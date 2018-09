El Larguero (05/09/2018): Julen Lopetegui y Toni Nadal

Voz 2 00:00 eh

Voz 1375 00:40 a las once y media de la noche que tienes mejor que hacer que estar pegado a la radio a la Cadena Ser escuchando el larguero hasta la una y media te vamos a acompañar contando te todo lo que ha pasado en este día en el que el gran protagonista de este programa

Voz 1375 01:01 a veces me cuesta todavía entrenador del Real Madrid sí ya sé que lleva tiempo pero todavía de alguna manera es como el si es el ex seleccionador y entrenador del Real Madrid por aquí está entrando en los estudios de la Cadena SER enseguida aquí al técnico del Madrid para preguntarle un montón de cuestiones en un día en el que además se habla y no separa de la aventura que pretende llevar a cabo te vas con la Liga llevándola a los Estados Unidos a la conquista de América a esta hora de la noche con todo lo que te venimos contando la SER sobre ese capítulo en los últimos días te contamos algo importante que debes apuntar la Federación Española de Fútbol se opone a esa aventura la Federación Española de Fútbol frena a esa idea de Tebas para que Tebas lleve a cabo ese partido Girona Barça en Estados Unidos tendrá que dar el visto bueno la Federación Española de Fútbol que donde por cierto iba a decir me sorprende aquí

Voz 1501 02:02 ya ha dejado de sorprenderme este tipo de cosas

Voz 1375 02:04 en la Federación Española de Fútbol nadie ha llamado de la Liga para decir oye que os parece esto lo vamos a sacar adelante uno repito es algo además no es algo de la Federación Española el fútbol es que el pasado martes hubo un encuentro en la Casa Blanca entre Donald Trump presidente de Estados Unidos y el presidente de la FIFA Gianni Infantino dejó claro que preferiría más partidos de la MLS en los Estados Unidos en lugar de que la Liga esté en Estados Unidos existen procedimientos para estas cosas por lo que esperaremos a recibir algo oficial y luego lo investiga haremos hay reglas regulaciones que todos cumplen dicha propuesta que haya un partido de Liga de otro país en Estados Unidos dijo Infantino presidente de la FIFA debe ser aprobada por las asociaciones respectivas por las respectivas confederaciones

Voz 1375 02:54 te lo adelanto a esta hora en el larguero la respuesta de la Federación Española de Fútbol es no no creen en esa idea no creen que sea bueno no quieren que la Liga vaya Estados Unidos hice van a poner a la idea de Javier Tebas repito noticia que te damos en este inicio de El Larguero de la que enseguida te damos más detalles por cierto el Barça ellos contra anoche que está a favor de de esta iniciativa siempre y cuando también se pongan de acuerdo ya haya consenso entre todos los estamentos del fútbol lo tiene que aprobar la Federación la UEFA y la FIFA el CSD así que a ver en qué acaba la aventura de Tebas que como siempre lo hace de manera unilateral coge hoy tira por la calle Enmedio ya está al la Federación lo dice no te vas a llevarse la Liga Estados Unidos en antes de ir con Lopetegui Te recuerdo también que ha hablado

Voz 1375 03:49 que su club sí que respalda seguiré de jugar en Estados Unidos que los jugadores no se pondrían siempre que haya consenso en el tema Piqué que no van a sancionar al futbolista por el asunto de los puntos y el carné Filipe Luís en Brasil durante la concentración de la canarinha ha dicho que le pidió lo ha confesado al Atlético que le liberaran como hicieron con Gary eh ya ha defendido que el premio de ves debería ser para Messi tan contento Griezmann cuando sevillana a la vuelta no dice la de esta tarde ojo el Comité de Competición de ha quitado a Roque Mesa la segunda amarilla que vio en el derbi en ese lance con el portero del Betis Pau López que fue tan polémico en Sevilla que no nos ponía de acuerdo a nadie para que queremos árbitros y además el bar esta tarde comenta

Voz 1375 04:34 hola buenas noches algo que declarar así que

Voz 1127 04:37 es hablar mucho de leyes pero de reglamento de fútbol no tienen ni idea así que es decir no es decir están interpretando y están jugando a ser árbitros es también tan muy grave que le quiten la amonestación alejó del Getafe es otra cosa gravísima por simular una agresión

Voz 1375 04:53 están rearmando partidos están

Voz 1375 05:04 o sea que tenemos al árbitro del partido en el campo al árbitro del bar y al Comité de Competición cuando se va a acabar de arbitrar la jugada de Sevilla por cierto ha dicho esto Caparrós esta tarde sobre esta decisión del Comité de Competición

Voz 1375 05:31 tampoco me dice además Tito González nuestro compañero de Mediaset de Deportes Cuatro que ha estado en el amistoso Mérida Betis de esta tarde que al terminar el partido ha hablado Setién ya dicho si nos quieren ganar en los despachos que nos ganen en el campo hemos ganado nosotros para Tito un error del Comité

Voz 1375 05:53 mañana porque no hay no hay error manifiesto claro mañana telenovelas que va a estar interesante artículo

Voz 1375 06:01 diario hasta mañana Itu un abrazo ha dado mucho que hablar esa decisión de esta tarde y más que va a Köhler además Eslovaquia le ha ganado tres cero a Dinamarca sí sí a la Dinamarca de los jugadores de fútbol sala con portero incluido de fútbol sala y además vamos a repasar la épica victoria de Rafa Nadal que hoy hemos visto todos casi cuando nos levantamos a las ocho menos cuarto estaba ayer el café si a esa hora bueno ya he visto Tai break en el quinto set yo he dicho pero bueno está jugando Rafa todavía enseguida repasamos esa épica victoria ante dominical y estaremos con el equipo enviados especiales de la Vuelta Ciclista a España las once y treinta y seis una menos en Canarias está aquí todo el equipo de compañeros de la SER que siguen al Real Madrid durante la temporada está Julen Lopetegui con el que arranca esta noche

Voz 4 07:06 Don Julen Lopetegui buenas noches hola buenas noches cómo estás bien bien bien bien

Voz 1375 07:11 a veces se me escapa todavía

Voz 4 07:13 Julen Lopetegui seleccionador bueno esto

Voz 1245 07:17 mal quizá la costumbre pero evidentemente ya ya no ya no

Voz 1375 07:20 eh tú ya tienes interiorizado creo entrenador del Real Madrid ya sabes la selección nosotros todavía vemos como Julen Lopetegui hace nada estamos en la selección española y de pronto te cambia mucho la vida de un banquillo otro

Voz 1245 07:31 bueno evidentemente cambia el día a día lógicamente es diferente al de un seleccionador en hay matices les creciendo también es exigente intenso drama dio un equipo evidentemente como en Madrid pues es diferente

Voz 4 07:46 hecho hoy hasta llegar aquí hoy pues cómo cómo es el día del día de Julen hoy como ha sido bueno

Voz 1245 07:52 pues hemos estado en Valdebebas la mañana haremos todo y pasado el día en modelos en lo nuestro y comunión

Voz 1375 07:59 esas esas tu casa no eso es Valdebebas tu segunda casa

Voz 1245 08:03 sí claro lógicamente pasaba muchas horas ahí Roxy eh

Voz 1375 08:06 hola ayer viste nada bueno ayer esta mañana porque empezó de madrugada

Voz 1245 08:09 cuando cuando me he despertado quería ver lo que había hecho

Voz 4 08:12 Hay estaba jugando la semana pasada a mí eso me sabe

Voz 1375 08:16 así tomando el café estaba en el dicho

Voz 1245 08:19 bueno sí sí digo era una una más de Rafa que es es tremendo no recuperarse como se ha recuperado de de un seis cero y con las que yo creo es un ejemplo auténtico no sólo para los deportistas yo creo para todas las personas la mentalidad de Rafa es seguramente un don preciado que que es fantástico

Voz 1375 08:36 el madridista

Voz 1245 08:37 y encima madridista muy madridista en Madrid

Voz 4 08:40 sí que lo tiene todo eh

Voz 1375 08:42 besa Nadal porque te gusta el tenis que es precisamente Nadal un tipo que dice

Voz 1245 08:47 bueno yo tengo soy amigo de Rafa de toda la familia hace muchos años y lo gigante injusta me gusta seguir a Rafa siempre que puedo y siempre me tengo tiempo claro que no me pierdo partido

Voz 1375 08:57 de tenis pero el tenis por ejemplo no ves héroes

Voz 4 08:59 tengo una menos al margen de la final del país

Voz 1375 09:02 Troy Djokovic de vez en cuando

Voz 4 09:04 depende el tiempo que tengan siguen donde pero sobre todo Si puedo olvidar Rafa además de fútbol que quiere otras cosas ves deportes no Novo cuando estás en plena competición poco a poco

Voz 1245 09:17 te dedicas el tiempo a ver fútbol y analizar y trabajar para los partidos no entonces tienes poco tiempo pero siempre que se puede pues me gusta ver también los deportes no te puedo decir que no me gusta me la mismo me gusta el ciclismo siempre que puedo pues tengo tiempo alguna cosa vio hoy

Voz 1375 09:34 cómo es el Bernabéu ya lo conocías ya ha sido muchas veces pero ahora como entrenador del Real Madrid como es a tu alrededor del Bernabéu

Voz 1245 09:43 yo creo que el Bernabéu es mejor campo del mundo es un escenario mágico de donde han pasado muchas cosas mágicas tuvo ante la historiadora Madrid hizo que seguro que seguirán pasando y que hay una energía especial ayudármelo la siento así en el Bernabéu es un escenario fantástico que se escucha

Voz 4 10:00 debajo

Voz 1245 10:01 bueno cuando estás dirigiendo al equipo te centrase en en dirigir nuevamente los entrenadores no escuchamos más que nuestros pensamientos y a nuestros ayudó antes alrededor para intentar transmitir va a algún tipo de cuestión considere sin puerta

Voz 4 10:16 que no tapones al equipo en las tres jornadas que llevamos pero nunca se ponen siempre al final es cuando al final de las tres final no al final

Voz 1245 10:23 la derrota de la temporada es sin duda estamos contentos por por como está cometiendo un equipo por cómo cómo está entrenando trabajando con qué con qué ilusión con qué determinación con qué y con qué ganas y estamos contentos también por haber ganado los dos puntos porque el objetivo antes de este parón pero la veinte ya centrados y pensando en el próximo partido que que ser amigo

Voz 4 10:46 dijo Messi el otro día que el Madrid es peor

Voz 1375 10:48 pues sin Cristiano usted

Voz 4 10:49 sí bueno y yo no dudaría en reclamar jamás director del Real Madrid es peor o mejor sin Cristiano nosotros somos un gran equipo sin ninguna ningún tipo eso uno de los tíos que más y qué mejor para ser portero que mejor regatea los titulares ante temibles tanto no dar un titular que tienes en una en un esfuerzo tremendo no si tú mira que titular más

Voz 1245 11:19 circo eh Real Madrid es un equipo personas fantasía

Voz 4 11:22 pero ya se sabe que eso ya se sabe pero otra cosa es el gusto titulaba no no no no no pero yo sí

Voz 1375 11:29 claro pero quiere decir estará de acuerdo con Llull

Voz 4 11:31 con Messi o no es mejor el Madrid como cristianos y Cristian ya sea yo soy un gran equipo ha jorobado quién ha dicho que no sois un gran equipo lo sois pero mejor

Voz 1245 11:39 estaremos de ser siempre mejores siempre

Voz 4 11:42 aunque no esté Cristiano se puede ser mejor que con Cristiano siempre mejores siempre mejores intentaremos siempre es lo mejor de cada vez más quién es el mejor jugador del mundo ahora mismo ti

Voz 1245 11:52 para mí yo estoy deseando primero el tema de los títulos que hace pronto de prueba más a preguntas

Voz 7 11:59 fíjate los títulos ves cómo regatean es que tú te has si extremo ya me atrevería es que sí

Voz 1245 12:03 me vas a preguntar por los títulos individuales no no no no no no es una cuestión y además es es cierto lo que estoy contando no lo entrenador no somos demasiado mío o de los premios individuales porque el deporte colectivo pero

Voz 4 12:17 de haberlos que lo gane un jugador en mi en este caso pues sí estoy

Voz 1245 12:20 convencido que que lucrado va a ser el premiado porque

Voz 4 12:23 has hecho una temporada magnífica Illa espectacular lo merece pero no iba por ahí eh

Voz 1375 12:28 por si la opinión de Julen Lopetegui es cuál es el mejor jugador del año

Voz 1245 12:30 el mejor futbolista del mundo ahora mismo no yo el titular del título del mejor futbolista del mundo no lo tiene uno no yo no lo veo de otra manera diferente hay grandísimos jugadores fantásticos y muchos vídeos en Ramala

Voz 1375 12:43 un entrenador del Barça puedo decir que Cristiano es el mejor el mundo y no pasa nada o el del Madrid que diga que Messi es el mejor del mundo es políticamente correcto

Voz 4 12:50 todo mejor no decirlo cualquiera puede decir cualquier cosa programas

Voz 1245 12:53 eso que se agradece

Voz 4 12:54 es evidente con lo cual uno tiene que me siempre lo que perfecto mira ya que me he dicho lo de los premios

Voz 8 13:05 sí

Voz 4 13:06 gracias por recordármelo ha dicho y Cross que debería estar Griezmann entre los tres mejores a ti te parece que es más los mejores del año sabe lo que pasa en los premios creo que los eligen sé si en los los en los que estáis no votan esposa

Voz 1245 13:19 ya de ellos yo no no no no lo dedico de verdad dedico demasiado se merece estar este el otro están aleatorio todo con lo cual yo sinceramente

Voz 1375 13:29 nosotros que votar no vas a votar

Voz 1245 13:30 de hecho de votado alguna vez pero no me ha apetecido mucho sinceramente pienso la realidad te digo lo que siento pero bueno entiendo que lógicamente también hay un hay un reconocimiento individual etcétera y que gusta y en este caso en ese caso que lo haya que sea para mejor Juan Ramón

Voz 1375 13:47 hasta ahora si hay una palabra hay que te escucha o más que ninguna otra ex equipo equipo equipo equipo esas tú no diría obsesión pero es tu mandamiento número uno

Voz 1245 13:57 bueno yo creo que como una colación de lo que estamos hablando el Fun colectivo y nosotros estamos convencidos que tenemos grandísimos jugadores y queremos ser un gran equipo con grandísimos jugadores para después tenemos que tener el funcionamiento colectivo como equipo y estamos tratando de que sea así los jugadores tiene una predisposición fantástica una capacidad fantásticas pero todo esto es posible gracias a la calidad de los juristas sino sino no es difícil sino imposible ser un gran equipo sin tú no tienes esa calidad ahí estamos estamos en ello y tenemos eh lógicamente bueno es objetivo y esa ilusión de de ser un gran equipo todos los aspectos y en mejorar nuestro rendimiento yo ha partido oye tener ese sentimiento colectivo que

Voz 4 14:35 esa frase es desde el Cholo porque esa frase era

Voz 1245 14:38 muy antigua no parece que eso es otra cosa pero el fútbol el partido a partido existió

Voz 4 14:46 tres tres partidos

Voz 1375 14:48 Victorias equipo equipo Madrid más cohesionado con las líneas más juntas con con con la obligación de presionar cuando tenéis Balón de buscar la pelota arriba se nota la mano de Lopetegui

Voz 4 14:58 desde desde el principio por eso

Voz 1375 15:01 hay quien dice que pasa a Julen insisten lo de equipo equipo equipo porque antes tú veías que esas lagunas estaban como equipo en el Madrid

Voz 1245 15:08 no cometería ese ser de decir eso el Real Madrid campeón de de la Champions y cada entrenador entiende el fútbol de una manera diferente cada entrenador trata de de de intentar demostrar y de competir y de jugar y transmitir lo que siente uno entonces a partir de yo trato de transmitir a mis jugadores como yo siento que que podemos debemos de jugar ahí que objetivos tenemos que buscar y nada más pero

Voz 4 15:31 no no no va por ahí

Voz 1375 15:33 fin es ganar uno cero ó cinco cuatro

Voz 4 15:37 esa esa pregunta la escuchado muchas veces

Voz 1245 15:39 eh eh yo prefiero ganar cinco cero

Voz 8 15:44 sí claro es que hace ya guardaré

Voz 4 15:48 preguntas que otro resultado no lo que te voy a decir a

Voz 1245 15:50 a los entrenadores ya ya somos muy ambicioso si somos egoístas de buen sentido la palabra y queremos todo queremos atacar muy bien defender muy bien qué era hacer muchas ocasiones que no te las hagan Teresa que lo consiga pero evidentemente es un cinco cuatro pues a par

Voz 4 16:03 xx xx lo hay canaliza los partidos no te gusta que te metan cuatro

Voz 1375 16:06 la Hannes simula ser un partido de poco control

Voz 1245 16:08 según aparentemente luego el fútbol tiene muchos recovecos puede que no sea así pero con el resultó la mano pues evidentemente sí que sí que suena a partido a partir de vuelta pero eh a ver no lo es si hay muchos resultados también eh sorprendente no el fútbol nunca deja eso no no es total

Voz 4 16:26 entonces el primer pero pero

Voz 1375 16:30 hay entrenadores que dicen yo mientras meta uno más que el rival me da lo mismo soy método cinco hoy al rival mete cuatro me da igualdad pero ahí entran dice no no prefiero mi portería siempre me va a dar más garantías de yo yo te lo cambio incidente cuál de las lo estarías más cerca

Voz 4 16:45 no filosofía como entrenador si es un poco los madridistas

Voz 1375 16:47 ya te conocen muy bien la selección del Porto edad pero como tu filosofía como técnico que te pide más el cuerpo encajar menos someter más que el ritmo

Voz 1245 16:55 no hay ahí me gusta me gusta tener con todos los partidos Nos gusta y además en lógicamente la lo pudiera espaldas la realidad de la historia de un club el Real Madrid siempre ha sido un equipo que atacado mucho ir nosotros yo yo lo siento así Abbas trataremos de que sea así eso no significa que no queramos defender bien creo decía que tenemos queremos las dos cosas y queremos tener ese equilibrio que yo creo que hace siglos

Voz 4 17:16 los mejores

Voz 1375 17:21 Benzema y Bale nuevo papel nueva manera de jugar y hay quien dice Jo Julen le ha cambiado a Benzema como ha cambiado Benzema como a cambiar Gareth Bale están preparados los dos para coger la bandera que siempre ha llevado durante esta década casi Cristiano Ronaldo oprime

Voz 1245 17:37 yo yo no he cambiado a nadie a lo mejor es tanto Darek como como Karim que referido a ellos como otros muchos son excelentes y lo han sido durante muchísimos años y lo son y lo seguirán siendo el mérito del rendimiento del futbolista es del futbolista clarísimamente lo que estime Depot añadir es que lo que me he encontrado con con ellos dos ido antes interna desde el principio desde el quince de julio eh bueno la las ganas la ilusión a la predisposición que han tenido ha sido fantástica sufran juveniles y eso es fantástico para mí para su entrenador yo estoy

Voz 4 18:07 viendo correr a Benzema más que la temporada pasada

Voz 1245 18:10 así queremos que siga sin estamos encantados con eso pero a partir de ella el el la eso llevar la bandera no bandera yo la bandera tiene llevan el equipo el equipo lleno de grandes futbolistas y la responsabilidades del equipo en todos los aspectos y trataremos de que siga siendo así un equipo insisto con la capacidad individual con lo puesto de otra manera el Real Madrid de de tres grandísimos jugadores

Voz 1375 18:31 has dicho un montón de veces equipo también equipo equipo equipo es la palabra que más repite constantemente tienes claro quién es el portero titular de la Liga

Voz 1245 18:39 bueno yo tengo claro que tengo excelentes soluciones en la portería no sólo Courtois Hay Keylor también Kiko Casilla e iremos tomando las decisiones en base a la a la al sentimiento que tengamos pero tuvimos la que tomemos tenemos claro una cosa que que no vamos tener un problema usted una magnífica solución en el campo otra cosa es que en un momento decíamos que juegue uno u otro o que pueda jugar ambos determinadas estaciones lo iremos viendo eh tenemos una idea en la cabeza que no lo vamos a hacer pública demente lo iremos viendo pero estamos encantados con rendirme

Voz 4 19:10 de Maradona estarlo dos portazos ni también porque

Voz 1245 19:12 hemos que tienen la la mentalidad la capacidad para para poder competir en el día a día podría jugar los dos en la Liga llevamos viendo yo no cerraría ninguna puerta toda a nada iremos viendo el futuro que es lo que entendemos que es mejor para el equipo

Voz 1375 19:26 pero que no tienes pensado que no lo no lo vas a decir aquí no tienes pensado un portero para la liga otro para la Champions

Voz 4 19:31 sí

Voz 1245 19:31 no tienen yo tengo una idea en la cabeza pero íbamos viendo hacia hacia dónde nos lleva pues porque porque la temporada acaba de arrancar yo quiero dar forma a la idea que tengo pero con la tranquilidad absoluta de que vamos a tener una magnífica solución en el campo

Voz 4 19:46 sí

Voz 1375 19:47 vale sólo por matizar cuando has dicho no descarto nada no descarta que los dos jugaran en la Liga

Voz 4 19:53 cuando yo no descarto nada es no descartó no no descartó perfecto Vinicius te preocupa

Voz 1375 20:01 es su hábitat para su proyección para su crecimiento para su evolución como futbolista a la Segunda B está satisfecho con con la con con esa competición para para la evolución de inicios como jugador

Voz 1245 20:13 bueno Vinicius es un chico muy joven con un talento fantástico una apuesta fantástica de de de presente y de futuro que ha hecho el Real Madrid que estamos convencidos ilusionados que va a ser un grandísimo jugador está adaptándose a una situación entendemos que tiene que que hay que seguir adaptándose de la manera que que mejor lo consideremos tanto a nivel entrenamiento el primer equipo entra con nosotros desde el día a día y luego decidiremos si alguna vez va con nosotros o en todos nosotros que tengo la posibilidad de competir eso es un poco lo que de momento estamos haciendo con él aparte de lógicamente eh trabajar en el día a día con él y estar cerca de de de su adaptación porque evidentemente tenemos insisto mucha confianza en lo que en el futuro nos pueda

Voz 1375 20:57 para jugar en casa y fuera con el Castilla para jugar los partidos de casa y los de fuera también

Voz 1245 21:01 bueno iremos viendo llevamos viendo qué es lo que qué es lo que hacemos con en en en este aspecto pero vamos él no voy a adelantar lo que vamos a hacer o no pero está claro que va a jugar

Voz 4 21:11 las eso no va a jugar va a jugar algunos partidos

Voz 1245 21:13 el Castilla y cuando yo lo considere cuando consideremos que que nos tiene que ayudarnos ayudará el equipo oí mientras está trabajando con los otros de una manera fantástica vista no

Voz 1375 21:23 pese al intento de mordisco Estados en el campo no sí sí

Voz 4 21:27 qué sentiste

Voz 1245 21:28 bueno luego creo que ser un abrazo los dos Si terminó la cosa ya esto nos quedamos con lo positivo tramos evidentemente las las cosas siempre cuando hay tantas imágenes pues pero no prefiero pasar página hay que darle con la abrazo final de los dos

Voz 4 21:44 pidió disculpas el chaval también luego la mitad de las tareas en principio te sorprendió no he visto bien

Voz 1245 21:50 he visto en el campo tampoco se tampoco la haber dejó en la televisión las cosas el mejor campo en la otra banda no sabe tampoco

Voz 4 21:57 ha dicho Zidane que en el Madrid que ganarlo todo estás

Voz 1245 22:01 acuerdo o no lo lógico no Madrid es un equipo que aspira a ganar absolutamente de todo y que tiene desde el punto de partida siempre esa obligación histórica lógico

Voz 1375 22:11 ha dejado mucha huella mucho posó Zidane en en la plantilla en el equipo en las manera en la marea de jugar en la manera de vivir ha cambiado mucho la convivencia los entrenamientos ha habido mucho cambio entre la era Zidane y la era Lopetegui

Voz 1245 22:24 bueno no no se ha habido mucho cambio no porque yo no estaba nada era anterior lo que sí puedo tener es un reconocimiento como uno pues de otra manera el trabajo el Real Madrid sería absurdo no decirlo es un trabajo sensacional le consiguió algo histórico es conseguir tres Champions evidentemente eso no se consigue así como así con lo cual ese reconocimiento está ahí a partir de ahí cada entrenador tienen su manera de de de internar y transmitir de sentir y eso es lo estamos haciendo de la manera que no lo sentimos que tenemos que hacer

Voz 1375 22:53 una curioso ya tú las normas de el día a día las hablas con los jugadores hola o simplemente las las consultas que de alguna manera o las comunica sin más

Voz 4 23:01 no se entrena está ahora hablas con ellos tal

Voz 1375 23:05 funcionamiento en la temporada se consulta con los capitanes

Voz 1245 23:08 las decisiones de de cualquier tipo de Hungría

Voz 1375 23:10 me enteré por lentamente por menor sondar enterrado

Voz 1245 23:13 por otra cosa que cada entrenador tenga o no tenga en cuenta la opinión o en qué momentos banquete

Voz 4 23:19 te las tienes en cuanto

Voz 1245 23:22 cuestiones que yo considero si otras que considero que no no depende no no hay una verdad absoluta en la relación diaria en la gestión diaria de las cosas como yo la entiendo hay cosas que evidentemente son innegociables y otras que en un momento dado pues dentro del buen y del sentido común y de responsabilidad pues entendemos que pueden que pueden ser pero eso ya depende de cada uno

Voz 1375 23:42 hay que tener mucha mano izquierda para llevar el vestuario del Madrid

Voz 1245 23:45 bueno yo creo que hay que hay que tener eh hay que tener tacto oí respeto por jugadores y hay que darles su espacio cojones son los artistas principales todo esto no son los puedo olvidar eso hay que reconocérselo y hay que evidentemente dentro la exigencia máxima que tienen ellos son los actores principales rey reiteró hoy que los espacio eh Il lógicamente hay que hay que tratar de detener esa comunicación o al menos yo lo siento así con ellos para saber qué es lo que está pasando para que tú tomes buenas decisiones pero eso no significa que sea real lo que quiero no quiero jugador entrenador es el que marca siempre las directrices de cualquier cuestión cuál

Voz 4 24:21 el Real Madrid sabía que no iba a estar Cristiano

Voz 1245 24:24 no ya ya había mostrado ya ya claramente el interés de de de irse y el club también había mostrado por el respeto al jugador magnífico histórico increíble que que fue en el Real Madrid esa predisposición de de de de dejarle salir igual yo me unía esa situación porque no pues otra manera porque evidentemente ya ese camino estaba tres pero

Voz 4 24:46 este del no no pudo hablar con él no

Voz 1245 24:49 oigan jugará no porque estaba mundial

Voz 4 24:52 bueno no no no pudo

Voz 1245 24:53 te hubiera gustado despedirme bueno nos encontraremos

Voz 1375 24:56 en la Champions nos encontraremos bueno no lo sabemos

Voz 1245 24:59 quién sabe quién sabe es más favorito

Voz 1375 25:01 a la Juve para la Champions con Cristiano

Voz 1245 25:04 lo finalista Inter une recorrido fantástico a través de su entrenador una plantilla sensacional y evidentemente he se Cristiano es un grandísimo jugador que les va a dar ese ese punto también de de experiencia de competencia seguramente en en la Champions

Voz 1375 25:19 cuando firmas te por el Madrid imaginabas que eso te iba a costar el puesto de seleccionador

Voz 1245 25:24 no evidentemente no nosotros cuando jugamos la decisión la tomamos y convencidos que era la mejor decisión siempre desde la premisa de decir sí al Real Madrid es la mejor decisión para también hacer frente a nuestra responsabilidad quiero entrenar la selección y llevar al equipo lo más lejos posible en el Mundial que es nuestro objetivo estamos convencido de hacerlo pero eso ya es agua pasada no fue así crees que te

Voz 1375 25:51 pocas tiene algo

Voz 1245 25:53 no nosotros yo estoy convencida estamos convencidos que que hicimos lo que en en ese momento era más honesto e que era más honesto que era que era transmitir inmediatamente nuestra decisión evidentemente insisto diciéndole si el Real Madrid entendíamos que además era era la mejor decisión y la más honesta la más transparente y la más clara el resto de soluciones eran todas

Voz 4 26:14 muchísimo hoy volvería a hacer lo mismo

Voz 1245 26:16 absolutamente

Voz 1375 26:18 yo en su momento dijo que te había equivocado mi opinión que será la menos importante de pero también venía y te la digo también a toda la cara

Voz 4 26:24 ya

Voz 1375 26:24 si no se hubiera podido esperar a que terminase el Mundial para anunciarlo no hubiera sido mejor para la selección digo para el grupo de jugadores

Voz 1245 26:31 ya manifesté de su el momento cuando cuando hizo la presentación y hablamos que que la mejor solución después de analizar la viene aquí la que tomamos porque la más honesta la más clara aún más transparente Irak además entendía yo que tenía que tenía que tomar pero bueno ésa era nuestra decisión si me pregunta si volvería a hacer lo mismo te digo pero contundentemente que sí que seguramente

Voz 1375 26:54 es verdad que llamaste cinco minutos antes es Rubiales que se ha dicho tanto sobre eso

Voz 1245 26:57 yo no voy a entrar al tema de hablar de todo eso porque las malinterprete las interpretaciones que se pueden hacer por eso pues mira no podía increíble

Voz 1375 27:05 el mejor momento para que no oyen mala interpretación como se ha hecho tanto no es que le llamo cinco minutos antes

Voz 4 27:10 no fue así comunicamos en su momento

Voz 1245 27:12 eh nuestra rueda de prensa y todo lo que sucedió lo dijimos claramente en ir yo sinceramente yo soy dentro en el Real Madrid es un entrenador feliz e ilusionado responsabilizado lo que tenemos delante es una página que ya pasó pasó eh tengo una en extraordinario respeto por la selección española como pues ser dramones soy EUFOR el forofo número uno de la selección una vez que ya dejó de ser seleccionador los jugadores por por por todos los trabajadores de la Federación los cuales estoy tremendamente agradecido por lo lo que me han ayudado durante dos años en todo el excelente periplo que hicimos estarán hasta el Mundial como poco más que decir al respecto de de todo ese pro ese momento

Voz 1375 27:53 he vuelto hablar con Rubiales no

Voz 4 27:55 en esa relación no está te dijo

Voz 1375 27:59 Rubiales oye esa relación se puede recuperar o entiendes esa relación no no es recuperable la del presidente la Federación y el entrenador del mal

Voz 4 28:07 sí bueno

Voz 1245 28:08 has dicho que dijo no no yo soy una persona educada ir cuando yo veo a las personas las soleares y si lo que tengo que hacerlo y seguramente sí pero nada más no no tengo mucho más que añadir ni hablar de

Voz 4 28:20 de de otras personas viste los partidos de España durante el Mundial y los vi sufriendo como qué raro

Voz 1375 28:27 no debe ver en casa los partidos por la tele de de España no

Voz 1245 28:30 bueno fue una estación evidentemente dura difícil que uno pues una vez de sufrirla pues la situación en que te hace la piel más dura porque era una situación difícil de de suponer hay que pasarlo hay una de los momentos duros fue lógicamente ver al

Voz 4 28:45 a al equipo que que habías estado preparando sí que no quiero hablar de eso fue eso fue el momento durísimo durísimo difícil porque había

Voz 1245 28:54 de son situaciones

Voz 4 28:55 emociones encontradas claro hablaste con alguno de los jugado

Voz 1375 28:58 horas durante el Mundial

Voz 4 29:00 no no en el momento que nos despedimos eh bueno

Voz 1245 29:03 Ellos me ya lógicamente me me

Voz 4 29:07 me dijeron cosas pero no después lógicamente no no no no quisimos hablar para con ahí mismo

Voz 1375 29:13 yerra tampoco

Voz 4 29:15 no tampoco hablé no no da igual tenía

Voz 1375 29:17 algo que consultar en qué como

Voz 4 29:20 la Mosquera

Voz 1245 29:23 no esperamos que España ha no explotan dos años preparando una prenda bueno mundial

Voz 1375 29:28 el cambio es una competición que tiene

Voz 1245 29:31 en ese esa característica es decir tienes un día malo un momento muy bueno detalle puede salir equipos que que convivieron con esa situación que que a las rondas de penalti llegar muy lejos bueno mundial es una competición que tiene esa esa característica lógicamente lo sabíamos bueno y todos estamos muy ilusionados porque ese mundial pero no voy a hacer una interpretación de de de lo que pasó o no pasó

Voz 9 29:54 el este diga lo que diga eso

Voz 4 29:59 tú crees Tommy

Voz 1375 30:02 es que aquí hable el entrenador del Madrid es como que hable el ministro de algo no presidente de Gobierno casi que te parece Luis Enrique como seleccionador

Voz 4 30:10 me parece un seleccionado fenomenal y una excelente de una duda tú no pudiste andamio bueno hoy

Voz 1245 30:20 pues yo en el puerto en el puerto los que bueno oí eso es eso

Voz 4 30:25 es una perspectiva diferente no eso son

Voz 1245 30:28 son situaciones yo decisiones de de la entrada tormento de una perspectiva pues fue una decisión fantástica fenomenal

Voz 1375 30:35 si pudiera evitar las ruedas de prensa a las secretarias

Voz 10 30:40 no no no no te lo has pensado no es lo peor de trabajo de entrenar

Voz 4 30:45 seguramente no es que sea lo peor es una parte más de tu trabajo lo más en cómo explicarlo bien pero seguramente la parte donde tú no tienes el dominio de la situación y el control del juego como entrenador está tú controlas el campo controlas tú las cosas pero aquí mandas tú si pudieras dirías que por favor

Voz 1375 31:03 eh que No pregunte eh si pudieras diríase prensa este que no porque vine a tocarme las narices eso lo sabe el entrenador

Voz 4 31:09 bueno a veces ves unos tonos diferentes unas preguntas

Voz 1245 31:12 algo más complejas Si yo entiendo también el trabajo del periodista

Voz 11 31:15 los estados unos destinado al estado de de los medios de comunicación ante tiene que hacerlo

Voz 1245 31:19 esfuerzo por entender a la otra persona enfrente otra cosa es que la otra persona también haga o no haga un esfuerzo por por entender porque yo creo que el equilibrio está la virtud pero vamos yo intento entender y ser respetuoso no digo que siempre lo consiguió pero entiendo

Voz 4 31:33 pues prepárate porque me viene a la rueda de prensa ahí los tienes afilando los cuchillos enfrente Dani Garrido director de Carrusel Antón Meana Javi Herráez Mario Torrejón Antonio Romero tipo ataques muy ofensivo y defensivo el equipo nuestro esquema es realmente a veces vamos sin portero crees que alguno no entre no no no que entre todos haremos aforado

Voz 1245 31:57 o esta

Voz 11 36:05 bueno seguimos charlando con el entrenador del Real Madrid

Voz 1375 36:08 a Julen Julen Lopetegui que sea levantado viendo Rafa Nadal y termina aquí en el en el Larguero hablando de fútbol que es lo que más le gusta del mundo con diferencia

Voz 4 36:19 voy a jugar partidos de Liga con el Real Madrid en Estados Unidos

Voz 1245 36:24 bueno he manifestado en alguna rueda de prensa el respeto yo no soy muy partidario de de de esa situación pero no explica el porqué pero yo creo que que todos los equipos pero me da igual el equipo que vayan no vaya se está jugando el descenso la Europa League el título tus equipos deben de jugar en igualdad de condiciones viven de ellos mismos campos es mi opinión con respecto de esa situación a partir de ahí yo no entro a valorar otras consideraciones pero esa que es la de la competición la preservación de la competición no me parece importante

Voz 1375 36:57 señores tenemos a Julen Lopetegui en la mesa de la Cadena SER aquí Gran Vía XXXII comienza en la rueda de prensa y Antón Meana buenas noches

Voz 28 37:05 hola qué tal Manu buenas noches hola Javi Herráez hola qué tal buenas noches Don Mario Torrejón muy buenas don Manuel Garaña bueno Antonio Romero qué tal qué tal muy buenas a todos director de Carrusel Dani Garrido buenas jabón Gabón empieza sigue creciendo en euskera ayer contestar en euskera daría no tengo ningún problema pero igual necesitamos traducir simultánea pero no voy a entender ni papa excepto el casco me producen y enseñar hemos patrocinó perfecto e Dani

Voz 1375 37:26 espera para

Voz 1127 37:26 la de manera más que una curiosidad la semana pasada Julen Ramon Besa que es colaborador nuestro compañero de El Larguero y del país estableció una comparación que yo comparto con la figura de Valverde es nuestro valor decía que tenéis ciertas similitudes que habéis gestionado había salido un crack en el caso de del Barça en animar el tuyo Cristiano que fortalece mucho la ida del equipo declaraciones poco estridentes mi pregunta es

Voz 1375 37:48 admite es esa comparación te ves

Voz 1127 37:49 alguna comparativa con Valverde y que te parece alentador del Barcelona que evidentemente este año va a ser un rival

Voz 1245 37:54 el uno de los rivales más fuertes bueno las comparaciones son para más para nosotros no no hay dos entrenadores iguales Si yo tengo un grandísimo respeto viernes sin ninguna duda negro hecho un buen trabajo y hizo una trayectoria en el fútbol eh de hace muchísimos años fantásticos en ese aspecto eh no tengo ninguna duda de la capacidad la comparación la dejó más para vosotros yo no hay dos entrenadores iguales cada uno tiene su manera de ver y en el fútbol la gestión otra cosa es que bueno que desde fuera uno puede haber algún paralelismo es es una cuestión ya que no me compete no yo me considero yo y él se considera somos diferentes no hay dos hay dos entrenadores iguales seguro

Voz 0239 38:37 bueno yo te voy a hacer dos rápidas que está difícilmente escuchará

Voz 4 38:40 Garbajosa que no Jito al micrófono

Voz 0239 38:43 que porque quiere preguntar claro quién la pregunta una sobre

Voz 1375 38:46 cuando tú ya está a la selección

Voz 0239 38:48 era sobre Del Bosque es más una cuestión seguramente periodística entrenadores ya pasado ahora con Luis Enrique ha salido tú de la selección cómo les sienta un entrenador que cuando sale de su cargo llega uno nuevo parece que todo lo que había antes no valía la normas sale un cachondeo hay que poner más disciplina tu nota basan el día a día seleccionador que ese grupo de jugadores era tan irresponsable como estaba vendiendo ahora

Voz 1245 39:11 bueno lo lo ha final lo lo bajo tu control no está tu contra mí eso ya no es lo que diga no digan lo único que te puedo decir nosotros que tuvimos dos años fantásticos con un comportamiento extraordinario con una responsabilidad fantástica inocuo hubo el más mínimo problema de nada

Voz 0239 39:27 te lo cambio te molesta leer la nueva norma de Luis Enrique porque esos estaba convirtiendo nunca

Voz 4 39:32 no

Voz 1245 39:34 este tipo de cuestiones ya digo las cosas que no están bajo tu control no te puede molestar ni te pueden no sólo son sabemos el trabajo que hicimos lo que hicimos el jueves también teníamos evidentemente un muy buen comportamiento y sobre todo una prioridad absoluta es de de ser una gran selección en su momento y yo creo que lo conseguimos pero a partir de ahí insisto el tema de las normas o la popularidad que le pueda dar Olga es una cuestión durante más vuestra pero todos los equipos de todos los entrenadores y todos los grupos

Voz 4 40:03 están regidos evidentemente por por por reglas clonar a mí me tocaría las narices que alguien dijera antes era un cachondeo la convivencia había tal permisividad que no no pensar así pero a mí no me puede tocar

Voz 1245 40:15 las narices algo que que no he dicho yo y que

Voz 4 40:18 además no es cierto con lo cual no evidentemente nosotros

Voz 1245 40:21 en sabemos lo el trabajo que hicimos y a partir de ahí no tengo mucho más que añadir estábamos encantados de de del trabajo del comportamiento de la responsabilidad Hay de todo lo que lo que hicimos durante dos años sin ninguna duda

Voz 0239 40:35 luego te quiero preguntar por un nombre propio que fue muy importante la selección contigo y ahora es muy importante en el Real Madrid contigo que Sergio Ramos el capitán que significa tener un capitán para el Real Madrid para el entrenador del Real Madrid con el poder confirmando que se ha ganado Sergio Ramos y con las responsabilidades Sergio

Voz 1245 40:52 Sergio es un jugador que que es importantísimo en el Real Madrid lo fue en la selección española con nosotros seguro que lo seguirá siendo el capitán del Real Madrid que hablan de la selección española y eso evidentemente es una responsabilidad añadida que le ha llevado fenomenal y trasmitido fenomenal yo creo que es al margen de un grandísimo jugador es un jugador importante en el Vestuario por lo que transmite por esa responsabilidad que él también tiene en en el muchísimas cuestiones esos por el curso portuguesas y así debe ser un capitán Luccin predicho digo que que uno puede ser capitán au pues un gran capitán el gran unos lo tiene que ganar sólo Ghana seguramente siendo generoso siendo responsable y mirando por el equipo y eso Sergio lo ha hecho

Voz 4 41:31 entre

Voz 1127 41:32 pero parece que el mandato de Ramos Julen es como que ha perdido peso en la selección como que al presidente de la Federación le

Voz 1501 41:37 molesta hablar de Ramos en la que los sudaneses

Voz 1127 41:40 dicen Adorno saca pecho de que no ha consultado nada con Ramos en la selección de Lopetegui o en el Madrid de López

Voz 0470 41:47 ahí Ramos manda

Voz 1245 41:51 no no en lo que puedan pensar terceras personas unos lo preguntas a ellos lo primero Romy eh

Voz 1127 41:57 a la pregunta que el hecho directa si en su Madrid selección Sergio Ramos manda mucho

Voz 1245 42:01 estaremos en el capitán del Real Madrid evidentemente hay un capitán tiene una responsabilidad pero eso de mandar dependen que hay cosas evidentemente que son responsabilidad al entrenador y otras que no son responsabilidad entrenador entrar decide cuándo y hasta dónde y porqué pero nada más pero a partir de ahí lo que hay es una confianza absoluta en en la responsabilidad y en la capacidad de de Sergio y luego la otra es la normalidad con naturalidad en las relaciones yo creo muchos

Voz 4 42:27 muchos

Voz 1375 42:28 se han notado va a Keylor Navas

Voz 3 42:32 diferente en los últimos días pero hecho de ser suplente porque el técnico del Real Madrid se reúne con los dos con Courtois y con Keylor es decir a la cara vas a jugar tu derrotado estos últimos días como diciendo puso voy a ser suplente