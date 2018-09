¿Eres lo que comes o comes lo que eres?

pedir como los cable a los niveles algo que como lo hacemos ahora es insostenible entonces le tarde o temprano vamos a tener que reducir McCartney pero sí de hecho Bones están investigando con con Carme producían laboratorios hay bueno porque bueno se de que no no va a haber Carme para todo el mundo Planeta no lo va a aguantar que cada vez vamos a ser más entonces no lo va a ser sostenible entre os va a caer por su propio peso

Voz 6

03:38

yo creo que los veranos que lo son por convicción no no vuelven a comer camino yo dice vean y me lo replanteo y es que vamos es que ya no lo concibo ni como un alimento bueno hay gente que bueno así que es verdad coraza puesta un poco de moda hay igual hay alguno que quiere experimentar un poco y luego bueno por retrocede no pero en principio yo creo que si lo eres por convicción no no vuelves a comer carne