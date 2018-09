Toni Nadal: "Si Rafael quiere ganar a Del Potro tendrá que rozar casi su mejor nivel"

Voz 1375 00:00 la una menos siete minutos eh seguirá va a venir por aquí José Antonio Ponseti como cada miércoles para hablarnos de la actualidad desde Jean Gilani de Estados Unidos desde Estados Unidos la principal noticia salía anoche bueno anoche esta mañana que yo ya lo contaba antes con Julen Lopetegui no lo contábamos cuando nos estábamos levantando va a tomar el café primero de la mañana estaba terminando el partido en España de Rafa Nadal está Miguel Ángel Zubiarrain nuestro envía especial al US Open y compañero del país hola cierra ahí muy buenas sí es que buscamos cuánto te emocionas te anoche que te he visto en la tele haciéndoles fotos a Nadal cuánto tiempo sin ver uno de estos partidos épicos de los que pasan a la historia de Rafael

Voz 1 00:41 no no sé qué voy a decir tanto tiempo sin ir más lejos vivimos uno con con Djokovic fantástico yo creo que todos los alguno muy interesante hemos vivido yo por lo menos que yo muchos muchos muchos muchos torneos he vivido mucho eso sí que no es de nada hice fotos es evidente porque había momentos importantes el partido fue fantástico el partido tenía al público en una situación de estrés porque no sabían quién quería que era nada quién estaba jugando mejor es lo estaban haciendo increíblemente bien ninguno decía perder bueno ganó Nadal quizá porque es mejor todavía que que Tim concreten jugó increíble

Voz 2 01:28 que sí señor está por ahí Toni Nadal

Voz 1375 01:30 la hora de la noche el entrenador y tío de Rafa Nadal hola Toni muy buenas pues juegos de manera de de iba a decir de levantarnos en España pero tú te has visto el partido entero partidazo de raza eh

Voz 2 01:45 bueno yo lo a manera de no consta Belén ya que yo no me acosté de me quedé viendo hace días esperando el partido de Rafael y la verdad es que fue un partido muy intenso de nervios y tuvo muchos alicientes para hacer de ello un partido espectacular el mejor año de este año no lo sé no lo sé no yo claro es que el partido de de Wimbledon mejor se bueno el segundo lo perdimos así es que para sí nosotros fue mejores

Voz 1375 02:22 oye cuando viste viendo el partido cuando viste el cero seis primer set le hacen un seis cero a Rafa que pensabas que estabas pensando

Voz 2 02:30 pues la verdad es que que pensamos aquí el momento Rafael estaban jugando francamente mal por el contrario de Tomic tienen muy bien Dominic Thiem salió a la pista imponiendo un ritmo altísimo un cambio un intercambio de peloteos bueno de una velocidad muy alta provocando los errores de Rafael lo cual se él bonos muy profundas bueno con muchos golpes ganadores yo la verdad es que pensaba bueno esto no puede durar mucho porque el nivel era demasiado alto y esperaba que Rafael hiciera algo para equilibrar un poco el partido después tal y como dijo el segundo set tal como se anunció vi que el tema ha cambiado un poco

Voz 1375 03:27 y luego está el tema del calor que quiera crear el otro enemigo a batir no le ha afectado mucho pues esto lo del chaleco de hielo tal pero qué manera de sudar las toallas ahí es es el otro gran enemigo del torneo

Voz 2 03:39 no sí sobre todo a Rafael le cuesta mucho jugar con humedad calor y humedad les suele ir muy mal INC torneo yo bueno las veces que que había estado allí muy que hizo tanto calor como este año este año Conde hablado con Rafael me decía que el calor insoportable ya vimos a Federer como afectado por el calor que bueno bueno al final tienes que jugar pero a veces piensas los dirigentes y cerraran tiene una pista para cerrarse que queman mejor haría el el trabajo los jugadores desde luego

Voz 3 04:20 no sólo en un torneo de este nivel no estaría

Voz 1375 04:24 además Rafa es que leves sudar suelas tu de verlo porque es que es una manera cuánto cuánto líquido puede perder cuánta agua puede perder

Voz 2 04:31 cuántos litros seguro claro unos cuantos unos cuantos porque puede ser más o menos no se tres dos justo jugó incluso horas sudado mucho es cierto que lo barre reponiendo con todo lo que viene porque al final mucho pero Rafael transpira mucho la humedad le hace sudar demasiado

Voz 1375 05:00 ahora Del Potro en la semifinal que nivel esperas de la argentino está la segunda juventud no Del Potro

Voz 2 05:06 sí la verdad es que Del Potro vuelve a jugar muy bien pueda estar y con un nivel muy alto hacía años yo le he visto jugar algunos partidos en este Open ya jugamos con él él en Wimbledon Creo fue un partido cambie muy complicado el año pasado Rafael jugó el mismo partido con él en semifinales si Del Potro es un gran jugador no lo voy a hacer ahora discutir ahora es un jugador que es si no lo hubiera tenido los pues de la de muñeca probablemente hubiera estado luchando en algún año por el número uno todo lo el problema de la lesión y al final pues le ha costado un poco más está claro que mañana si Rafael quiere ganar te cuadra muy bien he rozaba casi su mejor nivel uno está pegando durísimo

Voz 1375 06:00 a Del Potro bueno firmamos hacer lo mismo que el año pasado

Voz 2 06:03 no Roland Garros y US Open como que Rafael inmediatamente tío y como entrenador también creo que es una oportunidad es cierto que los que aquí edad pues se lo van a poner difícil a cualquiera yo he visto jugar a Djokovic y está en un al nivel altísimo Del Potro también Rafael creo que día a día va tomando tan bien a un gran nivel creo que vamos a ver tan todas las semis como una final de de de nivel del máximo yo lo que siguen estando los mismos de siempre Djokovic Federer Rafa los galones lance lo siguen repartiendo los tres si es que al final no sólo eso sino que están los gente que son todos mayores y jóvenes en yeso supongo que algo

Voz 4 06:56 habla con la juventud actual que a lo mejor se compromete no

Voz 2 07:01 en las cosas de lo que se contraponen esos jugadores de antes

Voz 1375 07:06 eh Zubi la última para Toni alguna pregunta tendrás por ahí

Voz 1 07:10 bueno yo te preguntaría si cree que ha cambiado algo en Rafah con la llegada de Carlos por si esto sigue siendo el mismo alma corazón y vida que es lo que realmente nada

Voz 2 07:22 no yo creo que por una parte pues no no sólo por la llegada de Carlos Morera sino que por la llegada de los años ya que hay un sentimiento general de Raphael qué sabe que no puede correr los mismo que corría cuando tenía dieciocho años y eso uno lo tiene claro en su cabeza eso lo teníamos claro recuerdo cuando Rafael y yo nos reunimos en el dos mil dieciséis para preparar la temporada del dos mil diecisiete yo recuerdo que lo dice Rafael el mundo ha cambiado y sobre todo tú has cambiado podría no tienen este veinte años no queda más remedio que acortar los puntos no queda más remedio que entrada la a acabar los puntos es un pelín más agresivos tienes que intentar Mejoras El se dice a veces lo consigue a veces eso eso al final es determinante es un jugador evidentemente Carlos Pardo muy buenas cosas Rafael pero al final es la conciencia que tiene uno de lo que tiene que hacer Dios que cuando él ha visto jugar a Federer que también le ha pasado lo mismo ya ha jugado todavía más agresivo de lo que jugaba Rafael ha entendido que a él también no le queda a medio tiene que hacerlo

Voz 1375 08:50 y ya hablaremos otro día con más calma de otras cosas además de Rafa Nadal pero si me das un titular que además tengo que tirar la en un minuto que así que te parece el nuevo modelo de la Davis con Piqué al frente que haya un futbolista al frente de este nuevo modelo

Voz 2 09:03 bueno que haya un futbolista pues sí que sea un un futbolistas de renombre como Piqué yo creo que que siempre habían ahora bien a mí me das es decir si a mi me gusta más la Copa Davis como era antes por una razón porque yo la viví de los mejores recuerdos que yo tengo la piel circuitos de todos los años que estuve en el circuito profesional fueron uno de los mejores recuerdos fueron es lo que pasa es que la Davis tal y como estaba era casi inviable porque tú no puedes tener una gran competición que no acudan los mejores si al final que hacía más de superficie cambiamos de continente más apretado los jugadores los mejores teóricamente las finales al día siguiente se van a actuar en juego en el piso a las pistas decía siguientes entonces se he hable la llevó sí inviable no queda más remedio que hacer algún claro claro si no está roto no lo arregla es pero si está roto le remedio al final no sé si te da esa lo mejor pues ha tenido las agallas de de bueno de positions se nacer algo así espero que le vaya muy bien tanto a Pekín

Voz 1375 10:32 tampoco al nuevo como nuevo formato de la Copa Davis pues que les vaya bien vas a ver a Carla ahora mismo empieza ahora no crear contra Federer

Voz 2 10:38 en un rato hora me pones delante de la tele a ver cómo va

Voz 1375 10:41 pues nada ahora que además

Voz 2 10:44 es que la parte de España habla pues es de las que juega mejor al tenis de las que hace el tenis más bonito ojalá que le vaya muy bien y porque además es muy buena gente

Voz 1375 10:57 un abrazo Toni Nadal gracias por estar en El Larguero perfecto gracias My cuatro de la mañana en directo de unidad que va a haber a Carla Suárez que empieza ahora mismo contra Madison Keys hacemos una pausa y cerramos con Zubiarrain Miguel habla del partido de Carla