Nadie sabe nada: Vivécdotas de verano y sintonías feas (08/09/2018)

Voz 1 00:00 hola amigos del nadie sabe nada me encuentro en México podría hacer miles de vídeos contando las maravillas de México el legado de la gran cultura maya esa cultura que también tratamos los españoles cuando llegamos aquí verdad todo fue respeto y un entente una entente con los nativos espetó por la parte de los cojones pero quiero que centremos nuestra atención en algo para mí en todavía más singular no más importante pero más singular mira esto que veis que parece una una ducha normal en realidad no lo es está hecha está construida como se construyen las iglesias las catedrales el sonido dentro algo que he experimentado mamá me ducho

Voz 2 00:45 es el más una iglesia que entronca estaríamos hablando de una escuela es ya como la iglesia de metro cuadra quizá la Iglesia que se veía en estos momentos alevín hay que está en Cataluña periodo Iglesias un metro cuadrado todos hayamos bajado portal me encanta esta relativamente cambia hasta cuando entré de igual manera habiendo comido Jesús les dijo no conviene porque ahí está épica entregada para vosotros revisión de desplegar para los frailes ya de esto lo voy a contar aquí enemigo acérrimo de duchas con el virus Gemma de las catedrales las sale cubierto

Voz 3 01:47 si este querido público en Nadie sabe nada es el sonido que quería compartir con vosotros el dulce rumor del agua que se estrena suavemente contra la arena en una cálida y agradable tarde de verano mientras escuchan las voces alegres y animadas de algunos chiquillos que juguetea en cerca de aquí este sonido es el que quería compartir con vosotros el sonido del relajo del solaz de la paz podía haberme quedado en la habitación del hotel comprobando la acústica de la ducha pero me sentía estúpido haciéndolo pensé alguien habrá que os ofrecerá este sonido yo estoy aquí para daros todo lo contrario para daros paz de Espírito comienza la sexta temporada de nadie sabe nada

Voz 0258 02:58 bueno ser nadie sabe nada gracias gracias gracias hoy bueno es que dicho gracias en catalán sí es verdad es verdad sí

Voz 0169 03:08 oye qué bonito bueno buenas tardes Bernardo es cómo está bienvenido a la sexta temporada esto me remite al mundo

Voz 0258 03:14 de Star Trek dónde cuándo empieza Star Trek que pasa a ahí sabes que una cabecera muy bonita la tiene pero para mí también el espacio Vías que une también la última frontera mira qué bonita

Voz 6 03:30 y dice esto son los diarios es lo que está diciendo yo qué pero hay un aumento que dice los viajes de la guay ayer

Voz 0258 03:37 ah bueno no es feliz y no voy a decir Price Enterprise perdón vaya torta eh esto son los viajes de la Enterprise buscando es que no me lo estoy muy bestias este pero en hacia territorios donde estos son los via quitan las ganas de ver introducción buscando mundos donde el ser humano

Voz 7 04:05 mira que cada vez que estaba haciendo yo a la señora no la verdad

Voz 6 04:12 no lo que quiero decir estoy Enterprise siempre va hacia territorios nunca habitados por eso el humano se ni clínico los heridos si esto es lo que nos pasa a nosotros que nunca este programa había llegado

Voz 0258 04:23 tan lejos estamos arrancando la sexta temporada no sabemos si llegaremos muy bien pues me entiendes no lo de la que ha sido quizás la la más la metafórica para una ardió no estoy yo esté engrasado maravilla no esté engrasado bueno explicar a que no

Voz 0057 04:48 lo que lo que hemos escuchado han sido unos vídeos que estamos grabado cada uno en vacaciones el se grabó uno en la ducha me dijo que tuvo te lo sería si empezaba la temporada si hacemos las cosas los profesionales

Voz 0258 05:01 yo pensé que te agravaría en la ducha tenía esa ilusión y me a a la playa era tu fantasía verme en la ducha iba vestido pues cuando quieras te come entera querido iba vestido e iba vestido sé si he visto el vídeo y bueno bueno que tal como ha ido el verano

Voz 3 05:16 muy bien muy bien te he traído un regalo que dice es que estuve

Voz 0057 05:20 a un hotel donde actuaba mago luego te te desarrollaremos todo esto pero a un momento que el mago tiraba cartas al público yo lo has de hacer yo coge una son de Azagra o es el seis de picas pero lleva almejas son seis al mejor que a mi me gusta llamarlo El seis de almejas la sexta temporada

Voz 7 05:40 el seis de almejas te hago entrega de de la carta para que nada paquete a metas donde quepa

Voz 0258 05:53 mira muchas gracias por tu detalle e inédito porque

Voz 0169 05:57 es un tío detallista pero joder cuando lo hace lo haces bien es verdad que no los te quiero decir una cosa en este programa está generando una cantidad de iconografía estúpida y y no sé si quieres que recupere el tema de la trompeta de plástico de la temporada pasada por creo que millón y noventa por ciento de la audiencia aquí bueno pero la trompeta fue un icono no incluso estamos pensando en hacer camisetas de ya trompeta luego él a iconos de mierda por decirlo así que saltan temporadas por ejemplo tengo aquí ha sido a mí micro sido e no que haya sido sino que ésta ha sido me critican lo explica lo más que va muy bien

Voz 0258 06:35 eh

Voz 0169 06:36 me porque como es un timbre de bicicleta es perfecto tiene esta esta especie

Voz 8 06:40 la idea de de de agarre para el manillar que acabas de vocabulario para cerrado igual nos vendría bien pero ya agarró era un agarre

Voz 0169 06:47 qué va muy bien al pie del micro a que es como un manillar cero inútil no que va hacia arriba no es un tuvo sentido entonces no sé de dónde viene porque ya ha pasado tantas cosas

Voz 8 06:57 si esto te lo dieron en el último programa de de nadie sabe nada

Voz 0057 07:00 sí hicimos Gallo un chico en el en el festival sin Glock que lo dice con una anécdota que lo atropelló un coche mientras se escuchaban a decirle nada es verdad es que cuando programa estoy pendiente ya ya verdad

Voz 0169 07:10 yo no diría yo creo tanto que al vida claro claro no puedo guardar tanta creatividad no me imagino que explotaría a la cabeza de moco bueno pues nada que que hemos en por eso porque era tan importante indulta dijimos vamos a Guada este micro ganas me guardo yo viste tú que no que era que no recuerda ahora porque lo It's se pero lo importante lo guardo yo el micro está aquí para lo que os queremos hubo darle un radiadores que son mono mira eh

Voz 9 07:37 sí

Voz 0169 07:38 vientos es perfecto y eso es la la me río yo de lo digital eso es la azzurra máximos es es la la la pesadez figura se detectó Tour y eso para qué va a servir para el uso que queramos Si no está determinado por ejemplo dado que yo me canso que yo tengo que ir al baño que un espectador un oyente pues se viene arriba pero tampoco muy interesante lo que quiere decir yo hago muy bien es una señal Moore muy rudimentaria pero eh

Voz 0258 08:07 pero no tengo aquí preparado quieres que nos explicamos cosas de este verano e Bay de verano si el otro día comiendo y de repente comentó cuando no admite otras bueno vive y tú estás que este año estrena al pelo si mira un a ver qué qué gracioso luego voy a ir a ver si te queda muy bien te queda muy bien ir a verlo es no es verdad bueno no yo te digo una cosa he cambiado la música de rutas la decisión unilateral no también es que a mí me da igual ya por eso lo hago

Voz 0169 08:46 no porque la otra estaba muy manida presto a dar una cierta paz Faye cima no no si no es escucha escucha mira parece mi hija dice no me gusta gambas hemos probado mira

Voz 9 08:58 a la gambas

Voz 0258 09:03 estamos encima de un entierro en el que no hay presupuesto mira está muerto y no tenía ni ni para poner una música bonita mira pobres niños bueno pues es la vamos a poner hoy porque ya la tenemos guardado eso sí el tique regalo si no nos gusta la dan otra la del bueno

Voz 0169 09:23 damos que le pidieron a uno que hiciera

Voz 0057 09:26 acciones de canciones por un ascensor y no les salió bien

Voz 0169 09:29 ya es que son versiones eh ya ya me imagino que esto no es la canción original tú sabes que yo tengo una profunda atracción por el feísmo y entonces lo que me gusta es bucear en Spotify caso llevo diez años continuó no yo llegó hasta el llegó hasta el fondo de Spotify que los donde está el musgo

Voz 0057 09:47 claro que eso lo estaba en la superficie llegó

Voz 0169 09:50 estás quedan propia lista me dice en serio

Voz 0258 09:55 sabes que aprietos la la pestaña de compartir y me dice no se puede

Voz 9 10:00 no

Voz 0258 10:01 no la quiere nadie no se debe no sé

Voz 0169 10:06 cuando ya me da final me dice eso estoy en mayor de edad

Voz 0057 10:09 porque cree creen que soy un niño no te digo conocimientos bueno

Voz 0258 10:14 de ahí me muevo yo

Voz 0057 10:15 y ahí de pescado este este parejos disfrutémoslo un poquito antes

Voz 0258 10:22 es que es muy fea es que no se a escuchar de aquel pianos un instrumento noble y sacarles te sonido un igual vengan notas debería mira

Voz 8 10:36 vale estábamos comiendo y de repente mi hijo mayor

Voz 0057 10:40 Lucas siete años cuántos tienes tres no

Voz 0258 10:42 sí vale vale

Voz 0057 10:44 me acordaba dice me toca así papá digo que dice Papa tú has estado alguna vez en el trullo

Voz 7 10:54 has estado alguna vez en el trullo este niño está viendo demasiados telediarios te lo juro de aquí para tú esto alguna vez en el trullo y que le dijiste no que no voy a decir que quiere que felizmente su hijo mío mira me pillaron sí sí papá tú has estado alguna vez en el trullo y hasta aquí la anécdota hombre que quemar

Voz 0258 11:19 esto es lo más interesante que te apasione pregunte

Voz 0057 11:21 pero yo lo dije porque más preguntas eso

Voz 0258 11:24 pues saberlo ya ya bueno yo tengo

Voz 0169 11:30 es una una revelación que esto sería otra sección revelaciones

Voz 0258 11:34 claro no estaba prevista no bueno si lo llevas rebaños ahí en Spotify al baño no no eso sólo me lo permite hacer a mí que es que

Voz 0169 11:43 México está en Méjico sino decían el estado

Voz 8 11:46 yo donde fabrica el calor del mundo está hay unas fábricas de calor

Voz 0169 11:52 vale Angelo sobre rocas sirviendo entonces sale toda toda la humedad del mundo mosquitos pequeño pero ahí están también muy bien entonces visite toda la cultura maya que no me extendería

Voz 0057 12:02 toda la cultura recital

Voz 0169 12:07 cuánto tiempo cuatro días íbamos a visitar una mayas dice la guía que era muy maja por cierto dice digo cuántas un restos ahí porque yo hago preguntas como si fuera periodista noche no turista sabes el turista pregunta se podrá Dama yo digo cotos en contra

Voz 9 12:29 adiós

Voz 0169 12:30 en Yucatán IBM no no mezcla

Voz 0057 12:32 las dos ruinas en Yucatán

Voz 0169 12:35 se podrá comer no

Voz 7 12:37 los personajes que siempre tiene nombre y elevado interesa sangre mal jardín más un veto mente Yllera Hosni Mans es hombres cachondos no Horner Hornillos cachondos entonces

Voz 10 12:55 por aquí

Voz 0169 12:58 te visten muy tanto pero se obtenía una canción

Voz 8 13:01 a dónde ir más hecho que te pongas mirando cabeza

Voz 0169 13:08 cómo lo calentito no es bueno pues entonces íbamos en un en una van toma te lo van a ir el resto es van en cada uno has estado de América no pero para personas

Voz 7 13:26 eso para el track una van

Voz 0169 13:29 a pero allí lo llaman a ver si cogemos con las ven yo digo hubiera era una banda primero

Voz 0258 13:38 digo estoy no lo Rolling los Rolling

Voz 7 13:44 los bienes los Rolling dice

Voz 0258 13:48 bueno pues

Voz 0169 13:49 sí me dice la la señora dice bueno pues hay unos diez mil diez mil restos arqueológicos mayas que te parecen mucho en la prensa hombre diez miedo digo no pero vamos a hacer todo desde esta mañana

Voz 0057 14:04 eh

Voz 0169 14:06 porque claro a una velocidad el conductor bien no podía no no no ya sonrió visitamos lo más importante Chinchilla

Voz 0258 14:16 en Chichén Itzá si yo les llame Sirenita yo lo llamaba chino Tchité pero el tú quedan los estudios de Roma es que me envió

Voz 0057 14:25 un vídeo a mitad de verano decía estamos

Voz 0258 14:27 quien Cinecittà osea ya había saltado el chistes yo pensé que estabas en Generalitat empezó como un chiste pero luego era más cómodo eh bueno entonces

Voz 0169 14:38 la visitamos los famosos juegos de pelota que hacían los mayas

Voz 0057 14:43 esta es la cancha la cancha

Voz 8 14:45 no no no no no no no estaban jugando como un aro como

Voz 0057 14:48 de piedra una pelota por allí con laca

Voz 8 14:51 la de era con todo penalti claro porque no no sabía no sabía jugar a fútbol con el bravura ahí con que

Voz 0258 14:57 ido sabes la leyenda típica de que el que ganaba lo mataban pero dicen que no ahora dicen que no está en la revelación estamos en dirección revelaciones si eh a ver a ver El acaba de es increíble porque Andrés seguir hay Lady de Estado

Voz 7 15:14 era ir a cara de lo que te saca

Voz 0258 15:18 sí hombre sí sí

Voz 7 15:20 el otro ace

Voz 0258 15:24 las revelaciones

Voz 7 15:26 sí es peor que la otra

Voz 0258 15:29 pero mía como os Pichón este año con la música primer

Voz 0057 15:32 no donde busca y segundo en qué momento tú la escuchar tu casa dicen guau esto encaja esto no te digo que trabajo

Voz 0169 15:40 vale vale cuando ya escucha todo lo de Aretha Franklin que se murió sabes no escuche toda la discografía es que compulsivo ya me harté de lo bueno lo malo intereses escuche esto

Voz 9 15:51 bueno revelación

Voz 0057 15:54 que no eso necesito que se muere alguien universo escuchas escuchan música o su obra como lo echa de menos

Voz 0258 15:59 se ha escuchado nunca verdad aproveche la con un homenaje a vale

Voz 0169 16:04 oye que los mayas la leyenda de que mataban que ganaba uno solo no puedes eh

Voz 0057 16:16 si no sólo no siempre midle el repunte

Voz 7 16:24 quédate aguantando toda la verdad la leyenda falsa muy bien hombre pero es que a mí siempre me parece un poco

Voz 0057 16:33 pero por los pelos pero no lo dicen es vamos vamos

Voz 7 16:35 esa jugaron juego eh y el que gane lo matamos venga échale narices hay pagan hombre hombre

Voz 0169 16:42 no me esfuerzo hay que decir que trabajaban el cómo se llama la ofrenda a los dioses si si estábamos locos eh que venga había una una haces no se sustancias por la selva sabes no está no estaban como tú y como yo ahora

Voz 0057 16:56 me entiendes que sí que sí con un café incentivado por la mañana si tú droga me a mí todo lo que tú quieras pero no me dices que juegue contigo algo ir de ofrenda de ofrenda a Dios

Voz 0169 17:10 la dice ya me puedes drogar Jack Straw Game no lo voy a hacer yo también te diré también te diré que lo esconden un poquito no lo hacen no lo dice el abiertamente ya la guía creada insisto era muy buena lo dijo como sotto voce como entre ustedes dice maquilla saben en la famosa leyenda los que gravan los mataban y yo me las miro y digo reggae en inglés lo dije claro claro

Voz 0057 17:33 en Méjico donde dos podías hablar

Voz 0258 17:36 ya no

Voz 0057 17:37 le dije bueno cómo se habla la lengua no eh espetó castellano español espera el auto podíais hablar se pero tú decidiste dar un paso adelante y es decir ir decir en perfecto inglés Reilly

Voz 0258 17:52 no lo dije yo quien quiere pero no me entendió no tenía a mi nivel no entonces bajó el nivel prefiero israelíes rally realiza además que se entiende en cualquier rally que era una cera para coches Robert no en serio estás vale

Voz 0169 18:09 dice bueno eso como diciendo que no saca de aquí pierde glamour al experiencia no irá siempre así y me dice ella a usted mataría a Messi

Voz 7 18:21 que vaya Jito no puede Gilito

Voz 0169 18:24 argumentaba usted me matarían Messi yo dije

Voz 7 18:27 Marc o Micó

Voz 0169 18:31 dice claro no sé si competían los equipos mataban a los buenos aquello podía empezar en nivel Champions y acabará en Tercera Regional Clarence es propio mañana es decir pero que mi ex de partidos que está pasando hasta que bueno que matamos lo bueno sabe INCIBE se conoce que no es algo que no saque de que gracias pero hay que café

Voz 0258 18:51 porque se ve que a los prisión

Voz 0169 18:53 los de guerra le sé que eran lo el mejor de los prisioneros eso sí de una guerra de ellos una avión

Voz 0258 19:00 espina siempre tenían guerras por ahí

Voz 0169 19:03 que eran los sacrificados en el partido ganábamos nuestro equipo va somos los mejores hay que es calificado con un momento nosotros escogemos en prisionero de guerra que decía Javier vaya manera empezaba a ser mano raca lo poníamos en primera línea y entonces pues el gran jefe del poblado de la tribu Alaska le cortaba la cabeza le daban la calavera a la familia que lo tomaba como un honor hombre

Voz 0057 19:28 claro cómo ha cambiado la vida eh

Voz 0169 19:31 Cuba cambia la vida aquí aquí hace con él eso es lo que lo pregunte hijo hay un sitio muy bueno aquí cerca mintió

Voz 0258 19:49 bueno estamos en la sexta temporada yo estuve

Voz 7 19:52 en ciencia Grecia manca a Grecia e dos mil no en el país de los que se pinta el pelo no

Voz 0258 20:05 que no existe ningún canoso

Voz 7 20:09 que Atenas fuimos a ver la Acrópolis yo mi hijo de cinco años me hizo el chiste clásico involuntario pero me lo hizo llegamos a

Voz 0057 20:18 a la Acrópolis llegó ante el Partenón que está con unas grúas lo están modelando remodelando una ruina eso tiene que me dejó mi hijo porque venimos a ver esto sea o no lo han acabado ese comentario de cuñado máximo sí sí sí sí me lo hizo mi hijo cuño mínimo no en este caso pues claro tienes tienes la razón por la Sagrada Familia vale lo va a apretar la cabeza e islas griegas que me he enterado que hay como trescientas islas a la que se puede ir tres

Voz 0169 20:51 sientas tienes más datos

Voz 0057 20:55 pero qué me dijo Munguía

Voz 7 20:58 me dice no pero aquí si contamos todas las que no están habitadas diez mil tres mil tres mil y pico juegos que se lo he dicho a Ramón el técnico y me ha dicho que él como país si tuviera eso daría la mitad porque es ingestión hable las mil que he dicho tres mil Trenhotel el vil perdón de lo que te piensas tú sí sí tres mil pero

Voz 0258 21:20 lo ha muchas son un pedrusco bueno cada de gaviota no sé lo que tú quieras no pero tú pero cuando tienes tu hermana

Voz 7 21:28 las de chófer del el mar de toda manera que te salgan tres mil islas

Voz 0258 21:36 quiero decirlas que lo saben y que las tiemble de centrarse en un solo

Voz 0057 21:43 no no que me voy a centrar como te puedes centrar en una isla coño pues es mucho

Voz 0258 21:48 pero que visita este las tres mil como un videojuego saltando de avión

Voz 0057 21:52 te Atenas Santorini y Creta que es una isla muy grande es una isla que te da para

Voz 0258 21:57 Terol me preguntaba qué te dije que Creta es ideal para ti

Voz 0169 21:59 porque allí los cretinos

Voz 9 22:02 sí son son los cretense amoldado

Voz 0258 22:06 la gente mueble de mueble no es que iba a decirle Mola y le duele le muerde

Voz 0169 22:12 porque dicen usted como le ha faltado pero coño porque lo hace bueno por la comer

Voz 0057 22:16 estuvo una semana pensando el chiste está bien que se va a aplaudir

Voz 9 22:19 eh

Voz 0057 22:20 sí sí yo no vi nada prácticamente Creta no no porque yo tengo tres hijos no sé si te acuerdas sí si no puedo ir a ningún lado con ella no ves nada no no y además nada más salir de lote

Voz 7 22:32 el otro estoy cansado tengo sueño me me veo beber pero voy a vomitar han pasado

Voz 9 22:39 dos kilómetros sin soporte

Voz 0057 22:42 tal y no se puede ir a ningún lado ya yemas en verano hace mucho calor entonces si te vas a visitar un sitio si normalmente hace calor

Voz 7 22:49 claro me vuelo de Cavaco volvió a la piscina

Voz 0057 22:52 entonces vivíamos en un hotel en un régimen que yo creo que hay que ser muy parecido al del secuestro entonces yo me me vio obligado a a empezar a beber muy pronto para perdono pero no es porque yo sea alcohólico y nada es como que iba a hacer cada día al mismo te levantaba uno claro fantástico un día fantástico eh como el día de la marmota un día muy bonito

Voz 0258 23:18 pues ya sabe lo que pasará la parte bueno es que ya sabe lo que yo me despierto

Voz 0057 23:22 no voy a desayunar al Buffett y voy a la zona de piscinas que también tiene un trocito de playa todo el día luego vuelvo al buffet cena porque hemos picado algo allí a dormir y al día siguiente otra vez que es lo que me da ese día pues lo mismo pero me quita los niños de al lado porque están jugando en la piscina todo el rato entonces yo estaba tumbado en una maqueta di bien la verdad es que muy bien y a las once de la mañana yo tenía que pedir Martín porque es que te lo traían ellos me volvía loco no te lo Troyano el tercer día sino a las dos ya me habría divorciado y entonces ya no tienen la culpa de nada no se hubiera divorciado yo pues hubiera sido insoportable no me hubiera dicho si es verdad que no hay otra opción muy bien las vacaciones muy bien yo siempre digo que bebiendo un poco si los padres es mucho mejor padres ya yo soy mejor padre porque a mí no me da por pegarles ni nada

Voz 0258 24:19 ya

Voz 0057 24:20 yo no me da por besarle a ver cómo te quiero hijo de claro ellos pensaran que cariñoso para para cuando le olía la boca

Voz 0258 24:27 ya bueno pues con esta bonita estampa familiar que completa la crónica sesgada de unas vacaciones que ya son historia sesgada porque eh es que me gustaba usar la palabra haber no sabe muy bien qué significa si no no va bien aquí no va bien no no va bien en mi pueblo

Voz 0057 24:44 hacia sí decíamos vamos a a tal a tomar algo y decía la respuesta es óptima en todo caso unos uno se calla porque piensa a lo mejor como las palabras suenan medio bien ya estamos aquí yo no tendría ningún sentido ya que la respuesta es óptima

Voz 0258 25:02 pero le gustaba la palabra séptima

Voz 0057 25:05 vale

Voz 0169 25:07 bueno pues todo propuesta también es óptima vamos a hacer una pausa para la publicidad y luego a lo mejor con suerte retomamos

Voz 0258 25:14 la dinámica natural del nadie que pensándolo bien no sé qué es hombre yo les pediría hoy a la gente

Voz 0057 25:20 que nos expliquen vacaciones eh eh

Voz 0258 25:23 bien es que es el primer día no vamos a empezar a un ex coming una chica ha estado en un pueblo con cabras

Voz 0258 25:44 bueno bueno bueno bueno pues ya está hemos decidido eso no antes de la publicidad bienvenidos de nuevo al nadie que si alguien quiere contar su experiencia vacacional y pues la puede contar

Voz 0169 25:55 dicen los los psicólogos que ahí un una patología cuáles que los psicólogos buenos mal que se llama saturación con vivencial que a lo mejor es algo que te ha pasado que es llega un momento que dice yo quiero yo quiero a mi familia o al grupo en el que me muevo pero no los no soporto más eh pero los quiero a lo mejor es algo que no está pasando

Voz 0057 26:16 a mí sí saturación con vivencial

Voz 0258 26:19 qué tal como viene se va pues mira yo este año

Voz 0057 26:21 yo creo que ha experimentado eso como todo el mundo que tiene familia y también un poco de caben Fever sabes que no es fiable de la fiebre de la cabaña no eso se produce se habían producido cuando personas que quedan atrapadas en una cabaña por ejemplo durante un tiempo prolongado pues por el condiciones meteorológicas adversas lo que sea de repente sí empiezan a irse les la puta cabeza hay matarse una peli de Tarantino no cabían Fever o comerse unos a otros y tal entonces en este verano también se me han dado tres semanas entre un entre ir a un sitio a otro en que estuvimos encerrados en casa sin mucho sin saber mucho por lo que sea hubo un poquito de Camerún five ya como nota este cuáles son los síntomas que cuando tan muy enfadado sin motivo con tu hijo por serlo por ejemplo por ser pequeño gritar pero es que dice propaga actrices

Voz 7 27:28 te cuenta vamos

Voz 0057 27:28 por abajo lleva razón niños no ya sabes que mi hijo pequeño Tomás ahora les da mucho miedo quedarse eso no Pedro si lo contar estos lo voy a cantar fuimos un fin de semana hace como tú

Voz 0258 27:48 sí sí sí igual un fin de semana Londres

Voz 0057 27:51 y entonces en Hyde Park ahí como Hyde Park

Voz 7 27:55 ahí por relé

Voz 0258 27:59 te digo yo lo hago por ti porque vaya mejorando el inglés eh es decir como es Jaén la pesca ha sido una Heidelberg yo creo que no es casi una de

Voz 0057 28:09 lo ha superado y otra cosa bueno pues en Hyde Park hay un parque memorial un parque memoria par de la princesa Diana viajase a Lady Di pues en homenaje hicieron un parque para niños en un parque para niños bastante chulo y entonces fuimos con con los chavales allí he pasado mañana entonces caía daba la había mucho sol porque es que realmente ahora en Londres está este verano son muy caluroso que está llevando a que cambio climático que igual no te lo crees pero va todo Europa no da igual que hubo una ola de calor en toda Europa si a cambio climático les da igual que tú que has te va chicharras las pelotas independientemente de si crees en enero no entonces hacía mucho sol y digo voy a comprarles crema para el sol entonces yo me fui y mi mujer se quedó dentro del parque pero se quedó en un sitio que había sombra que por lo que sea los niños sabe que no se dieron cuenta que estaba el caso es que de repente ya se los encontró a todos corriendo llorando gritando porque el mayor me había visto irme

Voz 7 29:16 cogió a los dos y les dijo venid venid que pasa no ser abandonada entonces lo pero los gays

Voz 0057 29:26 eh esto es terrible nos han abandonado los dos pequeños con cinco años

Voz 7 29:31 Alves el mayor que supuestamente es el más espabilado los tres Norman mayor lista dice he visto que Papas iba iba a poco más siempre van juntitos que sí se ha ido él han salido a la luz bueno hasta que de repente

Voz 0057 29:50 mi mujer oye gritos saca la cabeza del sitio donde estaba qué hacéis aquí bueno Trauma encanto traumatizó involuntario entonces el pequeño ahora siempre quiere saber dónde estamos

Voz 3 30:05 por ejemplo yo estoy en el baño el otro día

Voz 0057 30:07 digo yo

Voz 7 30:10 qué tal en el año vale solo

Voz 0169 30:16 lo que pasa nada quería saber dónde estabas porque teme que los abandone es en tu propia

Voz 0258 30:22 claro claro eso ya es un temor muy heavy esconda

Voz 0057 30:27 por dentro de casa no Íñigo pero a ver qué os estoy en casa que no me voy a ir dice no no pero yo quiero ser dónde estás porque a veces me dices que estás en un sitio y luego te mueves ahí te vas a otro yo lo dije claro lo que hago al estar vivo está la cosa como un brazalete un alerta un algo que te como colecta un GPS tuyo esto estoy los hay para perros

Voz 0258 30:54 eh

Voz 0057 30:57 no me pongo un chip

Voz 0169 30:59 pues te podrías poner tu Incheon Iker en todo momento hice allí Le vibrar allí la mano y hasta que el Papa está allí

Voz 0057 31:06 bueno sabes bueno bueno yo se lo he intentado explicar eh oye que es que no te abandonamos en Londres que es que te pensabas que sí pero no no hay motivos sabía podía haber dicho no visto con perspectiva el plan de unos padres de llevárselos a España para dejarlos allí volver

Voz 0169 31:24 es cruda eso eso eso es delito

Voz 0258 31:27 delito oye ya ya ya ya ya me lo parecía ya me lo parezca

Voz 7 31:32 te suena no vamos a vamos a hablar con la gente venga a ver

Voz 12 31:39 tal

Voz 3 31:40 pero has cambiado todas las música no tenía pero era mala

Voz 0258 31:45 dijimos de quedarnos la decir que

Voz 9 31:50 es el peor ha querido

Voz 0258 31:53 edificar nada si todo lo malo unifica o yo no sé si estás de acuerdo pero sí que la gente recordará este programa ya no sólo por el humor que hay y no puede usted y que y esto nos hace diferentes tío bueno venga no tengáis miedo hay que estar muy callados a la chica de las cabras perdona que te llame así pero bueno cómo estás Cabré

Voz 0169 32:13 cómo te llamas Sandra es que antes de empezar las vacaciones hemos preguntado ha hecho bien en el pueblo igual dice con las cabras y ha dado ese titular que ha quedado flotando en el ambiente no no me parece tan sorprendentes hubiera dicho en la gran ciudad colas

Voz 0258 32:30 sí sí sí sí eh pues puedes dar más detalles

Voz 0169 32:34 lo que has hecho las cabras de se ha quedado grabado

Voz 7 32:38 en el rascacielos con las cabras momento momento

Voz 13 32:42 yo sólo me acercaba las cabras por si acaso no hizo nada yo cada mañana me levantaba por un burro que pasaba por ahí envía ya son las ocho

Voz 0258 32:52 pasaba un burro decía son las ocho entidades esto es una idea que lanzamos también a Pepa Bueno de Hoy por hoy

Voz 9 33:02 no no no no no lo espere canción programa matinal

Voz 0258 33:06 Iker está todo muy muy escuchaba la radio ella podría ser a la a las ocho en punto ponen

Voz 6 33:13 son las ocho hoy por hoy no se aburra escucho no es malo hago así

Voz 0258 33:18 el enlace nupcial del Hotel Mandarin con las cabras si esto no entendió ahora pero bueno y a que estás todavía con lo anterior bueno nada dónde está ese bonito pueblo bucólico había más animales sí claro

Voz 7 33:33 sí bueno una unidad de cada animal perfecto de cabras encestó cabra no sabía varios

Voz 8 33:41 los diarios oficiales con Uber veo veré Mararía Los Villares un pueblo que se llame Los Villares que juegan jugar aunque

Voz 0258 33:55 bueno había un burro una cabra eh también habría que allí

Voz 9 33:59 ahora cabras sabían más

Voz 0169 34:02 momento me parece que estoy delante de una tienda de juguetes sabes esa marca que hay que es que eso sólo animales que los venden me encanta y un alemán

Voz 9 34:10 sí sí sí Sneijder o no no es mi súper caros sí sí sí sí pero tiene un robot

Voz 0258 34:22 más coches

Voz 9 34:24 sin sin mirar siquiera se seis Shearer mil bueno mil mil

Voz 0258 34:34 entonces usted mientras percatado de eso

Voz 9 34:36 eh

Voz 7 34:37 bueno hay pues son brutales he con el tiranosaurio el diploma si son la hostia usted

Voz 0258 34:47 qué miedo me das grandes a casa cuando quiero algún la mierda me querían con El dinosaurio el otro día lo tengo yo te lo dejo no no no lo quiero tener yo Poli

Voz 0057 34:58 Nos abrió tiene la mandíbula ya lo sé

Voz 0258 35:00 mandíbula toqué les cae como cocainómanos cocainómanos

Voz 7 35:06 eh

Voz 0258 35:09 pela las Klein ya pero es que soy marital pequeña el placer soy muy fan de los animales soy muy fan de los animales cuando vamos a una tienda de juguetes a vamos a decir no imagino

Voz 0169 35:24 claro que el otro día mi hija yo fuimos

Voz 0258 35:26 en ella quería entrar por la puerta grande de la pequeña el señor imaginario se inventó esta mierda de la puerta pequeña hito que no mide uno diez más grande la Bella y la señora no sea tan duro no sea tan duro digo pues no hagan ustedes dos puerta vale Dicho esto entramos Adentro Goya a mí me falta de

Voz 0057 35:56 puerta intermedia porque a mí

Voz 9 36:05 perdona lo vamos con tu pueblo es el mayor

Voz 8 36:09 mío si ya ya no les da para pequeñas no hombre pues ya de entrada justo en la pequeña venta cuatro faltas muy pequeño no es muy pequeña

Voz 0169 36:17 para grande todavía es pequeño para grande

Voz 8 36:19 claro es que la pequeña no que cuesta

Voz 9 36:21 de seis siete puertas que sí sí sí no marginar al área joderte se llevará poner Alhambra de Granada con una Alhambra para enanos no oye oye que nos perdemos cuando entramos por la puerta que sea ella ya ella

Voz 0169 36:41 a un niño uno imaginario bueno eso es la locura necesitaría la la

Voz 0258 36:46 mirada de una mosca como en veinte mil ojos para

Voz 9 36:50 oiga yo todo

Voz 0169 36:53 quieren nada luego le gusta todo no le gusta nada yo ya es una confesión cago le condicionó el bus yo espérate somos adultos yo me voy hacia la estantería de los animales es una ever in me pongo allí digo igual que bonitos son unos amistosos animales este servicio el otro día yo ya no me gustan

Voz 9 37:17 así zanjar rápido Duke como que no

Voz 0258 37:19 no te gusta en lo que te gusta Nino que no te guste ese acto no sabes ni entrar por la puerta que te corresponde pasa saber a los animales sí sí exacto

Voz 9 37:28 al día niño esto se llama una lupa tiene una lupa digo no saben lo que quieren no bueno mi hija no te pases eh es mi hija no te pasa tiene una lupa para insectos digo pero si tienes aquí un buque rabias Velamazán y bueno no

Voz 14 37:50 no una lupa

Voz 0258 37:53 lo cual no quiso muñeco que no quiso muñecos Sneijder Juan te lo tuvo con ella ya con yo una vez por porque todavía esa decisión unilateral

Voz 0169 38:02 eh

Voz 0258 38:02 y ahora viven relegados en la bañera son los muñecos de bañarse ese no es destino para una obra de arte infantil y entonces tú cuentas a mi bañera que parece que antes de reserva de de África es tanto es allí esperando a que las niñas se baña que como sabrás es una odisea conseguir que lo hagan

Voz 9 38:22 donde ellos se bañan si se si mira son muy limpia y les gusta a los muñecos eh

Voz 8 38:30 pues qué suerte tienen Nana baño diario no no ha yo intento que no ha

Voz 0057 38:36 si por ellos fuera así si intento que no que el sí

Voz 9 38:42 se resbala clásicas de la piel es lo peor que he oído en en higiene infantil pues bueno pero te entiendo te entiendo así sí hombre sí pues nada de que hablábamos del accidente del pueblo había más animales vale pues se esperaba más moreno usted te giro no pues mira esta más moreno y se me ha perdido porque el moreno el morenos como ya mis amigos

Voz 0258 39:16 qué esperabas

Voz 7 39:19 desde febrero entonces que ninguna valoración

Voz 0169 39:26 el moreno creo que puedo desarrollar algo poético pero ahora no como paralelismo con la felicidad vacacional marcha se pero no tengo claro lo dejamos Bengasi un placer las cuentas

Voz 0258 39:38 pues gracias

Voz 9 39:50 los animales estos no puedes buscar nada que se pueda no no no yo estar de acuerdo nunca si es nuestra o de otro

Voz 0258 39:58 yo creo que no va contra la las normas del nadie que trabaja la ignorancia la inconcreción la supo

Voz 6 40:06 yo

Voz 0057 40:07 bueno todas esas cosas bien creo que me he cruzado con un tipo haciendo boxeo por la calle

Voz 9 40:12 dice

Voz 0057 40:14 aquí en Barcelona bueno así empieza septiembre aquí se

Voz 9 40:17 sí

Voz 0258 40:18 no sería uno de CIU no sería uno de ciudadanos arrancando lazos

Voz 15 40:30 era un tipo era un tipo joven

Voz 0057 40:33 es un tipo más o menos de mi estatura vestido de calle no vestido para hacer deporte con lo cual hubiera tiene una cierta lógica vestido de calle andando a una velocidad normal como la que podía llevar yo de Nico corriendo yendo demasiado despacio ir cubriéndose con la con los dos puños la

Voz 0258 40:51 ahora se llama defensa si haciéndote F como Defensa Defence defectos

Voz 9 40:57 entonces relé

Voz 0057 41:01 y entonces iba lanzando puños al aire lanzando anchos con una técnica que para un profano como yo colaba perfectamente como como buena tenía como el rival imaginario no iba iba azuzando al aire bum bum bum bum

Voz 9 41:16 cómo va a pedirle la hora no sabes

Voz 0057 41:19 qué hora es

Voz 9 41:22 yo yo he seguido mi camino

Voz 3 41:24 yo en el suyo

Voz 0057 41:25 va eso sólo pasa en las ciudades esto es la ciudad

Voz 7 41:28 o en el Pueblo de Lazkao

Voz 0057 41:30 tú en un pueblo no que va al campo haciendo boxeo tienes mitificado los pueblos eh yo sé la gente está está peor bueno pero es más sana más pura no es así es un peor puro eso creemos que vimos en Ciudad oye en un pueblo hasta las dieciocho años eh pero no era pueblo pues no no era de cuatro mil habitantes es es

Voz 7 41:55 Boston no

Voz 0258 41:57 no es Boston Massachusetts sí sí pero yo creo que lo que tenemos en la cabeza de pueblo con una comunidad pequeña nombre aldeano pero límite cuatro

Voz 0169 42:08 vientos se llame sí eso eso eso es muy

Voz 0057 42:10 muy muy poco pues yo te yo te hablo de un pueblo que tiene cuatro mil habitantes que tiene lo peor de una aldea si no peor de de de una ciudad una ciudad pequeña porque no llega no tiene es como un limbo

Voz 9 42:22 ya la gente no sabe cómo saber no soy urbano pero no no está muy guay la gente no sabe cómo debe ser muy bien

Voz 0169 42:34 oye mi intuición que todavía algo me queda me dice momento me dice estaba escuchando mi intuición ahora eh te gusta o no

Voz 9 42:43 no me mira es que no no sí dime dime

Voz 0169 42:50 visto hicieron me dice que estaríamos camino de otro récord según el cual no sé cuantos minutos llevamos ponle que sean cuarenta y pico cuantos cuarenta y tres finales que control tengo mentales

Voz 0057 43:03 no me abrir déjame abrir una a ver

Voz 0169 43:05 cada una papeleta de la urna que por cierto rebosa como una máquina de palomitas de feria un día de lluvia

Voz 9 43:14 si no se déjame que te diga algo que me preo

Voz 0057 43:17 Copa

Voz 9 43:19 muy poético es verdad si no has leído poesía en tu vida has hecho parece poético perdona me lo dices

Voz 0258 43:26 a mío lo expresó a la prensa mira oye payaso que yo sí he leído honra he leído poesía leerla entenderla no vale vale vale vale que es que te tiene que calar casi escalada Tito que Atlético a calar yo dime

Voz 0057 43:47 hay algo que me preocupa no me preocupa la reacción del del del oyente hasta ante

Voz 0169 43:52 perdona es una nueva sección que se llama preocupaciones porque así dinamizar el problema me volverán

Voz 0057 43:59 qué pena porque ésta ya la tenía escuchada si quería verse

Voz 0169 44:03 había alguna hay alguna nueva mala otra terrible podría

Voz 8 44:05 la nueva mala para venga Martos

Voz 0169 44:08 drama sí que tengan todo ese color de baja calidad Low Files si venga vamos a ver la nueva sección esas esa

Voz 16 44:18 la Cadena SER

Voz 0258 44:20 preocupación excesiva

Voz 7 44:22 a Iker

Voz 16 44:27 buenas noches amigos

Voz 0057 44:28 buenas tardes me cuesta hasta pensarse bienvenidos a preocupaciones pues acerquemos que este espacio que

Voz 0258 44:34 lo que pretende es quitarle la proposición pre

Voz 6 44:37 después escucharlos solo sea

Voz 9 44:40 ocupaciones

Voz 6 44:46 si eso pasa habremos hecho bien nuestro trabajo si no pasa lo habremos hecho mal trabajo la obviedad preocupaciones cuéntanos las cuéntanos

Voz 0169 45:00 cuéntanos la es que no sé si hay una ese detrás de la casos las

Voz 0057 45:06 Iker piano suene como como el martillo un dentista me como lo barato el suelo piano

Voz 9 45:15 qué mal hoy disponemos de tiempo para

Voz 0057 45:19 dar en las preocupaciones de Berto buenas tardes ver buenas tardes cuál es tu pero como me preocupa como te decía antes no tanto la reacción del público que siempre siempre es esquiva público por ejemplo si un día no les preguntas te dicen es que me gusta más cuando les preguntas si les preguntas dice me gusta más cuando Senra ya es si Blair preguntas sí habla al público gestual al público bueno hace la gente está enfadada por te preocupa no te enfadada por cosas que no que me preocupa es que siendo como en lugar de ese derecho

Voz 0258 45:54 ar

Voz 0057 45:55 siendo como es su informativo siendo los no estuviese Pedro Sánchez tal tal desde de que he dicho

Voz 9 46:03 no

Voz 0057 46:06 sí pero sólo chiíes luego habla normal eh no habla payaso adelante siendo como es este un programa de improvisación sí a mí por cada tema que me planteas me vienen dos o tres cosas a la cabeza no más en seis años yo creo que ya se me han planteado todos los temas yo ya he dado las dos o tres cosas que tenía sí me vuelve a salir un tema de estos es muy probable que vuelva a emerger de mi mente uno de los tres asuntos o respuesta déjeme vivir en plural

Voz 0169 46:45 tesis antigua verdad sí

Voz 0057 46:47 yo creo que a partir de ahora cada programa va te va a ser como una versión Un Rey Make de un programa ya hecho

Voz 9 46:58 hombre Iñaqui por qué no te abres eh por qué tendrá que ver el tocino con la velocidad que te abres la quiero estables abres tu mente ideas ya te he dicho que si la abro Ice cállate demasiadas un presentador que hace así porque porque no no se usted nuevas experiencias

Voz 0169 47:33 e iconografía en tu propia sabiduría que la tienes está muy escondida pero tiene que estar por ahí

Voz 7 47:41 ya pero

Voz 0169 47:42 joder y además somos dos personas

Voz 0057 47:44 llores habla no entra más gente sea no hay esto es como

Voz 0169 47:49 no es endogámico esto es como agua estancada

Voz 0057 47:52 es la Casa Real del de la radio es un acá es como una casa real no pero sí sí

Voz 0169 47:59 realmente es una casa por reproduciendo entrar ya ya

Voz 9 48:02 bueno

Voz 0169 48:03 me gustaría ayudarte a que tus preocupaciones desaparecieran porque realmente esto esto es un pez que somos de la cola no va bien esta metáfora aquí no quiero decir que si puede estar el agua estancada pero siempre llueve

Voz 0258 48:24 es que nos rodea barata y yo si no es poesía

Voz 0057 48:29 la poesía abarata que me gustaría hacer estén

Voz 0169 48:32 hay una sección de poesía también hace poesía improvisadas sí sí puede acceder no oye la semana que viene cuando sea es decir la agua estancada lleva al desencanto pero hay una esperanza que es que llueva

Voz 9 48:45 y entra agua nueva pero no se rendía

Voz 0258 48:47 nueva sea se añade a la a la al agua putrefacto ya está no porque también se filtra la la el sol no aquí no se filtra nada en fin que no te preocupes si nos han contratado para un sexto años algo verán algo verán en la SER es lo que me preocupa mi Iker que ven estas que esperemos que vean algo decente y sobre todo

Voz 11 49:11 Kutz venga

Voz 0258 49:20 he preguntado preguntan qué Tarancón por Thiem Sachs porque me ha salido Juan que es cuanto llevamos

Voz 7 49:27 de alguien alguien ha tenido unas vacaciones que crea que merezca la pena explicarlas a la audiencia a ver

Voz 6 49:40 era bueno porque chico

Voz 0169 49:43 esto te lo dicen mucho en los pueblos cuando vas cómo está el bar yo siempre pregunto cómo se periodista y las pregunto en las tiendas de los bares qué tal este año siempre dice lo mismo año están muy repartidos como la lotería como si está muy repartido antes decían antes en agosto la gente sido ahora no se matador

Voz 6 50:01 se va un poquito en julio son poquito un gusto

Voz 0169 50:03 de la crisis ya esta gente que habla de de de

Voz 0057 50:06 turismo como el cómodo el tiempo sí uy este año vienen en una bolsa de gente de sí sí sí sí sí

Voz 0169 50:13 bueno estuvieron en una localidad costera de Tarragona en Cambrils muy bien que yo lo vi apretar es donde yo me he criado y entré en una tienda donde le dijo que tal qué tal con esta mañana a mí me preguntaba muy repartido me dice este año flojito

Voz 0057 50:28 nunca había tenido un accidente dice había desmembrado

Voz 7 50:30 ha está muy repartido pero no me va

Voz 0258 50:34 pero yo dije Le dije también al este amigo digo una máquina pero oye una cosa mira lo que te digo él es su vivencias e repartido porque no gasta tanto la gente pero gente había la misma con bocadillo chóped todavía la misma me entiendes eso no sé

Voz 7 50:53 no sé cómo hemos llegado a esto ya ya ya veo que no

Voz 0169 50:55 bueno vamos a acabar con una frase de Charles Bukowski posiblemente sí sí el escritor poeta Hay escritor que se lo bebió todo ahora acabaremos con frases se hoy hoy sólo ha muy bien sólo se bebió lo suyo también lo de los demás e ir una de esas una mañana dijo la improvisación es la única virtud propiamente humana

Voz 9 51:19 hasta la semana que vale

