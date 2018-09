La Script: 'Carmen y Lola', cine para derribar prejuicios contra las gitanas (07/09/18)

Voz 1 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 2 00:21 abrimos La Script esta semana con dos películas españolas que tienen una mirada muy interesantes sobre nuestra sociedad una es Carmen y Lola la historia de dos lesbianas gitanas adolescente que dirige Arantxa Echevarria y a la que vamos a entrevistar en la parte final del programa la otras las dice

Voz 1457 00:39 está un retrato generacional

Voz 2 00:42 de los treintañeros y sus crisis y también del resto de los estrenos vamos para allá

al libro pero el pelo fue insultada tanto cuesta cambiar las pese a ver la queda frustrada Collado Valente Tómbola nadaba alemán tocó

Voz 4 01:40 empezamos con la trifulca de cine con Elio Castro Laura Martínez desde Madrid hola qué tal compañeros hola qué tal que hay aquí está nuestra Pepa que la bailando por este musical

Voz 5 01:52 el candado Laura

Voz 4 01:55 pues aquí te diré que me parece como si fuera una canción de nuestra época luego sea una un poquillo hortera el uno soy de bueno

Voz 6 02:04 los los italianos siempre se han caracterizado por su portería

Voz 7 02:07 se puede decir horterada musicales no hombre hemos bailado Sandro Yoko

Voz 6 02:13 sí Claudio yo ni todos estos italianos eran un poco pastel lazos por no decir horteras y sólo mantiene es una línea que se mantiene paralela al Festival de Sanremo

Voz 4 02:24 veo yo que Laura desde su juventud ha conectado con ese ese espíritu Ricky vuelve ver a ver el tiempo ayer estuvo por aquí Albano sin por supuesto sentarle en el hotel no perdona ahora vamos a centrarnos bueno en esta en esta script de hoy nos vamos vamos a hacer en los estrenos de la semana después todos

Voz 7 02:48 sí es que me acuerdo dos

Voz 4 02:51 te vas llegando te van llegando bueno pues vamos a dedicar el programa al cine español a las películas que se estrenan esta semana como decíamos antes también Pepa a una noticia que hemos conocido el este jueves que es la película española que va a entrar que ha elegido España

Voz 1463 03:08 ese campeones la película de Javier Fesser eh bueno pues la verdad es que toda una sorpresa en la taquilla una película que está arrasando lleva muchos meses haciendo caja y eso siempre está muy bien y bueno pues es una película que trata es una historia de superación de un entrenador de baloncesto que es Javier Gutiérrez con muy malas pulgas con muchas multas de tráfico y a quién pues la jueza le ordena servicios a la comunidad entre los que está entrenar a un equipo de básquet

Voz 4 03:34 de personas con discapacidad

Voz 1463 03:37 con síndrome de Down y entonces bueno pues es la historia de cómo va encajando su nueva etapa de entrenador de éxito entrenar a un equipo

Voz 4 03:45 de un instituto recordamos que España desde el año dos mil cuatro Desde Mara dentro no se comen Colleen en en la partida va a Polly a película de habla no inglesa a Javier Fesser estuvo nominado en dos mil siete por Bin tan era aquel corto no Elio de de venta a ver si esta es una nueva oportunidad este jueves

Voz 1457 04:05 no pues el lógicamente y se mostraba Asúa esa era su las declaraciones sobre su satisfacción

Voz 0712 04:11 campeones no representa a todos y eso es un privilegio enorme es una responsabilidad que nos encanta eh a adquirir que no va a aceptar y que y que espera esperamos estar a la altura de las circunstancias y eso es lo que me siento como futbolista a no podía haber sido una puesta futbolista pero es es verdad lo que dice es lo que siento

Voz 4 04:36 se han quedado fuera Elio todos lo saben la película The Far Hadi con Penélope Cruz y Javier Bardem Jan día para Diego ya sí hombre

Voz 0544 04:46 yo es que cuando salieron las tres yo dije que la quizá la favorita a todos lo saben no que tiene un director como High de prestigio que tiene dos Oscar que está en un reparto con Penélope Cruz que tienen un Oscar Javier Bardem que tienen un Oscar que son abrir hola a priori que cuadra mejoren en la categoría de película en lengua no inglesa lo que pasa porque yo veo que quizá campeones es demasiado comercial para lo que se ve en las películas que proponen otros países no en esta categoría pero bueno dicho esto pues me alegro por campeones que ha hecho un taquillazo

Voz 8 05:18 lo que tiene pues se ha

Voz 0544 05:21 esa historia de superación que es una película muy simpática y que ojalá pues a los académicos de Hollywood de les guste tanto como ha gustado aquí que entre entre las cinco vamos a ver yo a Javier Fesser la verdad es que que está muy ilusionado con la aventura americana se va a estrenar en Estados Unidos se va a estrenar en México se va a estrenar en Argentina se estrenarán en Italia en fin va a tener un recorrido internacional la película también muy importante y es verdad es una película que se ve muy fácilmente en todo el mundo porque su pues eso es una historia universal en la que tú

Voz 9 05:52 el mundo se puede sentir identificado sí lo que pasa es que este es es este año también es muy complicado hemos estado viendo los

Voz 1463 06:01 los posibles en en el Bossi podría ser

Voz 1457 06:04 el esquí podría ser Cuarón con súper

Voz 1463 06:07 el turco Nuri Bilge Ceylan está el alemán de la vida de los otros que ha presentado a que una película en Venecia que es la que irá representando a Alemania Francia

Voz 4 06:17 él tiene algo potente Garrone por Italia sea como más arriesgado no tiene más arriesgado veremos

Voz 0544 06:23 es una es una categoría muy complicada porque son ciento cincuenta países que enviaron sus películas entre esos ciento cincuenta países hay casi una veintena por así decirlo que son buenas películas

Voz 1463 06:35 sí de hecho yo creo que muchas veces es una categoría que no te puede ser incluso con un mayor nivel que la de mejor película o sea que tiene muchísimo nivel esa categoría

Voz 4 06:46 bueno pues veremos lo que pasa en febrero en enero que es cuando salen las

Voz 1457 06:51 las nominaciones a los Oscar de momento nosotros vamos a empezar con el repaso de la cartelera empezamos con un drama de americano o bueno británico no porque ese titula un océano entre nosotros está protagonizado por Colin Firth Rachel Weisz dirigido por Thierry Marx el director de La teoría del todo a que el biopic sobre Stephen Hawkins y cuenta la historia real de Donald CRO Hearts que es un veterano del Ejército británico que engañó en el año mil novecientos sesenta y ocho a los organizadores de una competición alrededor del mundo todo con un suculento premio

Voz 10 07:26 no sueños son las semillas de la acción no lo olvidéis nunca una carrera en solitario alrededor del mundo de han enviado mi solicitud sólo en barco nueve meses estas borracho o loco pues vamos a tomarnos otra copa para descartar la locura mencionar que no tienes un barco capaz de semejante vía vamos a construir alguna vez has hecho algo así de eso se trata siguió Puedo hacerlo cualquiera que se oponga también

Voz 11 07:54 si yo pongo el dinero que con esto es de la ha propuesto a Elio qué te ha parecido

Voz 0544 08:02 pues eso una película que a mí me recordó por ejemplo tienes claro es un viaje en solitario a través del océano pues tiene algo de esas reflexiones metafísicas que se veían en La vida de Pi o también

Voz 4 08:14 sí claro ya de Robert Redford

Voz 0544 08:16 no todo está perdido o no ese ese hombre que se encuentra con un accidente en alta mar IB que que tiene que hacer algo para sobrevivir no está sin llegar a ese dramatismo pues es una película que que se ve bien que a mí al principio me cuesta un poco entrar me parece un poco monótona pero sí que es verdad que sí al final es muy es muy emocionante y es la vida de este hombre eso que participó en una regata que se ve un poco no obligado obligado

Voz 6 08:42 poco por las circunstancias a participar para salvar un poco su casas

Voz 0544 08:46 negocio e ilusionado también de alguna manera empujado por la ilusión que que hace a su pueblo a su pequeño pueblo a su familia el que participe en esta en esta carrera siendo prácticamente un aficionado se mete en un bote que no está preparado para ello para hacer la vuelta al mundo y para pasar unos cuantos días yo soy en alta mar supera una serie de dificultades y luego pues se ve que tiene que mantener una mentira para para seguir en competición y bueno no quiero contar más porque la sino se descubriera muchas cosas de la de la película está muy centrada en Coín que está como siempre muy muy muy correcto sale un poquito menos Rachel Weisz porque

Voz 6 09:28 es la la esposa a la que permanece en casa con sus hijos y tiene un papel

Voz 0544 09:33 desdibujado en fin John la película me parece correcta me parece que que está bien y ya digo que que lo que más me gustó de la película es sobre todo el final que me parece emocionante

Voz 1457 09:43 bueno pues eso también es importante no que una película tenga el aliciente de un final un buen final un océano entre nosotros Elio esta semana que como estamos aparte de nosotras somos súper miedos en te has pedido también que vaya

Voz 4 09:56 a ver películas de luego te encantas además que son pases por la mañana que uno sale yo desvencijada para todo el día

Voz 1463 10:05 yo ni te cuento bueno pues estrena la monja que

Voz 1457 10:08 un spin una spin off de la Expediente Warren está dirigida por Corinne Hardy hilos flotaban las protagonistas son bueno no son verán Farmiga Eden is ir para terror de Pepa es la Historia de una monja rumana que se suicidó reaparece cuando era más joven tenía adiciones

Voz 11 10:31 viento metido una batían aprobaban visto bueno qué horror está imponiendo

Voz 4 10:57 Elio sale Farmiga porque como no

Voz 0544 11:00 dices tú es un spin Espinós de Expediente Warren y aparece ella al principio

Voz 7 11:03 final pero la que es la protagonista es la hermana que estáis a Farmiga es la la la que hace de monjas de novicia mirada también tiene trabajo tiene

Voz 0544 11:13 enchufa a sus a sus hermanas no bueno guardan poco esa relación con con con el personaje de digamos aritméticamente no con el personaje de de su hermana entonces la película pues sustos algunos que te dan un poco más de miedo otros menos otros más previsibles pero no consigue crear esa atmósfera así de terror que vimos en la primera expedientes e incluso en la segunda Chano eh no está tan conseguida yo he conocido a lo largo de mi vida de mi experiencia escolar alguna monja que me ha dado mucho más miedo que que las de esta película

Voz 7 11:48 puedo poner nombres no monja

Voz 0544 11:52 hallan monjas muy entrañables también que conoció pero alguna quedaba muchísimo miedo

Voz 1457 11:57 vamos a ver vamos a meter en ese capítulo porque no queremos tener problemas con estamos

Voz 4 12:06 alertados Talia sentimos

Voz 1457 12:08 sí sentimos presencias Pepa es capaz de oír voces a ver doble

Voz 4 12:13 Care sitio goza a

Voz 1457 12:16 dejarlo para los amantes del Expediente Warren para que hagan esto

Voz 0544 12:21 que vean todo el la colección completa de películas con Anabel con todas estas que van saliendo de

Voz 7 12:27 de ese mundo pero vamos está te es una prueba di yo justo justo las pasa es como un cromo de los que no valen mucho de los álbumes de fotos que de de cromos

Voz 4 12:38 de principio de curso mejor Verónica

Voz 7 12:40 K que esta verdad ha pasado que hablaba también cambia

Voz 0544 12:47 tras huy hija Si presencia demoníaco

Voz 1457 12:50 eso sí que es verdad es una maravillosa bueno pues vamos a a recomendar a recomendar dos películas españolas que se han estrenado esta semana bueno son tres en realidad la primera es Carmen y Lola es una historia de amor entre dos mujeres jóvenes gitanas adolescentes no entre una en el colegio todavía en el en en segundo de de Bachillerato la otra no bueno es una especie de Romeo y Julieta actual que ha dirigido Arantxa Echevarria y que se presentó en el pasado Festival de Cannes

Voz 14 13:22 al extremo aquí pues mira de siglo pasado Strauss a mi abuela borracha niños miles a fumar un cigarro eh venga vamos a trabajar Belén para que al final verdad contras de viña cepas va a ver aprendiz de Vuestra hermana incluido

Voz 2 13:49 bueno pues Arantxa Echevarria llevaba mucho tiempo luego hablaremos con ella y detrás de este primer amor esta historia primer amor que que quería contar que quería además entrar en la comunidad gitana lo hizo en la comunidad gitana madrileña

Voz 4 14:05 hizo a entrevistas a novecientas actrices no actrices chicas adolescentes IU consiguió al final que que estas dos maravillosas actrices Zaida me parece que ese Zaida laborales Morales ir pero sí lo lo hicieran Helios qué te ha parecido

Voz 0544 14:26 me ha gustado me ha gustado de la película tiene ese aire de documental de autenticidad no parece que estás viendo es una realidad que que muchas veces intuyes no cuando sales a la calle ves a personajes así pues tú dices aquí detrás hay historias no iba a mi me parece lo más meritorio no que es eso pues contar lo que es una historia de amor muy peculiar primer amor en una comunidad tan mal pues de peculiar zombis como es la comunidad gitana no me parece que está

Voz 6 14:59 ya pues captada esa esa autenticidad

Voz 0544 15:02 la película se Se puede discutir por muchos aspectos pero no deja de tener muchísimo valor el qué

Voz 8 15:08 por primera vez veamos eso pues una historia de amor de

Voz 0544 15:16 pues de de esa comunidad de las cosas que hay a mi me parece que hay diálogos dentro de de la película que tiene en la cocina nueve de esa familia no que me parece que están muy muy muy logrados y que solamente sí consigue cuando esos hay actores no profesionales Ike y que la directora pues es capaz de colocar una cámara hay que todos ellos actúen sin pensar que haya una cámara enfrente

Voz 9 15:41 a si es impresionante yo estoy de acuerdo

Voz 15 15:44 sí porque encajan un poco de de

Voz 1457 15:47 ahora bueno pues como de discusión porque había una parte de la Presse

Voz 4 15:51 el saque que parece decía que era una

Voz 1457 15:53 mentalmente convencional no en el sentido de que es bueno pues es una historia convencional de amor una historia convencional de amor pero lo que es que es es es inaudito es brutal es ver esa naturalidad como los gitanos han abierto sus sus casas así su cultura a esta directora de Bilbao que el que a sus cuarenta y nueve no casi cincuenta años debuta en un largometraje y la verdad es que a mí me parece maravilloso y además me parece que es una historia de de lesbianismo que aunque estamos en dos mil dieciocho y los adolescentes da la sensación de que pueden hay una libertad sexual quizá lo que no hay es una aceptación familiar de la sexualidad especialmente de las de las lesbianas entonces yo creo que es una historia que además de hablar de los gitanos habla también de de la homosexualidad dentro de la familia y dentro de la comunidad que esa parte que no estás en contacto con como no es la parte fácil del móvil de que los chicos son muy libres sino cómo se relacionan en no hay móvil

Voz 4 16:55 por si esto de Adrià

Voz 1463 16:58 durante Etxeberria no que son que al final es verdad que es un comunidades cerradas no donde es difícil que haya algunos cambios que podía pasar lo de que no se acepta la homosexualidad de un hijo de una hija podía pasar en como en comunidades de gitanos

Voz 4 17:11 sí gitanas pero también puede pasar en comunidades muy

Voz 1463 17:14 católicas no de de payos entonces que es verdad que sí que tiene ese tono universal de esa historia de amor casi imposible no la la directora lo comparaba o un Romeo Julieta pero es verdad que lo

Voz 4 17:27 portentoso poderoso de esta película

Voz 1463 17:29 son sus protagonistas como decía Elio la naturalidad con que entramos en tradiciones en ritos en el día a día de de de

Voz 4 17:38 gitanos y gitanas que es gente con la que convivimos pero

Voz 1463 17:40 muchas veces no miramos no común una comunidad sobre la que hay muchos prejuicios algunos de los que se rompen de esta película yo creo que eso también es importante

Voz 0544 17:49 no hay que no es más plazas también de cómo se prepara una boda de cómo se llegan a acuerdos para que una chica se case con un chico sin la voluntad de casi casi de ellos dos sobre todo de la mujer pero que más allá de de todo eso de que es pues describe lo que es eso una una comunidad concreta pero yo creo que hay que ir más allá osea que muchas veces que como decías tú que en sectores no gitanos payos que le era muy cerrados yo qué sé de casi sectas pues ocurre más o menos lo mismo no o en en la clase y ricas

Voz 7 18:24 la burguesía conserva beca yo que sé también se producen

Voz 1463 18:28 muy pequeños pueblos muy pequeños

Voz 0544 18:31 porque te enamoras del enemigo tradicional de la familia que es en ese sentido es muy muy muy muy universal no entonces a mí todas la serie de prejuicios que ha habido sin ver la película como ha sucedido hace unas cuantas semanas en algún festival pues me parecen sencillamente es ridículos no porque prime pero ante todo hay que verla la película luego se puede juzgar lo que es la películas puede sacar sus defectos pueden sacar sus virtudes pero y además es que todas las películas se alimentan de lo que es un conflicto no les el principio básico de la dramaturgia del del drama y entonces pues claro pues si tú sitúa una historia dentro de una comunidad pues tienes que buscar un conflicto y luego también es

Voz 1457 19:12 también me gusta mucho la parte de la tradición que que es una tradición además muy vistosa porque es la música porque es la Iglesia porque son los trajes porque Real como cantan en en comunidad que es maravilloso porque es que lo hacen con una sea que te arrastra y luego la actualidad y la dignidad con la que con Wert dentro esas casas ver cómo esas familias ese organizan pues me parece que están tratadas con usted me gusta cómo están tratadas están tratadas con dignidad me gusta mucho

Voz 1463 19:42 sí luego es verdad que los reconocía Arantxa a desde el primer momento que no deja de ser la mirada de de una paya sobre un mundo que no conoce pero creo que la virtud que tiene ella es uno reconocer desde donde está planteado el relato dos que ha conseguido que lo que decía María que le abran sus puertas que haya dos niñas gitanas que accedan a convertirse en actriz es para esta película con un tema muy complicado que entre todo el mundo a participar el evidentemente no está representando toda la comunidad gitana pero sí que es verdad que hay una cosa muy interesante también de la película es que muchos tipos de mujeres gitanas está quizá madre más tradicional está la madre un poco más abierta esta es una la amiga de ellas dos no que ha estudiado que tiene una carrera que intenta hacer que muchas mujeres gitanas de no dejen los estudios y sigan estudiando está entre los dos perfiles de las dos protagonistas también son mujeres muy diferentes sus aquí yo creo que sí que hay una variedad en la representación evidentemente hay prejuicios que están prejuicios que se rompen prejuicios que se mantienen pero creo que es muy interesante este relato y ojalá es verdad disfrutamos lo decía Arantxa dentro de poco veamos a mujeres directoras dirigir películas sobre su propia comunidad uso

Voz 1457 20:54 lo vamos a preguntar ahora a por me parece que cuando estábamos hablando de las películas que van a los Oscar sea que ha presentado la Academia me siempre comentamos no que el cine español ahora está muy centrado en lo comercial que es estupendo pero ha desatendido el cine de autor por ejemplo esta película que fue elegida en Cannes decía Rosales que quizá por lo folclórico que a lo a Cannes le encanta lo étnico bueno pues es una mirada es una mirada que desde luego no se puede hacer desde un cine mainstream ir fácil osea que a mí también me hubiera parecido una una buena elección pero en fin vamos con otro estreno que es las distancias es un drama general generacional no de las de los millennials

Voz 1463 21:41 estabais siguen en el límite de la CAM

Voz 7 21:43 plana Pepa la que traza la línea mira a ver

Voz 1463 21:50 que son treinta enteros pero son un poquito mayores que yo

Voz 4 21:53 pero vamos a ver espero entonces yo soy alcalde si siempre es Milene te tengo aquí a los sesenta también tuvimos alguna vez fuimos cogimos

Voz 1463 22:05 no quizás son esos sesenta para acercarnos de la cuarenta de los cuarenta no Juárez

Voz 4 22:11 de que acerca a los cuarenta de esta película es para vosotros es tremenda es de la catalana Elena atrape como decíamos

Voz 1457 22:18 a conocer con Bloc es el retrato de un grupo de amigos de esas edades entre los treinta y cinco y los cuarenta mueve a los protagonistas son Mickey Skaar Esparvel ir Alexandra Jiménez es un grupo que se reencuentra en en Alemania dan van darle una fiesta sorpresa uno de ellos una malísima idea que hay que hacer es un encuentro pues que no sale tan bien como esperaban empiezan a sacarse trapos sucios sin parar la película ganadora de tres premios del Festival de Málaga entre ellos Biznaga de Oro a película española mejor dirección y mejor actriz para Alexandra Jiménez

Voz 16 22:57 Alex Comas Viñals o me abre Sommer en tu portal

Voz 4 23:03 y compañía

Voz 17 23:05 daba oprime suena cada l'Any con paro yo daba

Voz 15 23:19 bueno pues es una película

Voz 1457 23:22 y la verdad es que capta muy bien una una situación una situación y da esa sensación del tránsito

Voz 4 23:30 Elio que te aparecía movimiento me ha gustado precisa

Voz 0544 23:32 por eso porque narra muy bien lo que es un grupo de amigos que en un momento dado tiene que tomar una serie de decisiones en su vida pero que lo van alargando lo van alargando ya cosas se va pudriendo poco a poco ir tiene que suceder eso un fin de semana en donde se reúnen en en Berlín para ver qué pues ellos ya han pasado de de pantalla como se suele decir oye que ya hemos sido muy amigos nos queremos mucho pero que ahora nuestras vidas tienen que ir por diferentes el lugar eso caminos no entonces yo creo que lo capta muy bien la película Hay a mi me gusta mucho la la interpretación sobretodo en los actores principales que casi siempre los Allard no siempre los y no se los identificamos con la comedia como son Mike veía Alexandra Jiménez que me parece que en esto película que es un drama pues también lo hacen fenomenalmente no ir a la Cámara de la directora yo creo que también capta muy bien y lo que son esas pequeñas es esas esos pequeños fados que se van gestando a lo largo de los años en un grupo de amistad y que de repente pues explotarle en el momento menos que menos te lo esperas no yo aplico está muy bien ambiente hay además también tiene ese punto de eso de la de la crisis de que hemos visto de que muchos amigos tienen que salir fuera que cuando se sale fuera pues empieza una nueva vida y que muchas veces pues también si hay que visitarles hay que mantener amistad pero que la vida continúa y que se abre nuevos caminos no

Voz 15 25:00 me gustaría que nos contara qué le ha parecido al Laura que es nuestra veinteañera de referencia millennials crecen ya no

Voz 4 25:07 no ya no ya no

Voz 5 25:09 no sea como ves a estos señores mayores claro

Voz 1365 25:17 es costumbre nada que viene a mí me ha gustado mucho porque no sé creo que es una forma de rodar a mí me me he recordado mucho Stephen mil noventa mil nos encanta tres porque es una forma así como muy naturalista que te permite como ver muy bien la psicología de los personajes como que en tras totalmente en su intimidad me ha gustado mucho que era era más que nada los momentos de silencios los momentos en los que están ellos solos cuando cuando como que descubría es un poco lo que lo que llevaban en la cabeza y bueno tiene un poco el contrapunto porque comentaba Miki Esparvel que en realidad patitas mucho con ellos pero en patitas con algo que en realidad como que no quieres ver sea empatizar con con un lado del ser humano que que no no suele gustar que es el derecho de las apariencias el el lo que decía Elio es momento en el que explota algo que que no que no que es algo que no habían querido ver ningún momento íbamos les estalla en la cara a mí me ha transmitido una dicen que quería transmitir sobre todo desencanto pero a mí me ha transmitido sobre todo el todo lo que conlleva en las apariencias porque desde un primer momento están como súper amigos venga vamos a juntarnos todos que que es somos muy viejos amigos de la universidad y al final es

Voz 1463 26:25 como que finales que acaban de la ronda no no sé

Voz 1365 26:27 dos y no lo admiten que lo que lo forzado

Voz 0544 26:30 muchas veces pues eso no es no es lo natural que duró forzado no sale nada o no llegado un momento en que en que mira no tienes que las cosas terminan en un momento dado pues hay que dejarlas es así que se terminen

Voz 16 26:43 luego volverán no volverán hoy volverán de otra manera no

Voz 4 26:47 bueno pues vamos a escuchar a Elena atrape lo que

Voz 15 26:49 me contaba de esta generación de que

Voz 19 26:52 Lobo del Estado de bienestar se ha desinflado no oí de que es una es un momento en el que quizás esperas o creías que tu vida personal profesional e subiría un es un eslabón no oí encontrarlas como la estabilidad y eso no va a suceder sí esa es una decepción que comparten todos ellos por la que tienen y por la por la situación que les ha tocado

Voz 4 27:19 bueno está sonando el teléfono pero son lo habitual

Voz 5 27:22 esa nada pero el llevas augura para darle no estaba

Voz 4 27:26 me estaba ya llamando no no pasa nada bueno vamos a acabar con la la la tercera película española de de esta de esta semana que es un

Voz 1457 27:39 bueno cuando los Angeles duermen se titula de Gonzalo Bengala es un thriller protagonizado por Julián Villagrán Mariana Álvarez en la historia de un padre de familia honrado que trata de ocultar que una noche atropelló accidentalmente a dos adolescentes mal

Voz 20 27:57 tengo que entra diles que tienes que irte ya lo pudo hace que su llevamos unos preparar nuestra sangría años Summer jefe me necesita tu necesita esta setecientos kilómetros vamos estoy la fusión se va a la mierda no saben que no te preocupes puedes salir ella coger un coche de la empresa

Voz 15 28:18 Laura qué te ha parecido esta película tengo que decir que era así muy alegres que es el tono de llamada de él que es cuando le llama todo el rato a la mujer porque está casa esperándole si quiere así un foco bueno a mí me hago

Voz 1365 28:29 estado porque a mí me gusta mucho las películas en las que lo paso mal porque es así un poco me lo pasé muy mal porque porque es una tensión tremendas toda la película una persecución de de él hacia ella porque bueno a este hombre un accidente en la carretera de monos encuentra se encuentra con que una semanita con dos chicas una de ellas está moribunda al final termina muriendo y otra de ellas pues intenta huir y sólo quiere que ayudarla llevar a un hospital y ella está asustada entonces todo el rato una persecución de él hacia ella bueno el director comentaba que que él pretendía crear una empatía con digamos con el con el supuesto asesino más que con con la víctima quede normal en este tipo de películas en patitas pues eso con con las víctimas con los que huyen en este caso es es él el que con el que es el que narra el que lleva la trama todo el rato pero yo no sé si he llegado empatizar con él porque llega un punto en el que duda es mucho porque toma decisiones a veces un poco patoso te dices este hombre yo no sé qué es lo que quiere exactamente entonces al final yo yo al final he terminado enfatizando con la víctima el lo pasa muy mal pero pero me ha gustado de yo creo que es un poco bueno lo habíamos comentado antes que a mí me recuerda totalmente a Relatos Salvajes pero pero en plan trama sea como

Voz 1457 29:40 pero es cuando los Ángeles duermen de Gonzalo venda la muchas gracias Laura nosotros seguimos con Elio que ya debe estar por aquí Arantxa Echevarria hasta luego

Voz 21 29:51 eh

Voz 14 29:54 no

Voz 14 30:11 su suyo ahora cantar y a bailar

Voz 2 30:26 en el lugar de sección de televisión tenemos entrevista con la directora de Carmen y Lola Arantxa Echevarría o la Arancha rola chicas que mandáis qué hacéis en Venecia pues he pedido estamos todo el día aquí

Voz 4 30:40 el de los es dar de de pedí otro día pero aquí pues siguiendo a gente como tú que trufa

Voz 5 30:46 me da vergüenza son los veo inca entonces sí es verdad es verdad entonces la también

Voz 4 30:51 no bueno pero es que nosotros viajamos lo del fútbol también viajan y nadie se mete con ellos y no sé que el el cine tiene tan tan mala prensa bueno nos acompaña también Elio

Voz 1457 31:02 que está Elio Castro que está en Madrid nosotras se como dices y nos regaña es por estar de fiesta en Venecia ir Nos gustaría que que contara a los oyentes la génesis de esta de esta historia de amor de estas dos adolescentes gitanas maravillosamente interpretadas por Rosi Rodríguez

Voz 16 31:21 it Zaida Morales al número de hombres

Voz 4 31:27 sí sí que se no se no se la es que como Elio yo ya no somos millennials has esta problemas además de memoria es una historia de amor es una unas miradas que surgen en un mercadillo en una iglesia en la comunidad gitana de madre

Voz 14 31:44 luego el pimiento colorado niña pimiento todo lo salió hoy mira ese día más traspasado tenga cada uno Arantxa

Voz 4 31:59 en esta película que te ha dado tantas alegrías tanto malos ratos es cuánto tiempo llevas en este proyecto como ha sido cómo te encuentras pues aparte de esa voz

Voz 18 32:09 si algo afónica porque ayer fue el preestreno y claro cientos de gitanos y yo pues de la leíamos un poquito pero me encuentro muy contenta porque ya se estrena no que es un poco es cuatro años de trabajo investigación sabes cómo has levantado la película eso todo una con esta temática y entonces pues creo que que por fin no he parido yo niños bueno ir

Voz 4 32:36 ese estrenan cuantos cines en pocas horas

Voz 18 32:39 yo no creo que sea una película de muchas salas vamos a ir a auténticos A23

Voz 0544 32:45 pero hay la génesis de la historia tienen estaba el mundo gitano antes de comenzara a investigar o porque esta simbiosis entre son un amor entre dos chicas y el mundo gitano

Voz 18 32:58 yo del mundo sinceramente desconocía casi todo como cualquier payo son esas personas invisibles con las que nos cruzamos a la calle pero yo quería hablar del primer amor que es algo que siempre me parecía que que que la gente todo el mundo siente como universal y que todo el mundo rememora zona no mi primer amor fue con alguien que también medio ese primer amor fue muy bonito fue muy muy tierno yo recuerdo que pensé que jamás volvería a más esa idea que me daba a la cabeza siempre claro con una noticia que viene en la prensa de las dos primeras chicas que saben casado del gitano la foto que para eso es la noticia era ellas dos de espaldas para reservar ni nombres falsos sobre todo lo peor nadie a familia bebido cuando fue esa cuando cuando fue

Voz 4 33:54 de esa primera boda en el dos mil nueve

Voz 18 33:57 puede ir desde el dos mil cuatro dos mil cinco creo recordar fue la ley del matrimonio homosexual por lo que me habían tardado cuatro años de la decisión ya pesa habían hecho de forma anónima no iba imagínate cómo sería la historia de esas dos chicas eso eso fue un poco el germen

Voz 1457 34:14 bueno es que hablaba antes Pepa de clichés de los clichés de esta comunidad en la que mandan los hombres que quieren que las mujeres estén lejos de la educación ir de la independencia bueno pues como escuchamos en escenas como ésta

Voz 10 34:31 faltan hacia igual

Voz 24 34:33 pero qué quieres queda niños una analfabeta como tú y como yo sabe sabe escribir sabe de cuentas que no necesita flor siempre estamos y tu baje quiere que la niña de Paco déjalo que estudie que tengo una vida mejor que pasar frío even ya ya tendrá tiempo no te das cuenta de tu hija no afloja no te das cuenta mucho rollo Instituto muchos libros pero aquí planes de boda ninguno instó el ochocientos niño gitano criados del barrio de toda la vida

Voz 1463 35:04 Arantxa que decíamos antes que es verdad que que aparecen esos clichés esos prejuicios que tememos no sólo en los gitanos pero también aparece una variedad de personajes sobre todo en el caso de las mujeres en el que hay muchos muchos tipos de mujeres gitanas no de por edades o por trayectoria sopor no incluso las dos protagonistas por eso sorprende te queremos preguntar qué cómo te encuentras pues también ante ese revuelo y las críticas de de un grupo feminista gitano no que acusaba de haberse de haberte quedado en el cliché cuando pues entendemos que hay una variedad no

Voz 18 35:36 claro yo creo que bueno no han visto la película con lo cual creo que en cierta manera las comprende es decir seiscientos años con nosotros con una mirada centrista que siempre hemos ido para atrás maternales con ellos siempre les hemos ninguneado todo llega una Payá se alza a contar una historia sobre sobre su mundo sobre todo mujeres que es lo que has dicho tú pues yo comprendo su reticencia comprendo Somiedo y comprendo que quejó que es que ese muy maltratado y que tienen que tener mucho prejuicios espera que era la peli que se den cuenta que no es más que que lo que usa todo el amor que siente hacia su cultura ya eso es todo un retrato feminista de sobre basada en la sonoridad es decir la gitana tiene muchas facetas me quitaran la madre coraje que que quede sacará Lola de este mundo masculino la madre también conservadora la mujer que es la asistente social está ganó la soñadora hola Carmen más kosher ahora somos todas no poco en ciertos momentos de nuestras vidas yo me parece que que era un retrato más yo no soy una retrata retratado la social ya era define si si hago una película sobre payos sobrevivir acceden genero pues estoy haciéndolo tanto toda la sociedad de hace poco absurda

Voz 4 37:06 me parece que necesitas agua género que que corticoides que necesita creo que el estreno ha ido muy no ha ido Woody sí sí a nivel cultural

Voz 18 37:16 mucho eh que vino

Voz 16 37:18 y me decía te noto que bonitas

Voz 6 37:20 Safont fue un estreno de varias horas au de varios días no has ganado tres

Voz 4 37:26 sí ya comunicó la comunidad donde tú lo hiciste y que es habrá sido esos ciento cincuenta como como la han recibido osea que te decían también de de cómo se veía retratados

Voz 18 37:38 pues he dado mensajes de todo tipo incluso ciento cincuenta más sus familias que ya os podéis imaginar que gitano cuando dices va no es el hermano de padre es primo al tío es una familia más extensa pues en general todo el mundo está encantado muchos lloraban mucho se pusieron ayer de pie aplaudiendo lo que más me gusta fue ver a las familias de las chicas llorando de emoción

Voz 16 38:05 hay muchas adiós a las familias de sí de Zaida no emoción

Voz 18 38:11 dándonos las gracias por la oportunidad Hay por por ver reflejada su vida no a mí yo ayer me emocioné mucho posesos de una fiesta que soy buena Senna por muchas emociones sí hijo que tenía miedo sabes es superada

Voz 0544 38:26 oye cómo llegaste a ese elenco de de no actores porque salvo una persona en toda regla los demás no son actores profesionales pero sin embargo pues tienen un

Voz 6 38:38 la presencia dentro de la de la película

Voz 0544 38:42 y en escenas que que te hacen pensar que llevan no sé si por genética muchos siglos de de casi de actuación no detrás

Voz 18 38:50 he trabajado mucho tiempo con Velázquez no se conoce es el director de cine que es fantástico echó mates hice ver que he hecho muchas películas con él siempre ha trabajado con actores naturales terribles y durísimos aprendí con él a sacar la verdad de gente de la calle yo creo que para hacer un cine semi documental veraz impide que te metes en este mundo tiene que ser actores no naturales si no se recuerdo

Voz 0544 39:21 me gustan

Voz 18 39:23 o películas de ese tipo que marcaron mucho hay que me que me parecía que universo desconocido de una forma muy natural entonces lo que hice fue plantearme Madrid no soy una Payá sino a mi hijo gitanos ahora ya tengo unos cuantos pero yo que hice fue plata en Madrid era erróneo

Voz 4 39:41 sin es que me encanta porque ya hablas como tiene ese lenguaje Kitano cerrarle os son los dichos de ligar sí sí sí perdón si te dejas sí sí cuando algo me da vergüenza

Voz 18 39:52 Michael H pero las cosas son mucho mucho tiempo con ellas lógica además que es muy bonito se usan salas el lenguaje que por ejemplo risión que son no sea risión en unas palabras malditas queda en castellano antiguo no risión

Voz 4 40:10 utiliza en en Toledo de Castellana de Toledo se usa porque yo tengo una amiga que siempre dice que que risión osea que tú te has hecho te hiciste este casting y te lo hemos preguntado en otras entrevistas lo de que que claro era eh que era un trabajo que tú les ofrecía el trabajo y entonces había hay una tensión no

Voz 18 40:34 claro el tema sea yo yo lo que ofrece yo decía de gitanos por una película venían venían pero el trabajo por el dinero no venían bueno otra cosa entonces yo les contaba de qué iba la película se producía de momento que pasaba siempre de que dices estar loca de de lesbianas pero eso es de payos de a nuestra comunidad lo que hacíamos era sentarnos a hablar yo no te estoy nos poníamos a trabajar como un actor de una forma convencional un un personaje sino lo que lo que hacía charla Cuéntame tu vida cuando me has pedido cuentas si tienes hijos entonces todos lo desconocido cuando lo conoces pierde pierdes pierdes el miedo no en sólo colectivo se convirtió en individuos igual que yo entonces decían que Payá bajo baja no que que te llama simpática intenso iban diciendo oye voy a llamar a mi madre que esto es muy divertido me llamara a mi prima llegamos a ver a los mil doscientos cincuenta gitanos que llegue a ver pero aun así los dos papeles protagonistas eso era otro cantar es decía yo es algo pero de fondo yo era prima hermana pero cuando les decía cuando veía un potencial de una segunda prueba se decían me gustaría jugar con mi padre entonces decían que Pastor entonces tuve la suerte de de que Zaida fuera la casa de Lola la número ocho y que no se dio una energía de lo puede ser ya la hemos encontrado pero lo que pasa es que pasar los meses pasaron seis meses yo que así renuncien a financiación tiro proyecto fuera porque no encontraban ninguna chica creo que os he contado lo de les pregunta os importaría salir fumando y me decía tu estás loca ni siquiera ni siquiera esa Si una persona mayor me ve fumando yo me puede arruinar la vida entonces vi vi la película peligrar en muchos momentos pero ese fue uno de los peores Illa ochocientos setenta y cinco llego llego Rossi que era una gitana que no tengan que perder que ya estaba cansada y que que necesitaba el dinero primero y luego encontró la ilusión

Voz 4 42:46 bueno es que eso también que es una es una actriz que tiene muchísima energía y luego también en el reflejo de de la comunidad gitana se ve las nuevas generaciones que en efecto hay machismo pero también hay hay hay

Voz 1463 43:01 además de superar si la verdad las ganas de The Sun

Voz 4 43:04 darlo vamos a escuchar Un corte que además habla de erróneo

Voz 25 43:08 tú es normal que esté rondando la primera golfa este club que pasa es que los autónomos me cabrea a mí me hace falta respeto más menú me levanten lobos e ante el animal hace falta de respeto más vale ni tú ni nadie y que sepas que con el dinero del pedí a montar una peluquería eso será si yo quiero lo que tienes que hacer es cuidarlo a mí y a los hijos que tengamos estamos

Voz 1457 43:29 bueno pues esto está como está esta situación entre los jóvenes y cómo lo ves

Voz 18 43:35 pues yo sobre todo tengo mucho miedo por la joven adolescente mujer no es que el hombre fíjate porque para mí tiene una adolescencia es efímera enseguida son muy sexo licitadas desde los trece catorce años

Voz 0544 43:48 es que muchas veces son pedidas ya los trece catorce años

Voz 18 43:51 pero no son pedidas a ellas quiere pedir

Voz 0544 43:54 sí el papel del padre deje es que es muy cara

Voz 18 43:56 lejos pero el papel del padre gitano es una niña había un niño es en por la calle gente pieza comentar crean famas como dicen ellos entonces esa saña quizá la la tienda de algo que no es ella no podía casarse por lo cual prefiere que vayan a pedirla para formalizar no qué pedir no solamente significa estar de novios no tiene la mano pero el problema está en que cuando estás de novios estas no te con un novio si haces el amor ya te casas en estamos tenía novio hacíamos el amor lo dejaba si seguir avanzando pero claro esto pasados catorce quince años y hay problemas que si antes hablamos ya te has casado si te has casado no es que tenga un hijo hizo entonces entramos una terrible me parece devastador sí que están cambiando las cosas pero no creas tanto

Voz 1457 44:47 no no es eso su interesante prensa de tonto claro que hay una tesis que se ve sólo la la incluso las mujeres más bayers como decías que en la película Seven todo tipo de mujeres como vamos a escuchar como vemos a la madre como presiona para para cambiar pero

Voz 24 45:02 algo que no se creo que degradó de comida que siempre estas igual tú cuenten en la nevera llena ya lo tiene todo en la vida hay más cosas a mío tiene que tener

Voz 26 45:10 el futuro Paco más que no me da la gana tiene una sola que decir habían el barrio que por estilo gitano que una cosa lleva a la otra Iker no te hacen que Ariño lo sabe lo que hay drogas polos Parquesol violadores me vaya con gitanos Lleneba Navidad

Voz 24 45:29 se propone payo cero con quien cree que la niña ser Miguelito les sino a todas partes esos hombre tú lo sabes además la niña no es tonta y nadie me va levantó los pies de la cobija Pava tú tranquilo pues lo lo habéis

Voz 1457 45:43 es impresionante este este diálogo estos actores como se lo común

Voz 4 45:49 eran los papeles osea tenis eran diálogos eras dura con la con con respetar los diálogos muy dura fíjate que podría

Voz 18 45:57 pensar cualquiera que sea que es palabra por palabra el guión

Voz 1457 46:01 eh

Voz 18 46:02 es que se perdían sin diálogos morcilla es lo que no se genera morcilla no sabían a dónde iban de pronto descubrí que yo pensaba que iba a ser la forma natural de trabajar haced lo que queráis que se perdían entonces empezamos a jugar a memorizar y luego ya transformara su forma de hablar los diálogos pero es palabra por palabra lo he dicho todo lo que se hizo en la película me han dicho mil gitanos osea esa conversación de que los colegios a violadores drogas ha dicho se hizo siete gitano de los casos y luego es que tienes que pensar que el casi el sesenta y cinco por ciento de los gitanos abandonan la secundaria que por algo será algo pasa

Voz 0544 46:47 película yo creo que se refleja muy bien estos dos mundos que que recelan el uno del otro o no que en esta de dialogo veíamos cómo el padre pues rece lavado el mundo de los payos pero luego esta chica en un momento dado va a buscar trabajo en una peluquería también rechazada porque es gitana no entonces que esta ese ese conflicto que parece que que no se puede resolver no que que estamos un poco a determinados a seguir siendo dos estamos si no muy separadas no

Voz 18 47:18 es que son comunidades muy diferentes y a la vez hermanas yo siempre digo lo mismo a mí me hace mucha gracia cuando vamos fuera ir de soy español flamenco Camarón vacila hemos de todo eso y luego aquí dentro lo que hacemos es Mingo no hay pisotear lo creo que sí son dos etnias que que que somos hermanos que deban museo común pero que los desconoce

Voz 0544 47:42 ya has bien problemas con esta película a diferentes partes del mundo también la han visto gitanos de otros países si se han sentido identificados no se ha sentido identificado

Voz 18 47:52 o sea me decían no tenemos muchas cosas en común tradiciones por ejemplo en los serbios tienen todavía el pañuelo mucho más en España Casal claro aquí casi español desaparecido algo de de la otra generación pero Sergio sigue manteniendo Ivins vino un par de patriarcal serbios en el festival de europea de Serbia donde tenemos la Mención de Honor por cierto y me dijeron que que quiere querían darle la enhorabuena al padre de la película por por intentar conseguir que su hija fuera una buena gitana por ejemplo

Voz 5 48:26 me dice muchas gracias todo lo contrario de lo que de lo que lo ve claro de que como un documental dijeron que esto más bonita

Voz 18 48:35 no entendieron que era una ficción de lo claro

Voz 1457 48:37 está está estos que está suponiendo para estos actores naturales pero que yo

Voz 4 48:43 por ejemplo cuando vimos a a Rusia Zaida en can be estaba algunos son as son muy jóvenes veinteañeras con las ganas de suplida ser uno está con ese Nantes con esto les está cambiando a ella subida tienen posibilidad de trabajar o a a este actor que ha

Voz 1457 49:00 de padre que es fantástico

Voz 18 49:03 qué ha cambiado absolutamente la vida en todos los sentidos ahora una película con Carmina Barrios tiene representante

Voz 16 49:10 es que es una maravilla

Voz 18 49:13 Moreno que se hace de Paco a le mandamos un cachito de la película Paco León y le gustó tanto que le contrató y ha hecho de Madrid la peli de la serie

Voz 4 49:25 sí claro y lo mejor de todo es bueno

Voz 18 49:28 hay dos cosas mejores y luego es que además deban a estaba haciendo pruebas y está a punto de cerrar una serie pero ha de hacer de payo eso me encanta me encanta ir Rossi ayer consiguió representan o sea que los tres lo que me da rabia Rafaela a la madre porque ella se al mercado pero no quiere entonces

Voz 5 49:48 no yo sé yo le dije trabajando en el mercadillo y además le va mal me decía ayer así sabes algo porque ya lo hizo por mí sabes porque me hicimos amigas porque

Voz 18 49:58 Nos quisimos mucho y yo la valoro muchísimo

Voz 0544 50:02 allí cómo fue rodar en ese mundo de los mercadillos

Voz 18 50:04 entonces encanta pues abiertos no pues fue de todo estábamos ahí rodando y te va gente a comprar fruta de verdad a nuestro puesto no saben digamos claro era un poco dinero más para cervezas producción nada muy especial porque lleva el documental Hay necesita sea que se podía reproducirse que podía lo invitado pero es que el AVE está realidad yo creo que que el cine tiene tiene este Ojo maravilloso que que es coger al espectador por la pechera meterle en un mundo es una no todos manera creo que que habría sido ficción es es algo que no no no no sé cómo habría podido hacerla Rafa hoy te hemos preguntado

Voz 1463 50:50 todos tus actores pero Itu porque claro llega esta película dirigida por una mujer con una mirada

Voz 4 50:56 con una mujer pero que no eres Milene al tampoco no hay duda ayudita yo tres Tula tu primer largo ya mayorcita

Voz 18 51:05 sí pero yo llevo toda mi vida he sido técnico toda mi vida si hay de dirección directora de producción ella bon dia que que me decía me dijo productor quienes dejar en paz a alguien de este tipo entre darle la escuela ya del tuyo porque no horas directora antes porque vengo de una generación más compleja e ahora estoy muy contenta a Vera Elena atrape a Carla Simon a Paula pero de una un poquito más compleja donde la mujer Nos costó un poquito más tengo ahí hace tres días cumplió cincuenta años Illes mi primera película no porque yo quiera así es más complejo

Voz 4 51:44 ahora para nosotros andaba enseñará sellaba las de cincuenta Además

Voz 18 51:50 yo creo que es un momento maravilloso mi vida y creo que no tengo la agonía de del dinero de mantener con la sabiduría y la experiencia de todo lo vivido creo que es el mejor momento de la vida una mujer sexualmente ya hablemos de otra cosa pero eso es estupendo amen

Voz 4 52:09 me encanta claro que que Esteves tienes proyectos tienes ya tiene siguiente película

Voz 18 52:14 lo malo es que tengo áreas tengo en mi cabeza tengo muchas estado hablando con mucha gente que que quiere apoyarnos y lo que te vas dudas porque claro llevan mucho tiempo yo sé leer tengo ideas en mi cabeza desde hace tiempo inmemorial ir a la me cuesta decidir cual no me encantaría hacer una ciencia ficción siempre lo he dicho me gustaría hacer la mujer nunca tocase género es el tema que la gente daba mucho miedo porque es muy caro pero yo tengo una una historia social además qué te me encantaría tocar un un género que no es femenino hacer un poco a ver si cambiamos las cosas

Voz 1457 52:53 bueno pues ha sido un súper placer entrevistarle no queremos seguir destrozando