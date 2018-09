Se aplica Reflex en la muñeca después de comer nachos durante dos horas

Voz 1 00:00 el día una marca rojos y azules españoles es blanco Balbino pues el mercado lo abren ya así que más matarle la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe un problema no soy tu problema

Voz 0230 00:42 no pero esto es venir tiene la obligación de agotar todas las vías posibles porque sino la pregunta la hago yo

Voz 2 00:49 sino que

Voz 0230 00:52 esa es la pregunta que vamos a llevarnos bien porque si no paga pero

Voz 0470 01:00 el ascenso del que ya estamos en Todo por la radio en La Ventana con Toni Martínez hola Juan Especialistas secundarios señor buena El Mundo Today Aróstegui la Villa aquí de la Torre hola Lucía Taboada Alan ya no no me de habéis leído habéis oído

Voz 0230 01:18 habéis escuchado que en Dinamarca para obtener la nacionalidad habrá que estar dispuesto a estrechar la mano de alguien si es uno de los requisitos nos baste con dar la mano es que será necesario estar dispuesto dar la mano os acordáis bueno los que tenemos cierta edad cuando veíamos vuestros aquellas películas de sus en las que siguieron la tribu de los jamás

Voz 0470 01:38 con lo desgravará o los pies algo

Voz 0230 01:40 sí sí tenías que rozar la nariz para caerle bien al jefe bueno pues ahora

Voz 0470 01:44 eso sí vale que no se refieren ya no estricta referencia

Voz 0230 01:53 no está ahora en Dinamarca si es estricto

Voz 0470 01:56 queda a quedar Lama el domingo ya hiciera Suecia sí

Voz 0230 02:01 de bien price is espera un aumento de la ultraderecha hemos visto también un aumento de la ultraderecha en Finlandia en Dinamarca en Italia no hay que ser Nostradamus para leer el futuro así que disfrutemos mientras podamos

Voz 3 02:17 el grande

Voz 0470 02:22 Nos contada Marta del Vado desde Washington que una parte de los colaboradores de Donald Trump

Voz 0230 02:27 dicho con acento coreano

Voz 4 02:31 un alto Chase rompan o no

Voz 0230 02:36 me esconden documentos para que no firme barbaridades hoy se ha publicado un artículo en The New York Times en el que un miembro de Gobierno de Tram explica que él es uno de los que boicotea la agenda de su presidente es poco angustiosos como se aquí ministro entrara en la Moncloa de extra para quitarle a Pedro Sánchez papeles y Pedro Sánchez donde está lo del impuesto al diésel o que dicen o no no no sabemos nada es un poco raro también es verdad que la Casa Blanca ha reaccionado de dos maneras que podrían considerarse contradictorias diciendo que quién ha escrito eso es un cobarde diciendo que es un invento el New York Times con lo cual es un cobarde fantasmal en general una gran inseguridad en cualquier momento puede suceder algo inesperado escuchamos la voz de Francisco Franco quiero

Voz 5 03:23 pese a todo aquí permanece tal piel

Voz 1704 03:26 el año la Fundación Francisco Franco se querella contra

Voz 0230 03:28 el Gran Wyoming por parodiar la exhumación del dictador en el intermedio ya al titular es difícil de seguir pero repito la Fundación Francisco Franco se querella contra Gran Wyoming por parodiar la exhumación del dictador en el intermedio son problemas coacciones dificultades para la libertad de expresión esta mañana se ha juzgado a un hombre en Galicia por unos hechos turbio nunca mejor dicho tras una pelea en un bar llegó la Guardia Civil le identificó Le pidió que se identificara el hombre alegó que tenía gases soltó una gran viento oxidada así lo describe en su relato el Ministerio Público que calificó estos hechos como atentado a lo mejor no es lo que se ha juzgado hoy nos lo cuenta Nerea Aróstegui

Voz 0159 04:09 pues sí es una información de La Voz de Galicia que esta misma mañana un nombre latino que personar en ante el Juzgado de lo Penal número uno Los hechos sucedieron hace dos años el hombre estaba participan en un altercado

Voz 6 04:19 en un bar donde se tuvieron que acercar a los agentes de la Guardia Civil cuando pidieron que se identificase se negó a y fue cuando como bien ha explicado Toni dijo que sí

Voz 0159 04:30 no no no no había pasado nada que simplemente eran gases y entonces pues poco a poco se tiró un buen pedo el que está calificado como sonora por los agentes el verídica también recoge extractos del Ministerio Público donde se explica que el hombre calificó de perros a los agentes

Voz 0470 04:46 ah bueno y amenazó con romper los cristales

Voz 1704 04:48 el bar a creemos

Voz 0470 04:52 la Fiscalía ha pedido doce meses de cárcel si finalmente han llegado a un acuerdo que serán ocho meses pero si el condenado no delinque pues no tendrá que quiere decir que nada más dice ahora no se tira pedos guerras por el atentado el día que todos nosotros

Voz 0230 05:14 el día que todas estas cosas lleguen al Tribunal de Estrasburgo lo tienen que flipa si en Estrasburgo llevan los casos por países todos los jueces querrán hacer turno cuando le toque a España porque debemos ser los más frikis ocho meses por un pedo luego tenemos a un rapero acusado de terrorismo luego tenemos una querella de la Fundación Franco

Voz 1322 05:37 y tenemos las tú

Voz 1704 05:39 teorías

Voz 4 05:41 bueno septiembre es el mes oficial del gimnasio azul ha vivido su primer día la verdad es que se esperaba otra cosa eh me dice el monitor del gimnasio que me va a dar una rutina

Voz 1704 05:49 sí

Voz 4 05:50 yo veinte años casada no hombre por favor a mí no me de rutina

Voz 3 05:54 eh

Voz 8 05:56 a Twitter oficial a cargo de brillo

Voz 4 06:00 tener veintiuno años es rarísimo algunos de tus amigos aún no tienen barba y otros ya se están quedando calvos

Voz 8 06:07 vamos con una excelente definición del pecado que nos hace hermanos pela eh

Voz 4 06:10 que algo sea pecado sólo significa que no les gustaba a los pastores de cabras de Oriente Medio en el año tres mil antes de Cristo

Voz 8 06:18 aquí como más hay tu tía sobre problemas para las futuras generaciones

Voz 4 06:22 dentro de una década habrá niños que dirán mis padres se conocieron en Fer seis cuidado con este drama

Voz 8 06:29 y acabamos con Peyton Flandes si la luz de lo público ha estado un tema eh

Voz 4 06:34 me encantan esos Waters que entras y se enciende la luz mira es un tercio se apaga la luz sensor a cinco metros baila una jota con los brazos

Voz 9 06:41 no que te lanzas el papel al aire no te detecta te suben las bragas abres la puerta para largamente se enciende la luz

Voz 1 06:55 venga ya después de las twiterías Cebrián que sintonía de van a una temporada que bueno

Voz 1981 07:02 noticias del Mundo Today echar a favor el New York Times publica una carta anónima y en mayúsculas que asegura que Donald Trump es el mejor presidente y los demás ratas traído horas responsables del diario han decidido conservar algunas faltas ortográficas y gramaticales para ser fieles al escrito original insisten en que el autor es alguien muy cercano a la presidencia un héroe anónimo se cuelan Antena tres y destruye las cintas de Los Simpson para acabar con las reposo

Voz 0470 07:33 ya al borde del delirio repitiendo de memoria diálogos de la serie

Voz 1981 07:37 falta por la calle algunos espectadores aseguran que siguen viendo capítulos en sus televisores pero está todo en su cerebro ofertas a la humanidad declara su intención de dejar de tener niños y extinguirse para no seguir molestando a los clientes de los restaurantes

Voz 0230 07:52 los últimos humanos que poblaron la Tierra podrán conversar tranquilamente y viajar en avión sin bebés llorando los científicos sospechan que los dinosaurios se extinguieron también porque las crías no les dejaban dormir

Voz 1 08:06 última hora Arman cuenta no

Voz 1981 08:07 los las Fame las palmeras podrían extinguirse

Voz 4 08:10 en menos de diez años por culpa de las camisas hawaianas los expertos aseguran que para fabricar una camisa hawaiana entre cinco y palmeras

Voz 1981 08:19 gracias Arman vamos ahora con algunos titulares graves el Corte Inglés ya gana más dinero cobrando las bolsas de plástico que con el resto de productos Un señor echando la siesta logra obtener el certificado oficial de eficiencia energética el cambio climático está obligando a los ascensores a desplazarse cada vez más lentos para dar tiempo a comentar el cambio climático se aplica réflex en la muñeca después de comer Nacho durante dos horas los ancianos con marcapasos tendrán que lucir la pegatina Intel Inside un estudio confirma que se consumen más calorías metiendo la tripa hacia adentro en las fotos que entrenando seis horas

Voz 10 09:03 al al animal

Voz 3 10:05 sí

Voz 0470 10:11 hay una noticia interesantísima que venimos contando esta semana

Voz 0230 10:15 en la Cadena Ser el caso del contrato de armamento de armamento de España con Arabia Saudí puedan ocho bueno no es nada que tenga que ver con el Rey emérito que se sepa el tema Se trata de un contrato que se trata de un contrato ha revisado el Ministerio de Defensa dirigido por Margarita Robles son cuatrocientas bombas adquiridas por el Gobierno de Arabia Saudí se llaman bombas láser de precisión para ser utilizadas en Yemen utilizadas entiende no con propósito decorativo las bombas utilizadas para bombardear debido a que son bombas el Gobierno anterior había comprometido este contrato la actual lo rechaza por lo menos desde el Ministerio de Defensa ayer nos contaban en Hoy por hoy la situación de las bombas Radio Zaragoza Pepe las Marías buenos días

Voz 1012 11:03 hola buenos días esas cuatrocientos bombas continúan en instalaciones de la base aérea de Zaragoza en dependencias del Ejército del Aire según ha podido saber Radio Zaragoza este armamento ya estaba incluso desmontado y preparado para su traslado

Voz 0230 11:15 desmontado preparado para su traslado que es lógico las bombas nos envían montadas porque ocuparían mucho espacio son bombas de Ikea te llega la caja con el manual de instrucciones y tienes que pasar de la tarde del domingo montando las estos algo lógico porque las bombas lo van a ir idénticas son cosas que no te dedicas al gremio de la bomba no piensas

Voz 1704 11:36 el tuyo te dediques a esto pienso sobre trasladamos

Voz 0230 11:39 no por eso es lo más detalles lo que pesa cada bomba las bombas de modelo Hebe u pesan cerca de doscientos cincuenta kilos por unidad de producción norteamericana doscientos cincuenta kilos por cuatrocientas bombas son cien mil kilos de bombas y es curioso que sea un número redondo lo que indica que las bombas pueden comprarse por unidades como los huevos o propenso como el pollo ponga de cuatrocientas o póngame cien mil kilo de bomba otra cosa que no sabíamos los compradores de bombas van a la fábrica y comprueban el estado de su encargo de hecho hace unos meses los responsables saudíes de esta operación estuvieron

Voz 1012 12:12 en la base de Zaragoza para comprobar el estado de este armamento

Voz 0230 12:15 dar el visto bueno a la compra fue el último paso para desmontar las sí prepararlas esto es una situación muy de Berlanga eh tú estás en la fábrica mañana vieran los grandes las bombas bien preparadas explotar ninguna sobre todo están las bombas montadas en ese bar Tanto Illa revisan aunque quién sabe como se sabe cómo funciona esto pues si te dedicas insisto hablaremos de la bomba lo tienes que saber no pero como sabes que no te están tomando el pelo como los melones claro esto golpeada finalmente no se han vendido las bombas el Gobierno ha paralizado el contrato pero ahora que

Voz 1012 12:50 según ha podido saber la SER siguen en la base pendientes ahora de si tienen o no un nuevo destino

Voz 0230 12:55 claro que hacemos con las bombas habitualmente de esto no se habla porque nadie queremos saber que en el mundo hay armas que nosotros las fabricamos y las vendemos a personas no necesariamente de buen corazón que las utilizan quién se quedará ahora con estas bombas a esto se añade un problema nuevo a ver en los astilleros de Cádiz ha surgido una inquietud porque hace unos meses se contrató la construcción de cinco corbetas quién era cliente Arabia Saudi el temor es que el Gobierno de Arabia Saudí molesto por el reto Zazo de la venta de bombas cancele la compra de las corbetas habló claro soy mercado amigo y los trabajadores de los astilleros están inquietos el Partido Popular ha pedido explicaciones escuchamos a la socialista Araceli Maese socialista gaditana

Voz 6 13:39 bueno pues mira primero es que yo creo que hay que hacer un llamamiento a la calma correcto porque son contratos distintos en un principio no hay por qué vincular un contrato con otro contrato son completamente distintos Iván por ministerios diferentes pero hay que tener las cosas claras vamos a ver primero estos contratos van por dos ministerios completamente diferente

Voz 0230 14:06 claro esto no sé si a los jeques les va a comenzar no veamos tú les puedes decir no señor jeque usted no me cancele el contrato porque esto va por un ministerial instinto porque el temor no es que el contrato lo suspenda España sino que lo suspenda Arabia Saudi

Voz 11 14:25 no

Voz 0230 14:28 efectivamente esto de las formas siempre es un negocio Paco Paco Paco al final tienes que vender las bombas a un tercer país para que es la reventa Arabia Saudí con lo cual el resultado al final es el mismo el presidente del Gobierno ha presentado los actos de conmemoración de los cuarenta años de la Constitución Española dice Pedro Sánchez que la Constitución permite nuevos acuerdos la Constitución

Voz 12 14:56 hola permite explorar vías de nuevos acuerdos

Voz 0230 15:01 muy bien además de lo que dice ya se nota en el tono de voz se lo nota que va de buen rollo eh vamos hombre vamos sí sí un poquito esto aprovechamos este este momento Pedro Sánchez en el que se despista un poco recurre al chasquido de lengua

Voz 12 15:17 no entendamos a desde

Voz 0470 15:20 nos entendamos mejor dicho desde la generosidad llevamos de personalismos el digamos iba a decir

Voz 0230 15:26 que nos entendamos pero se les alto una ese dentro de recurre pero si aprovechamos este momento para tratar de la impugnación presentada por Carles Francino ayer contra son o presentarse ayer me gaste un poco que tú frase de introducción en La Ventana pudiera considerarse propiamente dicho vamos a escuchar de nuevo el el momento digamos de este conflicto no brevemente el momento en disputa

Voz 13 15:53 exacto pero pero sin pasarnos

Voz 1704 15:55 claro

Voz 4 15:58 claro claro eso que tanto como Lloll

Voz 0230 16:00 claro porque hay este punto en el que pueda considerarse que no es exactamente por qué porque hay una aspiración pero vamos a vamos a escucharlo un par de veces seguidas con atención

Voz 1704 16:10 pero pero sin pasarnos pero pero sin pasarnos esta aspiración

Voz 0230 16:15 hace que se coma Elche pero si aislamos la aspiración sí sí aportamos la aspiración comprobamos que hay un hay que escuchar ahora en silencio total porque es muy breve es esencia de Francino Aibar

Voz 0470 16:31 ya está

Voz 0230 16:35 eso es que no es tan claro como el de Pedro Sánchez que toma su origen de este segundo eje en Catalunya Cataluña luego teníamos sed aislado de Albert Rivera de Carmen Calvo bueno esto ha sido un poco lo que hemos ido trabajando durante las

Voz 0470 16:57 mano investigado primera semana a semana

Voz 0230 17:02 escuchamos los cuatro chasquido es el resultado es este mismo que podemos crear a partir de estas cuatro lenguas unidas que podrían hacer armoniosa mente si hay un clásico en el cine un clásico de claqué Gene Kelly Cantando bajo la lluvia este es un momento de la banda sonora esta es la banda sonora original no podríamos hacer el claqué de lenguas de cuatro lengua o las lenguas de Pedro Sánchez Albert Rivera Carmen Calvo Francino cuatro lenguas cuatro Albeoli porque se consigue mediante el contacto Bruce contra el lenguaje biólogo muy importante la Albiol lo tiene que ser el propio no vale meter la lengua era Vigo lo de otro en primer lugar porque es muy difícil y en segundo lugar porque en el caso improbable de alcanzarlos resulta del todo imposible presionar para hacer metes la Leo probado ahora si quieres

Voz 1704 18:02 la CMT del domingo hasta llegar al lo de alguien

Voz 0230 18:04 pero un claqué de cuatro lenguas quedaría así

Voz 3 18:08 eh ah eh

Voz 0470 18:41 bueno yo sí ha sido un poco lo que sería todo cambió

Voz 1 18:55 Especialistas secundarios

Voz 8 18:57 bueno vamos a abrir la Ventana nuestro espacio comercial para ganar un poquito de dinero

Voz 1704 19:02 claro

Voz 8 19:02 vamos a hablar de vacaciones porque dicen los expertos que septiembre es el mejor mes para para hacer vacaciones es bueno sí sí porque hay poca al menos gente y se encuentran dicen las mejores ofertas es cierto es cierto porque vamos con una propuesta para todos esos suerte todos que empiezan ahora sus vacaciones y que no están escuchando me acompaña señor Javi otra Velo Javi qué tal ya la mudanza rondar Javi Clavero ser propietario de Travel Tours verdad

Voz 4 19:22 es las ofertas efectivo son brutales miedo cierto las ofertas eh de septiembre son para para ver y no echar gota lo diré con una expresión anglosajona que es a Dean incluso incluso Holguín para coño Golding me dejas mejor pero si tú puedes pondrá aquí o incluso de incluso hoy incluido joder ellos plantean inglés a todo incluido tres palabras mágicas para millones de usuarios que quieren barra libre de todo pero estoy dirá Javi eso ya existe hace tiempo correcto ustedes pero no como nosotros en Travel Tours vamos mucho más allá ofrecemos un todo incluso extrema estrés String Street en o de vinculo joder no hay seis no ha perdido Padilla déjalo ya

Voz 8 20:12 todo incluido extremo Val esto es lo que proponía si en qué consiste esto es que

Voz 0230 20:17 come

Voz 4 20:19 qué gomas todo lo que bebas todo lo que es es gratis incluso todo lo que respire es si viene respiración asistida cuando quieras así como quieras bueno máquina o Boca Boca lo que tú quieras no debes ni de moverte te llevamos a la tumbona te sacamos si te metemos en la piscina te llevamos Salvat en Melilla ruido es todo incluido todo llevas todo el verano curando hostia que corren otro que corren lo que tememos aun así es gente que escucha Fermín que dice Fermín vacaciones comida me pasó once meses al año masticando yo no pudo hacerlo claro que sí que hay campeón tenemos un Ejército regular a este hombre le molesta más molesta que sólo si tenemos Tito como decía además es que girarán la comida en tu gota no tiene la bebida tus labios

Voz 8 21:06 hablando de vida yo supongo cuento con que hay Barragan

Voz 4 21:09 mojitos en el intestino si no hay barra de mojitos en cada escalera de la piscina hay barra de mojitos en lo alto el trampolín en el tuvo a bien las duchas al lado de cada tumbona tienes barra de mojitos se lo ascensores la salida de emergencia tamaño del párking haya esta barra de mojitos dentro las barras normales

Voz 0470 21:30 ha cogido

Voz 8 21:35 y todo esto con el principio de verdad vale vamos al tema precios puedes darme sentados en Gavà si estáis todos sentados

Voz 4 21:43 escuchen infringen con la oferta de septiembre siete noches siete días todo incluido todo por diecinueve euros diecinueve

Voz 8 21:53 días y las noches de los euros de ahora sí sí sí pero si diecinueve euros por cierto no habrá mucha calidad ahí no creo no sé no no me quiero meter pongamos estupendos saberes

Voz 4 22:05 según del mojito no es el mejor roban acuerdos ni siquiera si error sí pero bueno para lo que buscas es aceptable y niños gratis niños gratis y eso es que los niños no regalar las cosas en este plan mira los para les entran cuando entra así entrar en una especie de Catalonia cerebral y muchos niños son abandonados en nuestras instalaciones así que lo regalamos quieres un par

Voz 8 22:26 no ahora mismo y desde luego bueno pues si aquí quiero hacer una reserva en Travel Tours con su extrema incluyen lo he dicho bien no seremos o incluye pues que llamen a este número de teléfono

Voz 14 22:36 pues lento XXXII cabe otra vez

Voz 4 22:39 otro de tuvo cierto dónde están todos hechos lugar donde están qué más da dónde estén si no vas a salir del hotel como si te llevo a la franja de Gaza

Voz 0470 22:50 gracias

Voz 3 23:09 M

Voz 1 23:25 estoy un poco despistado no sólo porque hay dando la brasa más bajos pero pero pero no golpes bajos no

Voz 1322 23:33 es Iván Ferreiro pero cantando una canción que no es suya sino de Golpes Bajos el artista querido en homenajear a su grupo favorito y a su líder Herman con Pini fallecido en dos mil trece con un disco tributo que saldrá a finales de mes se llamará

Voz 0470 23:48 decenas recalentado y contendrá las

Voz 1322 23:51 diecinueve canciones que forman parte de la discografía de esta banda pero llevadas al terreno musical de Iván los gallegos no sé si os acordáis tuvieron una carrera corta pero intensa

Voz 0470 24:02 con éxitos como malos tiempos para las

Voz 1322 24:04 Indica o esté No mires a los ojos de la gente el álbum de Iván lo ha producido Pablo Novoa que además de ser uno de sus músicos habituales fue guitarrista original de esta formación que renace de la mano de Iván Ferreiro

Voz 0788 24:18 seguridad

Voz 1 24:43 qué bien suena aquí maravilloso sólo agregado muy bien el que impidió a ver qué día iban a entrar sí

Voz 0470 25:14 la Ventana en Todo por la radio dispuestos a ver lo que nos trae Lucía Taboada hoy a ver venga

Voz 1322 25:20 pero todos los yo casi casi buenas tardes casi casi pisa el terreno al sus ahora si a falta de Susana pues nada disfrazado Dios a hablar de la avispa asiática también llamada avispa ve Luthi nada

Voz 3 25:39 país ahora

Voz 0470 25:46 han matado

Voz 1322 25:48 bueno como ya sabéis a estas alturas es una especie invasora que llegó al norte de España en el año dos mil diez y que este verano ha generado algo de alarma social por la muerte de tres personas que eran alérgicas a la picadura de avispa soy yo es hablar en concreto de una noticia publicada en La Voz de Galicia que en realidad es del año pasado pero que ha vuelto a analizar mucho este verano es un texto en el que aparecen todos los nombres con los que han nombrado al avispa Tina gallegos que llamaron al uno uno dos para alertar de su presencia

Voz 0230 26:14 no

Voz 1322 26:15 menos de Ludina creéis que el Estado las criaturas de todas las formas posibles hay hasta cuarenta y siete nombres distintos registrados y algunos son francamente creativos he hablado con Marcos Araújo que es el gerente de Emergencias del uno uno dos en Galicia

Voz 15 26:30 la gente empezó a llamarle como como como podía cómo sabía cómo se le ocurría entonces hice una recopilación Le llamaban pues eso no minas al brillantina Save the Queen una alienígena por pudrir una realizada sabe Kenia de Africa había algún que son muy muy curiosas como Avis de famosos que lo sabemos porque quería ver también le llegaron a llamar irán porque de fuera de gusta bastante el nombre al opina es África ni al lo ciática hacen da asiática de Béjar

Voz 0470 27:14 a ver si bonito mina

Voz 0230 27:16 me gusta mucho el el el concepto del derecho

Voz 1322 27:22 sí es claros

Voz 4 27:25 a mis favoritas son avispa

Voz 1322 27:27 Lina que vendrían a ser las avispas que salen de tarde ya avispas comunistas pues es una asociación mental luego también ha registrado una llamada que se refiere a ellas como africanas de la hostia puta

Voz 0470 27:40 se ve que esta persona

Voz 1322 27:45 pues no estaba muy contenta con su presencia

Voz 0470 27:48 en Euskadi

Voz 1322 27:49 bueno ya que estaba le he preguntado a Marcos cómo distinguir a un avispado ilumina o como quieran llamarle de una avispa autóctona gallega de toda la vida

Voz 15 27:57 lo más característico que tiene es en la zona de la tomen que es un abdomen negro tiene una agita Marita muy pequeñita después una más de las patas eso también significativo en la parte extrema de las patas amarillas y después lo que es el Torah

Voz 16 28:17 así la cabeza son más un poco

Voz 15 28:20 las negras

Voz 0470 28:21 pues la cosa es como lo miras calma y si después de matarla nada bueno ya pero también a todo bueno pero

Voz 0230 28:29 el de concierto también chulos el de avispa de famosos porque definitivamente habiendo salido habiendo salido más en el periódico se habían convertido en famoso

Voz 0470 28:38 hay esa cuarenta y siete podéis buscar la noticia nada de Galicia y la

Voz 4 28:43 pero rondando

Voz 17 28:47 no es una sola mirada apodo

Voz 1322 28:50 pero

Voz 2 28:54 bueno

Voz 0470 28:58 así los primeros hoy poco respetuoso con los animales a ver voy a contar una tengo tiempo es que este verano el me pasa una movida que ya venía del Córdoba también aparte

Voz 1704 29:16 pero no pero no por comer cositas sino por porque la vida me llena yo a veces me mira por lo que me ha tocado youtubers pues me llegan Meis pues proponiendo me cositas no ir a principio en julio me llegó Mail preguntada si quería participar en un reality para la televisión holandesa que consistía en llevar una cabra desde la frontera de Tanzania hasta Nairobi bueno era una ciudad ahí está muy bien se come muy bien eh para simplemente analizar el mercado de la carne a globalmente a mí me había tocado Kenia entonces yo estaba eh

Voz 0470 29:58 por eso esto tenemos que aclarar ahora que no es un personaje de ficción no no es que le han propuesto este como eso es televisión para para llevar una cabra es como analizar cómo es el Tratado de la CAM

Voz 1704 30:11 Arne en diversos países pues a mi me tocó Kenia sea yo yo mirando el Mail ya parecía una estafa nigeriana de estante del quite no te vamos a a tienen una herencia usted ha todo pero no era verdad es me llegaron los billetes dije venga vámonos p'alante llegue allí a Nairobi y lo primero que lo sé lo sé que lo cual esto de verdad es verdad de verdad no esto lo hecho hecho tengo una foto mi foto desguace eso yo con la cabrito no sabemos si les llega a Nairobi nos tocaron unas ocho horas de de autobús para allí para Tanzania total al día siguiente nos despertamos pero vamos aquí está vuestro masai porque allí sino más ahí te pierdes irme del más más Cans está de todos que se llamaba San cale si me escuchas te quiero muchísimo me enseñó muchísimas cosas porque allí la verdad

Voz 8 31:05 entre las cabras toda de blanco

Voz 3 31:07 pero

Voz 0470 31:10 a que tiene menos pelos pero la cuestión era comprarle una cabra

Voz 1704 31:16 a Un más allí porque allí lo más ahí pues tiene en Bangkok cabras sino es flipante

Voz 0470 31:25 Cuba se dice que soy como un mercado tuvo eso

Voz 1704 31:27 en la masai tú les vas allí y ves a los chavales porque son chavales un niño de doce años tenía un rebaño de cabras Increíble Le compras una cura para para comer directamente entonces iba por la calle y la la cuestión era viajar con la cabra llevarla como hacen allí el transporte oficial porque allí taxis no hay allí taxis se convierte en cualquier persona que tenga un vehículo ahora sí sí sí que es el pagas a alguien te lleva a la que habrá donde sea la cabra pues obviamente en una moto cuesta llevarla pero bueno es un animal que cuando ya se siente dominado por lo otro pues ya se deja

Voz 0230 32:01 cogió la cámara

Voz 1704 32:03 ponía así al cuello y la cabra como una bufanda angustiosa pues en una parte del viaje allí el humor es me cuesta entenderlo porque ya ves el humor africano es yo qué sé es otra movida otras culturas

Voz 4 32:15 de repente paramos en una gasolinera

Voz 1704 32:17 en había un señor y allí

Voz 18 32:20 que viven en mitad de la sabana ahí

Voz 1704 32:23 hay cosas hecho mucho grandes todos llevan Machete todas la gente lleva machete y un que le den palos así porque es como culturalmente pues se lleva en el campo

Voz 0470 32:32 Humain así Makelele no una uno

Voz 14 32:35 sí es una historia populista

Voz 1704 32:38 sí sí así que también llevado

Voz 0470 32:42 pues entonces lo dice oye

Voz 1704 32:44 vas a comer y conozco a alguien que que es carnicero pero sí que no lo hacemos aquí mismo el tío sacó el machete empatar la cabra empieza así como que se la carga yo estaba subido en ese momento en una picada detrás porque claro no cabía Montero ante con la cabra diciendo la va a matar sale la va matar y nos quedamos aquí te no hombre que es broma qué tal yo claro ya con los

Voz 0470 33:05 pues aquí arriba que ha ganado

Voz 1704 33:11 que tengan que te presento aquí a unos a unos carniceros colegas míos claro esto no está preparado porque lo que tenemos preparado en el viaje era llevar la cámara sin más no ver la abadía de otra cabra porque no no queríamos matar la nuestra porque está queríamos llevarla donde tenemos que llevarla entonces no pusieron ayer una cabra dice pues mira esta un cliente que tenemos aquí la tenemos en diez minutos la cabra directa la barbacoa en diez minutos ya pim pam pum pum todos tenemos miedo altos usaron el dedo pero allí que me gusta mucho la forma de trataba de animales porque al final bueno se las están cargando pero San cale masai me explicaba que yo que

Voz 0470 33:48 en la reencarnación entonces

Voz 1704 33:51 les entonces animal los tratarán de una manera mejor no que que entre ellos la verdad entonces le cortan la lo primero y la esto es lo emiten en la televisión holandesa en la televisión holandesa no se a emitir porque Giotto en todo este trayecto habla inglés yo no hablo español para nada entonces claro estrellaron caos porque encima que no

Voz 0660 34:10 tendía a nadie el inglés de allí es inglés keniano hizo claro es como es como el Magic English a English hablado entre españoles son muy raros hay tal totalmente sangran ahí la habrá me da una olla de sangre dice Bebe hoy breve que está el alma de la cabra aquí los turistas es decir sin claro no pero había un señor ahí

Voz 1704 34:32 yo dije mira tío yo no sé dónde ha estado esta cabra porque allí es como el hombre al reciclaje de allí la cabra tú te sueltan allí la basura Laxe la come

Voz 0470 34:41 ya está ya está sabiendo donde está claro que nosotros éramos los lo blanco te allí

Voz 1704 34:50 hemos como un evento SAE allí bueno dijo un blanco aquí está esto qué van a hacer aquí pues claro se Cup donde íbamos nos rodeaban la gente diciendo a ver qué hacen estos tíos en esa circunstancia han Plame estamos poniendo las ande yo eh tío no no no puedo pues vio que lo rechazaba notas corriendo pegó yo en plan si le quitó la olla se la bebió entera espera pero plan yo digo pues me he perdido una delicia increíble pero luego por otra parte me comí las cría villas porque ya no es el más rudo como dicen ellos de te conviertes en un hombre a mí me has notado eso sí me siento más fuerte en lo más crudo no pero al final bueno se fue muy bien salimos de allí me con el que hicimos pero nuestra Capra cómo asesinaban a otra cabra esto es lo que te digo un poco chungo pero luego al final de nuestro taller esto cuando está cabrito y definimos perdonarle la vida venderse la otra vez a otros Masái porque no quería no quería yo esto de verdad pero aprendí muchísimo aprendí muchísimo y nada pues da un consejo a todos los que contesten mes raros hacerle caso a ver qué ha hasta que punto llega admonición tras hacerle caso me fui a Kenia ahí acabe comiéndonos los jugó una cabra

Voz 0470 36:12 así que adelante

Voz 11 36:39 muy muy muy visto

Voz 0470 36:54 qué bien estamos en una semana de gris ayer comentamos lo de los cuarenta años del estreno de la peli en España cinco hablamos con Carlos Marañón de María Guerra repetimos en la clase de música Iñaki de la Torre

Voz 0788 37:04 me dio envidia y sobre todo medió el hilo Carlos Marañón que tengo mucho cariño porque cuando yo llegué del director de Rolling Stone era el director de Cinemanía también ya en estaba la ayudó mucho el caso es que él dijo una cosa que es una clave muy buena que es que gris en parte está basado en la misma idea que otra película del año setenta y dos que se llamaba americana titiriteros todo relataban el mundo de los Teddy Boys de los chavales de los finales de los cincuenta sus músicas y tal y cual sólo que esto es un giro diferente ver es cómo tiene sus concomitancia pero os cuento cómo había que el otro día con Aretha Franklin cosas que no sé si todo el mundo se sabe de esta película por ejemplo este que canta el tema principal sabéis quiénes

Voz 1 37:44 Iván Ferreiro no pues este anti Bali aquí vale

Voz 0788 37:51 Frankie Valli a lo mejor no sabéis quiénes tampoco si no os pongo alguna canción del grupo en el que él empezó porque aquí canta con su propio nombre del tiene una parte de su carrera que es cantante solista sí pero el empezado con los por sexo sí ahí estaba Gaudio que era sobre todo el compositor de la banda luego siguió componiendo para otros Se fue del grupo hay una película que lo cuenta con digamos que demasiada benevolencia ese llamado los Jersey Boys que la podéis ver dos años aquí esto es finales de los cincuenta bueno creo que este año sesenta y dos primeras habían empezado a finales de los cincuenta o sea misma época hay otra canción de ellos también que aseguró que suenan porque este un poco más adelante creo que fue mayor éxito todavía ante Maiso Ci U no puedo quitar los ojos de que es otro de esos éxitos yo digo de los Four Seasons era esto para que colocara Ice quién era Frankie Valli no era un tipo recién llegado no era alguien desconocido dentro de la del mundo de la música lo pusieron porque como que contó Carlos Marañón ayer pues iba a ser una película sería pero dijeron vamos a darle de relevancia cantándola Frankie Valli la primera canción ir ahora vamos a quién compuso esta canción de apertura que también quisieron darle un poquito más de sabor y la compuso él mismo que compuso estas canciones con sus hermanos claro porque era Barry Give uno de los los componentes de los Beatles por supuesto también empezó su carrera en los sesenta Iggy habían lanzado ya esta música disco tremenda nasal por ejemplo con este decide luego te cuento quién más compuso canciones para esta película pero ahora vamos a los que eran las versiones porque como decía Marañón ayer en realidad tiene muchas reminiscencias de de aquella película de American graffiti en la que se contaba también la historia de los quince años pero aquello eran todo versiones aquella banda sonora original de American graffiti son todo de More a versiones perdón son las canciones originales metidas en un disco no tenía una banda sonora espectacular como por ejemplo con temas como este blue moon

Voz 19 40:33 hemos Martín pues vamos vamos vamos venga increíble no es el bombo ocupaban eh

Voz 1 40:54 ya ves cómo era la cosa vocal los juegos vocales eso lo que llamaban el robot o también el de Uruguay llamaban

Voz 0788 41:00 eso en España más bien eran las músicas de finales de los cincuenta que eran el rock'n'roll y desde Dubai tan fácil de hacer esto realmente era una versión de una canción de jazz que ya había salido haya saca un montón

Voz 11 41:10 de gente en gris decidieron hacer

Voz 0788 41:14 una versión de esa canción que se parezca más a la que había hecho Elvis Presley aquí los que cantan no eran un grupo original de los cincuenta sino uno de finales de dos perdón de mediados de los finales de los sesenta que lo hemos duró muchos años de carrera llamaban los Shana osea ya el nombre indicaba que lo que les gustaba Erasmus la música tuvo Apple ganara nada a esa nana efectivamente antes los sean Ana grabaron esta versión y otras cuantas canciones de la banda sonora de gris ni ellos por ejemplo metieron una canción que era otro clásico de los cincuenta que era el epílogo que realmente de la canción delito ponían de Imperio juntado las dos versiones para que es como era el rímel digamos el original

Voz 1 42:15 esta es la de gris pero los coros están copiados exactamente igual la voz también veréis

Voz 0788 42:43 lágrimas en la jugada que cantaba Little Anthony que creo que tenía era realmente Little Big creo que tenía catorce quince años cuando empezó a triunfar lo gracioso es que los sana empezaron hace rival de música de finales de los cincuenta y principios de sesenta cuando no habían tenido tampoco los sesenta porque de hecho les dio tiempo a ir al Festival de Woodstock no tiene claro había un montón de grupos así muy rockeros que recordamos pero no sabemos que estudió los Ana que también cantaron canción de los cincuenta

Voz 20 43:10 ese es el directo

Voz 0788 43:21 que nada ha

Voz 11 43:26 yo os digo

Voz 0788 43:27 eso estaba basado en este tipo de música

Voz 12 43:30 bien

Voz 0788 43:35 un poco la banda sonora de gris está basada en el agua en gente como estos Kors como

Voz 0470 43:41 sí sí claro maravillosa porque aparte la puedes

Voz 0788 43:44 cualquiera se tú tienes un poco de oído con la voz imitan los cimientos y hasta estos foros llenos de sílabas idea de onomatopeyas inventadas es muy gracioso porque los descaradamente en la banda sonora precisamente al final después de que toda la banda sonora ya suena eso aun así hacen este exceso que que en realidad su homenaje a todas esas canciones por ejemplo estoy maneras digo estarán algunos de los ejemplos que son canciones ya hechas para de versiones pero luego había canciones hechas solamente para la película como sabéis como este de saberlo ven que ya no eran versiones eran canciones sobre todo casi todo están compuestas por Jim Jacobs imponen Casey que eran los que habían hecho la banda sonora del musical original

Voz 11 44:40 ver

Voz 0788 44:43 no se sabe es que antes ya tenía su carrera Olivia Newton John dando por ejemplo canciones de Dylan

Voz 21 44:56 en este parque de cáncer

Voz 0788 45:02 tenía treinta tacos comentaros fíjate is Aito tan famosa que eliminaron a que andar con los Ava lo hizo muy cómo está

Voz 0470 45:19 el cuarenta aniversario del estreno de su música que aquí mañana aquí congregó señor menos mañana aquí con tequila arenga