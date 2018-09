Paco: "Están trasladando el cuerpo de mi hermano desde República Dominicana. Sospecho que su muerte no ha sido natural"

Voz 1 00:00 Paco muy buenas noches nada bueno

Voz 2 00:02 noches desde Valencia sí

Voz 0796 00:07 pues nada quería comentar el caso que que no ha ocurrido lo ocurrido también como el amigo que acabaría más a mi hermano ha fallecido el día

Voz 2 00:19 diecinueve de enero

Voz 1 00:21 Miguel la americana gracias

Voz 0796 00:26 se fue con todo darles del mundo para

Voz 2 00:29 la cosa se porque conocí una chica

Voz 0796 00:31 de Lyon ella altas el viaje yacía nada consiguió sacar aunque leído porque le negaron el visado a ella para venir aquí íbamos a quince horas haber dado de alegría ahí en Punta Cana

Voz 1 00:51 sólo quince días desde que llegó

Voz 2 00:55 yo ahora estoy aquí llamado Mi padre habían que se acostó levantaron a la playa por el restaurante y nada más comer muchas igual chapuzón todo se quedó en el agua con lo hubiese tildó no le apetecía mañana son no sé yo que no sé yo cuando lo estaban sacando del agua y bueno la agresión primera que dijo ella que era muy quince horas sea una hora porque no llegara

Voz 0796 01:32 sí

Voz 2 01:33 nada día nadie y luego pues una cantidad de de versiones impresionantes llamé al hospital les pedí que me mandaran me informé de de urgencias todo no me lo mandaron ya se puso en contacto hace ya había de de allí porque llamamos a la funeraria nuestras del seguro de fúnebre no pasaron con la República Dominicana

Voz 0796 02:03 bueno pues no dijo cuánto pueden de años cuatro menos que el anterior

Voz 1 02:11 cuántos años tenía su hermano

Voz 2 02:13 sí soltero y con toda la ilusión de los sufriendo mucho para conseguir un crédito

Voz 0796 02:20 poder si yo pues sospecho porque

Voz 2 02:26 está por lo que estoy lo verdad casualidad que todos los solteros estaban allí hombres iban allí a Punta Cana mueren mueren todos de de paro cardíaco muy corto el corazón yo no sé pero me sospechar algo que son el turismo Noone no quiere sacar esa eso no quita que has hecho no encuentro las

Voz 0796 02:48 el diario The allí

Voz 2 02:51 estoy buscando por Internet llevamos unas semanas esperando el vuelo desde aquí nadie llega hoy a las Diana en Madrid en coche todos a un estoy también pendiente

Voz 0796 03:06 a ver si trabajo

Voz 2 03:09 donde he jugado número uno de Catarroja Mela con se porque esta mañana ha estado allí

Voz 0796 03:15 no tenía tiempo de atender M

Voz 2 03:18 pensaban que el cuerpo llevaban tres meses lo cual pues mi hermano tarda en llegar tres meses me diese empieza a mi madre padre porque si hacer larguísimo larguísimo

Voz 1 03:27 que llevan esperando desde el veintinueve

Voz 0796 03:30 veintinueve

Voz 2 03:33 si llega a Madrid eso sí pero la mañana él otra hagan

Voz 0796 03:40 eh

Voz 2 03:40 sobre todo el papeleo y luego lo otra en coche a coche fúnebre ya estaba llega yo mañana pues al juzgado para ver si su señoría tiene bien de practicar una segunda autopsia porque incluso el embajador de allí que son que es estupendo no atendió atendiendo atendió estupendamente aquí me ha dado mucha fuerza sus palabras y sus Hizbulá ayuda intentar que es que el autor se quién unas en un mes pero la funeraria me dijo tres meses yo mismo me aconsejó que solicitará otra autopsia porque allí los medios son bastante precarios pero lo que sí me choca mucho que todos los solteros que gana allí hombres mueren de

Voz 0796 04:28 para lo que agrego

Voz 1 04:30 pero pero todos los hombres que van Paco o conoce más casos quiero

Voz 0796 04:38 me sido bueno que lo jugamos cuando mujer eso

Voz 2 04:42 pasado un tiempo o buscarse novia cualquier cosa es todo lo que hay son repatriados casi casi todos por no decir de todos

Voz 3 04:52 sí

Voz 2 04:53 creo que el informe médico lo tiene ya echo en falta poner los ecos de la persona porque son todos los hechos mandado el certificado me mandó la funeraria el guión

Voz 0796 05:05 requerir

Voz 2 05:07 bloqueo de las hostias coronarias las coronarias hay eso se hace viéndolo esas Hervé haciendo una autopsia animando un informe de función

Voz 0796 05:17 antes de se autopsia sea hay una cantidad de Davidson cruces yo estoy en todo

Voz 2 05:25 eh yo hablé me llamó el director de porque estaban resort de cinco estrellas me comentó que si que la tengo yo un médico para médico y dos para médicos extranjeros debieron de fibrilación cosa que digo porque muy fuerte muy fulminante tiene que ser una persona mayor

Voz 0796 05:47 quizá

Voz 2 05:48 vale pero no de cuarenta años que estaba sano y estaba fuerte donde respiración creo que se puede sacar de un paro cardíaco en los primeros minutos difícil no sacarlo entonces la ambulancia en El parto de que la ambulancia ponen que son veinticinco minutos de animación en fin una excesiva incoherencias que me dan que pensar y luego pues mientras que tuvo la relación Mi hermano durante casi dos años ha estado en día dándole dinero mucho dinero para allí que sacrificada cuatro siendo quinientos euros allí es un dineral yo ya veía bien ahí ya no se porque tampoco podía averiguar si es que

Voz 0796 06:38 estaba casada ahí

Voz 2 06:41 se dio el pastel encima ya teme que arrase con ellos y no podría

Voz 1 06:45 pero Paco ustedes sospecha entonces por por la conversación que que tiene que la muerte de su hermano no fue una muerte natural

Voz 2 06:54 creo que no yo yo juraría que no porque me lo estaba mal del corazón Mi hermano tuvo una neumonía el año pasado un constipado así fue tratado oí lleva su tratamiento esos cosas así no sé sí se sabe además que tiene vs si me dicen que ha muerto porque por una infección pulmonar ahí se ahogaba y no han podido hacerles respirar hasta cierto punto me lo puedo creer luego Él es Dios y le dio hipertenso porque todos somos hipertensos bueno esto es ingresado porque no encontraban el medicamento que que la tensión ya lo encontraron y que

Voz 0796 07:37 vaya pues no se lleva medio año

Voz 2 07:40 tomándose la tensión y sin ningún problema se llevó incluso él aparatos para medir la tensión para estar más tranquilo El su tratamiento son medicinas

Voz 0796 07:50 a si lo llevaba correcto antidroga total

Voz 2 07:55 que el antidrogas total si se debía cervezas y bebía vino a un cubata algunos

Voz 0796 08:03 sí

Voz 2 08:03 no todos los como muchos se vendería en alguna fiesta social alguna domina pero no social y poco más y entonces es sospechoso igual sospechosas Espando estoy escuchando casos hay casos y casos de gente que en la República Dominicana por infarto el corazón

Voz 0796 08:22 es lo que más es lo que más me llama la atención que ninguno

Voz 2 08:26 es por un

Voz 0796 08:28 por una no se cualquier cosa todos todos los días lo mismo

Voz 1 08:35 Paco y su hermano les que les había contado de de su situación de su novia

Voz 2 08:42 pues yo no quería que fuera no quería que fuera no no quería que yo lo veía porque estaban dando mucho dinero

Voz 0796 08:50 la siempre hasta el

Voz 2 08:51 pues yo siempre pidiendo el anticipo y la pensionista

Voz 0796 08:56 el poder alguno buena pensión

Voz 2 08:58 esto siempre iba apurado de dinero siempre pidiendo anticipó el Banco porque no llegaba a fin de mes por mandarle dinero a ella les mandó móviles Le Monde estables he tenía dos hijos creo

Voz 0796 09:11 te mando cables el que morir

Voz 2 09:14 todo eso es lo que pagó dos viajes que no pudo venir no fue con el indicativo aunque se negaron y otros no le no le sellaron el visado para salir del país a ella y entonces pues nada este último en medio año algo más ha estado peleando peleando peleando para conseguir un crédito para ella casas

Voz 0796 09:36 el arreglo todos los papeles aquí los convalidó todos los alguien veintiocho

Voz 2 09:44 Savio para ya eso de las doce del mediodía

Voz 0796 09:46 llegó allí sería a las tres de la madrugada cuando llamado Mi padre hay nada ni a medio día

Voz 2 09:54 así es ver aquí

Voz 0796 09:56 ayer a mediodía pues conmigo y se van Joyce El Sequero

Voz 2 10:02 agua pues lo que decía El anterior compañero que ha llamado de su hermano también lo entiendo y le acompañan los sentimientos venían dio la casualidad que a la misma hora que mi hermano moría me entró ganas de bañarse en la piscina y me salir de la piscina y estaba mirando las nubes salvando un poco tormenta mirando dando porque mirando las nubes pensando en que no me había contestado a mi hermano

Voz 0796 10:34 cómo había llegado de cómo pero

Voz 2 10:36 ahora el caso lo que esa mimado los mi hermano flotando

Voz 0796 10:40 lo muriendo

Voz 2 10:44 porque cuando me llamaron y padres ambulancias igual ahora que estábamos los dos en el agua en el otro punto del mundillo aquí y ahora pues ahora viene el palo gordo porque he mañana tengo jugado a ver si me encontré llenas aquí

Voz 0796 11:05 también he tenido que pedir

Voz 2 11:08 tejidos suyos concejal voluntario en Soria

Voz 0796 11:11 sí

Voz 2 11:12 aquí en una manera de conservación para vuestras para poder practicar el segundo entonces yo porque viene un poco como como no van con algún líquido para el crudo para para que tanto el cuerpo claro tantos días

Voz 1 11:29 si nada más ganar aquí el gasto claro estarán es una pregunta muy muy bien pero imagino que sus padres el Ros el resto de la familia

Voz 2 11:40 Tales están destrozados Mi madre está destrozada Mi padre tiene setenta y cuatro años y cuando subieron Milán de la póliza de seguro

Voz 0796 11:49 qué avión Villa

Voz 2 11:51 al igual te hay estancia para algún familiar Mi padre kirguís a Punta Cana yo le quité la idea porque porque ahí fuera de los resorts suele había lo que se complejo la vida de las personas no vale nada si tienen que pegar un tiro poquita todas apatía te lo pedían ahí ya discutir con ellos diré que queréis hizo vayamos uno y esperar otros se días porque lo mandan encaja también yo sabía yo yo yo me quedé con discusión con mi hermano y yo no me no me pude despedir de él porque habíamos discutido porque yo no quiero

Voz 0796 12:29 yo sola

Voz 2 12:30 yo sabía que con billete de ida y sabía cómo iba a venir porque o o lo vendían una caja con viene por aceptado o les metían algo en la maleta lo pilla van allí según se comía a veinte años de prisión allí

Voz 1 12:47 bueno no es cierto que no siempre ocurre no pero el el miedo está ahí ante una situación tan delicada como la que acababan de pasar claro

Voz 0796 12:54 claro porque yo yo le decía a ver más no

Voz 2 12:59 y quién en tres meses no podía mandarle dinero que tú te recuperas económicamente porque el banco le decía yo en crédito pero tiene que estar a favor unos meses lo que no puedes hacer todos los meses pedir un anticipo entonces yo lo es verdad que quiere no les demande tiene lo que quiere de verdad que aguante aguantara la verdad es que eso es lo que quiere el dinero pero él no seguía

Voz 0796 13:25 entonces seguía seguía seguía hasta que bueno abortos feliz porque

Voz 2 13:32 he hablado con ella de forma se viera

Voz 0796 13:36 dije te puedo hacer una pregunta de un poco indiscreta m seis juntos llegue ante diera preguntó en hijos y bueno pues me quedo tranquilo que tiene hermano por lo menos yo ha conseguido sé que estoy yo aquí

Voz 2 13:49 casi dos años

Voz 0796 13:52 ha nacido que ni siquiera

Voz 2 13:55 a ningún sitio no está con otra mujer que tienen pendientes ella ir ser ahora es ahora cuando no

Voz 0796 14:03 veamos esto no no no lo queremos pero pero ya mañana así que se se queremos hay que un cristal pequeño

Voz 3 14:16 sí nada ahí

Voz 2 14:18 y así hemos así es

Voz 0796 14:25 sí sí sí sufrí seis sufrí ya no tenemos fueron era un chiquillo que yo lo he tenido desde pequeño en el pueblo no conocen a todos los hermanos lo con la zona el movimiento

Voz 2 14:42 pero

Voz 0796 14:43 tenía un corazón enorme hecho fíjate si te que que me hubiera por lo tanto que cuando tenía menos pulsaciones y sea el corazón no nos no le no sé

Voz 1 14:57 claro que sí pudo ser algo repentino también estas cosas ocurren no

Voz 0796 15:01 no lo sé

Voz 1 15:04 hay muchos casos de muerte súbita por ejemplo

Voz 2 15:07 sí pero comiendo muy bien en el restaurante hablando con los camareros será el tercer viaje que hacía porque si fuera primer viaje qué hacía allí a Punta Cana el cambio de horario el cambio de comida y también el clima pero es el tercer viaje que aquí entonces no creía yo que a nadie salvo habituado a todo eso ella estado todo eso eso piensa entonces no se me hace dudar tantas cosas que espero que me haría mañana me otro porque ahora viene el coche fúnebre

Voz 0796 15:41 sí sí autoriza vale anatómico forense autorizar autor se va al tanatorio y eh

Voz 1 15:49 si no se autorizase la autopsia Paco

Voz 0796 15:53 pues nada nos quedaremos jugaron

Voz 2 15:57 con los resultados que nos mandan dentro de tres meses de de

Voz 0796 16:01 de la República Dominicana

Voz 2 16:04 no así como todos los casos lo que he visto un infarto al corazón porque claro ya tienen dos días a la conciliación que tiene para para mantenerlo es casi imposible hacer un autor se aquí

Voz 0796 16:19 sí

Voz 2 16:20 buscar algo de tóxicos es casi imposible

Voz 0796 16:22 yo

Voz 2 16:23 no me han comentado que aplica mucho el la toxina del pero luego no

Voz 0796 16:29 y a mí

Voz 2 16:32 hay mucha gente que en Pekín cuenta euros en nombre ahí no no tienen compasión no tiene compasión yo no quisiera no pero yo lo comparo con cobrar el preceptivo

Voz 0796 16:45 no

Voz 2 16:46 pero es así a mí que me manden mensajes diciéndome que lo echa de menos claro que cuál

Voz 0796 16:52 la verdad que no no me

Voz 2 16:55 no me llena no me convence no me convencía sinceramente ojalá ojalá este equipo

Voz 1 17:00 las conversaciones que ha tenido con ella no no le han dejado buena sensación

Voz 2 17:06 no porque primero su versión era que duró una hora en llegar

Voz 0796 17:11 Ike Ike y que no había médicos ni nada

Voz 2 17:16 cosa que me echarían en un resort de cinco estrellas que no que no haya eso no cuando hable con el director me dijo que no que tienen no me veinticuatro boletín para médico veinticuatro horas

Voz 0796 17:27 sí yo tiene contratado él él él

Voz 2 17:30 el hotel ir ambulancia tardó doce minutos porque vino de otro hotel resort entonces musical minutos a una hora hay mucha diferencia sino si ahora la conversación me dice que sí que ha habido una médica bien mis padres dijo yo no había nadie me da dejando dejando lluvias haciendo huecos

Voz 0796 17:51 son los que me aprendí a fin de Cuenca con mi hermano

Voz 2 17:56 en cuarenta años la ilusión que tiene que había enamorado de ella

Voz 0796 18:00 ir a casarse allí sin puntos gana quince horas uno se les veía feliz en la fotos se veía bien en fin no sé no sé no me creas drogas yo en mi llamada es pero si hay gente que sepa de por desgracia que ella le había pasado otras personas que se Carmen coincide

Voz 2 18:26 son médica de ahí

Voz 0796 18:32 es eso son al chiquillo que hice

Voz 2 18:36 no fue el amiguito objetor de conciencia

Voz 0796 18:40 eso ahora muy en el bar de los jubilados del el pueblo a toda la gente mayor lo quería iba por la calle con los mayores hablar saludar a todos los tiene una tengo más de quinientos uno

Voz 2 18:55 son mensajes en Facebook

Voz 0796 18:57 pp es amén de amistades niñas padres

Voz 2 19:04 hay que hacer mis padres no para siempre está llena de estos días se han hecho muy largos los días patria miento ha sido casi una semana ella si en algo

Voz 1 19:19 muchísimas gracias Paco por contar Roy por favor mantengan informados y al menos cuéntenos porque si se ha resuelto algo más

Voz 2 19:29 la última vez que ya me Hable con ella

Voz 0796 19:33 mira si está yo digo

Voz 2 19:35 he escuchado muchas noches yo porque he tenido un poco más de fuerza yo no sé qué

Voz 0796 19:44 que no me duermo Ny incómodo mi mal humor porque me han quitado a mi niño que más el hermano de un hijo por lo llevo ocho años es lo llevaba siempre conmigo a todos los sitios entonces estamos todos destrozados y eso porque no lo no lo esperábamos sexo con toda la felicidad del Mundial encuentra el amor dice no lo esperaba nadie no lo vayan ahí muchísimas gracias Paco

Voz 2 20:20 si bien vaya de la República Dominicana

Voz 0796 20:23 que tenga cuidado que tenga cuidado porque a mi hermano no se no ha sido el único muchos