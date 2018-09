La series de TV que nadie ve ni verá jamás

Voz 1 00:00 series In Your Face

Voz 1606 00:04 bueno esto se está haciendo una sección es no darle una nueva sección Carlas nada que estrenamos que se llama series in your face ya era necesario que que que saltó por la radio alguien extrajera las novedades en el proceloso mundo de la Seris antes con Toni estamos hablando de que hay muchas series sabes si no sabemos que elegí no vamos por eso necesitamos un guía ahí hemos contratado sin cobrar obviamente que es como uno la contratar a Yuri Foster Julie qué tal les diecisiete años años ya te has visto todas las series que existe a las que las que se han hecho si es así la voy viendo las que van saliendo a la verdad es que es un placer estar con vosotros además Millás hola siempre escuchaba lamentará email me dicen que es un programa que está muy bien gente a decir

Voz 2 00:51 está cayendo

Voz 1606 00:53 la semana pues la serie es novedad las novedades de las que nadie habla por sí las que no está en la agreda contra forma más friki podríamos decir ya está dicho eso friki gusta mucho a ver pues no sé como otras chicas te mira a los que les gusta pues a ser deporte o ir al parque a yo que se o comer cosas que no estará en bolsas a yo soy así se quiere eso eh bueno que vamos al tema hoy nuestros una serie de coches sí sí sí ojo y si es decir que que acaban de de de presentar un festival Mi ya ha sido muy aclamada investigador bueno es no es un festival buenos festivales muy pequeñito más confesó una era una cena de amigos gays en Toronto vale ese Paco me decía Mehsud tal even series pero a ellos les encantó y a mí la verdad que también muy con el que va a servir para que no tenga esa todas las Jerez la serie perdone gira entorno a personajes

Voz 3 01:45 me eso pequeño King que que es una

Voz 1606 01:48 Mariano que es aquí

Voz 3 01:50 sí que si no quieren yo creo no que bueno estamos

Voz 1606 01:53 cuando la la serie comienza que está buscando su kimono por casa y le pregunta a su madre dónde está dónde quimono y su madre le responde Fuck You opera rebosa yo seguí yo enseguida sospecha que su madre no es coreana cogen sino que es una perra Jean King filtrada bueno pero claro ella ella pide ayuda a los a sus superiores de la CIA a usar porque ño coreano ha descubierto la bailaba delatar pero la sí avisé a la madre se que debe dos mensualidades es socia de la CIA a la rescatar su puta madre entonces se pero reside desde entonces ella decide hacerse guerrera Corea Corea nada bueno un tráiler hasta en la serie sí claro escuchamos que sino que esas en la radio vamos a escuchar

Voz 1 02:37 increíble historia

Voz 1606 03:07 Madrid ella decidió hacerse Aguirre Trailer dice exactamente lo que dice lo mismo que has dicho tú si es que el IVA de Kim Ki es es la increíble historia niño coreano sí sí sí pero me refiero que reiterativo reiterativos tú esto en la radio y de formación Trail aporta nueva información y luego otro completas con otra nueva información le hacemos un pan con unas hostias dijo radiofónico no no no lo tengo ah sí si quiere se quedará por aquí Francino ha de hacer las secciones de vez en cuando hay alguna serie que quiere recomendar unos para nosotros es bueno pues sí iré yo recomendaría pues Curro Jiménez no habla de nuestra época Escurras que ver Jodie Foster muchísima cobrar sólo un poquito más gracias eso es bueno cuando lo dice el jefe

Voz 2 03:58 no

Voz 1606 03:59 en antena analógica futuro