguro que también

Voz 5 05:57 Jerez es cierto lo bastante de coco porque antes lo hacían más ya hoy día que que menos pero guardias civiles hombres por supuesto

Voz 0194 06:06 y futbolistas también seguramente

Voz 1880 06:11 pues eh Alfonso que hoy en dos mil dieciocho en algún trabajo en alguna profesión los tatuajes siguen considerándose un estigma

Voz 5 06:17 sí sí en muchísimos trabajos bueno yo creo que en realidad a todos lo que estará al público me está está obsoleto si tuviera que dar un opinión pues creo que que cualquier tipo de negocio requieren la imagen entonces bueno pues también supongo que respetable

Voz 0194 06:38 Alfonso muchísimas gracias por habernos atendido gracias hasta luego

Voz 0498 06:43 alguno de vosotros llevan y Gonzalo porque yo soy a Victoria yo no me gustan nada no me gustan nada no me gusta nada pero por ejemplo decía negocios si tú vas a un ego cita tiende al que lleva tatuajes te no me molesta nada pero por ejemplo a mí veo las modelos que ahora están tatuando caso modelos de alta costura que tienen que salir con faldas largas para taparse los tatuajes de las piernas o sea yo creo que en determinadas cosas así muy de alta costura a ver si es verdad lo que decía este señor el tatuador que crea con problemas cara al público los Rolling Stone escuchamos ahora Michalis lleva tatuajes

Voz 1880 07:25 no ahora hace ahora cuento leíste realmente este tema no no que no lleva cuando fue su cumpleaños cuando cumplió setenta y uno hasta dos mil catorce no llevaba vale no sé si en estos cuatro años se ha hecho alguno pero una de sus frases que todo el mundo recuerda de cuando cumplió setenta y uno es que dijo he conseguido llegar hasta los setenta y uno sin llevar ningún tatuaje encima pues tienes aquella sí que debe ser descubierto

Voz 0498 07:48 era complicado pero hay dos maneras años este tema no

Voz 1880 07:50 ya lo había elegido porque es el más conocido del disco tu You nada Tatuan de de de mil novecientos ochenta y uno de de los Rolling Stones es verdad que también es músicos lo que estamos diciendo ahora no hay problema pero en otro tipo de profesiones como decía Alfonso lo estamos viendo los tatuajes siguen sin estar del todo aceptados por una parte de la población José Antonio Alcocer es sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid es el autor del texto el lenguaje del cuerpo a través del tatuaje José Antonio Alcofea muy buenas noches

Voz 0498 08:18 es

Voz 0194 08:19 hola buenas noches tú qué dirías que la sociedad española de dos mil dieciocho le gustan los tatuajes mayoritariamente los aceptan los llevan

Voz 0630 08:28 pues si tuviera que hacer una afirmación así rotunda yo diría que sí que me gustan cada vez más que los aceptan pues hasta tal punto que que la Guardia estatua cuanto antes lo que hacía era detener a las personas que yo

Voz 0194 08:46 vale

Voz 0630 08:48 pues bien me ha a mostrar la realización del tatuaje como como producto de consumo

Voz 0194 08:55 no se puede decir que sean de alguna manera democratizado no antes era un símbolo diferenciador es decir los que llevaban los tatuajes tenían un perfil determinado y ahora no Arellano puedes identificar el perfil de una persona por los tatuajes que iba porque les iba muchísima gente

Voz 0630 09:08 pero es posible que todavía se me notando una cierta perspectiva ideológica es decir mucha de la gente con la que has hablado ahí en el estudio dice no no me gustan no yo creo que es una cuestión también generacional es decir probablemente no lo sé esa gente tiene más de cincuenta años

Voz 0194 09:26 sí pero dijo

Voz 0630 09:31 baja de cuarenta probablemente empecemos a encontrar más personas que que estén tatuada por debajo de la treintena podemos encontrar pues eh porcentajes de veinticinco treinta por ciento de personas que sean tatuado y que además el tatuaje tiende a generar una cierta adicciones una vez que te da tu has un solo motivo

Voz 0194 09:51 hoy es Antonio

Voz 1880 09:53 es una cosa es curioso también porque muchos de ellos son como un símbolo de identidad no pero también está de moda hacérselos en lugares que no se vean entonces para que te lo diga que esas dos entradas

Voz 0194 10:02 baje si no lo vas a lucir

Voz 0630 10:04 bueno pues porque el tatuaje igual que la moda igual que la cirugía estética tiene un fuerte componente relacional es decir eh usamos el cuerpo para relacionarnos con los demás para mostrar y demostrar lo que somos por eso también decía que el tatuaje de alguna forma genera una cierta identidad colectiva es decir esas generaciones más jóvenes lo que hacen es compartir una cierta cultura de de uso del cuerpo asociada al consumo no por una diferenciación en el sentido en que me diferencio de la gente que no está tatuada por otro lado se empieza a normalizar yo no estoy muy de acuerdo con que con que haya tantas profesiones donde el tatuaje empieza a ser mal visto yo creo que es al revés de cada vez menos profesiones donde es un problema hecho en muchos casos por ejemplo Stephenson pero las nuevas en las redes sociales y en todos los las personas influyentes hubiese sentido de los futbolistas que no son paradigma de modernidad pero que parecen marcar cierta tendencia a la hora de de fijar estereotipos entonces el osea todos en los ocurren todos los típicos personajes que que muestran permanente me tu cuerpo también muy moderado en el que el tatuaje forma parte de ese cuerpo deseado se cuerpo perfecto no