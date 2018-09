Hora 25 Deportes: Empieza la UEFA Nations League (06/09/2018)

Voz 1 00:00 en Hora veinticinco Deportes con Jesús

Voz 0919 00:11 hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos una de las imágenes del día y no es una imagen bonita se ha producido esta tarde en San Marino en la rueda de prensa previa al inicio del Gran Premio de Motociclismo de San Marino cuando estaban los pilotos de la categoría de GP en el estrado hablando con los periodistas en el centro del estrado estaban juntos Marc Márquez y Valentino Rossi les han preguntado sobre cómo es su relación después de lo que ha sucedido entre ellos en los últimos tiempos Marc Márquez el Espanyol para intentar demostrar que se han olvidado viejas rencillas le ha tendido la mano a Valentino Valentino Rossi ha permanecido cruzado de brazos Iliada negado el saludo a Marc sí lo ha hecho con una sonrisa irónica pero el gesto demuestra que ese tema todavía está caliente y luego estamos allí para escuchar cómo ha sido el momento otra imagen que no le ha gustado la de la española Carla Suárez esta madrugada sufriendo enfadada con el público del Open USA que le ha molestado muchísimo durante el partido de cuartos de final ante la norteamericana Madison Keys en el Open USA en el último turno el público acostumbra a estar en el bar comprando perrito caliente comprando una Coca cola no se respeta el silencio hay mucho ruido y eso ha sacado de quicio a Carla Suárez que ha terminado perdiendo ese partido de cuartos de final en dos sets recordemos que la jornada de mañana tiene como centro de atención el partido de semifinales que va a jugar Rafa Nadal ante Juan Martín del Potro luego vamos a estar allí en Nueva York a ver cómo está Rafa Nadal en la previa en la Vuelta Ciclista a la gran noticia del día es que Jesús Serrada es el nuevo líder de la carrera saca al segundo de la general tres minutos y veintidós segundos que sigue siendo el británico Simon James ir a Valverde que es el tercero de la general un segundo más dicen mis compañeros de la Vuelta que su líder provisional que Jesús Herrada tiene muy difícil competir por ser el ganador final de la carrera en fútbol dos noticias destacamos en el arranque la primera es que la Liga de Fútbol Profesional ha dado el OK a la hierba que se ha instalado en el estadio de Anoeta donde dentro de nueve días se tiene que jugar un partido de Liga entre la Real Sociedad y el Fútbol Club Barcelona hoy los enviados de la Liga han supervisado las obras parece que el césped está bien ya digo que quedan todavía nueve días para que se consolide esa hierba recién plantada y la otra noticia en el mundo del fútbol es que hoy comienza la liga de las naciones el nuevo torneo que ha organizado la UEFA donde la selección española va a debutar el próximo sábado en Londres Inglaterra pero es que hoy se abre el torneo con un partidazo juegan las últimas dos campeonas del mundo el partido comienza dentro de doce minutos Alemania Francia Bruno Alemany cómo salen los últimos dos campeones del mundo buenas tardes

Voz 0301 03:11 hola Gallego muy buenas pues eh todo apuntó en el Allianz Arena para que arranque el partido 11S bastante ofensivo sobre todo en este caso el de Francia sale la selección la actual campeona del mundo con los mismos once en que se proclamaron campeones hace un par de meses en Moscú a excepción de la portería en vez de Lloris pueda Areola Lloris no está disponible para este partido el resto son los mismos así que juegan de titulares Varane Umtiti al Lucas Hernández también Ruiz en la media punta en papel evidentemente titular sigue va con todo la selección francesa en Alemania la gran noticia es la confirmación de que John F el seleccionador sigue confiando en Manuel Neuer en la

Voz 0919 03:47 portería va a ser el titular Neuer en detrimento

Voz 0301 03:50 del barcelonista Ter Stegen arriba van a jugar Müller Berners Royce todo preparado para que a las nueve menos cuarto arranque

Voz 0919 03:57 Alemania Francia y otra noticia del día que acaba de producirse es que el Girona ha emitido un comunicado para decir que acepta la propuesta de la Liga de Fútbol Profesional para jugar ese partido el próximo mes de enero en Miami en Norteamérica en los Estados Unidos ayer el Barça dijo que estaba de acuerdo hoy está de acuerdo el Girona enseguida os cuento cuál es la propuesta de la Liga a los abonados de Girona para compensarles el hecho de que ese partido no se dispute en su estadio tienen cuatro opciones a mí las cuatro encanta

Voz 2 04:27 la

Voz 0919 04:28 verdad pero bueno el tema va a seguir dando mucho que hablar bueno se habla de ello incluso en vuestros mensajes con los que abrimos como siempre el programa

Voz 2 04:37 buenas tardes Gallego a ver qué será opinión sobre el partido este que hay que juega en Estados Unidos mira yo pienso cómo se va pero los socios de los equipos pequeños tiene un agravio ahí sí casi todos hacen socios por ver en su campo luego a un Atlético Madrid Madrid Barcelona Valencia y Sevilla en fila equipo grande entonces yo pienso debe de llevarse un Girona un Barça un Girona Barcelona por qué no se lleva un Barcelona Girona o por qué no si lleva un Real Madrid Leganés no Leganés Real Madrid porque a la afición del Madrid del Barcelona de Valencia a ellos les

Voz 0919 05:21 da los mismo ve entre comillas sin

Voz 2 05:24 menospreciar a nadie a un equipo pequeño de la Primera división le da exactamente igual allí en Estado Unidos que sea un Barcelona Girona ocasión Girona Barcelona venga Gallego buena tarde que se pueden hacer las cosas bien

Voz 0919 05:39 le pasamos la propuesta Javier Tebas pero este año ya te digo yo que el partido va a ser Girona Barcelona en Miami dejado vuestros mensajes

Voz 0919 06:45 a Luis Enrique con casco en el andamio que imagen por favor nos encantaría verla empezamos con la selección uno de los momentos noticia hoy en la calidad de la selección española se ha producido en la sala de prensa cuando comparecía jugador del Real Madrid Isco nuestro compañero del país Diego Torres le ha hecho una pregunta sobre su juego dentro del equipo nacional

Voz 2 07:22 sí ha pasado esto por ahí con otro del país la quería preguntarte por por esto mismo cuando se meten los rivales atrás tú como sientes

Voz 0919 07:31 qué hace más daño al rival recibiendo

Voz 2 07:34 entre líneas o bajando el centro del campo

Voz 0704 07:37 de manera yo no te voy a contratar porque al final diga yo lo que diga tú vas a poner lo que lo que quieras en tu sección de del periódico así que te voy a dejar que siga esa línea en la que la que estás escribiendo oí bueno que que intente molestar lo menos posible a la selección porque porque al final esto es de todos nosotros estamos en el campo pero necesitamos a ayuda de fuera no necesitamos a gente que que no esté pegando palos continuamente porque al final pues no hay

Voz 6 08:11 la bueno hay que decir que

Voz 0919 08:15 ya está en su derecho a no contestar las preguntas incluso está en su derecho a decir que no está de acuerdo con las informaciones de de un periodista o decir que esas informaciones no las han contrastado con él y que no son verdad pero justificar el hecho de no a una pregunta porque la selección necesita ayuda de todos también de los periodistas no Isco lo periodistas están para informar luego si tú crees que uno ha informado mal pues se lo dices tú decides contestar o no contestar pero la prensa está para informar no para apoyar que no guste queda selección gane sí pero el trabajo de los periodistas es contar lo que sucede y a veces se cuenta en lo que sucede y eso no les gusta a los protagonistas tienes que hacerlo igual porque a quién informas es a los oyentes a los lectores o a los telespectadores pero bueno viene a ser un detalle más sobre cierta tensión que hay en el ambiente en estos primeros días Javier Herráez buenas tardes qué tal Gallego si viene de lejos ya ya ocurrió en Krasnodar la concentración de

Voz 0584 09:29 mundial antes del partido de Rusia algunos futbolistas pensaban que la prensa no estaba ayudando al equipo español muy buena hasta Thiago Alcántara recuerdo una rueda de prensa dijo que esta gente la que estaba en Krasnodar los futbolistas estaban trabajando como animales para conseguir pasar a cuartos el equipo pues cayó desgraciadamente jugando mal muy mal frente a Rusia hay de eso la culpa no la tiene la prensa es que jugaron mal fue una casa haciendo un pésimo papel en el Mundial lo que hace lo opuesto hacer jugar bien evidentemente la prensa tiene que informar también bien así que ya somos mayorcitos educados y ha sido un momento un poco desagradable cada uno tiene sus razones pero a mí la verdad no me ha extrañado por desgracia porque se promuevan los tiros

Voz 6 10:11 por lo demás en el juego

Voz 0919 10:13 va a ser fundamental para Luis Enrique se está poniendo el foco sobre del una vez que no están Iniesta y Silva parece que la magia la construcción de juego la imaginación arriba pasa por las botas del madridista sin duda alguna

Voz 0584 10:27 sí sí que está jugando muy bien está entrenando también muy bien porque en el entrenamiento

Voz 0919 10:32 yo ver a Luis Enrique el pasado

Voz 0584 10:35 lo lunes la verdad es que Isco junto con Rodri el futbolista del Atlético de Madrid fue los dos mejores Isco hizo dos golazos se asoció de forma maravillosa hay demostró que está en un gran momento de forma es muy bueno el malagueño el futbolista del Real Madrid que es fundamental y que va a ser titular en el partido frente a Inglaterra el próximo sábado hoy por la tarde entrenamiento a puerta cerrada no ha ensayado gran cosa eh la duda es saber qué portero va a poner cuál va a ser su titular si De Gea o Kepa me cuentan que a esta hora todavía a ellos

Voz 0919 11:03 los futbolistas no lo saben quién va a jugar si De Gea

Voz 0584 11:06 o Kepa De Gea puede tener más opciones que quepa pero yo voy a ser prudente voy a esperar a ver qué dice mañana en rueda de prensa junto con Sergio Ramos tiene morbo la rueda de prensa en Wembley y como digo Isco va a ser titular junto con Busquet Saúl en punta Morata ya Asensio esto ha dicho el malagueño en rueda de prensa en torno a las normas de Luis Enrique una de las que más se ha hablado del asunto del móvil en las comidas

Voz 0704 11:29 espero charlar norma yo creo que que siempre es importante tener un poquito de de de de disciplina respecto a los móviles también en las comida pues me parece bien porque muchas veces octavo más pendiente de la maquinita que que hablar que comunicarnos con nuestro compañero y yo creo que que no pague

Voz 7 11:47 sí sí eso de los móviles en las comidas en mejor suprimir los porque a veces te encuentras gente en las comidas que se están mandando el mensaje de un lado de la mesa otra en vez de decírselo cara a cara así que estamos de acuerdo todos en esa norma

Voz 0919 11:57 bueno pues mañana viaja a Inglaterra para debutar en esa liga de las naciones quién está jugando ahora mismo la selección sub veintiuno Nos enfrentamos a Albania clasificación para el Europeo en El Arcángel de Córdoba cómo está el partido José Antonio Alba buenas tardes

Voz 8 12:11 hola qué tal Jesús buenas tardes pues mira estamos en el cuarenta y uno de la primera parte a punto de terminar el primer tiempo y está ganando España por un gol a cero el tanto a los cuatro minutos de Mikel Oyarzabal con este resultado España estaría clasificada ya directamente

son las ocho y cuarenta y dos esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 9 12:32 si hay un incendio en tu casa y no tiene seguro pierdes todo

Voz 0919 13:24 después de lo sucedido en el Valladolid Barcelona con la hierba recién plantada en el estadio de Zorrilla había muchos nervios sobre si el nuevo césped instalado en Anoeta iba llegan en perfectas condiciones para el partido de dentro de nueve días ante el Fútbol Club Barcelona de la Real Sociedad Roberto Ramajo han llegado los inspectores de la Liga ahí parece que todo va bien semana cumplir los plazos buenas tardes

Voz 1825 13:50 hola qué tal Gallego buenas tardes si se iban a cumplir los plazos dicen los técnicos de la Liga que no hay ningún problema para que se juegue ese Real Sociedad Barça del quince de septiembre no hay ningún tipo de problema para la seguridad ni en los aledaños y los accesos ni en la grada de el nuevo estadio de

Voz 0919 14:08 a noventa también han revisado el césped

Voz 1825 14:10 ya completamente plantado nueve días por delante para que se arregle bien y para que crezca bien la hierba también ha determinado que está ok sobre los plazos de las infraestructuras dice que todo va según lo previsto por la Real Sociedad así que por parte de la Liga OK a ese partido el quince de septiembre

Voz 0919 14:27 Nos alegramos partido en Estados Unidos día veintiséis de enero entre el Girona y el Barcelona ya sabes que ayer el Barça dijo que está de acuerdo y que bueno pues esperan que se pueda llegar a jugar que es bueno para la expansión internacional del Barça el Girona acaba de emitir un comunicado diciendo que también acepta la propuesta de la Liga había cierto malestar entre algunos abonados por por el hecho de que el partido no lo puedan ver en su estadio en el estadio el Girona y la Liga había prometido una compensación para los abonados si se llegó a jugar ese partido de Miami la Liga comunicado estas cuatro vías de compensación a los abonados del Girona pueden escoger una de ellas la primera sería un viaje a Miami con entrada al partido en el mismo día viaje de desde Barcelona va a Miami y vuelta con los desplazamientos desde el estadio al aeropuerto todo el día veintiséis de enero y todo gratis cero euros viaje a Miami traslado al aeropuerto entrada al partido Delta en avión todo gratis cero esta es una de las opciones segunda opción Si los abonados del Girona prefieren quedarse el fin de semana en Miami vuelo de ida y vuelta Barcelona Miami dos noches de hotel de cuatro estrellas en Miami traslados del aeropuerto al hotel al estadio y demás por cuatrocientos cincuenta euros por persona con esas dos noches de hotel en un hotel de cuatro estrellas en Miami tercera opción los abonados de Girona podrían cambiar su abono de ese día por una entrada para el partido del Camp Nou qué sería el veintiuno de septiembre totalmente gratis y la cuarta opción que le da la Liga los abonados del Girona es que se les devuelva el cuarenta por ciento del abono anual por el hecho de que el Girona Barça se juega en Miami el abono les saldría un cuarenta por ciento más barato ya digo que los dos clubes están de acuerdo no sé cómo habrá caído esta propuesta entre los abonados del Girona Si la ven con buenos ojos honor Raúl musas buenas tardes

Voz 12 16:42 qué tal buenas tardes pues con escepticismo como la primera la primera fue filtrada está ligado por vía oficial de la Liga de Fútbol Profesional pero se ve con con cierto escepticismo cierto es que es mejor dicen que la primera sobre todo lo que costaría hacer noche en Miami porque la matado a ir y volver en el mismo día pues asustaba a mucha gente pero ya te digo con mucho escepticismo esperaban a ver qué zona viera más detalles de momento olieron ha dado este primer paso de admitir los contactos pero la corriente mayoritaria gallego es que la que la gente quiere ver el partido en Muti que esto sería enorme el Mar Menor y en todo caso es una oferta que es mejor que la primera que se había filtrado pero que de momento sigue sin acabar de convencer

Voz 0919 17:23 el tema va a ser largo ya lo veréis vamos a Sevilla mala noticia para el equipo de Machín una lesión de un jugador que acaba de llegar pero estaba demostrando que era importante Manolo Aguilar buena

Voz 13 17:32 hola Gallego gonna Alonso se ha lesionado fractura del peroné va estar en torno a tres meses igual algún tiempo más sin poder jugar tercera lesión

Voz 0919 17:42 ya en tan sólo diez días escudo

Voz 13 17:45 eso fue el primero mercado el segundo ahora otra fractura gonna love tres meses KO

Voz 0919 17:51 en acaba de comenzar la liga de las naciones aparte de el partido que ya está en juego entre Alemania Francia Bruno alemán recordemos que hay algunos otros de otras divisiones

Voz 0301 18:01 sí en la Liga de en este caso en la Liga de nivel inferior se ha jugado un partido a las cuadro Kazakstán cero Georgia a Dios y también ha finalizado la Armenia dos Liechtenstein uno está jugando Gibraltar momento empata cero con Macedonia también Andorra que empató a cero con el Letonia hay otros partidos algo más interesantes la verdad gallego está jugando Gales debuta Ryan Giggs en partido oficial con la selección de Gales como seleccionador está jugando Gareth Bale como único punta arriba como referencia ofensiva de momento empate a cero con Irlanda está todo empate a cero los los partidos que ha empezado a las nueve menos cuarto incluido el Alemania Francia iba

Voz 0919 18:34 los a Córdoba como ha llegado al descanso el partido de la selección sub veintiuno José Antonio

Voz 8 18:38 pues con el mismo resultado Jesús uno cero está ganando España con ese gol de Oyarzábal

Voz 0919 18:44 al hilo noticia la imagen del día Rossi le ha negado la mano a Marc Márquez en la previa del Gran Premio de San Marino ha sido testigo de de ello Mela Chércoles que ha pasado Mela buenas tardes

Voz 14 18:59 pues sí ráfagas gallego pues vamos a dormir a la jornada venía precedida por unas declaraciones de Valentino desde Mar Marge nunca me gustaría algún día hacer las paces con Valentino Rossi al preguntarle a Valentino Rossi por ello ha dicho que no hace falta ganar las paces de nada porque entre ellos ya situaciones choque hijo responde entonces ayer al turno de la pregunta nuestra debido a que la Cadena SER de diversos que en tal caso si tuviera algún problema en darle la mano públicamente a Marc Márquez a lo que como ha dicho yo no tengo ningún problema como Valentino Rossi me ha tendido la mano Rossi será negaba sobrado directamente ha negado con la cabeza ha dicho que entre ellos la situación es la que es y que no solamente de la mano publicamente pues pues yo creo que es Valentino Rossi se ha quitado la careta es absolutamente imposible la paz entre estos presos desde el año dos mil quince y lo que ha dicho Jorge Lorenzo que tal vez los dos están equivocados

Voz 0919 19:48 una una lástima la imagen que está dando la vuelta al mundo ahora mismo deben

Voz 1 19:54 otro deporte

Voz 15 19:58 Jesús Gallego

Voz 16 20:06 aquí

Voz 0919 20:12 Vuelta Ciclista España hoy tenemos nuevo líder Jesús Herrada que le saca tres minutos y veintidós segundos a Simon James Judd segundo más a Valverde alguien puede pensar con esta ventaja lo que queda de vuelta tiene este chaval de veintiocho años de Mota del Cuervo opciones de ganar la general Íñigo tiene buenas tardes

Voz 0802 20:36 buenas tardes Jesús no no tiene opciones de ganar la general yo creo que es imposible es más creo que va a ser es sumamente complicado que en este fin de semana que tenemos el tríptico asturiano con etapas de auténtica locura mantenga ese jersey de líder quizás pueda hacerlo mañana pero más complicado va a ser que lo pueda tener el sábado e incluso el domingo cuando lleguemos a los Lagos de Covadonga hoy francés Alexander Reyes que aún lo pedazo después de ganar contra uno de los miembros de la organización de la Vuelta tremendo afortunadamente ni el ciclista ni Chema Rodríguez el compañeros de prensa de la vuelta tienen en ningún problema simples magulladuras mañana como decía comienza la traca a la pregunta que me hacías vuelvo a repetir no tiene prácticamente ninguna opción de ganar la Vuelta

Voz 0919 21:22 pero claro seguramente Borja Cuadrado el chaval Jesús Herrada no lo verá así no dirá no tengo ninguna posibilidad de ganar la Vuelta lo va a pelear tendrá alguna mínima esperanza nuevo buenas tardes

Voz 17 21:33 queda Gallego buenas tardes hombre desde luego que está con mucha ilusión es el gran momento de su carrera aunque es verdad que ya había ganado dos campeonatos de España pero bueno es un ciclista que se desenvuelve bien en la montaña hay al menos un día yo creo que lo va a intentar son tres minutos y medio de ventaja sobre el segundo clasificado y esto es lo que nos decía contento Jesús Herrada en línea de meta

Voz 18 21:50 muy al límite no se ha podido disputar la tapa ahí es ha cumplido el sueño de ser líder de la de la Vuelta intentar mantener los que lo que se pueda general infiltrada sufriendo en principio la idea es aguantar hasta donde se pueda el líder aporten una verdad

Voz 0802 22:09 y una victoria simbólica Gallego la de Jesús a este maillot de líder porque el último conquense embestir el liderato de una Vuelta a España fue ni más ni menos que Luis Ocaña mañana

Voz 0919 22:19 hay Íñigo empieza la traca con la décimo tercera cantas Carreño valle de Sabero la campeona no

Voz 0802 22:27 sí bueno la campeonas una espectáculos una jornada de mañana en ciento setenta y cuatro kilómetros de que subir nada más arrancar una tachuelas de tercera categoría luego puerto de primera el alto de Tarna que está mediada la etapa pero no te pierdas los últimos ocho kilómetros y medio se sube a la campeona hay rampas del veinte por ciento va a ser un auténtico espectáculo mañana algunos va a dejar hasta el apellido las carreteras asturiana

Voz 0919 22:48 lo contaremos gracias compañeros en tenis la pasada madrugada Carla Suárez perdió en cuartos de final del Open USA de tenis ante la norteamericana Medi son Kiss ya digo mucho ruido en la pista le afectó a la concentración de la española que estaba enfadada con el público

Voz 19 23:05 es una falta de respeto que nosotros estemos jugando hoy la gente todavía hace yendo a asentar sigo caminando por ahí ha habido un momento en que yo ya no escuchaba y el árbitro el marcador dos o tres veces creo me podía haber quejado mil

Voz 0919 23:18 Miguel Ángel Zubiarrain es que hay que contarle a la gente que en la última sesión del Open USA y los americanos están acostumbrados a ir a por su perrito su pizza su cerveza y casi casi están cenando mientras se juega no buenas tardes

Voz 1566 23:31 hola necesito si es y como además siga nada menos que veinte en mi pueblo hueco tenían follón increíble no se paró nadie durante todo el partido todos es cierto que estaban esperando a que jugará en Djokovic y por lo tanto pues ya que el partido de las mujeres les parecía un aperitivo que era lo que estaban haciendo y tú hace que ciertamente muy dedicarla es a falta de absoluta para estar jugándose un puesto en las semifinales de un Grand Slam así que bueno es lo que hay tampoco su padre otra cosa esto es América en América pasan esas cosas

Voz 0919 24:07 luego Djokovic ganó se ha metido en la semifinal va a jugarla ante Nishikori pero lo que nos importa es la semifinal de mañana Rafa Nadal Juan Martín del Potro como está Rafa que ha hecho hoy Rafa cómo prepara Rafa ese partido ante la Torre como Le llaman en Argentina Del Potro

Voz 1566 24:24 bueno ha entregado un poquito tampoco había que hacer grandes cosas porque ya vienen marcha caldito y por lo tanto pues bueno estiramientos jugar un poco toque de bola eh ya digo además sido un calor inhumano y por lo tanto bueno pues así ha ido pasando el día con no se puede pasear por la calle yo iba a pasar por la calle y mató me he tenido que bueno el porque la verdad es que me den cualquier tiendo a todo con el aire acondicionado y entonces la pulmonía pero bueno esto es así también no no se puede pedir otra cosa lo que sí vamos a decir es que hoy hoy siete de la tarde hora jugar las semifinales medidas se van a jugar con el techo cubierto la organización ha decidido que va a cerrar el techo porque con ese calor se está perjudicando mucho al jugador tal y bueno esto es no a ha convertido en India y vamos a ver lo que hace es mañana porque porque mañana Nadal Del Potro parece que definitivamente va de ajuar no antes de las cuatro de la tarde y ahí sí que va K2 vamos a ver si cierran el techo o no lo tiene Nadal seguro que dice que no pero vamos a ver lo que quisiera la organización iniciasen que bueno sabía decir quién de los dos pues Gobierno establecido como Wimbledon o deciden ellos y después jugarán Djokovic y Nishikori los dos ganadores el domingo en la final

Voz 0919 25:40 gracias Miguel Ángel refleja T

Voz 1566 25:43 sí seguro como Pablo VI están

Voz 0919 25:45 para Pau Gasol ayer estuvo en Madrid en un acto publicitario hoy en Barcelona sigue hablando de la despedida que ha tenido su amigo Juan Carlos Navarro en el Barça que a Gasol le ha parecido demasiado escueta Chaves hizo buenas tardes

Voz 1982 26:01 hola buenas tardes Gallego pues si cree Pau Gasol que Juan Carlos Navarro podría haber jugado un año más y espera lo vamos a escuchar que el Barcelona esté a la altura en su homenaje

Voz 20 26:11 pero y confío que el Barça le haga una despedía a su a su altura hay ya su dimensión a grandeza que ha significado Juan Carlos para para este tú sobre todo para el baloncesto en general pero ya digo espero que que Juan Carlos reciba o una una despedida un acto de la grandeza de pues de lo que él representa

Voz 1982 26:33 mañana a las doce rueda de prensa de Juan Carlos Navarro en el auditorio del Camp Nou por cierto pavo ha comentado que espera estar dos o tres años más al máximo nivel sobre si seguirá en la selección ha afirmado que lo decidirá cuando acabe la temporada de la NBA

Voz 0919 26:46 lo contaremos gracias Xavi esta semana cerramos el programa con Rosalía

