Manu Carreño: "Para mí se equivoca. Es su trabajo, atender a los medios y más cuando llevas el escudo de la selección española en el pecho"

Voz 1375

02:32

los jugadores la relación con las previstas la contestación la no contestación enseguida vamos a hablar con Romero con Gallego con Pulido con Ramon Besa hija Boys compañeros del país con Santi Cañizares que ha estado en el otro lado y ahora está aquí pero antes ha sido jugador y futbolista yo creo que se equivoca yo no sé si estará escuchando Larguero pero te acuerdas en el Mundial cuando tuvimos una entrevista contigo que luego vamos a recordar y hablábamos de esto himnos decía sería bueno que tuviéramos un debate a veces los jugadores y los periodistas porque nosotros también tenemos derecho a opinar por supuesto yo te dije por supuesto cuando quieras cuando queráis hablemos de no nosotros no tenemos la avala la verdad ni la posesión de la verdad siempre ni ni ni lo que decimos Ramis a nosotros nos equivocamos pero cómo nos vamos a equivocar yo me equivoco aquí cada noche haciendo Larguero faltaría más pero creo que no es buen camino el de responder solo al periodista que escribe lo que te gusta porque yo creo que Diego Torres compañero del país no ha faltado al respeto en ninguna línea en ni una sola palabra al futbolista de la selección española y del Real Madrid podemos estar de acuerdo con él o no te puede gustar lo que diga lo que escriba o no faltaría más que yo tengo razón en todo lo que digo porque esté aquí con un micrófono amarillo de la cada noche pues no es mi opinión y me pagan por eso me pagan para que opine para que te informe para que te enteras de lo que pase para que de mi opinión y luego te gustará más la mía estarán de acuerdo con otra claro que nos equivocamos por supuesto yo hoy hablando de Isco opinamos una cosa y mañana decimos que De Gea ha estado más acertado o menos y que el partido no ha sido bueno pero no hay falta de respeto entiendo yo y eso justifica que un futbolista no le conteste a un periodista para mí no para mí se equivoca porque su trabajo está en el campo y fuera del campo forma parte de su trabajo atender a los medios y más cuando llevas el escudo de la selección española en el pecho que es como ha ocurrido hoy y creo que ha confundido ese debate que a mí me parece interesante de verdad me parece interesante tener ese debate entre jugadores y periodistas cuando quieras y cuando queráis estar aquí los micrófonos de la SER para mantener ese debate pero eso es una cosa y otra cosa es que te pregunto imprevista no le contestó porque no te gusta lo que pone porque ha dicho en su día