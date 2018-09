La Federación le dice no a Tebas a llevarse LaLiga a Estados Unidos

las once y media de la noche que tienes mejor que hacer que estar pegado a la radio a la Cadena Ser escuchando el larguero hasta la una y media te vamos a acompañar contando te todo lo que ha pasado en este día en el que el gran protagonista de este programa va a ser Julen Lopetegui el a veces me cuesta todavía el entrenador del Real Madrid sí ya sé que llevaba tiempo pero todavía de alguna manera es como el si es el ex seleccionador y entrenador del Real Madrid por aquí está entrando en los estudios de la Cadena Ser en seguida aquí al técnico del Madrid para preguntarle un montón de cuestiones en un día en el que además se habla y no separa de la aventura que pretende llevar a cabo Tebas con la Liga llevándola a los Estados Unidos a la conquista de América a esta hora de la noche con todo lo que te venimos contando la SER sobre ese capítulo en los últimos días te contamos algo importante que debes apuntar la Federación Española de Fútbol se opone a esa aventura la Federación Española de Fútbol frena esa idea de Tebas para qué tema

Voz 1375

02:04

nadie ha llamado de la Liga para decir oye que os parece esto lo vamos a sacar adelante uno repito es algo además no es algo de la federación española de fútbol es que el pasado martes hubo un encuentro en la Casa Blanca entre Donald Trump presidente de Estados Unidos y el presidente de la FIFA Gianni Infantino dejó claro que preferiría más partidos de la MLS en los Estados Unidos en lugar de que la Liga esté en Estados Unidos existen procedimientos para estas cosas por lo que esperaremos a recibir algo oficial y luego lo investiga haremos hay reglas regulaciones que todos cumplen dicha propuesta que haya un partido de Liga de otro país en Estados Unidos dijo Infantino presidente de la FIFA debe ser aprobada por las asociaciones respectivas por las respectivas Confederaciones por la FIFA lo dijo Infantino IT lo adelanto a esta hora en el Larguero la respuesta de la Federación Española de Fútbol es no no creen en esa idea no creen que sea bueno no quieren que la Liga vaya a Estados Unidos hice van a poner a la idea de Javier Tebas repito noticia que te damos en este inicio de El Larguero de la que enseguida te damos más detalles por cierto el Barça ellos contra anoche que está a favor de de esta iniciativa siempre y cuando también se pongan de acuerdo y haya consenso entre todos los estamentos del fútbol lo tiene que aprobar la Federación la UEFA y la FIFA el CSD así que a ver en qué acaba la aventura de Tebas que como siempre lo hace todo de manera unilateral coge hoy tira por la calle Enmedio ya está al final la Federación le dice no a Tebas a llevarse la Liga Estados Unidos