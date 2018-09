En el FIB le robamos el cartel del camerino a Two Door Cinema Club

Voz 2 00:00 bueno vamos ya con el primer laboratorio musical de esta temporada Innes Vila hola qué tal hola qué tal Raúl hola cómo estamos oye qué bien te has entrado el verano Raúl Haynes no he leído nada porque ya al había dicho el lunes por qué habíamos estado juntos el lunes pero

Voz 3 01:02 no has visto que bien bien eh

Voz 2 01:05 ha cambiado el look más del Gavito como con esta especie de medio perilla medio barba sin pelo azul lo has aparcado combina volveremos a tener pelo Pitufo se él va a ser increíble para la vida y que que una versión pitufo de Papa no

Voz 3 01:26 bueno no desvela cuántos kilómetros crees que se han hecho este verano nuestros primeros invitados a laboratorio musical

Voz 0444 01:31 ahora se lo vamos a preguntar bueno nosotros empezamos hoy según la temporada de laboratorio después de despejar la mente en verano la estación del año en la que ellos van de escenario en escenario de festival en festival en uno de ellos coincidieron este verano pues precisamente con el grupo que escuchamos Two Door Cinema aclara una de sus grandes influencias empezamos empezamos

Voz 2 01:48 el laboratorio musical de Inés Vila esta semana

Voz 4 01:51 la experimenta con

Voz 5 02:13 Pedro sin tocar no sólo se implica ser infiel los con eh eh

Voz 3 03:05 bueno hablando de distancias pero de distancias en kilómetros

Voz 0444 03:08 Mello metros de festivales quince festivales si el CIM Santander Music Sonorama Ribera cultural Fes mediterránea festival bueno tal omnipresentes en el cartel de cualquier festival que se precie instrumentales en el panorama musical ocho años son el ejemplo de que es posible conseguir el éxito siendo independientes teniendo libertad en lo que uno hace siguen con el cuenta aquí no metros de festivales en marcha hasta al menos octubre a la espera de anuncia gira y este sábado toca a Madrid hacen autoterapia en la Complutense en el Deco

Voz 3 04:05 el estos estudios nos acompañan Miquel igual y Alejandro Jordá cantante compositor Mikel Alejandro baterista chicos qué tal hola habéis hecho el recuento del número de kilómetros que os habéis hecho este verano cuando pasaron las cinco cifras lo lo dejamos ya no cabe oye hemos tenido un verano en el que el calor ha pegado algún consejo que habéis hecho no sé que ha visitado algún truco para superar el calor de la Pepa española

Voz 6 04:35 tenemos eh el requisito de que con una sombrilla en las pruebas de sonido yo estaba en serie

Voz 7 04:42 es la primera vez que no nos encontramos este verano

Voz 2 04:45 perdona y las pruebas de sonido

Voz 3 04:47 la sombrilla playera sí

Voz 7 04:49 en han tampoco somos muy PG Higuero con que tape

Voz 6 04:52 en su vivienda

Voz 3 04:55 también vosotros no en el como Vice en furgoneta en

Voz 0839 05:00 sí bueno vamos en Burgo de vamos afortunadamente

Voz 0513 05:03 las logísticas maquinaria Hay sí está contemplado también que este dentro de de nuestro material a cuando dice Miquel lo pedimos es que lo pedimos porque porque a quien sea porque una hora y media al sol

Voz 0839 05:16 eh ya no por nosotros que también porque te puedes poner crema es bueno aprovechar para tomar el sol pero ya por instrumentos también no que al final se estropean poco pero pero sí es es la única manera de aguantar el sol de intentar te contra eh

Voz 6 05:28 Unión que lleva todo el material de sonido e imagen pues hemos metido tres sombrío

Voz 2 05:33 esto tiene una sombrilla

Voz 7 05:36 por si acaso la dari la metemos nosotros con esa casa

Voz 0444 05:39 bueno ya alguna dieta especial porque en verano la gente tiende a engordar no está de vacaciones vosotros al contrario o cómo lo lleváis si tenéis alguna ayuda especial para aguantar tanta tralla

Voz 0839 05:48 engordar seguro que no porque porque con tanta contrato movimiento luego también escenario pues

Voz 0513 05:53 a lo suyo y yo creo que sí

Voz 0839 05:56 sí más abrazamos pero tampoco somos muy exquisitos a la hora de pedir cosa cada vez que somos bastante pues ensalada pechugas croquetas Pervez

Voz 3 06:05 la cerveza es decir hay cómodo temiendo

Voz 0513 06:10 sí ha habido con ha habido una pequeña pausa porque porque es como lo que nunca puede faltar porque alimenta hay croquetas no pasa nada bueno a mí no me gusta la cerveza exacto Miquel bicho raro no me gusta es tres veces Nile nado

Voz 6 06:24 tras lados no me gusta me M M

Voz 7 06:28 me hace daño a los dientes soy un hombre muy sensible

Voz 3 06:32 bueno vamos a seguir haciendo recorrido musical con lo que se han encontrado recorriendo este verano toda la geografía española presentando el nuevo trabajo de Izar mencionábamos algunos festivales en los que habéis estado este verano que todavía seguís en ese recorrido que tienen los festivales que atraen tanto

Voz 6 07:15 tú eres un síndrome enanas Noma tienen buen rollo yo creo que lo que nos hemos encontrado mucho este verano el buen rollo y gente con ganas de disfrutar de él

Voz 8 07:26 la vida Hay de de USA versus

Voz 6 07:28 tiempo de ocio para escuchar música en directo no al final creo que es un hábito que ha crecido mucho en los últimos años con este con esta cultura de festivales si quieres llamarlo así y creo que es positivo que de repente la música en directo haya cogido tanto peso en en la planificación de vacaciones de mucha gente mucha gente joven que que igual M sea un piso en en la costa emborracharse con los colegas en un apartamento de verano pues decide dedicarlo a a ver a sus grupos favoritos ya disfruta de la música en directo supongo que se verá reflejado luego en las giras de invierno también yo creo que al final genera el hábito de ir a ver un concierto oí música en directo así que yo creo que todo positivo

Voz 0839 08:11 además para nosotros es un plazo ir a tocar a tocar pues ya sea uno de los días que toquemos y quedarnos el otro también pues como espectadores paradero o en el lugar en el que se haga a costa saque como plan de verano para nosotros también ha sido una manera muy fácil llevar

Voz 3 08:28 y con qué con qué grupo con que banda os hecho más ilusión coincidir

Voz 0839 08:33 Justo antes nada archivarse es que fue fue increíble poder verles en directo Editors también ahí como fueron a no me acuerdo del nombre pero también el Cruïlla hubo uno que

Voz 0513 08:46 que a nivel de escenografía fue increíble Bye bye David Byrne exacto

Voz 6 08:53 desde es vital porque no lleva eh en escenarios es una cortina muy Mondays en ellos de pie todos los músicos de pie simplemente tocando hoy es espectacular muere tienen posibilidades pues lo darnos de hablar con ellos normalmente depende del festival si es muy grande a lo mejor

Voz 0839 09:12 pues no no hay posibilidad no es los camerinos porque están unos al lado de otros coincide sonoras pues sí porque algunos están sólo el momento en el que tocan pero bueno hemos tenido la suerte de coincidir con muchos compañeros también que ya conocíamos como sí

Voz 6 09:26 a mí y y la verdad es que es una maravilla

Voz 7 09:30 ya con el sudor estábamos puerta con puerta en los caminos

Voz 8 09:34 lo vergüenza

Voz 7 09:36 pasarme por allí a saludar pero una foto me hizo una Illes robé además el cartel de Two Door Cinema Club en el que el que el que marcaba su camerino me la yo no tengo en casa ellas lo saben de hecho mi que les creo que es porque no creo que supiera ni quiénes

Voz 2 09:54 serán los vecinos de Cabré de hecho tenían tres camerino alguien que de algún uno de los responsables del festival lo sabe te digo porque mueren escucha

Voz 7 10:01 no era muy tela reclama no era un objeto caro la mina de plástico se tampoco no era una cosa marcada no está enmarcado en oro ver yo creo que tenían

Voz 0513 10:12 no pienso volver después de que él robaba un gato yo robamos los otros tenían tres así que hicieron

Voz 2 10:19 es una duda qué que habéis hecho con esto

Voz 0839 10:22 la coraje bien yo soy un acuerdo donde tengo todos los requisitos de Méjico de Colombia de otros festivales de algún premio que otro cuando era cantautor tengo ahí como una mina

Voz 2 10:31 mi trina lo bueno de esto es imaginarse a ese grupo cuando volvieran de tocar diciendo y cuál es nuestro camerino no hicimos cuando ya se habían ido

Voz 7 10:43 gente que dentro de los robos somos gente muy respetado el momento justo

Voz 6 10:49 esa

Voz 5 10:49 he vivido

Voz 9 10:59 eh

Voz 5 11:04 calma

Voz 3 11:09 el año pasado a agotar las entradas en el Palacio de los Deportes cuando una de repente L le coge el éxito por banda

Voz 10 11:19 sigue siendo joven cómo se encaja

Voz 3 11:23 no son estos jóvenes Notes protesta años Salma no te pongas si sois sois jóvenes en los jóvenes y menos inocentes

Voz 6 11:32 bueno pues sólo ocho años de camino parece que es poco ocho años de camino sólo agonizar el día antes de izar cada uno teníamos nuestras historias entonces nosotros lo hemos vivido una forma laboriosa Hay los pasitos han sido muy pequeños en en el fondo lo que pasa es que han sido muchos entonces eso lo que eh lo que ha hecho es que cuando llegas al Palacio de los Deportes pues te has subido muchísimos escenarios de muchos tipos diferentes ideas enfrentado muchísimas situaciones entonces digamos que el cuerpo y la mente la tienes más preparada que existe que si de repente te planteas ahí no sabes ni cómo ha llegado no nosotros tenemos bastante claro que llega

Voz 10 12:11 a dos con mucho esfuerzo con muchas

Voz 6 12:14 qué es entonces lo que hicimos fue disfrutar lo que puede parecer fulgurante porque porque es verdad que el éxito ha sido grande y ahí se puede decir sin sin miedo pero pero ha sido un éxito trabajado durante muchos años y que igual el apunta dice que es lo que se ve en estos últimos sobre todo tres años yo creo que sí que estamos más presentes en los medios sí y para la gente en general pero pero hay tanto trabajo detrás tanta parte dice ver que no se ve que al final eso sí que lo tenemos bastante presente nosotros

Voz 0444 12:47 habéis dicho no han unos obsesionados con que guste queremos disfrutar nosotros primero ese es el secreto

Voz 0839 12:53 pues no sabíamos el secreto porque si lo hay si lo hay no no sabemos cuál es pero es verdad que es algo muy básico para nosotros

Voz 0513 13:01 que que siempre ha sido algo

Voz 0839 13:03 un poco contagioso cuando hemos ido en concierto y hemos visto a quién tocaba todas a contagia no las sensaciones y el hecho de que tú te lo está pasando bien porque te lo crees si lo disfrutas es el primer paso a partir de ahí ya le puede gustar a la gente pero si no te gusta

Voz 3 13:19 si estás ahí simplemente interpretando pues no se nota en en autoterapia suena Ara Malikian firmé la canción más lenta de vuestra carrera el experimento AIS con la psicodelia con ritmos latinoamericanos todo vale ya en la música ya estamos en un tiempo en el que no hay fronteras de ningún tipo

Voz 6 13:38 siempre valió todo en algún sitio IN ante para el larguero

Voz 3 13:41 es precisamente más del artista usado mi nómina

Voz 6 13:43 portal nunca me ha importado si valía para el para él la prensa para único para la discográfica o para la tienda de discos en el arte y en la creación ha valido todo toda la vida otra cosa es que se haya entendido todo au haya podido interesar a mucha gente poca gente algunos proyectos artísticos en nuestro caso nunca nos planteamos si estábamos arriesgando de más de menos Si que bien es una canción demasiado sencilla osea autoterapia al no tener estribillo no iba a ver por dónde cogerla os y las epílogo de El segundo disco con el que acaba en iban a aparecer una era cutre sea el final siempre hemos hecho lo que nos ha apetecido tanto a nivel de arreglos el grupo como yo a nivel compositivo en mi casa a la hora de escribir música Hay las letras nunca me planteé que iba a pasar después cuando grabamos el disco eh lo que o al menos como creador me planteaba era que es que sentía yo al escuchar lo que acaba de escribir el día siguiente cuando Mediaset me había olvidado la canción porque había había veces que me pasara dieciséis horas seguidas metido en una movida de una canción y al día siguiente me despertaba sin tener muy claro qué había pasado bueno he escuchado y me hacía feliz y eso era todo casi siempre coincidía además que lo que a mí me gustaba que había hecho en mi casa cuando se les enseñaba el grupo casi siempre lo que más me ha emocionado a mí era lo que más se emocionaba eh ellos entonces eso era eso siempre ha sido nuestra nuestra forma de pensar que iba a un disco y que no iba a un disco

Voz 3 15:36 este laboratorio musical en el que experimentamos con las diferentes bandas creadores cantantes solistas que pasan por aquí siempre le queremos poner ese punto añadido del humor eh por eso tenemos desde hace un año a Raúl no Ariño monologuista uno de los ganadores del concurso de monólogos de Hoy por Hoy Madrid Raúl aquí sigues estábamos tiene una misión que es enredar en vuestras redes sociales espiar todo cuanto hacéis echándole humor echaros lo encara estáis preparados para el test de navideño no

Voz 2 16:13 preparado nada empezamos por todo lo alto porque hablar de Izar es nombrar casi trescientos mil seguidores en las redes sociales que se dice pronto pero para que se había trescientas mil personas solas que votaron al Partido PACMA en las últimas elecciones así que chicos Jacko vaya mal la música ahí os dejo un filón tiene por la política que sigo pensáis vaya a ver sois unos animales de escenario los conciertos todo el mundo va a hacer el cabra y además estáis muy sensibilizado con el tema de los perrete es que está dando con Alejandro antes así que tenéis medio Curro hecho lo que ha sido animalada ese como decíais la cantidad de festivales que seáis hecho aviso iba más festivales que el camión que reparte la cerveza lo sabes no no se lo llevamos nosotros sí oye pues va esos muy cargado que la sombrilla y dar normal que no haya sitio para las hombre ya luego la cosa está que ha hecho el XXVII Festival ese contra yo que entre lo que habéis hecho y los que quedan cien cada festival ordenó una pulsera tenía acabado el verano con el brazo como un masai ahí estaba yo lo tengo así que nadie sabe siete años que no me quito las pues hace me regalan de festivales la gente no le ve la gente desde casa pero tiene medio brazo Moreno y el otro como Iniesta eh es lo que no paran de ganar son seguidores y fama hoy como la gasolina en verano en este país cada subido que os da la gana sube es una auténtica burrada eso sí tenía unos seguidores de lo más cachondos yp perturbados que encontraba cuidado no sé si si sabéis lo que tenéis ahí pero por ejemplo dice un tal Álex Flower que en verdad se llama Alejandro Flores pero no habrá yendo soy muy fashion atención a lo dicho tampoco es desde La Haya currado mucho la atención dice necesito amigos para encerrarnos a beber en una casa y escuchar la discografía completa de Love of Lesbian Vetusta Morla Iza y todo el indie español al querido Ares Flaubert si no estás escuchando lo que necesitas es amigos punto infunde cierto íter salde pacífico

Voz 7 18:04 inaugura y una novia un cantar

Voz 2 18:06 la calle otra dice Marta el año pasado vía Love Of Lesbian hace un mes a Rufus T Far Fly y en un mes veo a Izar ya no necesito ver a nadie más en España atención de camino me engaña esto es bajito mataba bajito Puigdemont falsos hasta no necesita de nadie más por último tenemos un tic esto turolenses dices esto no cabe duda es adscrito en España dice una tuitera cualquiera cada día me gusta más y ZAL a lo que le responde un tal nunca atenciones que es de pensar lo que cuenta dice ZAL eso que es subirle una banda

Voz 12 18:37 era o exista con droga

Voz 7 18:40 más que mira que da para poco nuestro nombre y ese es el único chiste voy a ponerlas eso les triples

Voz 3 18:47 la bandera estaba lleno de barrizal

Voz 2 18:50 la bajada es que que están vamos pero Fatah nada muere un poco por dentro nada hasta que te toca en verano hace falta una primavera otra de las canciones digital que les damos a tener recordemos Inés Vila donde sábado el de Caudete

Voz 12 19:21 están me contaba que había leído

Voz 3 19:26 en alguna entrevista que comenzase seis ensayando en una habitación sin ventanas hay que echarle mucha imaginación eso eh

Voz 6 19:34 lo encinas

Voz 3 19:36 esto ya que nosotros pensábamos que lo sabía nada

Voz 6 19:39 Greenpeace e en Ibiza en la que Ibiza que que Grecia ocupado por fuera pero vivíamos por dentro y tenía un un cuarto que no tenía ventanas que era sórdido pequeño ahí lo pensando que no lo estábamos a la eh hasta que un día dejamos de tocar vamos a hacer un descanso que están llamando a la puerta bajamos estará policía unos dicen es que es que ya hemos está la vecina ya nunca venido a quién haya quejarse dicen es que lo hemos intentado día siete ocho veces no es que no bueno estaremos sino que no nos enterábamos de que molestamos Illa vecina Esther Arteria de nuestros amplificadores de nuestra pobre mujer podremos entonces eso hizo que no fuéramos ya después de un año así

Voz 13 20:24 a un local de ensayo pero claro es que costaba unas perras claro no había perras han impactado estamos hablando hace cuánto tiempo dos mil diez min nueve ocho en el primer año claro claro si yo antes de sacar el primer disco

Voz 3 20:40 vamos a hacer un recorrido musical del lugar del que venís vale esta es la podríamos decir musicoterapia que os proponen es Vila parece nos acompañáis os quedan ya pocos minutos de entrevista venga vamos a poner tres canciones vosotros no que os inspira

Voz 15 21:21 yo creo que que afortunadamente los cinco tenemos gustos muy diferentes y eso hace que todos nos entrenamos unos de otros

Voz 6 21:29 yo creo que esto iría para Alberto

Voz 15 21:31 al menos en Soria la rama guitarrísticas a tope

Voz 3 21:41 os ha leído Inés el pensamiento

Voz 16 21:44 ella

Voz 0444 21:49 eh hace dos años se documentando Nos para la entrevista decíais nos conformamos con que viniesen cien personas

Voz 6 21:55 verlos en los viajes que hacíamos al principio con con un coche barrio que abajo pero al tocar durante quince a veinte personas el objetivo real que nos planteábamos era ese no sigamos si salimos todos los días damos ocho conciertos e inesperada ver cien personas alguna vez en el futuro con esos vamos a poder vivir de la música entonces nosotros hacíamos las cuentas para para ver cuándo podíamos dejar nuestros trabajos extra musicales si volcarnos sólo en en la música y luego pues poco a poco se fue yendo de madre y ya está aquí

Voz 2 22:30 bueno reúna Ariño recuérdanos tenemos estos días por la cita mañana viernes a las once y media estoy en la cita el oro de Gran Vía a que había echarle confeti esa genial porque vamos a cenar y después a reír no puedes hacer más la digestión con humor que sacaba el verano pero empieza la temporada de risas el oro a que vengan todos a siempre un placer gracias otras chicas de tal este sábado tenemos en The Code