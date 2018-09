Play Segunda (06/09/2018): El sello de Muñiz

Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play Segunda con Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Primera Play Segunda Play Segunda

Voz 1643 00:28 hola qué tal Ya estamos aquí bienvenidos al capítulo a ciento sesenta y tres de Play Segunda y bienvenidos a la cuarta jornada de la Liga un dos tres una jornada que arranca con el Málaga como líder en solitario y como el único equipo que ha hecho pleno hasta ahora ganando sus tres primeros partidos nueve puntos de nueve con victorias ante Lugo Alcorcón Almería las tres victorias eso sí por la mínima prácticamente en los minutos finales pero con el sello de Juan Ramón López Muñiz un equipo ordenado un equipo seguro en defensa Ike aprovecha sus ocasiones y si encima tienes un portero como Munir que salva los tres puntos con una gran parada en los minutos finales nos sale un equipo que no recuerda mucho al Levante que Muñiz subió a Primera a pesar de las bajas para no superar el tope salarial en el último mes el Málaga ha hecho una gran plantilla la hecho al menos sobre el papel que luego hay que ver esa plantilla jugar sobre el césped pero hasta ahora y aunque llevamos poco sólo el verde pinta bien parece un equipo fiable con esta receta vuestros ingredientes conseguirá el Málaga volver a Primera la verdad es que no lo sé pero pase lo que pase vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis hablamos de segunda con un equipo de Primera con Beatriz montaba los mandos arranca Play Segunda

Voz 2 01:45 me he venido arriba eh el arranca hables segunda ahí me venido arriba y es que yo noto que va avanzando la competición vamos metiendo en la Liga no vamos metiendo

Voz 1643 01:54 el programa ya que no está Paco al que ya no existe al menos pero es verdad que estamos haciendo la segunda subdirector del programa Alejandro Rodríguez muy buena hola qué tal me gusta que Pedro arriba me gusta desmotive la Liga un dos tres yo me me malo me en valor y llegó al final si me mes algo porque yo no lo sé pero te lo vamos a contar porque no lo sabemos porque luego no lo dicen que es imposible saberlo no sabemos cómo acabará esto no nos podemos ir contando como ocurre pero es lo que es lo que va a ocurrir la verdad que prácticamente imposible adivinarlo lo que sí era fácil adivinar hoy es que Paco ni va a estar porque sigue de vacaciones y no lo dijo él hacen para semanas el programa y que iba a venir como siempre el el suplente de lujo que como se descuide Paco va a ser el titular suplente de oro José Antonio Duro José Antonio de oro muy buena Castilla La Mancha al poder Óscar Egido qué tal muy buenas bueno reales si duro vamos a ver que tiene hemos hoy porque yo me he venido arriba pero si miras las jornadas que para venir se muy

Voz 3 02:45 ahí arriba pues sí porque llegamos a la jornada cuatro con sólo un equipo imbatido el Málaga del que hablaba Gento introducción líder en solitario con pleno de victorias de los malacitanos de cómo está la tabla después de tres partidos vamos a hablar con nuestros secundó locos de cabecera José Luis Oltra Sergio Sánchez

Voz 4 03:01 hemos os vamos a contar la última hora del Málaga Tenerife del Deportivo de la Coruña Sporting de Gijón y del Real Oviedo Real Zaragoza tres de los mejores partidos

Voz 3 03:08 de la próxima jornada además todos ellos huelen a primera el protagonista de nuestra historia sospecha que su equipo no le apoyó en escribir porque la Liga sospecha que cobran más de lo que dicen y además vamos a contar qué equipos equipos les afecta el virus FIFA por culpa de los partidos de las selecciones Iker jugadores se pierde en la cuarta jornada en la Liga Un dos tres

Voz 4 03:26 y terminaremos con noticias de todos los equipos de todos los partidos del fin de semana y por supuesto con el cierre con Jaume nave Irak que pone la firma

Voz 3 03:33 a una Segunda de Primera por supuesto vamos a tener las happy Pili director que la semana pasada cenaron con nosotros y que han caido bastante bien entre los oyentes de Play Segunda pero antes de todo eso vamos a ver cómo viene la jornada número cuatro en la Liga Un dos tres una jornada que arranca el viernes con dos partidos a las ocho de la tarde siete en Canarias Las Palmas Nàstic de Tarragona ya a las nueve el Mallorca Cádiz para las cuatro de la tarde del sábado Osasuna Almería a las seis de la tarde se juega el Málaga Tenerife el Oviedo Zaragoza no hay fútbol más allá porque juega la selección yo este partido será el domingo a las doce del mediodía vuelven horario matinal que tanto les gusta a José Antonio Duro con el Reus a Albacete a las cuatro de la tarde Numancia Elche a las seis de la tarde Extremadura Granada para las ocho Nos queda el Córdoba Almería Alcorcón ya a las nueve menos cuarto el Depor Sporting cierra la jornada el lunes en el Wanda Metropolitano el Rayo Majadahonda Lugo tres

Voz 4 04:25 jornadas después sólo el Málaga ha conseguido ganar todos los partidos tienen nueve puntos siete para el Sporting seis tiene el Mallorca no con cinco el Albacete por cierto que la feria este fin de semana ya cinco puntos con el Oviedo Las Palmas el Granada el Depor el Cádiz y el Zaragoza con cuatro en Lugo el Alcorcón el Reus con tres Tenerife en Majadahonda el Numancia ya tiene dos también el Elche con uno Almería Extremadura Tarragona

Voz 1643 04:47 Osasuna farolillo rojo el Córdoba Sandoval en la Feria de Albacete eso la fiesta de Alcorcón ya que vamos a a toda España del siete al diecisiete de la feria es apuntala con Mail a Play Segunda arroba gmail punto com el Departamento de Fiestas de segunda división que coincidan con jornada de Liga que eso a veces no carnavales en Tenerife siempre mal mal fario al equipo siempre pierdes sabemos a equipos y entrenadores que cuando venía la fiesta Sevilla cuando se lo llevaban concentrados otro lugar por si acaso se que no está más a ver la fiesta afronta el equipo de Segunda bueno fuera broma así toda además aparte así era la jornada cuatro en la Liga una jornada que analizamos desde Jackie en Play Segunda

Voz 2 05:24 ha seguido Play Segunda en Twitter Facebook

Voz 1643 05:34 el Málaga ha hecho pleno de victorias y es líder en solitario con nueve puntos por detrás les siguen el Sporting con siete que aún no ha perdido el Mallorca con seis hay muchísima igualdad en la mitad de tabla y es que hay siete equipos con cinco puntos tres que tienen cuatro es curioso el caso del Tenerife que ha empatado los los partidos que ha jugado y equipos como Almería Extremadura Nàstic Osasuna Córdoba tan sólo han sumado un empate entre jornadas no han ganado todavía lo mismo que Elche Numancia que aún no conocen lo que es la victoria así llegamos a la jornada cuatro de la Ley con dos que como cada semana analizamos en Play Segunda con nuestros del médico de cabecera José Luis Oltra muy buenas

Voz 5 06:15 hola qué tal Oscar buenas tardes está por ahí el día

Voz 1643 06:17 además sabe de segunda en España que nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez Assange muy buenas

Voz 6 06:22 hola Óscar Sotheby's qué tal muy buenas

Voz 1643 06:25 bueno pues ese Oltra el Málaga imparable no suelen pararles sino que además va teniendo ya el sello de Muñiz que es el mismo en el que subió al Levante a Primera

Voz 7 06:34 sí sí sí sí la verdad es que

Voz 5 06:36 tiene muchas similitudes además empezar muy bien un equipo recién descendido con mucha presión mucha obligación mucha urgencia pero que lo transforma con buenos resultados y que iban a todo de cara bueno yo creo que la jornada viene marcada por lo del virus y que además el propio Muñiz ha hecho unas declaraciones que yo creo que compartimos la mayoría entrenadores que es algo que se lleva diciendo todas las temporadas que se me la segunda también tiene que parar cuando cuando para en las competiciones por selecciones y que estás dice que sí que Iker pero los gurús luego aceptan que no que yo creo que hay un agravio comparativo sin ir más lejos el Málaga pues va perderá a dos tres futbolistas algunos de ellos importantes y equipos como el el que van a perder hasta cuatro futbolistas con las cortas Si bueno yo creo que esto no debería ser así luego también la la jornada pues con mucha noticia no lo del virus y lo de patrono de el final de mercado con con el tema de límite salarial que

Voz 8 07:40 no fue el más afectado las últimos dos últimos fichajes como Alberto Albentosa

Voz 5 07:45 por el por el Nàstic que que bueno siempre no deja de sorprender ese último día de mercado de la competición que como siempre muy igualada todos han puntuado ya sólo hay tres que no han empatado todos los demás aunque sea caro si fuera algún empate es algo Rayo Majadahonda el mayor que el propio Málaga que lo ha ganado todo todos los demás ha conseguido algún empate y hay ocho equipos que no han ganado nueve que no han perdido nada pues que ha empezado con el con ese pleno y con el sello face to de de unirse bueno pues un partido muy muy difícil que tiene con el Tenerife esta semana como cada semana pero si quería hacerle va siendo más siendo un equipo muy reconocible no

Voz 1643 08:21 cómo estoy diciendo Oltra y Sergio y todos los equipos han puntuado hay mucha igualdad sobre todo en la mitad de la tabla desde el cuarto que es el Albacete que tiene cinco puntos hasta el décimo quinto es el Rayo Majadahonda Majadahonda que tiene tres que están pues eso que pase lo que pasa esta jornada estar decimoquinto quinto te puede por el cuarto o estás el quinto puedes acabar decimotercero

Voz 1185 08:43 sí además demuestra el Mr visible que es no la

Voz 5 08:46 a la categoría de plata porque fíjate que el Rayo Majadahonda

Voz 1185 08:49 bueno habíamos visto como por ejemplo en el partido frente al Mallorca había hecho un buen encuentro y terminó perdiendo muchos pensaban bueno me este equipo junto con el Extremadura pues lo van a tener casi imposible para mantenerse en la categoría de plata veremos lo que pasa no que esto es muy largos pero llega a Tarragona y consiga narra Nàstic así que las diferencias no son tan mínimas y lo estamos viendo en la clasificación lógicamente con no

Voz 5 09:12 según vaya avanzando la ligas irán ampliando pero

Voz 1185 09:15 a mí monos demuestra que está todo todo ajustadísimo enanos da bueno las primeras referencias no no es que tengamos todavía era todos sin para poder a apoyar ninguna afirmación y ser contundentes pero sí que tenemos la referencia como estaba comentando José Luis por ejemplo de Málaga que vemos bastante sólido que gana los partidos pero que yo estuve esta misma semana hablando con los jugadores porque pasé en La Rosaleda bueno alguno de los jugadores me comentaba Ximo ganado pero algunos de esos partidos los hemos podido empatar incluso perder no como hemos ganado en Lugo cómo se gana mal final en Almería en el último instante con una parada providencial bueno va a dar la sensación de que va a ser igualado el problema lo pueden tener aquellos equipos que estamos viendo como el Córdoba que encajado diez goles o con un equipo que está bastante más arriba hay que parece dar otras sensaciones hemos hecho Mancini pero que con siete dianas en contra pues también también puede tener problemas siempre son las primeras circunstancia es el que

Voz 5 10:11 obligan a uno a corregir a otros hacen ilusionada

Voz 1185 10:13 se pero sabemos que esto es muy largo que a ver cómo afecta el virus FIFA a esta jornada porque además de que se en jugadores yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha hecho José Luis lo que pasa es que están bien pienso que bueno los clubes todas las temporadas lo dicen pero luego la liga son los clubes al final no

Voz 5 10:29 entonces los clubes de Segunda que deberían

Voz 6 10:32 poner más fuerza a la hora de reivindicarlo no sólo cuando llega el momento sino durante el verano cuando se hacen las asambleas decir que hay que parar porque el Málaga le van a faltar

Voz 1185 10:40 jugadores básicos como son unido con N'Diaye vamos a tener en el nombre fundamental para ellos como solicitaba que no puede estar son jugadores importantes y lo que hay que hacer es que para que tengamos también jugadores internacionales buenos en Segunda pues los clubes se muevan porque sino al final se que

Voz 6 10:57 la tocan palabras que vamos a repetir cuando nos llamen la próxima temporada volveremos a hablar de lo mismo los clubes se volverán a quejar pero lo que tienen que hacer es moverse más que quejarse

Voz 1643 11:05 pues si no se trata sólo de votar a Teba así de apoyar a la liga sino de cuando hay la oportunidad de decirle a la cara que cuando para la primera ley los poderse van puede perjudicar a la segunda división pues también hay que decírselo al presidente de la Liga y lo he dicho Sergio y esto es muy largo llevamos muy poquito solamente tres semanas pero se van viendo detalles ya al final eso detalles a la larga son muestras síntomas de lo que va a ocurrir bueno eso quiere hacer llegar a la pregunta yo no sé si dentro lo mejor de diez semanas sacándose el corte te oigo al final de Liga vamos a verlo porque Oltra tú crees que tal y como está ahora la tabla Se va a mantener de aquí al final o de aquí ya diez jornadas como digo vamos a mirar la tabla Innova haber tanta variación que llevan muy poco

Voz 1185 11:50 no yo creo que sí que va a haber mucha variación no puede o puede haber

Voz 5 11:54 por lo menos porque con lo explicado fenomenal Sergio como quiere el tiro más Save the

Voz 6 12:00 según dijo que no pero yo llegué a todas las cañas con José Luis Milla para mí yo aprendiendo siempre porque es uno fíjate yo hasta que no se suba un equipo a Primera División en padres desde luego no estoy a un nivel así que de momento sí sí

Voz 1643 12:12 te quedas Sergio

Voz 1185 12:16 porque aunque cuidado

Voz 5 12:17 sacando la titula quiere que conozco eh pero bueno se decía que es verdad que que el Málaga empezó muy bien y tres de tres y con el sello Muñiz equipo sólido pero en los dos primeros partidos gano en los últimos diez minutos de edad convencido que va de igual pero que esos partidos igual que caen titulado pueden caer del lado el rival el otro día marcan la primera parece sin embargo no va contra Sergio la última parada que hace Munir que precisamente no juega pues el paro en esta semana pues les salva de yo tener algo más son por ejemplo yo veo pues bajo equipos como Osasuna que va a estar mucho más arriba el Tenerife todavía no ha ganado no ha perdido yo pero es un equipo que va a dar a dar guerra incluso de los equipos que que todavía no han terminado de arrancar y que luego cuando cojan esa velocidad de crucero en este caso o cuando estén un poquito más rodados y más consolidados pues seguramente van a rendir mejor yo sigo viendo mucha igualdad y por eso en esta categoría aunque ideas equipos destacados y luego la clasificación de aquí de jornadas pueda ser más o menos similar en cualquier momento puede quebrarse puede cambiar yo no me atrevo a dar ningún favorito ni por arriba es verdad lo que ha hecho Sergio también de que Córdoba encajado demasiados ya ha encajado demasiado de que equipos que está haciendo que tiene que corregir muchos más aspectos que porque las sensaciones a lo mejor pueden ser buenas pero si no en algunos aspectos semana ver abocados a una clasificación tenerla que les corresponde que buscan pero sigo pensando que para categorías que mojar te eso es muy duro

Voz 1643 13:49 ahora antes de que de escuchar la respuesta de Sergio voy a decir por qué hacía esta pregunta es que yo estaba mirando esta semana la clasificación de la jornada tres de la Liga pasada y me encuentro que la jornada tres el líder era el Sporting que jugó playoff llegó a la final con el Valladolid segundo era el Numancia que jugó playoff el Valladolid era el cuarto llevó al final a la final del periodo subió el Rayo era séptimo el Huesca estaba X detrás undécimo primero estaba el Zaragoza psique más o menos los que jugaron en play off estaban todos allí arriba menos el Zaragoza que que luego cogió la directa y faltaban los dos equipos recién ascendidos que como dice Oltra Sergio lo hoy conjuntos que coges la velocidad de crucero en el último tramo se meten ahí arriba

Voz 1185 14:31 se espera cardenal segundo

Voz 5 14:34 segundo Sergio de discúlpame porque le ha faltado para tener más rigor mirar la jornada diez que cuando nos pregunta a nosotros en la jornada diez igual el Sporting por decirte uno de los que me ha nombrado

Voz 3 14:45 pero es que hecho de la jornada

Voz 1643 14:48 el tres tres

Voz 5 14:50 no no claro claro al Millán a tres has visto el final

Voz 6 14:53 pero mira la la jornada diez sea

Voz 1643 14:56 mostrará cómo ha ido variando claro pues es preguntar si pero hay sigo señales y detalles que coincide no no cambia tanto también pero en el transcurso sin

Voz 5 15:04 en la diez ya no era la misma clasificación y luego por circunstancias de la competición vuelven a estar en la en la última en esa clasificación pero si ves el devenir de la misma y no sé yo te puedo hablar de verdad que estuve nosotros una tres no habíamos ganado en la jornada quince era era como líderes y luego no se jugar playoff es decir que ese esto la competición yo te digo y más en Segunda yo no me atrevo a Mohamed perdona Sergio que de eso nada

Voz 1643 15:30 a esto lo refleja también Sergio que el Huesca por ejemplo llegó febrero me parece estuvo un mes sin gana yo ha comentado también

Voz 1185 15:37 por ejemplo si miramos mirar comparado con otros años las comparaciones son odiosas y segunda más porque por ejemplo si miras el Real vallado la ley pues el Real Valladolid nadie daba un duro porque iba a estar ahí podemos mirar a muchos durante muchas partes de la clasificación de la temporada íbamos a todo el mundo sorprendía de hechos hablaba de que el rival más el equipo más fuerte en los off iba a ser el Zaragoza nadie daba un duro por el Sporting de pasaron por encima es un movimiento para ver si me dices equipos como Málaga como Sporting como Las Palmas como de peleando por eso yo creo que sí yo creo que sí y creo que tampoco arriesgó demasiado pero siempre hay uno que se cae de los que es de los que vienen de primera Hay Isère lleva el susto siempre suele haber uno que no contamos con él para nada que se mete entre los primeros entre los que pelean por subir bueno yo creo que el inicio es importante pero esto es larguísimos tremendamente la además hay equipos que con lo que pasa

Voz 6 16:32 dado el mercado en el mercado veranos

Voz 1185 16:35 la inscripción es pues vamos a ver qué qué resultado dan porque se han cambiado jugadores esta última horas que por ejemplo Córdoba se queda sin portero llegar a Carlos a última hora lleva aquí seca al Málaga en el Reus tenía preparado un equipo y el equipo que puede competir es otro son muchas incorporaciones por ejemplo la Unión Deportiva Las Palmas luego hay una cosa que para mí lo importante que siempre se ha hablado de recuerdo por ejemplo un caso en el caso del Villarreal cuando asciende que cambio de entrenador se habla mucho de la del camión entrenador Pini sin desmerecer ni muchísimo menos a Marcelino entrenador pero sí que es un gran entrenador pero hay que decir que hay equipos con potencial para hacer fichajes en el mercado de invierno que cambian todo que sin que no arrancan cambiar el motor al coche entonces esto va a dar sí sin vuelta yo porque tengo más expectación y sobre todo por ver quién es ese equipo revelación de momento voy por ahí que bueno las sensaciones quedan muchos hablan de que puede ser el Albacete vamos a ver vamos a ver que esto es muy largo pero de aceite Mallorca a ver quién es ese equipo con el que no se cuenta y que está ahí también Oscar fomentar de forma muy breve me parece que es urgente que se haga algo con el mercado de verano para adscripciones no puede ser que la competición que las inscripciones terminen quince veinte días después y se convierta todo en un batiburrillo en la manera en un engaño porque al final no tu abonados si abona porque va a tener una cierta plantilla esa plantilla no es en algunos casos con muchos de los casos no va a ser lo competitiva que te han dicho nada unas veces por culpa del club otras veces no por culpa del club el club cree que va a tener unos jugadores que luego no puede tener y que tienes que rehacer el equipo para los rivales no pueden fichar jugadores que ellos hubieran podido fichar si les hubieran dicho antes que sus jugadores no podían de ese equipo porque no tenía capacidad económica para él ya al fin al jugador como un trabajador se queda sin equipo puede dar el caso tan absurdo de que tú lo estoy pagando al trabajador pero el trabajado el trabajador se pueda llevar yo el trabajador no pueda jugar entonces yo creo que son muy urgente de circunstancias que decimos que tenemos que corregir es muy urgente que o cada vez que un jugador la Liga autoriza antes de espera una inscripción pues las inscripciones acaban antes de que comience la temporada porque sino al final yo pagué un abono por tener un equipo que va a tener aquí jugadores vale doscientos euros y luego el equipo al que poder al poder no es ese sino uno mucho más rebajado en muchos no han mermado

Voz 1643 18:55 eso es el caso que le ha pasado al resto vamos a contar luego poquito más adelante en segunda cómo ha sido esa historia y algún técnico este verano ya ha levantado la voz para decir sobre todo en primera o segunda ahí bastantes opina lo mismo que el mercado se tiene que cerrar antes de que comience la competición antes de la primera jornada ya todo deberían tener definida su plantilla es para para competir pero es un tema que igual como he dicho antes que cuando vayan punto básico de la Liga hay que hacerles verdad cosas pues a lo mejor es una de las temas que tienen que bueno sobre la mesa y que hablar y que negociar en cuanto a la jornada que viene ahora encima la cuarta míster si yo tengo que elegir este fin de semana uno o dos partidos imprescindibles para ver cuáles me recomiendas

Voz 7 19:34 bueno en Málaga Tenerife

Voz 5 19:38 por la entidad de los dos equipos lo que hay en juego y demás porque el Tenerife no ha perdido y buen rival que también está ya empezando a verse obligado a ganar y luego el de Tim para mí son los dos partidos más atractivos tiene que son los dos partidos de equipos por que luchan por cosas importantes que sea muy pronto para hablar de de esto pero para

Voz 10 19:58 Nico con más atractivos Málaga Tenerife Deportivo Sporting

Voz 5 20:02 los dos principales bajo mi punto de vista

Voz 1643 20:04 partidazo hemos elegido para analizar ahora en Play Segunda Hay otro partido Sergio que no puedo perder ese en el que salirse Juanma Ruiz

Voz 6 20:12 sí pues uno de esos de los que ha dicho José Luis el Depor Sporting vamos a ir a Riazor no podrá ver al dé por bueno que arranquen

Voz 1643 20:21 en casa por fin su debut en casa

Voz 1185 20:24 a una parte de la grada porque están haciendo reparaciones en la cubierta y no se va a poder estarlo

Voz 6 20:28 a la guerra la sala al

Voz 1185 20:31 esto pero seguro que volverán va a haber ambientazo de cualquier Mané la íbamos a ver un Depor bueno pues que en los primeros partidos la sensación claros matices que decíamos que todavía obviamente que acabamos de arrancar con le ha faltado cerrar los partidos no en Albacete se puso por delante y al final le terminaron empatando en Tenerife se puso por delante cuando quedaban segundos y al final determinaron empatando vamos a ver de qué es capaz por Tim haberle fuera de casa no porque cuando llegó baraja recordáis que es una rachas formidable diez once victorias consecutivas en el que así se metió arriba fuera le le costaba más vamos a ver qué capacidad

Voz 6 21:06 n para para responder en un campo tan complicado como puede ser Riazor todo eso mientras que estamos preparando ya adelantó que estamos preparando clínico

Voz 1643 21:15 la fecha creo sí

Voz 1185 21:17 lunes diecisiete de septiembre

Voz 6 21:20 Armilla sigue meter a y la bueno el dato bien mi cumpleaños aprovechando va a ser es que regala nulo

Voz 1643 21:26 lo bonito eso es bonito

Voz 6 21:29 el esperemos que sea bonito eh

Voz 1643 21:31 haciendo vosotros seguro que Kuyt como producto muy bien

Voz 1185 21:34 sí en vamos en el nuevo canal de Movistar que se va a presentar ya esta misma semana vamos a tener un programa de Segunda con es contando cosas que no se ve nunca en la categoría de plata este queremos se que gustan mucho y ya iremos contando la semana que viene vamos Makos

Voz 1643 21:49 Texas vamos a ir poquito a poco el nombre lo guardamos la cartera ya no lo adelante cuando queráis y poco a poco buena seguir trabajando a seguir currando y acaso como digo en Movistar Plus cuida muchísimo el producto hoy además como segunda división va gente muy abierta y te dejan hacer cosas que en primer alguno más reticente

Voz 1185 22:04 sí la verdad es que es un gusto tan suya estar son yo estuve grabando en Málaga Dani Pacheco y colaborar todo el mundo es una es una maravilla de Augusto yo creo que lo bueno para todo el mundo

Voz 1643 22:14 me te luego no llega el turno encierra el vestuario un problema

Voz 6 22:17 Oltra para ojalá acuerdos esos aquí todo siempre me da facilidades no tenemos una relación bueno no creo que haya que explicarlo mucho no que es una relación muy buena ahí siempre no soy ayudado

Voz 1643 22:29 es muy difícil llevarse como José Luis

Voz 1185 22:31 sí sí bueno la verdad es que si alguna vez en alguna cosa no estamos de acuerdo en agua

Voz 10 22:36 tenemos que discutir de vez en cuando algo no sino tampoco va a ser el más empalagoso bueno vale que ponen ese era el lugar del otro intentan ayudar al que estás aquí estoy yo aguanto no se puede pues no se puede y hay cosas que son sagradas pero por lo demás hay muchos mitos también entorno a esto yo creo que deberíamos ser mucho más abiertos para para la gente en general en Segunda en Primera entrenado de futbolistas he consejeros todo el mundo no

Voz 1643 22:59 es lo que se llama empatía ponerte en el lugar del otro es algo muy bonito pero que muy complicado con mucha gente no es capaz de hacer así Vera esta jornada cuarta los dos partidos que nos han dicho Oltra Sergio Sánchez más el Real Oviedo Real Zaragoza son los tras que vamos a analizar ahora en Segunda me gustaba temen mucho el Mallorca Cádiz pero que no podemos entendernos con todos Mister Sergio muchísimas gracias ya está la próxima semana

Voz 6 23:21 gracias un abrazo gracias un abrazo hasta luego

Voz 2 23:29 no está que hiciste

Voz 1643 23:33 sí sí vamos a conocer las novedades de los partidos más interesantes de la cuarta jornada vamos a empezar por el del líder el imbatido Málaga que recibe al Tenerife el sábado a las siete darle son dos equipos que podemos decir que ha hecho pleno un hecho pleno de victorias que es el Málaga desde tres y otro ha hecho pleno de empates porque entrar ha hecho tres empates en tres partidos mala Enrique aparece muy buenas pleno de victorias líderes en solitario a un verano tiene el equipo tres fichas libres para fichar y pueden hacerlo Harper envió ayer Munir están a tope yo creo que hace algo más de un mes a lo mejor esto era era impensable pero en La Romareda Enrique supongo que hay felicidad absoluta de haber llegado a

Voz 8 24:13 sí bueno en La Rosaleda flipa dos aficionado además imagínate el entorno todo toda la tuya Ésta había creada después de la pasada temporada que puede absolutamente nefasta con un equipo desplomado practicamente en el primer mes de competición como un entrenador o en este caso una figura Juan Ramón López Muñiz le ha dado la vuelta a todo ha puesto Rosaleda patas

Voz 10 24:33 arriba y al final el Málaga está volando y además es jugar de forma brillante e muchas caras nuevas once el fichaje jugadores que no contaban como Rosales que han abierto la puerta de salida o Kiko o tantos otros que no entraban en los planes de Muñiz así que borrón y cuenta nueva mira cómo está el equipo volando y además sacando chavales de la cantera poniéndolos al final es el mérito no es que salga uno bueno y hagan buen partido sino hacia el entrenador apuesta él y el futbolista está respondiendo así

Voz 8 24:57 que lo mete todo es una coctelera es el motivo del éxito del Málaga Club de poco después de tres jornadas

Voz 10 25:02 allí arriba en la clasificación

Voz 1643 25:04 no tres jornadas tres victorias nueve puntos pleno imbatido acabas de decir tú si quieres Aparicio que bien esta segunda comparado con I

Voz 8 25:14 bueno con respecto al año pasado porque era temporadas anteriores y fueron más o menos buena

Voz 5 25:18 así que el Málaga sea adecuado

Voz 8 25:22 como equipo de Segunda División tenían claro que no hay grandes figuras que todo empezaba por hacer es que cuenta arrasa por empezar de cero el entrenador lo tenía claro es duro entendidos y con la figura de Caminero y los aficionados han puesto manos a la obra mira el otro día prácticamente un millar de aficionados en Almería un lunes a las nueve de la noche ya en en metidos en mes de septiembre día laborable y la afición del Málaga toque Le bien esta respondiendo muchísimo estamos ya camino de los XXII Nit de los veintitrés mil abonados eh que no es poco imagínate rozando los veinticuatro mil de la pasada temporada en Primera así que aquí la afición está absolutamente volcada así como un equipo de Segunda División que es lo tiene clarísimo el entrenador lo sabe viajes en autobús presupuesto bajó y a partir de ahí elegido convierto a funcionar que sueña con el ascenso por supuesto es el objetivo número uno pero se sabe que si no se trabaja duro y Si nos hace las cosas como hasta ahora lo tiene claro bueno el presidente no lo sé porque el presidente se encuentra en Qatar y esta absolutamente missing pero desde el entrenador hasta el último de los futbolistas y cada uno de los aficionados el éxito de Málaga puede ser rotundo sino vamos a ver qué pasa pero bueno queda mucha Liga todavía por delante y lo más importante de todos el Málaga sí está en el camino

Voz 1643 26:29 queda muchísima Liga es el cuarto partido y el sábado a las seis de la tarde ambientazo de gala en La Rosaleda donde el Málaga a buscar su cuarta victoria consecutiva si empatan será el cuarto empate consecutivo del Tenerife si pionero Tenerife será su primera derrota vehementes y pierda en Málaga será la primera vez que no suma nuevos tres puntos Enrique muchas gracias ya que gran momento el Málaga si no sólo quería decir

Voz 10 26:51 Muñiz había cogido ya absolutamente el tono al equipo yo había hecho un bloque titular con jugadores que aún no han debutado como por ejemplo Mamadou Koné que el otro día se queda en el banquillo se Harper no dejan sitio nadie Debutó Pacheco pero por ejemplo para este partido el Málaga ya está afectado por el virus FIFA porque no puede consta Nico de guardameta Munir que está con Marruecos ni con Ndiaye que se encuentra con la selección de Senegal al dejar Savanovic que se encuentra con con Montenegro así que numerosas novedades también que se espera para el partido del sábado y eso sí La Rosaleda prácticamente llena porque el horario es inmejorables seis de la tarde Cuén rival buena racha del equipo

Voz 1643 27:25 pues el gran partido que tenemos el sábado en La Rosaleda Enrique muchas gracias

Voz 10 27:30 un abrazo a todos otra gran partido

Voz 1643 27:32 es que se juega el domingo a las nueve menos cuarto enfrenta al segundo que se queda además muy cerca de subir en el play off el pasado mes de junio ya un recién descendido el Deportivo recibe al Sporting de Gijón en Riazor abrimos dos puntos rápidos de conexión Coruña Hermida hola

Voz 6 27:46 hola qué tal te digo sale muy buenas olas

Voz 1643 27:49 Óscar empiezo por Gijón frase me lo permite porque esa es segundo en la tabla lleva dos victorias y un empate para el Sporting ha arrancado muy bien y enfrente va a tener además David a uno de sus mejores hombres en la Liga pasada Bergantiños que esta vez estará en el campo no con el Sporting sino con el deporte

Voz 0480 28:04 sí fue uno de los pilares de El Sporting de la temporada pasada efectivamente en el medio campo de hecho el Sporting quiso que se quedara al final dependió del jugador es gallego toda la vida allí es su club de siempre y optó por ponerse al Depor pero si ahora le va a tener enfrente y el Sporting bueno pues la baja de Bergantiños ha sido una de las muchísimas porque la verdad es que ver que los cuando se ponga a saludar excompañeros de hace sólo tres meses a la mitad no los conoce porque el Sporting ha hecho una auténtica revolución en la plantilla con once fichajes todavía está en proceso de construcción es muy evidente lo ha demostrado en los partidos es natural con tanto cambio otra vez por segundo o tercer año consecutivo pero el equipo desde luego en cuanto a puntuación pues es notable alto cerca del sobresaliente porque siete puntos de nueve es verdad que todavía

Voz 1643 28:49 no he tenido digamos un rival de los

Voz 0480 28:52 la llamados a estar arriba con todos los respetos para Alcorcón

Voz 1643 28:56 madure y Nàstic pues ninguno demostró demasiado

Voz 0480 28:58 los partidos frente al al Sporting y ahora pues está claro que es un examen potente este contra el Depor del domingo

Voz 1643 29:05 para ver a qué puede aspirar el Sporting desde que está el Sporting en construcción en construcción está el Depor Inés sólo en lo deportivo sino también en el estadio porque por las obras en Riazor ha jugado tres partidos fuera en los que ha desplazado en mogollón de aficionados del Deportivo de la Coruña diez Fran debuta en casa eso sí con la delantera en cuadro entre lesiones y selecciones

Voz 0688 29:27 sí porque si hablamos en un equipo en construcción por excelencia en la categoría debe ser el Depor director deportivo nuevo que ha cambiado además la filosofía por completo al Depor entrenador no me voy notando sistema nuevo diecisiete caras nuevas en la plantilla actual sea que casi casi ha habido limpieza total en el vestir árido como dices a eso hay que añadirle pues las obras del estadio de Riazor se haga aquí de la temporada pasada se ha intentado que no quedase apenas nada yo esas obras pues bueno son las que han provocado como comentabas tres partidos en el exilio de toca al Deportivo porque volver a jugar aquí ante sus aficionados pero condicionados por esas obras que están sin finalizar que han provocado que más de ocho mil quinientos abonados tengan que cambiar de localidad yeso indirectamente afectado a los aficionados del Sporting de Gijón que se quedan sin venir a Coruña no hay entradas para ellos tampoco va a haber entradas en la taquilla porque el Depor bueno pues si le resta un foro de Riazor no calidades que por motivos de seguridad o porque no se puede ver el partido por culpa de andamios grúas y demás la es la arresta bueno pues quedaba casi casi lo justito para los más de veintiun mil abonados que tiene el Deportivo a estas alturas así que bueno pues un partido desde luego extraño futbolistas lo reconoce que se va raro ver algunas más del estadio que está absolutamente llenas de aficionados y otras totalmente desiertas pero es lo que toca en este Deportivo que ha sumado cinco puntos en las tres primeras jornadas que se quedó con la miel en los labios que podían haber sido siete de no ser esa última jugada en el partido ante el Tenerife Pedro aquí en A Coruña todo el mundo también pues interpreta que hay que tomar el análisis de esta campaña pues a ese

Voz 10 31:09 eso de que todavía no ha jugado en casa quise

Voz 0688 31:11 tipo que está en construcción haciéndose

Voz 10 31:14 hay tomándole la medida algo como técnico Nacho

Voz 0688 31:17 Alex Ibarra el partido del domingo bueno pues problemas en principio con las bajas confirmadas de Quique González el pichichi que lleva dos goles de Christian Santos que está con la selección venezolana y por lo tanto no va a poder estar en el partido muchas incógnitas con Borja Valle que por ejemplo no entrega las últimas horas Ike de todavía es duda para ese partido al igual que afecte Cartabia que viene de recuperarse de un esguince de tobillo que lo dejó KO las dos últimas jornadas Ivonne pues un adelante era como decimos en cogida con alfileres porque hasta última hora no vamos a saber realmente con quién puede contar Nacho González por eso ataque

Voz 1643 31:52 los temas pendientes de ese once el Deportivo Deportivo de la Coruña Sporting de Gijón el domingo a las nueve menos cuarto de la noche a la hora del PAR es que es lo que es es uno de los mejores partidos de esta cuarta jornada Fran David muchas gracias y que gane el mejor

Voz 9 32:09 el sábado a la

Voz 1643 32:10 las seis de la tarde el Real Oviedo recibe al Real Zaragoza tienen los dos cinco puntos aún no ha perdido ninguno como la semana pasada ya visitamos en Oviedo antes de jugar con el Cádiz vamos a darnos hoy una vuelta por Zaragoza Santi sabe muy buenas hola Óscar muy buenos pues los maños es noticia lo bien que ha empezado el canterano carro Nieto que entre Marc Gual Pombo y Álvaro Vázquez tienen que hacer olvidar los goles que la temporada pasada marcaba Borja

Voz 12 32:34 sí así es aunque ayer decía incluso que el Real Zaragoza tiene la mejor delantera de Segunda División atrevido el delantero catalán del equipo aragonés por qué mala Las Palmas y muchos

Voz 1643 32:45 los equipos también tienen artilleros de errar en Brasil

Voz 12 32:47 mira pero están empeñados entre Pombo el propio Wally también Álvaro Vázquez en hacer olvidar al goleador a día de hoy del Real Club Deportivo Español en cuanto al Real Zaragoza que va a viajar a Oviedo en principio con tan sólo un cambio en la alineación la vuelta de la sufre al lateral izquierdo en detrimento de K los nietos la basura que se perdió el último encuentro ante Las Palmas por ese problema en el pie que le tuvo bueno pues durante la semana entre algodones y además en la última jornada de mercado estuvo en un tris de salir traspasado al Eibar un Real Zaragoza que todavía no conoce la derrota y que quiere conseguir en el Carlos Tartiere de oyendo la primera victoria a domicilio para seguir haciendo muy buenos esos números de cinco de nueve en este dos mil ya en este arranque de temporada donde en Zaragoza incluso pudo hacer un pleno ante Las Palmas el gol de los de Manolo Jiménez en fuera de juego y el Real Zaragoza Si en Reus hubiera tenido la pólvora un poquito más afinada hubiera podido conseguir los tres puntos

Voz 1643 33:46 ahí eso a Oviedo a conseguir la primera victoria

Voz 12 33:49 para estar desde el inicio en La Pobla de favoritos ojalá dicen aquí en el Real Zaragoza al ascenso directo

Voz 1643 33:55 sábado a las seis de la tarde ese Real Oviedo Real Zaragoza partidazo que vamos a vivir en Carrusel gracias Santi un solo hubo así viene la jornada cuatro en la Liga un dos cero una jornada qué vamos ahí viene Carrusel deportivo que vamos a contar que vamos a analizar la próxima semana en Play Segunda con José Luis Oltra Sergio Sánchez y el resto de compañeros de la Cadena SER

Voz 13 34:14 sí

Voz 2 34:17 sin duda la Segunda División Play según

Voz 1643 34:21 pues no sé si uno dos tres o cuatro son las píldoras que cada semana nos trae estos Ruiz nuestro compañero narrador en ven y en gol de la Liga dos tres esto es muy buenas muy buenas goloso cuantas tenemos una dos tres cuatro que llevas hoy en La Valeta

Voz 14 34:37 pues voy a sumar una más al nombre de nuestra querida ligue buenos

Voz 1643 34:40 cuatro qué te parece pues me parece bien porque tres a lo mejor alguna hace pocas entonces bueno pues una más que no se queja por cierto la gente está muy contenta con tu dirección y ha tenido una gran acogida entre los oyentes de Play Segunda bueno pues yo que me alegro hombre pues para esa gente que está ansiosa de saber que tras esta semana que les contamos

Voz 14 34:58 pues si te parece voy a echar mano la maleta a ver qué traigo esta semana dentro del cuero fíjate el primer botecito lleva una etiqueta que dice algo así parece una frase un tanto espiritual dice ser valiente es atreverse a ser vulneró hable y esto lo firma un afamado me gustaría llamarle orientador espiritual llamado Javier de Iriondo después de haber hecho algunas pesquisas después de haber intentado enlazar en los sanguíneo a este Javier hiriendo con un entrenador de la Liga Un dos tres porque Mesón

Voz 1643 35:28 el apellido a mí no me ha salido nada pero debe llevar

Voz 14 35:31 era algo ese apellido porque es que el entrenador del Rayo Majadahonda el entrenador del conjunto Omagh Diego pues Antonio Iriondo ha conseguido su primera victoria en la Liga Un dos tres desde la llegada al fútbol profesional del conjunto madrileño fue capaz de imponérselo otro día en Tarragona y la verdad que es una buena noticia a ver como una propuesta tan atractiva como un equipo que a día de hoy después de las estadísticas computadas tras estas primeras jornadas es el equipo que más entregas completa en los partidos es un equipo que contiene al futbolista que más remates sacaba que es Aitor García por tanto estamos hablando de un recién llegado que el otro día ganó con ese tanto de Nicolás es que apagarse que además a última hora antes del cierre de mercado le llegó al entrenador una de esas que José Antonio García Gasco también sexo mal proyecto Diego así que esa va a ser la primera Happy Pierre de la jornada y es que el Rayo Majadahonda después de ser un equipo que se atreve a ser valiente y que eso tal y como está la categoría en ocasiones le hace ser vulnerable pues consiguió su primera victoria

Voz 1643 36:35 ya no es que consiguió la victoria hay que ganar al Rayo Majadahonda sino como ganó alguno ya está diciendo que el Rayo Majadahonda que practica el tiki taka de la segunda división haciendo la primera píldora de octubre que bueno es la segunda pues mira andaba el otro día

Voz 14 36:49 a pasando por Barcelona y me acerqué hasta el zoológico ya conseguí misterio alguna API PIL de esta semana decía algo así como un tigre anda suelto y al principio me asusté un poco pero claro todo fue echar un vistazo a La Romareda ya me di cuenta de por dónde iban los tiros que en Zaragoza Jorge Pombo esta temporada ausente ya el panda parece que el zoológico sigue por buen camino y es que Jorge Pombo completo un partido

Voz 1643 37:13 soberbio algún mal pensado decía que

Voz 14 37:16 qué bueno era a finales del mes de agosto el sector femenino de La Romareda volvía de vacaciones típicas en Salou con un buen color de tono y que por eso Jorge de Pombo se había lucido pero fuera de la broma me da la sensación de que esta temporada puede ser la del canterano del conjunto zaragocista que además ha convertido en eh un festival el animal por llamar de alguna manera porque no sólo tenemos al tigre Pombo sino que también tenemos al a Lobo Álvaro Vázquez tenemos a Pantera James siempre que me ya para ponerlo todo en orden desde el banquillo tenemos piezas y así que esta temporada va a ser divertida bastar mimada en La Romareda

Voz 1643 37:54 es una auténtica Selva lo que tiene el Zaragoza buena llegó a decir igual que en Zaragoza tiene con Pombo con Vázquez y con él la mejor delantera de Segunda División Iguarán lo que hizo por la Iglesia labrando en el complicado es un reto y un listón que han puesto bastante alto me ha gustado a la del zoológico la segunda que hay en la tercera pues

Voz 14 38:11 tenemos que bajar a Toscana tenemos que viajar a Italia un poco sí entender que esto son algo así como la familia dicho así con eh ese tono el italiano viejo que sesenta ver cómo cae el sol como sus viñedos se van secando pues más o menos es lo que vino a decir el presidente del el Club Deportivo Lugo dijo Tino saques que Lugo es una familia gracias en parte a una familia bien avenida logró el otro día a levantar un resultado que tenía en contra que era muy adverso un cero a dos en casa fue capaz de ganarlo en el último minuto del partido y en esa familia más allá del patriarca que es Javi López que es un recién llegado pues todos los integrantes los respetan y lo han acogido de la mejor manera que hablar de Juan Carlos un veterano ya en la portería que hablar de Iriome que fue goleador y que además cada temporada nos deja tres cuatro goles de esa factura de cabeza entrando por el segundo palo anticipando Carlos Pita SO Anne recién renovados Antonio Campillo Leko Cristian Herrera daños Crichton que lo fichó la Sociedad Deportiva Huesca pero la ha dejado una temporada más en el conjunto al Viver Mello Jonathan Mejía o Juan Muñiz además de Cristian Herrera yo creo que hay un compendio de jugadores que todos tienen muy claro cuál es su rol cuál es su papel todos saben que Lugo se mueve en la humildad de aquellos que conocen perfectamente el contexto que rodea de ahí empieza a crecer con su primera victoria que Victoria

Voz 1643 39:33 yo no le gusto en la familia que esta semana cuatro renovaciones del tirón a los tres capitanes Iriome hasta dos mil veintidós Seoane pita hasta dos mil veintiuno y Cristian Herrera también ha entrado en el XXI así que entre la familia se cuidan son tan bien avenidos que quieren que dure que continúe como queremos que continúe es Twitter Miner la Bill

Voz 14 39:54 pues nos va a quedar la última setenta el poker Oscar

Voz 1643 39:57 buf he jugado hace años pero vamos mal yo si tengo que ir de farol yo creo que si miento me pillan pregunta a mi mujer ya verás

Voz 14 40:04 creo que este año el que no va de farol es el Real Sporting así que esta viene llamada los ases de Barajas y es que el Real Sporting ha sido capaz de a pesar de haber cambiado por completo prácticamente la barajan no son muchos los que continúan o por lo menos no son muchos los Juli futbolistas con peso en la temporada pasada en el once titular que continúan en ese mismo once ha alabado la cara Rubén Baraja al Real Sporting están llegando victorias está mostrando un conjunto sólido fiable el juego ya llegará seguramente pero hay una serie de jugadores que forman parte de ese esqueleto de ases del conjunto rojiblanco Diego Mariño en la portería la pareja de centrales Álex Pérez el regreso de Ben Isaac Koffi que esa convertido en un futbolista fundamental en el centro del campo está llamando mucho la atención porque es un jugador con un trabajo formidable para el resto de compañeros Carlitos Carmona que hay continúa de abanderado buscando el regreso del Real Sporting a la Primera División Hernán Santana participando también con goles Nacho Méndez el futbolista ya de todas todas de pleno derecho de la primera plantilla el fichaje de Yuri da la sensación de que el Real Sporting siempre que acaba fichando un futbolista que acaben Beach le van bien las cosas y es que la anterior que anduvo por ahí les permitió sumar también un un ascenso y el último en llegar un finlandés ex de Panetta Rove Lott que fue capaz también de llegar de plantarse en un escenario que se llena cada quince días como el estadio de El Molinón marcar un gol y darle un respiro una tranquilidad a un Real Sporting que ha empezado muy bien lo contrario cómo acabó la temporada jugando play off pero con seguramente el equipo muy cansado muy fundido ha empezado de la mejor manera aire renovados por el norte de momento sonríe al Real Sporting

Voz 1643 41:50 pues que nos perdona en los demás equipos y lo demás a entrenador sí pero si al Sporting le va bien no sólo nos alegramos porque ella esta Rubén Baraja que antes de Oltra fue nuestro último entrenador en nuestro último técnico de cabecera en Play Segunda pues al final la valentía un tigre la familia y los ases de la baraja a ser los protagonistas de las cuatro Happy pila de Héctor Ruiz en este Play Segunda con qué nos sorprenderá la próxima semana para eso hay que esperar siete días hasta el próximo jueves hasta entonces actas muchas gracias

Voz 14 42:17 déjame Óscar Qué te recuerdo el menú que tenemos B esta semana de primero porque para la Liga Santander es decir seguimos

Voz 1643 42:25 lo volvimos sólo para para la nuestra que te parece

Voz 14 42:27 si el viernes hacemos una competencia de ver en qué ciudad se veranea mejor que te gusta más el Mallorca o Cádiz y que no se me enfade Alex que Las Teresitas también está muy bien yo

Voz 1643 42:37 es baja mucho más a Cádiz perdón me quedo con Cádiz vale

Voz 14 42:40 el viernes vamos a tener un Mallorca Cádiz que además es un pedazo de partido de fútbol que deja de hoy es muy apetecible además el sábado vamos a tener un duelo de corona un duelo real en el Carlos Tartiere seis de la tarde Real Oviedo Real Zaragoza