La necesidad de cambio de estrategia es un clamor

Voz 1150

00:06

hacia de Torra dejado la perplejidad a una buena parte el independentismo que no entiende el inmovilismo del presidente a necesidad de cambio de estrategia es un clamor basta leer algunas columnas de la prensa catalana con peso en el soberanismo para constatarlo Joan Tardà que tiene la virtud de hablar claro lo ha dicho sin rodeos Si algún independentista ingenuo estúpido plantea imponer la independencia está equivocado no hay solución al conflicto sin tener en cuenta al cincuenta por ciento de catalanes que no son independentistas y no hay solución sin tener en cuenta el cincuenta por ciento de catalanes que lo son desde Bruselas su segunda casa Torres insiste si las sentencias no son absolutorias el pueblo deberá decidir teniendo en cuenta que el pueblo no es un ente abstracto sino una suma de Ciudadanos sólo puede entenderse como un anuncio de elecciones para con los jueces se pronuncien después del fiasco de su campaña de arrancada de lazos amarillos que ni siquiera ha traído al PP Ciudadanos busca ahora desplazar la atención hacia Andalucía forzando elecciones anticipadas el activismo callejero les puede costar caro buscar la confrontación es algo que no gusta a las clases medias porque genera miedo desde la moción de censura que le pilló en fuera de juego a ciudadanos eleve sin rumbo ante un PP envejecido quizás parecía ser más de lo que en realidad es dice Colin Crowe en una entrevista en La Vanguardia las clases medias pierden peso y por eso buscan más identidad se puede añadir los gobernantes cada vez más impotentes frente al poder económico buscan calmar las ansiedades de esas clases medias con autoritaria soluciones imaginativas la última la ha aportado el gobierno de la derecha de Niza quieren obligar por ley a dar la mano para obtener la nacionalidad ridículo les Declan también lo que tienen que comer el paraíso nórdico abandonan sus modales y se apunta la islamofobia para regalar chivos expiatorios al malestar de sus ciudadanos de pena