¿Era necesaria la mano dura de Luis Enrique?

Voz 1 00:00 a Barack Obama

Voz 1375 00:04 Antonio Romero muy buenas

Voz 2 00:07 otra de nuevo hola Jesús Gallego

Voz 1375 00:09 aquí seguimos está por ahí Jordi Martí en Barcelona habla Jordi buenas noches Si Marcos López hola Marcos bona nit bona nit buenas noches a todos fue es eh Romero Gallego creen que sí que hacía falta mano dura

Voz 2 00:20 perdón no yo creen que nos vamos vamos vamos vamos

Voz 1375 00:25 Romero gallegos creen que no era necesaria la mano dura que no es necesaria Jordi Marcos creen que sí porqué está España

Voz 0239 00:32 bueno yo me voy a apropiar yo me voy a apropiar de una expresión de Gallego que me encanta lo de la mano dura es muy dura

Voz 0260 00:37 bueno esa recurrente IVIE Juno

Voz 0239 00:41 yo creo que Luis Enrique tiene que tener mucho cuidado con el tema de la mano dura no vaya a venir un Messi de turno el el corte la mano qué es exactamente lo que le pasó en el Fútbol Club Barcelona me parece una falta de respeto para ahí hay gente que ha ganado tanto como Messi en la selección española luego te puede gustar más o menos pero hay gente en la selección española que ha ganado no no tanto más que Messi porque ganó por ejemplo un campeonato del mundo que Messi Si no me corrige no lo ha dicho esto que creo que te convencido Jordi dicho esto los tuyo

Voz 0985 01:09 que acabe antes en que nuestro mayor ahora

Voz 0239 01:11 por eso pero que sí lo hay que que en la selección española hay campeones del mundo que Messi no lo ha sido dicho esto yo creo que me parece una falta de respeto absoluto para todo lo que han hecho los seleccionados los anteriores dejar caer que el nuevo régimen de Luis Enrique viene a terminar con un cachondeo las concentraciones repito que en ese vestuario de campeones del mundo que hay campeones de Europa que gente que lo ha ganado todo faltarle nada también es faltarle al respeto bastante Artur Mas dejar caer o dejar caer que esas normas que por cierto en el Barcelona acortó Messi van a ser la norma que nos hagan próximamente campeones

Voz 0985 01:47 ahora hay que ver lo que pasó con Messi con lo que estamos dando lo que pasó con Messi en el Barcelona hemos le toca gallego no oye perdona esto es una cosa de la alternancia esto va por bloques esto va por lo tiramos lo que le pasó a Jesús perdona disculpa mide lo que le pasó a Messi en el Barcelona y es que Luis Enrique se creyó Sharif

Voz 3 02:05 bueno eso como ahora mes les dijo hoy

Voz 0985 02:08 chorizo yo aquí está pasando una cosa distinta que son guays que es escuchar a jugadores como Isco jugadores como Isco decir que la disciplina es importante

Voz 0919 02:18 no no no no lo he hecho Isco es que los teléfonos en la comida viene bien dejarlos

Voz 0985 02:23 oye Jesús perdona los cortes los escucho la Cadena Ser el corte en la Cadena SER de Isco es es importante la disciplina ya admite que estábamos más pendientes del móvil que de la propia comida por lo tanto somos

Voz 0239 02:35 Jordi eso eso te te

Voz 3 02:37 no a manos para el corte vamos a ver si estamos creo que por favor hay

Voz 0985 02:41 el corte en el que e Isco llega a admitir que es verdad estábamos más

Voz 3 02:46 pendientes del móvil que de la comida dice

Voz 0985 02:48 el disco que es importante la disciplina y si lo dice Isco tiene mucho más importante que lo que diga yo

Voz 4 02:53 mira yo lo que creo es que intentéis vender que

Voz 0919 02:57 la selección se la pegó en Rusia porque los jugadores en la comida tenían el móvil es una bacalada pero como la copa de lo dicho ya pero

Voz 4 03:05 es lo que se está intentando transmitir que es necesario una disciplina que que durante

Voz 0919 03:11 la concentración de Rusia Rubiales vio comportamiento general gustaron y la dicho Luis Enrique aprieta a los Torre las tuercas y demás eso no conduce a nada porque aquí lo importante es jugar bien al fútbol

Voz 4 03:20 It is que la gente tiene que saber que

Voz 0919 03:22 hemos sido campeones del mundo Sudáfrica con jugadores haciendo partidas por la noche a las cartas hasta las cuatro de la mañana sin entrenar hasta por la tarde metiendo amigos en la concentración Isaba igual porque la dinámica de grupo era buena y el fútbol era bueno e intentar vender que esto va a suponer que la selección va a estar más concentrada va a ser más profesional va a intentar mejorar en los partidos por el hecho de que Luis Enrique les esté apretando con el látigo no se lo cree nadie esto que ha dicho disco

Voz 0260 03:50 hasta ocho la norma yo creo que siempre es importante tener un poquito de de disciplina respetado a los móviles también en la comida pues me parece bien muchas veces estaba más pendiente de la maquinita que que hablar que comunicarnos con nuestro compañero y yo creo que va a venir bien

Voz 3 04:07 Manu te lo agradezco mucho bueno pues nada espere ningún ninguna persona literalmente lo que he dicho yo literalmente pero cada vez hay que sacar las cintas sacar las tintas fijar la cinta hay que sacar la esta fase esta frontera

Voz 0239 04:18 sí lo que hubo un doce por ningún momento la alternancia que la lo que no dice voy lo que no dice en ningún momento es que con Lopetegui con Luis o con Vicente del Bosque la selección nacional era un cachondeo no no lo visteis con y lo he dicho muchas escucha que con lo hemos yo lo estáis diciéndole que si yo del cachondeo si se necesita mano dura se deduce que antes era un cachondeo te digo yo no además es decir en términos Jordi Cos hay que decir que con Lopetegui la selección con las normas a las que fueran estuvo

Voz 4 04:54 dos años sin perder ni un sólo partido

Voz 0239 04:57 a si estará la mala la norma haber Marcos

Voz 4 05:00 eso es quizás lo que sea Juno como dice Antonio y como parafraseando a Jesús es el concepto mano dura pero lo que es evidente que esta selección necesita Age dar alterar rutinas porque el declive de España es diferente y el declive de España es evidente si hablamos de fútbol España tuvo una época gloriosa dos mil ocho dos mil diez dos mil doce desde el dos mil doce decía que España está en una cuesta abajo terrible dos mil catorce horrible dos mil dieciséis horrible dos mil dieciocho Rubio

Voz 0239 05:28 por lo tanto hay que cambiar hay que tomar

Voz 4 05:31 medidas nuevas para agitar y crear un ambiente nuevo yo no me imagino a Luis Enrique con el látigo lo que sí que me imagino es que Luis Enrique tiene que tomar decisiones para que ese equipo se regenera futbolísticamente que ese es el gran problema que tiene España con Isco respondiendo a Diego Torres José responde Diego Torres el problema de España es que no es lo que era el ambiente que que bien decías Jesús del dos mil diez que estabas tú Antonio como estábamos nosotros allí en Sudáfrica no es el mismo sabes por qué porque los jugadores son únicos a jugadores que estaban en el dos mil diez no son los mismos que hay ahora quedan algunos que quién que da Sergio Ramos King

Voz 0239 06:06 ah no es el mismo que ganamos con la gorra sí porque ya no se ganase el resultado fue facilita

Voz 4 06:15 sí porque España es peor y no es bastante

Voz 0239 06:18 peor equipo eso es seguro España es peores pero lo mejor equipo mejores

Voz 0919 06:23 poco mano dura o que no no no vamos a intervenir nombre

Voz 0239 06:26 a las diez de la mañana porque por una mesa redonda por lo menos igual si así se genera un ambiente se genera un clima que ahora no existe

Voz 0985 06:34 pero una cosa el otro día estuvimos con Alkorta en El Larguero ya cortan los dijo Manu yo lo recuerdo perfectamente pues mira hay entrenadores que quieren que todos desayunan juntos hay entrenadores que no les hace falta pues cada más Trillo tiene su librillo tengamos el mal

Voz 3 06:46 esto no tiene nada que ver con el látigo y la mano dura pero el ático pero pero oye pero no utilicen palabras que nosotros bombazos y látigo si los látigos los Ferràs viendo lo oye perdona pero para látigo la palabra cachondeo está bien no han sido entrevistadas entonces sí les permite acabar Antonio Peña me permito que acabar vendiendo mes pero las noticias que me llegan haciendo decir que las medidas Antonio han caído bien la bandera de la bandera española jugar que se llama

Voz 0985 07:17 disco os he tenido que poner el corte para que literalmente apunté islote ha dicho quede grabado en treinta y seis

Voz 0239 07:24 pero pero yo de disciplina pero las noticias que te llegan de que ha caído bien eso que es porque esos son palabras en el aire eso que es puesta ha ido bien cuando mira te voy a decir una cosa

Voz 3 07:34 pues que todos los móviles móviles

Voz 5 07:38 amasar es ojalá pase estoy con él

Voz 0239 07:40 puede de que no va a pasar pero como lleguemos el sábado

Voz 5 07:43 al menos en Wembley te voy a contar lo bien que han caído no amplía

Voz 0239 07:46 desde Luis Enrique porque esto se trata sólo de una cosa ahora se va más en el Larguero jueves saltar al campo y para eso hay que entrenar bien poner a los mejores de las rutinas sea más o estén más preocupadas de lo futbolístico que de toda la milonga que hay

Voz 0919 08:01 pero era una cosa para para cambiar la disciplina imponer unas normas haber fichado al compañero este que hacerlo de hermano mayor ignoren Enrique y una voz claro hubiera salieron a normas fenomenal Torres García Pedro García y luego a todos los anteriores yo queda respeto para todos los Antonio

Voz 0985 08:18 yo me cruce con Maroto

Voz 6 08:21 yo hice dijo algo a lo que

Voz 0985 08:23 el gallego ha aludido me pareció

Voz 3 08:26 entenderle que se han producido en este Mundial de Rusia

Voz 0985 08:29 ya partidas de cartas hasta la

Voz 1425 08:32 así como en Sudáfrica como en Sudáfrica puede acabar perdona como puedo acabar

Voz 0985 08:37 venga que se han producido partidas de cartas de Porsche de póquer hasta las siete de la mañana partidas de parchís hasta las ocho de la mañana bueno parecería culpa

Voz 0919 08:45 Fernando Hierro que era el entrenador pero perdona

Voz 0985 08:48 ya os pregunto Antonio tú estabas Se jugaba al parchís hasta las ocho de la mañana como en Sudáfrica ostras perdona pues entonces claro como es una fila

Voz 3 08:56 saberlo que habían si tú crees que esto Cormac saberlo que saberlo oye os parece a ti te parece normal Antonio sabes

Voz 0239 09:02 lo que hubo un hombre es una pregunta esto es un diálogo

Voz 3 09:05 no te parece jugar a la pocha hasta las ocho de la mañana a mí el apoyo social parisino la verdad entonces Jesús gunners el debate no tengo más preguntas a los oyentes de la última Robert

Voz 0239 09:16 mira mí si ganan como si se pasean en pelotas pero no

Voz 3 09:18 no han perdido or

Voz 0239 09:20 no pero te mira te ve que no ganar una que lleva el lema que lleva el problema estén perdido nuevamente nuevas perdió por nos puedes jugar

Voz 3 09:28 ocho hasta las ocho jugador muy importantes

Voz 0239 09:30 la selección lo era también que lo era también en el Barcelona y sigue en activo medio activo reconoció que ya no recuerdo si fue en el Mundial de Sudáfrica o la Eurocopa que ganamos tenía una habitación no una partida de pocha un parchís no una habitación en el hotel de concentración para pasar ratos con sus colegas

Voz 1375 09:49 tan los oyentes deseando el mejor jugador de esa selección o uno de los mejores ya sabe cuando estáis brillantes y claros esto los oyentes lo tiene muy claro Romero Gallego lo tienen claro Jordi Marcos también hacía falta mano dura en la selección vamos con los oyentes

Voz 1375 11:45 Larguero con Manu

Voz 14 11:47 Carreño

Voz 1375 11:51 la una y cuatro vamos a ver quién gana el debate Romero Gallego creen que no hacía falta mano dura en la selección que no hace falta Jordi Martí Marcos López creen que si Alberto que cree hola Alberto

Voz 15 12:01 hola buenas noches es donde no sea más pues

Voz 16 12:04 soy el que va camino para Valencia a todas las noches en que había que va

Voz 1375 12:07 el camino para Valencia todas las noches te queda mucho va a llegar

Voz 16 12:10 si el amor perdido de de Romero

Voz 0239 12:14 no te queda mucho para llegar a Valencia

Voz 16 12:16 no no ya ya que la poquito mucho

Voz 17 12:19 el desperfecto Crescas ya bienes

Voz 15 12:21 eso es de dónde vienes dice Marcos de Zaragoza de Zaragoza es el que entonces acento maño y es que hacía falta mano dura en la selección sí o no

Voz 16 12:31 si tú crees que me tiene que decir a alguien a mí que te coge el vehículo

Voz 15 12:36 yo creo que evidentemente no

Voz 16 12:39 sí yo creo que son ya lo profesionales súper profesional y que les ha ido muy bien muy bien con transparencia sabiendo contestar a las preguntas sabiendo que tiene detrás que como digas algo mal que una

Voz 15 12:53 a mí me como hoy etcétera etcétera

Voz 16 12:57 el problema que tiene esta selección yo creo que no lo hemos asumido no las miras mucha gente y creo que el problema lo tiene también el Barcelona es que hay gente que se ha retirado que no va a ser como Dios y que para conseguir estos mundial vamos a sudar tinta china por pegarle una patada en el culo no los ganas mi subidos en un andamio a los no veo ni a Guardiola ni Ancelotti ni aspiran a Ferguson Subirós el andamio

Voz 3 13:23 otro hueco el andamio sólo contará Romero o parecer ya estaba eh

Voz 16 13:31 yo creo que de jugadores que juegan en la Primera División española diciéndoles que en la cama las once aparte que a las once en la cama en la habitación para hacer lo que les Anna Chapman que a veces me entiendes que no tengan me mobile la comida vale

Voz 1425 13:50 pero que no hace falta mano dura para esto jugando voto para Romero para gallego Alberto gracias y buen viaje a lo que te queda vale venga el saludo adiós en viaje Alberto chao hola Toni hola Goiás buenas noches buenas noches hombre de donde nos llamas

Voz 3 14:05 llevamos aquí de Tenerife desde Tenerife allí las doce y seis de la noche súbita Isla Bonita

Voz 1375 14:10 no no no la pelota no no no

Voz 3 14:12 no que que me déjate de rey la del siglo para el Barça

Voz 18 14:19 al mismo tiempo un tiempo

Voz 16 14:22 si te gusta

Voz 3 14:24 el Tesoro para el Barça Slater el Tesoro para el Valle cree

Voz 1425 14:27 qué hace falta hace falta mano dura en la selección Toni no no hace falta para nada mano dura son profesional

Voz 15 14:34 vale ya saben lo que tienen que hacer para mí para mí sinceramente que mejor no es sólo producto es estoy haciendo maravillosamente aquí les tenía hay entrenadores el daño representación más y mejor que el actual tenemos que seguir con el actual porque las prisas Rubiales pero sinceramente no

Voz 16 14:58 que a las cortapisas que les pone la prensa lo mismo que estaba haciendo últimamente en el Barcelona lo está haciendo cola sí veremos más cosas no

Voz 1425 15:06 no que no no te convence que yo te ignota Hinault crees que haga falta mano dura

Voz 17 15:12 no no hace falta pues bueno

Voz 1425 15:15 Parra Emery pan gallego que ganar no llegaran dos cero gracias Tony un abrazo a Tenerife una raso gracias eh hola Rodolfo

Voz 17 15:23 buenas noches buenas noches hombre cómo estás pues aquí enseguida gustar los que bien hay que madrugar a qué hora te levantas pues a las seis y media de aquí

Voz 1375 15:34 ya has dicho aquí donde les aquí aquí el alcohol

Voz 17 15:37 vez porque bien cerquita venga

Voz 1375 15:40 te la cama tal el voto gallego o a Jordi Amat

Voz 17 15:42 pues muy bien en primer lugar para sentirme más cómodo me gustaría un poco por favor JM lópez y bueno yo creo que que la selección lo que necesitas que el entrenador pueda trabajar tranquilo señor nada malo no Manu dura bueno pues yo creo que el problema viene queda más dura va a ser para los periodistas más que para los jugadores abstenerse de falta nos hacen falta

Voz 1425 16:06 Nuestras en el sentido de que

Voz 17 16:09 jolín que un periodista sentar en las siete de la mañana está jugando a la hucha mostró ineficaz y uno y mucha disciplina Por otro lado el que juegan a las ocho de la mañana a las diez de la mañana tiene que entrenar arrobas dijo correctamente yo lo veo así en el Mundial de Sudáfrica

Voz 0239 16:27 dieron tan tan correctamente que se llevaron el Mundial con la gorra

Voz 3 16:29 pero en que no están Antonio existe el problema real que los del de

Voz 1425 16:32 la Champions sabemos tampoco sabemos si jugaban hasta las ocho la mañana bueno pues ya

Voz 17 16:38 tampoco tampoco sabemos si hubo mano dura uno loco

Voz 0919 16:41 bueno habrá ha dicho

Voz 17 16:44 yo creo que sí que hizo de disciplina ámbito Sabino no me parece medio normal estarán a siete de la mañana jugando a las cartas yo ahora a rendir

Voz 1425 16:51 por esta voto para Jordi para Marcos que ponga un poquito de orden Luis Enrique claro

Voz 17 16:56 si se mira quería hacerte una una crítica antes creo que has patinando un poco cuando has criticado a Valentino Rossi es que yo creo que él Valentino Rossi hoy sólo corre que hizo de hipocresía que es lo que hubiera qué es lo ocurrido se diga la mano Marmara un piloto que te tiran un gran premio ante las cámaras pedirte disculpas pero Lucien minutos dice que va a seguir pilotando ahora mismo manera entonces yo creo que con gorros hecho lo correcto perfecto a medida que pasan los años para mí sigue siendo más grandes pues eh

Voz 1375 17:32 a tu opiniones distintas y la tuya es esa

Voz 1425 17:35 vale tanto vale tanto como la mía tenemos que hacerlo tenemos que hacer un día un debate de De Rossi de Marqués oye gracias por llamarnos Rodolfo salud un placer un abrazo que no sigas escuchando dos

Voz 1375 17:45 es uno para a Romero para Gallego hola Hipólito

Voz 18 17:49 bueno es noche buena no de donde no

Voz 1425 17:51 además Hipólito ante el Tenerife

Voz 18 17:54 el hombre ha dicho a La isla del tesoro pues mira

Voz 1375 17:56 dos tesoros eh eh eh tú crees que hace falta mano dura en la selección Hipólito

Voz 18 18:06 no vamos a estar en una mesa con nuestros hijos y ellos jugando con el móvil comiendo es verdad que no

Voz 1425 18:13 no eso yo sólo tengo prohibido al mío

Voz 18 18:17 dígale lo poco que no pida voto

Voz 3 18:21 no dijo ni pío no dijo ni pío no

Voz 18 18:23 pero hacen poco harán poco adiós

Voz 3 18:26 yo no digo ni pío P I

Voz 18 18:30 yo siempre iré Cristián sin él

Voz 1375 18:33 sí porque se Eto'o desde todos eso sí incorregible

Voz 18 18:37 es cree usted está usted a favor hostil vos que no se servían más duro no pero como dice el compañero ahí con la gorra si vamos acuérdese usted que el SERIS era pero él pero no era el otro acuérdese cuando perdieron dos cero

Voz 15 18:59 en San Sebastián alquileres serie la mano dura verdad sí

Voz 18 19:07 yo que no damos Talbot o mala yo creo que hace falta mano dura

Voz 1375 19:13 Euroliga pues muy bien razonado el voto de Hipólito de Tenerife muchísimas gracias por llamar y Pedro

Voz 18 19:18 no bueno sí sí eso digo

Voz 1425 19:20 todo para Romer y para gallegos y allí conoció a John Wall gracias Hipólito sólo para Gallego un abrazo Hipólito gracias por llamarnos a Bodegas tres sus última llamada ola Lourdes qué pasa con Lourdes no hola buenas noches Lourdes de donde no sea más de Santiago Compostela

Voz 17 19:41 mañana madruga sonó salsa solía yo tengo que trabajar

Voz 1375 19:47 es hora pocos tanto entonces pues tú cierras la votación no sé si estás de acuerdo con Romaric gallego o con Jordi Marcos

Voz 17 19:54 yo espero que no

Voz 1425 19:56 a bombo no me permites

Voz 17 19:59 sí a mí no me no no no no que haya mucha prepotencia no me gustan nada para mí el único entrenador así que para mí padre para me a mi mamá que en mi casa de del Bosque exigentes Del Bosque para mí es una persona muy Luis Enrique

Voz 15 20:26 no lo ves no no lo dijo no lo ves los americanos

Voz 1425 20:30 que no nos ha ido mal con los demás que clara antes

Voz 17 20:33 no el Barcelona porque me parecía una persona que no sé no me gusta no me lo yo no creo que necesite la democracia de Luis Enrique para para salir adelante

Voz 1425 20:45 muy bien explica gracias por tu voto por la llamada

Voz 17 20:48 a ustedes adiós gracias gracias

Voz 1425 20:50 desde Santiago de Compostela pues jugador

Voz 3 20:53 como como el Mundial de Sudáfrica con la gorra Internet como ha quedado pues mira bueno

Voz 1375 20:59 en Internet el ochenta y uno por ciento de los que han votado dicen que sí

Voz 3 21:04 si hace falta mano dura en la selección y el diecinueve por ciento dice que no los que paliza hace falta mano de quién estaba al teléfono Romero Gallego o cuatro uno a Jordi yo marco igual hace falta mano dura con Jordi Marcos el jueves con el que coge el teléfono Jordi Marcos al adelante alcarreño no sabes cómo se llama andamio luego se ya estación de observaciones técnicas y avances

Voz 2 21:31 la verdad me falta vaya locura

Voz 3 21:36 pero Luis Enrique desde la estación como es esta fiel estación de observación técnica eso mañana vote mañana desde la hoteles del arroz

Voz 2 21:44 te dé un abrazo Jordi Gallego y ahora hasta hace un abrazo

Voz 1375 21:49 alguna hay cuarto hay que hablar de la Vuelta Ciclista a España hay echarle el brocha Larguero con alguna cosita más viene Manolete Javi Blanco hay tenis un poquito de todo queda lo mejor

Voz 19 22:00 eh