SER Deportivos: "El adiós de Navarro" (07/09/2018)

Voz 1704 00:00 hola qué tal aquí empezamos SER Deportivos gracias por escuchar ya lo hagas a través de la radio de dispositivos móviles de la página web tres W Cadena Ser punto com la selección española se encuentra ya en Inglaterra donde mañana a partir de las nueve menos cuarto juega la ante la selección inglesa en Wembley esta tarde entrenamiento en el escenario del partido con rueda de prensa de Luis Enrique del capitán Sergio Ramos anoche en El Larguero el que habló fue Rodri en la previa de ambos perdió recordad que luego jugaremos frente a Croacia esto dijo el centrocampista del Atlético de Madrid

Voz 1 00:44 la de esta manera con este nuevo formato que ya prácticamente todos los partidos que antes en los amistosos ahora van a ser semifinales los pilares de mundiales contra contra equipos muy importantes e Inglaterra semifinalista del Mundial Croacia finalista bueno para ser dos exámenes importantes para nosotros iban a ser partidos importantes no porque nos estamos jugando cosas en Wembley en su casa bueno será un buen examen para ver dónde estamos Si yo creo que que estamos trabajando muy bien el míster nos ha metido una inyección de de ilusión y de aire nuevo así que lo cogeré Si bueno a ver a ver cómo salen las cosas no

Voz 1704 01:24 Durex e inyección de Luis Enrique ayer la selección sub veintiuno se clasificó para la próxima euro de Italia San Marino tras ganar a Albania tres a cero Se completa una clasificación inmaculada con pleno de victorias a falta de tres partidos por jugarse no hay primeras y segunda jornada en la Liga Un dos tres que arranca con dos partidos a las ocho Las Palmas Nàstic ya las nueve Mallorca Cádiz hemos también jornada en la Liga de Naciones con un Italia Polonia y un Turquía Rusia cómodo los más destacados y fuera del fútbol en baloncesto hoy Juan Carlos Navarro ha anunciado su retirada después de que el Barça no le renovarse uno de los más grandes de la historia que lo deja

Voz 2 01:59 para despedirme de dejar claro que mi intención no es

Voz 1627 02:01 que jugó aquí siga haciendo Kouachi que no cambie como he dicho antes aduciendo ha dicho a cabo una etapa genial de mi vida pero pero empieza otra diferente pero no menos emocionante y que voy a darlo todo puerta con este club

Voz 1704 02:17 ahora Juan Carlos Navarro será manager de la selección de la sección de básquet del Fútbol Club Barcelona además estamos con los entrenamientos libres de San Marino tras la tensión en la rueda de prensa de ayer entre Marc Márquez y Valentino Rossi recordad que el italiano se negó a darle la mano Mar Márquez etapón en la Vuelta a España se pone más seria la cosa llegaba a la CAM Perona ya en el Open de Estados Unidos de tenis hoy a las diez semifinales Nos lo Pelai Rafa Nadal contra Martín del Potro tres y siete empezamos SER Deportivos Pedra

Voz 3 02:43 pedalada kilómetro a kilómetro de puerto a puerto de etapa en etapa esfuerzo en esfuerzo los corredores de la Vuelta Ciclista saben bien que los sueños se hacen realidad cuando los perseguimos con todas nuestras fuerzas Loterías patrocinador principal de la Vuelta por un deporte que

Voz 4 03:02 el mundo a los que no pestañear en los penaltis los que gritan gol sin complejos a los que no quieren perderse ni un partido hola futboleros os esperamos en Movistar y hola a tener todo el fútbol toda la ICCAT toda la Champions y la Europa League y ahora fútbol cine series y Deportes gratis hasta dos mil diecinueve sin compromiso de permanencia Movistar eligen

Voz 5 03:24 lo que hace es la quiniela de dos millones seiscientos mil euros de bote con tu padre da tiempo a que te cuente que tu madre sigue con lo de los nietos y que tengo dice de porque su mandado y que ese partido es un uno fijo y que lo va a comprar un perro para que se olvide del tema y así el sale poco de casa

Voz 6 03:37 mientras la haces ya ganas esta jornada en la quiniela de dos millones seiscientos mil euros ninguna apuesta deportiva te da más por un euro con cincuenta

Voz 7 03:45 este fin de semana siéntate relájate

Voz 8 03:49 sí porque tienes casi diez horas de Carrusel deportivo

Voz 9 03:56 bienvenidos hasta que el sábado sea domingo

Voz 0509 03:58 no sé el Deportivo sábado desde las

Voz 10 04:01 pero una hora menos en Canarias y hasta la una y media de la madrugada donde la jornada de Segunda División los entrenamientos en San Marino del Gran Premio de en el sepa de montaña en la Vuelta a España con el comienzo de la Liga Femenina de fútbol deseando y a las veinte y cuarenta y cinco desde Wembley se cuelgue el Inglaterra España el portavoz de la radio Mickey presenta Letter del programa líder

Voz 8 04:39 el Garrido Carrusel deportivo más grande que nunca

Voz 1704 04:48 oye ya lo escuchaba mañana a las nueve menos cuarto ese partido entre Inglaterra y España esta tarde rueda de prensa de Luis Enrique y Sergio Ramos entrenamiento el equipo que ya está en tierras británicas también está Javier Herráez hola Javi muy buenas

Voz 11 05:00 hola qué tal Escorial muy bueno ya estamos aquí en aeropuertos

Voz 1704 05:03 no acaba de llegar las soy soy hace bueno bueno

Voz 11 05:05 poquito de fresquito que siempre hace aquí bueno a sagrada de dieciocho donó no agradece el calor calorcito de verano que déjate de frío lluvia pero bueno aquí es lo que toca dice que mañana puede llover durante el partido ahora mismo son dieciséis grados luce el sol tímidamente alguna nube que amenaza ir a las ocho y cuarto va a ser la comparecencia hablo de hora española de Sergio Ramos ID

Voz 0765 05:30 de Luis Enrique los hombres que iban a tomar las

Voz 11 05:33 palabra y que vamos a lo que dicen porque uno tiene que hablar mucho por ejemplo de la portería quién jugará si es que lo quiere decir si va a hacerlo De Gea o lo va a hacer Kepa y el otro Sergio Ramos de la llegada de Luis Enrique al frente de la selección española de fútbol

Voz 1704 05:47 esta tarde vamos a poder o vais a poder ver el entrenamiento de la selección no supongo

Voz 11 05:52 sí señor afortunados porque la verdad es que el primer día el lunes cuando llegó el equipo ahora roza pudimos ver de entrenamiento dirigido ya por Luis Enrique el primero en en Las Rozas siempre se agradece no ver a hombres como Rodri que ayer fue protagonista en El Larguero que es un pelotero está extraordinario ver cómo se maneja en el campo Overa a Isco que está en estado de gracia excelente de marcar dos golazos uno con la izquierda con la derecha Iber un poco las ideas que tiene Luis Enrique que será lo que había antes más meter un poquito más de velocidad de más ritmo y quizá de menos toque insulso en el centro del campo esa es la idea que tiene veremos si lo consigue aunque siempre digo lo mismo con Luis Aragonés con Vicente del Bosque Icon Lopetegui España ha jugado muy bien a fútbol

Voz 1704 06:34 seguro que los seguiremos haciendo además en un gran escenario como es el de Wembley que últimamente no será la última vez empate a dos con un gran partido de yoga de Iago Aspas y cómo está nuestro rival semifinalista del pasado campeonato del mundo como esta Inglaterra Álvaro de Grado buenas tardes

Voz 12 06:49 hola buenas tardes pues con la ilusión de retomar los resultados dan pero dejaron al pasado y al cuarta selección clasificada en este Mundial se han vendido todas las entradas en Wembley lo cual es bastante positiva luego ya se verá si el estadio en si se llena o no pero ya no se venden más entradas hecho ya han puesto a la venta las del próximo partido contra Estados Unidos que jugarán en dos meses antes del partido Harry Kane va a recibir la Bota de Oro del pasado Mundial otra vez en recuerdo de lo que fue este verano seis goles marcó el delantero del Tottenham ya antes del partido se eleva a hacer entrega de de ese trofeo de una selección que tiene muchos jugadores jóvenes que se retiraron en las últimas semanas Cary Kate Healy Jamie Vardy de la selección y que con Gareth saudíes continúa este proyecto de de renovar y de dar un salto de calidad a la selección inglesa

Voz 1704 07:37 con muchos jugadores jóvenes esta selección inglesa gracias Álvaro mañana este partido Inglaterra España seguimos en SER Deportivos

Voz 5 07:45 para lo que hace es la quiniela de dos millones seiscientos mil euros de bote con tu padre da tiempo a que te cuente que tu madre sigue con lo de los ministros que hay que te lo dice porque su mandado Eyck ese partido es un uno fijo y que lo va a comprar un perro para que se olvide del tema y así el sale poco de casa

Voz 6 07:58 mientras la haces ya ganas esta jornada vote en la quiniela de dos millones seiscientos mil euros ninguna apuesta deportiva te da más por un euro con cincuenta La Bella

Voz 1704 08:06 ah sí

Voz 7 08:08 no crees que deberías encargarle la web a alguien

Voz 8 08:11 duda número ocho que pueda hacer esa inversión en ICO te facilitaba financiación para hacer realidad sus proyectos para que empiece a creer en ti y en tu negocio informa Ep en tu banco en ICO punto es o en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno

Voz 13 08:26 los buscadores de los Torró capaces de encontrar un curso para hablar de una velocidad de fibra

Voz 14 08:31 estoy muy contento a velocidad decir ahora que para hablar muy muy muy muy muy rápido y mucha mucha mucha mucha muchas cosas

Voz 13 08:36 ciertas increíbles empuja porque se les regalamos

Voz 15 08:41 daño de televisión con el mejor cine

Voz 8 08:43 el nueve de septiembre sobrepuja

Voz 5 08:46 lo que hace es la quiniela de dos millones seiscientos mil euros de bote con tu padre da tiempo que te cuente que tu madre sigue con lo de los nietos que hay que te lo dice porque su mandado Ike ese partido es un uno fijo y que lo va a comprar un perro para que se olvide del tema y así al sale un poco de casa

Voz 6 08:58 mientras la haces ya ganas esta jornada en la quiniela de dos millones seiscientos mil euros ninguna apuesta deportiva

Voz 1806 09:04 además por un euro con cincuenta

Voz 1704 09:12 pues hoy en Barcelona sea despedido un mito uno de los deportistas más importantes de la historia de España digo nada ya dentro del mundo del baloncesto se retira Juan Carlos la Bomba Navarro Xavi Saisó buenas tardes hola Escorial buenas tardes ocho Ligas dos Euroliga competición de la que es máximo anotador histórico siete Copas del Rey con la selección además el Mundial junior del noventa y nueve el absoluto de Japón de dos mil seis dos platas olímpicas un bronce dos Eurobasket en uno de ellos siendo MVP y me dejó muchos título Xavi impreso

Voz 1982 09:39 durante la carrera pues si realmente impresionante y el Barcelona después de que el verano haya sido complicado quiere estar a la altura de lo que merece Juan Carlos Navarro que por cierto Escorial ha querido dejar hoy muy claro en una rueda de prensa donde estaban sus amigos familiares ex jugadores la plantilla

Voz 1704 09:56 primer equipo bueno digo ha querido dejar muy claro que que

Voz 1982 09:58 día a seguir él un año más inactivo Iker le molesto cuando le dijeron que tenía que retirarse y pasar a los despachos la Bomba quiere pasar página pero lo escuchamos arde conocido insisto que ha pasado un malvado

Voz 1627 10:10 pese a que va a continuar otro año más hace todo queda que llegó el momento y a partir de ahora seguir seguir formando parte del club pero deshaga desarrollando otra labor como ya ha explicado el presidente ahora mismo tengo ganas de sumar poner mis conoce bien todos y experiencia de estos veinticinco años para ayudar al club de otra manera algunos especialmente ayudando a la gente joven en la transición de

Voz 1704 10:35 el día veinticinco de noviembre está previsto el último homenaje verdad

Voz 1982 10:39 bueno si es ahora a partir de ahora el calendario es un acto institucional el veintisiete de septiembre en el Palau Blaugrana blaugrana de carácter privado de habrá de las selecciones jugadores mucha gente ya el veinticinco de noviembre será el gran acto a partir de las en el partido de Liga frente al Real Madrid que se jugará en el Palau Blaugrana domingo por la tarde la ahí les retirarán la camiseta con el dorsal número once por tanto el Barça Madrid de Liga también será un día especial para Juan Carlos no

Voz 1704 11:07 gracias sobre todo en Barcelona hoy tenemos cita con el tenis esta noche porque Rafa Nadal se juega el pase a la final del jueves Open Miguel Ángel Zubiarrain que contamos hola

Voz 17 11:17 hola me buenas pues que va a ser a las cuatro de la tarde hora de Nueva York por lo tanto diez de la noche hora española ya no va a apretar el calor hoy ha amanecido nublado con bastante fresquito han cambiado las tornas ha debido bajar como quince grados una temperatura así que si no llueve porque está muy nublado el partido se va a jugar con el techo descubierto que vamos a ver un partido al cincuenta por ciento gana Nadal ha ganado las tres últimas veces pero por esto es muy peligroso por lo tanto es difícil hacer un pronóstico confiemos nosotros en el triunfo de Nadal eso sí y luego más tarde jugarán Djokovic Nishikori partido con Yoko y favorito pero está muy claro el serio Miccoli podría dar un disgusto

Voz 1704 11:57 gracias tuya en motociclismo tenemos el Gran Premio de San Marino hemos tenido entrenamientos libres esta mañana aunque sigue hablando de la tensa rueda de prensa de ayer Mela Chércoles qué tal muy buenas

Voz 1104 12:07 US ráfagas Escorial empecemos

Voz 1704 12:09 por la rueda de prensa porque me da a mí además es que te leía es que se llevan fatal Mela esto no va a tener solución

Voz 1104 12:15 la pasa es imposible y además cuando ha habido hay que ver de manos por ejemplo en el tiene podio de Montmeló dos días después de que fuera Luis Salom se demostró con el tiempo que no en el día de ayer Valentino Rossi le negó la mano a Marc Márquez que previamente Valentino había contestó a una pregunta acerca de que no me importaría algún día hacer las paces con él diciendo que no hacía falta quisiera las paces porque la relación entre ambos era normal que no había ningún problema lo eche la ocasión para preguntará Valentino Si es así como él decía qué no darle la mano allí públicamente a lo que más adelantó ofreciéndole la mano Valentino será negó el anegó que bueno pues que no retratado a Valentino para mí su mal gesto de Valentino pero también hay una cosa que me a ver si en vino más y cuando se respeten en la pista lo que está claro bueno con filiales y ayer Valentino dejó claro que eso que cuentan aquí entre ellos a ningún problema de mentira que no se pueden ver

Voz 1704 13:06 efectivamente en lo deportivo acaban de terminar los segundos libres de Moto GP sigue Dovizioso ha marcado siempre el mejor tiempo bien Jorge Lorenzo siempre con los mejores ha mejorado Márquez había sido undécimo en los primeros ha sido quinto ahora

Voz 1104 13:17 y ahí sí sí doblete de Ducati con Dovizioso eso por delante confirmando poco sensaciones que tenían bastantes de que arrancar de Gran Premio por la aquí los dos rodaron muy rápido en un teletipo recientemente Ducati tercero sido Craslow cuartos Maverick Viñales y Márquez quinto de asfaltado otro posiciones respecto al libre de la mañana también he mejorado mucho en este sentido Valentino Rossi que ha terminado octavo así que los dos han podido meter de momento entre las creo que garantizan provisionalmente el acceso directo a la Q2 es que que estar pendientes del cielo durante todo el fin de semana de Misano hay unas nubes tremendas ahora mismo sobre el celo del Marco Simoncelli pero la lluvia ha dado tregua durante el GP2 de de MotoGP lo mismo también cara para los de Moto2 al si mañana sigue sin llover tenido un fin de semana tranquilo en ese sentido porque recuerda lo que pasó hace dos semanas el Silverstone

Voz 1704 14:03 sí sí sin operen tarda no queremos que se repita ir rápidamente Mela en Moto3 en los segundos libres Jorge Martín I B Check y segundo tenemos bonita batalla en Moto2 ahora mismo el duelos van haya Oliveira de momento mejor el italiano

Voz 1104 14:17 sí pasmoso que está como andando a falta de media hora para que acabe el segundo libre por parte y en los españoles Mir cuarto com y Alex Márquez quinto Oliveira está bastante más éxito una cosa aquí Carmelo Ezpeleta ha asegurado que no volverá a cancelar un gran premio quisiese puede corren domingo correrá el lunes y martes o Lugo martes a imagen y semejanza de otros deportes como el golf

Voz 1704 14:39 las Mela a ver si es verdad no volverá a suceder por cierto voy también tenemos le gane la Liga de Naciones enfrenta a Italia ante Polonia es el debut oficial de Machine Turquía Rusia y para el que le guste mucho mucho mucho el fútbol tiene una apasionante Islas Feroe Malta para el que no se lo que era perder seguimos en SER Deportivos

Voz 18 15:01 SER Deportivos

Voz 3 15:02 Madrid

Voz 1704 15:14 y hasta las cuatro que seguimos hablando de deporte la verdad que está teniendo una semana rara al Atlético de Madrid en cuanto a sustos sustos en sala de prensa como el que dio Filipe Luis hablando de esa manera de Messi el Balón de Oro susto el que dio Diego Costa en el golpe en el tobillo que quedó en nada y susto esta mañana con cal y Nits bueno susto esguince de tobillo para concretar es jornada de descanso en el Real Madrid en el Leganés en el Rayo pero no para el Alcorcón que el domingo visita al Córdoba en la Liga en dos tres el Rayo Majadahonda que recibe el lunes al Lugo además de la Liga Iberdrola que os recordamos los horarios mañana a las cuatro pero Málaga Atlético de Madrid y el domingo a las once Madrid Club de Fútbol Sporting de Huelva ya las doce Levante Rayo Vallecano pero es que amigos mañana mañana juega España lo que es innegable el Javier Díez que ya está por allí por por Londres Javi es que esta Liga de Naciones al menos nos permite ver partidos de gran nivel desde el principio

Voz 11 16:21 sí sí yo por ejemplo ayer estuve viendo el partido en Munich Alemania y Francia hombre besa en papel como descarga de tacón ves a Griezmann que la vea con la izquierda ves como bueno pues Berners Lee Se asocia ahí tienes a calidad para intentar hacer gol o Müller que lo intenta ya hace una parada increíble el debutante ayer el francés Areola bueno pues ves cositas diferentes no y encima no son amistosos son partidos que te juegas algo el primero de cada grupo jugará una final four el próximo mes de junio en Francia así que si España es mejor que Inglaterra que la selección de Modric Croacia estaba el próximo mes de junio Francia jugando un bonito torneo que será el primero de la liga de las naciones tienen

Voz 1704 16:59 dos de Carrusel Deportivo Dani Garrido hola qué tal muy buenas mañana mal de Carrusel qué tal muy buenas

Voz 0458 17:05 desde mi sueños por lo que no por lo que nos viene

Voz 1704 17:07 contando Javier Díez esta semana parece que Luis Enrique apostará por De Gea apostaría por Nacho como acompañante de Sergio Ramos Marcos Alonso en el lateral que te parecen estos cambios

Voz 0458 17:16 bueno que Javi lo primero sabe más que yo que a pesar de que hay un intento obvio por búnker Izar Le los entrenamiento de la selección española no sólo de ahora en no lo no lo achacó al método Luis Enrique sino sino mucho antes bueno es verdad que la selección al final va a tener va a tener que plantear algún algún cambio imagino también en Marcos Alonso por banda izquierda Saúl probablemente normalmente Esaúl por el por el hecho además de que a Luis Enrique de esa experiencia en el en el Barça le gusta mucho tener la figura de del llegador un juego más directo pero al final es el el estilo de juego te lo da te lo da el jugador España sigue teniendo jugadores que se asocian muy buenos futbolistas en el equipo estará seguro seguro disco como no jugará jugará Busquets aparecieron Thiago si es que le gusta Lisino Marco Asensio es decir jugadores que son muy muy buenos con algún matiz la con esa presión yo todavía no conozco me hace gracia algunas veces cuando largos en Carrusel no es un entrenador al que le gusta la presión arriba coño a Tolo a todos los entrenadores les gusta que su equipo esté físicamente muy bien y que que presión arriba no me parece que es un técnico motivador que que tienes esa energía que la selección demanda esperemos que tenga esa chispa necesaria pero que no prenda ir los nombres que los ponga él ahora sí que hay mucha expectación para ver cuál cuál va a ser ese primer planteamiento porque hacía alusión Javi al Alemania Francia nos ha regalado nada no no muy amplio ya que el se resbaló nada así que yo creo que mañana Luis Enrique va hacer lo mismo

Voz 1704 18:36 era quizá más esperable por parte de Alemania porque siempre jugar contra una campeona del mundo en casa motiva pero desde luego es verdad que no se reservaron nada lo que sigue necesitaremos Daniel un poco más de colmillo no un poquito más de verticalidad OME más que contra el partido de de Roussel seguro a poco pero un poquito más

Voz 0458 18:50 no hubo un tiempo en el que presumimos de de posesión ganamos uno cero eh que fuimos campeones del mundo hubo situaciones convincente en aquella final fantástica de la Eurocopa con el cuatro cero que tuvimos un pelín menos y les arrastramos también con el cuatro cero no eh bueno yo prefiero te siempre tener ochenta pronto el balón por si acaso prefiero tener ochenta por ciento y hombre sepamos en más verticales pero sobre todo tener más gol a mi me gusta mucho la jugada más carita pero también me gusta la jugada un balón de Iñigo Martínez por ejemplo que creo que también puede tener Zidane porque maneja bien ese desplazamiento largo y que la baja bien Morata de pecho y la engancha marcas a mi me gusta todo y sobre todo como viene diciendo Javi que me gusta lo que dice últimamente bueno siempre pero últimamente Últimamente insiste mucho la había que al final se trata de ganar yo creo que la selección ahora estamos en el momento en el que más allá del estilo lo importante es ganar

Voz 1704 19:40 es lo que le decía Javi no esta Liga de Naciones que bueno que veremos como va a lo mejor de principio tiene sus detractores y demás pero lo que no se puede negar es que España empieza jugando contra Inglaterra y contra Croacia

Voz 0458 19:51 Zidane ayer escuché Axel en el en el larguero y el método de clasificación final más allá de de marzo de dos mil veinte para la Eurocopa Sun Halle auténtico no merece casi la pena Nini explicarlo y cuando te llaman más adelante ya lo haremos no pero es verdad que de esas de esas selecciones menores ir a una Eurocopa embarazo un buen un buen CRIT

Voz 1704 20:09 Derio en parece

Voz 0458 20:10 pues algo muy muy muy bueno España hombre me diese ante Croacia medirse ante Inglaterra mañana después jugar un play off ahí con una semifinal en una hipotética final me parece que es que es una buena forma de de eliminar el amistoso coñazo y desearle de cierta oficialidad a un torneo con con rivales hace

Voz 1704 20:27 pocos jugamos en Wembley empate a dos hace algunos años más jugamos también en Wembley en el noventa y seis un acuerdo me aquí

Voz 0458 20:34 de lo echaba un vistazo a la alineación y he visto que macho todos son eso de Cañizares se estaba Kiko estaba Julen estaba Luis Enrique estaban el diario South Gate en el equipo de Inglaterra falta Gustavo López porque es argentino pero habría estado estaba un tal don Rafael Alkorta Martínez Mela Mela has dejado a juego

Voz 1704 20:54 Rafa Alkorta pero que que estaba preparado Rafa Alkorta qué tal muy buenas

Voz 19 20:59 hola hola todo que que él que buenos recuerdos de aquel partido es cero cero que guía cuartos en penaltis como siempre

Voz 2 21:07 sí una vez más que es una pena de partido una pena partido porque yo creo que nosotros teníamos muy buen equipo quizás algo más fuerte en el El noventa y cuatro hicimos un buen partido y tuvimos opciones de ganar pero pero bueno al final le inoculó ser muy agradecen los penaltis no en aquel Wembley vetusto que era olor a fútbol por todos los lados no si fue una pena fue una pena porque creo que es la Eurocopa algo algo más podríamos haber hecho pero bueno siempre estamos con lo mismo no podríamos podríamos lo hicimos

Voz 0458 21:41 sí sí desde luego tenía un equipazo de escombrera el once Inglaterra bueno España jugó se parece con Sue juego con Rafa Abelardo Hierro ese llevar Joan Kiko que corro manjar in Guillermo Amor Salinas Si Miguel Ángel Nadal pero es que os tenían así mande portero Goering Évole tenían a Tony Adams Get David Blatt os acordáis de si David Platt sí sí casa Fall Gascón Alan Shearer Sheringham Mc Manaman es decir es que eran un pedazo

Voz 1704 22:09 lo de equipo Rafa como era jugar unos cuartos de final de un gran torneo en Wembley el ambiente no sé qué recuerdas

Voz 2 22:16 el primero la entrada al campo no dio nunca había estado en este campo

Voz 1704 22:22 tampoco

Voz 2 22:24 como decía antes no me sorprendió lo lo lo lo lo viejo no lo que Cristo queda pero lo bonito que era a los vestuarios era muy viejo es el campo las gradas era muy dejas pero claro es que en algún ya habíamos oído tanto hablar de ser

Voz 19 22:38 sabor a Inglaterra

Voz 2 22:41 a ese fútbol tan tan característico que fue muy emocionante la verdad es que fue fue muy emocionante es verdad que ellos tenían muy buen equipo juegan en casa yo creo que me quitó

Voz 1704 22:52 Quito viene setenta cantes porque tú

Voz 2 22:55 que tuvo un encontronazo con lo que yo creo que de los partidos que físicamente más me han exigido y que puede estar casi siempre con él tuvo un encontronazo con el rodilla contra Villa Hay y la verdad es que no no no podía ni andar lo cual luego no sé si fue mejor o peor porque igual me hubiera tocar tocar pero te tira al penal Panenka Elvis libre hubiera Chuck Panenka seguro pero además no sí pero pero

Voz 1704 23:20 muchos auto uno

Voz 2 23:23 bueno yo tiraba que chaval tiraba penalti de chaval que estaba retirado a una tanda de penaltis el último oficial los cayó en San Mamés cuando lo paró chilaba dije hasta aquí hemos

Voz 1704 23:34 oye hablabas de sigue pues fue el único partido de toda aquella Europa Eurocopa que no metió gol harán Silver

Voz 2 23:40 sí bueno él él era una bomba de una bomba verlos quería era muy rápido eran fuertes luego fíjate yo creo que no no sé si había jugado contra comprar alguna equipo inglés se a esas alturas pero siempre que hablábamos de son que son muy nobles y es verdad que son muy nobles o bien pero yo no he visto jugadores más duros quesos de pegar de de de de codazos empujones que del que todos han recuerda a Sheringham era como un armario ropero bueno lo detonó el primer corre que subió yo no sea que mide imagino que miraría a Miguel Ángel ganar dije coge el estudio porque esto no es normal ya era un equipo muy muy físico muy duro y muy muy muy al estilo de desde aquella época no que que era o jugar largo muchas segunda jugada con lo cual había mucho contacto fue un partido muy duro muy exigentes

Voz 1704 24:33 no acabaron ellos perdiendo en semifinales contra Alemania también por penaltis Alemania que se terminó proclamando campeona que Rafa hemos visto en la previa Luis Enrique de Buen Rollo con los jugadores tú que eres buen amigo de él bien sabes que Luis Enrique que es vacilón y es bromista que no hemos visto nada fuera de lugar

Voz 2 24:48 no hemos visto nada aforado vamos a Luis Luis es asturiano es noble y en estéreo cuando tiene que ser se dio pero lo Luise nunca divertido o sea yo éramos vecinos en la época de Madrid nos hemos reído muchísimo hemos bajado muchísimo antes era juntos hemos con el hemos estado con amigos del amigos ni nos hemos juntado todos pero ese es un tío fantástico lo que pasa es que eso es de un carácter que el va por su línea Hinault no no tuerce entonces a veces es no torcer pues te crea problemas evidentemente él es así es su manera de ser pero yo te digo que el trato con los jugadores más un trato bueno bueno y además el tiene tiene una una una línea hay muy muy Barcelona hay muy Catón lo todo estaba recibiendo el empujón lo yo bueno pues ese es el muy de Luis es muy de la verdad

Voz 1704 25:40 la futbolística lamente que esperas de de esta

Voz 20 25:43 España de Luis Enrique

Voz 2 25:44 el mega futbolísticamente pero lo que era él en el campo energía pura y dura y luego lo que vemos en el Barça no que toco algo matizó cosas desde la de las anteriores épocas les salió bien a mi me parece que evidentemente yo creo que estaremos todos de acuerdo o qué como decía Dani cuanta más posesión tengamos mejor porque entre otras cosas menos van a atacar pero yo creo que el Vaquer que él va a querer acabar las jugadas antes al va a querer más remolques de ruptura más más profundidad mal más más vertical dentro de tener la posesión porque la decisión no está reñida con con con el ataque constante no es bueno pues a la gente que le gusta demasiados pases horizontales demasiados pases cortos que hay momentos en los que hay que hacerlos pero yo también como como decía que está muy coincidieron todos

Voz 1704 26:33 los malos una mala señal para di algo

Voz 2 26:36 estamos abiertos a todo pieles y los partidos hay que ganarlo si esto es así vamos a dejarnos ya desde rollos partidos hay que ganarlos sin logos pues ganas de de una manera mejor que otra para que la gente lo pase bien fenomenal pero hay que ganarlos yo creo que la idea de líderes apretar pueblo que puede demasiado los jugadores va a tener bien creo luego con el balón por supuesto que íbamos a tener más posesión que los demás equipos pero yo creo que van a ser unas posesiones

Voz 19 27:01 para acabar la acabar jugada pues seguro que tú también quieres

Voz 1704 27:05 es más colmillo gracias Rafa un abrazo un abrazo

Voz 19 27:08 a Rafa o jefe de Estado

Voz 1704 27:10 luego elemento enfrente va a estar Inglaterra y jugando en casa Wembley a reventar Lou buenas tardes Gazte nun Rajoy buena consta que dominio del inglés e I el tío de Inglaterra tras el Mundial no sé qué sensaciones tenéis por allí llegue en este partido frente a España que decepcionó mucho en el Mundial pero yo creo que se les respeta mucho como rival no

Voz 21 27:31 hombre pues sí pero poco a lo que es lo que decía de ayer ayer que el decía que España mejor que no hay una duerma lanzaba ayer por la noche hasta ahora estoy en la carretera camino a a Londres y habla tocó la gente pues yo creo que en general tenía la sensación de que ese ese incluso favorito para ese partido todo porque más allá de lo de los resultados frente

Voz 22 27:55 eh

Voz 21 27:55 pues que

Voz 22 27:58 pero bueno

Voz 21 27:59 la calidad de los pobres español de la Expo de de que el policial pues es si la selección es un equipo a a la cual pues tiene seleccione muchísimo esta esto

Voz 1704 28:11 de la convocatoria es Gheit llamó la atención es Inter es intento de rejuvenecer no ya no está no hay otros jugadores después del Mundial se ha llevado por ejemplo James Tarkovski del Varley este jugador quién es

Voz 21 28:24 bueno precisamente lo que poco a poco en y es que alcohol con la que está afecto a potencial veamos esa convocatoria con esta escasa ofrece que no es algo casos coqueto pero lo decía algo vial lo hacía paso vial ya era parece claro como al final pues ya como que como que hace que la gente salido de que eso fue un proceso entonces yo de aquí a la Eurocopa que voy con para esto que va a ver campeón nacional en algunos casos que que hay que ir con uno pues la decisión de Baker

Voz 1704 29:18 cómo crees que van queda así de un resultado va

Voz 21 29:21 bueno pues como la última vez fue un empate a dos puesto me podré decir algo parecido eh porque vale como va a ETA

Voz 1704 29:28 un dos dos en Wembley lo firmamos no

Voz 21 29:30 yo yo miro porque porque la última es estuve yo ahí trabajando y claro el noventa con el gol de Izco al tío que tiene que hacer la crónica de son poco pero esta vez como voy como aficionado pues Dabo que sea el paseo más loco posible

Voz 1704 29:46 tienes que negoció yo consigo negocia con sí porque si gana el Oviedo ganó lo vivido esta semana gana el Burgos porque ahora Jean Almudena no

Voz 21 29:54 pues vamos si pierde Inglaterra ya estás víctimas te has ido

Voz 0458 29:57 aquí Saviola que sí que me

Voz 21 29:59 pues puedes te explote como pequeño pero no hay una cosa eh que yo sí creo que lo que que vamos que vosotros igual ahí todos sabemos Javier si estoy parte de es competitivo y vistoso porque lo de

Voz 23 30:19 nada agarrados del todo

Voz 21 30:21 a dos es importante

Voz 20 30:25 claro sí sí tanto y por cierto Javi Gracia entrenador del mes en Inglaterra e con el Watford es vaya Crack

Voz 21 30:34 yo yo yo hace promete el la vida

Voz 22 30:37 a hago

Voz 21 30:39 que que provoca una sensación muy positivo con la él muy sensato es muy inteligente con Brando de madre dejó que antes me parece muy interesante me alegro mucho otra cosa porque lado pásalo que siempre pasa cuando yo pido desconocido a ahora Liga y en este caso a la liga inglesa pues siempre se dice pues que pinta efectiva y bueno pues me alegro de que la gente este viento eh en Inglaterra lo que vieron a algunos a Espanya obviamente uno

Voz 12 31:09 son las salió bien pero no

Voz 21 31:11 con la aposté tiene poco afecto

Voz 1704 31:15 pues sí gracias un abrazo e mucha suerte

Voz 21 31:17 arrendada por cierto Dani

Voz 1704 31:20 qué te repito que hoy si quieres ver fútbol por si el fin de semana se te queda e Italia Polonia tiene hoy Turquía Rusia hemos destacado también el Islas Feroe Malta de este variopinto grupo

Voz 0458 31:30 pero en Malta empató a cero eh

Voz 1704 31:32 con Estonia voy yo voy a quedar con Ponseti para ver un partido

Voz 0458 31:35 la NFL se arranca la temporada italiano impresionante dan miedo que vivimos es increíble anunció

Voz 1704 31:40 ven ahí sí sí unos dejó Ponseti

Voz 0458 31:43 de los mejores de de de de de la historia he visto yo anti Trump

Voz 1704 31:47 bueno pues España Inglaterra mañana a las Inglaterra España mejor dicho mañana a las nueve menos cuarto y lo contaremos en Carrusel Deportivo desde las cuatro gracias Dani abrazos como seguimos es deporte

Voz 24 31:55 hemos

Voz 7 32:01 ciento cinco punto cuatro F M

Voz 8 32:04 doscientos diez Onda Media escuchas

Voz 7 32:07 Radio Madrid

Voz 25 32:09 yo y tú igual y Deportes se unen en la primera carrera de obstáculos por la conciliación participa hay divierten familia con el club de las malas madres y el circuito Music RAM para superar todas las barreras a las que los enfrentamos día a día corre por la conciliación el siete de octubre en Alcobendas y únete a la marea amarilla en carrera yo no renuncio a punto com colabora Radio Madrid

Voz 1806 32:30 de acuerdo a ver Ismael

Voz 8 32:32 tras veinte años hoy siempre nueva

Voz 1806 32:35 tensión y mil Wisin Center diecisiete de octubre

Voz 8 32:38 edades en venta e implique más

Voz 26 32:41 debido al éxito obtenido en abril el nuevo función para seguir festejando el diecisiete de octubre muy sin ser Ismael Serrano unos veinte años oye siempre

Voz 0959 32:52 este sábado abrimos temporada en A Vivir Madrid con Rita Maestre

Voz 27 32:56 usted tuvo política desde la meta cuánto te quiero

Voz 8 32:59 no esta vez Rita Maestre aunque podría sabía es que la portavoz

Voz 0959 33:03 ayuntamiento estudió en el Liceo Italiano y habla un italiano perfecto

Voz 28 33:07 creo que según los datos objetivos hay un negro incontestable que tiene que ver con una gestión económica eficaz y solvente hemos recogido una ciudad que estaba prácticamente en bancarrota y lo hemos convertido en una ciudad muy sostenible económicamente

Voz 0959 33:19 más sobre Rita Maestre y su Mapa de Madrid este sábado en A Vivir Madrid com Puri

Voz 0509 33:24 sexto sólo tú Cadena SER Madrid

Voz 8 33:31 noche de verano pero con aire acondicionado o una jornada intensiva pero consista de las largas bollitos refrescante pero sin nadie alrededor en audio Ritter Madrid sabemos que todo se puede mejorar desde luego por eso ahora ponemos a tu disposición el mayor stock de vehículos saudí de entrega inmediata con condiciones inmejorables todos los servicios incluidos en Audi Retail Madrid sin duda mucho mejor saudí Time Audi Riquel Madrid a la vanguardia del servicio

Voz 1704 34:21 a través de los pocos equipos que hoy ha entrenado ha sido el Atlético de Madrid lo ha hecho en el Cerro del Espino ya comentábamos esa semana esa semana quiere decir convulsa no sé si decirlo así con las declaraciones de Filipe Luis sobre el Balón de Oro y sobre su posible marcha que os contamos aquí antes que nadie en la Cadena SER ese golpe que selló a Diego Costa a principios de semana hay que al final no desembocó en nada grave y hoy el golpe se lo ha llevado Calin y bueno el golpe en la torcedura de tobillo porque tiene un esguince pero a entre el Atlético el otro día lo hicieron muy pronto lo han hecho muy pronto esta semana las ocho y media a qué hora ha sido hoy Pedro Fullana muy buenas nuevas

Voz 0765 34:55 las a las nueve de la mañana hora perfecta eso de entrenar

Voz 29 34:58 eh el equipo del Atlético de Madrid

Voz 0765 35:00 está bien como una metáfora de lo que han hecho porque han entrenado cuatro y encima se les ha lesionado uno si hoy estaban sólo en el terreno de juego Diego Costa Koke cal y Miki Adán Isaac

Voz 1704 35:09 era cuatro en serio revés saca de forma figurada

Voz 0765 35:12 no no de verdad eh cuatro cuatro literales vaya ya han terminado tres porque caen y se ha dado un fuerte golpe en el tobillo sufre un pequeño esguince que vamos a ver hasta dónde les lleva porque no va a entrenar en los próximos días tampoco bueno en el resto de puedan tener ficha el fin de que tranquilo con libranza Savage domingo volverán el lunes bien entrenado hay muy prontito porque esto es habitual que cuando hay partidos internacionales sino pone el entrenamiento muy pronto para que ya el viernes que deriven

Voz 8 35:39 voz se van de vacaciones al fin de semana la sierra muy atinados eso es algunos a la sierra pero ya

Voz 0765 35:45 otro país estéticamente y luego ya vuelven a entrenar el lunes tranquilamente y veremos si tres cuatro dos porque es una incertidumbre este Atlético de la buena noticia no estaba entre esos cuatro pero sí al menos ya tocando balón en solitario Vitolo por tanto a un buen nivel es de esperar que pueda estar ya la semana que ver con el equipo y veremos si llega todo apunta que si para el parque ante el Eibar donde también esperamos a Juanfran

Voz 1704 36:08 sí haber Oblak que bueno parece que no tendría mayor problema en llegar a ese partido de Ibra a pesar de las molestias de los últimos días

Voz 0765 36:13 eh molestias de los últimos días que podíamos decir ya molestias de los últimos años porque el año pasado también tuvo numerosos problemas y molestias en el hombro pero supo llevarla a buen puerto para ir jugando partidos y alargar toda la temporada con un buen nivel como siempre cuando está jugando partidos bajo palos así que en principio también esperamos que pueda jugar sin problema alguno ante el Eibar el próximo fin de semana

Voz 1704 36:34 bueno ayer estuvo Rodri en el Larguero concentrado con la selección española pero pero también le preguntaron por jugadores del Atlético de Madrid caso de Griezmann esto dijo Rodri cada uno

Voz 1 36:43 no sabe los méritos que ha hecho eh y él mismo los los asume yo creo que no necesita que otro sobre lo diga no está claro que sorprende no que no que no está entre estos tres ganando creo que se día UEFA ahí y Supercopa hay alguien nada bien no ha sido decisivo en las tres sorprenden pero bueno al final eso no todos los que deciden tu son cosas que no controlas entonces bueno ya que cuando le denomine en eh pues mejor no es siempre siempre está bien reconoce los méritos pero lo importante era ganar los títulos colectivos

Voz 0458 37:15 igualito que lo que dijo Filipe

Voz 0765 37:17 Pepe Lucas Saul todos eh hablan en público de esa eh no estancia de Griezmann entre los tres candidatos a ese premio de ves ya contábamos semanas atrás eh después de la Supercopa de Europa que había una especie de comunión en El Vestuario del Atlético de Madrid para tratar de fomentar la candidatura de Antoine Griezmann en el avión de vuelta seguimos hablando con varios futbolistas luego públicamente algunos de ellos ya comenzaron esa especie de campaña pero en una era una de las ideas que vio en El Vestuario cuando jugador de Atlético Madrid va a poner va a poder tener un Balón de Oro un premio de Erandio internacional como el de la FIFA bueno pues este era el año de él de Antoine Griezmann todo lo tenían muy claro tres títulos en tres meses pocos han hecho más que el para conseguirlo eran poco esa campaña y ahora ven que de momento el Balón de Oro no sabemos pero al premio DB llano opta a Griezmann y de ahí un poco también esas quejas públicas que manifiestan los jueves del Atlético de Madrid

Voz 1704 38:10 también habló Rodri sobre la ausencia de Koke con la selección

Voz 1 38:12 me sorprendió porque venía siendo un fijo todos estos años no puedo decir otra cosa que respetar la decisión del míster creído oportuno esta manera sólo pues decirle que siga trabajando que que sigue la lista sigue estando abierta para todo el mundo no

Voz 1704 38:26 sólo faltaría que llegará Rodri Gerardo no me parece muy mal que Luis Enrique no haya pues evidentemente va a respetarla pero bueno esto daña más es una cosa que sí Koke juega a su nivel va a volver rápidamente a la selección debería Alves

Voz 0765 38:37 ya sin duda porque es un futbolista importante en el Atlético de Madrid y también en la selección española es un jugador que además ahora con la salida de Iniesta de la selección puede tener esos esos minutos la importancia en el equipo que está aprovechando muy bien Simeone porque como tiene tampoco jugadores practicantes son clases personalizadas y esta semana estará haciendo muy mucho hincapié en Koke trabajando con él intentando que sea ese nexo de unión entre el zen pero del campo y la delantera esa zona donde habitualmente se mueve crisma Lugo buscando alternativas no era haya lo probó en algunos momentos

Voz 1704 39:07 es más todo campista todavía eso es

Voz 0765 39:09 me he pasado de hecho en algunos partidos vimos sacó que por detrás del delantero y lo hizo bastante bien y yo creo que está profundizando esta semana Simeone en ese tipo de trabajo de Koke descolgado para intentarse el enlace con el delantero y pensando a lo mejor en abrir a las bandas a Alemania y a Griezmann y tener una buena alternativa para atacar porque se indigesta muchos partidos ofensivamente el Atlético de Madrid en la temporada pasada hay también en este arranque del año

Voz 1704 39:32 arranque que le está costando un poquito al Atlético de Madrid gracias a algo este fin de semana pues buenas noticias para los amantes del deporte porque comienza la Liga Iberdrola tenemos jornada Liga Un dos tres Miguel Orejas cuéntanos hola qué tal es plural no todo iba a ser fútbol de

Voz 30 39:45 es selecciones estos días vamos con la Liga Iberdrola si te parece arranca mañana devorada desde las cuatro de la tarde mañana Málaga Atlético de Madrid femenino para el domingo a las once Madrid club de fútbol femenino Sporting Huelva ya a las doce Levante Rayo Vallecano en Liga Un dos tres en Segunda división este fin de semana se juega la jornada número cuatro el domingo a las ocho de Alcorcón visita Córdoba estés Cristóbal Parralo el míster alfarero espera un partido duro le Arcángel

Voz 31 40:10 el es un evento que tienen muy buenos jugadores que tienen un estadio que que ayuda de que aprieta mucho muy poco tiempo que necesitamos ese tiempo para ir ajustando para en creciendo pero lo que está haciendo el Edipo ver para estar contento las tenía

Voz 30 40:36 entrada el Alcorcón que juega el domingo en Córdoba y el Rayo Majadahonda el lunes desde las ocho en el Wanda Metropolitano Escorial Majadahonda

Voz 1704 40:44 algo gracias Migueli para hablar de la Liga un dos tres un lujo contar este año en SER Deportivos con Raúl Ruiz hola Raúl muy buenas muy buenas Xesco como estamos pues aquí estamos viendo esta jornada cuatro en Segunda división hay que ver cómo suena ojito Málaga Tenerife Oviedo Zaragoza Deportivo Sporting Mallorca Cádiz que parece una jornada de Primera a Raúl

Voz 1806 41:06 mira el llevamos en los años anteriores hablando que esta Liga Un dos tres es igualadísimo no yo creo que este año nos vamos a hartar de decir que es una súper segunda de verdad que desde aquel año que estuvo que yo recuerdo Atlético de Madrid Betis Sevilla tres

Voz 11 41:22 dice Salamanca eh que estuvieron

Voz 1806 41:25 en Segunda División aquel añito en el infierno era Atlético que se convirtieron en dos pues desde entonces no he visto una Liga tan tan potente y ahora hay muchos más equipos de potentes en aquel entonces pues serán los cinco seis primeros pero ahora de Verdasco que es una barbaridad es una barbaridad

Voz 1704 41:41 si tuviéramos que marcar un partido como el partido estrella a lo mejor sería el Deportivo Sporting sin público visitante había muchas quejas en Gijón porque las obras de Riazor impiden que puedan acudir el Depor que se ha dejado Raúl cuatro puntos en los últimos minutos de los partidos

Voz 1806 41:55 sí también hay que decir que ha jugado todos sus partidos fuera de casa y va a ser el primer partido que va a jugar por lo que decir de las obras que están en construcción ahí en Riazor su primer partido ante ante su afición no yo creo que tiene un un equipazo el Depor tiene un equipazo ahí dos plantillas para mí esta temporada que sobresalen sobre los demás que ves la Unión Deportiva Las Palmas y el Depor no luego hay muy buenas plantillas pero yo creo que que esas dos son muy fuertes no lo creo que el Sporting viene con la dinámica de Baraja pero también ha hecho muchos cambios y dijo que que el Sporting digamos que está en construcción igual que que puesta Riazor

Voz 1704 42:31 si hablabas de Las Palmas hoy precisamente juega Las Palmas frente al Nástic luego se juega el Mallorca Cádiz Las Palmas que con Rubén Castro tres goles lleva no ha perdido en las TIC todavía no ha ganado el Mallorca Cádiz el CAI Giotto claro que va a estar arriba pero el Mallorca cuidado eh

Voz 18 42:45 el Mallorca

Voz 1806 42:46 el Real Mallorca ya la temporada pasada que estuvo en Segunda División B tenía plantilla de segunda sea eh tú veías Salva Sevilla

Voz 29 42:53 ya y con tenías jugadores

Voz 1806 42:56 de de de primerísimo nivel no en segunda Davis son ha empezado muy bien que eso es importante ganando en casa frente a Osasuna y yo estuve hace poco bueno hace dos lunes no viendo el Rayo Majadahonda precisamente en el Wanda frente al Real Mallorca y me gustó el planteamiento me gustó pero es verdad que le plantó cara el Rayo Majadahonda yo creo que el que el Real Mallorca le falta un poco de creérselo es decir oye estamos en en la Liga Un dos tres y tenemos que ser equipo de la Liga Un dos tres no

Voz 1704 43:24 de la el Málaga por su parte que es el líder que lleva tres de tres recibe al Tenerife tres de tres lleva al Málaga tres de tres lleva al Tenerife lo que pasa es que el Tenerife es en empates

Voz 0458 43:33 pero el Málaga empezado con Muñiz lanza

Voz 1704 43:36 ahí Ximo eh

Voz 1806 43:38 mira precisamente el primer partido que lo hicimos nosotros en el partidazos Movistar fue Lugo ir allí en el Anxo Carro sufrió muchísimo bueno

Voz 1704 43:46 es un campo obligado que faltando

Voz 1806 43:49 es que iba perdiendo uno cero faltando diez minutos o menos ir remontó aquel partido con el los últimos instantes y a partir de ahí ha ganado uno cero uno cero a mi me parece que Muñiz es un entrenador que sabe muy bien lo que tiene entre manos que ya hizo lo mismo en el Levante empezó igual sobre todo encajando pocos goles teniendo a sus a sus equipos muy muy enchufados sabiendo a lo que juegan sabes no ese juego primoroso quizá pero sí sabiendo a lo que juegan y luego tiene una gran plantilla también es el Málaga eh

Voz 1704 44:21 Honda es muy importante tener las cosas claras porque las primeras jornadas sobre todo para

Voz 0458 44:25 a un recién descendido son muy traicioneras y cómo no

Voz 1704 44:28 lo tengas claro la verdad que lo acusa seis nota la experiencia de de Muñiz y luego también está el Oviedo Zaragoza otro partido que hemos querido destacar con dos claros aspirantes al ascenso ir decía esta semana me llamó la atención lo que decía amar cual delantero del Zaragoza Raúl que él que según él él Pombo y Álvaro Vázquez son la mejor delantera de segunda sin ir más lejos tienen en frente al Oviedo con Toché con Saúl ver Hong con Joel Barcenas pero desde luego va a ser un partido a priori que tiene que ser de goles este huyó Zaragoza

Voz 1806 44:54 el a priori tiene que ser de goles siempre nos pasa que cuando cuando hablamos de de de partidos donde hay grandes delanteras como en este caso tienes muchas expectativas en eso y al final te quedas un poco corto pero es verdad que tienen los dos buenos equipos se ha miel el Real Zaragoza lo vi contra la Unión Deportiva Las Palmas y hay un jugador en el Real Zaragoza para mí que que es que este año tiene que dar un paso adelante que me parece que tiene un potencial enorme que es canterano que se llama Pombo y ese hecho