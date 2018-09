Quién fuera cartilla para meterme por la ranura de ese cajero

Voz 1606 00:00 Especialistas secundarios que pasa bueno que lo sé desde el piropo callejero a si el piropo callejeras una es una actividad que está al borde mismo de la desaparición y es una lástima porque

Voz 2 00:14 venga porque

Voz 1606 00:17 mujeres a lo largo de la historia se han enamorado del pago este que les gritaba robado moto y es es es verdad que es una operación muy seductora que a todo el mundo en la enamora pero esta energía garantía que tienen algunos tíos pues debe salir por algún lado por eso ha surgido con fuerza un colectivo masculino el de los Peer operadores de cosas y una cosa es agustín agustín qué tal buenas tardes hola muy buenas tardes agustín agustín agustín operador profesional verdad Agus profesionalmente yo me dedico a lo que la donación de esperma árbol en tiró pues es más crítica bajo cosa usted jamás apropiado a una mujer o un hombre

Voz 3 00:54 a Hamas Franja yo fuera de trabajo es hoy en SER a sexual no tiene ningún interés por lo humano yo adoro los objeto inanimado uno Animos padres

Voz 1606 01:02 no está aquí en el estudio Radio Barcelona hay algo que que te atraiga Agustín

Voz 3 01:05 el complacer lo paga y el que ya quisiera tener la boca más grande va a comerte hasta las puntillas eso va a parar

Voz 1606 01:12 el micrófono del micro Jesé ser ahí este ese que te gusta es bueno al la entrevista te puedo decir con el me encontraba genial con luego lo me vuelvo loco no nos está tu casa usted a qué se debe la habilidad mental que tienes para piropear no son malos objeto es un don no no te lo puedes pegar un señor no

Voz 3 01:36 igual que que Messi que no para explicar cómo jugó a fútbol o como hace la declaración de la renta les sale punto ya ya

Voz 1606 01:43 a mí me sale ya tengo entendido que no sólo que objetos también tienen eso Seeley son J

Voz 3 01:48 la lugares verdad en por ejemplo yo al lado de casa hay un cajero automático que quisiera que lo ir amigos voz padre Dios bonito si cometer Cúcuta al cajero automático e en canto a no es clásico cajero que que que te hay que hacer una perder la cabeza desde luego ir a ver qué pasa

Voz 1606 02:04 por ahí que les suelta algo manido no salió algo

Voz 4 02:07 hay algún requiebro ahí no digo que fuera

Voz 3 02:10 ETA planteáis salir Portu ranura de objeto

Voz 4 02:12 es delicado

Voz 1606 02:19 bueno entonces doy por hecho que esta afición tu ya que tienen cuestión algún problemilla verdad

Voz 3 02:25 eh bueno pues sí sin ir Mishima alejó viniendo aquí he pasado una chica muy bonita la bici más preciosa que ya había visto Jamal nunca

Voz 1606 02:33 la bici interesaba la bici la bici vale has visto pasa que te encanta aquí que le ha soltado

Voz 3 02:38 dado ni Cándido cerveza podría pillar un pedal como el tuyo o el hecho fuera Dine para sujetar te que detrás a bonita para la bici

Voz 1606 02:50 chica pensó que era para ella o no

Voz 3 02:52 he hecho de todo yo no sabía cómo hacerle entender que a mí no me interesa vaya choque entre la pierna que la bicicleta carga pero no entendieron claro lo has dicho eso y nada bueno

Voz 1606 03:02 contra todo pronóstico hay gente que no es demencial tu comportamiento Agustín lleva para pedir consejos para pedirte consejo así como pobres

Voz 5 03:11 lo Teodoro o la Teodoro qué tal buenas tardes qué tal bueno a ver usted viaje piropos e poco convencionales Kraksi veo que piropeó objetos que hay también piropear a lugares piropeó que son funerales que piropeó haría usted aún aún fallecido

Voz 3 03:28 bueno claro no te entra dentro de no todo lo que no tenga vida me va va no

Voz 5 03:34 el efecto porque a Belgrado picos recientemente fallecido emitió Melitón fiel pues era mucho mucho esto de de piropos bueno crece sello fue soltero toda la vida eh a usted como experto se le ocurre algún pito o para admitió Melitón que yo pudiera utilizar durante el sepelio

Voz 3 03:54 sí un piropo para conocerlo y sin lo difícil no pero a ver me ocurren para el fuego de tu mirada abra su corazón y ahora Arda yo arde el tío Melitón eso pues sí sí sí sí no casi entierro y caso entierros serían quién fuera fosa aquí me metieran tu ataúd qué espanto

Voz 4 04:21 todo esto no sé qué qué opinas tú Teodoro

Voz 5 04:23 bueno pues que ha sido un un error hacer eso está llamada

Voz 4 04:26 comenta

Voz 1606 04:31 gracias Agustín pues mostrar no estaba oscuridad quisiera ser ondas de radio para meterme en tu aparato ya si ya te puedes