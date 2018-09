Todo incluido extremo

Voz 2

01:22

todo incluido extremos y esto es lo que proponía no si en qué consiste esto es que porque como por ejemplo otro más todo lo que debas no lo que usen es gratis incluso todo lo que respire si tiene respiración asistida cuando quiera así como quieras bueno máquina o Boca Boca lo que tú quieras no debes ni de moverte te llevamos a la tumbona te sacamos si te metemos en la piscina te llevamos al váter en Melilla ruido es todo incluido todo llevas todo el verano curando hostia que corren otro que corren notable que tememos aún así hay gente que escucha permítame que dice Fermín vacaciones también tengo que comida me pasó once meses y pico al año más de campo yo no pudo hacerlo alguien claro que sí que campeón tenemos un a este hombre le molesta más del ejército como decía además es que girarán la comida en tu boca no tiene llevarán la bebida tus labios Madrid porque ya hablando de vivido yo supongo cuento con que de mojitos del intestino pero si uno ahí barra de mojitos en cada escalera de la pistola hay barra de mojitos en lo alto el trampolín en el tuvo a bien las duchas al lado de cada tumbona tienes barra de mojitos en los ascensores la salida de emergencia engaño el párking haya esta barra de mojitos dentro las barras normales todo son bar de mojito bien gorda y todo esto con la que me al principio es verdad vale vamos al tema precios puedes dormir estáis sentados en Gavà si estáis todos sentados en excluyen influyen con la oferta de septiembre siete noches siete días todo incluido todo por diecinueve euros diecinueve siete días así les noches euros desde los de los ahora sí sí sí sí sí pero si diecinueve euros por ciento todo pero no habrá mucha calidad ahí no creo no sé no no me quiero meter estupendo saber el rol del mojito no es el mejor acuerdo ni siquiera si si error sí pero bueno para lo que buscas es aceptable niños gratis niños gratis y eso es que los niños no podré regalar las cosas en este plan mira los padres entran así entrar en una especie de cerebral muchos niños son abandonados en nuestras instalaciones así que lo regalamos quieres un par no ahora mismo y desde luego bueno pues si quiero hacer una reserva en Travel Tours con su extrema Bowling Club de lo dicho bien no creo que seremos o incluso pues que llamen a este número a los gays tuvo cierto dónde está el lugar donde están el que era hasta donde estés y no vas a salir del hotel como si te llevo a la franja de Gaza gracias