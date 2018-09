Rodri sobre Busquets: "Cada jugador es distintos, no todos somos iguales"

hombre es que te comparan con Sergio pues eh siempre siempre es bonito no con con lo que ha representado tanto aquí en su club bueno creo que cada jugador es distinto no no creo que todos los jugadores sean iguales yo creo que tenemos un perfil muy parecido pero pero con distinta las condiciones si yo creo que que es la posición para mí creo que es la que mejor medias en vuelvo he aunque bueno tengo más tengo más recursos pero que jugar en alguna otra posición pero es la que más me gusta mi Si Paul

Voz 1111

00:52

me gustaría me gustaría seguir aprendiendo de me gustaría jugar en esa posición y bueno lo que lo que lo que crea conveniente el míster a partir de ahora no está claro que el ahora son estamos los dos para el puesto todo lo que sea ayudar bienvenido sea lo que sea aprender de Ely del míster lo que lo que quiere sus nuevos conceptos lo lo que nos transmite a nosotros pues plasmarlos no ya a partir de ahí pues a crecer obviamente aportar cuanto más y mejor por eso estoy aquí no creo que me ha traído para para nada creo que confinamiento es esperar el momento hoy a hacerlo bien que