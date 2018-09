Ismael Serrano, veinte años de carrera

Voz 2 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 00:14 acaban de cumplirse veinte años el disco que marcó un hito de la música popular en castellano se titulaba atrapados en azul que ofreció un asidero con una generación que estaba huérfana de himnos que convirtieran en poesía sus propios pensamientos luego llegarían para todos los discos de oro y platino el éxito en España Latinoamérica las colaboraciones con algunas de las mejores voces de la música en español miles de novios celosos Se cumplen veinte años desde que Ismael Serrano dio sus primeros pasos pronunció su primera palabra

Voz 4 00:43 a ver

Voz 1995 00:45 al Papa o Papá papá pero me dijo papá en producto ese así los españoles entonces nos separamos cientos no sé Papa

Voz 4 00:56 pero es que desde los Rolling mini fa papas cuéntame otra vez estropean dije

Voz 1995 01:16 tienes Serrano muy buenos días hola buenos días hemos empezado mal porque has entrado en estuvimos empezó a hablar de era era de de los mayores que son Plame no no no uno no puede empezar por ahí bueno es que a mí me pasa mucho ahora cuando claro cuando celebra sus veinte años que es una cifra de cómo además muy rotunda demás

Voz 0832 01:36 es inevitable darte cuenta de todas las cosas que pasan y lo rápido que pasa no ibas sobre todo ya hemos empezado también con el tópico de hablar de de los hijos y demás tanto él como que se que se pisa el acelerador y de repente los años pasan cada vez más rápidos pero uno de los hijos tiene una tiene una parte positiva porque

Voz 1995 01:53 a saber de ti mismo de mucho tiempo está solamente pensando

Voz 0832 01:56 aquí en cómo las cosas y de lo que te pasa di depende llantos hijos dicen ya ya no te preocupas de Ci y eso es es casi terapia no no no solamente este claro tan es así está muy bien lo que dice porque por eso también están inspirador por lo menos para mí no la paternidad cuando nació mi hija de repente me vi componiendo lo que yo creo que somos mejores canciones me vi como con la urgencia de decir según qué cosas de de reafirmar Men en ciertos principios en cierta de también cuestionar me absolutamente todo porque fundamentalmente son te llenas de miedo Si de dudas y demás así que si es saludable salirse fuera también porque relativiza este toman menos en serio optimismo cosa que es extraordinaria y muy saludables sobre todo para un cantautor que tiende a tomarse muy en serio no ya a la realidad sino también a uno mismo no es sino no eres no nos viene muy bien sí sí

Voz 1995 02:49 si no estás afectado no puede ser

Voz 0832 02:51 el circo aspecto y solemne

Voz 1995 02:54 tercera sonrisa marcharse usted aquí no puede ser cantautor tus mejores canciones dicen y luego lo de ser artista tiene que ser es muy complicado lo que tú consideras que asuntos mejores temas pero veinte no es lo que tus fans los miles y miles de personas que en otros conciertos enseguida hablamos de esa de de la gira dónde vas a celebrar sus veinte años no coincide con lo que la gente considera que son tus mejores canciones si esto legales

Voz 0832 03:17 que suceda supone que cada cual es cada cual tiene sus preferencias y convengamos que la carrera encanta autor tampoco es una carrera más allá de que Papá cuéntame otra vez ese una canción emblemática que mucha gente conoce no es una canción que as en Hit de radiofónicos son hits y cada cual supongo que tiene sus preferencias también porque uno conoce también la interna de la canción no de porque se produce evidentemente una canción que habla sobre el nacimiento de mi hija supongo que que el el que escucha desde fuera no la va a sentir de una manera tan intensa no pero eso también es lo bonito de la música en la lectura de las diferentes lecturas que tiene según quién quién escuche la canción

Voz 1995 03:58 Mattel en confianza

Voz 5 04:00 el papa el Papa cuéntame otra vez

Voz 1995 04:03 según él las diciendo otra vez

Voz 3 04:06 a alguna vez Veinte años no la verdad te juro que no dan no no no

Voz 0832 04:13 te juro que nunca he sentido de verdad es que es que yo me siento en deuda con esa canción mucho de aspecto Si de verdad que nunca nunca he sentido el peso de tenerla cantaron

Voz 3 04:25 o algo forzado no no no no no no ha hecho sino la cantas

Voz 0832 04:32 es que creo que no sé si no la he cantado alguna vez una vez sí era algo determinado da por alguna razón se me ha quedado fuera del repertorio se me ha pasado la he dejado tal y me queda una sensación de vacío pues no he cantado Papá cuéntame otra vez es como este año pero es verdad que que ha sucedido con tal vez porque me acuerdo no pero no no además es verdad que es una canción que se canta es lo que es curioso de Papa contra otra vez es una canción que se canta desde otra perspectiva quiere decir que es de que se sería de caraduras cantarla desde la misma sea yo la compuse como un hijo con la compuse con comen mano Daniel con dieciocho años entonces como un hijo que le reprocha su padre y ahora soy un padre al que probablemente les reprocha el fracaso en mundo en el que vivo no y que tiene que asumir la responsabilidad no puede seguir señalando al padre más con lo cual se canta desde desde otro lugar y es interesante la reflexión que uno hace cuando la canto

Voz 1995 05:28 ahora es cuando mucha gente cuando digo esto se enfada pero a mí me llama mucha atención cuando pues Springsteen cuatro horas hora de concierto decían crítico The Gardian que te pasa no quieres tanto público pero cuando canta por ejemplo no sé qué cuarenta esa historia de ese joven que ha dejado embarazadas mujeres en el despido de la fábrica a mí me produce un cierto asombro cómo puedes con sesenta y tantos palos cantará una canción que Composite cuando tenías veinte con la misma integridad entereza y fuerza cuando estás contando una historia que tú imagínate a dice sí eso desde donde sale cuando vuelves aproximar de esas canciones que tienen ya veinte años desde donde lo haces

Voz 0832 06:08 bueno sí lo lo lo hace desde otra perspectiva como en el caso de Papa contra de otra vez pero bueno supongo que también y yo creo que cantar es una forma esa Cantares recordar no decía Antonio Machado que se canta lo que se pierde también a lo mejor es una forma de recuperar precisamente de no de no perder el contacto con con esa con esa realidad el otro día pensaba vamos hay una cosa en en Twitter porque me había surgido un concierto de Twitter escribes muchas cosas si que me meto en todos los charcos pero no pierdes un viaje en Twitter incluso si pierde pero bueno quiero decir es que muchas veces le le le reprochaba por ejemplo Alarte al artista de su primeros discos eran los mejores no se sus primeras canciones eran mejores yo creo que muchas veces no echamos tanto de menos al artista que fue sino a los queramos nosotros cuando escuchaba sí hombre interesante pensamiento sí sí sí sí que yo creo que tiene que ver eso cuando cantamos eso esas primeras canciones lo que hacemos es tratar de conectar con el que

Voz 1995 07:18 me con el que Juan yo no estoy completamente de acuerdo con lo que dices salvo en la música de los noventa con los arreglos que tiene tú escuchas eran con esos arreglos electrónicos forzados que te impiden incluso la cantidad de todo bien en los cuartos pero menos los cortes de pelo exactamente tú en esa zona con esa nunca es vuelve a ser cantautores que no te obliga a tener una moda sino que puede ser coherente contigo mismo llevando la misma en la misma camisa

Voz 0832 07:44 entonces si no solamente eso sino es verdad que también hay como es como un ejercicio de estilo el de la guitarra y la voz que es verdad que es atemporal de alguna manera no

Voz 1995 07:55 veinte años lleva Ismael dando vueltas por el mismo por el mundo veinte años siempre

Voz 6 08:09 ya Single calle

Voz 1995 08:28 es de esas personas que tiene la facilidad de contar mejor que nadie lo que tú has pensado antes la habilidad de hablar desde el nosotros en un contexto en el que sólo en las miradas en primera persona

Voz 3 08:46 algo perder tienes una hija de cuatro en cuatro años

Voz 1995 09:00 o sea los últimos dos por lo menos has escuchado más Canta Juegos que Aute seguro otro sí

Voz 0832 09:06 pica-pica de pica pica pica pica de hecho yo empecé a más de uno de los de Canta Juego sí sí sabemos de la historia en juego no vaya a ser

Voz 1995 09:15 que los yo estoy ahora mismo una vez que te sumerge en el mundo infantil y lo sabes todo ya no hubo una ascensión encanta juegos vuelo típico de las bandas relata banda de paso metálica que fue lo que pasa

Voz 0832 09:31 sí sí sí no yo empecé de hecho a escribir canciones para niños un proyecto con Jimena rechazo de mujer de de canciones infantiles porque yo cada vez que entraba al coche y ponía una de mis discos mi hija no ponga menudo pero estaba típico de estas mezclando quieres oír tu música ver cómo ha quedado el disco y tal no seguía a mi hija me pedía entonces dije tengo que competir de alguna forma con esta gente para poder para quien le guste a mi hija la música que hago no para llegar a ella

Voz 1995 09:59 de los años se has

Voz 0832 10:02 Nos

Voz 1995 10:03 o sea que usted en temas imbatibles pone el tallarines que él

Voz 0832 10:10 yo soy una pega si si no si si es bueno es imbatible pero también estaba yo creo que hay un empeño que yo no sé si es porque realiza también la infancia de un no sea yo me acuerdo mucho yo ahora aclare tú te conecta también con el niño que fuiste y demás entonces yo me acuerdo de lo que escuchábamos yo me acuerdo de las canciones de María Elena huevos de la poesía de de Gloria Fuertes me acuerdo de la bola de cristal como uno echa de menos un poco esa ese punto de locura de poesía que tenía todo aquello dice lo que no indagar por ahí también no musicalmente en cuanto a la propuesta que se ABC a los niños que a menudo yo creo que es el estrato un poco como idiotas no sin serlo ni muchísimo menos es un público mucho más exigente que se cuestiona todo que no tiene filtros que no negocia su atención no entonces bueno hay medio por para hacer otras cosas

Voz 1995 11:00 interesante hubiera comenzado tu carrera en el dos mil diecisiete el lugar el noventa y siete hubiera sido rapero

Voz 0832 11:09 pues a lo mejor sí lo que pasa es que a mí

Voz 3 11:14 me me me gusta mucho pero con un buen abogado

Voz 0832 11:17 eso siempre eso sí por supuesto

Voz 3 11:19 pero que hay que luego no tengo un buen abogado exactamente es que nadie lo que hay que tener lo primero en lo funda

Voz 1995 11:27 sí pero imagino que los Veintisiete coger una guitarra es que además de la ciudad de Madrid vivía un momento fantástico para la música igual que ocurre ahora con el AVE imagino que la forma de expresarse de alguien de esta generación será mucho más sencillo a través de de de de la música más

Voz 0832 11:46 sí hay Musica más usted sin supongo que si no lo sé yo es que siempre a mí el el rap hip hop ve me me gusta me interesa pero yo sea necesito de la armonía de la melodía de la yo me conecto con la tradición de la canción popular no sé si hubiera nacido más tarde quizá a lo mejor me a a a a otro por otros géneros y otras formas pero yo a mi me gusta cantar me gusta la canción popular me gusta bueno esa esa tradición y es que además yo creo que el reto es ese no el quiero decir en en el buscar el equilibrio entre porque muchas veces se se habla del cantautor como alguien que privilegia los textos por encima de la música de además yo creo que lo que lo define realmente lo que debiera definirlos la búsqueda del equilibrio entre las

Voz 1995 12:32 podía la armonía los textos y la poesía

Voz 0832 12:36 siempre me ha yo siempre me he sentido cercano esa tradición

Voz 1995 12:38 bueno veinte años siempre que incluye por supuesto revisiones que esto los fans a veces lo revisiones de tus canciones más conocidas como viene del norte

Voz 4 12:48 lleno de no ahora te busca un duelo se cruza un cometa

Voz 1995 13:00 pero no sólo es una mirada retrospectiva tu carrera sino también tiene temas nuevos como este deben

Voz 7 13:05 hay eh

Voz 6 13:10 lo deje

Voz 1995 13:16 el tienen veinte años oye siempre incluye inversiones de algunos de tus referentes como Silvio Rodríguez Aute o esta maravillosa canción compuesta por el chileno León Anheuser que popularizó Mercedes Sosa Todo cambia

Voz 8 13:31 eh amplía está en dos León vio el modo de prensa cambios

Voz 3 13:42 alumnos puesto no no no no hay mucho la verdad

Voz 0832 13:48 que no lo más que que he hecho ha sido

Voz 3 13:50 pero incorporada alguna canción del rock argentino

Voz 0832 13:53 lo que es algo que sí ha aprendido he conocido digamos que no son de mi referencias de toda la vida sino que es algo Guido incorporando con mis viajes por allí era una canción de divididos es más pero no por el no

Voz 3 14:04 no llamando reggaetón no

Voz 0832 14:07 no en la llamada hice la llamada hechos una canción que tiene una base reggaetón era llamar pero no son género que yo creo que ahí que quizás el punto flaco de los cantautores que hablábamos antes de la melodía de la armonía pero sí quizá rítmicamente a veces estamos un poco un poco un poco perdidos así que no estaría mal hacer hay una una incursión en eso en esos ritmo porque hay un prejuicio entorno al reggaeton y yo estoy seguro que yo no soy un gran experto en ese en ese asunto pero yo estoy seguro que hay un reggaeton de calidad y ya está comprometido que mola que te cagas da igual hay que hacer una incursión por ahí no

Voz 1995 14:44 pues mira ya tenemos trabajito en el primer disco que cumple veinte años en azul se incluye incluía otros otros grandes temas Bertín

Voz 9 14:54 Moss pase el tiempo

Voz 3 14:58 Seremos otro

Voz 1995 15:06 tiempo tú te sigue reconociendo invertidas

Voz 0832 15:10 sí de hecho yo creo que es un tema recurrente es la fugacidad de las cosas yo creo que fundamentalmente y escribo canciones para eso para combatir no ya tanto el paso de tiempo sino lo rápido que pasa no para tratar de de de tenerlo de rescatar del paso del tiempo vivencias que de alguna manera nos han marcado no incluso en el desamor no yo creo que cuando cantamos es la canción escribimos canciones tristísima de desamor lo que realmente es queremos rescatar algo de belleza en dentro del fracaso rescatar esa belleza del olvido el paso del tiempo yo creo que es es una de mis es una de mis obsesiones que yo creo que en términos generales ese es es la obsesión de todo tipo que agarra la guitarra se pone a escribir es combatir el el paso del tiempo la fugacidad quién que que impone ese ese paso esos temas son lo que más transmita la gente no sabe la canción de yo soy muy feliz yo me va habían realmente hay hay no hay una canción que conecta porque la vida realmente no esa sí claro yo creo que yo creo es que la música es un espacio de encuentro tú realmente busca en el caso del cantautor es una cuestión de que fundamenta el cantautor no el músico fundamentalmente lo que es un tipo que tiene miedo a la soledad de manera patológica y lo que busca a través de la música generar espacios de encuentro nosotros buscamos el encuentro en momentos de adversidad cuando estamos jodidos no también la música es para celebrar el encuentro de celebrar el bailar en el contacto que supone el baile no eso es bonito también pero yo creo que sobre todo necesitamos esa apelamos a nuestra condición de animales sociales que buscamos complicidades y buscamos ayuda cuando estamos cuando peor está no eso cuando no no es una cuestión masoquista no que no no es que cuando nos haya nos deje nuestro Amoros rompamos con nuestra pareja a escuchar la gente lo más tristes porque no queremos sentir acompañados en ese duelo no transitar ese duelo en compañía de bueno de de la música y de quién de quién la comparten

Voz 1995 17:09 dices tú transitar diecinueve de septiembre Valencia cinco de octubre en Lleida seis de octubre en Vilanova de otro siete Arturo Tarragona diecisiete de Madrid da la cosa está cuántos conciertos en estos veinte años

Voz 0832 17:24 no no sabría decírtelo porque yo tengo la sensación de que estaba en permanente gira desde desde que salió atrapadas en azul hace veinte años hemos parado poco unos parado para grabar disco Jean cuando pagábamos no metíamos en estudien lo grabamos porque es verdad que mis giras eran S se extendían porque cuando no estábamos a este lado de de del océano estábamos no todos nosotros gira Molló giro mucho por también por Argentina Chile por el cono sur sobre todo también por Méjico Costa Rica de pero sobre todo Argentina que que la visita muy a fondo yo agarrado a la guitarra y dos no ya sólo a las grandes ciudades donde habitualmente esas la gira sino también irá a ciudades más pequeñas a recorrer la provincia de Buenos Aires y demás donde hay teatro muy bonitos entonces

Voz 1995 18:09 no sabría decirte cuando gatillo nuestro que nos entiende y tienes una actitud política muy muy sólida

Voz 5 18:15 lo de Argentina

Voz 1995 18:17 comprensible absolutamente incomprensible el momento que viven además una además el económico el político el social vamos a peor es que no quiero ser cenizo ni mucho menos contrario no vuelve a la vida pero no no no esto no tiene

Voz 0832 18:30 hola la sensación de de hecho que tiene el argentino es esa quiero decir lo terrible es que de alguna manera a mi parecer el argentino vive instalado en ese fatalismo en el que espera la la siguiente crisis da la vuelta de la esquina donde sea habituado precisamente a a vivir en ese estado de permanente crisis cíclica y además y convengamos que también claro las opciones políticas ya quiero decir que te las alternativas no son no no las hay por así decirlo no no hay proyecto realmente esperanzadores en muchos aspectos yo creo que la gente siento tanto desamparada pero bueno lo lo interesante también para ponerle un punto positivo es lo tiene es la capacidad de también del argentino para levantar la en momentos difíciles para sobrellevar la crisis una tras otra lejos de rendirse

Voz 1995 19:16 tira p'alante dice estuve el argentino aquí ya en fin empieza la gira Ismael Serrano veinte años hoy es siempre enhorabuena y gracias porque has hecho que nuestra vida sea mejor y más feliz y a los músicos de la gente que no siente tiene que no se menciona hay que hay que ser agradecido muchísimas gracias consagrado

