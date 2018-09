Paz Vega: “La gente ahora es libre para hacer el contenido que quiera”

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 00:05 con Toni Garrido ayer conocimos en directo en este programa campeones es la película que representará a España en los Oscar inicia ahora una larga carrera y como nos contaba antes María Guerra una difícil carrera el caso es que en un momento de alegría de exaltación de yo que se Javier Gutiérrez el actor y un servidor adquirimos un compromiso que te voy a decir curioso por lo menos por eso desde hoy vamos a intentar poner un poquito de freno al asunto Vega muy muy buenos días buenas como tú vives en Los Angeles

Voz 2 00:39 eh no no ahora digo aquí pero bueno eso es así con mucho me voy de académicos gente del cine quiso y académica Teresa perfecto es que se nos fue la mano pero como como me lo perdí a ver a ver cuenta

Voz 1995 00:54 lo que pasa es que si te lo cuento va a ser peor porque voy a hacer más grande mi propia Javier Gutiérrez yo apostamos que íbamos en pelotas de la Cadena Ser al madroño ahí la Puerta del Sol si ganaba el Oscar porque claro Naim momento esa pues no lo piensas dices pues qué bien te van nominada al Oscar que alegría ser campeones peliculón tres millones espectadores pero gallego ya casi como que vas a ir ahora

Voz 2 01:20 dónde va a salir saber de que entonces

Voz 1995 01:25 tú podrías habla sí que es una putada pero no puede ganar esa vez no puede ganar

Voz 1698 01:32 no no no no no

Voz 3 01:34 nada de nada ya

Voz 1995 01:37 Herrera difícil esto jinete que de que gana tú puedes tú más o menos que conozco

Voz 1698 01:44 bueno yo no lo voto yo desde entonces no la votaré por lo menos mi voto no estará

Voz 1995 01:48 a mí España entera yo creo que no es consciente se puede enfadar con nosotros pero es mejor eso a que me vean en pelota no sé si eso vamos ganando todos

Voz 4 01:58 pelotas por supuesto vale usted Cabrera Vives

Voz 1995 02:01 que ya te has mucho aquí escenas muchas cosas ahora Master Chef el domingo una serie que tiene una pinta espectacular

Voz 1698 02:09 en el continental sabes que dicho su cobertura

Voz 1995 02:12 el anuncio de la tele he dicho mira Vicky existen no

Voz 1698 02:16 no no no no tiene nada que ver osea hay algo obviamente en la época porque cuando haces época porque hay que respetar ciertas cosas pero es una serie que se ha hecho con mucha libertad y tomándose muchas licencia es muy moderna con una música estupenda con una factura increíble y hay unas interpretaciones creo que

Voz 4 02:38 sí la verdad la comparación que ha sido un exitazo de verdad que es una buena drama no yo estoy pensado más en la estética no de los cortes de pelo los gorras estas que me encanta mi también así

Voz 1698 02:51 sí en ese en ese sentido es impecable la la Ser y la factura así que muy contenta de de estrenar continental hay ya el domingo Masterchef

Voz 2 03:04 a ver cocina ves hoy no yo no sé explicarlo claro claro

Voz 1698 03:08 claro

Voz 2 03:08 ya sí es una explicación a la derrota

Voz 1698 03:11 hay que Pinilla en general pero claro no es lo mismo cocinar en tu casa para tu familia tus amigo que tener que enfrentar T a un reloj a un a una serie de circunstancias aún jurado muy exigente y claro tiene unas hace bien poniendo en práctica una técnicas dificilísima es que he tenido que aprender que hemos tenido que aprender todos

Voz 1995 03:36 este es verdad lo que dice el mundo bocina bien en su casa

Voz 2 03:38 claro no hay yo cuando

Voz 1995 03:41 esto es una tontería es seguro pero tú estás acostumbrado a tu cocina claro donde tú sabes y esto todo el mundo mantener saber dónde están las cosas cuando buscas algo pues ya sé donde está desde la sal a la espátula para todo verdaderamente ponen en un sitio es un grandísimo enorme dice bueno ya la cocina decir es quién como enciendo esto sean

Voz 1698 04:03 hasta eso esa el encender el horno hay momentos muy divertido con Boris y su lucha con el horno porque no no no no daba una luego el hecho de tener que hacer el mercado ir al supermercado en dos tres minuto y tiene que hacer la compra dice lo que hago y no se me puedo olvidar ningún ingrediente imagínate qué qué va a hacer un potaje se te olvida los avanzo

Voz 1995 04:24 pues a pasa por cierto este fin de semana luego hablaremos con Jordi Carbó el tiempo aquí mató luego viene la gota fría anda poquito de fresquito como he dicho garbanzo digo pues este este fin de semana

Voz 2 04:38 perfecto una mantita

Voz 1995 04:41 que viene la gota fría luego luego se lo contamos bueno paz nos dos acompañado formas parte del paisaje de este país no se Picos de Europa y Ipad Vega porque por ejemplo aterrizaste antes ya era famosa en España pero actrices de Hollywood para rodar spanglish con toda Adam Sandler has dicho bueno Nos ante conocisteis sino que has dicho cantar a Dios en castellano

Voz 5 05:04 al pasar no

Voz 1995 05:07 no

Voz 5 05:12 Freeman

Voz 2 05:12 que es verdad sí por supuesto tales Dios

Voz 1698 05:16 hoy maravilloso he todo lo que te puedo decir de él es que me quedo corta porque es un caballero es tiene una elegancia es divertido y luego profesional al máximo bueno me encanta

Voz 1995 05:31 cuando hablas con alguien que es la voz de dioses a Morgan Freeman que es la voz de Dios no se puede tener

Voz 1698 05:36 yo no está más cerca de Dios que que en ese momento que por esa peli

Voz 1995 05:39 ya te vimos en gays de Mónaco

Voz 6 05:50 cruel

Voz 1995 05:52 todos con lo alcohol Kidman volviste a España con perdóname señor

Voz 1 05:58 China

Voz 1995 06:00 pues no fugitiva queda mucho tiempo teniendo esto sigue manteniendo tu vínculo con una gran serie de Netflix he visto nunca me quitas a las que es lo más auténtica revolución en España donde también sale cuantos Agustinas

Voz 1698 06:22 bueno tengo tres en Paquita Salas participara ABA que la la

Voz 1995 06:27 ya sea ya sales muy fuerte ya sabes con tus hijos con urgencias

Voz 2 06:33 pues eso demuestra que lo mayor que es hoy

Voz 1995 06:36 por eso han vuelto dos al cole porque

Voz 2 06:38 yo lo hemos la vuelta al cole pues no ellos empiezan el lunes el lunes el lunes la que nada pues no aguanta muchísimo

Voz 1698 06:46 fin de semana este Ademar como vienen de la vacaciones vienen un poco salvaje no entonces

Voz 1995 06:52 sí sí tienen que se habla mucho de la Vuelta ni hablemos de los padres ya por fin vamos a empezar a entrar en la rutina hay como contábamos antes te vamos a ver también en el continental

Voz 2 07:03 cómo explico que un mafioso me ha perdonado la vida porque son caprichos

Voz 7 07:06 sabes que cubrió matarla

Voz 1 07:09 quejan de que quería Circus

Voz 1995 07:15 muy muy muy buena pinta tú eres buena espectadora de series

Voz 1698 07:19 pues no tengo mucho tiempo la verdad o sea me Gutiérrez tener más tiempo pero como ves una cosa y otra no no puedo ver mucho pero creo que se están haciendo sería que fabulosas osea yo creo que las plataforma han hecho mucho por esta profesión

Voz 2 07:35 si a esta industria

Voz 1698 07:37 que la gente ahora es libre para hacer lo que sea sea el hecho de la libertad nombre lo mismo hacer una serie para una cadena generalista ahí respetar un código que hacer locuras que se están haciendo en Irak las cosas tan maravillosas que tengamos que se están haciendo en las plataformas digitales

Voz 1995 07:54 sí precisamente Kronen ver ayer que de una master class en en el Festival de Cine de Venecia de que merecía estar reglas no sobre esa sacristía que habrá más crítico un poco Almodóvar con aquello de como el fines una iglesia dicen que qué más da la pantalla habrá claro que romper esa iglesia hace no no no tendrá que ver con la pantalla sino con la historia interpretación

Voz 1698 08:14 con lo que se cuenta hasta luego

Voz 1995 08:16 de contar de de Master Chef a buena sea tú porque te metes en diseño porque luego le tiene que gustar meterse en el fango oí remangarse

Voz 1698 08:26 pues mira la verdad es que porque soy fan del programa porque me encanta he visto todas las ediciones anteriores con mi familia porque ella entonces de repente y se me presentó la oportunidad de dije venga para alante me apetece muchísimo a mí me apetecía que mis hijos vieran a su madre en algo pues sin un programa que pudiéramos sentarnos todos en el sofá y verlo tranquilamente porque claro hay mucho trabajo

Voz 2 08:50 Ellos no han podido ver a ver a mamá disparando pues no eso por ejemplo ya sabemos que tiene carácter claro

Voz 1995 09:00 tanto en la tele no tiene que estar bien se estrena el domingo hasta dónde te puedo preguntar saque cosas

Voz 1698 09:06 pues mira yo qué te voy a decir porque como lo he vivido desde dentro de lo que se en que ha sido que una edición maravillosa que hay de todo que ahí va a haber mucha risa y y mucho llanto mucho drama mucho

Voz 2 09:24 las peleas porque también ha habido de todo hecho mi que ahora cocinas mejor que antes eso sabes este hombre claro que habría que preguntarle claro claro

Voz 1698 09:36 he aprendido una técnica haya aprendido una cosa que yo misma me bueno se ven a mi marido que me dice bueno cuanto pones en práctica estoy en casa

Voz 1995 09:45 queda un poco el tema es que habría que preguntar en casa y la pregunta es si la mejora mucho

Voz 1698 09:50 bueno no es verdad que fue acabar de grabar el programa no he querido entra en la cocina sea este mes de agosto no hombre porque acabé muy agotada

Voz 2 10:01 yo creo que todos los ha pasado esto

Voz 1995 10:03 bueno de repente yo yo hacía una cocido de lo que es lo que ahora tú dirías tú plato estrella ahora después de haber pasado por más

Voz 1698 10:12 no sé qué decirte pero mira por ejemplo yo tenía mucho miedo las hacía estupendamente bueno no puedo decir nada perdón y no puedo decir nada pero mira yo tenía mucho miedo a los postres por ejemplo porque no se me dan bien porque el postre es pura matemática tiene que medir estar muy concentrado pasar tenéis total no sé que los tiempo

Voz 2 10:31 sí yo tenía mucho miedo pues yo sí que soy más

Voz 1698 10:34 óptica en la cocina su imagen como de espíritu libre entonces yo voy un poco así improvisando y claro el poste lo tiene mucho miedo pero me he dado cuenta que que sí le pones cariño Pasión Cuidado las cosas salen me salen unos postres muy rico ya verán

Voz 1995 10:48 estás qué pasa con todo respeto al que teníamos que haber llamas a tu marido viendo aquí

Voz 2 10:55 lo que sigue

Voz 1995 10:57 hay que estar aquí sentado hablando qué tal Master Chef diciendo verdades como puños ese tiene que ser tu tu marido ha dicho una frase como luego viene Robin Hood es uno muy bueno muy bueno muy bueno yo voy a utilizar esa frase decir mira de pensar y he pensado que los postres son como la matemática pura vale pero no te voy a decir

Voz 1698 11:18 yo te las de la de la regalo

Voz 1995 11:20 contar cosas porque es verdad que empieza el próximo domingo a estas diez es un acontecimiento en este país y es verdad que promete sea de los pocos programas que han servido para que padres e hijos se sienten a la vez a ver la tele porque ahora ya cada uno está con la tablet se limo y es verdad que Masterchef consigue que el padre la madre el padre la madre se sienten todas a ver es la que tiene un componente yo te preguntas si tú sonríes en saber porque es muy difícil de mentir sin reírse en en estas circunstancias si tú llegas muy lejos

Voz 2 12:00 a partir de ahí

Voz 1698 12:02 le no mira lo tiene la gente lo tiene que ver porque porque además pasan cosas muy muy increíble lo primero que vean de luego hay mucha gracia tenga ya tenía un fan

Voz 1995 12:13 de dónde tengo que mandar hay que mandar mensajes

Voz 3 12:16 no no hace falta ya se me hace falta

Voz 1995 12:22 vale empieza el domingo a Master Chef y además de este año viene viene cargado con gente está Mario Vaquerizo están Mario Vaquerizo que tiene una pinta de cocinar Guillén Mario D

Voz 2 12:35 yo no voy a decir nada pero no por eso se porque cada pregunta se queda en nada os va a sorprender a todos a todos

Voz 1698 12:44 de Mario Boris Carmen Lomana Antonia Dell'Atte que hacen un tándem las dos muy muy divertido

Voz 1995 12:53 sabéis entrenando te acuerdas de los que el teatro se Carmelo

Voz 1698 13:01 no no no consta divinas y están gracioso pésima y bueno ya veréis lo que pasa entre ella

Voz 1995 13:08 hispanos seguiremos mucho que hayas vuelto que estés trabajando tanto que tenga tantas cosas que hacer que estén aquí que que tus hijos estén yendo igual el programa que el próximo domingo participes en un acontecimiento que une a muchas familias y que y que lo hagas también así que enhorabuena muchísimas veces