Obviedades sepultadas por mentiras

a veces lo obvio se nos escapa enfrascados como estamos en el enfrentamiento perdemos la perspectiva y la claridad de la situación hay obviedades que son sepultadas por las mentiras y acaban por no aparecer en el discurso político obviedades que cuando las encuentras desnudas te quedas con la boca abierta dices esto esta mañana el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso Joan Tardà ha soltado una obviedad en su intervención durante la comparecencia en comisión de la ministra socialista Meritxell Batet es muy sencillo lo que ha dicho que el Gobierno Pedro Sánchez no puede pretender solucionar el problema catalán con la propuesta de una consulta para más autogobierno porque de esta manera ignora a la mitad de los catalanes los independentistas que han superado esta pantalla del autogobierno pero atención porque la obviedad sigue ningún independentista ha dicho Tardá puede imponer la independencia sin tener en cuenta al cincuenta por ciento de los catalanes que no lo son la sociedad catalana está profundamente dividida ninguna solución será posible si el que la plantea no piensa en la otra mitad no hay otra salida algo tan obvio y tan alejado del discurso independentista que habla del mandato de los catalanes como si fueran todos o habla de un solo pueblo tarda pronuncia estas palabras después del discurso de ayer de Torra dos voces independentistas una pegada a la realidad la del diputado de Esquerra otra pegada a la mentira la de Torra Torra no tienen ninguna voluntad de verlo opio no le interesa poner los pies en el suelo estropee haría la fábula en la que está están arrastrando a Cataluña hasta el desastre tardó debería contárselo Ángels Barceló