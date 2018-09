La guerra de los lazos amarillos

Voz 1 00:00 y es que me vas a escuchar a los desvelos muy bien bueno sí buenas

Voz 2 01:12 ya de Isaías buenas tardes hola bueno esta semana barracas

Voz 0313 01:15 sean de todo el mundo a La Ventana de Domínguez que bien

Voz 3 01:17 no la muy buena muy contenta otra vez bien

Voz 1603 01:22 que con fuerzas otro septiembre caliente otro otoño calentó Urroz en otoño caliente por lo siento así que bueno pero oye quizás comparado con lo que viví el año el año pasado sí sí sí yo tengo la confianza de que nada mañana Enric Juliana

Voz 4 01:38 decía en la tertulia de Hoy por hoy eh tal día como hoy hace un año el Parlament de Cataluña estaba probando unas leyes de desconexión que apuntaban hacia la creación de un Estado propio de forma unilateral hoy estamos discutiendo fin como gran argumento los de Orlando

Voz 0313 01:52 los amarillos en fin que quiere serio y qué tal si bueno yo no creo que estemos peor que hace un año sinceramente que la situación sigue complicada Iturbi a Iker veremos si se en cabrón a mucho poco bueno voy ya lo veremos pero yo creo que peor no

Voz 1603 02:06 estamos no mi ayer escuchábamos a a Tardá decir cosas Granta de una sensatez

Voz 0313 02:11 gran tardaba apabullante sobretodo

Voz 1603 02:14 que vienen de quién si no que no es precisamente

Voz 5 02:16 es sospechoso ni de ser equidistante no

Voz 1603 02:20 de renunciar a sus ideales pero sí de insuflar

Voz 0313 02:22 mensaje de verdad desde el mensaje de tercera tratando de estúpidos de imbéciles a quienes quieran imponer sus tesis aún cincuenta o al otro cincuenta por ciento para catalanes es el mensaje de que nadie puede aspirar a ganar por goleada yo creo que es muy claro yo desde luego lo

Voz 1603 02:37 pero lo llevas diciendo no me suena esa pues sí

Voz 0313 02:40 algún problema es que llega a parte

Voz 0827 02:42 se tarda también habló el presidente de la Generalitat diciendo que estaría dispuesto a llegar hasta donde llegó pues no se refiere a ver si eso es a a Bruselas o si se refiere a otra cosa no esperemos que todo quede digamos en en la nebulosa de las palabras y que efectivamente se pueda reconducir la cosa por la vía de la política de la aritmética que es lo que decía tarda

Voz 0313 03:03 Sonia Ballesteros buenas tardes lo primero cuéntanos a todos quiénes son los que ponen y quitan lazos en Cataluña ver pues es que los ponen

Voz 1913 03:09 son ciudadanos que pertenecen a los C D R los Comités de Defensa de la República muy numerosos están en casi todas las poblaciones son unos trescientos nacieron hace un año con el objetivo de participar en el referéndum del uno de octubre de movilizar a la gente para que participara su papel es ese movilizar a los ciudadanos y cuentan además con el paraguas de muchas instituciones de partidos políticos el pitón pues y luego los que los quitan pertenecen a los G B R grupos de defensa y resistencia parece un chiste no sé es una realidad grupos de defensa de resistencia son muchos menos unos veintitrés grupos en toda Cataluña con capacidad para movilizar a una treintena de personas cada uno empezaron a actuar en el mes de abril como respuesta a lo que ellos consideran una ocupación ilegal de la vía pública con los lazos amarillos

Voz 0313 04:00 perdemos por si algún despistado que los lazos amarillos reivindican la libertad de los políticos que están presos los dirigentes independentistas que llevan ya muchos meses en la cárcel el perfil de los que sale a la calle gente joven de mediana edad

Voz 1913 04:13 pues mira lo que llama la atención es que el perfiles muy similar en las dos partes se movilizan tanto hombres como mujeres puridad sobre todos los mayores de cincuenta y sesenta años parece lógico porque estos pues la mayoría de ellos ya no tiene niños pequeños algunos están prejubilados tienen más tiempo libre y las profesiones y estatus social pues muy variados en uno y otro lado

Voz 0313 04:31 dónde empiezan a visualizarse claramente las diferencias en la forma de actuar

Voz 1913 04:34 pues sí mira ahí nos encontramos con el día y la noche Hinault como una expresión lingüística sino como una realidad los que ponen lazos lo hacen de día

Voz 6 04:42 Ellos son mediodía acompañados de su policía municipal ponen los grafitos con la familia hay todo una cervecita hay unos quinientos Inge en fiesta con familia y dos cantando bailando

Voz 1913 04:52 los que los quitan nos contaba Roberto lo hacen de noche

Voz 6 04:55 nosotros ya ves saldremos de aquí a las doce de la noche como unos desgraciados rezando porque no nos vea nadie luego encima Nos dicen etapa así porque chapas es vergonzante

Voz 1913 05:05 y luego encontramos que estando ideológicamente en las antípodas acaban coincidiendo a la hora de calificar lo que hacen los otros las palabras dictadores y fascistas son habituales para hablar de los demás de los del otro bando sobre lo que eso no libertad de expresión Carmen del CDR de Moncada argumenta por qué quitar lazos no es libertad

Voz 7 05:26 no no no no no quitar no es libertad de expresión porque ellos y cuelgan otras cosas a los voy a quitar porque creo en la libertad de expresión ellos la cuarta mí Ellos que cuelguen lo que quiera que hagan murales que no con símbolos de Franco ha vuelto y nacistas pero sí pidiendo pues la unidad de España lo que ellos crean pero yo no se les voy a quitar yo si me lo quitan a mí por lo tanto libertad para quitar lazos no es libertad de expresión

Voz 1913 05:55 Roberto desde el otro lado desde acciones resistencia de Ciudadanos por España argumenta por qué poner lazos no es libertad de expresión

Voz 6 06:03 si la libertad de expresión está muy bien pero muy bien las dicho expresiones expresión que significa significa palabra yo puedo explicar lo que yo quiera pero de eso a invadir el espacio público como a mí me de la gana sin dar opción a que otros pongan otra cosa ya no sé hasta ahí no llego pero yo creo que eso no es libertad de expresión

Voz 0313 06:19 bueno cada uno lo ve a su manera sobre sobre el clima en la calle de malestar una cierta tensión más menos Joseba va también según los análisis que han dicho Sonia

Voz 1913 06:28 pues mira sobre la violencia en concreto hay un rechazo total la intención por ambas partes de evitarla desde los Comités de Defensa de la República insisten en que el pueblo de Cataluña ha demostrado una y otra vez ha demostrado de sobra que no es violento donde no hay acuerdo es sobre el malestar o la crispación que es distinto a la violencia es matiz interesante entonces sobre el malestar y la crispación Carmen no la percibe

Voz 7 06:50 yo no he tenido ningún enfrentamiento físico con nadie porque este colgando lazos sí

Voz 8 06:55 sí lo veo por Latin le no lo veo que es en la realidad

Voz 7 06:58 el pueblo de Cataluña siendo un vamos yo es que nadie que conozca la confrontación por ponerlos

Voz 1913 07:04 Roberto se lamenta es un problema

Voz 6 07:07 lazos lo es un problema de convivencia es un problema de personas eso es un problema de enfrentamientos un problema de crispación en busca de un punto que de verdad ha perdido amigos los y lo conservar voy a tener que hablar lo mismo que con mis hijos tengo tres hijos con los que perfectamente puede hablar del tiempo pero si hablamos de alguna tendencia o algo así porque mis pobres hijos me mira mal y me dicen papas que tú eres un facha digo joder bueno pues hoy un facha qué queréis que os diga

Voz 1913 07:32 el tema de fondo la razones ideológicas que les mueven hoy a poner y quitar lazos y mañana pueden ser otra cosa están ahí son inamovibles los defensores de la República catalana no dé marcha atrás

Voz 9 07:43 fui a la manifestación aquella en contra de la sentencia del Estatut ya acabo de independentista convencido porque porque me di cuenta que el Estado español no me iba a satisfacer desde el punto de vista de izquierda y el punto de vista económico desde el punto de vista de democracia me preguntan si tuviera

Voz 7 08:01 el doble de dinero renunciaría hay no al autonomismo y ya no lo queremos es es pasar no

Voz 1913 08:07 los defensores de la unidad de España

Voz 6 08:10 el hecho de que estos señores sacan el lazo o nos sacan enlazo Hinault me cambien a los cerdos que hay detrás de todo esto yo me voy a quedar igual lo único que pasará que es que entonces sí ahora ahora me conformo con sacar lazos icono arrancar sus esteladas perdón este sus trapos eh con arrancar sus trapos y quitarles esas pancartas en donde nos anuncian a todos que tienen unos políticos presos pues realmente haré otra cosa no sé cuál pero haré otra cosa

Voz 1913 08:36 así están las cosas Carlos y una frase final que diría yo ahí colar no es que no hemos hablado de la tercera vía

Voz 0313 08:43 amigo los que ni quitan ni ponen lazos

Voz 1913 08:45 son la mayoría entre ellos parece hacer mella el hartazgo

Voz 0313 08:49 Marina Subirats buenas tardes bona tarda bona tarda Marina Subirats catedrática de Mérida deseo zoología nos escuchan los estudios de Radio Barcelona después el reportaje a pie de calle de Sonia y con qué conclusión te quedas tras has llevado alguna sorpresa o no o el paisajes más o menos el que el que conoces

Voz 8 09:06 el que conozco por supuesto no sopesa ninguna lo que pasa es que hasta ahora han sido incidentes relativamente poco importantes pero hay el peligro de que efectivamente Mariana más ir claro cuando tenemos este tipo de confrontación es decir yo no voy a hablar de lazo amarillo tal cual pero es que el lazo es el símbolo eh entoces claro en el momento en que tenemos dos grupos que están cerrados sobre sí mismos y que ven al otro grupo como el enemigo pues es muy difícil que se mantenga la calma en todas las situaciones de modo que dio no descarto el que en algún momento pudiera haber violencia aunque desde luego hay que decir que por parte del movimiento independentista la no violencia ha sido un signo de identidad desde el inicio

Voz 0313 09:56 sí señora estoy muy importante lo comentaba Sonia de esa última frase final de no hemos hablado de los de la programa Rossi tercera vía Kenny ponen y quitan lazos y que están un poco bastante hartos de todo

Voz 8 10:06 por supuesto y en cambio desde mi punto de vista este es el grupo que debiera crecer que debiera hacerse oir que debiera efectivamente tener más influencia en la sociedad porque no vamos a lograr rehacer la la la convivencia si no volver Nos acercar posiciones si las posiciones cada vez están más más más distanciadas y son más agresivas es evidente que no puede no esto no augura nada bueno porque porque por lo que digo porque en algún momento puede exaltar la violencia puede haber heridos puede haber cosas entonces el grupo intermedio que probablemente hoy sea y al más amplio e o de los más amplios pues es el que realmente tendría que hacerse oir y tendría que intentar acercar acercar posiciones digamos no no exigiendo que nadie renunciar a las suyas pero es que en el momento que escuchamos a los demás posiblemente vemos que bueno pues que tiene su parte de razón eh ya sabemos aquello de que de que la verdad pues es un espejo que se cayó ese fragmento ya nunca más pudo unificar de modo que cada uno tiene su un fragmento de razón y por lo tanto el poder llegar a acuerdos

Voz 1603 11:23 profesor Subirats yo quería saber cómo cómo evalúa usted cuál debería ser la posición ética de los líderes políticos que están animando a unos y a otros a hacer eso porque en el fondo cuando uno invita en no discutir estas cosas en el Parlamento catalán por ejemplo que recordemos continúa sin que es el lugar donde además se tienen que disco tíos debatir a la estas cosas sino invita empuja y anima a los ciudadanos a llevar esta discusión a la calle a las plazas a la megafonía tal bueno en el fondo está creando el caldo de cultivo en el que se puede producir estas bueno situaciones tensas y en algún caso violentas cuál es la responsabilidad ética del dirigente político o social ante una situación que estamos viendo como se nos va de las manos

Voz 8 12:09 pues para mí es una responsabilidad enorme enorme imán hay que decir que esto se ha producido también por los para los dos partes miren ustedes en ella hace más de diez años cuando lo tuvo todo el problema del Estatuto Se por parte del PP se llamó a boicotear los productos catalanes yo me preguntaba ya como no se daban cuenta de que estaban jugando con fuego eh porque estaban incitando a una gran parte de la población de España a ver a los catalanes como los enemigos como los enemigos a batir a ningunear bueno en aquel momento pues Cataluña respondió poco pero claro ibas viendo que aquello pues se seguiría calentando porque no no no no paraba entonces bueno ha llegado el momento en que explotó cuando explotado efectivamente ha sido difícil pararlo entonces desde mi punto de vista los partidos políticos no todos por igual por supuesto pero tienen una gran responsabilidad ahí yo diría incluso una culpa enorme en lo que ha sucedido porque porque por razones electorales han ido y han ido promoviendo el enfrentamiento y esto pues lo hemos visto a lo largo de mucho tiempo hilo lo hemos visto en el en por parte del PP lo hemos visto por parte de los partidos catalanes especialmente de bueno te Convergencia inicio del Pde Cat ahora de modo que yo realmente sí sí esto la piel del presidente Torra no estaría nada tranquila porque si hay un día un una persona que que que mueren un incidente en gran parte será su responsabilidad en este

Voz 0313 13:53 momento hizo que acaba de decir es duro de Marina

Voz 8 13:56 es muy duro lo sé y no me gusta decirlo pero creo que debemos poner a los partidos ya los políticos frente a sus responsabilidades puesto que para eso se los ha escogido para eso se los ha nombrado es decir aquí ha habido un problema Éste es la cuestión de la relación Cataluña España hay que resolverla políticamente desde el minuto uno Cataluña ha pedido insistentemente el diálogo durante mucho tiempo no ha habido manera de hacer de delegar este diálogo y todos lo sabemos no no tengo porque ahora explicar toda la historia de verdad entonces no bueno han llegado un momento en el cual pues claro desde la política ya se ha visto que no se podía yo esto fue en en el hace un año en octubre del año pasado entonces claro claro entonces que ha pasado bueno pues que lo haga al pueblo y entonces se deja en manos del pueblo por el otro lado lo mismo puesto que acabamos de ver como los líderes de ciudadanos se han puesto al frente de los que quitan lazos amarillos con lo cual es una manera de decir sea el partido que ganó las elecciones en Cataluña incapaz de absolutamente de dar ninguna solución lo único que se le ocurre es lanzar a la gente a la calle también entonces sí cuando se lanza a la gente a la calle no sabemos dónde puede terminar a pesar de que se se diga que se trata de personas pacíficas que de ninguna manera quieren la esencia pero la violencia se desencadenar y los once de sanción de entonces este es el momento de la política por suerte hubo un cambio de gobierno en el Estado hay un Gobierno que está ofreciendo diálogo eh y Cataluña que siempre ha pedido diálogo pues tiene que acogerse este diálogo ya en parte lo está haciendo puesto que sabemos que hay una serie de comisiones que están negociando entonces es el momento de volver a la política de calmar a la población

Voz 0827 15:54 es lo que le iba a decir no que antes cuando se habla de tercera vía nosotros queríamos a ciudadanos que se hagan oír que quizás en estos momentos vayan siendo mayoría pero también la tercera vía tiene que venir desde los partidos hasta ahora enfrentados y no sé si las declaraciones de Tardá de ayer esa especie de giro de timón puede considerarse una búsqueda de una tercera vía dentro de las formaciones políticas

Voz 8 16:15 bueno yo espero que sí además a nadie se le escapa que dentro de entre los partidos dos partidos soberanistas independentistas pues tampoco hay un acuerdo eh ella diferentes estrategias que Esquerra Republicana está intentando una vía que no sea volverá al suicidio que era el camino en el que estaba el año pasado no entonces pero bueno pero claro aquí necesitamos líderes que se atrevan a enfrentarse al movimiento es decirle las cosas están así esto va a ser algo muy largo veremos cuando acaba lo que hay que hacer es ir avanzando pero no pedir la luna porque no se tendrá ir por lo tanto arriesgar pese a que no le voten arriesgarse a que le llamen traidor es lo que pasó el año pasado pero un hombre de Estado tiene que una mujer por supuesto quizá si fuera mujer sería distinto

Voz 0313 17:10 me gustaría que Marina Subirats y el resto de oyentes de La Ventana es que al principio al abrir el programa seguro que a mucha gente era llamar la atención esa capacidad organizativa casi casi militar no de de uno de esos grupos que hemos acompañado que retiran lazos amarillos por la noche aquí a aquí ratón bueno yo creo que eso sí lo pudiéramos poner en antena de forma un poco como como bloque homogéneo para para bueno para para para oler lo que lo que se vive en esos momentos pues yo creo que estaría muy bien la verdad

Voz 1603 17:37 sí fue una madrugada en la comarca del Maresme quede con Roberto que es de Garcés un grupo

Voz 1913 17:44 no se llaman así grupo de acciones resistencia de Ciudadanos por España y quede con él en el Parking de un polígono industrial de esta comarca del Maresme que está relativamente cerca de la ciudad de Barcelona eran cerca de la medianoche

Voz 1105 18:00 Nos nos vimos a hacerlo

Voz 1913 18:04 y fueron llegando fallaron algunos de los que iban a participar en lo que denominan operativo de limpieza se reunió un grupo reducido unos dos coches bueno dos coches en realidad ya antes de salir como siempre se conectaron a una aplicación que les permite estar en contacto entre ellos

Voz 1105 18:19 yo este programa este programa celo nos permite que nuestro móvil se conviertan en cualquier talkie entonces la gracia que tiene a parte de esto es que estela de la policía en principio como que es telefónico no lo pillan con lo cual siempre estamos en contacto porque claro hay gente que limpia pero hay gente que vigila por ejemplo te pones en la entrada de un pueblo en la salida para ver si viene o no viene en algunas calles mientras los compañeros una limpiarlo

Voz 1913 18:39 antes de salirse establece cuál es el objetivo

Voz 6 18:42 lo que vamos a hacer va a ser coger los cogerlo

Voz 10 18:44 los coches irnos aquí en la ciudad de Vilassar de Mar hay una valla que es la valla el tren en esta valla del tren siempre están colgados una serie de lazos que nosotros vamos sacando periódicamente que volver a poner

Voz 1913 18:57 ese prueban los equipos dos nuboso

Voz 1105 19:00 brazo olvidéis todos porque claro cambio correcto

Voz 11 19:03 no aquí Escorpión aquí estoy alguien

Voz 1105 19:06 propia la ratón tonto él no

Voz 12 19:09 porque claro cambio hubo cambio de objetivo

Voz 1913 19:11 porque había gente en la zona donde iban a actuar así que para evitar enfrentamientos seguimos adelante y la decisión fue quitar los lazos de un puente que había sobre la carretera en tan sólo unos minutos cortando los plásticos amarillos con Cutter se eliminaron absolutamente todos los lazos

Voz 13 19:29 fuera muy buena cuenta

Voz 1105 19:36 dentro

Voz 0313 19:39 dentro un testimonio radiofónico realmente valioso Marina Subirats es socióloga es profeta pero yo no me resisto a preguntarle si se atreve a sin no no digo a pronosticar a intuir dentro de un año donde estaremos con este tema pero dónde estaremos Iker en Barcelona en Tarragona en Reus en Vigo en Sevilla en Madrid en Bilbao en Valencia como estaremos analizando este tema dentro de un año todos

Voz 8 20:05 pues no mire no me atrevo

Voz 3 20:09 porque esto sería tener

Voz 15 20:10 la bola de cristal desde la sociología

Voz 8 20:13 no no no hacemos este tipo de predicciones lo máximo que podemos decir es dado la situación bueno pues hay dos o tres escenarios posibles no había unos pues que es que desde mi punto de vista son más optimistas y otros menos optimistas pero cómo se van a decidir yo lo que espero lo que espero que hay a la sensatez por parte de los partidos políticos para negociar este momento en este momento que es el momento en que por fin se ha podido tener la oportunidad de de que de que se trate políticamente este problema por lo tanto que es donde hay que llevarlo y resolver sólo Ikea que además pues bueno sí vaya a una o a una situación en que la población también habrá un poco sus antenas y no se cierre a solamente oír los mensajes de los suyos

Voz 0313 21:00 hay también nosotros tenemos una parte responsabilidad verdad los medios