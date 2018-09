"Lo importante es que la gente se está reenamorando de la poesía"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 00:22 las nueve y treinta y ocho ahora ocho treinta y ocho en Canarias nos ha apetecido terminar esta semana de ETA dos estrenos estrenos en la radio externos en la vida política bueno pues terminar la semana con dos poetas que también están de estreno uno porque empieza curso al frente de una institución gestionando el Instituto Cervantes y la otra porque está a punto de estrenar una gira estoy los detalles de la institución cuando le invitamos a venir aquí a hablar esta mañana de poesía Nos dijo me apunto la cita en la agenda como ministro Luis García Montero verla

Voz 3 00:54 es buenos días casi todo ministro si es verdad yo que soy un disparate que de llevado una vida un poco de mí ahora para no meter la pata llevó mi mi agenda como como parque responsable de una institución la tienes el orden día tengo en orden porque además tengo una a una secretaria que que me está educando muy bien

Voz 1727 01:14 para cumplir el compromiso y la otra la poeta que estrena gira lo hace como un fenómeno fans en carretera ningún hoteles vamos en un espectáculo Elvira Sastre buenos días buenos días qué tal como una estrella de rock bueno ha carecido de la poesía lo importante es leerla desde luego pero los periodistas tenemos esa manía ese afán de tasarlo todo cualquier fenómeno cualquier cosa Paula Losada nuestra compañera ha llamado diligentemente a la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros que nos han dicho que hemos tenido muy buen ojo porque hemos invitado a dos de los poetas más vendidos yo diría que lo que hemos tenido es buen gusto se venden libros se leen libros en Internet se hacen espectáculos casi como de fenómeno fans que decía de Elvira Sastre Sastre lo importante es que se haga poesía no aunque sea por señales de humo

Voz 0394 02:11 yo creo que lo importante es que que se le ha que la gente coja libros y que se vuelva a volver a enamorarse de la poesía yo creo no que estaba un poco perdido creo que esas

Voz 1727 02:21 por tanto es Internet de verdad el fenómeno que ha hecho Luis que de repente mi hija lea poesía pues mira

Voz 1341 02:28 yo creo que las redes sociales están muy en la piel de la vida de los jóvenes y la poesía siempre ha estado con con con la vida ahí con la piel de de la vida al hablar de las

Voz 1727 02:39 el sociales se habla de muchas cosas que siempre han tenido que ver con la poesía por ejemplo la relación entre la intimida

Voz 1341 02:44 edad y lo que se publica en lo público bueno pues

Voz 1727 02:47 las redes sociales han creado una no

Voz 1341 02:50 nueva hay inercia donde ese diálogo entre la intimidad lo público está a la a la piel de la vida a lo que se trata también es que esas nuevas posibilidades se utilicen con rigor como por ejemplo lo hace Elvira o se utilicen con menos rigor sea un poema no puede ser pues un anuncio de El día de la madre en unos grandes almacenes sobre el día de la semana morado tiene que haber un diálogo entre la tradición y la nueva posibilidad de Internet desde luego son las nuevas posibilidades pero quién lo está haciendo muy bien son los jóvenes que aparte de interna pues al Lido a Garcilaso o han estudiado Filología inglesa como Elvira o traducen a los grandes poetas europeos no en ese sentido a mí me parece que ocurre lo de siempre pero con nuevas realidades

Voz 1727 03:41 de qué habla hoy la poesía Elvira de curas tú que diría Caballero no

Voz 1341 03:45 ah pues bueno yo creo

Voz 0394 03:46 que que es algo pues como dice Luis es un lenguaje muy íntimo no hay muy muy ligada a la experiencia sentimental de cada uno oí creo que también estamos una época un poco de sobre todo en los jóvenes yo creo de frustración que llevamos años escuchando que que hacer las cosas no sirven para nada que nuestra voz no sirve de nada yo creo que la poesía no sea devuelto un poco ese altavoz que creíamos perdido hemos dicho hombre Se hay una manera de de de explicar las cosas que siento y de ir de decirlas y lo voy a hacer y además da la casualidad de que hay alguien que me vale

Voz 1727 04:16 el poeta como le afecta ese diálogo que decía Luis que es imprescindible en la poesía no cualquier el arte establece siempre un diálogo con el otro los periodistas solemos quejarnos de que la repercusión inmediata que las redes sociales han hecho posible de nuestro trabajo nos obliga a un ejercicio de poner pie en pared era escuchar lo que te llega por ahí pero que no te condicione este diálogo que era un diálogo poético que existía cuando la poesía sólo llegaba a través de un libro cuando tienes la repercusión Elvira inmediata en las redes sociales de lo que escribes condiciona tu trabajo condiciona atún tu tu tu manera de hacer poesía

Voz 0394 04:55 sí yo es que mira desde que empecé a escribir dos el diálogo que ya ha mantenido ha sido conmigo misma fallo cuando escribo lo hago para para decirme a mí las cosas luego pues ese era el contexto de Internet que resulta que lo comparto hay gente que lo lea gente que le llega de otra manera Hay gente que me que lo comparte no pero al final yo seguiría escribiendo aunque nadie me leyera porque para mí es es una necesidad y es algo que me ayuda mucho pero yo creo que mantener ese pensamiento desde el primer poema hasta el último choque camino no me condicione lo que lo que me vayan a decir es cierto que Internet te permite tener un contacto directo con tu público y eso hace que bueno pues tú veas lo que lo que te van diciendo no y eso es de agradecer muchísimo pero al final bueno queda uno con el papel

Voz 1341 05:37 hay nadie más mira de lo que estáis hablando Pepa hay dos cosas que me interesa mucho en primer lugar son buenos tiempos para la poesía cuando la juventud tiene la palabra el concepto de juventud ha estado muy sobrecargado en España puede que desde que fracasó la primera república hay Don Francisco Giner de los Ríos inventó la institución libre de enseñanza para decir este país no se cambia sino educamos de otra manera a la juventud bueno pues desde la institución libre a las cafeterías donde nos reuníamos para luchar contra el franquismo los jóvenes con barba protagoniza estuvieron muy sobrecargados joven no era sólo divertirse si no responsabilizarse en cambiar este país y entonces la poesía piensa la generación del veintisiete de los poetas sociales tuvo mucha presencia después cuando llegó la democracia hubo la tentación de decir bueno ya alojó ya está todo hecho no hay que mejorar nada todo está conseguido y la juventud pasó al botellón en vez de tener que transformar este país pasó al botellón porque ya se trataba de de de de divertirse resulta que eso era una mentira que los jóvenes estaban preparando estaban muy formado era muy potentes lo que el problema es que es el estaba dando un futuro muy complicado no tenemos futuro y entonces llegaron fenómenos como el 15M o como las posibilidades de interna de estos jóvenes los han utilizado para decir Oiga que aquí estamos y que queremos la palabra y en ese sentido la la la poesía pues ha irrumpido otra vez con mucha fuerza y otra segunda cuestión durante mucho tiempo yo he tenido que pelear para decir que la calidad de la poesía no significa que no entienda nada que yo fíjate en plan de broma Fisas este a la escritura a la escritura de Federico García Lorca leída en plan de broma un verso de Rubén Darío del rasposo verle al llegar a a decir que pub ofrenda en la canto decía que maravilla sólo se entiende el que bueno pues durante durante mucho tiempo hemos tenido que decir no nos engañemos que la el poeta tiene que utilizar con rigor el lenguaje de todos pero no inventarse una cosa muy rara no bueno pues después de decir mucho eso ahora hay que decir también estoy de acuerdo con Elvira que ser un buen poeta no significa colgar un poema en Internet que a los cinco minutos tenga veinticinco mil me gusta son treinta mil me gusta que es un ejercicio de conocimiento a través del lenguaje y la honestidad está en uno mismo en escribir lo que uno siente que debe escribir según su conciencia

Voz 1727 08:15 pues como aquí estamos convencidos de que sigue siendo necesaria como el pan de cada día de hemos pedido a estos poetas que se lean respectivamente la vida nos ha pedido Elvira Sastre esta música específicamente para leer un poema de Luis García Montero Elvira cuando quieras

Voz 5 08:41 resumen no existe libertad

Voz 0394 08:45 conozca Miyazaki no miedo a los que

Voz 5 08:47 me haya doblegado por eso seríamos

Voz 0394 08:50 por eso no me edito el cuerpo que te doy por eso cuido tanto las cosas que te digo

Voz 6 09:03 porque este poema Elvira

Voz 1341 09:05 pues mira porque aparece

Voz 0394 09:07 de mi vida como como mis poemas favoritos en los que en el que necesitaba escuchar algo así pues fue una llave para abrir una puerta para salir de un escrito en el que no tenía que estar entonces bueno le le guardo muchísimo cariño en muchísimo agradecimiento y ahí están en mí

Voz 1727 09:22 top qué capacidad tienen la poesía para eso exactamente verdad es el poema si vuelves a dónde estabas cuando que el día lo leíste IT IT clavó en la tierra te subió a los cielos Luis García Montero nos ha pedido una música sí Parallel el poema Elvira Sastre

Voz 1341 09:39 Elvira aún del libro a la soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida el poema que se titula Lo imposible de todas las formas de pedir que te quedes a saber con los ojos abiertos con un ramo fresco de la mañana con una frase a destiempo que te compensa de que puedes sentarte al borde de mis heridas

Voz 1727 09:58 sin miedo a hacerme daño es decir con la Roda

Voz 1341 10:02 ya sobre el césped la súplica el el dedo con la noche que se termine sino responde mi urgencia con esta valentía mía que promete hacerte reina del Castillo solo si te quedas solo si te pido que te quedes con esta soledad que se llena de tu nombre y me dibuja cien pájaros en la espalda del color de tus ojos de hierba de todas estas forma amor mío de pedirte que te quedes conmigo escojo el silencio que es el único que sabe cómo pedirte lo imposibles por qué este poemario es bueno es un libro que me gustan se está notando que somos amigos ya no nuestro

Voz 3 10:47 diálogo generacional mira uno de los problemas que tenemos muchas

Voz 1341 10:50 es es que la sociedad se ha llenado de jóvenes hedonistas que se creen que se lo están inventando todo hijos cascarrabias que se cree que los jóvenes son tonto una sociedad y otro una sociedad constituyen el diálogo generacional yo escribo porque escribió Pablo Neruda o Rosalía de Castro y dentro de los jóvenes tengo debilidad por Elvira Sastre y ella lo sabe y su libro La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida que editó Visor pues es uno de mis libros preferidos de la poesía joven

Voz 1727 11:22 Lino te voy a preguntar por el Instituto Cervantes no lo voy a hacer señores señora signos escucha a alguien que no ha acercado todavía la poesía dice por dónde empiezo por dónde empiezo que no me llevo un susto pronto empiezo que me enamore Elvira que recomendarías

Voz 0394 11:38 pues mira yo creo hoy también han tenido la experiencia porque

Voz 7 11:41 en muchos institutos y si tú mucho en contacto con

Voz 0394 11:44 gente adolescente que que bueno me recuerdan un poco a mí hace unos años me he dado cuenta de que a veces para la gente que todavía no ha abierto un libro de poesía es más fácil llegar la ella cediendo por libros de poesía contemporánea idea de llegar a los clásicos no se invertir un poco el camino que nos enseñan en en las clases yo hay una poeta que me me fascina es venezolana ha publicado aquí ahora en en España se llama Paula Soto tiene un libro que se llama la Brigada que es es es una maravilla y luego también bueno pues yo recomiendo mis me lo que me pasó a mí con la poesía no yo la descubrí a través de becas con las rimas si hay dije aquí está pasando algo yo no me lo quiero perder Illa cuando descubrí Ecuador de Benjamín Prado que es mi libro favorito ahí dije no solamente quiero leer sino que quiero también escribirla entonces bueno serían mis tres recomendaciones Si seguras vamos que la gente acierta

Voz 1727 12:35 pues mira

Voz 1341 12:36 la verdad que la gente en el colegio o en el Instituto puede pensar que que un poeta es alguien que está en un libro de texto con con con Quevedo del siglo XVII no ignora los poetas hablan de la gente de nuestra vida cotidiana de manera que poetas contemporáneos y está muy bien y que entiende que los chavales el gente de ciudad que escribe KIO por ejemplo a ayer se cumplió se cumplieron años de la muerte de Ángel González es uno de mis poetas más querido y uno de mis Amelia baje habido lío bueno pues sí sí suele la poesía de Ángel González me parece que se puede demostrar que hay gente mayor clásico que sigue hablando de nuestra vida cotidiana de lo que nos pasa