Juan Carlos Rodríguez Ibarra, José Antonio Monago y Guillermo Fernández Vara analizan el presente y el futuro de Extremadura

comienza este hora25 especial desde este parador en Mérida les contaremos porque que ha pasado de todo a unas horas del sábado del ocho de septiembre que es el día de esta comunidad tres presidentes ha tenido Extremadura desde la llegada de la democracia y hemos conseguido juntar a los tres aquí a mi lado de mil novecientos los ochenta y dos a dos mil siete Juan Carlos Rodríguez Ibarra muy buenas noches volaron de dos mil once dos mil quince José Antonio Monago muy buenas noches de dos mil siete a dos mil once y dos mil quince hasta ahora Guillermo Fernández Vara muy buenas noches

Voz 1551 00:29 bueno no estropeen no ha apostado mucho juntaron eh nos acostamos mucho problema comenta

Voz 0194 00:35 que me decían que que hay alguno incluso en parejas de hecho pero estoy hasta que sólo Álamos lo hablamos legó treinta y cinco años con tres jefes poco jefes me parecen para tantos años casi los mismos que llevan la radio en Se ruega saltas nuestro compañero José Luis Capilla que va a ser el encargado de contarnos todas esas cosas que no sabemos pero antes virado es que siempre me gusta saludar al público que nos acompaña que es mucho y que siempre nos da el calor que necesitamos cuando viajamos muchísimas gracias por estar aquí y espero que disfruten el programa dicho esto ahora sí José Luis Capilla va a ser encargado de contarnos todas esas cosas que no sabemos de ellos José Luis muy buenas noches

Voz 0194 01:14 la historia de Extremadura está ligada a estos apellidos a Ibarra Monago Ibarra

Voz 0935 01:20 Ibarra Juan Carlos Rodríguez este maestro nacional profesor de universidad al que dice que le engañaron para entrar en política por cierto sombrío Alfonso Guerra cambiando el megáfono contra el franquismo por una gestión de peso en su tierra ha sido un presidente autonómico con garra en una época que tuvo que poner a Extremadura en el mapa autonómico y que nos conocieran bien que lo hicieron pasamos de ser la extrema y dura a que no respetarán defiende el que cuando Ibarra estornuda bases a media España fue un altavoz y una referencia tanto es así que es raro el día que no se les requería para que diera su opinión sobre temas nacionales sigue siendo todo un animal entre comillas político y estaba pro

Voz 0935 02:00 suyos por eso riqueza por la salud se alejó de la política de primera línea ahora alejado de los focos sigue siendo un bastión para el PSOE de marca y caché en mítines conferencias y tertulias es curioso porque define sus veinticuatro años de gobierno como ese espacio entre la denuncia de la Casa de Alba por quitarle las fincas a la duquesa y la denuncia de Microsoft por implantar en los ordenadores regionales el Software Libre

Voz 0194 02:24 presidente Rodríguez Ibarra después de todos se alegra de que le engañaron para entrar en política

Voz 1 02:29 de nuevo me engañaron para entrar en política me engañaron para ser diputado bueno ya estaban Bonillo ya saben política y cuando llegaron los setenta y siete como era en mi partido tres yo de la moto pues había que buscar candidatos por donde se da fuera yo no quería ser diputado entre otras cosas porque acababa de conseguir un puesto de trabajo en la educación que es lo que me gustaba Alfonso Guerra me aprieto a estar indecible yo había estudiado con la carrera de Filosofía eres Sevilla y al final y para convencerme de que no había riesgo de que abandonara mi profesión me dijo Vas a raíz de número tres irá más que vamos a sacar a uno tanto ningún problema nada podrá sacamos tres nunca supe si me engañó os equivocó nunca se le ha preguntado si siempre pero nunca lo que eso es decir yo creo que me engaño porque como él era un experto en temas electorales me acuerdo de estábamos eso ella aparecía por nuestro piso de Francia de un curso sobre sistemas electorales es decir usted está loco si no hay elecciones en España o DP va qué va a hacer curso doce era el que más sabía la prueba el año ochenta y dos cuando sacamos doscientos trece diputado el ministro dijo que habíamos sacado cien todo ir dijo Guerra ya aparece la siguiente mañana aparecía apareció ahí es donde el engaño

Voz 0194 04:02 José Luis II presidente extremeño Monago

Voz 0935 04:05 es otro extremeño Monago se empleó a fondo por mejorar esas Straw

Voz 1 04:08 Tura hay que ocupamos el ránking en tecnología

Voz 0935 04:11 de Lucas de la educación José Antonio Monago experto en criminología licenciado en Derecho y bombero en excedencia por cierto algún que otro incendio político ha tenido que sofocar en sus cuatro años de gobierno preocupado por lo social acuñados

Voz 1 04:24 es es como Extremadura es campo ha sido campo y debe ser campo aunque no

Voz 0935 04:28 llamamiento utiliza frases un poco socarrona un humor

Voz 1 04:31 casi como su ex presidente popular Rajoy con sarcasmo muy retranca por ejemplo

Voz 0935 04:35 la FAPA cuando haciendo un parangón con la creación del anillo para cuando te gusta el deporte practica en duro ciclismo fue portero de balonmano de la selección extremeña le oído decir que duelen más los balonazos de la vida y la política que los de los partidos de balonmano nació en Quintana de la Serena Ciudad del granito pero se le puede ver por las calles de Badajoz tomando café oyendo churros para sus hijos y presume de extremeño por los cuatro costados aunque últimamente ha amenazado con empadronarse en Portugal se implica también socialmente incluso fundó cuando trabajaba de bombero SOS Extremadura es campechano de la política regional y les gusta hacer que los

Voz 1020 05:11 los le preguntaré por lo del empadronamiento no se preocupen porque es el voy a preguntar que vengo con esta idea de ello desde Madrid pero por lo de bombero le ha servido la experiencia de bombero para estar de presidente bueno yo yo creo que son muy distinta a la los incendios son diferentes si yo creo que son más previsible lo que te puede pasar a un incendio lo que te puede pasar a la política no porque desde luego yo creo que tienen mucho más alto riesgo la política que que esa noble tarea que es la de servir a los demás como como bombero no pero yo creo que lo de bombero me sirvió un poco para conocer la vida no ingresó en el cuerpo con pero con veintiún años era un niño como aquel que dice IU la cosa no ha creo que esa sensación esas situaciones de la vida que ahora tiene mucho éxito en los programas de televisión que hacen de emergencia de no sé qué es vivirlo en primera persona te forja mucho como persona pero desde luego bueno yo creo que

Voz 2 06:04 duelen más los problemas de del día a día hay que

Voz 1020 06:09 que la profesión esa profesión está cargada de nobleza no yo no tengo ninguna crítica hacia la mi José Luis

Voz 1 06:15 el presidente actual por plazas de desde a Guillermo

Voz 0935 06:18 quién cogió como dicen en mi tierra una muda limpia de la maleta hay recorrió la región para conocer de cerca la realidad de la calle Guillermo Fernández Vara actual presidente del Ejecutivo regional que ha llegado tras pasar cuatro años en la oposición donde aprendió dice a perder su Ibarra llegó engañado a la política cuando Guerra le dijo presenta tengo en el número tres que no sales pues una situación parecidos similar al menos fue Ibarra quién convenció Abbas el retrato de situación dos vecinos en la pedanía de Olivenza cortando el seto Ibarra y tú de qué vas en la política bar no no yo soy médico forense Ibarra yo presidente Barack yo amigo de Hernández Mancha Ibarra bus y te gustaría seguir ayudando a la gente desde dentro Vara no se bueno día tras día el set Olcese barbacoa y al final consejero de Sanidad y desembocó en un presidente sensible a los problemas sociales da la cara y no importa salir a la puerta de casa hablar y aclarar algunas circunstancias con asociaciones o colectivos dicen que es buena gente quizás aplica el sabio consejo de su madre que le dijo cuando se marchó de casa ejercer la medicina hijo no te metas con nadie ni te metas en lío lo primero presidente creo que lo ha conseguido los segundo muchos charcos ha pisado para defender su tierra y su gente su tierra que la define

Voz 1 07:36 de esta forma

Voz 0935 07:37 gente generosa trabajadora aunque la historia la tratado mal te gusta leer y el fútbol es tan

Voz 1 07:43 en como Ibarra del Barcelona se enamoró de una camiseta de

Voz 0935 07:45 el Barça en un comercio de Badajoz cuando tenía cuatro años y eso la verdad que marca lleva dentro un periodista de raza que algún día saldrá cuando le preguntan si no se cansa de la política responde que máscaras a estar en un andamio a las cinco de la tarde en agosto está claro Anger que para ser político en esta nuestra tierra debe ser uno de otra pasta como lo han demostrado los tres presidente de la autonomía regional en estos treinta y cinco años

Voz 0194 08:09 el presidente Ibarra también de dijo que no saldrían presenta de que no sales

Voz 0739 08:13 lo nuestro fue mucho más largos de contar no lo contado nunca no lo vea no lo va a atar

Voz 0194 08:20 en Hora Veinticinco de están los tres aquí Santa no ejemplar

Voz 0739 08:23 son muy sencillas yo estaba pensando cómo decir trae que yo había creía que me tapaba en política habría terminado después de doce años de consejero y me dijo que venía de hablar con Zapatero que le había comunicado verse retiraba que él creía que tenía que selló el sustituto no doce pero yo no les dije lo mismo que doce años antes cuando me propuso conceder dejan un ratito porque lo hable con María Luisa fracasa casa doble con ella de todo a esta altura

Voz 1551 08:52 Ankara no lo puede decir que no

Voz 0194 08:55 yo déjeme que les diga una cosa como periodista eh tengo que decir que los presidentes extremeños tienen una cosa que tiene muy pocos presidentes hice cuando los llama se ponen que cuando las cosas van mal dadas en sus respectivos partidos llamas agente nadie dice quiere poner al teléfono y tengo que decir que las tres personas que están aquí sentada de dos partidos diferentes cuando les llamas se ponen dan la cara y hablan es decir que yo como periodista esto al menos si tengo que agradecer a los tres que están aquí sentados dicho esto qué es eso de empadronarse en Portugal si tiene la mayoría el PSOE porque es quien pues tuvo gobierna la izquierda

Voz 3 09:27 bueno pero por probar cosas nuevas por lo que es posible Izquierda diferente

Voz 1020 09:32 que un que queremos mucho no yo lo he dicho son en tonos de humor no ahora que está me hoy el presidente Vara ya que él ha dicho que su objetivo hacer ganar con mayoría absoluta las próximas elecciones Si yo que estoy de la oposición oposición no yo no voy a las cosas tan clara parece dicho así saca mayoría absoluta Yemen Padrón no

Voz 1 09:52 Portugal e yo peso estaría Monago sabía si fuera jubilado

Voz 4 09:58 hola o no o no

Voz 1 09:59 porque en Portugal los jubilados no pagan impuestos

Voz 3 10:03 pues toda idea Juan Carlos lo a lo mejor lo dicho por eso a lo mejor necesitan una no me jubilo si ganan ellos me jubile ya me voy a volver a vivir

Voz 1 10:10 dado estarían lado se lo está pensando preside no por solidaridad

Voz 2 10:14 es que no me iba tienes que saber Angels que que

Voz 1020 10:18 los ciudadanos de Olivenza hay yermo lo es

Voz 0739 10:21 son como los demás no son como lo lleva

Voz 1020 10:23 pero puede tener doble nacionalidad los que son no ya

Voz 0739 10:27 ella lo Ted Kennedy hay muchos vecinos Olivenza

Voz 1020 10:29 a que pidieron a la nacionalidad portuguesa Sáez a poco he dicho ninguna cosa que buena

Voz 0739 10:34 en una complejos en una cumbre hispano lusa en la época mi anterior de presidente sentado Zapatero eh Sócrates doce eh Luis que era ministro Asuntos Exteriores portugués Curro Moratinos yo en unas en un lance porque en aquel tiempo íbamos a la cumbre los autonomía y les digo oye yo creo que el conflicto se terminaba Si se conocieran la la doble nacionalidad decir poder ser el portugueses sin dejar de ser engaños de Zapatero me mira si levanta la ceja y me dice tú habla con Curro

Voz 1020 11:10 digo Moratinos se refiere

Voz 0739 11:13 esto lo ha hablado con Curro digo no hice cómo me lo planteo aquí hoy es posible es decir a todos los levantinos como dice José Antonio que que tienen que son nacido en Olivenza o hijos de nacionalidad portuguesa sin sin perder la la

Voz 0194 11:29 la española déjeme que empiece con con una pregunta después de aclarar esto de empadronarse murió tren tenía otra a otras preguntas a formular les pero es una oyente cuando hemos dicho que estábamos aquí en el Parador de Mérida haciendo el programa que teníamos a los tres presidentes aquí me puesto en Twitter dice propuesta de pregunta para políticos extremeños y me parece una buena manera de empezar esta charla un gran problema en Extremadura el descenso de la población la gente joven y con formación sigue oyéndose fuera de nuestra tierra y queda población envejecida y con menor nivel formativo cesiones qué soluciones se plantean ya yo también despacho la pelota ustedes es cierto

Voz 0739 12:04 la España ahora ya no son noticia ahora son Este Oeste la España poblada en la España de pobladas de España con más dinamismo económico por la población en la en la que tiene menos por el por el defecto población traer empresas crear empresas genera nueva economía de la única manera de poder luchar contra eso quién eso estamos nosotros esta legislatura entendimos que había necesidad de generar normas que permitieran qué empresa que quieran venir que que entonces no podían porque no teníamos normas que las acogiera por la pudieran tener y hemos hecho leyes y decretos que permitan en empresas puedan están viniendo no y luego nosotros en la nueva economía en esta vez economía de de de todo lo que tiene que ver con el cambio climático la renovable el estamos en muy buena posición somos la región de España con más agua y la región de España más solo y eso es un atractivo que va a permitir que en los dos próximos años en Extremadura ya una inversión muy cercana a los mil quinientos millones de euros sólo en energía fotovoltaica no que eso es lo que tenemos ya no lo nuestro tiene que ser y sacarle todo el provecho a aquello que tanto nos ha costado mantener que el medioambiente la ecología e ir y la naturaleza de por eso estamos ahora luchando con el tema del lote por eso estamos luchando con tantas cosas porque sabemos que eso aquí nos hace mucho daño

Voz 0194 13:22 cero puntos es qué ha pasado para que en esta comunidad como nos decías siguiente sea ya se vaya yendo la gente

Voz 1551 13:29 bueno yo yo si me permite claro sí sí

Voz 1020 13:31 que yo creo que ahí hay varios fenómenos no que se han producido unos histórico año cincuenta cuarenta cincuenta sesenta hasta los setenta hubo un proceso de de emigración de extremeño por lo por cientos de miles no hay quien calcula que fuera de Extremadura están entre seiscientos mil ochocientos mil extremeño estamos uno llegamos al millón cien en estos momentos Figaro lo que eso supone no ha sido un proceso sobre todo que buscaba la gente buscaba bienestar el bienestar y el trabajo que no encontraba en Extremadura las industrias estaban fuera de Extremadura

Voz 1 14:05 Norman

Voz 1020 14:06 ente estaban en el norte hay posibilidad al País Vasco se iban a Cataluña e emigraron mucho a Francia Suiza Madrid también fue un polo de atracción de de extremeño muy importante es decir buscaban como poder desarrollar una familia no Irujo qué es lo que se está produciendo ahora ahora también es verdad que salen los jóvenes no nosotros calculamos que entorno a doscientos jóvenes hagan todos los meses demuestra cómo

Voz 1 14:31 pero hay dos tipos unos que se quieren ir

Voz 1020 14:34 porque ese quiero formar yo hoy estaba en Don Benito y me encontraba con una persona que su hermana estaba en la Universidad de Cambridge biotecnológico porque quería investigar a la Universidad de Cambridge porque estaba haciendo el doctor le porque quería o porque aquí no tenían la oportunidad bueno probablemente si uno tuviera sabemos lo que pasan los investigadores no sólo en Extremadura sino en España es bueno yo con todos los respetos yo creo que muy sugerente el que te acepten en la Universidad de Cambridge para hacer el doctor ahí para investigar a la Universidad de Cambre

Voz 2 15:00 pues yo creo que eso era

Voz 1020 15:03 importante y luego hay otra parte que teniendo buena formación pues no encuentra trabajo porque todavía tenemos una divinidad en nuestra Comunidad en el sur de España en general pero pero en particular en Extremadura llegue la industria se podía entender no por qué porque Francia Alemania las zonas de exportación ha estado norteño ropa pero eso ya ha cambiado todos los que ahora debe ser que hay un problema depresiones no de ambiental e atmosférico porque se siguen llevando los proyectos industriales determinada zona ya nosotros xenófobo esta esa posibilidad de otra forma Illa terminó Ángel eh Éste no es un problema sólo de Extremadura hay que ser honesto Borrell del sur de Europa la de población Un problema que que está haciendo que que la población es pues en Cannes y que tengamos un problema de de futuro que tiene que abordar no sólo la comunidad autónoma más sino que hace falta la ayuda e incluso de la Unión Europea que lo tome en serio presidente Ibarretxe

Voz 1 15:55 no sé si los jóvenes que entran en la Universidad de Extremadura el discurso que escuchan constantemente es que su futuro es irse fuera de la región se preparan para irse fuera de la región porque el lenguaje condiciona la actitud de la gente hay una anécdota muy famosas de un entrenador de fútbol inglés que era un partido uno de sus jugadores chocó contra otro y quedó conmocionada en el campo tumbado los sacaron cuando el médico le atendió desde equipo les dice el letrado que lo que le ha pasado dice que está conmocionado que no sabe quién es dice pues dile que Messi que salga jugar pues depende de lo que se les diga a la gente para que su estado de ánimo vaya por un sitio o vaya por otro tenemos una juventud decimos excesivo rozó que es la mejor preparada de la historia yo creo que habría que decirle a esa juventud usted además el título que le ha afirmado el rector qué es lo que sabe hacer que es lo que quiere hacer que les gustaría haces y cuando uno repuesta entonces la Junta de Extremadura tendrá que decirle yo estoy dispuesto a ayudarle a usted ahora yo yo que soy discernir de póngase usted en la cola del género porque afortunadamente genero hay miles yo que soy abogado proponga se va ahora usted qué sabe hacer entonces usted podría hacer una casa rural que no se parezca en nada a la casa que existe porque si usted tiene una idea yo me voy a volcar con usted cueste lo que cueste y al precio que se preste yo me a volcar en todo lo que hay

Voz 0194 17:41 es intimar yo me voy a volcar con usted quién es la Administración

Voz 1 17:44 en la administrativa ayudar tiene que ayudarle vale tiene la obligación de ayudarle válidos las cosas porque ahora las ideas y los proyectos que los jóvenes pueden desarrollar es muy barato si ahora vinieron un joven de dijera a Guillermo Fernández Vara es que quiero hacer un periódico hace treinta años lencería por vaya usted al Banco de España porque yo no tengo dinero pero ahora hacer un periódico digital el mejor del mundo se puede hacer con la ayuda de de hacer madura Si las chico o la chica tiene en la mente cómo se hace un periódico digital que no se parezca nada a lo que hay que pegue un bombazo que sea capaz de hacer millonario a alguien como me imagino que lo ocurriría al tío de tuiteros cuando llegó al banco le dijo que quiere dijeron estar los ladrillo no está en la nave donde están los trabajadores no hay nada nada nada pero no sé cómo lo ideal es un sueño Diego cuando los sueños son lo que hay que apoyar ahora

Voz 0739 18:41 Don Juan Carlos llegó al a la Presidencia de la Junta era el siguiente te lo dice uno que está convencido que la el futuro de los pueblos depende de fundamentalmente el no de los periodistas de los médicos hicieron secuela no pero cuando llega a la Presidencia de la Junta el año ochenta y tres el ochenta por ciento de los extremeños eran analfabetos sólo tienen estudios primarios hoy el sesenta por ciento tienen estudios medios y superiores con lo cual veníamos de una historia en la que el título era muy importante para muchas familias extremeña yo que como ha hecho Juan Carlos ha hecho José Antonio hemos ido a graduación eh lo la emoción que representa para los abuelos que no pudieron estudiar que su nieto sean titulados universitario pero la sociedad de hoy no es de títulos esas competencias habilidades de preparación ha empezado no te colocan lo título el cuando Filho recoger el título con término medio la carrera me dice la chica de la universidad a la que dice que es de lo poco que viene buscar lo sean por qué por qué

Voz 1020 19:37 porque lo título son lo importante lo importante que es que es eso de que los títulos de podríamos abrir otro debate que puede pregúntele están de moda los títulos

Voz 0739 19:46 bueno eso es bueno no persuadió

Voz 1020 19:49 eso es la otra

Voz 0739 19:52 pero que la la realidad por eso por eso los jóvenes están están cabreados están enfadados porque parece como si la cosa

Voz 0935 19:58 a las regalaran pero que a ellos de verdad

Voz 0739 20:01 no van a trabajar llama a la puerta de la empresa no defienden título le piden que esa gusta hacer lo que esté a Juan Carlos que que conocimiento tiene que habilidades qué competencias y hay dos fundamental e dos fundamentales una es la oratoria y otra es la toma de decisiones si somos capaces de introducir en nuestra de educación caminos que conduzcan a la gente a poder a saber expresarse adecuadamente en público y a tomar decisiones desde muy pequeñito esos son dos elementos fundamentales para que cuando llegue el momento tutee en disposición de de decirle a la empresa UTE esa va a ser usted yo sé mucha matemática mucha ciencia da mucho tal pero además se hablar en público ese tomar decisiones

Voz 0194 20:43 déjeme que ponga sobre la mesa una una cuestión de qué estamos hablando de la despoblación de si los jóvenes serán un elemento nosotros es verdad que hemos abordado y otras veces en Hora Veinticinco es un elemento de aquí de Extremadura luego a abriremos un poco el foco eh eh eh la dificultad que hay en las comunicaciones en esta comunidad autónoma el problema Sara del tren si el problema El tren nosotros esta misma mañana cuánto hemos tardado tres horas y media cuatro en venir desde hoy en la Unión furgoneta el furgoneta exactamente aquí estamos con valen Rodríguez que él pertenece a la Asociación mil Ana bonita ellos llevan peleando porque este tren llegue y además funcione cómo tiene que funcionar porque ellos van contando cada mes cuantas incidencias say it parece valen que en agosto todavía ha habido más que en julio

Voz 2 21:22 pues sí buenas noches hola buenas gracias hay este verano hemos tenido más de cien incidencias entre ellas pues paradas de trenes porque se estropea el tren o bien porque no hay maquinista entonces esta situación creemos que debe de determinarse más que otra cosa porque es un medio de comunicación osea perdón de transporte que utiliza mucha gente todos los extremeños y además la gente que quiere visitar Extremadura

Voz 0194 21:54 incluso los que vamos de los jóvenes que se los jóvenes que semana a estudiar fuera pero que volverían más a casa si tuvieran más facilidades para volver

Voz 2 22:00 posiblemente muchos de los que se han ido se han ido entren

Voz 1020 22:05 seguramente Guti utilicen alguna que otra plataforma para volver

Voz 0194 22:09 que no es la del tren les preguntan los tres presidentes porque este problema con el tren en Extremadura que parece que es irresoluble no no no nos irresoluble

Voz 0739 22:19 hacer el bazar soluble o la de Dios como a León

Voz 1 22:25 no lo volví diga que mire cuando se hizo esa carretera por la que han venido la Nacional quinta la autovía recuerdo que estando yo con Felipe González entonces presidente de Gobierno pidiéndole que hicieron la autovía Madrid le dijo a un ministro no diré su nombre aunque es amigo mío dijo presidente porqué le debas a hacer una autovía sino no hay coches ya lo dijo Felipe si no le ponemos la autovía nunca varada en el coche y por eso se hizo Autol lo medios de comunicación lo viene nunca solos por ejemplo si al Senado España en lugar de irse a Barcelona se fuera a Cáceres ya teníamos el AVE pronto porque aras esa diciendo que hay que descentralizar hay que quitar el Senado de Madrid donde a Barcelona

Voz 2 23:19 ah

Voz 1 23:20 porqué no a Mérida Badajoz ya tendría ya decíamos eh si hubiera habido una refinería con petróleo negro ya tendríamos AVE porque esa refinería traía dos mil ingeniero no sé cuantos miles de toneladas ya tendríamos AVE si ahora se acaba de descubrir el petróleo blanco que es el litio la batería funciona con litio los coches van a funcionar con litio en Cáceres ha aparecido una mina de litio yo comprendo que eh es muy complicado que una sierra de pronto se convierta en una mina pero sí al lado litio se les dijera a los dueños de la mina las baterías usted de dónde la van a fábrica en Japón pues váyase a Japón avocar el litio en Cáceres pues a lo mejor hay que empezar a poner una medida el litio en Cáceres con baterías que es lo que van a llevar los coches durante todo el tiempo que viene dentro de cinco os es año ya tendríamos ya teníamos es decir esta es una región también muy difícil porque se quiere que tengamos de todo sin arriesgar en nada queremos vivir con aire puro Icon aire puro se fueron a en esos tres malo casi ochocientos mil extremeño a respirar se en el País Vasco en Cataluña en Suecia en Suiza en Francia donde había hay en Bilbao hay una refinería déjeme déjeme centro de Bilbao de ahí hay muchos extremeños incluido alguno que canta y que están en contra de Extremadura perviven Bilbao al lado no vivan Bisbal ahora Jara nada

Voz 0194 25:00 al presidente bueno pero como usted me decía el actor prisa

Voz 1020 25:02 siente Vara Mencía Conesa la vamos a resolver si aussie

Voz 0739 25:05 no no es que todo mira yo dije hace ignorar mama

Voz 0194 25:08 desde hace algún tiempo que esto no es un problema

Voz 1020 25:10 para atrás con la culpa estaré muy repartida

Voz 0739 25:12 es un tema de mirar hacia adelante no podemos estar compitiendo en producto interior bruto en cifras de paro unos con otros con algunos con infraestructura de Siglo XXI y otro de siglo XIX en te habrá que decir de hice le dice lo hemos dicho al Gobierno anterior ellos lo tiro

Voz 1 25:27 bueno el Gobierno de ahora que no puede ser que no estén

Voz 0739 25:30 estando de manera desigual cuando las circunstancias son tan negativas en esto momento en materia de comunicación un problema yo al al ministro de de Fomento justo llevaba cinco días cuando arde un vagón en en en Extremadura del tren que va a Madrid no lo llamé sobre esto muy fácil tú no eres culpable pero

Voz 1 25:54 con sable

Voz 0739 25:55 dentro de tres meses era culpable irresponsable con lo cual hay que resolverlo que resolverlo cumpliendo los plazos aquí creamos el Pacto por el ferrocarril con lo cual los compromisos adquiridos para que a final del año que viene la infraestructura hasta Oropesa este terminada el año que al año siguiente electrificada y esto es lo que estamos vigilando y controlando para que pueda ocurrir ideal no vamos a permitir desde luego que haya ningún renuncio respecto a lo que les ha prometido y comprometido

Voz 0194 26:20 un ejemplo de la situación ya voy con el presidente Monago un una prueba era de lo que pasa con el tren un compañero de la Cadena Ser que estaba en un tren en Extremadura Antonio Alcántara buenas noches

Voz 5 26:33 hola buenas noches digo estabas en un tren porque ya no estás en un tren que ha pasado

Voz 6 26:38 así lo iba a coger el tren de Mérida Cáceres bueno como viene siendo habitual ya casi lo es no Chipiona pues bajos en autobús hoy tocaba autobús hoy no toca taxi hoy un autobús eso sí de tilo XXI pero no es un rincón deseábamos los dieciocho viajeros que estamos casi llegando a cuántos kilómetros de Mérida Cáceres después por carretera unos setenta profesional

Voz 0194 27:03 porque tú has ido a la estación con la idea y la voluntad de coger el tren

Voz 6 27:07 sí además es bueno iba con mi portátil Israel para cosas muy leyendo ir trabajando así bueno me han dicho que sí que me vendía que billete pero que no íbamos no

Voz 1551 27:19 sus en lugar de tres microbús Antonio muchísimas gracias por habernos llamado

Voz 6 27:24 nada nada gracias

Voz 1020 27:26 luego presidente Monago bueno vamos a ver yo creo que no podemos bajar el nivel de exigencia con el tren yo he sido muy crítico en este tema sobre todo porque porque creo que es necesario no el tener buenas infraestructuras de Siglo veintiuno lo que no podemos bajarlos megáfono cuando está a uno u otro porque el año pasado en verano o hubo probablemente menos incidencia numérica que este verano y fuimos todos a Madrid a manifestarnos pero no porque ser amilana bonita no porque lo pagarán los ayuntamientos la comunidad autónoma a las diputaciones hicimos una manifestación a lo grande de todas las extremeñas este año cien incidencia sin embargo no hacemos manifestación no yo respeto mucho al señor Vara pero una cosa es hablar con el ministro ha avalado hoy otra vez manifestarse ya que manifestarse porque la realidad de fondo ya en incluyó es que Extremadura tiene el número de diputados que tiene tiene la capacidad de influencia al final en Madrid

Voz 4 28:21 que tiene o gritamos o no los hacen

Voz 1020 28:25 el caso pero ni uno ni otro tienen déjame que les y esa es la realidad defiende a las redirigir Ia Anger mira te voy a una primicia si me permites Juan Carlos depende de cuál sea el consejo que me dio el en una ocasión yo tampoco lo bueno bueno yo a mí me dijo una cosa Juan Carlos Figaro me dijo dice tú cuando hable con los de Madrid no sé si tú te acuerdas pega le con la cabeza en determinadas porque es la única manera de que te presten atención fue una novedad no te dice no sí

Voz 1 29:00 su voz pequeño claro

Voz 1020 29:01 no es la única manera aventaja que guardaba un cabezazo claro siempre

Voz 1 29:05 te da el sitio que duele

Voz 1020 29:08 yo quizá me lo tomo al pie de la letra no así me fue muchas veces no que en los enfrentamientos pero incluso con los suyos sí sí pero es verdad

Voz 7 29:16 que aquí se trataba de una reivindicación de una necesidad que tiene Extremadura yo verdad lo que dice el presidente de es decir yo no puedo competir en igualdad de condiciones cuando uno tiene alta velocidad tiene puerto y tiene aeropuerto de primer nivel Lillo

Voz 1020 29:30 yo tengo talento o no tan bien como extremeño y yo te yo tengo nosotros exportamos talento se van jóvenes pero no daban jóvenes con una mano atrás y otra delante Se va a jóvenes con mucho conocimiento con formación universitaria investigadora es decir se va gente eh bueno yo con la cabeza muy bien amueblada pero no tenemos no podemos competir no hechos como que recorre ahora los cien metros lisos uno como una zapatillas de determinada marca con clavos y a mí me ponen una alpargata pues no podré hacer los mismos inglés

Voz 0194 29:59 L que les haga una pregunta decía lo de dar cabezazos ahí donde cada uno llegue si es más alto o más bajo la capacidad de influencia es decir eh presidente Ibarra mientras gobernaba el Partido Socialista y usted era presidente Junta tampoco tenía capacidad de influencia a pesar de que sean los su partido y en el caso del señor Monago aunque sean los de su partido los que gobiernan en ese momento tampoco tienen discapacidad influencia

Voz 1 30:20 pero tampoco les escuchan no lo sé se escuchaban lo que pasa es que había que romper cristales yo recuerdo que María Teresa Fernández de la Vega un día me dijo Coello está siempre dimitiendo digo pero si tú crees que voy de farol lo tiene muy fácil acepta no lo hagas mañana ves si soy presidente Bono porque yo habría dimitido como veinte veces miraban mirar manera es decir óseas esto o me voy porque yo no selló eh normalmente siempre acerté nunca me cogieron el farol pero tener la completa seguridad de que los nuestro cuando se trata de defender el dinero entre los territorio lo nuestro no son nuestro ha habido cada ministro socialista

Voz 0739 31:09 cuerpo a tierra que sale estar digo Me aparte

Voz 1 31:12 o sea que yo por ejemplo me llevaba mucho mejor con cascos y caco que con cualquier ministro porque están Dolores Caballero en la primera etapa que esos socialista del ramo casco no fue un caballero porque se portó conmigo bien es verdad que por un factor humano una casualidad de anécdota que que cuento en que cuento en mi libro cuando el PP empezó a meterse con su vida privada si se casaba aún no se cazaba yo lo defendí casualmente en un mitin en Cáceres de dejarlo en paz que haga lo que quiera lo que hay que juzgarle por su vida política le gustó tanto que me dije que debía hace la autovía A seiscientos medita

Voz 1020 31:55 que ya el presidente Barack Pedro Sánchez le escucha ahora

Voz 0739 32:01 obviamente si entre otras razones porque sabe que si no me escucha y habla muchas Pedrosa puede ser grande hablamos con frecuencia

Voz 1 32:12 y él

Voz 0739 32:12 era muy claro yo cuando vaya a verlo en dos tres semanas cuando cierra el calendario en función de la antigüedad de los estatutos yo tengo muy claro lo que quería decir es lo mismo que le pedía Rajoy pero multiplicado por dos claros se supone que si tú le pedía al que no era de lo tuyo una cosa que es tuyo te entrega el doble y así va a ser ya más con este tema del tren yo hace tiempo ya lo dije muy claro este a mi me gustaría que Theron fueron tema de objeto de polémica interna en Extremadura porque lo tenemos muy clara la paciencia es agotado esto es una puñetera vergüenza a todos no escandaliza lo que está ocurriendo lo que tiene que hacer lo que está en Madrid a asumir que un país que aspire a ser medianamente justo esto no puede continuar resolverlo y esperemos que los plazos se cumpla el Ministro del del gobierno de Rajoy Íñigo sido un buen trabajo y su equipo de Adif y de Renfe también que lo reconocido el equipo que hay ahora los compromisos esta quieren no son firme que tenemos que decir que lo cumpla

Voz 5 33:12 es que no lo cumplan lesionó cumple se va a encontrar con nosotros si Pedro Sanz en el casco esperando la visita del presidente extremeño

Voz 5 37:44 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló nueve cuarenta y ocho minutos de la noche ocho cuarenta y ocho en Canarias edición especial de Hora Veinticinco desde el Parador de Mérida con motivo del Día de Extremadura que se celebra el sábado que viene y aquí charlando con los tres presidentes extremeños de la democracia con Juan Carlos Rodríguez Ibarra con José Antonio Monago don Guillermo Fernán Vara que hablando de los problemas de esta tierra que al final si uno abre el foco son los problemas de muchos lugares de este país mucha gente que nos está escuchando seguramente se siente identificada con los problemas de la juventud del transporte del trabajo en los problemas de la vida en definitiva ha salido el problema del tren pero antes no sé cuál de los tres lo decía cuando hablamos del medio ambiente ese problema allí el río que también dedicamos un día un espacio de Hora Veinticinco Sara

Voz 0194 38:34 el cama lote muy mal que lo descubrimos ese día no

Voz 5 38:36 otras sí que es una planta invasora Iker

Voz 0194 38:39 lo mismo ocurre ciento cincuenta kilómetros del Guadiana muchísimos curiosos Ana Cortés que ya es la portavoz de esos Guadiana ya llenos puede explicar un poquito más cuales Step este este problema

Voz 2 38:50 muy bien gracias Sara gracias a todos Hora veinticinco Ángels for invitarnos a estar presente aquí en quisiera aprovechar el poco tiempo que tiene

Voz 0194 38:58 sí joder que nunca no

Voz 2 39:00 se da la casualidad de tener en un foro esta audiencia ahí los tres presidentes sentado enfrente no paro paseando un poco a todo me gustaría decir en primer lugar como decía el presidente Vara pues mire señores ustedes no son culpables pero son responsable el lo llamativo de este asunto es plantearnos todos y hacer una reflexión de realmente qué pinta una plataforma ciudadana sentados aquí yo no soy botánica yo estoy aquí perdiendo tiempo y dinero hay más de treinta Alcalde hay sesenta y cinco diputados regionales hay un presidente de la Junta y consejero varios dimes

Voz 0194 39:30 el general de la Confederación Hidrográfica del Ministerio

Voz 2 39:33 del ramo y entonces la primera pregunta obvia es por qué narices perdón por la expresión una serie de ciudadanos y ciudadanas tenemos que dedicarnos a esto

Voz 1 39:41 eh

Voz 2 39:42 es cierto que bastante honroso dedicarse a un ejercicio democrático cuál es este Osasuna como sociedad civil creo que tenemos la obligación y la la voluntad de ponerle la cara roja al que toca de decirle lo que no se hace bien de ejercer un control sobre la transparencia de dónde cómo y cuándo y quién se gasta los fondos llevamos más de treinta y dos millones de euros gastados tirados desperdiciar eficientemente suele no que Del Río en más de una década la competente

Voz 21 40:08 la tenía que en la tenía la tiene que él la tiene el a

Voz 2 40:10 contratas han hecho cómo se han hecho y no sé si era el que decía que hacer siempre lo mismo esperando un resultado diferente obviamente bueno pues entonces algo algo algo debería cambiar no

Voz 0194 40:20 déjeme que le pregunte al presidente que está en activo que qué hacemos con el camarote además con esta reivindicación de los vecinos en el fondo destila de de su intervención que se sienten poco a poco arropados por las administraciones

Voz 0739 40:33 a mí me dijo hace hace alguno algún tiempo una una realidad que que para mí fue esencial oye que me da igual de quién sea el responsable tenemos todos que arrimar el hombro y en ese escenario en el que en este momento no nos encontramos yo esta tarde está hablando con con en general el teniente general jefe de la de la UME pero que la semana que viene podamos tener una una reunión conjunta del Ministerio de Medio Ambiente del de Defensa de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de la Junta Extremadura del ayuntamiento afectado y somos capaces entre todos de dar una respuesta definitiva no es un tema faciliten está mucho además como todas estas cosas a que a que se puede hacer demagogia este punta delicado una planta que aparece por aquí hace diez años que venía importada de otros sitios y que de pronto ha adueñado del Guadiana entonces la única manera de poder acá esto durante los meses de verano cuando hace calor crece cuando hace frío muere pero hay que atacarlo y frontalmente sólo cuando lo ataqué frontalmente ya ya hemos hecho todo lo que esté en nuestra mano para acabar con él podemos decir que sacrificado pero de momento intentemos acabar con él lo que lo que desde luego en estos momentos estamos planteando es lo que yo ayer con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana le trasladé no esto no es un tema que no nos podemos rendir hay que intentar acabar con esto y si finalmente puede todos los esfuerzos de todas las partes aparece que algo hay cada año pero desde luego no podemos Bra

Voz 0194 42:03 a los oyentes que no sepan de qué pero es antes que sepan de qué estamos hablando que entren en Internet que pongan cama verán exactamente el efecto que tiene esta planta insisto nosotros el día que abordamos esta cuestión hora25 Nos quedamos impresionados de de de lo que está pasando en el Guadiana con esta planta quiero que la gente imagine que no son cuatro cervecitas que están en un sitio determinado del río sino que es un problema verdaderamente el presidente pido mucha brevedad eh

Voz 1020 42:26 es una o a a la persona que no que no ha interpelado priorice que que hace una plataforma ciudadana pues eso ser sociedad civil porque si no hubiera sociedad civil estaríamos en otro sistema eh que no sería precisamente democrático bendita la participación también de lo ciudadano esa presión creen ocasiones no hacéis no solo este camarote es que tenemos camarote tenemos el Jacinto mexicano unas que son de luz amarilla

Voz 2 42:52 claro otras que son flores lila

Voz 1020 42:55 el Kamal bueno tenemos todas las especie invasora solo no faltan los Mathieu en el Guadiana decir también que directamente no es responsabilidad de la Junta de Extremadura en todo caso será de la Confederación los políticos no X como se recoge en el cuál es la técnica para el camarote yo sí he pedido que sauditas en qué nos hemos gastado treinta millones de euros que decía y eso afecta desde el año dos mil siete hasta ahora gobiernos del PP gobiernos del PSOE porque probablemente si saudita a fondo encontraremos algunas claves de dónde están los errores e por eso mismo que decía porque hacemos lo mismo si ahora metemos un plan de aroma más D el desembarco en Normandía a doce barcas más no sé que si hacemos lo mismo al final se sigue reproduciendo seguimos echando dinero público yo creo que en algo estamos fallando todos todos

Voz 0194 43:42 déjeme que presente a alguien que se ha asentado la mesa hace un momento que es Jacinto Mateos alguien que lleva veintiocho años trabajando en la Asamblea de Extremadura porque buscábamos a alguien que hubiera coincidido con los tres y que supieron poco cómo son los tres de jefes de presidentes Jacint Mateos lleva veintiocho años trabajando en la Asamblea de Extremadura Jacinto muy buenas noches

Voz 1 44:01 la noche en quién es el mejor fútbol de los tres

Voz 1020 44:04 pues mire al presidente Vara se que ha jugado a fútbol pero no le he visto eh presidente Monago siga jugada balonmano pero no lo he visto lo que no estoy seguro si perdimos un gran futbolista con el presidente Ibarra porque a él sí me he enfrentado futbolísticamente en los inicios de la autonomía eh eso de la autonomía era muy poco conocido eramos lo los altos cargos y los funcionarios que éramos poco estamos muy unida de una Liga de funcionario y Juan Carlos jugaba en un equipo de de funcionarios hice enfrento al equipo que jugaba entonces el IVA por la banda manejaba la pelota pero uno de mis compañeros pues le hizo una entrada un poco digamos que quedó en un momento en modo Matrix sí ha suspendido suspendido atrevidos que Iker o algo mareado es lo recordará y claro a todos nos asustamos pero primero muchacho que has hecho decíamos al otro no pasa de nada nada nada no se de aquel partido él no volvió a jugar y no sé si perdimos en gran fútbol

Voz 1 45:04 esta presidente a mí de de mucho hecho ya Marcelino

Voz 1020 45:09 con eso lo he dicho todo con eso lo he dicho que me dejó metía goles de cabeza de Zaragoza el más simpático Jacinto pues verá sinceramente los tres en los tres son eh estilos de presidente vestidas de político son muy amables muy cordiales con la funcionaria hoy con la ciudadanía que yo haya podido comprobar pero cuando se quitan ese traje de político o de presidente son todavía más cercano porque parece que te están pidiendo que le hables como una persona normal entre comillas no entonces empiezan a hablar de los temas triviales de fútbol y una cosa curiosa también de los temas importantes que ellos en ese momento tienen en la política lo lo lo te lo cuentan de una forma cotidiana que realmente si la gente supiera en el fondo lo cercano que son de algo en la política realmente los tres son muy amable de verdad

Voz 0194 46:03 no porque estén aquí delante no era lo del malhumor de Ibarra sólo es una leyenda urbana

Voz 1020 46:08 verá tengo una experiencia que a principios de los noventa en un debate de investidura estábamos todavía en un hemiciclo antiguo al primer hemiciclo que tuvo la Asamblea de Extremadura la infraestructura se habían quedado un poco anticuada porque no se mencionaron adecuadamente estaban todos los medios de comunicación todo el público pendiente mil novecientos nueve de cinco mil novecientos noventa y cinco toda la política pendiente entonces era el responsable de infraestructuras de otros tema presidente Ibarra en la tribuna todo el mundo pendiente y al poco tiempo de empezar a hablar se fue la luz se fue la luz a todos se tuvo que parar el pleno yo fui corriendo a donde estaban las instalaciones todas las autoridades allí detrás de mí a ver qué pasa que pasan no se pudo arreglar y hubo que suspender reprendió madre mía en la que va a caer porque entonces Ibarra el señor Ibarra ya no era presidente era súper presidentes dijo madre mía la que me va a caer piel muy amablemente dijo no pasa nada ya lo ranura lo haremos otro día

Voz 1 47:10 ya no no pasa nada el esa

Voz 1020 47:13 que el entonces edil que lo del mal humor es una leyenda

Voz 1 47:15 normal leyendas es una leyenda urbana yo era el que más me fiaba de los funcionario porque yo era el último que llegaba a trabajar confiaba en ellos que llegaba que yo aquellos pusieran en marcha la vez tenga me lo primero va averiguarlo

Voz 1020 47:30 eso es eso es verdad presidente Monago no yo creo que no no hemos llevado siempre temprano pero pero tampoco es para tanto porque además da la casualidad que los tres son funcionarios en excedencia no bueno tú ya te jubilarse pero pero tanto el presidente

Voz 3 47:47 es uno de los funcionarios Bosé habla mal de nosotros

Voz 0739 47:51 yo yo le pregunta Juan Carlos son ya después de ser presidente repunte digo oye porque decía que mi hija y me dijo que que tiempo atrás hablábamos mucho los fines de semana cuando nos veíamos igual siempre que hablábamos de de los alcaldes de los pueblos yo me sabía el nombre y me dice dice porque el único es estaba preparando de verdad Actur

Voz 1020 48:15 a mí me pasó una cosa muy curiosa es que cuando yo gano el congreso regional Raquel del dos mil ocho nosotros siempre es que sabe que estábamos muy pacífico los Congreso no éramos cuatro candidato yo voy allí a la sede de nuestra del Partido Madrid in indio bueno yo me voy a presentar a las elecciones autonómicas no después de veintiocho años de Gobierno de veinte

Voz 1 48:35 en cuadro veinticuatro perdón infravalorado

Voz 1020 48:37 nuestro malo cuatro Le Guillermo me dijeron en en la sede de nuestra dice bueno tú sabes que no vas a ganar

Voz 2 48:45 tiene mucha fe y al final