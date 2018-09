'Campeones', la apuesta española para competir en los Oscar

Voz 1995 00:00 así se lo hemos contado en directo Campeones era la película que represente a nuestro país el Oscar

Voz 1 00:05 por qué un patrocinio como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el más interesado lo sería apagaran equipo tampoco

Voz 1995 00:13 es una película dirigida por Javier Fesser que en estos momentos está en esa rueda de prensa en la Academia de Cine vamos a escuchar sonido directo creo que la película

Voz 2 00:23 más allá de sus valores cinematográficos son narrativos

Voz 1704 00:26 técnicos directores en la Academia de Cine

Voz 3 00:29 pueden ir Nin Cassini Ny ni prever ni preparar ningún y volver a reproducir a veces pasa no y ha pasado con campeones creo yo que hay algo en ella que te hace que te hace verá desde dentro

Voz 1995 00:44 desde dentro o sin ella que te hace ver la película desde dentro aquí está el cierto vamos a hablar con su protagonista Javier Gutiérrez muy buenos días

Voz 0976 00:52 tanto hijo con unos días hemos sacado un rodaje

Voz 1995 00:55 darte la enhorabuena campeón esa es la película seleccionada por España para representar este país en los Oscar

Voz 0976 01:00 mí me van a echar del rodaje porque yo te echen el rodaje es una buena noticia Javi parado a todo el equipo para escuchar a la la película ganadora nos hemos vuelto locos de alegría ahí estamos como se pues se casi noche vieja aquí en el rodaje pero estamos dispersos desconcentrado espero que primero además que

Voz 1995 01:19 si bien por lo que es la película por lo que cuenta por sonido que es argumentos por lo que implica porque fue un éxito de taquilla porque por primera vez tenemos una película que va muy bien en la taquilla que va por todo enhorabuena

Voz 0976 01:32 mira sinceramente yo creo que lo teníamos todo en contra a pesar del exitazo y que es una película como dice Javier está diciendo la rueda de prensa ir más allá de su valor cinematográfico hay un valor educacional hay hay una cosa que trasciende lo que es el cine no que yo creo que ha calado en los corazones de todos los espectadores que se han acercado yo creo lo teníamos todo en contra porque hay una película Romandía que fue la gran triunfadora de los Goya en el año la edición pasada y luego la película y que si bien es cierto que no se ha estrenado es un director que cuenta con dos Oscar así como un plantel de actores inimaginable no producción

Voz 1995 02:10 había un segundo un segundo Hague Fesser Javier Fesser muy buenas hola Toni

Voz 1704 02:15 cómo estás enhorabuena amigo hoy estoy deseando hablar contigo el primero porque quiero saber a lo que te vas a comprometer ahora mismo si tenemos la paz pero ya

Voz 1995 02:26 a ver hace muchos años este señor que tenemos al teléfono al que no sé muy bien porque en los que hemos tenido que llamar yo tuvimos una puesta si ganaba estuvo nominado por un Goya por un corto perdón a un Oscar tuve la mala idea decirle oye Si gana Si el Oscar yo iré en pelotas de la Cadena SER a la Puerta del Sol no ganaste

Voz 1704 02:46 pero igual que la vida nos da a ti a mí una segunda oportunidad Toni piénsalo bien vale

Voz 1995 02:52 en estos momentos perdona Javier Gutiérrez sigues para el rodaje pero esto es muy importante por cierto tienes podéis felicitaron entre vosotros si queréis

Voz 1704 02:59 Javi han visto has visto sin sin lobby a dónde se puede llegar eh

Voz 0976 03:04 pero te digo una cosa Javier y yo también voy en pelotas desde la Cadena SER a la Puerta del Sol con Sony de la mano a los dos nos decía uno delante de otro detrás otra vez que te pagaré pero me comprometo si ganamos en los que yo voy detrás grabando lo

Voz 1995 03:20 sí pero yo prometo bañar me pelotas en Ibiza el verano que viene fíjese no evita Canya fíjense ustedes como la de cada uno lo primero que se acordó es de aquella puesta en pelotas Javier que bueno que una película como peor es por lo que es por lo que representa por lo por lo que añade el valor que tiene éxito de la taquilla que bueno que nos represente a mi me gusta mucho que esa película tuya no representa el monto amigo muchas gracias Toni agradezco mucho es un es una bueno como te así como está seas

Voz 1704 03:46 habrá gente habrá hay ahora mismo ahora mismo estoy viendo las estoy imaginando las caras de tantas no están felices por por por por las cosas que está consiguiendo esta película me siento como un común

Voz 4 04:00 padre e celebrando la alegría

Voz 1704 04:02 sus hijos no se de una cosa que hemos hecho juntos pero hay algún esta película que va más allá de lo de lo profesional de lo técnico quizás todas las películas lo tienen pero ésta ha tenido un una una carga humana especial y ha sido un una historia diferente en todos los sentidos no se están bonito todo lo que está ocurriendo con la película esto es esto es un nuevo motivo enorme para celebrar pero lo que me siento es me encanta la responsabilidad el privilegio que nos que nos da nuestros socios académicos de representar a todos y me encanta esa responsabilidad de hacerlo y además me pilla con bastante energía para la aventura

Voz 1995 04:39 estoy pensando en el equipo en los actores

Voz 1704 04:41 Miriam

Voz 1995 04:42 que bueno Gutiérrez que bueno cómo tienen que estar ahora mismo

Voz 1704 04:46 pues yo creo que están la mitad de ellos ya en la T cuatro

Voz 5 04:50 claro

Voz 1704 04:51 claro que muchos de ellos ya sabían compra

Voz 0976 04:53 el traje de Azar Teatro Kodak

Voz 1995 04:57 es está muy bien Javier Gutiérrez vamos a que continúe con el rebaje lo hemos sacado el rodaje para para hablar con él y compartir esta alegría Javier Gutiérrez eres un grande amigo muchísimas gracias gracias

Voz 0976 05:07 te contigo son casi todos buenas noticias y espero que ganemos y podamos ir de estudio de la Cadena Ser en la puerta

Voz 1995 05:15 yo yo ya está ya no yo que voy a decir ya no puedo decir nada Navas la película campeones hombre dejarlo claro que quede limpio quitamos que quede limpio registrado si la película campeones gana el Oscar a la mejor película de habla no inglesa lo he dicho correctamente Javier Gutiérrez actor al teléfono estás ahí sí sí y Antonio Garrido coronado locutor de radio iraní pelotas de la Cadena se al oso y el madroño que hay en la Puerta del Sol oye hijo

Voz 1704 05:46 ese del unas José del una uno de nuestros actores seguro que es apunta también juega tengo por seguro

Voz 1995 05:52 el desfile verás tú bueno desfile Javier Fesser verdadero placer Gutiérrez enhorabuena amigos merecéis enhorabuena por todo lo que hacéis y por todo lo que representa no podemos estar más alegres y felices por vosotros enhorabuena hay gracias Javier

Voz 1704 06:07 gracias Toni te quiero un montón si te lo he dicho alguna vez

Voz 1995 06:10 pues este es este es el momento después de lo que me he comprometido a hacer este es el momento de recordarlo Jodie amigos