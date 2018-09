David, desde París: "He vivido en tantos lugares que no sé de dónde soy. Me siento desarraigado"

Voz 0020 00:00 David desde París buenas noches qué tal

Voz 1 00:06 muy contento de que hayan podido entrar en el tiempo hace tiempo que lo intento pero bueno siempre te digo bueno qué narices voy a llevar a aportar a la noche no lo voy a en porque yo soy de soy andaluz bueno pues siempre me tomo las cosas cuando Move

Voz 2 00:30 cuando ya

Voz 1 00:33 tantos años escuchando Hablar por hablar antes había otra compañía

Voz 2 00:36 decía

Voz 1 00:38 tantos y tantos historias no

Voz 2 00:42 bueno como él

Voz 1 00:47 pues pues puede las palabras palabras yo soy es el desarraigo no he dicho bueno pues voy voy a escribir porque yo

Voz 2 00:57 sí

Voz 1 00:57 no sé si podrá haber nacido en Triana que Sevilla no es la ciudad de donde partió Colón no todo el mundo si no yo por eso pero mi destino ha sido cambiar de cambiar cambiar vivido mucho sitio

Voz 2 01:11 la verdad pues llame

Voz 1 01:14 establecido aquí en París

Voz 2 01:18 un bueno pues

Voz 1 01:19 en el norte de música en Europa y en España también

Voz 2 01:25 el de algún que otro

Voz 1 01:30 bueno no quiero entrar en nosotros detalla porque entonces

Voz 2 01:33 sería largo no pero sí a un poco

Voz 3 01:38 respecto al desarraigo

Voz 2 01:44 porque vivimos en un momento en el que casi nos obligan no sea no desarraigo que voy a hacer hoy sinónimo de realización que

Voz 1 01:56 nada es de ninguna parte tú y aparte no hay trabajo hallándose estable trabajo si tienes un trabajo mejor en Londres pues te las escuchas al avión de España querido Antonio Molina entrar llora en fin y estamos en una época sin pero yo escucho ahora esta señora que ha hablado antes

Voz 0020 02:22 la señora que acaba de la que acaba de curable si se llama a Pilar

Voz 1 02:28 fíjate que yo durante bueno ahora mismo solamente tengo treinta y cinco ha sido muy duro durante muchos años

Voz 3 02:37 vive todos los sentido psicológico es decir a tener que cambiar

Voz 2 02:48 entonces

Voz 1 02:49 durante mucho hace pocas entradas

Voz 2 02:52 buscar respuesta busca consuelo en

Voz 1 02:56 la decisión equivocada en Emilio debido a que no sirven para nada y poco a poco te vas acercando a gente que que que ha vivido como tú vas a nada más que interesando te lo que le da sentido a ese vacío o lo que responde a ese vacío que tiene mientras lleva te va acercando al a personas que han escrito sobre mí sobre el suicidio no cómo no pensar en el sentido cuando no le encuentra sentido a a la vida yo poder recordar a esta señora mayor que yo Dios me libre valen habíamos Cioran que dice es decía bueno yo tuve que quitar Rumanía hoy no es el me el hombre mediterráneo de Santa yo nací en el Mediterráneo

Voz 2 03:49 es meter en el extranjero

Voz 1 03:52 pero pero

Voz 2 03:53 bueno aparte y al mismo tiempo de un solo sitio yo lo decía bueno

Voz 1 03:59 durante muchos años yo soy Zidane

Voz 2 04:02 si no me si se daban hoy al final

Voz 1 04:04 gente venía me dice oye yo me quiero visitar como hecho siempre es demasiado tarde para suicidarse porque el problema es que una vez que han nacido pues la vida no es ideal no la vida de entonces pues antes pero estoy sí darte no se descansa más de lo que lo está haciendo a lo mejor portero

Voz 2 04:29 serios observar pues esta persona en fin sobre todo en España que tenemos

Voz 4 04:38 la familia muy impactante en España ahí la radio

Voz 1 04:41 ya

Voz 2 04:45 yo me

Voz 0020 04:52 David Villa muy grande

Voz 2 04:55 sale usted España desde muy muy pequeño

Voz 1 05:03 al principio eran periodos seguramente que mi padre no estaban bien no se separaron oficialmente pero no te lleva algún tiempo con él y madre padre tiempo con él mi madre luego ya eran por cuestiones de trabajo mi padre luego han sido ya ya veía he tenido más conciencia no de cosas y me he tomado decisiones que acertadamente y después me he dado cuenta que llevaba mucho tiempo así que de alguna manera no quería te entiendo

Voz 2 05:47 sí

Voz 1 05:48 en el que me gustaban

Voz 2 05:51 sí

Voz 1 05:52 he vivido lo más lejos posible de todo un problema familiar hay una cosa me ha llevado pero bueno dos ayudó

Voz 2 06:02 sí sí

Voz 0020 06:03 sí dicen en París hackers digo si lo quiere si lo quiere compartir va bien

Voz 1 06:12 bueno aquí estoy siendo profesor de con igual no tengo otro proyecto

Voz 2 06:18 bueno

Voz 1 06:20 actualmente es complicado porque no puedo lo hago teatro sea entonces pero es muy es político porque los últimos años también en París es es gracioso decirlo no en Francia también en los últimos años muchas cosas yo tenía

Voz 2 06:47 se han visto derrumbados yo por cortó

Voz 1 06:54 esta crisis es que no solamente

Voz 2 06:57 he estado por todo

Voz 1 06:59 sí bueno es una cosa muy concreta una situación muy muy líquida no muy utilizada no muy de desarraigo

Voz 2 07:08 eh

Voz 1 07:09 hoy más que nunca parte tienen miedo al cambio parte también todo el la forma de vida que tenía unos hasta después de la verdad mundial legítimo pero hasta final del siglo XX había

Voz 2 07:29 un modelo de vida que esto se ha acabado mi está un poco cada uno a su doce que pueda

Voz 1 07:39 el cartel nos viene a cosas de que hablar el mar expresar española que no fuera pero bueno lo ha sido eso no entonces yo ahora mismo solamente lo más

Voz 2 07:56 me dedico a a enseñar ya sabes

Voz 1 08:01 no voy a estar tranquilo en porque sobre todo con esto del desarraigo aquí en París la inmensidad el número increíble no

Voz 0020 08:11 ya vienen vienen pues

Voz 1 08:14 España pero aquí es un gobierno que como se dice pobrecita que quiere vender el humanizan todo esto está haciendo cosas

Voz 2 08:24 quizá en exceso

Voz 1 08:26 bueno yo he como lo digo no me acerco a la gente

Voz 2 08:29 es que ha vivido un poco como yo

Voz 1 08:31 los inmigrantes yo me entiendo muy bien

Voz 2 08:34 con la gente que

Voz 1 08:37 en el extremo es una cosa que yo me siento bien psicológicamente bien a la gente

Voz 3 08:42 el mira antes sostengo pudimos

Voz 2 08:45 vuelve pues sociales

Voz 1 08:48 increíble la irresponsabilidad

Voz 2 08:52 tan grande de Felipe IV con con gente es de toda la vida es un sitio de

Voz 1 09:01 que sea sin ser culpable de nada pues evidentemente tiene la producción de vida quieres salvar exacto pero los dejan ahí harán vengan ahí dice venga

Voz 2 09:15 entenderse no oí es muy peligroso

Voz 1 09:19 sin embargo todo el mundo porque esta señora se pregunta porqué mi hermana la señora que hablado aunque sí Man bueno también tengo mi caso cosa terrible no de me he vivido el Gemio hermano genio humano no es solamente bueno el ser humano se tiene que educar tenemos te queremos el remolón mala leche porque realmente la inmensa mayoría Illes no de tu vida

Voz 2 09:49 ser humano pero claro lo que está pasando está sacando

Voz 1 09:56 cada día más no porque lo vemos también en España no no vemos con el inútiles que hemos oye pero esto ocurre quitar quitarlos lazos no pero un responsable político esto que está pasando en relación al desarraigo no por el hecho de que me agarra lo que teníamos estamos dispuesto a volver a a lo que no quería mando

Voz 0020 10:24 en cuanto a si en cuanto a la arraigo y al desarraigo entiendo que de estos problemas familiares que contaba lo derivaron a otros lugares pero bueno no sé si para usted ya casa es París casa así ese no Triana

Voz 1 10:43 me encanta el y el digamos graciosa eh esta es mi casa no yo es una pregunta también mucho alguna vez

Voz 0020 10:56 sí sí sí

Voz 1 10:58 Villa pero he tenido durante todos esos años de lo que he estado

Voz 2 11:02 sí

Voz 1 11:06 no no me encanta

Voz 2 11:09 dos figuras al estar con

Voz 1 11:12 persona que tomaba por Mi padre con mi madre o que o que tratara consiguió tratase como a un sevillano para ver esa cosa que te vas dando cuenta no te das cuenta que no lo son hay un periodo de perturbación en fin al final uno se al final tienes que hacer tú mismo trabajo de

Voz 2 11:32 qué singularidad yo soy mi casa

Voz 1 11:38 en Filosofía lenguaje la casa dice

Voz 0020 11:41 sí

Voz 1 11:44 no he cuenta que le

Voz 2 11:48 yo

Voz 1 11:49 pero soy español valorado cosa que cuando cuando producto de tacaños pongo sí mucho la radio Miren cuanta somos realmente bueno las hemos banalizado ya está nos hemos olvidado de yo soy español Mi casa es el lenguaje cambiado porque no se me extraña evidentemente aquí cualquier pájaro francesa porque decirte no evolución francés y de nadie que no sea España tira

Voz 2 12:22 pero sí entiendo

Voz 1 12:25 un lugar donde puede ser español pero tú tienes que costó la vida respetando exento casa que la pregunta que tú me das es así es muy es complicada pero no es imposible y que doy mi respuestas pero casa cuando yo recuerdo

Voz 2 12:45 no

Voz 1 12:47 condena echo de menos

Voz 2 12:49 sí sí

Voz 1 12:50 no era español cuando me comparto como sueño cuando ante los problemas

Voz 2 12:54 que por ejemplo pues yo tener

Voz 1 12:57 en francés y yo tenemos un problema el Barça reaccionar ante ese problema de una manera voy a reaccionar pues según la idiosincrasia de es cómo no la aguanta un poco no darle tanta importancia aunque no bueno la casa por casa uno no se puede apropiar tú no puedes defender tu casa cuando hay una empezar a lo mejor la que perder

Voz 0020 13:27 volver además

Voz 1 13:30 en ese sentido el desarraigo es importante muy importante porque pero como con el arraigo uno lo pueden matar por esta misma tarde a arreglar los inmigrantes lo que vienen no los ves increíble no están por la calle todo intentó quitárselo e intentan escuchar Cela era una vergüenza pero pasan todo Europa y cuando habla con ello bueno pues esta gente ha tenido que desarrollar primero mentalmente ha tenido que atraviesan el Mediterráneo el Mediterráneo lo que esta gente sedán ellos mismos una explicación de lo que va entonces cuando tú tienes qué tipo de ellos te dan la suya te dan respuesta que son soluciones a cualquier angustias que tenga en este sentido no de plena fíjate hablaba una plana no no te americana

Voz 2 14:27 que la ley

Voz 1 14:31 aprovecho para decir que en la conversación yo le dije bueno soy del harina me interesa el flamenco yo dice bueno donde donde el flamenco o pero más o menos

Voz 2 14:48 en un mundo yo vengo cuando tenemos un problema de la vida un drama

Voz 1 15:00 intentamos crear algo no se creará algo es

Voz 2 15:04 sí

Voz 1 15:05 tanto no hicimos que sino tienes no puedo creer todo tienes que escuchar el duende que estoy a plena de esta pena pues esa pena tiras Expiración y hoy tiene baile y la guitarra y ella me dice ah pues nosotros en estado unido no pegamos o bebemos alcohol duro

Voz 0020 15:25 claro que así es como consiguió en cantarla esta chica

Voz 1 15:30 bueno pero no es por ser presumir mira me hace gracia contarlas sin pero sí es verdad que fue aparte un encuentro bueno conversación fue interesante en ese en ese sentido por qué qué siente una persona cuando está lejos de lo que le ha dado una se irá qué siente esa persona esa pena qué hacer con esa pena no cuando alguien te ruego alguien te pega no ahí ya hay muchas opciones no

Voz 0020 16:08 y también porque a veces claro cuando uno se separa por la razón que sea al final también en el desarraigo va la pérdida de le entidad un poco también la pérdida de la cultura en contraposición de otra que se gana porque al final claro lo hablamos muchas veces en en esta temporada de Hablar por hablar y es que toda elección conlleva una pérdida por lo tanto

Voz 2 16:34 si algo

Voz 1 16:40 una siente que muere no quiere perder el sentido perder perder deshabitado

Voz 2 16:47 no tiende a pensar que yo soy testigo

Voz 1 16:52 eres más joven no cuando tienen menos cuando es demasiado mitificado el dolor crees que te imaginas entonces la la realidad a tu a tu imaginación luego te das cuenta que es verdad que no es un paraíso

Voz 0020 17:13 claro

Voz 1 17:14 es necesario y te forja no bueno es la vida del el conjunto de fuerza que resisten a la muerte es una frase

Voz 2 17:25 yo creo que yo lo he pasado

Voz 1 17:27 muy mal pero no lo he pasado no se puede comparar comparar

Voz 2 17:32 no es razonar me dice otro

Voz 1 17:39 tu vida yo sufrimiento con el de otro porque entonces no estaba pensando

Voz 2 17:45 ya

Voz 1 17:47 cuando ves

Voz 2 17:50 lo que la gente hoy está

Voz 1 17:53 la soportando tanto inmigrantes como si no es solamente una cosa en contra posición tan tanta tanta ironía no político

Voz 2 18:10 yo creo que

Voz 1 18:12 no sé que como Ulises no es una elección

Voz 2 18:16 había un escritor que contigua

Voz 1 18:22 yo fíjate que Francia ahí lo han creado primero matando eliminando debido yo tenía entre el lema de identidad hasta que me muera pero bueno errando como un trozo de carne y al final un día yo voy a quitar la vida lo que más sentido tienen pero al final escribió una novela que se llamaba el suicidio que no conviene es la vida

Voz 2 18:53 no no yo yo creo que sí

Voz 1 18:58 no te podría contar mucho caso porque claro yo me he visto constantemente confrontado ciertamente me he visto confrontado yo podría decirte que porque España no me ha querido yo soy de los ochenta yo podría decir con todo el derecho que soy pertenezco a la generación

Voz 2 19:15 no

Voz 1 19:16 no es algo que lo prometieron Ureta le prometieron una democracia que dijeron es yo lo estudios tengo el doctorado

Voz 2 19:24 sí

Voz 1 19:25 la vida es decir cosas y al final es uno de los dramas de quizá de esta generación que es lo que hay es esto no es todo y me iré a neoliberalismo el no soy yo no sale del acuerdo que el lugar donde viene según lo están intentando molestan vandálico tantos me están diciendo la novela de vivir como españoles ya sabes lo que hay dice hecho de para nada

Voz 0020 20:00 lo que ha sido diciendo estos años va siendo más mi mente

Voz 1 20:05 ah no solamente mentira sino que yo por mi mi mis estudios llegas a un punto en que ves que eran tratados eran son libros que son que son pensadores que han pensado este momento décadas

Voz 2 20:21 la acción

Voz 1 20:22 eso no solamente una mentira sino realmente él no a la me gusto estas personas el otro día yo quería hablar Conde ella Monchi se llama Pablo que hablaba de tan cambiando los tiempos echan bancos un a al final terminaremos

Voz 2 20:49 el leído

Voz 1 20:50 a y que en que es el que se que se ahí lo tratan de populista nacionalista

Voz 2 20:58 lo que pasa es que no

Voz 1 21:02 tomaría quizás esta misma precisión hay las conclusiones que tirar sacar cuando pasen sufrimiento mascar en muchas cosas pero lo que está claro que el desarraigo siempre osea el desarraigo cuando la los inmigrantes españoles que tuvieron que exiliarse aquí en París hay muchos fueron a la fecha no hay un desarraigo que puede ser por curiosidad puede ser filosófico puede ser la curiosidad que el carácter bueno cuando estoy llamarlo

Voz 2 21:45 sí

Voz 1 21:50 también una profesión debido no buscar cómo sobrevivir

Voz 2 21:53 pero hay un desarraigo y esto es lo que es cuando económico por la violencia

Voz 0020 22:03 además es lo que está claro

Voz 1 22:04 si eso no podemos cambiarlos

Voz 2 22:09 hay

Voz 1 22:12 señor los los últimos años aquí en París han pasado cosas que son París París hijos se impuso

Voz 0020 22:22 claro que sí

Voz 1 22:25 son capitales la pena hay una vanidad pero que no es que realmente que son capitales

Voz 2 22:36 sí

Voz 1 22:37 esta civilización la civilización quién

Voz 2 22:39 no se dan el lujo

Voz 1 22:42 de de tocarlo ataba no aquí cuando ha habido los atentados

Voz 2 22:47 cuando hay estos

Voz 1 22:50 políticos a cuenta que está metido en la tierra de robo de políticas europeas contra los trabajadores de ideologías feminismo todos estos movimientos se da cuenta que estos países y en Francia de están metidos detrás te das cuenta cómo cómo Biden cómo vive una aparte de Europa como vive viven ciertos países de Europa que tienen mucho más dinero que otros que como se permiten es una catástrofe es es es una es una chapuza

Voz 0020 23:30 David Le podríamos ir charlando mucho rato más pero es verdad que te gusta a oyentes ya llamando a la puerta le agradecemos muchísimo la llamada no

Voz 1 23:39 M

Voz 0020 23:41 volvemos a hablar cuando le apetezca Davy

Voz 2 23:44 bueno yo he como te digo

Voz 1 23:47 la ocasión pero con escuchar

Voz 2 23:53 en un fantástico poblado

Voz 0020 23:59 David muchísimas gracias a ustedes un abrazo para París buena nota