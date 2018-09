Entre Tiempos: Y no hubo vuelta atrás (09/09/2018)

Voz 0142 00:00 entre tiempos no sé si en estos meses de verano nos han echado de menos nosotros a ustedes muchísimo así que es vamos encantados de volver a abrir nuestro entre tiempos para disfrutar de un ratito de radio memoria durante esta temporada seguirá poniendo buena música María Romero para escuchar a los oyentes tenemos a Gina Domínguez de nuevo haremos madrugar Almudena Serrano directora del Archivo Histórico de Cuenca ahora sí Se acabaron las vacaciones Nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos a Marte

Voz 1 00:35 Nos consejo

Voz 0142 01:08 aprovechando que al menos durante el mes de septiembre llegaremos después de los compañeros de Ser Historia hoy vamos a comenzar diciendo aunque para muchos es obvio que los archivos son parte esencial de la historia en nuestro caso en el de la Fonseca de la SER como ermitas día a día alimentamos el archivo sonoro de la radio con innumerables voces y sonidos que hoy son la narración del presente y en el futuro serán historia entre todo lo que guardamos encontramos frases y palabras que han cambiado el mundo para bien o para mal frases y palabras que todos conservamos en la memoria y que una vez dichas no tuvieron vuelta atrás les apetece un viaje por una colección de imborrables momentos el uno de abril de mil novecientos treinta y nueve a las once y cuarto de la noche el locutor Fernando Fernández de Córdoba desde la sede en Burgos de Radio Nacional de España leyó el parte del final de la Guerra Civil española

Voz 5 02:15 eh

Voz 0142 02:19 mil novecientos sesenta y tres un boletín informativo de la BBC anuncia la muerte de Kennedy

Voz 6 02:25 eso Spies Dallas Texas fue género

Voz 4 02:33 Kate down town

Voz 0142 02:37 el veintiocho de agosto también de aquel mil novecientos sesenta y tres Martin Luther King pronuncia su histórico discurso en Washington nueve veces exactamente repite entonces su famosa frase Tengo un sueño

Voz 7 02:49 con guante ahí es Nation Huelva eso no no PEPS Rojo Pepe pero me di

Voz 4 03:18 mil Armstrong fue en julio de mil novecientos sesenta y nueve el primer ser humano en pisar la Luna

Voz 0142 03:24 un hito histórico que fue seguido en televisión por mil millones de espectadores Un pequeño paso para el hombre un gran salto para la humanidad

Voz 8 03:38 Amaya Granada

Voz 0142 03:41 todo el mundo al suelo el grito de Tejero al irrumpir en el Congreso de los Diputados en el golpe de Estado del veintitrés de febrero de mil novecientos ochenta y uno es otra de esas frases que sin y siquiera ponerla en contexto reconocemos todos al instante

Voz 9 03:56 momentos apunta es un guardia está apuntando con la pistola más policías entran más policías está montando al presidente del Congreso de los Diputados los con la pistola Íbamos como como a la policía la policía

Voz 0142 04:15 el muro de Berlín partió en dos la ciudad alemana entre mil novecientos sesenta y uno y mil novecientos ochenta y nueve el doce de junio de mil novecientos ochenta y siete el entonces presidente de esta

Voz 4 04:25 dos unido Ronald Reagan en un discurso en la puerta de Brandenburgo clamo señor Gorbachov tire el muro

Voz 10 04:35 yo si veis es decir si eso Viñuela inició las ex muy skate

Voz 0142 04:50 dios habemus papa es la fórmula elegida para anunciar desde el balcón principal de la basílica de San Pedro la elección de un nuevo Sumo Pontífice

Voz 12 05:08 Eminem Keith Simon Reverendo y Simon Dómine un dominó Joseph un San te Romero Lizzy Cardinale Ratzinger

Voz 0142 05:23 las Torres Gemelas son historia inolvidable esta frase de un atónito Javier del Pino en Hora catorce con José Antonio Marcos el día de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York era septiembre de dos mil uno

Voz 13 05:35 son las cuatro de la tarde ir veintinueve minutos tenemos otra última hora porque Javier del Pino qué es lo que acaba de ocurrir

Voz 14 05:43 se ha caído la segunda Torres Gemelas son historia diez veintinueve minutos de la mañana en Nueva York también aquí en Washington acaba de desplomarse la segunda torre gemela la única que quedaba Jean Pierre la primera que recibió el primer impacto del avión y ahora mismo otra vez nube de humo nube de escombros humo amarillo humo negro todo Manhattan todo Manhattan cubierto a nivel del sueldo no por el aire cubierto por la humareda y por los escombros e acabábamos de ver imágenes hace un momentito de la base de las Torres Gemelas y en esa base de la Torrecilla verdad había gente trabajando había bomberos había Protección Civil había enfermeros había médicos habían muchos viandantes había gente que había abandonado los edificios e la penales a gemelas que de repente se ha destrozado la Torre ha caído de arriba abajo ciento veinte pisos una inmensa mole de cemento otra vez ha ido abajo las torres gemelas no existen ya en la isla

Voz 13 06:35 son en este momento las cuatro y media de la tarde las tres y media en Canarias vamos subraya dato acaba de venirse abajo la segunda de las Torres Gemelas de Noyer como consecuencia de este doble atentado registrado hacia las ocho y media de la mañana esos dos aviones

Voz 0142 06:48 dos años después el presidente de EEUU George Bush pronuncia un discurso en televisión en el que se anuncia la guerra contra Irak da cuarenta y ocho horas al presidente Sadam Hussein para irse del país

Voz 15 07:00 yo ahí estuve ocho nueve

Voz 16 07:07 huy otro es el que no habían

Voz 15 07:17 después Henri entre los clubs Mike Chase estaba pues se que encima era friends

Voz 16 07:25 estás sonar enebro

Voz 0142 07:31 en mayo de dos mil once el presidente de Estados Unidos anuncia así la muerte de Bin Laden

Voz 17 07:36 el dato nada de Osama adoptados

Voz 0142 07:49 pero a Barack Obama lo recordamos siempre por el eslogan electoral que le llevó a la Casa Blanca en dos mil ocho

Voz 18 07:55 su famoso Yes we can

Voz 19 08:01 One Nation sesgada muy hubo Piqué Cronos bueno es igual de agua o bueno con mercados Ponce y otra en el jazz we can take nuevo sola

Voz 0142 08:21 en este repaso a frases que cambiaron la historia evidentemente no están todas las que son y es que la lista completa sería inabarcable sería no horas y horas de entre tiempos las que podríamos llenar con ellas así que vamos ya con nuestra siguiente sección tiempos con Ana Martínez Concejo y hoy es día reencuentro tras las vacaciones en un programa donde la Filmoteca están importante para viajar entre pasado y presente la temporada pasada incorporamos a entre tiempos a alguien del mundo de los archivos para compartir historias este año por supuesto queremos seguir contando con ella muchos de nuestros oyentes ya la conocen es la directora del Archivo Histórico de Cuenca Almudena Serrano Motta

Voz 4 09:20 Ile damos la bienvenida bienvenida de nuevo Almudena muchas gracias bien cómo estás tú qué tal el verano pues el verano muy bien trabajando muy bueno con algunos días de descanso pues ahí lo hemos sido

Voz 20 09:37 sobrellevando Cuenca mucho calor no has pasado no

Voz 4 09:43 no no no ha hecho mucho calor este verano ha sido muy llevadero tuvimos hay una semanita un poco más calurosa pero pero bueno los calores de estío que tienen que ser así también pero muy bien bueno oye Nos has echado de menos si nosotros nos hemos echado todos mucho mucho de menos estábamos deseando llegar a septiembre y estar ya todos todos en familia echado de menos pero que para paliar un poco esa ausencia pues tengo que decir qué está preparando ya espacios y contenidos para para toda esta temporada

Voz 2 10:18 a los a que has hecho deberes los que no se Llanos es como como las hormiguita

Voz 0142 10:25 vamos a contarles a los oyentes entonces que de nuevo vamos a abrir el el Arca de tres llaves es la sección de entre tiempos en la que aprendemos de Historia a través de los documentos que se conservan ese archivo que diriges yo hoy para empezar vamos a recordarles por si se les ha olvidado porque se llama así este trocito entre tiempos por se llama

Voz 4 10:46 cerca de tres llaves que es el Arca de tres llaves Almudena bueno caer tres llaves en fue un mueble muy útiles

Voz 0142 10:53 cada por supuesto para conservar documentos y otras cosas

Voz 4 10:56 desde la Edad Media fue utilizado tanto en archivos públicos como en archivos eclesiásticos y cuando hoy porque es empiezan a utilizar estas Arcas pues la utilización de estas arcas de estos arcones Se utilizó como digo desde la Edad Media porque no existían por supuesto aún edificios destinados todas las instituciones a archivo de modo que las es arcas estas arca se podían llevarse podían transportar de un lado para otro dependiendo de el de lugar de celebración de reuniones y los concejos de los ayuntamientos de la canciller diaria la Cancillería Real modo instituciones eclesiásticas bueno suponemos que tenían tres llaves para mayor seguridad pero quién guardaba esas llaves tan importantes de quién era esa gran responsabilidad pues las llaves se entregaban a varias personas que estaban relacionadas con la institución de modo que ese muebles Arca no se podía abrir sin que los tres estuviesen presentes en Japón el fin de evitar fraudes en la propia institución era donde se designaba esas tres personas que imaginémonos por ejemplo un concejo un ayuntamiento voy pues se podía designar

Voz 20 12:10 algún regidor a otro oficial de justicia y aún un escribano público o por ejemplo no

Voz 0142 12:18 les son las referencias más antiguas de Arcas

Voz 4 12:21 tres llaves que tenemos bueno pues hay muchas referencias pero sabemos que la Corona de Castilla por ejemplo lleno Corona de Aragón ya hubo arcas desde principios del siglo XIV y tenemos varios ejemplos para que conozcan los oyentes por ejemplo en Manresa hay un arca documentada desde el año mil trescientos dieciséis que es muy antiguo en Valladolid por ejemplo noble ciudad castellana desde el año mil trescientos setenta y cinco

Voz 2 12:49 tú o Burgos

Voz 4 12:52 cabeza de Castilla desde el año mil trescientos noventa y ocho a mil trescientos noventa y ocho

Voz 0142 12:58 y cuando se hicieron más frecuentes cuando se usara

Voz 4 13:00 Armas bueno según fueron avanzando los siglos sobre todo a partir del siglo XV las referencias a este inmobiliario son abundantes además de que gracias a las disposiciones que otorgaron los Reyes Católicos pues fue difundiendo se la obligación el uso de Arca como sistema de instalación de documentos en los ayuntamientos

Voz 0142 13:23 ya no sabía yo que había obligación de uso fíjate Chi

Voz 4 13:26 hay era una seguridad la que la que se proporcionaba no claro con todo ello sobre los documentos de de gran relevancia gran importancia fundamentales entonces algunas ciudades tuvieron varias marcas también debido a la gran cantidad de documentos que se iban acumulando por ejemplo en Madrid vamos a hablar de la Villa y Corte

Voz 0142 13:45 también en el año mil cuatrocientos ochenta y ocho se tuvo que comprar un arca nueva que le costó al Concejo madrileño veintiocho

Voz 4 13:54 en realidad en estas arcas sólo se guardaron documentos algo más no las arcas también se aprovecharon para guardar objetos dinero negaron así ocurrió por ejemplo en muchas ciudades de las recién descubiertas indias entonces en qué en que se fueron encargando estos muebles por ejemplo tenemos un texto que dice lo siguiente con los baúles o Arcas a lo largo de las paredes Arca de tres llaves para los caudales del Rey arca tres llaves para los bienes de difuntos arca b3 llaves parabienes de propios Arca de tres llaves para los papeles del Cabildo pues

Voz 0142 14:34 yo creo que con todo lo que hemos contado hasta ahora hemos recordó

Voz 4 14:38 dado bien que eran las arcas de tres llaves ya sabemos lo que es y creo que los oyentes se hacen una idea de por qué hemos elegido este nombre para para tu sección pero recordemos que afortunadamente hoy en día ya no son necesarias estas Arcas la custodia de los documentos de dónde están bueno pues lógicamente hoy día la inmensa cantidad de documentación que se conserva en en los edificios destinados expresamente a a archivos muchos de ellos espléndidos importantísimos con son los que tenemos en España no no con una una plantilla de personal excelente dedicados a a su custodia hay difusión claro pues nada Almudena bienvenida de nuevo a entre Tiempos Nos vemos pronto muchas gracias a ti entre tiempos

Voz 0142 15:30 Martínez Concejo

Voz 1473 15:34 también ha vuelto de vacaciones María Romero Ana qué tal mira qué felicidad traigo que tranquilidad

Voz 2 15:39 y qué color que envidia verdad

Voz 0142 15:42 pero en fin como tebeo tan animada supongo que vuelves con ganas de traernos la mejor música iraquí en adelante además todas las semanas

Voz 1473 15:50 esto esto le cogió el truco el gusto la temporada pasada este año repito faltaría más vamos ya te digo bueno pues viniendo tan motivada ponle un poco de color a la vuelta al trabajo venga pues vamos a hacerlo volviendo a pinchar las que han sido las canciones de este verano

Voz 21 16:05 te lo vende eran

Voz 1473 16:15 aunque el concepto de canción del verano ya no es lo que era no no es verdad que ya no te encuentras a canción que reina durante todo este tiempo estival tan característica con ese sonido verbena pero chiringuito de playa es que ahora hay mucha más variedad y es difícil elegir una canción que destaque ponen es una de las demás quizá una de las más conocidas este año haya sido éste in my feeling desde el rapero canadiense Drake aunque más bien ha sido gracias a esa imprudencia de vídeos en los que la gente se bajaba del coche en marcha iba cantando el tema que en fin

Voz 22 16:45 qué te voy a poner profe las negra barras

Voz 0142 16:49 hemos visto esos vídeos por todas partes pero creo que ha sido más el verano de los triunfitos

Voz 23 17:00 banda

Voz 1473 17:05 hemos arrastrado la resaca del final del programa con esa pedazo de Algeciras ha quedado claro poco a poco han ido presentando su Single de sus discos que es y Cepeda Mireya Miriam María Guerra o está que está sonando Aitana de Amaya que sabemos Duque Jesús la pregunta que por ahora está está tomando las cosas con bastante calma vivía yo pero te diré que puede que ya ganó la Operación Triunfo pero para mí hasta ahora la que mejor tema ha sacado es la primera expulsada Mimi

Voz 0142 17:30 su proyecto o la índigo

Voz 24 17:34 según Tom Tom

Voz 25 17:44 no sé yo si será el mejor pero sin duda el más bailable

Voz 1473 17:48 que en verano aunque pecamos de repetitivos que es lo que nos gusta es el bailoteo un poquito haya descontrol

Voz 11 17:52 sí

Voz 1473 17:52 aunque hay que nada necesitado que le den clases de baile como Álvaro Soler lo que yo también he escuchado a mi pesar mucho este verano y bueno durante todo el año y no hay manera de que deje sonar es el reggaeton que no falla incluso hemos recuperado el título de una canción de reggaeton muy conocida hace un par de años a ver si te suena

Voz 11 18:34 traído

Voz 1473 18:40 bueno pues aunque yo no entiendo muy bien que la vaina local Nice si lo quiero saber ha vuelto este año pero en una canción totalmente distinta de la mano de Osuna y Manuel Prado hombre lo de la vaina loca no sé yo si tiene aquí un contexto muy calentón que hemos tenido este verano canciones bastante más explícita María

Voz 11 19:08 eh

Voz 1473 19:15 es cierto que Veguellina y Natasha han dejado más claras sus intenciones este verano pero aquí en terreno patrio pues te tángana tampoco es que haya quedado corto

Voz 25 19:29 el hombre letras sexy aparte yo ya empiezo a estar empatada de tanto retraso sólo está revolviendo restó

Voz 1473 19:43 bueno venga vale pues cambiemos un poquito exigió aquí este a tu salud

Voz 0142 20:04 vamos a ver si me sacas del reggaeton puro y duro para meterme en la electrónica de Steve Aoki pero cantada por Daddy Yankee es que me has vuelto todo un poquito de exquisita

Voz 1473 20:15 cállate te jefe pero como si buena te voy a tener dos artistas que rompen con el esquema que hemos seguido hasta ahora en el programa y que han triunfado triunfarán todo el verano lo que queda de año debida y bueno bonito y queda

Voz 27 20:27 no es sencillo que cruzó

Voz 28 20:43 Perera

Voz 1473 20:45 por qué Rosalía Llanos va dejando perlas que digo perlas diamantes de lo que será su nuevo trabajo el mal querer del que seguro que volvemos a hablar más adelante para muestra este malamente

Voz 2 20:58 la segunda artista

Voz 1473 20:59 pues la segunda artista te vuelve lo Catí me vuelve loca Mi quién diga que no pues mienten la verdad pero aquí voy a hacer una pequeña corrección porque es que esta cantante no es que vaya a triunfar este año es que ya lo lleva haciendo toda la vida y en dos mil dieciocho se ha sumado otro tanto de los miles que atesoran su carrera participando en la secuela de la película Mamma Mia claro ya ha triunfado tanto entonando las canciones de Abba que al final ha decidido sacar un disco de versiones estoy hablando obviamente de Cher y la canción no necesita ninguna presentación

Voz 11 22:18 muy

Voz 0142 24:35 pues entrando en tiempo de boca Teka llega Gina Domínguez a la que también se le han acabado las vacaciones

Voz 31 24:44 en una pues muy bien

Voz 1473 24:46 tengo que acostumbrarme de nuevo a este madrugón

Voz 1509 24:48 yo creo que todavía no soy persona

Voz 0142 24:51 yo sí nosotras dos somos más aves nocturnas y esto de madrugar en fin

Voz 1509 24:58 que nuestra es para de esta temporada pues esta vez traigo un Remember vamos a recordar unos cuantos de los deseos de la temporada pasada como ya saben la evoca la última sección del programa donde ustedes los oyentes hacen peticiones

Voz 0142 25:12 bonito nombre boca Ateca que es el día antes de meternos en materia queremos agradecer a quiénes no siguieron el año pasado en esta sección tan fieles que además han seguido mandando peticiones en los meses de verano a través del Whatsapp seis nueve seis seis dos cinco cero cero uno que ya casi ni nos acordábamos nosotras seis nueve seis seis dos cinco cero cero uno en el correo electrónico entre tiempos arroba Cadena Ser punto com entre tiempos arroba Cadena Ser punto com y que en proxy hemos programas podrán escuchar estas peticiones de verano si muchísimas gracias a todos

Voz 18 25:45 y agrupará las peticiones por decirlo de alguna manera en varias secciones por un lado hemos

Voz 1509 25:50 pero peticiones de oyentes que han querido recordar programas de radio como el cine de lo que yo te diga Solos en la madrugada o el concurso potente

Voz 11 25:58 de dónde AV y media la alegría de Andrés Caparrós

Voz 32 26:03 saludos cordiales señoras y señores oyentes de toda España después de la emoción aquí está la expectación

Voz 33 26:08 la expectación que hoy es mayor que ayer

Voz 0142 26:11 la menor que ahora mismo tenemos foto

Voz 32 26:13 mientas cincuenta mil pesetas en la Bolsa tres se las llevará un verbo de la tercera conjugación pero además del porque usted

Voz 1509 26:21 no tenemos oyentes que han querido escuchar de nuevo la voz de locutor preferido como Carlos Llamas Joaquín Luqui Otón Aguilar del que acabamos consiguiendo un saludo para el programa compañeros

Voz 34 26:31 es como estáis aquí estoy feliz de que pidáis recordar cosas

Voz 1509 26:35 hace hace algunos años pero recuerdo que yo también

Voz 0142 26:37 en entonó un poco más serio hemos recordado acontecimientos históricos de nuestro país como la tragedia del Prestige el 23F hemos recuperado también la dramatización del Dos de Mayo que hizo la Cadena SER hace unos años

Voz 1509 26:50 Nos atrevemos con el deporte es otro capítulo

Voz 0142 26:52 minutos que aunque confundimos la mano de Dios

Voz 1509 26:54 con el siglo acompañado con sucede ratas en el programa por supuesto le cogimos el Trujillo recuperamos para Ponseti la primera retransmisión que hizo la Cadena Ser de la Super Bowl

Voz 9 27:05 aquí en la cabina del estadio Qualcomm por José Antonio Ponseti por ejemplo José Antonio qué tal eh

Voz 35 27:09 buenas noches buenas noches Tony a los oyentes a la Cadena Ser en en un día muy especial para para la Cadena SER aquí en California muchísimo calor hace un día excepcional para ir yo entonces no te quejes queja calor dado ya sabéis que vivo en la costa este me venía al oeste para tener mismo te estás lo de Lopera apura

Voz 0142 27:29 entre tiempos también ha hecho varios guiños a la literatura y eso se nota nuestra boca Teka donde esas peticiones relacionadas con libros con lectura han ganado por goleada hemos rescatado las voces de por ejemplo Gloria Fuertes Umberto Eco

Voz 36 27:44 Saramago la muerte de la palabra la la incapacidad de comunicarse realmente la reducción del instrumento de comunicación practicamente Miribilla

Voz 37 27:56 ya la alcancía la ronco

Voz 36 28:03 él incluso el desprecio la palabra porque si tú encuentres a alguien que hable con propiedad que hablo correctamente que habla para el cielo si bien bueno lo un con suspicacia pero qué es quién es que se cree él para estar hablando tan fino

Voz 1509 28:22 por último pero no menos importante destacamos a dos de nuestros más fieles oyentes Francisco Palacios Sánchez

Voz 0142 28:28 esperemos que siga llamándonos cada domingo

Voz 1509 28:30 a Fernando conocido como sino en

Voz 0142 28:33 es una entrevista para que evaluar a nuestra primera temporal

Voz 1509 28:36 nada le prometimos una visita a nuestros archivos

Voz 0142 28:38 que sigue pendiente por cierto yo me imagino

Voz 38 28:41 el edificio de Gran Vía treinta y dos Adriano de discos y de casetes si de cosas cuando vas algún sitio dices pero esto es un volumen de almacenamiento pues no sé me imagino ahí ya no de cosas de cosas y además con esto de que voy descubriendo supongo que lo tendré superordenador pero a mi me gusta imaginarme no como como las montañas comunidad el Tío Gilito que Baeza allí explorando a ver qué hay

Voz 1509 29:08 ya saben que seguimos atentas a peticiones en el whatsapp

Voz 0142 29:10 las seis nueve seis seis veinticinco

Voz 1509 29:13 cero uno seis nueve seis seis veinticinco cero cero

Voz 0142 29:16 uno a sus mensajes de contestador en el nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro y a sus correos electrónicos en entre tiempos arroba Cadena Ser punto com

Voz 39 29:28 tiranos el sonido de la fonética de la SER que el Estatuto

Voz 1473 29:30 devolver a escuchar con su selección con pondremos

Voz 39 29:33 Nuestra evoca Teka de entre tiempos nos marchamos

Voz 0142 29:35 ha quemado gracias María hasta la próxima canción Gracias Gino gracias Marcos

Voz 40 29:42 hasta la semana que viene se ha acabado