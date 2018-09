Rodrigo reivindica al Atlético: "Ganamos al que había sido campeón de Europa tres años seguidos"

Voz 1375 00:00 qué tal Manu pero aquí seguimos don Miguel Martín Talavera qué tal qué tal mano buenas noches bien acompañados no con uno de los talentos de nuestro fútbol qué tal le sienta estará ahí en la en la concentración de la selección

Voz 1 00:09 yo le veo cómo se llevará a muchos partidos e muchas convocatorias debió muy tranquilo y luego tuvimos la suerte de verle debutar en Alemania en un partido complicado no estaba Busquets jugó Thiago de de pivote como un ratito él y pasó por la zona mixta Hay mano yo dije yo no conocía a Rodri dije joder tío parece que lleva quilla muchos partidos LB con mucho talante no fue al Mundial pero seguro que va a estar en muchas convocatorias tiene pinta de ser gran pelotero

Voz 1969 00:36 digo Hernández buenas noches buenas noches Rodrigo no se Rodrigo Rodri me da igual me llaman Rodri pero bueno era camiseta me gusta Rodrigo

Voz 1375 00:46 en la rueda prensa lo preguntó al carrusel no dijiste me da igual Rodríguez Rodrigo de pregunto camiseta poner Rodrigo no

Voz 1969 00:52 eso es vale pues como los amigos te llaman Rodri

Voz 1375 00:54 igual nosotros te llamamos Rodri algún día de vez en cuando oye has jugado ocho minutos con la absoluta en el amistoso que jugamos contra Alemania el pasado veintitrés de marzo empieza nueva aventura nuevo seleccionador aquí está Rodrigo que te lo esperabas

Voz 1969 01:10 Bono al final tenía ilusión no devenir de había ido había estado a punto de ir al Mundial las últimas convocatorias con Julen y bueno bueno al final un uno nunca sabe cuándo viene un míster nuevo Luis Enrique yo no no le conocía de nada al parecer él sí me conocía y nada pues al final nunca sabe no yo he intentado seguir haciendo las cosas bien empezar la pretemporada bien conseguimos la Supercopa contra el Madrid seguir trabajando y luego bueno pues la llamada para mi fue un premio y sobre todo una motivación para para empezar bien esta temporada que que por lo menos a mí pues me me ilusiona no

Voz 1375 01:51 cómo te define como futbolista porque todo el mundo decimos el mejor medio centro defensivo o a un tío queda pero era algo más que un medio centro defensivo no sé si todo el mundo dice el el sucesor de Busquets a ti te te encuentras cómodo con esa definición

Voz 1969 02:06 hombre es que te comparan con Sergio pues no siempre siempre es bonito no con con lo que ha representado tanto aquí en su club bueno creo que cada jugador es distinto no no creo que los jugadores eran iguales yo creo que tenemos un perfil muy parecido pero pero con diste estas condiciones si yo creo que que es la posición para mí creo que es la que mejor mes en vuelvo eh aunque bueno tengo más tenemos más recursos pero que puede jugar en alguna otra posición pero es la que más me gusta mi Si se lo decimos de alguna manera te gustaría ser el sucesor de Busquets en la selección me gustaría me gustaría seguir aprendiendo de me gustaría jugar en esa posición y bueno lo que lo que lo que crea conveniente el míster a partir de ahora no está claro que ahora son estamos los dos para el puesto y todo lo que sea ayudar bienvenido sea lo que sea aprender de él y del míster lo que lo que quiere sus nuevos conceptos lo lo que nos transmitan nosotros pues plasmarlos no ya a partir de ahí pues a crecer obviamente aportar cuanto más y mejor por eso estoy aquí no creo que me ha traído para para nada creo que confinamiento es esperar el momento oí ya hacerlo bien que

Voz 1576 03:22 seguramente sea fácil con con todo lo que tienes al lado no está claro

Voz 1375 03:25 no tiene sacó que por ejemplo en Saúl te sorprendió que no estuviera Koke

Voz 1969 03:30 sí bueno me sorprendió porque porque venía venía siendo un fijo todos estos años al final es un compañero mío puesto cierta bastante simpatía con él l no sólo aquí sino cuando estarán Villarreal también venía aquí las convocatorias pues me ayudaba mucho así que bueno no no puedo decir otra cosa que hay que respetar la decisión de del míster lo ha creído oportuno esta manera Ina solo pues en decirle que que siga trabajando que que sigue la lista sigue estando abierta para todo el mundo no

Voz 1375 04:03 es un tío tranquilo no decía Javi que estamos muy tranquilo como a pesar de los veintidós años como si fueras casi un veterano además de de de futbolistas si no me equivoco estudiando Administración y Dirección de Empresas no tiene redes sociales digamos que eres un perfil un poco atípico de de futbolista de un mano por lo que ha dicho bueno no es nada por eso digo lo las redes sociales nunca has tenido

Voz 1969 04:27 no no no la verdad que nunca necesitaba o no sé y quizás algún día las necesite un tiempo para un caso Unidad pero la verdad que que me ha ido bien sin ellas no lo necesita o nada me rodeado bien siempre entonces en ese no estoy negado ahí hasta el final son son momentos y bueno pues con lo que decía así me gusta vale pues también despejar con otras cosas no ocupa una cosa que yo también me ayuda no ha hasta el texto que que muchas veces te te te presiona no y sobre todo psicológicamente entonces me viene bien no

Voz 1375 05:07 hay que va darse de vez en cuando por eso ayer hicisteis la escapada esta al skate Brun no como que que hicisteis ahí a que a que acuda al juego de los tres divertir que hicisteis hay

Voz 1969 05:17 pues nada al final four fue una actividad bastante bonita porque es es una actividad en la que involucra a todo el grupo pues tienes que tirar de de todos es grupos creo que íbamos de seis en seis te mete en una habitación y si te dicen venga apañárselas adalid de que ir encontrando pistas esto muy divertido porque interactúa con todos tal no sé qué tienes que pedir pista depende te quedas en blanco luego encuentras una llave bajo el suelo estaba estaba divertida no yo yo creo para hacer grupo para para ir con generando todos con todos viene viene muy bien no van a hacer

Voz 1375 05:55 que para hacer piña de cara a esos dos partidos el primero en Wembley no está mal vaya escenario no contra Inglaterra en ese pedazo estadio

Voz 1969 06:02 sí sí sí imagina de empezar de esta manera y con este nuevo formato que ya prácticamente todos los partidos que antes en los amistosos ahora van a ser semifinales de finales de Mundiales contra contra equipos muy importantes que Inglaterra el Mundial Croacia finalista bueno para ser dos exámenes importantes para nosotros si iban a ser partidos importantes no porque no estamos jugando cosas en Wembley en su casa bueno será un buen examen para ver dónde estamos Si yo creo que que estamos trabajando muy bien el míster nos metió una inyección de de ilusión y de ahí de nuevo así que lo cogeré Si bueno a ver a ver cómo salen las cosas no hoy empezamos aquí

Voz 1375 06:44 petición con el con el Alemania Francia fíjate los dos últimos campeones del mundo una Francia donde sí está Griezmann que no está entre los tres finalistas al Premio de ves hasta él mismo se ha sorprendido imagino que a todos los compañeros le ha sorprendido que te parece que no esté entre los tres mejores

Voz 1969 06:59 bueno yo creo que si un cada uno sabe los méritos que ha hecho y él mismo los los asume yo creo que no edita que otros se lo diga no está claro que sorprende no que no que no obstante estas tres ganando creo que sí de mundial UEFA hay Supercopa hay alguien que no ha sido decisivo en las tres sorprenden pero bueno al final son otros los que deciden tu son cosas que no controlas entonces bueno ya cuando Lennon mil en pues mejor no es siempre siempre está bien reconocer los méritos pero lo importante era ganar los títulos colectivos te imaginar estar nominado alguna vez tú pues no sé mucho no cabe el fútbol es el más complicado es el mejor jugar es todos los días de estar ya hasta el nivel ya es un gran mérito pues imagínate ésta ante los once mejores no pasa paso ojalá sería sería un sueño hecho realidad aspiro a ello porque obviamente no no me pongo metas pequeñas pero bueno creo que queda mucho me queda mucho por aprender

Voz 1 08:04 eh Javi Talavera querían hacer alguna pregunta recita las si yo sé date por Diego Costa e está con bueno pues va a ser padre y está en lo que tiene que estar pero ha estado estos dos días trabajando con el Atlético de Madrid ya que está Llorente viendo al grupo no sé si la habéis hecho un poco de menos aunque no viajar a Inglaterra que estuviera por aquí o ya Diego Costa está en otro nivel no hace falta que que venga aquí a ver las pruebas de Luis Enrique como es nuevo en

Voz 1969 08:28 en la dirección de la selección no no no bueno y a las surgió un problema personal de Mister me parece lógico que le de esa esa libertad no dé al final las cosas personales y humanas son siempre lo más importante es que los profesionales y en eso pues estábamos todos contentos porque va a ser padre irá bueno pues a Diego siempre se le echa de menos de sobre todo por su carácter no que es meter un poco de la de no le él

Voz 2 09:01 el lío es decir a los jóvenes

Voz 1969 09:04 no no no a la ese humor no es agradable que te que a veces es importante en un vestuario y lo uno que lo bueno lo que no puede dar obviamente en el terreno de juego pero bueno ha venido ha venido

Voz 1 09:15 Yago oí otro jugadorazo así que nada

Voz 1969 09:18 eh avisa

Voz 1 09:20 alguna vez de de aquella imagen después del Mundial cuando le dije Diego Costa a Hierro te lo dije Coke iba a fallar el penalti eso se habla en el vestuario del Cerro del Espino

Voz 1969 09:34 pues a mí personalmente no no escucha la conversación no nos ha llegado

Voz 1 09:38 es la imagen digo la imagen que se ve claramente que le dice te lo dije lo falla

Voz 1969 09:42 bueno a mí me tocó verlo desde fuera no estaba ahí no no sé exactamente lo que pasó bueno al final lo llega a meter y no dice nada es que es ese es de las cosas que tiene el fútbol eso lo falla el que los tira así que al final que hay que tener en consideración los que tiene la valentía de pues no quiero octavos no eran tirar un penal días una responsabilidad así que bien bien bien hecho porque

Voz 1576 10:08 a lo mejor la próxima mete Rodríguez su presentación como jugador del Atlético de Madrid dijiste es que era una plantilla para pelear absolutamente por todo se ganó el título de la Supercopa pero luego el equipo da la sensación de que no arrancado en estos primeros tres de Liga sea

Voz 3 10:21 un poco se ha pinchado un poco el globo cómo cómo es tu este arranca

Voz 1969 10:26 bueno es ningún arranque es fácil y sobre todo no hemos tenido mucho tiempo el míster no tienen mucho tiempo de trabajar con toda la gente ha ido ha venido por el Mundial en distintos momentos han incorporado dos momento desde el principio he podido trabajar desde el principio pero otros compañeros no y eso siempre pues influye yo creo que lo positivo que tenemos que sacar es que el primer partido conseguimos demostrar un alto nivel contra el que había sido campeón de Europa tres años seguidos que parece a que nadie le ponía pintar pone la mano encima nosotros conseguimos ganar no a partir de ahí bueno que que hayamos tenido un arranque a lo mejor no tan exitoso como otros años mira bienvenido sea es una lección para nosotros es mejor que no haya pasado ahora Iker todo lo que vendrá ahora pues será a mejorar y no es fácil también dar con la tecla viniendo tantos jugadores nuevos acoplando un equipo ya te he dicho con con tan poco tiempo somos autocríticos tenemos que mejorar está claro eso lo sabemos si el míster también en eso en eso vamos a trabajar pero estamos muy tranquilos la verdad ha llegado tú allí

Voz 1576 11:35 además está Koke que es un pero te lo descomunal ha llegado son Vito o lo que ahora está lesionado está obligado del equipo a jugar mejor o ahí

Voz 3 11:43 en dice que que Simeone no encaja bien con jugadores de buen pie Tucker su mejor de buen pie

Voz 1969 11:49 y que esa pregunta sea tuvieras que él no se está claro que si hemos venimos jugadores es para para sumar y para aportar al equipo el el el lo sabe el el tiene que tiene que dar con la tecla yo creo que en el monto el que el equipo empiece a a trabajar a a juntar todas estas cosas pues se empezará a hacer una mejor versión al final él es el que nosotros nos tenemos que sumar a la idea que viene siendo estos años porque es la que la que ha dado éxitos pero claro uno siempre tiene que tener en consideración el plantel que tiene y creo que el el seguro que lo tienen veinte pues

Voz 1375 12:30 te Rodrigo que va a dar mucho que hablar en los próximos años en el fútbol español ahora mismo en el Atlético de Madrid y en la en la selección española tules mucho por cierto lo que dice la prensa de TIC habitualmente

Voz 1969 12:41 bueno sí sólo está sobre estén en forma te gusta

Voz 1375 12:48 mal que mal estás teniendo la suerte que de momento no habla nadie

Voz 1969 12:53 no es para mí dos Un todo es bueno tanto cuando de recriminar a las cosas como cuando te te halaga no han final tampoco tomo tanto en consideración porque finales es está al margen nos vimos cómo en un mundo aparte y lo que pueda opinar otros pues Nos influye pero no nos debe afectar entonces bueno si puedes empezar a verte los periódicos cinta pues se sorprende pero bueno me lo intente tomar con la naturalidad con la que estoy hablando sí bueno mentalizado de que lo importante es lo que haga yo lo que pueda pensar yo no a partir de ahí pues asumir siempre las dos las críticas las las noticias positivas y llevarlo con con profesionalidad esta mañana en la rueda de prensa discos

Voz 1375 13:42 manchado con un periodista con Diego Torres compañero de El País diciendo latino te contexto porque vas a escribir lo que te dé la gana te imaginas a Rodrigo en esa situación en función de quién

Voz 4 13:50 Inés de Ci más positiva o no

Voz 1375 13:53 activamente no contestando a un periodista

Voz 1969 13:55 no yo creo que el enfado a mí lo que más me puedo enfadar de un de un periodista es que a lo mejor tras Khyber su mensaje au o o pueda informar de algo que no se ha dicho no al final un periodista habla mal de tío tal bueno me eso lo tienes que asumir una parte de tu profesión pero hay que aceptarlas

Voz 1375 14:12 críticas no las consecuencias positivas y las negativas no mientras siempre que sea una crítica que deportiva y con respeto no

Voz 1969 14:18 exactamente pero que no se tras girarse el la información que yo puedo a decir una cosa y que se dice de otra manera y se puede interpretaba otra cosa eso es lo que a nosotros de verdad nos puede sacar de quicio y creo que por ahí habrán ido los tiros no creo que porque he dicho nada mal

Voz 1375 14:35 Rodrigo veintidós años pero mucha personalidad mucha cabeza y mucho fútbol en sus piensa así que que vaya bien eh aquí no viéramos nada todo lo que he tenido en cuenta tal y luego lo dices suerte suerte en esta concentración con la selección y en los partidos con con el Atlético esta temporada gracias por estar en el larguero