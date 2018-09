Alan, desde Melbourne: "Nací en Marruecos, viví en Madrid y eché raíces en Australia"

Voz 0020 00:00 diez y treinta y ocho de la mañana en Melbourne Alan buenos días

Voz 1 00:06 bueno sí cómo está usted muy

Voz 3 00:10 pues esa que sufría dos sufriendo hizo mucho bueno mucho frío pero hoy es un día bonito ya tenemos la primavera aquí

Voz 0020 00:21 ha salido el sol

Voz 3 00:23 sí sí pero no se quedara tenemos un tiempo raro este este bueno este tiempo del año sale el sol por la mañana hacia lados menos hace un poco fresquito

Voz 4 00:39 Alan qué tal la vida por Melbourne

Voz 3 00:42 fe que he leído es un bonito para el país es un continente verlo es maravilloso

Voz 3 00:53 yo me enamoré de este país el día que llegue en los años sesenta

Voz 1 00:59 se ha ampliado en los años sesenta

Voz 3 01:08 bueno salir de Madrid yo Aceh ir fue a Madrid de Madrid de los años setenta y que yo creo que ahora sesenta es vine directamente a Melbourne era una aventura pero me enamoré del país y me quedé

Voz 0020 01:25 cómo estoy aquí el año sesenta y seis a un hombre español se le ocurre irse

Voz 1 01:31 al otro lado del mundo

Voz 3 01:33 pues porque en general australiano de un como niño tenía un mapa de Australia en mi habitación y yo siempre dije a mi mamá que era una profesora que yo quiero ir a

Voz 2 01:51 ah sí se cómo cómo de niño a la verdad se era

Voz 3 01:58 una fascinación

Voz 1 02:03 se cumplió la fascinación se convirtió en Reale enamora del París sí

Voz 3 02:10 pero dejen dejé un amor detrás en España pero siempre como yo tuve una educación española francesa

Voz 3 02:19 en las monjas pues como dicen los Maristas nuestro colegio de Larache pues yo me enamoré también la España llegando a España estaba muy enamorado de toda la cultura porque yo tuve una cultura españolas siendo nacido en Larache claro sabe usted que no Larache o casi doscientos mil españoles que nacieron en esa ciudad

Voz 3 02:47 yo fui la primera vez Elario dos mil dieciséis Si el año pasado

Voz 1 02:54 todo ello se volvió a Larache

Voz 3 02:57 si volvía a Larache sabe usted que yo yo para empezar a dar porque cuenta

Voz 1 03:05 vivió allí cuántos años en Marruecos

Voz 3 03:09 Marruecos hasta la edad de días y siete

Voz 0020 03:11 hasta los diecisiete

Voz 3 03:15 es una temporada muy la vida de una persona

Voz 1 03:19 claro es cuando se forja una persona no

Voz 2 03:22 se se

Voz 3 03:24 pues sí lloré lloré lloré juega a una playa muy bonita que llama la playa peligrosa fui con barquitos a ramas se llama ramas es que yo perdí mucho es fue a ver usted a ir ella era tan bonito pero todo cambió porque hay pocos españoles que que viven ahí

Voz 0020 03:47 reconoció el lugar es un reconocía algún lugar

Voz 3 03:51 pues sí sí sí sí claro pero con detalles una vez no sé por qué está el cerebro humano

Voz 2 04:02 es algo increíble

Voz 3 04:05 me recordé conversaciones en unos sitios particulares llegando ahí mirando gente que ya no estaba que ha muerto se fuera a otras partes del mundo incluido España sabe usted que hay mucha gente que salió de H que son ahora famosos en en España Mehdi cirujanos actores de esa pequeña ciudad escritores muy conocidos

Voz 1 04:35 no porque hubo una época en la que

Voz 0020 04:37 no nos lo contaba antes también Maricarmen no el vínculo tan fuerte de Marruecos con España por razones históricas evidentes no que más o menos todos conocemos

Voz 3 04:49 se hizo fíjese usted que yo de repente me di cuenta de que yo toda mi vida bueno en mi alma Laracha siempre estuvo ahí en España también pero pero de repente tenía una urgencia de observas de Larache de España sobre todo en Madrid que no se da cuenta es un fenómeno lado creo que es el amor que tenemos en nuestra alma

Voz 1 05:23 el punto de partida también

Voz 3 05:26 claro y sabe que los hablamos los españoles que nacidos en Larache ahora que nos conocemos a través tantos años no conocemos ahora a través Facebook

Voz 1 05:39 un grupo

Voz 3 05:41 sí hemos creado un grupo que se llama hh los de Larache

Voz 1 05:49 es un grupo muy bonito con vamos comparten tú

Voz 3 05:57 sí sí sí sí casi diariamente me interesaba

Voz 0020 06:07 después de la hora H cuánto tiempo estuvo en Madrid Alan

Voz 3 06:10 yo estuve en Madrid unos tres años

Voz 3 06:15 conocí a mí me querida amiga toallita que deseo tanto verla aunque esté casa niños somos amigos somos amigos

Voz 0020 06:28 cuando vino a Madrid no pudo no pudo saber nada de ella

Voz 3 06:32 pues yo regresé en el año setenta y tres creo que es justo el año setenta y tres mil novecientos setenta y tres fui directamente a la al apartamento donde ellos verdad El padre me dijo Hola hace tiempo que que que me fui a Australia y me dijo que ha toallitas siempre que el Atleti me dio su teléfono hablamos casi una hora por teléfono me invitó a venir yo no sé por qué poco tarde cogía el la dirección y número de teléfono y lo tiré una caja de basura ablandar regreso a Melbourne algo me dijo que sí que no que no que que no fuera a verla

Voz 3 07:35 sí sí mucho me di cuenta unos veinte años más tarde cuando le regrese a Melbourne ahora ya hace casi cuarenta años que ando buscando

Voz 0020 07:48 y no ha podido localizarle a pesar de que se maneja muy bien en las redes sociales sin Face

Voz 3 07:56 usted que que aunque el el portero del edificio que está al frente de número cuatro calle Río Rosas nos hablamos por teléfono

Voz 3 08:10 me dice nada nada es que es que es sinceros me dijo que casi toda la gente que vivía en ese apartamento en ese edificio

Voz 1 08:19 sí ya se fueron hubo

Voz 3 08:22 cómo están muertos Iker señor sabe y quiere ser inferior quién vivía ahí pero si está viva o en esta viejito y me han dicho que es posible que regresó en ese tiempo cuando se jubiló a Solana

Voz 3 08:40 yo estable si un contacto importante con una señora que ahora son amiguitos por teléfono nos hablamos bastante él era una señora de casi setenta años

Voz 3 08:56 alguien en su familia conoció el señor Martín pero nada nada nada por el momento

Voz 0020 09:09 cuántos años calculan que que tendrán Antoñito ahora

Voz 3 09:13 tanto a quitarse la vida Elía da yo tengo setenta y dos años pero si usted era eso pero ella si ella tuviera un quizás más joven que yo con menos que yo perdón

Voz 0020 09:29 como era Antoñito Dalam

Voz 3 09:33 Antony era muy vea ya muy buena muy buena persona como todos antes en nuestra cultura verla en la isla ha llevado al cine nunca nunca que más que coger el AVE de la mano pero me di cuenta muchos años más tarde que era un poco más que yo no lo de admitía quizás pues se como le hubiera

Voz 1 10:09 no entiendo que habrá hecho su vida también sentimental en Florida

Voz 3 10:15 claro claro tengo una hija de cincuenta y pico años que vive en Francia siempre vivió en Francia cuando me digo se come primera mujer pues regresemos a a a París y luego a Bretaña que es al oeste norte oeste de Francia que son menos Ny yo regrese a a París ir luego a Melbourne se irá vida bueno la vida ha sido buenas estamos amigos nos hablamos por teléfono cuando somos amigos porque ella es la madre Lemmy cada yo Lara me mucho pero no pude no nos pudimos quedarnos juntos porque ya viene de una familia bueno no sé si debo decirlo muy deprimida iría es un poco igual que su mamá y que su abuela y todo eso era imposible casi vivir juntos pero no seguimos seguimos sí sí sí sí sí

Voz 0020 11:32 sí ha tenido más parejas después desde el divorcio

Voz 3 11:37 sí claro Lee con vivo aún con con una mujer

Voz 2 11:43 está desde los años desde los años setenta y cuatro

Voz 3 11:55 viajamos mucho y yo también voy a causa de mi trabajo yo soy lo que se llama en inglés que un no se conoce

Voz 1 12:06 Doña

Voz 3 12:08 sí da interiores María de hotel de una compañía de hoteles muy grande en Asia yo trabajo entre entre Malasia y Singapur y algunas veces Tokio no hay vulgarmente y sigo trabajando porque me gusta trabajar y me gusta lo que hago me gusta mucho

Voz 0020 12:34 sigue trabajando

Voz 1 12:39 porque te gusta porque

Voz 3 12:41 me gusta me gusta tanto mi trabajo tengo una satisfacción dado trabajo diariamente que

Voz 2 12:51 que no lo crea se

Voz 1 12:55 la sede para hacer una persona sí sí para ver trabajar nunca queda claro

Voz 3 13:02 SAS Eva de pesca

Voz 0020 13:05 bueno supongo que podrá hacer muchas cosas para las que trabajando no tienen tiempo tal vez estudiar tal vez leer tal vez viajar claro que usted

Voz 1 13:15 yo viajo yo hago

Voz 3 13:20 en un mes que así y todo lo que no me lo hizo a unos veinte cinco mil kilómetros en un mes porque somos un continente el país más cercano es Indonesia Indonesia esa seis horas pico no depende donde usted Eva Singapur es siempre el siete horas cuarenta y cinco minutos más o menos depende del tiempo y eso es lo que hacemos aquí en Australia para ir al extranjero tengo tenemos que hacer esa sobre

Voz 1 13:59 es lo que vamos a un grado

Voz 3 14:01 claro no como ustedes en pocas horas

Voz 1 14:05 si en dos horas

Voz 3 14:09 eso sí que de verdad se nos sentimos a veces y lados pero el tiempo está cambiando ahora porque viajando para muchos jóvenes es más barato que antes verla antes era un lujo pero ahora puedes ir a a Yakarta o Dalí o unos mil quinientos dólares ahora billete y cinco días en un hotel con comida comida desayuno es muy barato abra una gratísima

Voz 1 14:46 comparado con cómo era antes

Voz 2 14:48 sí claro claro

Voz 3 14:51 bueno antes bueno podemos decir que en los años setenta era unos seiscientos cincuenta Dolores por ejemplo a viajar a Madrid ha visto usted pero para ganar seiscientos cincuenta pues faltaba cuatro semanas de

Voz 2 15:11 de trabajo

Voz 3 15:14 pues se en los años sesenta setenta se ganaba cien dólares la semana por ejemplo ahora ya son

Voz 3 15:23 depende un electricista por ejemplo puede ganar miró a la semana porque el lunes a la semana Australia es semanal

Voz 0020 15:33 mil ochocientos dos veces a la semana también es cierto que la vida en Australia es bastante más cara que en España por ejemplo

Voz 3 15:47 tenemos un sistema aquí es para ayudar a mucha gente a comprarse casas les da una cultura que tenemos pero ahora ya es un poco más difícil que antes porque ahora un una habitación en un también todo pequeñito pequeñito Daley unos seiscientos mil dólares verdad ochocientos depende de dónde yo compré una casa aquí sí cuenta años

Voz 1 16:17 sí exactamente

Voz 3 16:19 otro de la ciudad lo que llama el primer suburbio sales cuatro kilómetros de una avenida Linda Linda ni me compré hay una caja treinta mil dólares y ahora vale un millones cuarto fíjese usted cómo pueden los jóvenes comprar una casa

Voz 0020 16:37 la compró por treinta dólares y ahora vale un millón

Voz 3 16:41 sí bueno eso sólo queda ahora por eso los tenemos un problema que los jóvenes no

Voz 1 16:47 pero lo más posible

Voz 3 16:57 ustedes cómo dañan España

Voz 0020 17:00 pues en España vamos no que no es poco después de toda la crisis que me imagino que ahora vividos usted

Voz 3 17:06 claro

Voz 0020 17:07 la crisis bueno hay quien dice que se ha ido hay muchas familias que pueden opinar lo contrario

Voz 3 17:15 sí claro lógica lógica

Voz 3 17:19 sí yo tengo buenos amigos que vivían en Melbourne que viven en Madrid por ejemplo

Voz 1 17:24 se vuelve a la vida sí sí claro

Voz 0020 17:28 hablar con la vivienda no volvemos a tener problemas con con la compra y con el alquiler de la vivienda hasta mí

Voz 4 17:35 sí

Voz 3 17:38 es que es que todo todo el mundo ha cambiado olvidó España Marruecos todos yo yo fui como dedica el año pasado también a Marruecos ideó una buena vuelta fui a Amara que es fui a Casablanca tengo familia aún en Casa Blanca que somos una familia movían importante en Marruecos a la de la parte de mi padre porque dicen que somos andaluces nulo de origen hemos venido de España en los años pues tenemos una familia en Casa Blanca que es como se debe y se comen no puedo el siglo en español en inglés que que hacen cosas muebles muebles

Voz 0020 18:28 bueno manufactura ese decía antiguamente también castellano

Voz 3 18:32 este Maro facturas de muebles para colegios universidades

Voz 1 18:36 ajá y también otras

Voz 3 18:39 no se llama Gemma es muy grande pues sí fui fui a a todo Marruecos sí claro no reconocí Marruecos tanto es más como si usted estando en casa blancas que hemos ido ustedes darían Barça

Voz 1 18:57 bona Madrid menguadas claro no todo es semejante todos semejante la globalización se claro tanto

Voz 3 19:10 no creo que es bueno ahora ahora la la la la parte del mundo más importante para mí y para mí Fortes se se puede ser edad será hacia por ejemplo silla por pues me siento muy a casa y me siento muy no es que sea donde se Uribe

Voz 1 19:34 sí

Voz 3 19:37 el crimen casi no existe porque aquí se penaliza es un un señor que que era el dueño de la isla

Voz 5 19:48 por Vico añadió que ha muerto hace unos tres años que hizo muchas buenas cosas ha sido un señor como Franco digamos en esos años cero

Voz 0020 20:02 claro porque es la información en la que manda ahora ya lo sabe usted estamos acercándonos a que las tres entiendo que por tanto hay nos acercamos a las once de la mañana Alan

Voz 6 20:11 lo esperamos otro día te vamos

Voz 3 20:14 María tal

Voz 6 20:15 gracias un abrazo muy grande