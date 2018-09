El Larguero (6/09/2018): La no respuesta de Isco y hablamos con Rodrigo Hernández

Voz 1375 00:00 pues muy buenas noches bienvenidos a este Larguero de jueves en la recta final de una semana que tiende a la selección española casi ya con la maleta preparada para marcharse a Inglaterra en fin atea la Ser pega hacia la radio hasta la una y media vas a tener buena compañía buen debate buena tertulia noticias que te vamos a dar en este tiempo de radio en la SER bienvenido sea este Larguero que vamos a comenzar hablando del que ha sido el episodio del día la mañana tranquila el entrenamiento rutinario uno más preparando el viaje a Wembley para jugar contra los ingleses hasta que de pronto aparece Isco en la sala de prensa nuestro compañero del país Diego Torres le hace una pregunta e Isco Alarcón responde así

Voz 1 01:23 hola Diego Torres del país la quería preguntarte por por esto mismo cuando se mete en los rivales atrás tú como sientes que hace más daño al rival recibiendo en entre líneas o bajando al centro

Voz 1375 01:36 a recibir en yo

Voz 0704 01:39 no te voy a contestar porque al final diga yo lo que diga tú vas a poner lo que lo que quieras en tu sección de del periódico así que te voy a dejar que siga esa línea en la que la que estás escribiendo oí que bueno que que intente molestar lo menos posible a la selección porque porque al final esto es de todos nosotros estamos en el campo pero necesitamos a ayuda de fuera no necesitamos a gente que que no esté pegando palos continuamente porque al final pues no hay duda

Voz 1375 02:12 qué te parece supongo que lo has oído y lo has visto en enseguida vamos a hablar

Voz 2 02:19 de este capítulo no que yo creo que trasciende lo que es el el

Voz 1375 02:26 la concentración de la selección española y abre un debate que últimamente ha tomado mucho cuerpo sobre todo a sobre todo a raíz de del Mundial no hasta donde los jugadores la relación con los periodistas la contestación la no contestación enseguida vamos a hablar con Romero con Gallego con Pulido con Ramon Besa hija Boys compañeros del país con Santi Cañizares que ha estado en el otro lado y ahora está aquí pero antes ha sido jugador y futbolista yo creo que se equivoca y no sé si estará escuchando El Larguero pero te acuerdas en el Mundial cuando tuvimos una entrevista contigo que luego vamos a recordar y hablábamos de esto himnos decía sería bueno que tuviéramos un debate a veces los jugadores y los periodistas porque nosotros también tenemos derecho a opinar por supuesto yo te dije por supuesto cuando quieras cuando queráis hablemos de no no nosotros no tenemos la avala la verdad posesión de la verdad siempre ni ni ni no quede dimos la misa nosotros nos equivocamos pero cómo nos vamos a equivocar yo me equivoco aquí cada noche haciendo El Larguero faltaría más pero creo que no es buen camino el de responder solo al periodista que escribe lo que te gusta porque yo creo que Diego Torres compañero del país no ha faltado al respeto en ninguna línea en ni una sola palabra al futbolista de la selección española y del Real Madrid podemos estar de acuerdo con él o no te puede gustar lo que diga lo que escriba o no faltaría más que yo tengo razón en todo lo que digo porque esté aquí con un micrófono amarillo de la Ser cada noche pues no es mi opinión y me pagan por eso me pagan para que opine para que te informe para que te enteras de lo que pase para que de mi opinión y luego te gustará más la mía estar más de acuerdo con otra claro que nos equivocamos por supuesto yo hoy hablando de Isco opinamos una cosa y mañana decimos que De estaba o más acertado o menos y que el partido no ha sido bueno pero no hay falta de respeto entiendo yo y eso justifica que un futbolista no le conteste a un periodista para Nino para mí se equivoca porque su trabajo está en el campo y fuera del campo forma parte de su trabajo atender a los medios y más cuando llevas el escudo de la selección española en el pecho que es como ha ocurrido hoy y creo que ha confundido ese debate que a mí me parece interesante de verdad me parece interesante tener ese debate entre jugadores y periodistas cuando quieras y cuando queráis están aquí los micrófonos de la SER para mantener ese debate pero eso es una cosa y otra cosa es que te pregunto imprevista en le contestes porque no te gusta lo que pone porque ha dicho en su día que luego lo vamos a recordar que si el juego de la selección española a veces Carrasco es una opinión futbolística de un periodista hoy no lo leas no lo que quieras pero no justifica que no responda así que le contesta esas dieron una rueda de prensa repito es mi opinión una noche más te doy la mía tú tendrás la tuya estarás de acuerdo o no

Voz 2 05:17 probablemente

Voz 1375 05:19 Nos equivocamos repito muchos días pero yo creo que hoy se equivoca Isco

Voz 2 05:25 así lo cree así te lo digo

Voz 1375 05:28 Isco lo que viene a demostrar hoy es que ha acogido o coge el diario así dice haber me gusta lo que pone al de las le voy a contestar habrá que dice marca me gusta lo que pone le voy a contestar a ver lo que dice el país no me gusta a este no le contesto porque enseguida lo debatimos en el tiempo de opinión enseguida con Romero Gallego Pulido con Santi Cañizares con Ramón Besa y con Jabois compañeros también de Diego Torres en el país que desde entonces ha preferido no hablar aunque han contestado en la web eh el país los compañeros de Deportes que dirige eh Pepe mano en en ese periódico de nuestro grupo PRISA bueno las once y treinta y seis es la noticia de apertura en este Larguero pero hay más titulares hay más noticias en este día en el que por ejemplo ha jugado también la sub-veintiuno en Córdoba ha ganado tres cero con goles de Oyarzábal de Borja Mayoral de Rafa Mir le ha ganado a Albania a partir de clasificación para el Europeo el equipo de Luis de la Fuente que la ganado no digo tres cero partido de liga de las naciones es ha empezado esta nueva competición con el Alemania Francia que está haciendo ahora mismo cuatro en los últimos minutos quiere saber cómo ha quedado voy a decir el resultado baja lo vas a los cinco segundos el volumen que lo voy a decir bajarlo pero pero pero ya lo puede servir bueno está dándose ese partido pero repito ha empezado la liga de las naciones que ahora vamos a analizar con nuestros comentaristas de fútbol internacional Bruno Alemany y Axel Torres vamos a hablar con G

Voz 0802 06:53 la gracia el técnico del Whats porque eh

Voz 1375 06:55 está triunfando en este inicio de Premier lleva cuatro partidos cuatro victorias nos va a contar qué tal este inicio en su temporada en el fútbol inglés ya además la última hora de Girona Barça la Liga el he mandado a las peñas del Girona el plan de compensación si se disputase el partido contra el Barça en Miami el sí dado veintiséis de enero es muy similar a lo que hemos contra que hace dos días luego lo recordaremos

Voz 2 07:19 en esta aventura

Voz 1375 07:21 en la que como siempre te vas embarca en solitario ya saldrá el sol por Antequera o por donde sea porque así a Tebas Se la pues esto no lo vamos a decir a esta hora de la noche pero les da exactamente igual si sale el sol por aquí o por allí el mete la cabeza por un lado y le da igual ellas contamos anoche que necesita el consenso y la aprobación del resto estamentos del deporte y del fútbol español lo necesita sino no se jugará la Federación a esta hora de la noche como te contaba ayer se opone a que la Liga lleve partidos a Estados Unidos en también daremos la última hora de la lesión de gonna Alonso vaya racha del Sevilla en este inicio de temporada el centrocampista francés uno de los últimos fichajes ha sufrido en un entramado fractura en la cabeza del peroné de la pierna derecha va a estar al menos dos meses de baja iba Iván tres lesionados Escudero en el codo izquierdo y mercado fractura de cúbito el propio Juan Alonso pero el otro gran asunto del día ha estado fuera del fútbol ha ocurrido en una sala de prensa donde estaban juntos Marc Márquez y Valentino Rossi con permiso de Isco haya estado la otra noticia del día hola Mela Chércoles muy buenas

Voz 0889 08:27 US ráfagas Carreño saludos desde Misano Adriático este fin de semana del Gran Premio de San Marino que empezó calentito y es que todo venía precedido que son los compañeros italianos diciendo que le encantaría algún día hacer las paces con Valentino Rossi será preguntado a por ello en rueda de prensa y ha dicho que no hay ninguna Espases que hacer de todo Estado que hay entre ellos después de que se formulaban las preguntas más allá el turno para así la Cadena SER que preguntaba Valentino sí dado que no hace falta que se haga las paces entre Rossi y Márquez

Voz 0933 08:56 sí estaría dispuesto a darle la mano

Voz 0889 08:59 y que tenía que opinar Osàcar estuvo sola

Voz 1375 09:01 ha sido tú

Voz 0889 09:02 bueno he preguntado lo que había que preguntar no porque lo que está diciendo Valentino era con cara de póquer

Voz 1375 09:06 totalmente comentó Mark quitarse hattrick

Voz 0889 09:09 de su silla que cuando fórmula de esa pregunta Marshall venido arriba no lo ha dicho después ha tomado la palabra antes que Valentino he dicho que él no tiene ningún problema con Bale y que ofrecía la mano y en ese momento le ha tendido la mano Valentino es el ha negado ha dicho que no le daba la mano y que bueno sus relaciones de ellos sí que no hay que dar la mano públicamente detalles de Valentino Rossi que ha dicho que no tienen nada contra Marc Márquez pero luego le ha negado la mano creo que los compañeros de Movistar Plus han emitido el momento con transcripción al español

Voz 1375 09:38 things with Marc si fuera no

Voz 3 09:40 sería hacer las paces con Marc Le podría estar la mano como en el pasado o Marc tú que crees no tengo cuanta lo que ha dicho Valentino te hacer las paces para mí Israel no tienen ningún problema yo no tengo ningún problema en darle la mano pero bueno las cosas son así que puedo decir que es ya la segunda vez pero bueno no hay ningún problema yo seguiré corriendo igual de lluvia lo que no necesitamos darnos la mano está todo bien no tenemos ningún problema

Voz 1375 10:12 hace tiempo que Valentino Rossi perdió la clase y la categoría que tiene que tener un piloto como él no sé si la va a recuperar me da que ya es tarde ha tenido siempre mucha clase encima de una moto pero le ha faltado fuera y últimamente lo está demostrando cada vez más hoy Markel de tiende la mano ante las cámaras de todo el mundo Rossi se la niega lamentable lo que ha hecho el italiano para mí Mela Chércoles

Voz 0889 10:34 hoy Valentino ha quedado retratados aquí toda la careta se ha visto que la paz entramos es absolutamente imposible no ya por lo que sucede este año en Argentina que es lo que ahora Marquéz sino por lo que data del año dos mil quince y el que mejor ha estado de los dos ha sido Jorge Lorenzo cuando ha dicho que en su opinión ambos se equivocan palentino por no darle la mano y demostrar un orgullo impropio en un piloto de su categoría que parece más un niño enrabietado y Marc por su parte también se equivoca según juicio de Lorenzo por no pasar olímpicamente de a Valentino Rossi que debería ir a su bola y pasar

Voz 1375 11:06 un abrazo Mela Chércoles otro hablamos otra hasta luego hasta luego chao todo esto en la portada de El Larguero donde luego te contaremos también cómo ha ido la etapa de la Vuelta Ciclista a España con nosotros Miguel Ángel Zubiarrain la última hora de Open después de la derrota de Carla Suárez anoche quejándose del ruido que había en la pista del You es Open por supuesto como todos los jueves debate era necesaria la mano dura de Luis Enrique en la selección qué crees que sí o que no nueve cero dos catorce sesenta sesenta estarán Romero Gallego Jordi Martí Marcos López Itu en el nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta era necesaria la mano dura de Luis Enrique en la selección española todo esto en el menú del Larguero que además vamos a tener también a Rodrigo Hernández jugador del Atlético de Madrid y un montón de historias más que arrancan ya

Voz 1375 12:30 pues empieza Larguero con la selección española acabará con la Vuelta Ciclista España para que nos cuenten por cierto color dicho que Jesús Herrada se ha metido en la escapada del día se ha vestido con el maillot rojo así que tenemos líder español metiéndole además tres minutos y veintidós segundos Simon James pero empezamos en la concentración de Las Rozas don Javier Herráez hola buenas noches qué tal Manu muy buenas noches pues el día era tranquilo todo iba más o menos como Un día más con el andamio de pese Enrique con el entrenamiento tal con las entrevistas rutinarias pensando en Inglaterra hasta que apareció Isco

Voz 0296 12:59 sí señor en la sala de prensa doce y cuarto del mediodía ya estaba Isco Alarcón que comenzaba el turno de preguntas y respuestas en esa sala salón Villalonga donde habitualmente comparecen los futbolistas hay pasaba esto al filo de las doce y veinticinco del mediodía

Voz 1 13:15 hola Diego Torres del país mina quería preguntarte por por esto mismo cuando se meten los rivales atrás tú como sientes que hace más daño al rival recibiendo en entre líneas o bajando al centro

Voz 1375 13:27 el campo a recibir el bueno

Voz 0704 13:30 si no te lo voy a conceptual porque al final diga yo lo que diga tú vas a poner lo que lo que quieras en tu sanción de del periódico así que te voy a dejar que siga esa línea en la que la que estás escribiendo oí igual que que intente molestar lo menos posible a la selección porque porque al final esto es de todos nosotros estamos en el campo pero necesitamos a ayuda de fuera no necesitamos a gente que que no esté pegando palos continuamente porque al final pues no ayuda

Voz 0296 14:03 la verdad has sido momento violento en la sala de prensa e Isco Alarcón bueno sabía perfectamente cómo iba el asunto porque yo es decir de camino es sorprendido pues no no me ha sorprendido no sabía cuándo iba a ser el día pero sí que

Voz 1375 14:17 había una alguna cuenta pendiente no que él lleva ocurre

Voz 0296 14:19 pero esa no sabía qué día pero que el tema iba iba a ocurrir porque bueno Isco Alarcón además publicó algún tuit contra Diego Torres por lo que el público en Krasnodar en el transcurso del del Mundial ya venía de antes de esta situación en que buena llegar futbolistas de la selección española que entienden que hay periodistas que perjudican a la selección española de fútbol y como botón esta muestra ocurrida en el Larguero hablo de memoria pero creo que no me equivoco dieciocho de junio Isco Alarcón se sienta en allí en Krasnodar nuestro set para bueno comparecer en una rueda de prensa primero finalmente en esa entrevista en el en el larguero iba a tu pregunta sobre esa tensión entre periodistas yp futbolistas Isco Alarcón dijo esto

Voz 1421 15:09 nosotros jugamos en el campo pero ustedes técnica intenta ayuda también no desestabilizar no no crear polémica porque nosotros le hemos nosotros sentimos cualquier tipo de duda que se crea hacia nosotros hacia cualquier compañero oí obviamente nosotros tenemos que estar unidos entre nosotros y si algún día pues tenemos que deciros algo pues también igual que votar cuál que ustedes cuando nosotros jugaba mal no criticada cuando nosotros opinamos en cierto tipo de

Voz 1375 15:35 por qué no nos gusta pues o lo diremos también

Voz 0296 15:39 lo ha dicho lo ha dicho hoy públicamente el hecho en tuits que bueno es algo también público pero bueno no tiene voz e imagen y hoy lo ha hecho pues eso con luz y taquígrafos en la en el salón Villalonga en en Las Rozas y posteriormente recordará nuestros oyentes que ese jugaron dos partidos en el Mundial en la fase de grupos se ganó a Irán los buenos Se jugó el partido frente a Marruecos y creo que fue el día veinticinco el veintiséis contamos aquí en la Cadena Ser que los futbolistas estaba muy mosqueados en general toda la plantilla de la selección decían públicamente lo dijo luego Thiago que estaban trabajando como animales pero que no se les apoyaba no es información que dio la Cadena Ser el día veinticinco lo ratificó el día veintiséis Thiago bueno pues es una cantinela no entendía lo futbolistas que estaban siendo algunos perseguidos por algunos periodistas tanto en Krasnodar como aquí en en España bueno yo hable con alguno por por mensaje no entendía muy bien ese esa piel tan fina entorno a la situación de los periodistas no es uno tiene que informar informar bien no mentir contar las cosas correctamente hilo creen que jugar eso es simple ha sido siempre ha sido así pero ellos entendían que había periodistas que estaban informando mal que estaban mintiendo y que lo hacían adrede para fastidiar a la selección española de fútbol es opinión y como tal lo contamos aquí en la Cadena Ser Antonio Romero

Voz 1375 17:00 no el narrador de la selección española en la Cadena Ser hola Antonio muy buenas

Voz 0239 17:04 qué tal mano muy buenas a todos de está ahora también Jesús Gallego

Voz 1375 17:06 la Gaye muy buena hola buenas noches está también Julio Pulido que tal Julio

Voz 0239 17:10 qué tal buenas noches y está Santi

Voz 1375 17:12 Cañizares hola Cañete muy buenas qué tal buenas noches pues tengo ganas de escucharlos a todos yo he dado mi opinión los oyentes tienen la suya un montón de mensajes lo recordaremos también pero claro estoy abre esto abre una abrir ya una línea muy delicada no porque sean mañana

Voz 0985 17:31 mañana

Voz 1375 17:32 Luis Enrique puede leer un artículo en El Mundo Deportivo en el Marca o aquí decir no es que no me gusta lo que ha dicho llevo o lo que dijo Manu a la Cadena Ser no les respondo bueno repito hablamos de opiniones futbolísticas acertado no porque si no me equivoco el artículo pero en su momento Diego Torres habla lo digo casi de memoria pero lo estuve mirando esta mañana a primera hora casi cuando nada más terminar la rueda el disco lo mirábamos esta mañana en la tele

Voz 2 17:57 se hablaba de de que

Voz 1375 18:00 el juego de la selección española se veía un poco perjudicado por el fútbol de Isco ralentizaba el juego y que eso e impedían poco Kanye está hay Silva se entendieran mejor y brillar Ana Anita bueno era un poco dándole un palo a Isco por por por una una idea futbolística repito es que es eso que te puede gustar más o menos pero es que mañana lo repito mañana habla un periodista de del sport a algo de el partido del Barça y coger un periodista dice no a ti no te contesto porque no me gusta lo que has escrito entonces quién para eso quién le pone la valla esto

Voz 2 18:31 este es el camino que hay que hay que

Voz 1375 18:33 llevar para para contestar a los periodistas ese es el debate que tenemos que abrir me parece que esta confundido absolutamente pero quiero escuchar a Romero Gallego Julio y Cañete

Voz 0239 18:43 bueno yo tengo que decir que llevo todo el día con sentimientos encontrados desde la la rueda de prensa bueno vaya por delante que para mí de otros es un plazo de periodista

Voz 0840 18:50 por delante

Voz 0239 18:52 a mí me va la marcha sea a mí no me disgusta que en el cara a cara en una rueda de prensa siempre que haya o haya habido tensión pero no creo que se ha llegado a la falta de respeto la pregunta es impecable en la respuesta es evidente que hay una tensión hay un mosqueo pero yo creo que no se ha llegado a la falta de respeto que eso sí que es en la línea que evidentemente ni una ni otra parte el podría nunca traspasar pero dicho esto yo creo que yo creo que Isco está confundido fundamentalmente en el final del mensaje a a todos nos gusta que la selección española gane pero los periodistas no estamos en ese disco tendría que darse una vuelta a lo mejor por el club igual habla demasiado con con excompañeros como Arbeloa

Voz 0286 19:34 y a lo mejor tiene que que

Voz 0239 19:35 a darse cuenta de que no todo de Real Madrid Televisión yo creo que los periodistas estamos porque nos encanta que llegan a la selección española pero fundamentalmente estamos para contar lo que pasa para intentar acercarnos dar a la verdad para cuando nos preguntan por nuestra opinión dar nuestra opinión de la manera más honesta posible

Voz 0296 19:51 Hunt eh repito a mi me gusta mucho

Voz 0239 19:54 el intercambio de opiniones tuits ahí Facebook hay redes sociales con restos el intercambio de opiniones y que nos contesten mojen en la oreja a mí es algo que me gusta pero en el mensaje me parece que se equivoca porque era una crítica deportiva era una crítica futbolera ibais con alguien le ha engañado el periodismo no está para alzar

Voz 0296 20:14 los jugadores para ensalzar únicamente a los Fall

Voz 0239 20:17 las no está para contar lo que pasa si quieren que le haga la pelota que se pase todos los lunes y los miércoles por el plató Real Madrid Televisión que va a ir Agustí Ximo

Voz 1375 20:27 he aquí alguna frase de aquel artículo que me lo que va a sacar Javi Blanco dice decía al final del artículo Diego Molero sí sí pero decía al final del artículo dicen fuentes próximas a su familia que Isco supone que su calidad le permite aspirar al Balón de Oro desconfía de las lecciones al contrario ahora es él quién aprieta las clavijas bueno este es el final del artículo y algunos más entre medianoche al entero que es muy las

Voz 0239 20:48 por cierto una Quispe la respuesta la respuesta disco perdona que

Voz 1375 20:50 dice luego después de este artículo para que los oyentes se acuerden de todo les recordemos todo Isco después de este artículo Diego Torres contesta en Twitter dice Diego Torres definitivamente eres muy pero que muy malo eso quedó pendiente y hoy se han vuelto a ver las caras Romero

Voz 0239 21:05 eso en por por cerrar la la intervención una cosa que todavía me gusta más parece una con perdón una gilipollez pero cómo voy a mucha rueda de prensa íbamos a muchas ruedas de prensas todos sabemos cómo funciona lo que más me gusta es que Isco sea valiente porque conozco a futbolistas he conocido situaciones en las que hablan con el encargado de prensa en este caso el de la Federación Española de Fútbol Pablo García Cuervo y le dice oye si levanta la mano Diego Torres no le desvela que no quiero que pregunte porque no quiero hablar con él y no leído no lo quiero guantes estar por lo menos Xisco no ha vetado la pregunta de Diego Torres entre las cosa porque tenía ganas de contestarle publicamente

Voz 5 21:40 bueno yo yo creo que el el asunto prensa

Voz 1421 21:44 la selección eh bien eh

Voz 5 21:47 es una historia muy larga no solamente voy a decir que a mí ha habido jugadores de la selección que me han negado la palabra por dar la alineación del día siguiente pensemos en la alineación del día siguiente creo que disco hoy comete un error porque yo creo que Isco está en su derecho de decidir Mina Diego no te voy a contestar porque tú has publicado informaciones mereciera informaciones opiniones informaciones que considero erróneas que no estaban contrastadas y que me han perjudicado yo eso se lo reconozco a Isco si él cree que ha habido una información errónea

Voz 0237 22:23 o una información que que faltaba la verdad

Voz 5 22:25 y que a él no serán contrastado que le perjudica lo entiendo ahora su error es decir que la prensa está para ayudar a la selección la prensa está para informar para contar la verdad entonces yo no sé si es una situación acomodaticia de los jugadores cuando están en la selección que creen que los periodistas tienen que ir allí con la bandera el sombrero

Voz 0237 22:45 si fuéramos Manolo la camiseta y tal pues si yo quiero ponerme

Voz 5 22:48 la camiseta donde hay que jugar la selección me la pongo porque soy español porque me gusta que la selección pero si tengo que contar cosas de la selección que no son beneficiosas para la selección pero son verdad las tengo que contar

Voz 0286 23:01 qué antes que a la selección me debo

Voz 5 23:04 mis oyentes o a mis lectores o a la gente que me ven televisión

Voz 0286 23:08 se algo que es noticia

Voz 5 23:10 sí lo tengo que contar Hinault falto a la verdad y lo que digo es verdad eso va a misa por delante de la selección de los jugadores y del entrenador y eso yo esa línea yo creo que que Isco cuando ha dicho no es que aquí estamos necesitamos ayuda no no no no no lo creo prevista están para contar la verdad

Voz 0239 23:28 cuando las

Voz 1005 23:28 que a mí me parece disco un extraordinario futbolista y me pareció posiblemente el mejor del Mundial y no estoy en nada de acuerdo con el artículo que publicó Diego Torres porque además a lo dije porque consideraba que no era justo que Isco no merecía esa crítica y que era posiblemente uno de los mejores jugadores de la selección pero Isco hoy sea ensuciado asimismo ya ha ensuciado la selección utilizando una rueda de prensa oficial de la selección para arreglar una cuenta pendiente con con Diego Torres si tiene un problema con Diego Torres que lo arregle en privado si tiene un problema mayor porque considera que Diego Torres ha mentido o ha dicho algo que le perjudica su honor que se vayan juzgado y lo arreglen juzgado se considera que es es suficiente pero no puede negarse en una rueda de esa pública contestar una pregunta deportiva

Voz 0296 24:23 porque lo que ha hecho Diego Torres es hacer una pregunta

Voz 1005 24:25 con educación con respeto y deportiva Isco se ha negado porque considera que la crítica de Diego Torres que insisto yo creo que fue injusta porque estoy en contra de esa de esa crítica pero hay que respetar la porque es la de Diego Torres y hay que respetar la como hay que respetar la ley todos los periodistas no justifica para que hoy Isco públicamente se niega contestarle porque yo digo una cosa ahora resulta que dependiendo de la crítica que tú lo hagas un futbolista ese futbolista

Voz 0237 24:55 va pero no derecho de contestarte no

Voz 1005 24:57 o sea que para que un futbolista te conteste a una pregunta deportiva insisto en una rueda de prensa tienes que hablar bien de él

Voz 1375 25:04 pues no señor señor disco eso no es así además hay que recordar que somos los mismos básicamente que hemos puesto por las nubes a esta selección cuando han ganado la Eurocopa por dos veces cuando gana el Mundial los mismos si en un momento dado hay una crítica donde alguien dices que la selección no me gusta como juega o no me gusta cómo ha jugado Isco pues mira pues ha pulido no le parecía bien a mí también me pareció bueno a mí ya todos que Isco hizo un Mundial bastante bueno en en la mediocridad general de la selección española es que a mí me lo pareció pero si hay un periodista que dice que el juego de Isco le parece que puede ralentizar o que puede hacer lo que sea eso ya motiva que no sé yo es que creo que eso es confundir

Voz 1421 25:42 Perla el la la eh

Voz 1375 25:46 la tensión entre un periodista y un jugador con el debate del que hablábamos con Isco durante el Mundial de oye lo mismo que vosotros habláis también podemos hablar nosotros claro que sí estoy con Romero faltaría más deben hablar deben decirnos oye yo también tengo derecho a opinar ya en redes sociales o en el micrófono cuando me invitas no me invita a sólo para hablar sino para que yo diga lo que me dé la gana ahora de ahí a respuesta yo creo que se ha equivocado pero me interesa mucho la opinión de Cañete tú que has estado en los dos lados ahí te han preguntado y ahora estás aquí

Voz 0840 26:11 yo de reconocer que cuando tenía gallego adelante Romer algunos como te decía decirle eso no está hecho para que no fui capaz

Voz 0237 26:18 no vamos a ver si es verdad eso sí con las ganas

Voz 0840 26:22 me quedé con las ganas pero es verdad que en algún momento es verdad que que desde desde vistos los toros desde esta barrera desde la Barreda el futbolista pues hay veces en donde no estás de acuerdo con lo que publicó en periodista de algunas cosas además no son verdad o sea no es no se trata de una opinión futbolística en este caso sí pero algunas cosas no son verdad no no son verdad y como no son verdad pues sí claro está

Voz 1375 26:42 sí sí sí claro está enfurecido y además

Voz 0840 26:45 esta es enfurecidos y sabes que miente con algún fin con algún fin de favorecer a otro jugador que es amigo suyo el de favorecer a un entrenador o perjudica un entrenador porque es enemigo suyo etc etc como todo en la vida pues hay buenos jugadores y hay buenos y malos periodistas y buenos y malos jugadores no en algún momento yo sinceramente no es apetecido mucha gente es decir lo que ha hecho Isco pero luego no hemos analizado con frialdad no merece la pena sea al final lo que vamos a hacer es darle gloria al periodista que es lo que yo creo que ha hecho disco no yo creo que a este señor le conocen hoy mucha más gente porque Isco no le ha contestado en una rueda de prensa ya está en su derecho yo creo que es el fundamento que quiere Isco es y bueno no es no me gusta este periodista porque no me gusta como me escribe porque no me gusta lo que escriben de mí demás pues lo que ha hecho es justo lo contrario estoy totalmente de acuerdo con gallegos hablar que le de que de que el periodismo español tiene que apoyar a la selección al apoyos que estén

Voz 0239 27:42 porque hay otras disciplinas donde no están

Voz 0840 27:45 cuando jugar un campeonato no hay otras disciplinas deportivas donde la prensa no se da cita como se da cita en un Mundial de fútbol como se cita en una simple concentración de la selección española que estén eso ya es un apoyo que no damos muchas veces cuenta no volvió a repetir vuelvo a repetir lo que repetirá este verano hablando de este tema en en en y aquí no también en el en el larguero Larguero astrofísicos no han vivido nuestra época donde era una auténtica batalla campal lo que había en un lado que era la prensa y otro lado que era el grupo que eran los futbolistas sin entrenador por suerte aquello desapareció pero eso sí que era una batalla de verdad y ahí sí que habían malas intenciones de verdad y al final bueno bueno ahí podríamos hablar de muchas

Voz 1375 28:25 pues sí no Gallego ahí en el iniciando quién sea que

Voz 0840 28:28 que que hubo un culpable dos culpables tres culpables diciendo que era que yo era una batalla simplemente yo él desea analizando ahora Ny impidiendo responsabilidad nativo a otro aquel lo demás estoy diciendo que aquello era una batalla aquello sí que era un ambiente hostil para entrenar donde el entrenador no se les respetaba eh pues a puerta cerrada donde donde el periodista el entrar no no respetaba tampoco el derecho información a los periodistas en muchos casos donde la relación era inexistente y además eh con ganas de hacerse daño entre todos no eso es otra historia completamente distinta que por suerte desapareció todo se limó hoy todo se calmó como es obvio porque es así es un sinvivir yo ahora mismo estos chicos no han probado de esa medicina

Voz 1375 29:14 bueno que llevamos una década larga de de una situación idílica prueba pueden porque no ha habido ningún problema nunca vamos en general bueno pero que aquí ha habido hay una relación de convivencia normal y de relaciones

Voz 0840 29:24 hemos ido en cuartos de final se nos ha vendido como un desastre y otra vez estoy pusieron

Voz 0296 29:30 soy de final Nos hemos sido venido como

Voz 0840 29:32 peones por bueno pues por los entornos por los favoritismos bien perfecto si no pasa nada si si eso es así pero que estos chicos no han vivido aquello no tiene a que ver deberían de repasan un poco descuente lo que pasaba allí eso sí que de verdad

Voz 1005 29:45 difícil Santi perdona siguiente quería censurar con todo el cariño el hecho de que Diego Torres hoy es más conocido desde que es que habló de él Diego Torres no necesita eh

Voz 6 29:57 para ejercer su periodismo que disco hable mal de él como ningún periodista

Voz 1005 30:03 Sita de los jugadores para desarrollar su periodismo lo tenga la uno cada uno desarrollamos nuestro periodismo en la libertad de los jugadores está escucharte leerte comprarte o no querer saber nada de ti pero ya está bien de que digamos no es que hoy que Diego Torres es más conocido Porque Isco se ha referido a él no Diego Torres no necesita Kiss Jable del los periodistas no necesitamos que los padres hablen de nosotros pero nosotros

Voz 0237 30:31 vemos nuestro periodismo oye estamos acertados

Voz 1005 30:34 equivocados un día estamos mejor otro día estamos peor está la libertad de ellos te disco de lo del Barça Sevilla Betis de todos en escucharte escucharte

Voz 0239 30:45 Cuén comprarte uno comparte el periódico Se acabó no

Voz 1005 30:47 pasa nada señor Pulido no mienta

Voz 0840 30:50 las entradas la serie tras Moodle de Diego Torres ahora mismo por este incidente son mucho mayores P por lo que escribe siendo de mucho más valor lo que escribe a este incidente pero es la realidad no yo no he contado disco para ver si es que yo eso no lo he dudado que están haciendo lo malo conocido no claro pero yo yo no he dicho que necesite de Isco para ser periodismo porque lleva muchos años haciendo periodismo Isco ni jugaba al fútbol yo lo que te digo es una realidad es que hoy ha asaltado de alguna forma esta noticia que involucra Diego Torres y lo que está haciendo Isco es promocionando su lectura promocionando su periódico esa es la realidad sin que esto sea necesario o no necesario es la realidad porque es mucho más mediático que digo Torres porque discos un futbolista idiota es un periodista de ese nivel Isco del otro nivel además no pasa nada pero es la realidad

Voz 1375 31:43 no es que si no contó una cosa entonces no tiro la tira tildado de excusa seguimos

Voz 6 35:30 el Larguero con Manu Carreño

Voz 1375 35:34 las doce y cinco una menos en casa Arias estamos en El Larguero hablando de la Xunta seis y Diego Torres que terminamos hay que cerramos en el en el sanedrín de El Larguero te recuerdo que luego tenemos debate nueve cero dos catorce sesenta sesenta con Romero Gallego Jordi Marcos la pregunta del día es si crees que era necesaria la mano dura de Luis Enrique en la selección crees que hacía falta mano dura en la selección con Luis Enrique nueve cero dos catorce sesenta sesenta llama enseguida vamos al debate había pedido la palabra Romero

Voz 0239 36:03 si no lo has vivido porque mal más que que el al mosqueo individual del futbolista que es evidente que ya está a mí no me lo que me preocupa Manu desde desde la concentración de Krasnodar es ese germen que está evidentemente dentro del vestuario de la selección española con la sensación de que los futbolistas tienen el pensamiento de que con perdón vamos a joder les yo creo que eso sí habla dentro del vestuario de la selección española creo que es una opinión más o menos generalizada creo que es un error creo que deberían centrarse en el fútbol creo que deberían entender que a nosotros nos va mejor si a ellos les va muy bien eso no significa que tengamos que subirles ni que Nikkei no significa que sea años les va bien a nosotros nos va por lo menos igual de bien pero me preocupa más que este hecho puntual que ha sido noticia en el día de hoy que sea un tema de conversación en El Vestuario que evidentemente no llega a ese periodo de confrontación que relataba ahora ni que vivió en primera persona a Cañizares Gallego por ejemplo yo en menor medida pero sí me preocupa que ellos estén pensando aunque sea un minuto del día en estos cabrones fastidiarlos es que tengo una sensación de que de que hablan de ello en comida merienda en cena de que están perdiendo

Voz 1375 37:17 cereza del fútbol para para para prestar

Voz 0239 37:20 es el a la atención a eso que me preocupa mucho y además me pone triste porque no lo pongo en duda de que no es verdad

Voz 0296 37:26 bueno yo como sin duda Romero dudas duda y permitir una cosa que me preocupa un apunte tan sólo la información que dimos aquí en la Cadena SER porque Vadillo ese día después del partido frente a Marruecos textual de El vestuario de la selección de muchos jugadores de la selección

Voz 1375 37:45 es la prensa nos está matando

Voz 0296 37:49 que de eso también se la prensa no está matando yo contesté dirige pero que prensa quiénes están matando porque el partido frente a Marruecos fue malo porque España jugó bien contra Portugal jugó regular frente a Irán jugó mal frente a Marruecos hay gente ellos entendía no entienden entendían hay en casa a dar que había periodistas que iban con mala fe a perjudicar a la selección española de fútbol sabes que son Mato

Voz 0840 38:15 en el Mundial

Voz 0296 38:17 un día antes Marruecos habrá

Voz 1005 38:19 no me lo primero Rubiales este lo dejaré

Voz 0840 38:22 la verdad es que no sea Lopetegui todo esto lo tiene que arreglar Herráez siempre lo jugado de tiene amigos entonces Herráez tú

Voz 0237 38:30 yo no estoy con buenos jugadores no esto sabes que no va a arreglar

Voz 1375 38:35 Luis Enrique que les va a decir oye con la prensa no

Voz 0237 38:38 jugar tranquilo y estar tranquilos el primero de los jugadores

Voz 0239 38:41 sabes cuál es Cañete que son tus amigos mientras que habla bien de ellos

Voz 0237 38:44 pero vamos a ver el momento en el momento que deja de hablar bien de ellos

Voz 0239 38:46 ya son menos tú si es que tres jugadores amigos

Voz 5 38:49 me sirven uno coma dos por qué porque son jugadores amigos no te cuenta nada

Voz 0840 38:54 oye Romero que hay muchos también muchos periodistas que solamente hablan bien de jugadores porque le da bola osada eso también es verdad que somos humanos pero dicho esto dicho esto que te traten mejor has dicho esto que más antiguo que nada hay podemos aquí hay como he dicho antes hay jugadores grandes y jugadores

Voz 0286 39:10 pequeños de gran mentalidad de menos mentalidad periodistas extraordinarios y otro que son peores hilos va a haber siempre estoy totalmente de acuerdo con que es una pérdida de energía tremenda estar pendía

Voz 0296 39:23 fíjate lo que pasa fuera de la convocatoria

Voz 0840 39:26 central de la selección que además sabe que que no no no vamos sobrados de nada

Voz 0296 39:31 bueno no vamos sobrados y lo hemos demostrado

Voz 0840 39:33 los últimos campeonatos

Voz 1375 39:35 pues nada es la opinión de Romero la de Gallego la de Cañizares y la de Pulido no sé si alguien habrá escuchado las opiniones de Gallego de Romero de Pulido y la mía que a lo mejor mañana cuando preguntemos algo y tampoco te respondo creo que no es el camino creo que es un error y que no es el camino de esos debates que algunos quieren abrir que estamos abiertos a que se mantenga con los jugadores creo que el camino no es ese y que hoy Diego Torres ha hecho una pregunta normal merecía una respuesta normal como todas las demás que se han hecho en la rueda de prensa creo que discos he equivocado veremos a ver en qué acaba esto cuando acaba esto si es que acaba os iba más no sé si Luis Enrique como seleccionador será capaz de cortar esto en la selección española o los propios jugadores hablando entre ellos o no e Romero Diego Pulido un abrazo hasta luego hasta luego ahora Charo Cañete un abrazo luego no soy Torrejón románico en gallego en el debate hasta luego Javier radiación abrazo chao hasta ahora pausa no está esperando Rodrigo el jugador del Atlético de Madrid

Voz 20 40:36 conducir un BMW están de un eso de fin de semana o de viajes improvisados a conducir un BMW es tan fácil

Voz 1799 40:42 conduce un BMW X3 es de veinte euros al día sin entrada

Voz 11 40:45 seguro a todo riesgo mantenimiento reparaciones y

Voz 1799 40:48 cartera tan fácil

Voz 20 40:49 tanto tuyo renting ofertado por los sabe de España ofrece humana oferta valido pero ha pedido el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho consulta condiciones en BMW punto es

Voz 11 40:59 como me Trias cinco mil zombis guitarras veinte barcos pirata diez mil dj's y una nave extraterrestre en un kiosco de la ONCE pues no se está clarísimo uno tras de otro porque ahora la ONCE se genere odio

Voz 21 41:13 acércate a tu vendedor de la ONCE hipotecas adquirir los códigos de App Store y iTunes Amazon punto es Opel safety car para disfrutar del ocio de Internet Avs juegos música películas libros pide tu código a tu vendedor de la ONCE más información en once ocio punto com

Voz 18 41:29 a los que no pestañear en los penaltis los que gritan gol sin complejos a los que no quieren perderse ni un partido hola futboleros os esperamos en Movistar

Voz 19 41:37 viola a tener todo el fútbol toda la lógica toda la Champions y la Europa League y ahora fútbol cine series y Deportes gratis hasta dos mil diecinueve sin compromiso de permanencia

Voz 4 41:50 Bush Cal más vital no más que Endesa dando ahora no Estepona lo vives por ciento setenta y ocho euros al mes sin entraban con seguro mantenimiento y todo incluido en tu cuota dedicará tres años lo cambias y conduces lo último oferte por espacio me renting consulta condiciones en un punto es

Voz 1375 42:17 me he despedido a todos los compañeros de sanedrín pero saludo no va Javier Rice que está por ahí viene acompañado con uno de los jugadores de y de la selección española también Miguel Martín Talavera Javi hola de nuevo qué tal Manu pero aquí seguimos don Miguel

Voz 5 42:30 en Talavera qué tal hermano buenas noches viene

Voz 1375 42:32 no con uno de los talentos de nuestro fútbol qué tal le sienta estará ahí en la en la concentración de la selección

Voz 0296 42:38 yo le veo cómo se llevará aquí ya muchos partidos muchas convocatorias debió muy tranquilo y luego tuvimos la suerte de verle debutar en Alemania en un partido complicado no estaba Busquets jugó Thiago de de pivotes como un ratito él y pasó por la zona mixta Hay menos yo dije yo no conocía a Rodri dije joder tío parece que lleva quilla muchos partidos eleve con mucho talante no fue al Mundial pero seguro que va a estar en muchas convocatorias tiene pinta de ser gran pelotero

Voz 1375 43:04 digo Hernández buenas noches la buenas noches Rodrigo no

Voz 1421 43:08 sí Rodrigo Rodri me da igual gente me también me me llaman Rodri pero bueno esa camiseta me gusta Rodrigo

Voz 1375 43:14 claro claro en la rueda de prensa creo te lo preguntó alguien también no se lo dijiste me da igual Rodríguez Rodríguez pero con tu camiseta pones Rodrigo no