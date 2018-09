La relación entre los futbolistas y los periodistas, vista desde los dos prismas

Voz 1 00:00 Antonio Romero no el narrador de la selección española en la Cadena Ser Antonio muy buenas qué tal mano muy buenas a todos también Jesús Gallego o la Gaye muy buena hola buenas noches está también Julio Pulido que tal Julio

Voz 1375 00:10 qué tal buenas noches y está Santi Cañizares hola Cañete muy buenas

Voz 0840 00:14 qué tal mano buenas noches

Voz 1375 00:16 pues tengo ganas de escuchar a todos yo he dado mi opinión los oyentes tienen la suya hay Nos mandar un montón de mensajes y luego la recordaremos también pero claro estoy ahora esto abre una abrir una línea muy delicada no porque osea mañana mañana Luis Enrique puede leer un artículo en El Mundo Deportivo en el Marca o aquí decir no es que no me gusta lo que ha dicho gallego o lo que dijo Manu a la Cadena Ser no les respondo repito hablamos de opiniones futbolísticas acertado no porque si no me equivoco el artículo escribe en su momento Diego Torres habla lo digo casi de memoria porque estuve mirando esta mañana a primera hora casi cuando nada más terminar la rueda de prensa disco lo mirábamos esta mañana en la tele

Voz 2 00:58 y se hablaba de de que

Voz 1375 01:01 el juego de la selección española se veía un poco perjudicado por el fútbol de Isco ralentizaba el juego y que eso e impedían poco que a Iniesta y Silva se entendieran mejor y brillar Anita bueno era un poco dándole un palo a Isco por por por por una una idea futbolística repito es que es eso que te puede gustar más o menos pero es que mañana repito mañana habla Un periodista de del sport algo de el partido del Barça y coger un periodista dice no a ti no te contesto porque no me gusta lo que has escrito entonces quien para eso quién le pone la vaya a esto este es el camino que hay que hay que llevar para para contestar a los periodistas ese es el debate que tenemos que abrir me parece que eh está confundido absolutamente pero quiero escuchar a Romero Gallego Julio y Cañete

Voz 0239 01:43 bueno yo yo tengo que decir que llevo todo el día con sentimientos encontrados desde la la rueda de prensa bueno vaya por delante que a medio plazo de periodista

Voz 0840 01:51 de

Voz 0239 01:53 a mí me va la marcha sea a mí no me disgusta que en el cara a cara en una rueda de prensa siempre que haya o haya habido tensión pero no creo que se ha llegado a la falta de respeto la pregunta es impecable en la respuesta es evidente que hay una tensión hay un mosqueo pero yo creo que no se ha llegado a la falta de respeto que eso sí que es en la línea que que evidentemente ni una ni otra parte el podría nunca traspasar pero dicho esto yo creo que yo creo que Isco está confundido fundamentalmente en el final del mensaje a a todos nos gusta que la selección española gane pero los periodistas no estamos en eso disco tendría que darse una vuelta a lo mejor por el club igual habla demasiado con con excompañeros como Arbeloa

Voz 2 02:34 hay que a lo mejor tiene que que

Voz 0239 02:36 a darse cuenta de que no todo de Real Madrid Televisión yo creo que los periodistas estamos porque nos encanta llegan a la selección española pero fundamentalmente estamos para contar lo que pasa para intentar acercarnos a la verdad para cuando nos preguntan por nuestra opinión dar nuestra opinión de la manera más honesta posible repito a mi me gusta mucho el intercambio de opiniones ya hay tuits ahí Facebook hay redes sociales con respeto el intercambio de opiniones y que nos contesten que nos mojen la oreja a mí es algo que me gusta pero en el mensaje me parece que se equivoca porque era una crítica deportiva era una crítica futbolera Isco alguien la engañó el periodismo no está para alzar a los jugadores para ensalzar únicamente a los futbolistas el periodo está para contar lo que pasa si quieren que le haga la pelota que se pase todos los lunes y los miércoles por el plató Real Madrid Televisión que va a ir Agustí Ximo

Voz 1375 03:28 y estoy viviendo aquí alguna frase de aquel artículo que me sacar Javi Blanco dice decía al final del artículo Diego Molero sí pero decía al final del artículo dicen fuentes próximas a su familia que Isco supone que su calidad le permite aspirar al Balón de Oro desconfía de las lecciones al contrario ahora es él quién aprieta las clavijas este es el final del artículo y algunos más entre medianoche al entero que es muy largo por cierto una cosa la respuesta y la respuesta de disco perdona que dice luego después de este artículo para que los oyentes se acuerden de todo les recordemos todo Isco después de este artículo Diego Torres contesta en Twitter dice Diego Torres definitivamente eres muy pero que muy malo eso quedó pendiente y hoy se han vuelto a ver las caras Romero

Voz 0239 04:05 eso en por por cerrar la la intervención una cosa que todavía me gusta más parece una con perdón una gilipollez pero cómo voy a mucha rueda de prensa íbamos a mucha ruedas de prensas todos sabemos cómo funciona lo que más me gusta es que sea valiente porque conozco a futbolistas he conocido situaciones en las que hablan con el encargado de prensa en este caso el de la Federación Española de Fútbol Pablo García Cuervo y le dice oye si levanta la mano Diego Torres no le desvela que no quiero que pregunte porque no quiero hablar con él y no leído no lo que contestar por lo menos y esto no ha vetado la pregunta de Diego Torres entre otras cosas porque tenía ganas de contestarle publicamente

Voz 3 04:41 bueno yo yo creo que el el asunto prensa

Voz 4 04:45 la selección que viene

Voz 3 04:48 es una historia muy larga no solamente voy a decir que a mí ha habido jugadores de la selección que me han negado la palabra por dar la alineación del día siguiente pensemos en por dar la alineación del día siguiente creo que disco hoy comete un error porque yo creo que Isco está en su derecho de decidir Mina Diego no te voy a contestar porque tú has publicado informaciones refiero informaciones no opiniones informaciones que considero erróneas que no estaban contrastadas y que me han perjudicado yo eso se lo reconozco a Isco si él cree que ha habido una información errónea o una información que que faltaba la verdad que a él no serán contrastado que le perjudica lo entiendo ahora su error es decir que la prensa está para ayudar a la selección la prensa está para informar para contar la verdad entonces yo no sé si es una situación acomodaticia de los jugadores cuando están en la selección que creen que los periodistas tienen que ir allí con la bandera el sombrero como si fuéramos Manolo la camiseta y tal pues si yo quiero ponerme la camiseta donde hay que jugar la selección me la pongo porque soy español porque me gusta que en la selección pero si tengo que contar cosas de la selección que no son beneficiosas para la selección pero son verdad las tengo que contar porque antes que a la selección me debo a mis oyentes o a mis lectores o a la gente que me ven televisión

Voz 2 06:09 se algo que es noticia

Voz 3 06:11 lo tengo que contar no falto a la verdad y lo que digo es verdad eso va a misa por delante de la selección de los jugadores y del entrenador yeso esa línea yo creo que que Isco cuando ha dicho no es que aquí estamos necesitamos ayuda no no no no lo a ayudar prevista están para contar la verdad cuando la tiene

Voz 5 06:31 a mí me parece disco un extraordinario futbolista y me pareció posiblemente el mejor del Mundial no estoy en nada de acuerdo con el artículo que publicó Diego Torres porque además lo dije porque consideraba que no era justo es que Isco no merecía esa crítica y que era posiblemente uno de los mejores jugadores de la selección pero Isco hoy se ha ensuciado asimismo ya ha ensuciado la selección utilizando una rueda de prensa oficial de la selección para arreglar una cuenta pendiente con con Diego Torres si tiene un problema con Diego Torres que lo arregle en privado e Isi tiene un problema mayor porque considera que Diego Torres ha mentido o ha dicho algo que le perjudica a su honor que ése vaya un juzgado lo arreglen juzgado se considera que es es suficiente pero no puede negarse en una rueda de esa pública contestar una pregunta deportiva porque lo que ha hecho Diego Torres es hacer una pregunta con educación con respeto y deportiva Isco se ha negado porque considera que la crítica de Diego Torres que insisto yo creo que fue injusta porque estoy en contra de esa esa crítica pero hay que respetar la porque es la de Diego Torres y hay que respetarla como hay que respetar la de todos los periodistas no justifica para que hoy Isco públicamente se niega contestarle porque yo digo una cosa ahora resulta que dependiendo de la crítica que tú lo hagas un futbolista ese fondo

Voz 6 07:55 está también el derecho de contestar para no

Voz 5 07:58 resulta que para que un futbolista te conteste a una pregunta deportiva insisto en una rueda de prensa tienes que hablar bien de él

Voz 2 08:05 pues no señor no señor disco eso no es así además hay que recordar que

Voz 1375 08:10 somos los mismos básicamente que hemos puesto por las nubes a esta selección cuando han ganado la Eurocopa por dos veces cuando gana el Mundial los mismos si en un momento dado hay una crítica donde alguien dice es que la selección no me gusta como juega o no me gusta cómo ha jugado Isco pues mira pues ha pulido no le parecía bien a mí también me pareció bueno a mí ya todos que hizo un Mundial bastante bueno en en la mediocridad general de la selección española es que a mí me lo pareció pese a un periodista que dice que el juego de disco le parece que puede ralentizar o que puede

Voz 7 08:39 que sea

Voz 1375 08:40 eso ya motiva que no sé yo es que creo que eso es confundir

Voz 4 08:43 la la la

Voz 1375 08:46 la tensión entre un periodista y un jugador con el debate del que hablábamos con Isco durante el Mundial de oye lo mismo que vosotros habláis también podemos hablar nosotros claro que sí estoy con Romero faltaría más deben hablar deben decirnos oye yo también tengo derecho a opinar y a redes sociales o en el micrófono cuando me invitas no me invita

Voz 1 09:02 sólo para hablar sino para que yo diga lo que me dé la gana ahora

Voz 1375 09:04 de ahí a negarle a la respuesta yo creo que se ha equivocado pero me interesa mucho la opinión de Cañete tú que has estado en los dos lados ahí te han preguntado y ahora estás aquí

Voz 6 09:12 yo de reconocer que cuando tenían gallego adelante a Romero alguna día decirle esto está hecho disco para que no fui capaz no vamos a ver es hacerlo pero es verdad que con gana me

Voz 0840 09:23 con la gana Manu pero es Belate en algún momento es verdad que que desde desde vistos los toros desde esta barrera desde la barrera del futbolista pues hay veces en donde nuestra es de acuerdo con lo que publicó en periodista de algunas cosas además no son verdad o sea no es no se trata de una opinión futbolística en este caso sí pero algunas cosas no son verdad no son verdad y como no son verdad pues sí claro

Voz 1375 09:43 es que miente sí claro está es enfurecido

Voz 0840 09:45 además estas enfurecidos y sabes que miente con algún fin con algún fin de favorecer a otro jugador que es amigo suyo el de favorecer a un entrenador o perjudica un entrenador porque es enemigo suyo etcétera etc como todo en la vida pues hay buenos jugadores y hay buenos y malos periodistas y buenos y malos jugadores no en algún momento yo sinceramente no es apetecido a mucha gente decir lo que ha hecho Isco pero luego no hemos analizado con frialdad no merece la pena al final lo que vamos a hacer es darle gloria al periodista que es lo que yo creo que ha hecho discos no yo creo que a este señor le conocen hoy mucha más gente Porque Isco no le ha contestado en una rueda de prensa ya que está en su derecho yo creo que si el fundamento que quiere Isco es y bueno no es no me gusta este periodista porque no me gusta cómo escribe porque no me gusta lo que escribe de mí demás pues lo que ha hecho es justo lo contrario estoy totalmente de acuerdo con gallegos hablar de que de que de que el periodismo español tiene que apoyar a la selección momia al apoyos que estén porque hay otras disciplinas donde no están cuando jugar un campeonato no hay otras disciplinas deportivas donde la prensa no se da cita como se da cita en un Mundial de fútbol como se cita en una simple concentración de la selección española y que estén eso ya es un apoyo que no nos damos muchas veces cuenta no volvió a repetir vuelvo a repetir lo que repetí este verano hablando de este tema en en en y aquí no también en el en el larguero y chicos no han vivido nuestra época donde era una auténtica batalla campal lo que había en un las lo que era la prensa y otro lado que era el grupo que eran los futbolistas el entrenador por suerte aquello desapareció pero eso sí que era una batalla de verdad y ahí sí que había malas intenciones de verdad y al final bueno bueno ahí podríamos hablar de muchas

Voz 3 11:26 pues sí no Gallego a quienes inicien el piensa que

Voz 0840 11:29 que que hubo un culpable dos culpables tres culpables diciendo que era que yo era una batalla simplemente yo estoy analizando ahora Eni impidiendo responsabilidad nativo a otro aquel lo demás estoy diciendo que aquello era una batalla aquello sí que era un ambiente hostil para entrenar donde el entrenador no se les respetaba eh pues a puerta cerrada donde donde el periodista el entrar no no respetaba tampoco el derecho información a los periodistas en muchos casos donde la relación era inexistente y además eh con ganas de hacerse daño entre todos no eso es otra historia completamente distinta que por suerte desapareció todo se se limó hoy todo se calmó como es obvio porque es así de dar un sinvivir yo ahora mismo estos chicos no han probado de esa medicina

Voz 1375 12:15 bueno que llevamos una década larga de de una situación idílica prueba porque no ha habido ningún problema nunca hablar vamos

Voz 6 12:21 en general bueno pero que aquí ha habido una normal y yo solo

Voz 0840 12:25 has sido en cuartos de final el se ha vendido como un desastre y otra vez en de final no es hemos sido venido como campeones por bueno pues por los entornos por los favoritismos bien perfil

Voz 2 12:37 esto si no pasa nada si si eso es así pero que esto

Voz 0840 12:40 con no han vivido aquello no tiene que ver deberían repasar un poco y quieren que les cuente lo que pasaba allí eso sí que de verdad

Voz 5 12:46 difícil Santi perdona siguiente quería censurar con todo el cariño del comentario que has hecho de que Diego Torres hoy es más conocido desde que Isco habló de él Diego Torres no necesita eh para ejercer el periodismo

Voz 8 13:00 que hable bien o mal de él como

Voz 5 13:03 no ningún periodista necesita de los jugadores para desarrollar su periodismo no tenga la uno cada uno desarrollamos nuestro periodismo en la libertad de los jugadores está escucharte leerte comprarte o no querer saber nada de ti pero ya está bien de que digamos no es que hoy que Diego Torres es más conocido Porque Isco se ha referido a él no Diego Torres no necesita Kiss Jable del los periodista no necesitamos que los jugadores hablen de nosotros nosotros hacemos nuestro periodismo oye estamos acertados equivocados un día estamos mejor otro día estamos peor está la libertad de ellos de disco de los del Barça Sevilla Betis de todos en escucharte escucharte o en comprarte uno comparte el periódico es acabó no pasa nada

Voz 0840 13:49 la señor Pulido no mienta las entradas la serie tras Miguel de Diego Torres ahora mismo por este incidente son mucho mayores P por lo que escribe siempre de mucho más

Voz 6 13:59 calor lo que escribe a este incidente pero es la no no he contado disco Periodismo si es que yo eso no lo dudado al que está siendo tenemos club es malo conocido no claro pero yo yo

Voz 0840 14:10 no he dicho que necesite de Isco para ser periodismo porque lleva muchos años haciendo periodismo disco ni jugaba al fútbol yo lo que te digo es una realidad es que hoy ha asaltado de alguna forma esta noticia que involucra a Diego Torres y lo que está haciendo Isco es promocionando su lectura hay promocionando su periódico esa es la realidad para sin que esto sea necesario o no necesario es la realidad porque discos mucho más mediático que digo Torres Porque Isco es un futbolista digo es un periodista de ese nivel Isco del otro nivel nada más no pasa nada pero es la realidad

Voz 7 14:44 las doce y cinco una menos en Canarias estamos en El Larguero hablando de la Xunta de Isco y Diego Torres que terminamos ya que cerramos en el en el sanedrín de El Larguero te recuerdo que luego tenemos debate nueve cero dos catorce sesenta sesenta con Romero Gallego Jordi Marcos la pregunta del día es si crees que era necesaria la mano dura de Luis Enrique en la selección crees que hacía falta mano dura en la selección con Luis Enrique nueve cero dos catorce sesenta sesenta llama enseguida vamos al debate había pedido la palabra Romero

Voz 0239 15:14 si no has sabido porque más más que que el al mosqueo individual del futbolista que es evidente que hay está a mí no me lo que me preocupa Manu desde desde la concentración de Krasnodar es ese germen que está evidentemente dentro del vestuario de la selección española con la sensación de que los futbolistas tienen el pensamiento de que con perdón vamos a joder yo creo que eso se habla dentro del vestuario de la selección española creo que es una opinión más o menos generalizada creo que es un error creo que deberían centrarse en el fútbol creo que deberían entender que a nosotros nos va mejor si a ellos les va muy bien eso no significa que tengamos que subirles ni que ni que no significa que a ellos les va bien a nosotros nos va por lo menos igual de bien pero me preocupa más que este hecho puntual que ha sido noticia en el día de hoy que sea un tema de conversación en el Vestuario aunque que evidentemente no llega a ese periodo de confrontación que relataba ahora que vivió en primera persona Cañizares Gallego por ejemplo yo en menor medida pero sí me preocupa que ellos estén pensando aunque sea un minuto del día en estos cabrones fastidiarlos es que tengo una sensación de que de que hablan de ello en comida merienda en cena de que están perdiendo fuerza del fútbol para para para prestarse la la atención a eso que me preocupa mucho además me pone triste porque no lo pongo similitudes que no es verdad bueno yo como sin duda Romero tres dudas duda vivió permitir una pues aún no lo pongo en duda esto es que me preocupa un apunte tan sólo a la información que dimos aquí en la Cadena SER porque Vadillo ese día después del partido frente a Marruecos textual de El vestuario de la selección de muchos jugadores de la selección

Voz 1375 16:56 es la prensa nos está matando

Voz 9 17:00 qué discurso también a la prensa no está matando yo contesté dirige pero qué prensa quiénes están matando porque el partido frente Marruecos fue malo porque España jugó bien contra Portugal jugó regular frente a Irán jugó mal frente a Marruecos hay gente ellos entendía no entienden entendían hay en Krasnodar que había periodistas que iban con mala fe a perjudicar a la selección española de fútbol sabes que son mato

Voz 0840 17:26 en el Mundial

Voz 1375 17:27 soy rusa ante Marruecos lo que no mata

Voz 6 17:30 primero Rubiales esto lo tiene carrera en Israel

Voz 5 17:34 Lopetegui electro tiene que arreglar Herráez

Voz 6 17:36 siempre lo jugado de tiene amigos y entonces Herráez tú

Voz 1 17:41 hay además si una cláusula que Sun buenos jugadores pero no estos jugadores les quiero arreglar

Voz 1375 17:46 Luis Enrique que les vale con la prensa

Voz 1 17:48 Juan tranquilo y estar tranquilos

Voz 0239 17:51 Denaro jugadores es cuál es Cañete que son tus amigos mientras que habla bien de ellos pero vamos a ver el momento en el momento que deja de hablar de ellos ya son menos

Voz 3 17:57 hay que tener jugadores amigos porque porque son jugadores amigos no te cuenta nada

Voz 6 18:04 oye Romero que hay muchos también muchos periodistas que solamente habla de jugadores porque les da bola sea eso también es verdad que somos humanos pero dicho esto dicho esto que te traten mejor has dicho esto que más antiguo que nada hay podemos aquí si hay como he dicho antes hay jugadores grandes y jugadores más

Voz 0840 18:20 pequeños de gran mentalidad de menos mentalidad periodistas extraordinarios y otros que son peores y lo va a haber siempre estoy totalmente de acuerdo con que es una pérdida de energía tremenda estar pendiente de lo que

Voz 6 18:34 pasa fuera de la convocatoria la concentración de la selección que además

Voz 0840 18:38 las sabe que que no no no vamos sobrados de nada

Voz 1375 18:41 bueno no vamos sobrados nadie lo hemos demostrado

Voz 0840 18:44 los últimos campeonatos

Voz 1375 18:45 pues nada es la opinión de Romero la vez Gallego la de Cañizares y la de Pulido no sé si alguien habrá escuchado las opiniones de Gallego de Romero de Pulido y la mía y a lo mejor mañana cuando preguntemos algo tampoco te respondo creo que no es el camino creo que es un error y que no es el camino de esos debates que algunos quieren abrir que estamos abiertos a que se mantenga con los jugadores creo que el camino no es ese y que hoy Diego Torres ha hecho una pregunta normal merecía una respuesta normal como todas las demás que se han hecho en la rueda de prensa creo que discos he equivocado veremos a ver en qué acaba esto cuando acaba esto si es que acaba os iba más no sé si Luis Enrique como seleccionador será capaz de cortar esto en la selección española o los propios jugadores hablando entre ellos o no eh