¿Héroe o villano?

Voz 0827 00:04 el New York Times publicó ayer un artículo anónimo en el que una persona afirma ser miembro de un grupo de resistencia interna en la Casa Blanca contra Donald Trump una especie de célula que trabajaría para abrimos comillas boicotear partes de su agenda y sus peores inclinaciones para reconducir a vimos comillas sus impulsos más equivocados la revelación es sorprendente y la pregunta es si este anónimo autor él o ella es un héroe o es un villano como Trump es un personaje tan abominable el primer impulso es sentir simpatía por quién dice puede torpedear sus desvaríos podríamos pensar O'Hara Un funcionario resistente hubiera Transpac apelado las ordenes que pusieron en marcha la solución final en la Alemania nazi por ejemplo pero claro como Trump a pesar de su compleja personalidad es además un presidente elegido democráticamente también cabe plantearse la legitimidad que tiene un grupo de altos funcionarios para boicotear su acción de gobierno en vez de usar otros mecanismos constitucionales que permitirían apartarlo del poder la vigesimoquinta enmienda por ejemplo que permitiría su vicepresidente con la mayoría de los miembros de su gabinete promover la incapacitación de trámite

Voz 2 01:15 pues es una polémica interesantísima y la verdad que cuando lo ha planteado Isaías esta mañana hizo hablar de esto no no lo había mirado Asier pensado el funcionario ole la columna cuidado eh no estamos hablando de un funcionario estamos hablando lamente no no dijo porque qué

Voz 1603 01:32 a veces sí es un miembro de la Administración vamos a decirlo claramente es un miembro del Gobierno es un republicano si es un tipo que además aplaude digamos las líneas generales de la política de trampa luego esa alguien designado directamente por el presidente os podéis imaginar la cantidad de artículos que está habiendo incluso hay algunos que están seña siendo señalados directamente hay una palabra clave que han analizado que padece que utiliza su vicepresidente y alguno más lo que dije es que estudiaron incluso se plantearon declarar o promover la declaración de incapaz de ampara pero decidieron que eso era desestabilizar el país lo que hecho Times es algo insólito es decir publicar un artículo de opinión con esta carga demoledora para el presidente de los Estados Unidos sin revelar quiénes lo sabéis que el director del periódico tampoco lo sabe porque la sección de Opinión The New York Times está radicalmente separada de la sección periodística del del periódico y esto es casi pedirlas los lectores un auto de fe en nosotros utilizamos la palabra bueno nos cuentan fuentes según fuentes cercanas y tal no es bueno utilizar demasiado las fuentes porque la nosotros lo que tenemos que tratar es que la gente hable a cara descubierta y sólo en casos muy contados y y acceder a esa a esa protección es insólito lo que ha hecho el New York Times

Voz 2 03:00 muy arriesgado es muy arriesgada donde en estos tiempos

Voz 1603 03:03 los en los que hablamos de noticias falsas de la falta de confianza esto es una señal de que el New York Times le está ofreciendo a sus lectores le está diciendo os pido la máxima prueba de fe nosotros conocemos a este funcionario mejor dicho a este alto cargo político no podemos revelar su nombre creernos es cierto lo que estamos publicando bajo ese bajo ese anonimato

Voz 2 03:27 esto sólo puede hacerlo un medio que creía disponer como es el caso de un Acker debilidad Iron capital en ese sentido enorme si no vamos osea yo solamente tengo una duda sobre el que la duro está muy bien muy bien

Voz 0827 03:41 acción que contiene este artículo es que es potentísima y es una carga de profundidad contra el Gobierno y sobre lo que está sucediendo en el Gobierno Trump no yo tengo dudas sobre el formato es decir Si publicar un artículo anónimo o haber utilizado esa fuente como se utilizó

Voz 2 03:56 en el caso de una ecuación reportaje

Voz 0827 04:00 en un reportaje sobre todo para proteger la fuente y sobre todo para proteger futuras iniciativas ya el presidente ha dicho que esto es una especie de una traición no lo ha tuitear entonces y de repente empieza una investigación esa fuente estarían más protegidas seguramente dentro de un artículo que a lo mejor a lo mejor en esta eh

Voz 1603 04:18 yo creo que el equipo editorial desde el formato del equipo de de opinión del New York Times tiene va a tener posiblemente también la posibilidad de de proteger a su a su fuente pero la fuerza de lo que dice en primera persona yo estoy allí formo parte de la resistencia pero no de los de la izquierda radical no no yo soy republicano estoy aquí he apoyado este Gobierno pero es un tipo que se fía no tanto de sus aliados sino que tiene un clarísimo decalaje hacia personajes autoritarios como Putin o el presidente de Corea del Norte es contradictorio en no no puede central dice una cosa y la contraria somos nosotros los que estamos boicoteando por el bien de nuestro país sus iniciativas más locas claro que esto lo diga alguien en primera persona y eso un secretario de Estado mínimo

Voz 2 05:07 no me quiero imaginar los movimientos de investigación que debe haber ahora mismo para tratar de pillarle para tratar de identificarla grandes un tiempo veremos alguna película sobre esto en la Casa Blanca según una gala de saber que alguien

Voz 1603 05:23 te han no le pasan papeles eso lo cuenta Bud hay papeles que primero como él no no entiende no les gusta leer se aburre el sólo ve la televisión no no tiene capacidad de sólo dicen sus asesores para para entender asuntos complejos Nole más allá de un papel se aburre se cansa opina una cosa y la contraria pues el evitan las decisiones complejas