Poco entusiasmo con la vuelta del Todo por la radio

Voz 1 00:00 qué grande Pedro no me lo creo que aquí los ciento en kilos

Voz 2 00:06 soy una bestia paralelo Especialistas secundarios al ruedo pero hoy por ser el primer día que en todo por la radio me gustaría ceder el protagonismo a los oyentes vale las personas que están ahí al otro lado por no trabajar sí pero también Sport escuchar un poquito las luces y amables voces de los oyentes dándonos la bienvenida preguntando qué tal estamos un poquito que no en el lomo que son les gusta poquito no sino sí sí mira yo tenemos al teléfono que quiere pues darnos la bienvenida el ex brujo o desde Toledo la maldijo

Voz 3 00:39 no te llamaré dos

Voz 1 00:45 ya está

Voz 4 00:46 ahora no que si no quieres decir además orujo la la la la papa en vereda mi Atano tengo que decir abajo no no no no no no si no tienes nada más que decir la verdad es que no lo sé

Voz 2 01:02 pues déjalo eh tranquilo orujo venga venga hasta luego vamos con otro oyente desde Oviedo Laura

Voz 3 01:09 hola bienvenidos de nuevo

Voz 2 01:13 algo más por mi parte no o que Pelli secos los oyentes si a ver qué nos dice malva bizco desde Arroyo de la Miel qué tal

Voz 3 01:23 hola bienvenido de nuevo qué tal mira dijo que tengo aquí un poquito deprisa que tengo aquí las niñas en clase

Voz 4 01:29 ahora no hay clase de la niña no

Voz 3 01:31 qué le cabrea es venga acá Bernard comparte Compartel Valladolid

Voz 2 01:39 el Valladolid bueno pues no parece así a simple vista que haya una especie de entusiasmo no generalizado por la vuelta de del todo por la radio a verla dicen desde Lusitania habría qué tal buenas tardes

Voz 3 01:49 la vaya a pedir disculpas en nombre de la ganada por favor que que que no jueguen nos juzgan hasta ten con el tipo de millones de personas la actitud de tres más el Rachel pero bueno yo no soy más famoso barrio de Fazio ID desagradecido como señala la anterior

Voz 2 02:12 no no no no no lo saben lo sabemos perfectamente y no pensábamos general sabemos que bueno eran tres personas que no tenía el día

Voz 3 02:17 pero yo soy una alerta agradecida aparcó la vida de la vida coño y eso cómo se eso bueno es exagerado pero lamenta tenéis mucho que os ha compuesto una canción SIMA permitió como a las catalanas

Voz 2 02:38 Dios Capella nunca pero hoy a mi me gusta Capella bueno Capello hubo Cappellacci a La Ventana

Voz 3 02:45 la Ventana es ahora a Terra España al que se a ser actualmente el sesenta periodistas sino diez líderes Larra diez años la el viernes por la hasta hora adiós misiles a hacer espera hacer

Voz 2 03:23 oye Viriato viajar para que esto es lo que en la Wikipedia

Voz 3 03:28 es una canción

Voz 2 03:31 pero no te has currado la letrada Wikipedia la melodía la melodía no es Pedro yo oyendo existía tú que entiende de eso

Voz 4 03:37 es un espanto no había melodías no había Perdona bonita no no no bonita bonito digo bonita forma de dar la bienvenida en La Ventana

Voz 3 03:45 aquella es Kimi la bienvenido no es buena hasta donde yo sé la semana pasada se emitió tiempo plana a esta misma hora y también a La Ventana Moreno sí yo pero déjame hablar no la Ventana no siempre está ahí bueno añadió la gente vale no me extraña que los oyentes otra vez con poca con pocas ganas y con la boca pequeña bueno no creo que esta gente buenísima bueno bueno bueno bueno bueno bueno como si nunca bueno el lobo ya está supe y Amaral entre ellas tu aquí es decir esto más por supuesto que repisa adiós adiós a la meta de tema no tener es una centralita de regala de lo que sea

Voz 2 04:28 sí claro que sí luego te paso buenas para ver a Frank Sinatra

Voz 3 04:33 es acaso el legendario calma de la SER